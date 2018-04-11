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Это конец! Климкин поддержал твит Трампа про ракеты
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал слова американского лидера Дональда Трампа, который призвал Россию готовиться к возможному удару по Сирии.
Климкин также сделал ретвит сообщения, в котором Трамп написал, что отношения Соединённых Штатов и России в данный момент находятся на самом низком уровне.
Ранее советники Трампа рекомендовали нанести серию ожесточенных ударов по нескольким целям в Сирии в течение дня. Таким должен стать ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.
Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией— написал украинский министр в Twitter.
Климкин также сделал ретвит сообщения, в котором Трамп написал, что отношения Соединённых Штатов и России в данный момент находятся на самом низком уровне.
Ранее советники Трампа рекомендовали нанести серию ожесточенных ударов по нескольким целям в Сирии в течение дня. Таким должен стать ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.
Использованы фотографии: https://twitter.com/PavloKlimkin
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