20 лет на двоих и минус погоны. Приговор в отношении офицеров за махинации с продпайком

Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о взыскании материального ущерба суд удовлетворил полностью и решил взыскать с осужденного Зорина в пользу Министерства обороны Российской Федерации 277 811 641 рубль 12 копеек в солидарном порядке с Фирсовым, с которого указанная сумма взыскана приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г., а также взыскать в пользу Министерства обороны Российской Федерации с осужденных Зорина, Сомонова 193 865 649 рублей 84 копейки в солидарном порядке с Фирсовым, с которого указанная сумма взыскана приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г.

Пресс-служба Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда сообщает о вынесении приговора в отношении полковника Д.Зорина и подполковника Р.Сомонова. Офицеры Центрального и Южного военных округов обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных предусмотренных ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).Из материала пресс-службы суда Ростова-на-Дону:Отмечено, что Зорин, зная о криминальной деятельности, решил не организовывать проверку и контроля сведений.Из материала:Отмечено, что итоговый ущерб, нанесённый деятельностью этих лиц, составил более 471 млн рублей.Подсудимые вину не признали, но суд счёл вину полностью доказанной.В отношении Сомонова и Зорина предъявлен гражданский иск на возмещение суммы ущерба. При этом Зорин получил 11 лет колонии общего режима с лишением офицерского звания, а Сомонов – 9 лет, также с лишением звания.Из материала пресс-службы:Добавлено, что приговор может быть обжалован.