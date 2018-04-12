09:03 12 апреля
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"Умные и хорошие" пока не полетели... Восточная Гута под полным контролем САА

Западная «коалиция» решила отсрочить проведение военной операции против Сирии. Истекший временной период, данный Трампом самому себе на принятие решения, привёл к тому, что США либо должны были наносить удары лишь ради того, чтобы их нанести – без наличия определённых целей, либо к переносу вероятного начала очередной кампании по агрессии в отношении САР. Пока случилось второе.

На этом фоне состоялся телефонный разговор президентов США и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг Сирии.

При этом каких-либо конкретных подробностей самой телефонной беседы и её результатов не приводится.


"Умные и хорошие" пока не полетели... Восточная Гута под полным контролем САА


Зато известна реакция на последние события со стороны председателя правительства Турции Бинали Йылдырыма. По его словам, от наметившегося противостояния Москвы и Вашингтона страдает в первую очередь мирное население Сирии. Турецкого премьера цитирует Anadolu:

Постоянные члены СБ ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за ситуацию в мире. В социальной сети Twitter размещают сообщения с взаимными угрозами. Одни заявляют о наличии «умных ракет». В ответ слышатся утверждения об арсенале еще «более крутых и продвинутых» систем. Ситуация напоминает уличную драку, перепалку задир средь бела дня. Важно приложить усилия для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов в отношении террористических структур. Анкара не имеет территориальных претензий к соседним государствам и ждёт такого же отношения к Турции.


Между тем, вся Восточная Гута перешла под полный контроль правительственных сил САР.

Использованы фотографии: Википедия
39

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Комментарии 55

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  1. Vard Сегодня, 05:42
    Вполне возможно мы в Гуте наступили на хвост... Отсюда и вся истерика... Но боевики слишком быстро сдулись и спектакль не получился...
    Vard
    1. Злой543 Сегодня, 05:54
      Проснулись от того что солнце светит, а не ядерный гриб, уже хорошо..
      Злой543
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 05:56
      Цитата: Vard
      Вполне возможно мы в Гуте наступили на хвост... Отсюда и вся истерика...

      Не "вполне возможно", а "совершенно очевидно".
      Истерика, кстати, не отсюда, а именно "вследствие того, что"
      Цитата: Vard
      боевики слишком быстро сдулись и спектакль не получился...

      "Спектакль", кстати, продолжается...
      Голован Джек
    3. Glock (Oleg) Сегодня, 06:07

      "США не исключают возможности нанесения удара по российским целям в Сирии, если это потребуется. Об этом во время пресс-брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс."

      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/12/04/2018/5ace80319a
      79475f541bfbc7?utm_source=tw_rbc
      Похоже, что общая обстановка вокруг Сирии вышла на относительно логический финиш. Путину предложено убрать Асада, в противном случае он и Асад уже названы солидарно ответственными за химическую атаку в Думе. Естественно, что расследование уже никого не интересует, этот этап пройден.
      На раздумья даны примерно сутки, по истечению которых - ориентировочно завтра вечером - начнутся удары. В случае, если будет получен достаточно категорический отказ, удары могут начаться раньше. Американские высшие военные прямо сейчас докладывают Трампу о готовности. В случае, если согласие на устранение Асада будет получено, будет дано еще некоторое время на реализацию мероприятия. Но ограниченное и очень конкретное.

      Переговоры идут через Эрдогана, Нетаньяху отказался от сомнительной чести, лишь заявив, что Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии. Собственно, это граничное условие Израиля, остальное его мало касается.
      Glock
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:20
        На раздумья даны примерно сутки, по истечению которых - ориентировочно завтра вечером - начнутся удары. В случае, если будет получен достаточно категорический отказ, удары могут начаться раньше.


