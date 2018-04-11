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Российская военная полиция вводится в город Дума
Российская военная полиция вводится в сирийский город Дума в Восточной Гуте с четверга, 12 апреля, сообщили в российском Генштабе.
Он подчеркнул, что жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.
Ранее в Генштабе ВС России заявили, что обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась.
С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции— заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
Он подчеркнул, что жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.
В рамках этой задачи обеспечено прохождение трех гуманитарных конвоев ООН, которые доставили 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Российскими военнослужащими поставлено 518 тонн продовольствия, полевые кухни, более 9 тысяч литров бутилированной воды, 8 тысяч 457 комплектов постельного белья, более 114 тысяч продовольственных наборов— рассказал он.
Ранее в Генштабе ВС России заявили, что обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась.
Использованы фотографии: https://news-front.info/
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