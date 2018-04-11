20:24 11 апреля
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Российская военная полиция вводится в город Дума

Российская военная полиция вводится в сирийский город Дума в Восточной Гуте с четверга, 12 апреля, сообщили в российском Генштабе.

Российская военная полиция вводится в город Дума


С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции
— заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.


Он подчеркнул, что жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

В рамках этой задачи обеспечено прохождение трех гуманитарных конвоев ООН, которые доставили 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Российскими военнослужащими поставлено 518 тонн продовольствия, полевые кухни, более 9 тысяч литров бутилированной воды, 8 тысяч 457 комплектов постельного белья, более 114 тысяч продовольственных наборов
— рассказал он.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась.

Использованы фотографии: https://news-front.info/
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Комментарии 33

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 17:47
    Бандиты покинули Восточную Гуту. Теперь дело за налаживанием мирной жизни. Медленно, но неотвратимо САА и наши ВКС побеждают.
    oleg-gr
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 17:50
      Цитата: oleg-gr
      Бандиты покинули Восточную Гуту. Теперь дело за налаживанием мирной жизни.

      Одни бандиты покинули, другие подгребают. sad
      dorz
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:13
        Цитата: dorz
        Одни бандиты покинули, другие подгребают.

        и эти похуже будут,потому что в отличии от ушедших эти прикрываются своей "цивилизованностью..."
        taiga2018
    2. Vard Сегодня, 17:51
      А вот теперь можно и за американцев взяться... а то пришли оккупанты... и уходить не хотят...
      Vard
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:58
        Ну давай Дональд ,рискни ...Русские народ упрямый , мы не отступим и не сдадим Сирию.
        В войсках сейчас высшая степень боевой тревоги ! Вспомни , как наши герои погибали в Сирии но не сдавались ..Вот за них сейчас Россия будет стоять насмерть!
        МИХАН
        1. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 18:19
          Предполагалось, что Дума будет одной из целей для атаки, хотя бы для того, что бы скрыть отсутствие следов применеия ХО. А теперь там наша военная полиция. Сейчас только не хватает объявления, что на территории каждого сирийского аэропорта присутствуют российские военные советники. Нет, ВВП издевается. Дональду теперь что, пустыню топорами засыпать?
          nadezhiva
        2. Partyzan (Bob) Сегодня, 18:38
          Цитата: МИХАН
          Ну давай Дональд ,рискни ...Русские народ упрямый , мы не отступим и не сдадим Сирию.
          В войсках сейчас высшая степень боевой тревоги ! Вспомни , как наши герои погибали в Сирии но не сдавались ..Вот за них сейчас Россия будет стоять насмерть!

          ВОЗ уже сообщила о 500 пострадавших от химатаки в Думе hi так что все раскручивается
          Partyzan
          1. Злой543 Сегодня, 19:01
            Цитата: Partyzan
            Цитата: МИХАН
            Ну давай Дональд ,рискни ...Русские народ упрямый , мы не отступим и не сдадим Сирию.
            В войсках сейчас высшая степень боевой тревоги ! Вспомни , как наши герои погибали в Сирии но не сдавались ..Вот за них сейчас Россия будет стоять насмерть!

            ВОЗ уже сообщила о 500 пострадавших от химатаки в Думе hi так что все раскручивается


            Это на дожде написано было, у других что ВОЗ не подтверждает отравления химоружием.
            Злой543
            1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:02
              Цитата: Злой543
              Это на дожде написано было, у других что ВОЗ не подтверждает отравления химоружием.

              я дождь не смотрю - евроньюс и rtvi hi
              Partyzan
        3. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 20:20
          Цитата: МИХАН
          Вот за них сейчас Россия будет стоять насмерть!

          Ох Михан, твои бы слова да Богу в уши.
          Ингвар 72
      2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 18:00
        Ранее в Генштабе ВС России заявили, что обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась
        ммммда...мы тут с минуты на минуту ждём начала "абзаца", а у них в Сирии-обстановка стабилизировалась... request
        Дедкастарый
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:06
          Цитата: Дедкастарый
          ммммда...мы тут с минуты на минуту ждём начала "абзаца", а у них в Сирии-обстановка стабилизировалась...