        Ага типа Рус сдавайс...сопротивление бесполезно.
        smile Сколько раз в своей истории мы это уже проходили.
        Что тут можно сказать...доживем до завтрашнего утра а там будет видно что ТРАМПУ и его советнику БОЛТОНУ понадобится...ведро касторки с клизмой или санитары из психбольницы.
        Тот же ЛЕХА
        1. Glock (Oleg) Сегодня, 06:27
          Согласен, поживем увидим, надеюсь все обойдется. С Кореей Трамп блефовал, может и здесь берет на понт
          Glock
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:00
            Цитата: Glock
            С Кореей Трамп блефовал

            С Кореей были проблемы,Сеул успели бы разнести на щепки. А тут простор ,пали не хочу. Да и рядом с Кореей ,Китай и Россия.Тяжеловато даже США тягаться
            Александр романов
          2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:12
            Цитата: Glock
            Согласен, поживем увидим, надеюсь все обойдется. С Кореей Трамп блефовал, может и здесь берет на понт

            КНДР и Россия в качестве противников США не сопоставимы как по своим возможностям, так и по последствиям неудавшегося блефа для международного политического доминирования США. Складывается стойкое ощущение, что Трамп в рамках внутриполитической борьбы специально анонсирует заведомо невыполнимые ультиматумы, демонстрируя свою показушную агрессию к России и выставляя в дураках элиты США, которые стремятся к военной конфронтации с Россией и Китаем. При этом не боится и сам выглядеть дураком.
            Alex-a832
          3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:35
            Не уверен что это понт.Он надеется на то что мы не ввяжемся..Вот тут уже остаётся пожелать правильных решений нашему руководству и удачи нашим военным.Под защиту нашего ПВО сирийцев надо было брать раньше..
            Цитата: Glock
            Согласен, поживем увидим, надеюсь все обойдется. С Кореей Трамп блефовал, может и здесь берет на понт
            210окв
        2. den3080 Сегодня, 08:26
          Болтону - болт, а Трампу - две карты шестёрки на плечи(погоны) ибо «trump» это «козырь» по-русски.
          den3080
      2. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 06:30
        Цитата: Glock
        Американские высшие военные прямо сейчас докладывают Трампу о готовности. В случае, если согласие на устранение Асада будет получено, будет дано еще некоторое время на реализацию мероприятия. Но ограниченное и очень конкретное.

        да-да-да . ультиматум-шмультиматам . Слушайте , товарищи , откуда в вас столько спеси ? По мне так грабители дилижансов по организму выпрашивают , не получали потому что . Тупому пиджаку трумпу захотелось потрясти пипиской . Ума не больше у него , чем у его ракет . А этот йылдырым пусть завещание напишет , чем советы раздавать , обнаглел осман нафиг со страху .
        iliitchitch
      3. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 06:31
        Цитата: Glock
        На раздумья даны примерно сутки, по истечению которых - ориентировочно завтра вечером - начнутся удары. В случае, если будет получен достаточно категорический отказ, удары могут начаться раньше. Американские высшие военные прямо сейчас докладывают Трампу о готовности. В случае, если согласие на устранение Асада будет получено, будет дано еще некоторое время на реализацию мероприятия. Но ограниченное и очень конкретное.

        И опять уже в какой раз пытаются убрать Асада. Но почему то в основном как то не хорошо было потом "уберателям". В этот раз может и уберут, но какой ценой?
        IGOR GORDEEV
      4. Маз Сегодня, 07:48
        Им ударять пока нечем, неукомплектованное ПУГАЛО- " Трумен" даже походный ордер не сформировал, авиации на борту 30%. Шлепать "ищщё" шесть-пять суток. Нитаньягу приговорили по телефону не рыпаться. Так что празднуем пасху впродолжение, дожевываем куличи и пасочки, яйца бьём и Христос Воскресе Воистину и далее. Короче, уикэнд полностью Хэппи. Разве в Израиле День поминовения и в правительстве шухер вместе с Газой и Эрдоганом. Ну, шабат, как говорится - салОм!! Или шалом? Огромный плюс - нефть на этом фоне войны на БВ ПОДОРОЖАЛА! Гыгыгыгы товарищу Трампу и иже с ним.

        В Средиземном море сейчас всего лишь один корабль, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования - тот самый наш всенародно любимый плавучий лох "Дональд Кук". Правда, к нему сегодня должен присоединиться эсминец "Монтеррей", прорвавшийся сквозь полосу ленивой неги из Красного моря, но все равно - два эсминца - это, по меркам современной войны, плевок на кафель.
        Маз
      5. Skif83 Сегодня, 08:03
        Да ответ-то должен быть один, в стиле Ким Чен Ына, полезете - замочим (если уж использовать стилистику Главного Мочителя).
        Россию проверяют на крепость в коленках.
        Ну а если полезут, тут ужа сказал - сделал! Нужно мочить!
        Skif83
    4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:40
      Цитата: Vard
      и спектакль не получился...

