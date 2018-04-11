Трамп оставляет военное командование США в дураках. По кому теперь "бить ракетами"?..

Большая часть испорченной крови с Россией вызвана «Поддельным и коррупционным расследованием по России», возглавляемым всеми приверженцами демократов или людьми, которые работали на Обаму. Мюллер больше других всем противоречит. Нет сговора, поэтому они сходят с ума!

Трамп сегодня становится главным мировым ньюсмейкером. На фоне грозной антироссийской и антисирийской риторики, с его заявлениями о необходимости «готовиться» к ракетным ударам, президент США касается вопроса его «связей с Россией», вытекающего из анонсированного «допроса» спецпрокурором Мюллером. Трамп пишет в Твиттере:Между тем, грозные заявления Трампа о том, что он в течение «24-48 часов» примет решение о нанесении ударов по Сирии, раскритиковали американские военные эксперты. Слова критики в адрес Трампа сводятся к следующему: если руководитель собирается принять то или иное военное решение, то он не станет об этом сообщать через СМИ и социальные сети за несколько суток до, собственно, принятия. При этом отсылка идёт и к публикации ряда крупных западных СМИ, включая французскую газету Le Figaro , сообщившую о том, что пока Трамп «думает», сирийская армия осуществляет мероприятия, связанные с попытками избежать серьёзных потерь в случае удара.В частности, подтверждается информация о том, что основные силы и средства ВВС САР переброшены на базу «Хмеймим», несколько подразделений переведены в Тартус, а куда «исчез» главный штаб САА, как пишет французская пресса, «теперь не знает даже американская разведка». Мало того, как сегодня сообщалось, рассредоточены бронетанковые силы в районе Восточной Гуты, а непосредственно в Думу введена российская военная полиция, которая готова предоставить все возможности для экспертов ОЗХО начать мониторинг.Фактически это сводит на нет саму возможность ракетной атаки Думы, которая могла бы иметь место с целью замести следы Западом, обвиняющим САА в якобы применении той бочковых бомб с хлором.Военные эксперты в США негодуют по поводу того, что теперь командование, которое ранее выявило цели для нанесения ударов, «остаётся в дураках», фактически не понимая, по каким теперь целям в Сирии наносить удар – «по голой пустыне» или держать в полной боевой готовности крупную флотскую группировку, дожидаясь пока штаб Асада себя проявит, и пока "созреет" Трамп?Между тем, из Восточной Гуты приходят сообщения о получении лёгких ранений российскими журналистами, готовившими репортаж в пригороде Дамаска. К счастью, угрозы для жизни журналистов российских телеканалов в результате обстрела со стороны боевиков нет.