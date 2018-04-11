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20 лет на двоих и минус погоны. Приговор в отношении офицеров за махинации с продпайком

Пресс-служба Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда сообщает о вынесении приговора в отношении полковника Д.Зорина и подполковника Р.Сомонова. Офицеры Центрального и Южного военных округов обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных предусмотренных ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

20 лет на двоих и минус погоны. Приговор в отношении офицеров за махинации с продпайком


Из материала пресс-службы суда Ростова-на-Дону:
Судом установлено, что в период с января 2012 г. по 12 апреля 2013 г. Зорин, действуя с Фирсовым (осужденным по вступившему в законную силу приговору Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г.) с единым умыслом, направленным на совершение продолжаемого преступления, с целью незаконного обогащения, а также из иной личной заинтересованности - повышение авторитета перед вышестоящим командованием, в связи благоустройством и обеспечением помещения продовольственной службы Южного военного округа организационной техникой и расходными материалами, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, обеспечил сокрытие от должностных лиц Южного военного округа и руководства продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации факты систематического завышения Фирсовым в отчетах формы 10/ПРОД и прилагаемых к ним копиях актов сдачи-приема оказанных услуг по выдаче продовольственного пайка по норме № 1 на руки в количестве 988 889 суточных дач, а по дополнительной норме, в количестве 934 865 суточных дач, на общую сумму 277 811 641 рубль 12 копеек, на основании которых денежные средства в виде оплаты оказанных МО Российской Федерации услуг по питанию военнослужащих излишне перечислены на банковские счета соответствующих юридических лиц, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области обеспечения сохранности средств федерального бюджета, с причинением тяжких последствий в виде материального ущерба в указанном размере.


Отмечено, что Зорин, зная о криминальной деятельности, решил не организовывать проверку и контроля сведений.

Из материала:
Зорин, действуя совместно с Фирсовым по ранее разработанному плану в июле, в периоды с октября по ноябрь 2012 г., с января по февраль 2013 г., похитили денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению.

В апреле 2013 г. Сомонов, состоя в должности начальника отделения отдела планирования и обеспечения продовольственной службы управления (ресурсного обеспечения) Южного военного округа, а с 15 мая 2013 г. - заместителя начальника продовольственной службы - начальника отдела планирования и обеспечения управления (ресурсного обеспечения) Южного военного округа, желая незаконно обогатиться, путём обмана, вступил в преступный сговор с Зориным и Фирсовым по хищению денежных средств Министерства обороны Российской Федерации согласно ранее разработанному плану.

Осуществляя задуманное, Сомонов в период с 6 мая 2013 г. по 12 мая 2014 г., действуя с Зориным и Фирсовым с единым умыслом (...) обеспечил сокрытие от должностных лиц Южного военного округа и руководства ПУ ДРО МО РФ фактов систематического завышения Фирсовым в отчетах формы 10/ПРОД и прилагаемых к ним копиях актов сдачи-приема оказанных услуг по выдаче продовольственного пайка в количестве 641 980 суточных дач, на общую сумму 193 865 649 рублей 84 копейки.

Отмечено, что итоговый ущерб, нанесённый деятельностью этих лиц, составил более 471 млн рублей.

Подсудимые вину не признали, но суд счёл вину полностью доказанной.

В отношении Сомонова и Зорина предъявлен гражданский иск на возмещение суммы ущерба. При этом Зорин получил 11 лет колонии общего режима с лишением офицерского звания, а Сомонов – 9 лет, также с лишением звания.

Из материала пресс-службы:
Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о взыскании материального ущерба суд удовлетворил полностью и решил взыскать с осужденного Зорина в пользу Министерства обороны Российской Федерации 277 811 641 рубль 12 копеек в солидарном порядке с Фирсовым, с которого указанная сумма взыскана приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г., а также взыскать в пользу Министерства обороны Российской Федерации с осужденных Зорина, Сомонова 193 865 649 рублей 84 копейки в солидарном порядке с Фирсовым, с которого указанная сумма взыскана приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г.


Добавлено, что приговор может быть обжалован.


