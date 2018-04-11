20:23 11 апреля
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Трамп оставляет военное командование США в дураках. По кому теперь "бить ракетами"?..

Трамп сегодня становится главным мировым ньюсмейкером. На фоне грозной антироссийской и антисирийской риторики, с его заявлениями о необходимости «готовиться» к ракетным ударам, президент США касается вопроса его «связей с Россией», вытекающего из анонсированного «допроса» спецпрокурором Мюллером. Трамп пишет в Твиттере:
Большая часть испорченной крови с Россией вызвана «Поддельным и коррупционным расследованием по России», возглавляемым всеми приверженцами демократов или людьми, которые работали на Обаму. Мюллер больше других всем противоречит. Нет сговора, поэтому они сходят с ума!


Между тем, грозные заявления Трампа о том, что он в течение «24-48 часов» примет решение о нанесении ударов по Сирии, раскритиковали американские военные эксперты. Слова критики в адрес Трампа сводятся к следующему: если руководитель собирается принять то или иное военное решение, то он не станет об этом сообщать через СМИ и социальные сети за несколько суток до, собственно, принятия. При этом отсылка идёт и к публикации ряда крупных западных СМИ, включая французскую газету Le Figaro, сообщившую о том, что пока Трамп «думает», сирийская армия осуществляет мероприятия, связанные с попытками избежать серьёзных потерь в случае удара.

Трамп оставляет военное командование США в дураках. По кому теперь "бить ракетами"?..



В частности, подтверждается информация о том, что основные силы и средства ВВС САР переброшены на базу «Хмеймим», несколько подразделений переведены в Тартус, а куда «исчез» главный штаб САА, как пишет французская пресса, «теперь не знает даже американская разведка». Мало того, как сегодня сообщалось, рассредоточены бронетанковые силы в районе Восточной Гуты, а непосредственно в Думу введена российская военная полиция, которая готова предоставить все возможности для экспертов ОЗХО начать мониторинг.

Фактически это сводит на нет саму возможность ракетной атаки Думы, которая могла бы иметь место с целью замести следы Западом, обвиняющим САА в якобы применении той бочковых бомб с хлором.

Военные эксперты в США негодуют по поводу того, что теперь командование, которое ранее выявило цели для нанесения ударов, «остаётся в дураках», фактически не понимая, по каким теперь целям в Сирии наносить удар – «по голой пустыне» или держать в полной боевой готовности крупную флотскую группировку, дожидаясь пока штаб Асада себя проявит, и пока "созреет" Трамп?

Между тем, из Восточной Гуты приходят сообщения о получении лёгких ранений российскими журналистами, готовившими репортаж в пригороде Дамаска. К счастью, угрозы для жизни журналистов российских телеканалов в результате обстрела со стороны боевиков нет.


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Комментарии 61

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:28
    осталось объявить мобилизацию запасников в России и провести учения Го и ЧС...

    Все.. занавес.

    букеты актерам и можно менять афишу

    джентльмены с Вас коньяк.. за Ына не требовал, но сейчас дело принципа
    vorobey
    1. Тралл Сегодня, 19:31
      с целью замести следы Западом, обвиняющим САА в якобы применении теми бочковых бомб с хлором


      250-килограмовая бомба с хлором пробила перекрытия здания, но не смогла сломать кровать laughing
      Тралл
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 19:36
        Трамп оставляет военное командование США в дураках.

        Ну что тут поделаешь: какой президент, такое и военное командование! yes
        СРЦ П-15
        1. антивирус Сегодня, 19:43
          Трамп всё делает правильно

          ударить в пустое место лучше, чем расхлебывать кровь.
          испугать пугливых и не проколоться на бесстрашных--Победа великой Америки
          антивирус
          1. басмач (Константин) Сегодня, 19:57
            А вы на это посмотрите с другой стороны. Рассредоточение уменьшило боевые возможности САА. И даёт возможность их атаковать. А наносить удары по САА можно будет и тогда, когда эти же части пойдут на прежние рубежи, на марше, в районах сосредоточения. Да и сейчас они в одной куче все.
            Так что по пустыне шмоляиь никто впустую и не будет. С тактической точки вполне грамотное решение
            басмач
            1. антивирус Сегодня, 19:58
              вот и я про " испугать"
              антивирус
            2. trenkkvaz Сегодня, 20:22
              Цитата: басмач
              А вы на это посмотрите с другой стороны. Рассредоточение уменьшило боевые возможности САА. И даёт возможность их атаковать. А наносить удары по САА можно будет и тогда, когда эти же части пойдут на прежние рубежи, на марше, в районах сосредоточения. Да и сейчас они в одной куче все.
              Так что по пустыне шмоляиь никто впустую и не будет. С тактической точки вполне грамотное решение


