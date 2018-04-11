Какие силы американцы сосредоточили у берегов Сирии

Военно-морские силы США создают ударный потенциал в восточной части Средиземного моря. Уже сейчас в непосредственной близости от Сирии находятся три ракетных эсминцев типа "Арли Бёрк", несущие около 240 крылатых ракет "Томагавк". Один из кораблей, как сообщают СМИ, подвергся имитационным атакам со стороны российских самолетов из состава авиакрыла базы Хмеймим.



В ближайшее время к Сирии должна подойти атомная подводная лодка класса "Огайо", имеющая в своем распоряжении более 160 крылатых ракет большой дальности.



Более того, сегодня из базы ВМС США Норфлолк вышла авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" и направилась в Средиземное море. В ее составе также находятся четыре крейсера типа "Тикондерога" и четыре эсминца типа "Арли Бёрк". Позже к группе должны присоединиться еще два крейсера типа "Тикондерога".











