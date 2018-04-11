20:22 11 апреля
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Это конец! Климкин поддержал твит Трампа про ракеты

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал слова американского лидера Дональда Трампа, который призвал Россию готовиться к возможному удару по Сирии.

Это конец! Климкин поддержал твит Трампа про ракеты


Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией
— написал украинский министр в Twitter.


Климкин также сделал ретвит сообщения, в котором Трамп написал, что отношения Соединённых Штатов и России в данный момент находятся на самом низком уровне.

Ранее советники Трампа рекомендовали нанести серию ожесточенных ударов по нескольким целям в Сирии в течение дня. Таким должен стать ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.

Использованы фотографии: https://twitter.com/PavloKlimkin
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Комментарии 70

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  1. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:37
    Давно этого червя не было слышно! У него оказывается недержание мочи и ступор головного мозга.
    Rusland
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:37
      Цитата: Rusland
      Давно этого червя не было слышно!

      лизнул как всегда,с оттягом...
      Дедкастарый
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 17:39
        А Климкин в памперсе был? Когда от радости свои комментарии писал.
        oleg-gr
        1. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:41
          Цитата: oleg-gr
          А Климкин в памперсе был?

          hi Памперсы все по списку отправлены на передовую.
          Rusland
      2. okko077 (Валерий) Сегодня, 17:56
        Он опять обделался ! Смотрите он пишет по-русски украинскими словами... И думает так же...И этот дятел,как и все остальные ,называет себя украинцем...В окраине никто не знает и не умеет говорить на украинском языке...Они говорят по-русски украинскими, а точнее даже не совсем украинскими словами..Украинских они не знают- не сумели выучить за 27 лет...
        okko077
        1. ё-моё Сегодня, 18:30
          Эти "они" за 27 лет вообще ничего не сумели ...
          ё-моё
      3. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 18:08
        Цитата: Дедкастарый
        лизнул как всегда,с оттягом...

        Вот пускай и попробуют чубатые именно так поговорить с Россией...
        Собака лает - караван идет
        ROSS_Ulair
      4. Alex777 (Александр) Сегодня, 19:59
        Долго не ретвитил, чтобы в дураках не оказаться, но не удержался и опять попал. hi
        Alex777
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:38
      Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией

      Блин и это чудо в перьях себя Наполеоном возомнило. laughing
      vovanpain
      1. Partyzan (Bob) Сегодня, 18:31
        Цитата: vovanpain
        Блин и это чудо в перьях себя Наполеоном возомнило.

        а следующий твит трампа о дружбе с Россией он не читал?

        Он написал, что у США нет причин для ужасных отношений с Россией, и предложил «закончить гонку вооружений», а также помочь РФ с экономикой. Несложно подсчитать, что с «объявления войны» прошло всего 40 минут.
        Partyzan
    3. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:42
      Цитата: Rusland
      Давно этого червя не было слышно! У него оказывается недержание мочи и ступор головного мозга.


      Че то даже комментировать Климкина противно...
      vorobey
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:47
        Пусть болтают, все пишется и запоминается...Потом будет разбор полетов! Очнись Украина ,посмотри кто захватил власть и кому поклоняются эти шакалы в Киеве..!
        МИХАН
      2. Rusland (Виталий) Сегодня, 18:00
        vorobey hi
        Самому противно, но нужно разложить материал по полочкам и донести актуальные моменты до общественности, во как smile
        Rusland
      3. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 18:27
        Цитата: vorobey
        Че то даже комментировать Климкина противно...

