Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
20 лет на двоих и минус погоны. Приговор в отношении офицеров за махинации с продпайком
Пресс-служба Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда сообщает о вынесении приговора в отношении полковника Д.Зорина и подполковника Р.Сомонова. Офицеры Центрального и Южного военных округов обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных предусмотренных ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
Из материала пресс-службы суда Ростова-на-Дону:
Судом установлено, что в период с января 2012 г. по 12 апреля 2013 г. Зорин, действуя с Фирсовым (осужденным по вступившему в законную силу приговору Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г.) с единым умыслом, направленным на совершение продолжаемого преступления, с целью незаконного обогащения, а также из иной личной заинтересованности - повышение авторитета перед вышестоящим командованием, в связи благоустройством и обеспечением помещения продовольственной службы Южного военного округа организационной техникой и расходными материалами, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, обеспечил сокрытие от должностных лиц Южного военного округа и руководства продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации факты систематического завышения Фирсовым в отчетах формы 10/ПРОД и прилагаемых к ним копиях актов сдачи-приема оказанных услуг по выдаче продовольственного пайка по норме № 1 на руки в количестве 988 889 суточных дач, а по дополнительной норме, в количестве 934 865 суточных дач, на общую сумму 277 811 641 рубль 12 копеек, на основании которых денежные средства в виде оплаты оказанных МО Российской Федерации услуг по питанию военнослужащих излишне перечислены на банковские счета соответствующих юридических лиц, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области обеспечения сохранности средств федерального бюджета, с причинением тяжких последствий в виде материального ущерба в указанном размере.
Отмечено, что Зорин, зная о криминальной деятельности, решил не организовывать проверку и контроля сведений.
Из материала:
Зорин, действуя совместно с Фирсовым по ранее разработанному плану в июле, в периоды с октября по ноябрь 2012 г., с января по февраль 2013 г., похитили денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению.
В апреле 2013 г. Сомонов, состоя в должности начальника отделения отдела планирования и обеспечения продовольственной службы управления (ресурсного обеспечения) Южного военного округа, а с 15 мая 2013 г. - заместителя начальника продовольственной службы - начальника отдела планирования и обеспечения управления (ресурсного обеспечения) Южного военного округа, желая незаконно обогатиться, путём обмана, вступил в преступный сговор с Зориным и Фирсовым по хищению денежных средств Министерства обороны Российской Федерации согласно ранее разработанному плану.
Осуществляя задуманное, Сомонов в период с 6 мая 2013 г. по 12 мая 2014 г., действуя с Зориным и Фирсовым с единым умыслом (...) обеспечил сокрытие от должностных лиц Южного военного округа и руководства ПУ ДРО МО РФ фактов систематического завышения Фирсовым в отчетах формы 10/ПРОД и прилагаемых к ним копиях актов сдачи-приема оказанных услуг по выдаче продовольственного пайка в количестве 641 980 суточных дач, на общую сумму 193 865 649 рублей 84 копейки.
Отмечено, что итоговый ущерб, нанесённый деятельностью этих лиц, составил более 471 млн рублей.
Подсудимые вину не признали, но суд счёл вину полностью доказанной.
В отношении Сомонова и Зорина предъявлен гражданский иск на возмещение суммы ущерба. При этом Зорин получил 11 лет колонии общего режима с лишением офицерского звания, а Сомонов – 9 лет, также с лишением звания.
Из материала пресс-службы:
Добавлено, что приговор может быть обжалован.
Из материала пресс-службы суда Ростова-на-Дону:
Судом установлено, что в период с января 2012 г. по 12 апреля 2013 г. Зорин, действуя с Фирсовым (осужденным по вступившему в законную силу приговору Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г.) с единым умыслом, направленным на совершение продолжаемого преступления, с целью незаконного обогащения, а также из иной личной заинтересованности - повышение авторитета перед вышестоящим командованием, в связи благоустройством и обеспечением помещения продовольственной службы Южного военного округа организационной техникой и расходными материалами, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, обеспечил сокрытие от должностных лиц Южного военного округа и руководства продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации факты систематического завышения Фирсовым в отчетах формы 10/ПРОД и прилагаемых к ним копиях актов сдачи-приема оказанных услуг по выдаче продовольственного пайка по норме № 1 на руки в количестве 988 889 суточных дач, а по дополнительной норме, в количестве 934 865 суточных дач, на общую сумму 277 811 641 рубль 12 копеек, на основании которых денежные средства в виде оплаты оказанных МО Российской Федерации услуг по питанию военнослужащих излишне перечислены на банковские счета соответствующих юридических лиц, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области обеспечения сохранности средств федерального бюджета, с причинением тяжких последствий в виде материального ущерба в указанном размере.
Отмечено, что Зорин, зная о криминальной деятельности, решил не организовывать проверку и контроля сведений.
Из материала:
Зорин, действуя совместно с Фирсовым по ранее разработанному плану в июле, в периоды с октября по ноябрь 2012 г., с января по февраль 2013 г., похитили денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению.
В апреле 2013 г. Сомонов, состоя в должности начальника отделения отдела планирования и обеспечения продовольственной службы управления (ресурсного обеспечения) Южного военного округа, а с 15 мая 2013 г. - заместителя начальника продовольственной службы - начальника отдела планирования и обеспечения управления (ресурсного обеспечения) Южного военного округа, желая незаконно обогатиться, путём обмана, вступил в преступный сговор с Зориным и Фирсовым по хищению денежных средств Министерства обороны Российской Федерации согласно ранее разработанному плану.
Осуществляя задуманное, Сомонов в период с 6 мая 2013 г. по 12 мая 2014 г., действуя с Зориным и Фирсовым с единым умыслом (...) обеспечил сокрытие от должностных лиц Южного военного округа и руководства ПУ ДРО МО РФ фактов систематического завышения Фирсовым в отчетах формы 10/ПРОД и прилагаемых к ним копиях актов сдачи-приема оказанных услуг по выдаче продовольственного пайка в количестве 641 980 суточных дач, на общую сумму 193 865 649 рублей 84 копейки.
Отмечено, что итоговый ущерб, нанесённый деятельностью этих лиц, составил более 471 млн рублей.
Подсудимые вину не признали, но суд счёл вину полностью доказанной.
В отношении Сомонова и Зорина предъявлен гражданский иск на возмещение суммы ущерба. При этом Зорин получил 11 лет колонии общего режима с лишением офицерского звания, а Сомонов – 9 лет, также с лишением звания.
Из материала пресс-службы:
Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о взыскании материального ущерба суд удовлетворил полностью и решил взыскать с осужденного Зорина в пользу Министерства обороны Российской Федерации 277 811 641 рубль 12 копеек в солидарном порядке с Фирсовым, с которого указанная сумма взыскана приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г., а также взыскать в пользу Министерства обороны Российской Федерации с осужденных Зорина, Сомонова 193 865 649 рублей 84 копейки в солидарном порядке с Фирсовым, с которого указанная сумма взыскана приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г.
Добавлено, что приговор может быть обжалован.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти