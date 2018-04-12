09:05 12 апреля

Грядущий удар США в Сирии и возможный ответ России

Итак, думаю, что все согласны с тем, что в средиземноморском котле давление постепенно нарастает. И все бурлящие пузырьки постепенно делятся на две половины. Возможно, что война дипломатии и нервов вскоре станет вполне реальной простой войной.



Но до этого как минимум два шага. Первый – это удар США по Сирии, анонсированный и вполне возможный. Ударить есть чем, «Кук» и «Портер» — это 120 «томагавков». Второй – это гипотетический ответ России «в случае чего».


Начать следует со второго.

Конечно, интернет уже кипнул на тему «где Су-24, щас мы этого «Кука!» Уже (даже в нашей среде) вовсю разворачиваются планы «как мы будем их топить». Взлеты наших стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев с ВПП в Энгельсе, ракетные катера, бабахающие «Калибрами» через Турцию и так далее.

Ограничения в полете фантазии только в силу возраста. Ссылки – на главу Генштаба России.

Да, Валерий Герасимов обещал, что «В случае возникновения угрозы жизни военнослужащим из России Вооружённые силы примут ответные меры [огневого] воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

Лично для меня остался невыясненным только один вопрос: мы затеваем третью мировую войну или все-таки ограничимся локальным перепихоном за интересы нефтегазовых концернов?

Третьей мировой не хотелось бы. Плохо представляю своих правнуков, охотящихся на ежей-мутантов где-то под Семилуками…

Если же говорить серьезно, то даже два эсминца США уже кажутся перебором. И вот почему.

120 «топоров» — это 120 «топоров». Серьезная цифра, за которой стоит серьезная крылатая ракета. Если говорить о том, что Штаты не запустят – да запустят, им деваться в общем-то некуда.

Отбиться от такой стаи средствами, которые есть в Сирии, у нас не получится. Маловато просто этих самых средств.

Ответный удар по носителям (в том числе) «в случае чего» — сомнительно. Как бы ни кричали об этом ура-патриоты, сомнительно, господа. Х-35, которые вроде бы есть в Хмейниме – хорошие ракеты. Но, чтобы «Портеру» или «Куку» фатально поплохело, их надо две. А лучше три.

При всем при этом эсминец – это великолепная оружейная платформа. Стоит учитывать. И в плане ПВО, и в плане РЭБ. И, что немаловажно, дальность работы систем наблюдения и подавления значительно больше, чем у любого самолета. Тут, надеюсь, не стоит объяснять, что балом правит Его Величество Ватт. А их (ватт) двигатели эсминца числом 4 дадут во много раз больше, чем движки самолета.

Так что дурь насчет ослепленного самолетом эсминца повторять не стоит. В реальных боевых условиях эсминец с большей вероятностью ослепит самолет, чем наоборот. Но это в реальных. В интернет-пространстве и не такие чудеса могут случиться.

Кроме того, даже если гипотетически предположить наличие на российских самолетах некоей «вундервафли», способной полностью ослепить целый эсминец (которой на самом деле нет), то там, если что, будет еще один такой же корабль. И навряд ли он будет стоять и покорно ждать, пока ослепят его. Мы не в компьютерную игру играем, не правда ли? Там люди за пультами будут, а не идиоты.

Кроме того, стоит вспомнить о наличии кучи авиабаз у США в регионе. Пройдем мимо баз в Италии, Эмиратах, Саудовской Аравии, Омане, Турции. Если будет операция, как вы думаете, поднимутся с этих баз американские самолеты для прикрытия своих кораблей, или нет?

Или тупые янки будут спокойненько так наблюдать, как Су-24 станут «ослеплять», а Су-34 топить эсминцы?

Конечно, будут. Так, по крайней мере, явственно следует из тысяч постов в интернете. Можно поставить галочку рядом с пунктом «тролли накормлены». Волна ура-идиотизма захлестнула рунет. Предсказано и оправдано. А чего еще можно ожидать от жертв ЕГЭ, которые свято уверовали в способности бомбардировщика ослепить и обесточить целый эсминец?

Но вернемся к более серьезным темам. Итак, 120 «томагавков». Трампу просто нужно будет из запустить. К сожалению, у Дональда всего два пути в этой политической жизни. Первый – договариваться с русскими. А заодно все-таки надеть мундир полковника СВР и повесить орден «За заслуги перед Отечеством». Второй – демонстрировать, что с русскими он дружить не хочет и не станет.

Так что «томагавки», скорее всего, полетят.

Главный вопрос: куда?

Тут дело даже не в Асаде, который, скорее всего, где угодно, только не в своем дворце. Башар человек умный и прагматичный. Так что – либо Хмеймим, либо Иран. На всякий случай.

Все, что у Сирии есть ценного, в плане армии, скорее всего уже под русским зонтиком возле наших баз околачивается. Ждут, так сказать. Плюс в Дамаске наши координаторы, советники, дипломаты и прочие из списка Герасимова. Некрасиво, конечно, но – живые щиты.

Остальные фактически по примеру слившихся (внезапно) британцев запасаются попкорном и занимают места в зрительном зале.

Мир ждет продолжения шоу.

И всем участникам просто необходимо выигрывать. Проигравших здесь не любят. Хотя, на мой взгляд, идея с АУГ – не самая лучшая. Загромождает сцену, если в театральном стиле. Ну зачем еще самолеты, еще корабли, еще «топоры»? Ради кого?

Ради Асада? О, нет, он того не стоит. Ради русских? Простите. Два примера приведу.

Исторический. Когда одна граната, какая разница, сколько там танков перед окопами, пять или десять? Одному крышка точно. Тут лотерейный вопрос только у танков – кого?

Природный. Стая волков гонит лося. Все бегут, но в чем разница? Разница в вопросе. Для волков это вопрос еды. Для лося – вопрос жизни. Нет, для волков это тоже вопрос жизни, но не на первом плане. Потому под копыта не лезут, ибо удар копытом лося – и вот он вопрос жизни встает на ребро.

Мне второй даже больше нравится. Вот только в нашей вселенной лось, вроде бы уже загнанный, может превратиться в медведя. Со всеми вытекающими. Потому волкам надо быть осторожными. И во избежание, и на всякий случай.

Возвращаемся к «топорам». Они должны стартовать из шахт. И «ударить» по Асаду, и нанести урон Путину. Показать, что «Володья, ми тебья не бояться!»

И тут надо соблюсти определенное равновесие.

Еще пример. Дикий Запад, фермер вечером налетает на десяток гопников. Все так прозрачно ясно, фермер говорит: парни, я все понял. Вот мой револьвер, вот в нем 6 зарядов. Вас десять. Вы там определитесь, кто первым, а кто делить добычу будет.

Пауза.

Нет, парни на эсминцах, в кабинах самолетов и вертолетов, они настоящие васпы. 100% американцы. Готовые… и все такое. Почти Капитаны Америки и так далее.

Перевожу: становиться первым не хочет никто. Нет, кому не повезет, тот разбросает мозги по лобовому стеклу своего «Морского ястреба» или не успеет нажать на кнопку катапульты «Супер Хорнета». Хотя нет, настоящий американец успеет всегда.

Но в плане русских – все так.

Много слов, да, к чему все это?

Как мне видится, самый просто и вероятный вариант – перепахивание пустыни «топорами». Как в тот раз было. Минимум жертв, максимум пользы.

«Топоры» израсходованы – благо производителям.
Русских не тронули, русские стрелять не стали в ответ. Все живы.
С другой стороны, хозяевам Донни показал, что русских вертел, как хотел? Показал.

Всем спасибо, все свободны…

Ну а два-три десятка сирийцев… Да они там все приговорены, по большому счету.

А это предупреждение нам от Трампа, дескать, вы там готовьтесь, умные ракеты летят, – это тоже можно по-разному расценить и перевести. Посмотрим, чем этот спектакль закончится.

Думаю, очередным политическим пшиком.