        а ты лопатой,лопатой ему по едалу... yesя маленько смешного налью :Утро выдалось ясным. Эсминец Donald Cook дрейфовал в 50 милях от сирийского города Тартус, где находилась российская военно-морская база.
        Американские моряки, облокотившись о фальшборт, лениво потягивали свежевыжатый апельсиновый сок и расслабленно глазели на горизонт. Кто-то болтал по мобильнику с родной Оклахомой:
        — Джейн, вчера мы потопили три русских атомных подводных крейсера. Из них лично я потопил два, богом клянусь! Джейн, ты выйдешь за меня?
        Внезапно в небе послышался какой-то шум, через секунду переросший в невыносимый рев. Над эсминцем что-то пронеслось, едва не задев антенный пост радарной установки.
        На камбузе тут же отключился пароконвектомат и погасла микроволновка.
        — О боже, опять! — взвыл кок, единственный член экипажа, ходивший в Черное море несколько лет тому назад и прошедший после этого три реабилитационных курса.
        Ему остро хотелось закурить, но электрическая зажигалка тоже не работала.
        Где-то на мостике командир эсминца яростно бил кулаком по погасшим экранам системы "Иджис". Вместе с ней отключились все системы вооружения и радары подсветки целей, без которых корабль мог отстреливаться либо из трех своих пулеметов "Браунинг", либо из кольта капитана.
        Через минуту смолкли и двигатели. На эсминце наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь глухими воплями какого-то несчастного, запертого электронным замком в гальюне на нижней палубе.
        Экипаж столпился на палубе. На горизонте показались темные точки, стремительно увеличивающиеся в размерах. На Donald Cook заходили четыре Су-34...
        — Выпустите меня отсюда, ради всех святых! — раздался чей-то истошный вопль.
        Несколько человек похватали спасательные жилеты и решительно бросились за борт.
        Барахтаясь в воде, лейтенант-коммандер Джек Уоррен услышал, как ему кричат:
        — Лодка, Джек! Лодка!
        Обернувшись, он действительно увидел русскую подводную лодку, которая стремительно двигалась прямо на него. Лейтенанту-коммандеру показалось, что она раскрыла зубастую пасть, и он тут же побил все рекорды Майкла Фелпса даже без препаратов от синдрома дефицита внимания.
        Су-34 пронеслись над эсминцем так низко, что офицеры на мостике смогли рассмотреть русского летчика. Он тепло улыбнулся и показал офицерам большой палец — мол, молодца, верной дорогой идете, товарищи!
        По понятной причине офицеры многострадального эсминца не разделяли оптимизма летчика.
        Мимо проплыла шлюпка с французского фрегата "Провансаль". Французы на ломаном английском спросили, в какой стороне Елисейские Поля, командир эсминца мрачно махнул рукой куда-то в сторону Ирака. Французы поблагодарили и налегли на весла.
        Наступил вечер. Моряки разожгли на палубе костры и грелись, глядя, как в небе начинали зажигаться звезды.
        Прилетел русский вертолет и опустил на палубу большую кастрюлю с горячей гречкой. С подводной лодки прислали корзину крымских фруктов.
        — Вы его там посторожите какое-то время, — попросил Шойгу. — А то как бы они не потопили свой же корабль какой-нибудь "секретной русской ракетой "Морячок" в целях провокации. С них станется.
        — Есть! — ответил командир подводной лодки и повесил трубку.
        Вскоре весь эсминец спал, убаюканный гречкой и тихим плеском волн.
        До решения Трампа о начале атаки против Сирии оставалось ждать всего каких-то 40 часов.https://ria.ru/analytics/20180411/151827736
        7.html
        Дедкастарый
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:28
          Цитата: Дедкастарый
          ...я маленько смешного налью
          Ну ты, Блин...Хемингуэй! прям-таки... ""Старик и море",
          Там тоже про рыбалку...Не остаться бы только с обглоданным акулами скелетом...Однако. yes
          Удав КАА
      4. Partyzan (Bob) Сегодня, 18:32
        Цитата: vorobey
        Че то даже комментировать Климкина противно...

        а он читать плохо умеет, через 40 минут уже в ауте был
        Partyzan
    4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:07
      Почему давно.Эта говорила постоянно помои льет.
      Цитата: Rusland
      Давно этого червя не было слышно! У него оказывается недержание мочи и ступор головного мозга.
      210окв
    5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:07
      Цитата: Rusland
      Давно этого червя не было слышно!

      оно своим скудным умишком не понимает,что шумерия может в любой момент стать разменной монетой в этой игре нервов между взрослыми дядями...
      taiga2018
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:34
        Цитата: taiga2018
        шумерия может в любой момент стать разменной монетой в этой игре нервов между взрослыми дядями...

