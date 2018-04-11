20:20 11 апреля
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Мы посеем хаос. ССА ждет удара США по Сирии

Сирийская оппозиция рассчитывает перейти в наступление сразу после возможного удара США по Сирии. Один из командиров «Свободной сирийской армии» (ССА) Фатех Хассун заявил, что оппозиционные группировки Сирии перейдути в наступление для возврата потерянных районов и завоевания новых территорий.

Мы посеем хаос. ССА ждет удара США по Сирии


Мы попробуем воспользоваться этим ударом в первую очередь в военной сфере, на полях сражений, так как эти удары приведут к рассеиванию сил режима (Асада), созданию хаоса в его рядах и отступлению режима. Подобные обстоятельства впоследствии станут по отношению к военным силам революции подготовительными для проведения атак, в ходе которых получится вернуть контроль над некоторыми местами и захватить новые
– цитирует РИА Новости Хассуна.


Несколько дней назад боевики запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство"* уже пытались перейти в наступление в ряде районов сирийской провинции Хомс после ракетного удара по авиабазе Т-4 на востоке провинции, нанесенного авиацией Израиля с территории Ливана.

Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 45

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:10
    твою математику..засыпать гречкой..все нахрен.. включая кука и трумена с его сопровождением..

    пусть дохнут от ужаса.. и вопят о режимах Путина и Асада
    vorobey
    1. Тралл Сегодня, 19:14
      Выкрасть полуживую тушку Скрипаля и возить его по Сирии, не говоря где конкретно. После удара США - предъявить его разбомбленный труп. Что останется - отправить Терезе бандеролью.
      Тралл
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 19:23
        Мы посеем хаос. ССА ждет удара США по Сирии

        Так вот с какими союзниками янки проводили консультации по удару по Сирии! am
        майор Юрик
        1. Alex777 (Александр) Сегодня, 19:53
          ССА, как всегда, лапу сосать будет, а не хаос сеять. Прошли те времена. Трамп с вояками через полгода свалит, а мы помашем в дорогу. hi
          Alex777
    2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 19:15
      гречкой????? да Вы батенька зверь!!! нет демократичненько их Ониксом поприветствовать....
      д^Амир
    3. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:21
      Цитата: vorobey
      твою математику..засыпать гречкой..все нахрен.. включая кука и трумена с его сопровождением..
      пусть дохнут от ужаса.. и вопят о режимах Путина и Асада

      наши уже собрали всю технику в хмейми, так что не получится - все взлетит и отработает, а так же каспий, а где подлодки в средиземноморье они не знают и скока их там тоже
      Partyzan
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:41
        Цитата: Partyzan
        Цитата: vorobey
        твою математику..засыпать гречкой..все нахрен.. включая кука и трумена с его сопровождением..
        пусть дохнут от ужаса.. и вопят о режимах Путина и Асада

        наши уже собрали всю технику в хмейми, так что не получится - все взлетит и отработает, а так же каспий, а где подлодки в средиземноморье они не знают и скока их там тоже

        Не будут сша воевать с Россией, это всё цирк, а реальность в том, что они уничтожают Россию экономически мы это уже ощутили в 2014, сейчас еще раз через это придется пройти, в итоге наш народ еще беднее станет, со всеми вытекающими.
        Svarog
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:52
          Цитата: Svarog
          Не будут сша воевать с Россией, это всё цирк, а реальность в том, что они уничтожают Россию экономически мы это уже ощутили в 2014, сейчас еще раз через это придется пройти, в итоге наш народ еще беднее станет, со всеми вытекающими.

          а в 90-м вы еще маленькие были?
          Partyzan
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:56
            Цитата: Partyzan
            Цитата: Svarog
            Не будут сша воевать с Россией, это всё цирк, а реальность в том, что они уничтожают Россию экономически мы это уже ощутили в 2014, сейчас еще раз через это придется пройти, в итоге наш народ еще беднее станет, со всеми вытекающими.

            а в 90-м вы еще маленькие были?