Но это и к лучшему. К тому, чтобы разнести в труху весь мир, мы, слава богу и некоторым людям, пока еще не готовы.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 35

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:39
    Показать, что «Володья, ми тебья не бояться!»


    smile Джон спили...спили пожалуйста мушку на своем СМИТ-ЭНД-ВЕССОНе...меньше охать будешь.
    Тот же ЛЕХА
  2. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:08
    Конечно США должны нанести ракетный удар что бы не опозорится,но я почему то уверен что если даже нанесут удар по нашим военным Россия ни чем не ответит.Флот у нас по сравнению с США (НАТО) никакой,единственный ответ крылатыми ракетами по кораблям,на которых тоже имеется ПВО и ни факт что корабли будут поражены.При любом раскладе я не Верю что бы Россия ответила,так как после развала СССР ,России позориться не привыкать,на регулярные плевки и пощёчины от разных стран ,единственный ответ России это выражение озабоченности.
    Yak28
    1. raw174 (Равиль) Сегодня, 08:38
      Цитата: Yak28
      Конечно США должны нанести ракетный удар что бы не опозорится

      По Корее не нанесли, хотя авианосцы гоняли со свитой... Вопрос открыт...
      Цитата: Yak28
      единственный ответ крылатыми ракетами по кораблям,на которых тоже имеется ПВО и ни факт что корабли будут поражены.

      Но и у нас есть ПВО и не факт что топоры долетят. Будем пожить, будем посмотреть...
      raw174
  3. ланс Сегодня, 06:11
    автор предложил слить сирию, а затем весь сброд, включая англококосов переместить к нашим границам? да нет рф не отделаться 20-30 сирийцами. надо показать старому орлу что его время кончилось и лучше это сделать на чужой территории. тогда твой сын будет не супережиков гонять, а дышать чистым воздухом хвойных лесов, если пятая колонна не продаст всю древесину в китай. исша сами лезут в эту пробку. да 30 военных посуден это много, но есть 8-10 дней изменить стратегическую ситуацию до не узнаваемости и это рф по силам. а там пусть трамп решает. и топоры не такое грозное оружие в наше время любой заслон из 10 человек с иглами или вербами на перевес, с предупреждением от рлс загасят до 10томаГавков. правильно их расположить вот задача умного ГШ
    ланс
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:40
      Ливию "слили", Новороссию "слили"(молчу про Ирак, Сербию), а что такого в Сирии особенного, что ее нельзя "слить"? "Договор" о дружбе и взаимопомищи? Бросьте Россия х.....ла и не такие договора. Катарский трубопровод в ЕС? Так его еще и построить надо и охранять от шастающих там везде бармалеев. Да и по-любому дни "Газпрома" в Европе сочтены, это ясно дала понять Меркель после недавнего общения с Путиным. "Пророчество" Ванги о падении России после Сирии? Так прикол в том, что Ванга предрекла неизбежное падение Сирии-то есть она падет в любом случае и будет разделена. Может что-то еще? Мне кажется то что Россия залезла в Сирию очень хорошо характеризуют слова Наполеона: "Это хуже, чем преступление, это-ошибка".
      Monster_Fat
      1. ланс Сегодня, 08:40
        ливию слили по дурости поверив лжеевропейцам. ванга хорошо, но я атеист. по ванге гагарин уже должен вернуться, где? ванга могла ошибиться в названии:сирия и сербия очень похожи. трамп толкнул в переделку авианосец, не понимая что это самая большая и удачная мишень. любой прямой удар по базам рф открывает возможность ответа по базам британии, франции и сша где бы они не находились.
        ланс
    2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 08:59
      К сожалению скорее всего будет именно так, как расписал ситуацию Роман. Имиджа России это не прибавит, да и каком имидже можно говорить после систематических пропущенных оплеух от "партнёров", всех каких только можно. И пока "наше", правительство так себя ведёт, нет и не будет у России союзников, ибо знают, что рассчитывать на поддержку до конца не приходится, у "наших" всегда найдутся гнилые отмазки.
      lis-ik
  4. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:13
    Через недельку вспомним вашу статью.И посмотрим кто вы,паникер или тактик?А как же рассмотрение варианта нанесения удара по российским базам,и угрозы Трампа России готовиться?Нет уж,нам отступать некуда,на коленях уже стояли,если только на землю лечь перед американцами,как предлагают многие отщепенцы из российской прослойки?
    Мар.Тира
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:52
      Цитата: Мар.Тира
      А как же рассмотрение варианта нанесения удара по российским базам,и угрозы