        Этого не случится. Мы не можем потерять лицо перед арабским и мусульманским миром.
        Россия своих союзников не сдает. Таков ее исторический удел. И все об этом знают. Но не все (как "братушки") это ценят. Тем хуже для них! am
        Удав КАА
    6. SIMALEX (Александр) Сегодня, 19:23
      Это-то насекомое куда лезет!?
      SIMALEX
    7. антивирус Сегодня, 19:47
      Каков масштаб личности!!!
      мы своей безрассудной политикой ВЫПЕСТОВАЛИ--УКРЕПИЛИ НОВОГО БУДУЩЕГО ГЕНСЕКА ООН ИЛИ СУДА В ГААГЕ. хоре Лаврову и Путину!
      мир на кохландию
      антивирус
  2. Комментарий был удален.
  3. Logall (Александр) Сегодня, 17:37
    Если начнётся большой кипеж, то его майдауны сами загрызут, всех на сало пустят!
    Климкин так говорит, потому что уверен, что ничего не будет. Ведь в случае большой войны, Россию, уже ничего не удержит от зачистки "окраины"!
    Logall
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:40
      Ультиматум - нанесёте удар по Сирии - разнесём нафиг всё ВСУ на Донбассе, а также верхРаду в Киеве - со всем содержимым.
      Вадим237
      1. kipod Сегодня, 17:44
        Цитата: Вадим237
        Ультиматум - нанесёте удар по Сирии - разнесём нафиг всё ВСУ на Донбассе, а также верхРаду в Киеве - со всем содержимым.

        замечательная идея.
        в ответ на то что англосаксы замочат арабов -- русские перебьют украинцев.
        Это ж надо ж до такого бреда додуматься.
        kipod
        1. Logall (Александр) Сегодня, 17:46
          Цитата: kipod
          в ответ на то что англосаксы замочат арабов -- русские перебьют украинцев.

          Про иудеев тоже никто не забудет!
          Не перебить украинцев (иначе мне, с моей фамилией, придётся застрелиться. И доброй половине казачества...), а зачистить от "коричневой чумы"!
          Logall
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 18:07
            Цитата: kipod
            Цитата: Вадим237
            Ультиматум - нанесёте удар по Сирии - разнесём нафиг всё ВСУ на Донбассе, а также верхРаду в Киеве - со всем содержимым.

            замечательная идея.
            в ответ на то что англосаксы замочат арабов -- русские перебьют украинцев.
            Это ж надо ж до такого бреда додуматься.


            Писали, что Б-52 в Израиле будут базироваться для ударов по Сирии .....
            тоже цель
            bulvas
        2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:49
          Цитата: kipod
          Цитата: Вадим237
          Ультиматум - нанесёте удар по Сирии - разнесём нафиг всё ВСУ на Донбассе, а также верхРаду в Киеве - со всем содержимым.

          замечательная идея.
          в ответ на то что англосаксы замочат арабов -- русские перебьют украинцев.
          Это ж надо ж до такого бреда додуматься.

          А я бы по Израилю бахнул , если бы началась заваруха , в этом противостоянии с США без "вашего брата" явно не обошлось ..Хитрые вы тихушники ! soldier
          МИХАН
          1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:48
            Цитата: МИХАН
            А я бы по Израилю бахнул

            Упаси вас Господь от такой дури! am
            Если такое случится, то Третьей мировой не миновать -- и к бабке не ходи!!! yes
            Израиль -- латентная ядерная держава, имещая порядка 400 СБП. И вы полагаете они будут на все это спокойно взирать, и не воспользуются моментом, чтобы расквитаться с "угрожающими стереть их с лица Земли"?
            Ну-ну...Блажен кто верует, ибо тепло им от веры, что их царствие небесное...(с).
            Удав КАА
        3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 17:50
          Немного не согласен с Вами. Сирийцев замочить не дадут (к вашей печальке) - это даже не обсуждается. А вот шумерам может перепасть на последующие годков так 50-70. И русские там не отметятся, только лишь добро дать ВС Новороссии давить нечисть. Вот и вся проблема. Так что, Вы ошиблись. И слишком грубо и однобоко Вы мыслите.
          Николай Петров
    2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:37
      Цитата: Logall
      в случае большой войны, Россию, уже ничего не удержит от зачистки "окраины"!