      Думаете долго снять новое кино со страдающими от химической атаки .
      Альджазира показывала в прямом эфире кадры с погибшими детьми. Бедная погибшая девочка,ее так обсуждали ,как она страдала от мук,прежде ,чем умереть.Всё было бы красиво,но а ая муха,взяла и села девочке на нос belay И все стали свидетелями чудесного воскресения из мертвых,девочка смахнула муху с носа wassat

      Пока сил побольше не стянут,будут только нагнетать. Приволокут авианосец с сопровождением,тогда и начнут. Так что есть время затарится тушеночкой,спичками и солью.Свечи не забудьте (не от геморроя) ,хотя и ими можете запастись.
      Александр романов
      1. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 07:01
        Цитата: Александр романов
        Всё было бы красиво,но а ая муха,взяла и села девочке на нос И все стали свидетелями чудесного воскресения из мертвых,девочка смахнула муху с носа

        Какая то идеологически неправильная муха была. Эффект бабочки?
        IGOR GORDEEV
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:08
          Цитата: IGOR GORDEEV
          Какая то идеологически неправильная муха была. Эффект бабочки?

          С пару недель назад,ехал на машине через Амур по ледняку.Вокруг не души,не машин ,не людей. И вдруг радар начинает крякать belay Я остановился оглядываюсь и понять нихрена не могу,где тут вообще может быть камера .Единственным живым существом была ворона,сделала круг и пошла снова в мою сторону,радар опять начал крякать. До сих пор в недоумении.Ворона улетела,радар заткнулся
          Александр романов
          1. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 07:21
            Цитата: Александр романов
            Единственным живым существом была ворона,сделала круг и пошла снова в мою сторону,радар опять начал крякать. До сих пор в недоумении.Ворона улетела,радар заткнулся

            Может быть это была беспилотная "ворона"?:)
            IGOR GORDEEV
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:39
              Цитата: IGOR GORDEEV
              Может быть это была беспилотная "ворона"?:)

              Может окольцованная какая или новый вид секретного беспилотника laughing
              Александр романов
          2. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 08:54
            Ворона улетела,радар заткнулся

            Вота ано чо! А я то тоже думал, за каким хреном мой радар попусту крякает? Оказывается гаишники ворон дрессируют.... Блин, теперь надо каждую ворону боятся... sad
            СтВахмистр
      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:06
        Цитата: Александр романов
        И все стали свидетелями чудесного воскресения из мертвых,девочка смахнула муху с носа

        Это была спецмуха.
        Это Путин виноват (с).
        Голован Джек
    5. Маз Сегодня, 08:01
      Токо както умолчали что перед этим Султан посоветовался с ВВП как ему чего дальше захапывать. laughing И тоже по телефону. wink
      Маз
  2. anjey (Андрей) Сегодня, 05:43
    собаки лают а караван то идет....
    anjey
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:27
      и "Трумэн" с эсминцами идёт...дня через 3 будет у Кипра...
      без его авиакрыла и "топоров" эсминцев америкосы ничего не начнут...
      вопрос в другом - действительно у трампа текстулы из стали????....
      или как с Ыном...всё ограничится танцами с бубнами???..
      kepmor
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:01
        Цитата: kepmor
        и "Трумэн" с эсминцами идёт...дня через 3 будет у Кипра.

        Че так быстро то,он же вчера только вышел
        Александр романов
  3. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 05:43
    . Анкара не имеет территориальных претензий к соседним государствам и ждёт такого же отношения к Турции.

