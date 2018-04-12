"Умные и хорошие" пока не полетели... Восточная Гута под полным контролем САА

Постоянные члены СБ ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за ситуацию в мире. В социальной сети Twitter размещают сообщения с взаимными угрозами. Одни заявляют о наличии «умных ракет». В ответ слышатся утверждения об арсенале еще «более крутых и продвинутых» систем. Ситуация напоминает уличную драку, перепалку задир средь бела дня. Важно приложить усилия для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов в отношении террористических структур. Анкара не имеет территориальных претензий к соседним государствам и ждёт такого же отношения к Турции.

Западная «коалиция» решила отсрочить проведение военной операции против Сирии. Истекший временной период, данный Трампом самому себе на принятие решения, привёл к тому, что США либо должны были наносить удары лишь ради того, чтобы их нанести – без наличия определённых целей, либо к переносу вероятного начала очередной кампании по агрессии в отношении САР. Пока случилось второе.На этом фоне состоялся телефонный разговор президентов США и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг Сирии.При этом каких-либо конкретных подробностей самой телефонной беседы и её результатов не приводится.Зато известна реакция на последние события со стороны председателя правительства Турции Бинали Йылдырыма. По его словам, от наметившегося противостояния Москвы и Вашингтона страдает в первую очередь мирное население Сирии. Турецкого премьера цитирует Anadolu Между тем, вся Восточная Гута перешла под полный контроль правительственных сил САР.