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Комментарии 32

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  1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:11
    Вот что во всех этих делах поражает-так это порядок цифр. 471 млн.-чего там мелочиться,право! О каком флоте и каких оборонных программах мы ведем речь тогда?
    konstantin68
    1. Borik (Борис) Сегодня, 17:42
      Что-то не сказали сколько домов-квартир за кровно-ворованные приобрели. Машин и эксклюзивных часов с авторучками. Обычно у нас об этом на всё страну.. а тут что-то молчёк.
      Конечно вор должен сидеть. Но за такие суммы. через год, тихо так обвиняемый падая со шконки сворачивает себе шею.
      Borik
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:28
        Цитата: Borik
        Что-то не сказали сколько домов-квартир за кровно-ворованные приобрели. Машин и эксклюзивных часов с авторучками. Обычно у нас об этом на всё страну.. а тут что-то молчёк.

        Должны были сказать сколько было изъято для погашения ущерба ,а не сколько они украли.А то получается ,что вернувшись лет через 5-6 они будут миллионерами
        APASUS
        1. ltc35 (Алексей) Сегодня, 18:53
          БОльшая часть расхищенного шла в другие карманы, скорее всего. Себе так, на молочишко оставляли. Всю цепочку не пересадить. Этак до генштаба добраться можно. Отсидят по половинке и выйдут с чистой совестью, а то и под амнистию попадут...
          ltc35
        2. AUL (Александр) Сегодня, 18:56
          И что-то не сказано, с чьей помощью они нагребли полмиллиарда. Думать, что тут замешаны только эти двое, без "крыши" - несерьезно. Эти двое - стрелочники.
          AUL
          1. Borik (Борис) Сегодня, 19:21
            Вот именно что стрелочники. Ущерб на полмиллиарда. А деньги где?
            Borik
  2. Васян1971 (Василий) Сегодня, 17:12
    Вот те и повысил авторитет. На зоне авторитетно выглядеть будет. Или нет?
    Васян1971
  3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:13
    Жалко расстрел отменили...Вспомнил 90-е , как солдатики грязные худые хлеб выпрашивали , а офицеры боялись в форме выходить за пределы части..Не удалось вам господа уничтожить Армию и потом Россию!
    А этих жестко карать нужно..
    МИХАН
    1. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 17:36
      Дружище вся страна без соли доедала,я в латвии служил так нас по лётному пайку кормили.Все случилось позже.
      Озеленитель
    2. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 17:38
      А кто виноват что в 90-е , как солдатики грязные худые хлеб выпрашивали ?А виноваты спецслужбы СССР и армейское руководство что продали СССР страну с потрохами,и позволили Ельцину глумится над страной.В плачевном состоянии армии в 90е-2000 годы виновата армия сама.Надо так сказать платить за предательство родины
      Yak28
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 18:48
        Цитата: Yak28
        А кто виноват что в 90-е , как солдатики грязные худые хлеб выпрашивали ?А виноваты спецслужбы СССР и армейское руководство что продали СССР страну с потрохами,и позволили Ельцину глумится над страной.

        Ты помнишь, как всё начиналось... ©

        А кончилась эта иллюзия свободной демократической России, панимаишь © быстро и кроваво - сначала расстрелом Белого дома, а затем Первой Чеченской.
        Alexey RA
  4. maw (maw) Сегодня, 17:15
    Прав был на 100% генералиссимус А.В. Суворов - Рымникский - вешать!!!!!!!!!!!!!
    maw
  5. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 17:20
    Крысы тыловые.
    vladimirvn
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 18:59
      Цитата: vladimirvn
      Крысы тыловые.

      Да тут нужны старые черные воронки, чтоб тыловых крыс выкуривать как следует....
      XXXIII
  6. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 17:22
    При Петре воровали, в ВОВ воровали, в Афгане .....и будуь воровать., расстрелы уменьшат количество и воров и вооуемого, но не искоренят.
    LASVEGAS
  7. alekc75 Сегодня, 17:24
    если пару пристрелить -глядишь другие по мелочи будут тащить!
    alekc75
  8. Aroma77 (Александр) Сегодня, 17:25
    Цитата: LASVEGAS
    При Петре воровали, в ВОВ воровали, в Афгане .....и будуь воровать., расстрелы уменьшат количество и воров и вооуемого, но не искоренят.