    А сами тихим сапом на севере Сирии плацдарм укрепляют и дальше жмут курдов
    Владивосток1969
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:49
    Тем не менее, трамп непредсказуем, и вполне вероятно, что удар будет нанесен, пусть и не такой масштабный как планировалось начально. Сейчас трамп меж двух огней -удар по Сирии и нашим в Сирии это неизбежно новая война, не ударить вообще нельзя -потеряет голоса и доверие сенаторов и конгрессменов "ястребов "!Так что рано или поздно, но ракеты трамп все же запустит, только чисто по Сирийским объектам.
    Геркулесыч
  5. Jarilo (Сергей) Сегодня, 05:51
    Поздно батенька пить боржом, когда почки отвалились. Какой смысл теперь наносить ракетный удар? Если только для престижа Трампа. А то, что в результате люди погибнут - это как?
    Jarilo
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:01
      Какой смысл теперь наносить ракетный удар? Если только для престижа Трампа. А то, что в результате люди погибнут - это как?

      Англосаксы или блефуют проверяют на прочность РОССИЮ или совсем потеряли тормоза...в любом случае нам отступать дальше некуда...если мы согласимся с беспределом США то это станет концом нашей страны.
      Тот же ЛЕХА
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:41
      Цитата: Jarilo
      Поздно батенька пить боржом, когда почки отвалились. Какой смысл теперь наносить ракетный удар? Если только для престижа Трампа. А то, что в результате люди погибнут - это как?

      Да ладно Вам. Не будет никакого удара. А то устроили вчера "войну".
      Арон Заави
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:53
        Арон hi удара не будет, просто ракеты и бомбы пешком к целям намеченным пойдут садами -огородами???
        Геркулесыч
      2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:21
        Цитата: Арон Заави
        Да ладно Вам. Не будет никакого удара. А то устроили вчера "войну".

        Поддерживаю. Возможен и вариант показушного удара по ничего не значащим объектам, не прикрытых российскими ЗРК. Трамп, похоже, специально слил всю задумку его оппонентов по возможному прямому столкновению ВС США с ВС России в Сирии.
        Alex-a832
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:20
          Цитата: Alex-a832
          Поддерживаю. Возможен и вариант показушного удара по ничего не значащим объектам, не прикрытых российскими ЗРК. Трамп, похоже, специально слил всю задумку его оппонентов по возможному прямому столкновению ВС США с ВС России в Сирии.

          Да тонкая игра Трампа, такое может быть, ведь он не хочет чтоб его назначили главным за третью мировую. Поступил чисто из гуманных соображений и сдал планы темных кардиналов. Он ведет себя аналогично Кеннеди, по современному только, боится заговора, ведь спецслужбы сша по прежнему не подконтрольны властям. Вообщем место и время только поменялось, но политические ходы классические, которые известны современникам. hi
          XXXIII
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:06
    Трамп напоминает мне одного знакомого, он сам создаёт "ситуацию", сам подготавливает блюдо из проблем, оскорблений, нахальства, угроз....
    А потом, доведя ситуацию до кипения начинает всё это разруливать. А когда его спрашиваешь - ты зачем всё это устроил? Он отвечает - "ну мне было скучно" request
    DEZINTO
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:23
      Он отвечает - "ну мне было скучно"


      Ну да... what половина мира обосра...сь а вторая тихо глотает нитроглицерин и валидол...пронесло от бесноватого.

      Хорошо скучает обезьяна с ядерной дубинкой. belay
      Тот же ЛЕХА
      1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 07:09
        Алексей "хорошо скучает обезьяна..." Вы правы, но обезьяна с гранатой - это проблема не обезьяны, а зоопарка".
        mikh-korsakov
    2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:33
      Цитата: DEZINTO
      напоминает мне одного знакомого

      Ни фига себе, у вас знакомые! bully А если серьёзно, то у меня подружка такая была - поссорит меж собой своих подруг, потом помирит. И типа вся такая хорошая. Марсианка Климовская.
      Ингвар 72
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:10
    Важно, что в противостоянии США и РФ Турция поддерживает союзников по НАТО и уже оккупирует Сирию. Попытки представить Анкару "партнёром" или "нейтралом" - это самообман.
    samarin1969
    1. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 06:39
      Цитата: samarin1969
      Важно, что в противостоянии США и РФ Турция поддерживает союзников по НАТО и уже оккупирует Сирию.

      Эти шальные ребята всегда маневрировали по "западному ветру" и сейчас тем же самым занимаются. Но как только поймут что операция США провалилась в Сирии вынуждены будут вернуться на исходную.
      IGOR GORDEEV
  8. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:14
    С умными и хорошими могут и лохануться, ещё одни имидживые потери, опять начнут втюхивать своим друзьям-союзникам.
    ul_vitalii
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:19
    А тем временем из Тартуса ушли наши военные корабли.
    Заняли позиции?
    Ретвизан 8
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:23
      Цитата: Ретвизан 8
      Заняли позиции?