              Сухопутные части, которые участвуют в операциях, очень проблематично поразить тем оружием, которое хотят применить США.
              В любом случае действующая армия всегда рассредоточена.
              Ракеты американцев больше годятся против стационарных целей.
              trenkkvaz
        2. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 19:58
          Цитата: СРЦ П-15
          Ну что тут поделаешь: какой президент, такое и военное командование!

          .... командование, которое ранее выявило цели для нанесения ударов, «остаётся в дураках», фактически не понимая, по каким теперь целям в Сирии наносить удар.....

          kapitan92
        3. Partyzan (Bob) Сегодня, 20:15
          Цитата: СРЦ П-15
          Ну что тут поделаешь: какой президент, такое и военное командование!

          все очень грамотно - всех своих противников поставил в позу "Z" и теперь, кому то, еще хуже чем Цукербергу придется отмываться перед конгрессом - победителей не судят, а проигравших?
          Partyzan
      2. Злой543 Сегодня, 19:40
        Цитата: Тралл
        с целью замести следы Западом, обвиняющим САА в якобы применении теми бочковых бомб с хлором


        250-килограмовая бомба с хлором пробила перекрытия здания, но не смогла сломать кровать laughing


        Это походу просто реклама кровати, американцы просто не так поняли
        Злой543
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:46
          Цитата: Злой543
          Это походу просто реклама кровати, американцы просто не так поняли

          это скрытая реклама кроватей которые устанавливаются в отели которые строит трамп
          LSA57
      3. SNEAKY (Александр) Сегодня, 19:41
        Сам Асад после оливье заправлял газиками болванку laughing
        SNEAKY
      4. Rader Сегодня, 19:43
        Цитата: Тралл
        250-килограмовая бомба с хлором пробила перекрытия здания, но не смогла сломать кровать

        Что такого? Как будто не знаете про кровати из двухдюймовой титановой плиты wink
        Мне больше понравился цвет бомбы(позитивный такой wassat )
        Rader
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 20:18
          Цитата: Rader
          Мне больше понравился цвет бомбы(позитивный такой

          дети или внуки навеяли?
          Partyzan
      5. Alex777 (Александр) Сегодня, 19:44
        И не сплющилась ни разу, пробивая здание. Как занесли ее так и лежит. bully
        Трамп красавец - всех, кто его на войну собирал, взял и надурил. Никто не обещал американским генералам, что будет легко. Даже Мей не поверила в атаку. Заржавел механизм развешивания лапши. Дальше будет веселее. hi
        Alex777
        1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 20:12
          Даже Мей не поверила в атаку.

          Мей и так после "новичка" все дурой считают а тут ещё позориться и опять за фшу. wassat
          Incvizitor
        2. Partyzan (Bob) Сегодня, 20:20
          Цитата: Alex777
          И не сплющилась ни разу, пробивая здание.

          вот-вот - вспомнилось - видел птур с вмятиной на взрывателе
          Partyzan
    2. Маз Сегодня, 19:36
      Так Израиль же есть. И потом, Трумену ещё неделю чапать до Сирии.
      В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами. К счастью, все живы, трое получили ранения.
      Список раненых:Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев,Оператор телеканал «Россия-1» Михаил Виткин,Оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов.
      Сырье марки Brent поставками на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 МСК подорожала до 72,29 доллара за баррель, прибавив больше доллара!. Ржал, просто ржал . Это всё чего добился Трамп

      Сегодняшние цены обновили максимум, стоимость нефти не доходила до такого уровня с начала декабря 2014 года.!!!!
      Маз
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:37
      Трамп оставляет военное командование США в дураках. По кому теперь "бить ракетами"?..