    Не искоренят, .НО зато как уменьшат!..
    Aroma77
  9. двп (владимир) Сегодня, 17:28
    А нельзя ли и Пограничные войска попристальнее проверить,там ведь тоже много чудес. Вот например закупаются у китайцев овощи(морковь,свекла,капуста,лук). Выдается все это как доброкачественная продукция. Разумеется китайские производители благодарят от чистого сердца. Продукция отправляется на заставу и благополучно через месяц сгнивает .Старшине в шею и в кассу идет. Все смеются,все довольны.
    двп
    1. cariperpaint Сегодня, 17:44
      довольно странные закупки ибо есть четкое правило и закон который запрещает закупку у иностранных компаний чего бы то не было. для примера могу четко сказать что например имея кучу разных возможностей у нас все тащили с местных колхозов а мы отправляли солдат туда на уборку. превышение конечно но всем было удобно. я лично не могу поверить что кто то совсем так оборзел что у китайцев закупает. я вообще складов продовольственных еще не встречал где хоть одна коробка была иностранная.
      cariperpaint
      1. двп (владимир) Сегодня, 18:12
        Угу,а кто вам сказал что китайцы иностранцы?Там все оформленно должным образом. И по документам хозяин гражданин РФ.Вы в Забайкалье давно были? Уж иной раз и не поймешь где ты, в РФ или Поднебесной.А колхозы сейчас где? Правильно раньше солдат работал в колхозе и часть с этого имела. А сейчас зольдат должен служть и это очень правильно,солдат должен овладевать техникой и вооружением. Такие выводы я сделал побывав в Чечне,где товарищь подполковник с секундомером в руке и матом на устах превратил плохо управляемую банду в минометную батарею.
        двп
        1. cariperpaint Сегодня, 18:15
          я иву на ДВ. китайцев вижу только на рынках и то им там торговать нельзя по российскм законам. им наши места за наличку перепродают. да их и мало.
          cariperpaint
    2. Canecat (Canecat) Сегодня, 19:26
      Откуда инфа? Отряд, застава?
      Canecat
  10. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 17:31
    Так и надо поступать с "расхитителями социалистической собственности".
    И публиковать материалы следствия.
    Что бы народ видел, что это не "короли жизни", а простое жульё-шакалы. И что справедливость возвращается.
    Tarasios
  11. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 17:31
    Вижу удивлённые лица. Сейчас в армии только ленивый не ворует, а чем ближе к Москве, тем наглых и беспринципных больше, особенно со связями в военной прокуратуре.
    GRIGORIY76
    1. cariperpaint Сегодня, 17:45
      вы за собой следите хорошо? а не занимайтесь оскорблением людей.
      cariperpaint
  12. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 17:32
    Цитата: МИХАН
    Жалко расстрел отменили...Вспомнил 90-е , как солдатики грязные худые хлеб выпрашивали , а офицеры боялись в форме выходить за пределы части..Не удалось вам господа уничтожить Армию и потом Россию!
    А этих жестко карать нужно..

    Долбанные "святые" для врагов Родины 90-е. Я знаю на своей шкуре, и как звёздочки из консервных банок на кепки и шапки делали. Но это вопрос к э-э-э-россиянину (стекловатой ему земля) вечно пьяному и его команде.
    Николай Петров
    1. Сергей-72 (Сергей) Сегодня, 18:48
      Я знаю на своей шкуре, и как звёздочки из консервных банок на кепки и шапки делали.

      Просто ради интереса, где такое было? Был в 90-х, видал как бляхи и звездочки перекрашивали зеленой краской. Сам портупею и командирскую сумку из коричневых в черный делал...
      Сергей-72
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 19:08
        Забайкалье, часть и войска, извини не скажу. Не стройбат и не пехота.
        Николай Петров
  13. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 17:34
    Цитата: LASVEGAS
    При Петре воровали, в ВОВ воровали, в Афгане .....и будуь воровать., расстрелы уменьшат количество и воров и вооуемого, но не искоренят.

    Свести воровство к минимуму - уже неплохо.
    А "искоренять" полностью слишком труднодостижимо. И вот какой то процент "временно недобитых" даже должен быть - дабы было откуда брать "героев" для показательной порки другим в назидание.
    Tarasios
  14. Amper (Влад) Сегодня, 17:39
    Цитата: LASVEGAS
    При Петре воровали, в ВОВ воровали, в Афгане .....и будуь воровать., расстрелы уменьшат количество и воров и вооуемого, но не искоренят.

    Всех сажать, кто тогда работать будет! (ПСС высказываний,т.1)
    Amper
  15. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:15
    во время санкций за такое вообще нужно вышку давать.
    Heterocapsa
  16. Сергей-72 (Сергей) Сегодня, 18:54
    Накормили бы пайками, чтоб из всех щелей полезло и разорвало. Правильно пишут, что лучше бы рассказали, что у них конфисковали и как возместили ущерб. Ежу понятно, что долю не заслали и сразу замели - это не коробку тушняка вынести.
    Сергей-72
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