          а вы политрук?
          «Абзац» – 220-мм агитационный реактивный снаряд 9М27Д предназначенный для РСЗО «Ураган».
          Partyzan
      3. Sefevi Сегодня, 18:39
        Только что передали по турецким ТВ- Вчера Лавров сказал, что "Турция должна передать сектор Африн сирийскому правительству", на что Эрдоган ответил,что "Турция никому ничего не должна, и она сама решит, кому и когда передать контроль над сектором". Сегодня министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что " асадисткий режим однозначно должен уйти, он и в прошлом неоднократно применял против жителей химическое оружие, это не в первый раз." А премьер Йылдырым сказал буквально следующее-"США и Россия ведут себя как уличные хулиганы, со своими "ударю", " а ну ударь". Нужно быть серьезными, на кону жизни миллионов людей"
        Sefevi
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:52
          Цитата: Sefevi
          Только что передали по турецким ТВ-

          Абсолютно начхать на турецкоетv, что они там передают, путаются только под ногами.
          vovanpain
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:10
            Цитата: vovanpain
            Абсолютно начхать на турецкоетv, что они там передают, путаются только под ногами.

            ВОЛОДЬ hi не на чхать, с ними еще работать надо, и культурно выпроводить с их помощью полосатых, а территории они потом сами отдадут
            Partyzan
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 18:00
      А прибыла полиция в Думу еще 10 апреля.
      Владыка Ситх
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:09
        а вот вторая часть... звук в конце.
        Heterocapsa
        1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 20:08
          Цитата: Heterocapsa
          а вот вторая часть... звук в конце.

          Непонятно: почему ролики с опросами свидетелей, показом госпиталя, места атаки-не тиражируются так, как видео террористов... request
          Ольгович
      2. Bronevick (Руслан) Сегодня, 19:46
        Тигры то не бронированные, ай яй яй
        Bronevick
    4. Маз Сегодня, 18:02
      И не только туда вводятся наши части . добрые соседи намекают:
      ЧТО ,В обмен на базу в Хамадане Иран просит С-400 и Панцири
      Стало известно, что в обмен на размещение российской авиационной группировки на авиабазе в Хамадане Иран просит РФ предоставить ему средства ПВО в виде ЗРПК "Панцирь" и ЗРК С-400 "Триумф". Опа. Очередной Облом Израилю .
      Маз
      1. Hoc vince Сегодня, 18:25
        Хороший ход! Чтобы не отбомбились по нему, уничтожая следы мифического химоружия
        Hoc vince
      2. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 19:11
        [quote=Маз]ЧТО ,В обмен на базу в Хамадане Иран просит С-400 и Панцири[/quote
        Иран, собрался "впречься" по полной... Прекрасно понимая, что следующий он. Лучше сейчас в "толпе", чем потом в одиночку... good
        LiSiCyn
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 19:25
          Владыка Ситх
          А прибыла полиция в Думу еще 10 апреля.
          - в нашу бы ещё приехала...
          Дедкастарый
  2. Zubr Сегодня, 17:54
    Матрасные в жизни бы этого не сделали. Единствнно, могли ввести мобильные посты для контроля территории.
    Zubr
  3. dima-fesko (Марадона) Сегодня, 17:58
    американцы хотели кого-то разбомбить в Сирии, в т.ч. скрыть следы "мнимой химатаки". Если там будет полиция, то это прямое нападение на Россию. Кто скажет что у меня странная логика? Теперь ход за амерами...........
    dima-fesko
  4. NF68 (Николай.) Сегодня, 18:05
    В НАТО скажут что российские представители введены туда для ликвидации следов хим.атаки.
    NF68
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 18:12
      Ты знаешь а пох уже что там у вас в америках и европах скажут , болт большой и толстый мы ложили на ваши сказы и сказки laughing
      anjey
    2. Hoc vince Сегодня, 18:27
      Уже и Думу Пентагону бомбить нельзя
      Hoc vince
  5. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:08
    неужели ООН стало большие гум. конвои посылать, а я думал они только взносы собирают.
    Heterocapsa
  6. anjey (Андрей) Сегодня, 18:09
    Тем временем наши тихой сапой делают свое нелегкое и рисковое боевое дело в Сирии , что бы возродилась израненая земля,эх еще бы на Донбассе так -спокойно и уверенно подарили людям мир....
    anjey
    1. лом123 Сегодня, 18:14
      Я думаю Сирию отобьём,потом не только Донбесс освободим но и снова стену в германии поставим
      лом123
  7. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 18:28
    Иран, Египет, Северная Корея, Сирия уже вне реальной возможности их подмять..
    На очереди обретение реальной независимости Ираком.
    Идет масштабное переформатирование.
    Даже Германия, формально подпевая , показала америке филейную часть.
    Турция так вообще особь статья.
    В общем в интересное время живем....
    Livonetc
  8. moscowp (moscow) Сегодня, 19:17
    Цитата: МИХАН
    ..,
    В войсках сейчас высшая степень боевой тревоги !..!

    В каких войсках? Диванных? yes не переусердствуйте там с тревогой, закусывайте
    moscowp
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