      (зевая): дык сказали ж вроде - учения у них request
      Голован Джек
    2. Glock (Oleg) Сегодня, 06:29
      Увели из под удaра по порту?
      Glock
      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 07:14
        Цитата: Glock
        Увели из под удaра по порту?

        И ввели китайские корабли? Та нии, всех "партнеров" от берега отогнали. Не места выпаса ПЛ.
        sogdy
    3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:31
      Учения в Средиземном море . Ничего личного ,только учения с пусками ракетного вооружения и прочими примочками . -" Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Его закрывают в период с 11 по 12, с 17 по 19 и с 25 по 26 апреля с 10.00 до 18.00 по московскому времени. "-- https://flot.com/2018/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0
      %B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9C%D0%
      BE%D1%80%D0%B54/
      30 вис
  10. федоров (Валерий) Сегодня, 06:31
    При этом каких-либо конкретных подробностей самой телефонной беседы и её результатов не приводится

    Если результатов нет, откуда такой балаган с утра ? Скучно что ли ? Жена-женщина должна быть под боком, туда и всю энергию. А то вымрем wink
    федоров
  11. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 06:41
    Цитата: Glock
    Увели из под удaра по порту?

    Пошли навстречу.
    Загонять будут.
    Livonetc
    1. Glock (Oleg) Сегодня, 06:44
      Ну тогда ладно wink
      Glock
  12. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:43
    Ну теперь точно за океаном заклеймят Трампа, как агента Кремля...
    Metallurg_2
    1. ланс Сегодня, 06:53
      ну а как. про хлор выдумал,эскадру пригнал и под удар поставил. о ракетном ударе предупредил, на самолетике «судном» улетел. настоящий разведчик
      ланс
  13. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 07:05
    Да, Дональд, президентом работать, это не девочек рекламировать. Самому-то видимо это понятно, отсюда тоска по золотым денечкам конкурсов красоты. "Путин, смотри какие у меня новые, хорошие, умные, красивые и (длинноногие?) ракеты".
    mikh-korsakov
  14. Оператор (Андрей) Сегодня, 07:58
    Турция ж.пой чувствует, что она первый кандидат на ликвидацию в случае ядерного конфликта на Ближнем Востоке с применением тактического ядерного оружия.
    Оператор
  15. mlad (mlad) Сегодня, 08:25
    Не умеют полосатые внезапно бить, им надо двадцати кратное превосходство собрать, просчитать как им кажется все мелочи, против Ливии, Ирака и т.д. это сошло, а тут Россия, она тоже готовиться
    mlad
  16. sib.ataman Сегодня, 08:36
    Цитата: Glock

    "США не исключают возможности нанесения удара по российским целям в Сирии, если это потребуется. Об этом во время пресс-брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс."

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/12/04/2018/5ace80319a
    79475f541bfbc7?utm_source=tw_rbc
    Похоже, что общая обстановка вокруг Сирии вышла на относительно логический финиш. Путину предложено убрать Асада, в противном случае он и Асад уже названы солидарно ответственными за химическую атаку в Думе. Естественно, что расследование уже никого не интересует, этот этап пройден.
    На раздумья даны примерно сутки, по истечению которых - ориентировочно завтра вечером - начнутся удары. В случае, если будет получен достаточно категорический отказ, удары могут начаться раньше. Американские высшие военные прямо сейчас докладывают Трампу о готовности. В случае, если согласие на устранение Асада будет получено, будет дано еще некоторое время на реализацию мероприятия. Но ограниченное и очень конкретное.

    Переговоры идут через Эрдогана, Нетаньяху отказался от сомнительной чести, лишь заявив, что Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии. Собственно, это граничное условие Израиля, остальное его мало касается.


    Мне всё время хочется спросить, не эта ли Сара была прототипом в известных еврейских анекдотах?
    sib.ataman
  17. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 08:40
    Важно приложить усилия для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов в отношении террористических структур.

    И как давно Турция стала это понимать?
    СтВахмистр
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