      Так то оно так...Вот хватит ли сил на все это...Если конечно шахтеры подмогнут, то вполне возможно: мы по Европам в круиз на танках. Они майдаунов на гиляку...Вполне реально. bully
      Удав КАА
  4. polpot (Andru) Сегодня, 17:38
    Ну что сказать ума нет считай калека ,с биографией Риббентропа видать парень не знаком про удавочку для таких говорливых министров знать надо
    polpot
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 17:59
      Ну уж извините, как-то некорректно сравнивать Риббентропа (даже при всём неуважении к наму) с шумерами. Калибр разный.
      Николай Петров
  5. Darth Vader (Вадим) Сегодня, 17:39
    ...Собака лаяла на дядю фраера....(ц) laughing
    Darth Vader
  6. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 17:40
    Этот то Табаки куда лезет. Хочется сказать все, что о нем думаешь, да литературных слов таких нет.
    jncnfdybr
  7. Chifka (Алексей) Сегодня, 17:41
    Как автор статьи интеллигентно обозвал Климкина - "конец".... Я бы назвал простым русским словом....
    Chifka
  8. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 17:41
    Ну, если уж сам Климкин, то тогда - ой! belay
    pvv113
  9. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:41
    Без поддержки этого Клоуна Трапм не в коем случае бы не решился угрожать России.
    NF68
  10. citlstar (Сергей) Сегодня, 17:43
    И это родилось на земле Русской. Он такой же украинец, как я китайский летчик. Тараса Бульбу на таких надо.
    citlstar
  11. федоров (Валерий) Сегодня, 17:44
    Ну Климкина клинит понятно.
    Уверен никаких ударов не будет. Минобороны же заявило,что будет нанесен ответный удар по носителям в случае угрозы Российским гражданам. Вряд ли Трампу захочется проверять.
    федоров
    1. NF68 (Николай.) Сегодня, 18:03
      Цитата: федоров
      Ну Климкина клинит понятно.


      Климкина лично Путин отравил газом "". Джейн Псаки тому свидетель.
      NF68
  12. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:44
    Советники Трампа рекомендовали нанести серию ожесточенных ударов по нескольким целям в Сирии в течение дня. Видимо они не понимают, чем это им может обернутся! Хреновые советники, которые войну предлагают, может получится так,что сша исчезнет с лица земли! fool
    Симон
    1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 18:02
      Цитата: Симон
      что сша исчезнет с лица земли!

      Подобные крикуны забывают добавить: "вместе с Россий и половиной мира".
      AlexanderVP
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 20:02
        Цитата: AlexanderVP
        Подобные крикуны забывают добавить: "вместе с Россий и половиной мира".

        Россия -- богом избранная страна, находится под покровОм Божьей матери...Это вам любой богослов скажет. Поэтому-то Кейси в своих откровениях и говорил, что возрождение человечества начнется с России. Это так,к слову..
        Ну, а если посмотреть на физико-географические и тектонические факторы, то мы -- на монолите, а Штаты на разломе литосферном, да еще Йеллоустонский супервулкан под задницей шевелится...Так что, не все так однозначно...
        А вот старушка ЕУРОПА обречена...Англию просто смоет...Япония станет Атлантидой 21 века...
        И т.д.
        Удав КАА
  13. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 17:44
    Ну,с этим персонажем всё понятно.Он первый!!Вот только где грозное рычание прибалтийских су..?Они уже просто обязаны объявить войну.
    HAM
  14. Свидетель безвиза (Клятый Москаль) Сегодня, 17:47
    Если война действительно начнется, наши могут и в куев прийти
    Свидетель безвиза
    1. Seaflame (Михаил) Сегодня, 18:20
      И придем! Если они ждут когда обвалится Крымский мост и развалится Россия, то нужно их огорчить. Скорее их недогосударство сгинет с нашего глобуса.
      Seaflame
  15. синоби (Юрий) Сегодня, 17:50
    Ну завоняло,майданутое гуано!
    синоби
  16. Андрей 447 (Андрей ) Сегодня, 17:51
    Климкин- шакал Табакки из мультика "Маугли"
    Андрей 447
  17. Suhow (Сергей) Сегодня, 17:51
    климкин не дипломат а подпевало....
    Suhow
  18. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:54
    Именно таким языком и надо говорить с Россией

    Ну да, язык у него острый, зад матрасникам побреет. wassat
    К-50
  19. DREDD (Александр) Сегодня, 18:00
    О, дешевая американская обслуга заговорила. Стоя на коленях, небось, строчил.
    DREDD
    1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 18:05
      Цитата: DREDD
      Стоя на коленях, небось, строчил.