            90-е уже на дворе.. как только доллар 120 руб. стоить будет, так сразу привет 90е, этого собственно сша и добиваются
            Svarog
            1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:03
              Опять спирт Рояль, пакетики для фруктово-ягодной воды, для запивона и уже наверняка ножки Трампа smile
              ul_vitalii
              1. Seaflame (Михаил) Сегодня, 20:16
                ага, запивка из "Юпи", напомнили студенческие посиделки 90-хх))
                Seaflame
              2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 20:19
                Цитата: ul_vitalii
                Опять спирт Рояль, пакетики для фруктово-ягодной воды, для запивона и уже наверняка ножки Трампа smile

                Не,помню были круглые коробочки с дольками плавленного сыра залитого на половинку грецкого ореха. В народе его называли "мозги клинтона". yes
                майор Юрик
            2. Partyzan (Bob) Сегодня, 20:04
              Цитата: Svarog
              90-е уже на дворе.. как только доллар 120 руб. стоить будет, так сразу привет 90е, этого собственно сша и добиваются

              если вы за него будете беспокоится, и молится на "зеленые спинки" - то возможно, и это только возможно, все только начинается, если гейропейцы будут покупать ресурсы у полосатых - оги сами его потопят - им дорогое сырье не выгодно, цены на нефть растут, рубль уже отыгрывает - нужно разбираться в долгосрочной перспективе, а не с политики спекулянтов
              Partyzan
              1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:12
                Цитата: Partyzan
                Цитата: Svarog
                90-е уже на дворе.. как только доллар 120 руб. стоить будет, так сразу привет 90е, этого собственно сша и добиваются

                если вы за него будете беспокоится, и молится на "зеленые спинки" - то возможно, и это только возможно, все только начинается, если гейропейцы будут покупать ресурсы у полосатых - оги сами его потопят - им дорогое сырье не выгодно, цены на нефть растут, рубль уже отыгрывает - нужно разбираться в долгосрочной перспективе, а не с политики спекулянтов

                На фантики молятся те, кто при власти в России и у них все будет хорошо, они в рублях денег не держат.. так что вы меня путаете с ними)) Долгосрочная перспектива.. не смешите.. у нас с 2014, как то лучше не становится, а уже 4 года прошло.. вы когда планируете, ччто это закончится?
                Svarog
        2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 20:09
          Цитата: Svarog


          Не будут сша воевать с Россией, это всё цирк, а реальность в том, что они уничтожают Россию экономически мы это уже ощутили в 2014, сейчас еще раз через это придется пройти, в итоге наш народ еще беднее станет, со всеми вытекающими.

          Успокойтесь с паникой... кто беднеет? В автосалонах очереди за машинами... , земельные участки под жилищную застройку нарезают даже на пахотных землях... бедные россияне... bully
          НасРать
          1. Seaflame (Михаил) Сегодня, 20:18
            Автосалоны только в себя начали приходить, продажи жилья просели капитально по сравнению с 2013 и до сих пор не вышли на предкризисный уровень. Щас рубль в пике уйдет и все по новой...Нафик Олимпиады и ЧМ по футболу когда простые танкеры у корейцев покупаем?
            Seaflame
      2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 19:51
        Цитата: Partyzan
        наши уже собрали всю технику в хмейми

        Как раз удобно будет накрыть её там из миномётов.
        Нормаль ок
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:58
          Цитата: Нормаль ок
          Как раз удобно будет накрыть её там из миномётов.

          теперь туда на 20 км ни одна шавка не подойдет - уже проехали по эти колдобинам, так что не переживаете - все взлетят, или будет пролив между канадой и панамой hi
          Partyzan
    4. Маз Сегодня, 19:26


      Сирийская группировка ВМФ вышла в море. В базе только одна лодка проекта 636. На снимке нет фрегата Адмирал Эссен, но он в море тоже где-то неподалёку.
      Имеем Брифинг МО РФ
      Так шо не дождутся они удара, одно дело трендеть, а другое дело получать сердитую ответку от самой боеспособной армии мира. не прсмеют. Кишка тонка. Скорее натравят этих соседей с юга жареное голыми руками выносить из полымя. Не будет удара и весь сказ.
      Маз
      1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 19:59
        Цитата: Маз
        Сирийская группировка ВМФ вышла в море

        учения же наши объявили у берегов Сирии request
        Deadушка
    5. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:29
      Жаль что российское командование гуманное, а то бы сейчас не было никакой оппозиции в пригородах Дамаска, как в Гуте зачищенной коалицией чистые ровные развалины и не намека на химическое оружие. Лучше уничтожить тысячу басмачей, чем поставить мир на грань войны.
      предки с Дона
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 19:46
        Мы попробуем воспользоваться этим ударом в первую очередь в военной сфере, на полях сражений, так как эти удары приведут к рассеиванию сил режима (Асада), созданию хаоса в его рядах и отступлению режима.