      Как почему бить? По Бедому Дому. yes
      vovanpain
    4. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:41
      Цитата: vorobey

      букеты актерам и можно менять афишу

      И название . Есть страна 404 , а теперь ещё и 24-48 , президент которой руководит ей через Твиттер .
      DMB_95
    5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:51
      vorobey (Сашка)
      осталось объявить мобилизацию запасников в России и провести учения Го и ЧС...
      Саня мы готовы!!! Кого там резаком перепелить на колличество их штатов?! amДраться так драться ,чего в опу орать .Анекдот чес.слово laughing
      Пошел богатырь со Змеем Горынычем на смертный бой. Подошел к огромной пещере и кричит туда - Змей Горыныч, выходи биться!!! - Змей Горыныч голову поворачивает и говорит - Биться так биться, а что в опу то орать?"
      Наблюдатель2014
    6. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:51
      Рыжее амеровское трепло, у нас ссаные бомжи у мусорного бака и те тебя презирают ((((
      предки с Дона
    7. Злой543 Сегодня, 20:00
      Цитата: vorobey
      осталось объявить мобилизацию запасников в России и провести учения Го и ЧС...

      Все.. занавес.

      букеты актерам и можно менять афишу

      джентльмены с Вас коньяк.. за Ына не требовал, но сейчас дело принципа


      Все? Отбой? Ваши координаты стереть из памяти кота? А, Вы их не давали...
      Злой543
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 20:06
        Цитата: Злой543
        Ваши координаты стереть из памяти кота?


        матрица? wassat wassat
        vorobey
        1. Злой543 Сегодня, 20:10
          Перегрузка drinks кстати хороший компаньон. И кличка подходящая, Вискарь
          Злой543
    8. Partyzan (Bob) Сегодня, 20:11
      Цитата: vorobey
      осталось объявить мобилизацию запасников в России и провести учения Го и ЧС...

      в Беларуси уже идут hi
      Partyzan
    9. Маз Сегодня, 20:22
      Та он ещё неделю будет дурака валять:
      Между Тартусом и Норфолком 5836 миль, при ходе 30 узлов АУГ "Трумена" придёт в средиземку на расстояние пуска "топоров" вместе со своими ракетоносцами и судном обеспечения, примерно через 6 суток с гаком. А у него ордер не сформирован, и авиагруппа не загружена целиком на борт. Пугало в общем.
      Маз
  2. Borik (Борис) Сегодня, 19:29
    Сирийская пустыня большая, там есть где запрятаться.
    Borik
    1. uskrabut (Николай) Сегодня, 19:58
      Это не по той ли пустыне Моисей 40 лет водил евреев?
      uskrabut
  3. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 19:29
    так вы всегда были в дураках вас военных всегда свое правительство кидало
    злой пиннокио
  4. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 19:29
    без военных действий разрядки в отношениях между США и Россией не будет
    Romario_Argo
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:31
      Цитата: Romario_Argo
      без военных действий разрядки в отношениях между США и Россией не будет


      не надо так категорично..
      vorobey
      1. Alex777 (Александр) Сегодня, 19:49
        не надо так категорично..

        Коллега про Перл-Харбор забыл. Чтобы втянуть США в войну Рузвельту пришлось дать его разбомбить. Только тогда общественное мнение в Штатах развернулось в пользу войны. А когда после воинственных заявлений начали все индексы в Штатах проседать - более ясного сигнала, что войну не хотят Трампу не потребовалось. hi
        Alex777
  5. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 19:31
    Трамп пишет в Твиттере:
    я фигею ... о времена..о нравы...! Минобороны России,узнает(из Твиттер) что Трамп отдал приказ (кому то) раньше,чем он дойдёт до "бригадных генералов".... ( да ещё с "себяшками" в ИнСТОграмм)laughing
    Дедкастарый
    1. Злой543 Сегодня, 19:44
      Представьте негодование СВР, если Трамп будет так же продолжать они без работы останутся
      Злой543
    2. bubalik (Сергей) Сегодня, 19:47
      .. о времена..о нравы...! Минобороны России,узнает(из Твиттер) что Трамп отдал приказ (кому то) раньше,чем он дойдёт до "бригадных генералов"....