      Вы аккуратней, а то местные держимодеры возбудятся, за намёки непристойные накажут. stop
      Васян1971
  20. Андрей Григорьев Сегодня, 18:02
    ТВИТТНУЛ.

    Трамп, как Президент большой страны,
    В твиттере угрозы сыплет Русским:
    «Будем бить, вот так решили Мы,
    Новых, «умных» сделаем Вам пуски».

    Мы уже сказали: «Всё собьём,
    И ракеты, и откуда пуски,
    На земле и на море найдём»,
    Вот и твиттнул он с угрозой Русским.

    «Уркаган», кидающий «понты»,
    Лучше не найду характеристик,
    Сядь на попу ровно и сиди,
    Спрячь подальше, бесполезный «пистик».

    11.04.2018г Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев
  21. Васян1971 (Василий) Сегодня, 18:03
    " Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией."
    Делов-то, попробуй!
    Васян1971
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:29
      Жена наверно им очень довольна, типа ой ты моя умничка, кормилиц, вовремя мы сдернули из России, не прогадали.
      ul_vitalii
  22. Zubr Сегодня, 18:05
    Вот ещё недоразумение, цвета детской неожиданности. Молчал бы уже. Может зачтётся, когда на эшафот тебя поведут.
    Zubr
  23. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:05
    Никаких ему пожизненных заключений. Вздёрнуть мовнюка принародно
    Дормидонт
  24. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:06
    климкин ..."сынок".... иди домой...дай взрослым дядям поговорит.
    Heterocapsa
  25. tralmaster. Сегодня, 18:09
    Ну ладно Трамп про ракеты твиттера написал ещё не курнув, по второму видно что уже вкатило и унего благодушие наступило. Ну а эта шавка сразу в стойку. Барину необходимо угодить и подлизать, пока не подмылся.
    tralmaster.
  26. Uma Palata (Нат. С. ) Сегодня, 18:09
    Он когда молча стоял у стола Трампа, выглядел очень даже нормально - шустрый такой официант в приличном недорогом заведении, вежливый . Ему бы молчать побольше и глазами вращать , очень бы впечатлил .
    Uma Palata
  27. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 18:12
    ...товарищ Климкин, ваш язык в американских фекалиях (после последнего ретвита), прошу вас ваш язык в нашу сторону не применять! Воняет.
    КОТ БАЮН
  28. askme (Илья) Сегодня, 18:12
    Да, Климкин, ты несомненно прав! Если это правда - тебе конец))
    askme
  29. Seaflame (Михаил) Сегодня, 18:17
    Вылез херой! Когда "Норд" вернут? Хватит с ними сюсюкаться, наглеют от нашей "интеллигентности"
    Seaflame
  30. Галеон (Андрей) Сегодня, 18:24
    Как уже достали эти чемпионаты мира с олимпиадами!! Не ЧМ нам нужен, а руки свободные.
    Галеон
  31. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:24
    Я так понимаю ,Украина постоянно волочась в хвосте американской политики ,копируя и повторяя поступки гегемона сейчас тоже ударит ракетами по Сирии ?
    APASUS
  32. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 18:34
    А с тобой Баран, именно как нужно разговаривать?!
    Ретвизан 8
  33. Roma-1977 Сегодня, 18:45
    На украинском языке таких красиво называют "пидбрехач".
    Roma-1977
  34. Яро Полк (Яро Полк) Сегодня, 18:53
    Клим Чугункин, жополиз с р а н ы й yes
    Яро Полк
  35. Волька Сегодня, 18:56
    теперь видимо можно констатировать, что климкин человек крайне низкой социальной ответственности...
    Волька
  36. aiden Сегодня, 19:04
    Хорошо сказал умный человек Черчиль:
    Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор
    aiden
  37. BrIg (игорь) Сегодня, 19:35
    Пора бы картавому е,,,,о начистить...
    BrIg
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