        Глупые, никаких ударов не будет, и соответственно хаоса и отступления...Вас ваши "учителя" уже кинули, теперь сами...
        Подрезчик
  2. Маз Сегодня, 19:11
    Мне они израильскую прессу напоминают.Такие же и на лицо и на вопли и на преданность хозяевам из США. Невдомёк, что может и в них прилететь отраженная РЭБ посылочка с "Дональда КУКА", или под шумок что помощнее шарахнет под видом промаха томагавка...

    В настоящее время их дружбаны-реблы - Боевики Джейш Аль-Ислам сжигают свои штабы в городе Дума.
    Маз
  3. 1536 (Евгений) Сегодня, 19:13
    Что и требовалось доказать. США поддерживают терроризм.
    1536
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 19:22
      Цитата: 1536
      Что и требовалось доказать. США поддерживают терроризм.

      Это известно уже очень давно, вот только "мировое сообщество" этого не увидит, так как не хочет видеть. Для них террористы - Асад и ССА, поддерживаемые Россией.
      ALEXXX1983
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 19:50
      Цитата: 1536
      Что и требовалось доказать. США поддерживают терроризм.

      А выпестованная США сирийская "оппозиция" поддерживает нанесение удара по своей стране и согражданам, чем собственно говоря и ставят себя вне закона.
      Ныробский
    3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 20:15
      Они и есть терроризм а эти все "игилы" их террористические ячейки.
      Incvizitor
  4. Волька Сегодня, 19:14
    ну да, этакие вольные сеятели хаоса, недобитки блин, в навоз гадов...
    Волька
  5. Украинец (Андрей) Сегодня, 19:14
    Всем привет
    Украинец
    1. Тралл Сегодня, 19:17
      Цитата: Украинец
      Всем привет

      Лови репорт за спам, роднойsmile
      Тралл
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:10
        Скоро станет ефрейтором с "приветом" laughing
        Какие приветливые укропы пошли, солнышко пригрело, весна.
        ul_vitalii
  6. impostor Сегодня, 19:16
    АУГ приедет к началу мая, а пока можно курить на завалинке
    impostor
    1. kventinasd (Олег) Сегодня, 19:35
      Ага, будут парад в Тартусе смотреть на 9 мая, если успеют.
      kventinasd
      1. impostor Сегодня, 20:03
        Будут смотреть торжественную церемонию на Арлингтонском laughing
        impostor
      2. Вояджер (Андрей) Сегодня, 20:07
        Как бы эти "товарищи" не ударили как раз 9-го мая
        Вояджер
        1. impostor Сегодня, 20:19
          Ударят в наклоне wink
          impostor
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:22
    они думают,что сирийская армия скучковалась в одном месте и ждёт удара?
    taiga2018
  8. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 19:29
    Сирийская оппозиция рассчитывает

    Наивные. Им в любом случае не поздоровится
    pvv113
  9. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 19:31
    а мне вот интересно они не понимают что в сирии после этого может стать как в ливии когда каждый батька сам за себя и банда на бадну
    злой пиннокио
    1. ланс Сегодня, 19:42
      надеюсь после этой заворушки наши ковровым бомбометанием снисут как бармалеев, так и их союзников-коалицию, эрдоган насмотревшись сбежит сам.
      ланс
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 19:52
        Цитата: ланс
        надеюсь после этой заворушки наши ковровым бомбометанием снисут как бармалеев, так и их союзников-коалицию, эрдоган насмотревшись сбежит сам.

        Надежды юношей питают...
        Нормаль ок
        1. ланс Сегодня, 19:57
          если бы, об этом мечтает вся сирийская группировка.
          ланс
    2. NKT (Сергей) Сегодня, 19:45
      Так это им и надо
      NKT
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 20:00
      Цитата: злой пиннокио
      а мне вот интересно они не понимают что в сирии после этого может стать как в ливии когда каждый батька сам за себя и банда на бадну

      Матрасам всё равно. Они сейчас готовы обрушить сотни "топоров" на Сирию и объекты жизнеобеспечения демонстрируя "добрые" намерения и "заботу" о сирийцах, из за чего погибнет в сто раз больше народа, чем от мнимой хим.атаки. А то что там будет как в Ливии им всё равно, пусть там хоть все вымрут за американские интересы.Такая уж у них демократия, с нечеловеческим лицом.
      Ныробский
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 20:14
        так может нам проехать до вашингтона на танках и повесить свой флаг и вообще я дачу в техассе хочу
        злой пиннокио
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