      простите,но Банши к генштабу РФ ,имеет такое отношение,как я кабинету министров.По большому счету,это не статья,большой коментарий личного мнения,основанный на том,что каждый может прочитать в инете.И не более.
      Да и таких статей,от "экспертов" всех мастей,сейчас сотни и у каждого своя правда.Есть официалка,вот ее сейчас и нужно слушать,а все остальные это простые зрители спектакля,которые время от времени орут браво или свистят. Так что по большому счету,цена такои аналитики равна нулю.
      Александр романов
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:06
        .Приветствую,давненько не видел вас.Зачем тогда писать то, что и так нагнетает истерию во всех СМИ?Тем более есть более свежие новости,что США пошли на попятную,уже не собираются бомбить сейчас пока,предлагают России сесть за стол переговоров,и выяснить по настоящему про химическую атаку,совместными усилиями.А на вопрос что будет делать Россия ответил посол в Ливии.Армия будет выполнять приказ главкома.Сбивать и отвечать.Другого нам увы не остаётся.Все корабли что были вышли из Тартуса в море,и стали на позиции,для "учений",а сформированная новая группировка ВМС начала движение к берегам Сирии.
        Мар.Тира
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:48
          Цитата: Мар.Тира
          Приветствую,давненько не видел вас.

          Да ща дома пока сижу просквозило на новостях laughing
          Цитата: Мар.Тира
          Зачем тогда писать то,

          Сам не знаю,подано всё так,что автор видит и понимает всё,а вот вы читатели и ничего не понимаете. Хотя это сейчас не только у Банши,все подряд кинулись писать и каждый фантазирует,как может.Поэтому в аналитику редко стал заходить,новостные статьи с ресурсов ,гораздо больше несут информации.
          Цитата: Мар.Тира
          а сформированная новая группировка ВМС начала движение к берегам Сирии.

          Жизнь становится всё веселее и веселее
          Александр романов
          1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:20
            Я читаю не только наши СМИ но и американские.Они тоже в панике.А специальные мониторинговые сайты как WarTime говорят об интенсивной подготовке России к возможному нападению США на Сирию,контактируют с Китаем,и запрашивают разрешения у Ирана на размещение своих тактических,и тяжёлых бомбардировщиков и танкеров-заправщиков на базе Hamedan.Лёгкой прогулки не будет,это им не Ливия,и Югославия.
            Мар.Тира
    2. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 06:53
      Через недельку вспомним вашу статью.И посмотрим кто вы,паникер или тактик?

      С него как с гуся вода.
      _Сергей_
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:49
        Цитата: _Сергей_
        С него как с гуся вода.

        Да не только с него,врач отвечает за косяк,полиция отвечает за превышение полномочий,а журналисты не несут никакои ответсвенности. Чудная профессия,пиши,что хочешь .
        Александр романов
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:11
          Цитата: Александр романов
          врач отвечает за косяк

          Та латно? belay
          Ингвар 72
          1. роман66 (роман) Сегодня, 08:52
            нууу, теоретически...
            роман66
  5. гильза (максим) Сегодня, 06:18
    В яблочко...А слова -то какие. Мёд.
    гильза
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:43
    Как мне видится, самый просто и вероятный вариант – перепахивание пустыни «топорами». Как в тот раз было. Минимум жертв, максимум пользы.

    Чтобы трампу окончательно не облажаться в глазах его же союзничков, шавок и пр. шелухи, ему только и остаётся "бахнуть" куда нибудь по пустыни... angry а судя по последнему твиту трампа - так вообще виноват спецпрокурор мюллер.... О как!!!laughing
    a.s.zzz888
  7. andrewkor Сегодня, 07:03
    А поднять вопрос в Совбезе ООН об угрозе военной силой суверенному государству не пробовали? Или я что то пропустил.Конечно до масштабов разгрома Югославии не дойдёт,надеюсь,но все равно мирные люди же погибнут ,в любом случае,хотя уже здраво чел высказался, что "сирийцы все уже приговорены"!
    andrewkor
    1. Des10 (Александр) Сегодня, 07:21
      Цитата: andrewkor
      А поднять вопрос в Совбезе ООН об угрозе военной силой суверенному государству не пробовали?

