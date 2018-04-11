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Мы посеем хаос. ССА ждет удара США по Сирии
Сирийская оппозиция рассчитывает перейти в наступление сразу после возможного удара США по Сирии. Один из командиров «Свободной сирийской армии» (ССА) Фатех Хассун заявил, что оппозиционные группировки Сирии перейдути в наступление для возврата потерянных районов и завоевания новых территорий.
Несколько дней назад боевики запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство"* уже пытались перейти в наступление в ряде районов сирийской провинции Хомс после ракетного удара по авиабазе Т-4 на востоке провинции, нанесенного авиацией Израиля с территории Ливана.
Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс
Мы попробуем воспользоваться этим ударом в первую очередь в военной сфере, на полях сражений, так как эти удары приведут к рассеиванию сил режима (Асада), созданию хаоса в его рядах и отступлению режима. Подобные обстоятельства впоследствии станут по отношению к военным силам революции подготовительными для проведения атак, в ходе которых получится вернуть контроль над некоторыми местами и захватить новые– цитирует РИА Новости Хассуна.
Несколько дней назад боевики запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство"* уже пытались перейти в наступление в ряде районов сирийской провинции Хомс после ракетного удара по авиабазе Т-4 на востоке провинции, нанесенного авиацией Израиля с территории Ливана.
Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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