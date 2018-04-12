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Возобновлено авиасообщение с Египтом
Первый авиалайнер российской авиакомпании после длительного перерыва приземлился в аэропорту Каира. А320 «Аэрофлота» совершил посадку в египетской столице примерно в 1:15 (мск). Через несколько минут ожидается прибытие в Шереметьево обратного рейса из Каира.
Обслуживанием рейсов из Москвы занимается второй терминал аэропорта Каира. Там оборудована специальная инфраструктура, в которой обслуживаются исключительно российские пассажиры. Пока речь идёт о пассажирах, использующих для перелётов рейсы компаний «Аэрофлот» и «Egypt Air». При этом во 2-м терминале аэропорта столицы Египта теперь на постоянной основе работают сотрудники авиационной безопасности из Российской Федерации. Третий терминал Каирского аэропорта принимает рейсы исключительно Egypt Air.
Авиационное сообщения между РФ и Египтом было прекращено в связи с трагедией в ноябре 2015 года, когда самолёт, вылетевший в Санкт-Петербург из Шарм-аш-Шейха был взорван террористами над Синайским полуостровом. Тогда погибли 217 человек.
Усилением безопасности в аэропортах Египта всё это время занимались российские и египетские специалисты в формате прямого сотрудничества.
Обслуживанием рейсов из Москвы занимается второй терминал аэропорта Каира. Там оборудована специальная инфраструктура, в которой обслуживаются исключительно российские пассажиры. Пока речь идёт о пассажирах, использующих для перелётов рейсы компаний «Аэрофлот» и «Egypt Air». При этом во 2-м терминале аэропорта столицы Египта теперь на постоянной основе работают сотрудники авиационной безопасности из Российской Федерации. Третий терминал Каирского аэропорта принимает рейсы исключительно Egypt Air.
Авиационное сообщения между РФ и Египтом было прекращено в связи с трагедией в ноябре 2015 года, когда самолёт, вылетевший в Санкт-Петербург из Шарм-аш-Шейха был взорван террористами над Синайским полуостровом. Тогда погибли 217 человек.
Усилением безопасности в аэропортах Египта всё это время занимались российские и египетские специалисты в формате прямого сотрудничества.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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