      да им по корнеплоду, для них режим Асада вне закона, а на нас не то что б плевать... ненавидят и - не считают нужным соблюдать какие-либо нормы приличия, доказательств и прочего. А остальные - либо боятся и зависимы, либо --- просто интересно и запаслись попкорном.
      Des10
  8. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:30
    Да, Валерий Герасимов обещал, что «В случае возникновения угрозы жизни военнослужащим из России Вооружённые силы примут ответные меры [огневого] воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

    МО оставило лазейку никак не реагировать. Всегда можно сказать: "ихтамнету", а потери как известно законодательно засекречены.

    Остальные фактически по примеру слившихся (внезапно) британцев запасаются попкорном и занимают места в зрительном зале.

    Автор не в курсе что:
    1. ВС на британской территории на Кипре приведены в повышенную боевую готовность?
    2. Британские ПЛ подведены на дистанцию ракетного залпа по Сирии?
    3. Тереза Мэй собирает кабинет для принятия решения?

    Я не пророк, но
    1. Удар будет нанесен не только КР, но и авиацией
    2. Будут уничтожены ангары, техника, склады, штабы и пр.
    3. Сирийцы будут рассказывать сказки про то сколько ракет они перехватили
    4. МО РФ будет пытаться сохранить лицо рассказывая о "никакой эффективности" американского удара.
    5. Асад выживет
    6. Диванные патриоты будут праздновать победу

    ПС
    Посмотрите почем доллар и поймете будет ли ответка.
    профессор
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:13
      Сейчас наверно вы правы.... recourse
      Ингвар 72
    2. ланс Сегодня, 08:27
      профессору вопрос, а если ответ окажется более чем адекватный, почем будет доллар и газ?
      ланс
    3. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 08:39
      Я не пророк, но
      Я бы откорректировал:
      1. Удар будет нанесен не только КР, но и авиацией
      2. Будут уничтожена всякая второсортная фигня, ни на что не влияющая.
      3. Сирийцы будут рассказывать сказки про то сколько ракет они перехватили.
      5. Американцы будут рассказывать как они стерли в порошок русских и сирийцев.
      6. Русские будут рассказывать что ракеты американцев не долетели.
      7. Асад выживет
      8. Трамп выживет
      9. Путин выживет
      10. Много сирийцев не выживет.
      11. Диванные патриоты всех стран будут праздновать победу
      Alex_59
    4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:42
      Цитата: профессор
      . МО РФ будет пытаться сохранить лицо рассказывая о "никакой эффективности" американского удара.

      Проблема в том,что у меня вообще нет уверенности в том,что наши промолчат. Я вот уверенность в том,что ответку дадут у меня есть.Просто нет выбора
      Александр романов
    5. Влад Петров (Владимир) Сегодня, 08:45
      Будут уничтожены ангары, техника, склады, штабы и пр, т.е. военнослужащие РФ. И как думается, ПВО не ответит, соплями утрется и всё? Ответят, а там крутые парни пусть решают, кто первый разбросает мозги по лобовому стеклу «морских орнитоперов»
      Влад Петров
  9. geniy (Мистер Х) Сегодня, 07:48
    Ну бессовестные журналисты! Ведь у них ума нет нисколечко. Врут без всякого удержу.
    Ну какой говнюк из них первым сообщил что на американском эсминце 60 ракет типа Томагавк (в переводе индейский топор)? Да загляните вы хоть одним глазком в Википедию (для тупых) там написано, что главный калибр "Дональда Кука" - всего лишь 2х4 Пусковых установки для ракет типа "Гарпун" - то есть он имеет всего 8 крупнокалиберных ракет, а остальные - это зенитные и противолодочные. Это значит, что этот "Кук" практически безоружен против сирийской армии. Если образно представить ракетный удар американского эсминца "Кук" по Сирии это получится примерно как безоружный турист сунет палку в берлогу с медведем и начнет ею тыкать в спящего огромного зверя. Ну медьведь естественно проснется и вылезет из берлоги, а дальше сами знаете что будет.
    geniy
    1. Snakebyte Сегодня, 08:04
      Цитата: geniy
      Да загляните вы хоть одним глазком в Википедию (для тупых) там написано, что главный калибр "Дональда Кука" - всего лишь 2х4 Пусковых установки для ракет типа "Гарпун" - то есть он имеет всего 8 крупнокалиберных ракет, а остальные - это зенитные и противолодочные.