      ,,,сейчас все просто belay ,если раньше поводом для войны было убийство политика, то сейчас достаточно травануть двух морских свинок и кота recourse crying
      bubalik
  6. 8200 (8200) Сегодня, 19:33
    Если бы Америка и вправду хотела ударить, Россия не ждала бы. Легче разбомбить эсминец, чем сбивать ракеты. А кому надо знать где и когда ударят, и так знает. Разведка российская не только твиттер Трампа читает!
    8200
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 19:38
      Цитата: 8200
      Разведка российская не только твиттер Трампа читает!

      а америкосы- Ютюб изучают ...
      Дедкастарый
    2. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 19:41
      Отправить на дно эсминец не легче, и это агрессия, сбивать ракеты - это защита плюс обалденная реклама ‘‘сбивалок‘‘!
      LASVEGAS
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:46
        Цитата: LASVEGAS
        Отправить на дно эсминец не легче, и это агрессия, сбивать ракеты - это защита плюс обалденная реклама ‘‘сбивалок‘‘!


        евреи все портят.. как хохлы хрен че докажешь... все долетело все попало мы всех победили.. laughing laughing
        vorobey
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 19:56
          Цитата: vorobey
          Цитата: LASVEGAS
          Отправить на дно эсминец не легче, и это агрессия, сбивать ракеты - это защита плюс обалденная реклама ‘‘сбивалок‘‘!


          евреи все портят.. как хохлы хрен че докажешь... все долетело все попало мы всех победили.. laughing laughing

          drinks
          Дедкастарый
    3. Alex777 (Александр) Сегодня, 19:50
      Легче разбомбить эсминец, чем сбивать ракеты.

      Имеете большой опыт бомбардировки эсминцев? laughing
      Alex777
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 19:58
        Цитата: Alex777
        Легче разбомбить эсминец, чем сбивать ракеты.

        Имеете большой опыт бомбардировки эсминцев? laughing

        "я-я..натюрлих..." severnyi konvoy! "...75 лет назад...я-я...!
        Дедкастарый
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 20:04
          Цитата: Дедкастарый
          "я-я..натюрлих..." severnyi konvoy! "...75 лет назад...я-я...!


          зачет... оборжался... drinks drinks

          надо завязывать с Вами всеми.. с вами даже ядерную зиму с грустью не встретишь..
          vorobey
  7. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 19:38
    Уже озвучивалось.
    Нанесут удар по ВПП сирийских аэродромов.
    Далее преподнесут это как эффективную превентивную меру предотвращения химически атак.
    Главное пошуметь и обьявить себя победителями.
    Шоу на внутреннего американского потребителя.
    Livonetc
    1. татарин 174 Сегодня, 20:08
      Там наверно и операторы с видеоаппаратурой готовы сидят ждут материала для телешоу по всем законам жанра... Трамп же шоумен... хренов, наверняка своих втихаря уже отправил.
      татарин 174
    2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 20:12
      Цитата: Livonetc
      Нанесут удар по ВПП сирийских аэродромов.

      логично...тем более,от туда все улетели в Хмеймим..
      Цитата: Livonetc
      Далее преподнесут это как эффективную превентивную меру предотвращения химически атак.

      это уж как "здрасте". Хизер Науэрт, "кончит" прямо в эфире..
      .Главное пошуметь и обьявить себя победителями.
      Шоу на внутреннего американского потребителя
      - эти два тезиса неразделимы..."голливуд "сэр...
      Дедкастарый
  8. Nimitz (Андрей) Сегодня, 19:42
    Трамп конечно не ребенок, если судить по возрасту. Ну игрушки у него - это нечто. Туда АУГ, потом сюда АУГ. Здесь в войнушку поиграть, потом помирится за пол шоколадки. То вернейших подпевал дураками обзовет, то задарма оружия им подгонит. Надоест этот кавардак адмиралам ВМФ США, вынесут они господину Трампу вотум недоверия (возможно прямо на лице). Хотя бы за нервоз и выбивание ресурса боевых кораблей.
    Nimitz
  9. nord62 (Георгий) Сегодня, 19:42
    как бы это куча обезьян с гранатами чеку не выдернула!!! recourse с перепугу или ради понтов..... Вот тогда то всем мало не покажется !
    nord62
  10. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 19:43
    Прикольно с курсом валют.
    Первые же котировки после обьявленного времени нанесения удара и не нанесения в реальности начали откатывать назад курсы евро и долара по отношению к рублю.
    Livonetc
    1. ланс Сегодня, 19:53
      что говорит об трусости либералов в правительстве и банковской системе.
      ланс
  11. 16112014nk (Николай) Сегодня, 19:46
    ..."не понимая, по каким теперь целям в Сирии наносить удар."
    По экскаваторам - традиционным целям US Air Force.
    16112014nk
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 20:18
      Цитата: 16112014nk
      По экскаваторам - традиционным целям US Air Force.


