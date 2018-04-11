Бей своих, чтоб чужие боялись? Французский самолет "отбомбился" по заводу

Сначала прошли два истребителя, и мы услышали звук удара. Он был довольно громким и даже заглушил шум пролетавших самолетов

Самолет ВВС Франции Mirage 2000 случайно сбросил бомбу на завод компании Faurecia во время оперативно-тактических учебных маневров эскадрильи 10 апреля в местечке Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон, сообщает France BleuИнцидент произошел во вторник в департаменте Луаре. Два самолета французских ВВС пролетали над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон, когда один из них потерял авиабомбу, которая упала прямо на завод компании Faurecia. Пострадали два человека, которых госпитализировали. С места ЧП было эвакуировано более 150 сотрудников предприятия.— рассказал один из очевидцев.Как сообщил представитель французских ВВС полковник Оливье Село, упавший на завод боеприпас был учебным и не содержал взрывчатых веществ, его планировалось сбросить на полигоне недалеко от Реймса.Военная прокуратура пообещала разобраться в причинах инцидента и наказать виновных за неверно предоставленную геолокацию.