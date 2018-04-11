20:20 11 апреля
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Бей своих, чтоб чужие боялись? Французский самолет "отбомбился" по заводу

Самолет ВВС Франции Mirage 2000 случайно сбросил бомбу на завод компании Faurecia во время оперативно-тактических учебных маневров эскадрильи 10 апреля в местечке Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон, сообщает France Bleu

Бей своих, чтоб чужие боялись? Французский самолет "отбомбился" по заводу


Инцидент произошел во вторник в департаменте Луаре. Два самолета французских ВВС пролетали над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон, когда один из них потерял авиабомбу, которая упала прямо на завод компании Faurecia. Пострадали два человека, которых госпитализировали. С места ЧП было эвакуировано более 150 сотрудников предприятия.


Сначала прошли два истребителя, и мы услышали звук удара. Он был довольно громким и даже заглушил шум пролетавших самолетов
— рассказал один из очевидцев.

Как сообщил представитель французских ВВС полковник Оливье Село, упавший на завод боеприпас был учебным и не содержал взрывчатых веществ, его планировалось сбросить на полигоне недалеко от Реймса.

Военная прокуратура пообещала разобраться в причинах инцидента и наказать виновных за неверно предоставленную геолокацию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 50

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  1. Vard Сегодня, 17:04
    Не фига себе... а если бы бомба была настоящая!
    Vard
    1. Маз Сегодня, 17:07
      Фигня, американцы потеряли около десятка самых настоящих ядерных и водородных бомб, в Том числе и на своей территории в болотах и в прибрежной зоне Флориды в зыбучих песках, в Исландии на ледниках, да в океане лежит куча ядрёных боеприпасов. И достать их не могут. Те, что лежат у Флориды, вообще были поставлены на боевой взвод перед утерей. Жители негодуют , но Пентагону и правительству нет денех на безопасность собственных граждан. Так там оне и ржавеют две штуки, как минимум. Так, что франки младенцы по сравнению с беспечностью наших
      самых вероятных "друзей" и партнёров
      Маз
      1. ioan-e (Борис) Сегодня, 17:11
        И даже над Испанией!
        ioan-e
      2. oleg-gr (Олег) Сегодня, 17:35
        Французы дома "мочат" своих же. Случайно. Наверно без "русского вмешательства" не обошлось. Старичка Маккейна к ним отправить для проведения следственных действий. Он быстро врагов отыщет. Нюх у него особенный.
        oleg-gr
      3. andrewkor Сегодня, 18:21
        В1966г.над испанским городком Паломарес 4 водородные бомбы потеряли.Б-52 столкнулся с заправщиком!
        andrewkor
    2. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 17:11
      Им не впервой...американцы и атомную теряли. на настоящее время более 20 инцидентов со сбросом, а всего около 400.
      алекс-сп
    3. Николай Грек (Николай) Сегодня, 17:21
      Цитата: Vard
      Не фига себе... а если бы бомба была настоящая!

      было бы особо весело!!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. Partyzan (Bob) Сегодня, 18:35
        Цитата: Николай Грек
        было бы особо весело!!!!

        тренируются промазывать перед сирийской акцией laughing
        Partyzan
        1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 19:22
          Привет, Владимир hi
          тренируются промазывать перед сирийской акцией

          Они что, тоже собираются в шабаше поучаствовать?
          З.Ы. Каким образом тебя во "вражий лагерь" занесло? Я про флаг.
          Svarog51
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:24
            Цитата: Svarog51
            Они что, тоже собираются в шабаше поучаствовать?
            З.Ы. Каким образом тебя во "вражий лагерь" занесло?

            жизнь такая, только что в Думе обстреляли нашу съемочную группу - один раненый
            Partyzan
            1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 19:32
              Ну в зоне военных действий всё может случиться,особенно если бдительностью пренебречь.
              З.Ы. Где ты таким атрибутом обзавёлся? Ты что? В Британии?
              Svarog51
              1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:40
                Цитата: Svarog51
                Где ты таким атрибутом обзавёлся?

                купил по случаю, скрипаля же не добили, но нет его в больничке - боюсь его вместе с котиком......
                Partyzan
                1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 19:45
                  скрипаля же не добили, но нет его в больничке - боюсь его вместе с котиком......

                  Я лучше воздержусь от дальнейших вопросов. wink good drinks
                  Svarog51
                  1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:53
                    Цитата: Svarog51
                    Я лучше воздержусь от дальнейших вопросов.

                    поддерживаю drinks drinks
                    Partyzan
    4. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 17:27
      Цитата: Vard
      Не фига себе... а если бы бомба была настоящая!

      Однажды американский В-52 уронил на Испанию четыре термоядерных бомбы по 25 мегатонн каждая. И что? А ничего особенного, с кем не бывает... Ну сработал у одной тротиловый взрыватель, но ведь термоядерного взрыва не произошло. Да если бы и произошло, это же Испания, кому это кроме испанцев интересно? Сказали бы что это Советский Союз виноват.
      Удивляюсь, как это французы до сих пор правильно не определились кто за эту бомбу должен ответить и когда будет нанесен ответный удар по Сирии.
      Капитан Пушкин
      1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 18:07
        Ну, макарон же уже высказался по поводу удара по сирии:
        faridg7
    5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:31
      Для такого дела и атомной не жалко
      Дормидонт
    6. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:35
      Цитата: Vard
      Не фига себе... а если бы бомба была настоящая!

      Действительно, для завода могли бы и настоящую поставить.
      Rusland
      1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 19:26
        Виталий, приветствую hi
        Действительно, для завода могли бы и настоящую поставить.

