Т-90С в Ираке: двоякое ощущение от сделки

Давно, ещё в 2016 году, в журналистских кругах прошла информация о каком-то контракте между АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и правительством Ирака.Понятно, что Багдад интересовался и договаривался явно не о железнодорожных вагонах."Уралвагонзавод" выпускает гораздо более интересную для Ирака продукцию — танки. Однако ни для кого не секрет, что сегодня иракское правительство полностью зависит от заокеанских хозяев и не может проводить самостоятельную политику.Тем более удивительно было увидеть в годовом отчете АО "Уралвагонзавод" за 2016 год в качестве приоритетных задач начало работ по реализации контракта с заказчиком "368". Под этим шифром как раз и скрывается Ирак. А речь в контракте шла о поставке первой партии российских танков Т-90C/CK в количестве 73 штуки.Споров тогда было множество. Как это может быть? Ирак вооружился американскими "Абрамсами" под завязку. Выплачивает огромные деньги на содержание своего танкового парка американским корпорациям. США не допустят вытеснения собственного ВПК с рынка Ирака. Согласитесь, резон в таких рассуждениях есть. Даже резонище...Сомнения рассеялись в ноябре 2017 года после сообщения ТАСС. Согласно этому сообщению, на пресс-конференции Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству было озвучено то, что Россия начала реализацию контракта. Т-90С поставляются согласно графика.Прибытие танков анонсировал и посол России в Ираке Максим Максимов в своем заявлении от 8 февраля 2018 года. Правда, конкретную дату Максимов не назвал. Но в сети чуть раньше, в начале февраля, появилась видеозапись погрузки Т-90С на корабль в порту Усть-Луга. Причем окрашены они были в песочные цвета.И вот продолжение истории. Точнее, начало конца этой истории. 9 апреля в сети появились фото российских Т-90С в Ираке. Огромный, даже просторный ангар. Ровненькие ряды новеньких танков и иракские солдаты и офицеры на их фоне.Судить о количестве танков сложно. Но кое-какие "навороты" увидеть можно. Самое заметное — это бортовые экраны. Те, что были успешно опробованы в Сирии на Т-72Б3. А вот второе замеченное даже более интересно. На танках установлены дополнительные энергоагрегаты.Такой энергоагрегат, как показал американский опыт «Абрамса», позволяет использовать оборудование и вооружение танка при выключенном двигателе. Что в условиях жары и песка полезно для ресурса двигателя. Более того, танк может продолжать стрельбу даже при попадании ракеты в двигатель.Арабская пресса сегодня достаточно много пишет о новых иракских танках. Называют огромные цифры и в количестве машин, и в их стоимости. В этом многоголосье нужно скорее уменьшать, чем увеличивать. Так, по данным Middle East Monitor в апреле Ирак получит 73 машины Т-90С. Собственно, как и было указано в контракте.Что это? Победа российского вооружения над американским? Удачная работа наших продавцов оружия? Переориентация Ирака? Или просто умение считать собственные деньги и выбор лучшего из той категории, которую за эти деньги можно купить?В среде ура-патриотов все громче и громче звучат голоса о кризисе американского танка. Действительно, в Интернете полно роликов, на которых боевики сняли уничтожение "Абрамсов" различными способами. От применения американских же ПТ комплексов до уничтожения с помощью джихадмобилей.Более того, в сети множество фото старых иракских "Абрамсов", покрывающихся пылью на базе 9 бронетанковой дивизии в Таджи. Только танки эти давно устарели. Более того, они были устаревшими уже в момент продажи. М1А1 уже тогда не соответствовали современным требованиям. А американцы продавать усовершенствованные М1А2 не собирались.Однако на тот момент эти танки действительно сыграли определенную роль в войне. Вспомним, Ирак затратил тогда 2,16 миллиарда долларов на 152 танка. Но почему это было сделано? Да просто потому, что надо было чем-то воевать с «ИГ» (запрещено в России). Это была мощная военная сила.Согласно недавней публикации иракской газеты "Al Ghad Press", в ходе боевых действий против сил «ИГ*» в Мосуле было выведено из строя 60 танков Abrams иракской армии, которые теперь нуждаются в восстановлении (неясно, входят ли в это число безвозвратно потерянные танки).Ремонт танков Abrams иракской армии осуществлялся корпорацией General Dynamics на технической базе в Ал Матана в аэропорту Багдада, где, видимо, и находятся остальные танки этого типа.Вероятно, затраты на ремонт и модернизацию не самого нового американского танка превысили все разумные пределы и в Ираке всерьез задумались о другой боевой машине. Более дешевой и (желательно) новой.Так в чем же сегодня преимущество нашего Т-90С над американцем М1А2? Таких сравнений сегодня в прессе множество. Сравнивают всё. Потому обойдемся без технических деталей, миллиметров и километров пробега. Равно как и без "окончательного доказательства превосходства" какого-либо из танков.Броня? У американца броня мощнее, с сеткой из обедненного урана. А комплексы активной защиты есть у обоих танков. Динамическая броня? Опять-таки, присуствует. Практически, если опять же не углубляться в ТТХ, на танках используются аналогичные системы защиты.Усиленная броня делает "Абрамс" несколько неуклюжим. За живучесть надо было "заплатить ожирением". Бегать быстро "толстяк" не может. 63 с лишним тонны веса. Не сравнишь с 46,5 тоннами Т-90С.Есть, правда, одна деталь, которая все-таки делает "Абрамс" предпочтительнее. Танк воюет уже достаточно давно. Значит и недочетов выявлено и устранено множество. Наш же Т-90 только в начале пути.Но у нашего танка есть преимущество, которое делает его на голову "лучше" в глазах потенциального покупателя. Цена! "Абрамс" кусается. Больше 8 миллионов за штуку. Наш намного дешевле.Так почему же Ирак сегодня купил наши танки? Увы, но ответ прост. Хороших танков надо много, а денег на покупку дают мало. Но вот другие мысли вертятся в голове. А так ли уж зависимы иракские власти от Вашингтона? Или увлекшись Сирией, США решили "ослабить поводок" на шее у Багдада?В любом случае поставки наших танков в страны, которые раньше полностью вооружались натовским или американским, хороший знак. Для нашего ВПК.Если принять за постулат, что экспортные танки намного хуже тех, что идут в нашу армию…Иначе это просто неплохая база для проверки наших танков экспертами «потенциальных», вдумчивого изучения и разработки новых способов борьбы.