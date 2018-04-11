00:12 12 апреля

Польша – России: Будем дружить, если отдадите Смоленск

В Польше выдвинули России весьма экстравагантное условие по нормализации отношений с Варшавой и Евросоюзом в целом. Первое, от чего придется отказаться нашей стране, это от "имперских амбиций". Следом, Москва должна признать Польшу подлинной "великой империей". В знак своего уважения, России следует отдать Варшаве Смоленск, а также Беларусь и Украину. Если все это будет выполнено, Польша готова начать дружественный диалог с российским народом.

Сначала можно подумать, что поляки просто напросто сошли с ума. Но на самом деле такие мысли действительно обитают в умах польской элиты. Так называемый проект "Междуморья" довольно часто всплывает в местных СМИ. В этом проекте Польше отводится главенствующая роль как в политическом, так и в военном плане.

И если России и союзная нам Беларусь Польше не по зубам, то в отношении Украины есть варианты.




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Комментарии 5

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  1. antiexpert (Athony) Вчера, 22:19
    в 1606 году поляки расстались с мечтой стать великой империей на обломках России, с тех пор и ностальгия )))
    antiexpert
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 22:20
    В знак своего уважения, России следует отдать Варшаве Смоленск, а также Беларусь и Украину. Если все это будет выполнено, Польша готова начать дружественный диалог с российским народом.
    Я ,в загадках как выразить свою мысль без матюков по этому поводу.Реально в ступоре.И даже картинку и видео к статье вставить боюсь.Забанят навсегда. recourse : request
    Наблюдатель2014
    1. Vard Вчера, 23:28
      Эти дети собаки.... Накушались рыбного супа... И пускай идут с этими идеями туда...откуда появились на свет... Вроде ясно выразился....
      Vard
  3. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Вчера, 23:07
    Могу предложить полякам вкладку в российском паспорте. Как в Башкирии и ещё в каких -то республиках.
    Сергей Медведев
  4. Громобой Вчера, 23:33
    Какой-то захудалый ЭКС-замминистра чего то там сказал,но это не официальная Польша,а политический фрик.Пан конечно старается,но до нашего жирика ему далеко.
    Громобой
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