      Заглянул одним глазком в википедию. 96 пусковых Mk.41. Потенциально, 96 "Томагавков". Разумеется, часть контейнеров будет нести зенитные и противолодочные ракеты. Но, впихнуть 60 КР никакой проблемы не составляет.
      Snakebyte
    2. Цой (Влад) Сегодня, 08:33
      Цитата: geniy
      geniy


      М-да, ваш ник не соответствует действительности или наоборот соответствует, но только в обратном смысле.
      Цой
    3. Nehist (Александр) Сегодня, 08:40
      Уважаемый Вы не путайте Гарпуны которых действительно 2х4 с Томогавками коих в носовой ячейки 32 штуки а в кормовой 56. У них даже ПУ разные
      Nehist
  10. Оператор (Андрей) Сегодня, 08:10
    У экспердов началась диарея: "И тут надо соблюсти определенное равновесие".

    А на фига: ассиметричность (неравновесие) - наше всё. США Топорами по суше, мы Калибрами по кораблям, предварительно выбрав жертвы для массированной атаки большим количеством ПКР. Размен одного-двух Арли Бергов на n-ое количество ангаров на сирийских авиабазах - то, что доктор прописал.

    А Калибров у нас много на Черном и Средиземном морях.

    США снесут тактическим ядерным оружием Сирию, мы снесем Турцию (которая открыла свое воздушное пространство для авиации и крылатых ракет США) для пробития сухопутного коридора на Ближний Восток и т.д. Самое главное, что особый период уже объявлен, наши СЯС переведены в минутную готовность, обезоруживающего превентивного удара не получится, военная доктрина США повисла в воздухе, поэтому американский министр обороны официально дезавуировал заявление своего верховного главнокомандующего о скором нанесении удара по Сирии "умными ракетами".
    Оператор
    1. ланс Сегодня, 08:25
      калибров у нас не так много ориентир на 96 штук залпового огня. кипр, израиль, катар и саудовскую аравию жалко. при капитальной заварушке полетят стратеги. и вот тут вопрос с чем?
      ланс
      1. Оператор (Андрей) Сегодня, 08:45
        96 Калибров на один Арли Берк вас устроит?

        Ликвидация Израиля, Саудовской Аравии и т.д. - это уже из области Х-55 и Х-102.
        Оператор
  11. Саня М (Александр) Сегодня, 08:49
    Автор видимо вообще в военной тематике не разбирается?У нас глушилки по круче будут,у знакомого тетя сидит в КБ не буду называть где!Так она говорит что для ослепления всех кораблей которые сейчас направляются к берегам Сирии достаточно на самом деле одного самолета тк у них только электроника и передвигаться в слепую они не умеют,т.к думают что они в компьютерной игре))
    Саня М
  12. sevtrash (Сергей) Сегодня, 08:52
    На самом деле смотреть нужно шире и глубже, мягче разве что не получится. России фактически объявлена война, холодная, если хотите, на самом деле деструктивно-экономическая. Последние действия выглядят в какой-то степени шокирующе беспринципными, хотя лишь на первый взгляд. Россия посмела восстать против действий США по мироустройству, больше того, покусилась на расклад власти на Олимпе! И теперь олимпийцы наказывают, демонстративно. Абсолютно не логично и не нужно для России отравление Скрипалей - объявлено, что Россия, доказательства - зачем, ведь сказано, что Россия. Так же как и в Сирии. Это все просто демонстрация - кто в мире главный и что этому главному плевать на какие-то там доказательства, в целях воспитания всех остальных стран, наоборот, так и нужно. А сам Карфаген должен быть разрушен.
    Так что на самом деле выбор невелик или его, скорее, нет. Дальше будет также, а скорее хуже. Разорвать этакую цепочку может лишь угроза армагеддона доведенная практически до конца, а при необходимости и до него. Сейчас появился повод жестко - агрессивного ответа, собственно он есть уже сейчас, даже и без ракет. Для мира, конечно, ничего хорошего, но, когда загоняют в угол - альтернатив нет.
    sevtrash
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