      вы не правы... традиционные цели это свадьбы и похороны... экскаваторы это за бабки по заказу
      vorobey
  12. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:47
    48 часов, о которых говорил Трамп, необходимых для принятия решения по Сирии, уже истекли. И что?!
    vladimirvn
  13. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 19:48
    "Кончен бал, погасли свечи"?)) .. И слава Богу!!
    Всё-таки, лучше позже, чем раньше!!
    Искренне надеюсь, на год-другой, мира на этой земле. При всей неотвратимости войны, увы. (
    Сибирский цирюльник
  14. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 19:52
    Все просто. Истинным хозяевам Трампа не нужна мертвая планета. А вы думали "геополитика"? Ядерная война им нужна чтоли? Они все тогда потеряют что строили веками.
    Beltasir Matyagu
  15. groks (Олег) Сегодня, 20:00
    Ситуация, действительно, глупейшая. Вот бы Гитлер так собирался напасть, цены бы ему не было.
    После стольких предупреждений - чего они достигнут? Разрушат центр Дамаска. А зачем, если там уже никого нет? Наколупают дырок в ангарах и изуродуют полосы на авиабазах. После грандиозного удара по Фолклендам, англичане получили письмо, с предложением в следующий раз не тратить миллиарды, а дать хоть сотую часть жителям островов и они сами яму на ВПП выроют. Для поражения конкретных подвижных объектов, танков, САУ, ЗРК, ... нужны наводчики в непосредственной близости. КР то им не жалко, ещё наделают, но откуда столько наводчиков по всей Сирии?
    Может Трамп сошлётся на мнение военных и отменит это безобразие? А может целью и является расход КР, чтоб дать заработать ВПК? Капитализм олигархический - ничего удивительного.
    groks
  16. leon1204id (Леонид) Сегодня, 20:02
    48 часов точно истекли. Теперь Дональда держат пятеро. Не только чужие но и свои. Вот Тереза сказала, что пошутила. (Британия отказалась поддержать удары по Сирии до расследования по хлору)
    Дурдом, но из него буйные могут выскочить! Недаром Дональд удивлялся тому, что у них есть ядерные ракеты но их нельзя использовать. Прав был Задорнов. winked belay fool sad
    leon1204id
  17. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 20:10
    по каким теперь целям в Сирии наносить удар – «по голой пустыне»

    Ну обычно экскаваторы бомбили.
    Incvizitor
  18. san4es Сегодня, 20:14
    Между тем, грозные заявления Трампа о том, что он в течение «24-48 часов» примет решение о нанесении ударов по Сирии,

    ...Отрапортовал "по открытому каналу", -- по телефону нельзя (видать прослушка АНБ пасёт) bully
    san4es
  19. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:18
    Ну что вы так переживаете. Если начнется 3мв миллионов двадцать в РФ. про это просто не узнают, миллионов 60-70вполне себе продолжат жизнь, правда на уровне 18 века, но тож неплохо. Остаться в живых и может как то отомстить.Вот проблема с третьей группой, оставшиеся миллионов 50-60 , что будут обречены на долгую и мучительную смерть. Конечно, никто этого не пожелает. Очень страшно. Но шанс 2 из 3х попасть в первую или вторую группу - весьма неплох.
    ps. Да успокойтесь уж паникеры. Все будет хорошо. wink
    Но вот кому действительно может достаться: нашим ребятам в Сирии.
    Ecilop
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