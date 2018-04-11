Польша – России: Будем дружить, если отдадите Смоленск

В Польше выдвинули России весьма экстравагантное условие по нормализации отношений с Варшавой и Евросоюзом в целом. Первое, от чего придется отказаться нашей стране, это от "имперских амбиций". Следом, Москва должна признать Польшу подлинной "великой империей". В знак своего уважения, России следует отдать Варшаве Смоленск, а также Беларусь и Украину. Если все это будет выполнено, Польша готова начать дружественный диалог с российским народом.



Сначала можно подумать, что поляки просто напросто сошли с ума. Но на самом деле такие мысли действительно обитают в умах польской элиты. Так называемый проект "Междуморья" довольно часто всплывает в местных СМИ. В этом проекте Польше отводится главенствующая роль как в политическом, так и в военном плане.



И если России и союзная нам Беларусь Польше не по зубам, то в отношении Украины есть варианты.