        Ну в принципе - согласен, только с одним условием - рабочие должны быть эвакуированы.
        Svarog51
  2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:05
    Это они умеют ! Вояки блин..
    МИХАН
    1. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:33
      Какой позор, хоть на аэродром не возвращайся smile
      Rusland
  3. ioan-e (Борис) Сегодня, 17:08
    После ухода времен Наполеона словосочетание "французский солдат" уже смешно!
    ioan-e
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:32
      Скорее после первой мировой все у них пошло вразнос, а сейчас и подавно.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 19:36
        Жора, приветствую hi А ведь в ПМВ наши им сильно подмогли.
        good
        Svarog51
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:33
      А вот миллионам убитых ими негров не до смеха
      Дормидонт
      1. ioan-e (Борис) Сегодня, 17:55
        Цитата: Дормидонт
        А вот миллионам убитых ими негров не до смеха

        Так я про слово "солдат", а не "каратель"!
        ioan-e
    3. Маз Сегодня, 17:35
      Кто бы говорил, Французкий Иностранный Легион не раз доказывал свою боеспособность там где остальные отступали.
      Маз
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:46
        Французкий Иностранный Легион

        И много там французов?
        bk316
        1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 19:39
          Владимир, приветствую hi
          И много там французов?

          Весь командный состав, а вот подчинённые ... request
          Svarog51
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:09
            Весь командный состав, а вот подчинённые ...

            Привет.
            Так и я об том.
            Хотя если честно, думаю бомбу уронить мимо полигона вполне можно.
            Ну по крайне мере у нас в части умудрились из тюльпана на 5 км промахнуться.....
            bk316
      2. ioan-e (Борис) Сегодня, 17:57
        Кто бы говорил, Французкий Иностранный Легион не раз доказывал свою боеспособность там где остальные отступали.

        В точку, определяющее слово "иностранный"!
        ioan-e
  4. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 17:14
    ну, никого не убили, уже хорошо
    bogart047
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:14
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:15
    Два самолета французских ВВС пролетали над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон, когда один из них потерял авиабомбу, которая упала прямо на завод компании Faurecia.

    Это они перед Сирией так разминаются. yes laughing
    К-50
    1. Маз Сегодня, 17:36
      49% французких боевых самолетов не боеготовы. Им нечего выставить кроме шести торнадо в Сирии. Так что бритты и франки пока на подхвате.
      Маз
      1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 18:08
        Цитата: Маз
        49% французких боевых самолетов не боеготовы. Им нечего выставить кроме шести торнадо в Сирии. Так что бритты и франки пока на подхвате.

        У Франции появились Торнадо? Ничего не перепутали?
        Капитан Пушкин
  7. Васян1971 (Василий) Сегодня, 17:16
    А чего такого-то? Френчи треннируются в бомбёжке гражданской инфраструктуры и у них хорошо получается. Попали ведь!
    Васян1971
  8. dgonni (Dgon) Сегодня, 17:18
    Фигня какая laughing . В начале 1980х эсминец проэкта 56 отрабатывал в крыму, ну типа по полигону главным калибром lol , во то был цирк. Штурманёнок потерялся и поля колхоза были основательно перекопаны. При этом стреляли боевыми 130мм. А это не хухры мухры. Как ни странно но никто не пострадал.
    dgonni
  9. Лерыч (Валерий) Сегодня, 17:23
    Медаль дали ? За попадание . Или в штрафбат, в Сирию ?
    Лерыч
  10. viktor. (Чита) Сегодня, 17:24
    [/b]и не содержал взрывчатых веществ[b] Да очень жаль что не содержал, а не мешало бы Гейропе вспомнить Хлопок взрывчатого вещества!
    viktor.
  11. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:26
    "Военная прокуратура пообещала разобраться в причинах инцидента и наказать виновных за неверно предоставленную геолокацию."

    Пообещала, а обещенного три года ждут.
    Видно прыгать начала и двоих догнала.
    Rusland
  12. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:34
    Как это они сходу без разбирательств ВВП в этом не обвинили? От "моды" что ли отстали?
    NF68
  13. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:35
    когда один из них потерял авиабомбу

    наказать виновных за неверно предоставленную геолокацию


    Так непонятно, бомба была именно потеряна, или пилот не туда отбомбился?
    Неправильная геолокация? Может им смартфон с навигатором подарить? И геолокация что надо, и твиты можно писать про злых русских.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 19:42
      Может им смартфон с навигатором подарить?

      Ни в коем случае. А то опять на нас свалят свои промахи. wink
      Svarog51
  14. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:42
    Бей своих, чтоб чужие боялись

    Именно такой коммент оставил кто-то из форумчан когда на учениях Запад 2017 во время пролета Ка-52 случайно выпустил несколько НУРсов по своим.
    https://topwar.ru/125346-na-ucheniyah-zapad-2017-
    vertolet-sluchayno-obstrelyal-zriteley.html
    Так что как говорится - с кем не бывает. request
    Архивариус Вася
  15. dima-fesko (Марадона) Сегодня, 17:44
    и наказать виновных за неверно предоставленную геолокацию

    Я знаю кто виноват за данные геолокации...............
    dima-fesko
  16. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:47
    Цитата: Vard
    Не фига себе... а если бы бомба была настоящая!

    А если бы ядерная!
    mavrus
  17. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:49
    Цитата: NF68
    Как это они сходу без разбирательств ВВП в этом не обвинили? От "моды" что ли отстали?

    Вот сейчас решают кого назначить виновными... Путина или русских хакеров.
    mavrus
  18. Комментарий был удален.
  19. u1977020556 (Николай) Сегодня, 18:18
    Французы всегда были нетерпеливыми жадными легкомысленными дураками
    u1977020556
  20. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:57
    Ищите российских хакеров, которые взломали GPS
    Piramidon
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