09:01 12 апреля
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Возобновлено авиасообщение с Египтом

Первый авиалайнер российской авиакомпании после длительного перерыва приземлился в аэропорту Каира. А320 «Аэрофлота» совершил посадку в египетской столице примерно в 1:15 (мск). Через несколько минут ожидается прибытие в Шереметьево обратного рейса из Каира.

Обслуживанием рейсов из Москвы занимается второй терминал аэропорта Каира. Там оборудована специальная инфраструктура, в которой обслуживаются исключительно российские пассажиры. Пока речь идёт о пассажирах, использующих для перелётов рейсы компаний «Аэрофлот» и «Egypt Air». При этом во 2-м терминале аэропорта столицы Египта теперь на постоянной основе работают сотрудники авиационной безопасности из Российской Федерации. Третий терминал Каирского аэропорта принимает рейсы исключительно Egypt Air.

Возобновлено авиасообщение с Египтом



Авиационное сообщения между РФ и Египтом было прекращено в связи с трагедией в ноябре 2015 года, когда самолёт, вылетевший в Санкт-Петербург из Шарм-аш-Шейха был взорван террористами над Синайским полуостровом. Тогда погибли 217 человек.

Усилением безопасности в аэропортах Египта всё это время занимались российские и египетские специалисты в формате прямого сотрудничества.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:18
    Все равно лететь в Египет сейчас я бы не рискнул , по крайней мере пока все не уляжется в этом регионе . В Крыму будем отдыхать .
    Spartanez300
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:20
      Я бы хотел посмотреть на пирамиды, нооо....что-то как-то - нет спасибо. Фотографии посмотрю.
      DEZINTO
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:18
    Охрана рейсов должна быть на высшем уровне, т.к. слишком много опять поставлено на возобновление этих линий.
    a.s.zzz888
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:25
      Охрана рейсов должна быть на высшем уровне

      Когда в прошлом году по "охраняемому пляжу" при отеле пробежались пару .....с калашниковами и просто стреляли в людей, я понял что туда при любых гарантиях безопасности - "ни ногой". Ну его в баню этих восточных ребят, они сами друг в друге безопасность не видят.
      DEZINTO
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:53
        DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:25 ...я понял что туда при любых гарантиях безопасности - "ни ногой".

        hi ! Всё верно, у нас есть места, где можно отдохнуть. И как говаривал мой командир, перед задачей, "Осторожность - не трусость, береги себя!" Как то так. good
        a.s.zzz888
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:22
    В Крыму нужно сервис развивать, чтобы деньги шли в регион, цены сделать поменьше народ туда завлечь ,а не чтобы деньги и туристы улетали в турции, египты, и прочие горячие точки, где самолет легко могут сбить или захватить террористы.
    Геркулесыч
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:31
      цены сделать поменьше народ туда завлечь

      А Вы видели стоимость двухкомнатной пещеры за километр от пляжа где-нибудь в Симферополе. Там какждый сезон эти цены бьют рекорды. И просто не понятно за чтооо? Две кровати две тумбочки дощатый пол и вонючие зановески,...спасибо я так могу и у соседа по даче отдохнуть...А стоимость дачного домика как плаза в Неаполе....? Вот в этом то и проблема. request
      нужно сервис развивать

      И сервис соответствующий, помимо килограма хамства и стоянии в очереди, ты можешь получить хачапури стоимостью как пицца в ресторане.
      Мне кажется или не кажется что вот в таком подходе к клиентам проблема с туристическим потоком в Крым. ?
      DEZINTO
      1. san4es Сегодня, 06:43
        Цитата: DEZINTO
        ... И просто не понятно за чтооо?

        ...За безопасность.
        san4es
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:48
          Жадность, банальная человеческая жадность! Деньги любой ценой! Отсюда и результаты такие! !!Николай, hi Александр hi приветствую! !! hi
          Геркулесыч
          1. san4es Сегодня, 07:00
            банальная человеческая жадность

            hi ...Но бармалеев-то поменьше?
            san4es
            1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:02
              Александр hi -там своих жадин вагоны! !! belay soldier
              Геркулесыч
              1. san4es Сегодня, 07:11
                Цитата: Геркулесыч
                ... своих жадин вагоны! !! belay soldier

                ...Везде хватает...Тогда так (эконом.) bully :
                san4es
      2. Нонна (Нонна ) Сегодня, 07:26
        Цитата: DEZINTO
        А Вы видели стоимость двухкомнатной пещеры за километр от пляжа где-нибудь в Симферополе.


        Какие в Симферополе пляжи? на карту Крыма посмотрите. Брешете, как дышите.. Сестра в Севастополе живет, каждый год езжу. Живут также как и по всей России. Ценник такой же как и у меня в Краснодаре. Но продукты в Крыму на порядок лучше и вкуснее. Джанкойская молочка - самая лучшая в России, колбасы натуральные, как и сыр. А все потому, что там , слава Богу нет мусорных ритейлеров, типа Магнитов и Пятерочки. Выпечка обалденная. Природа Крыма уникальна - май и июнь - самые красивые из-за множества цветов
        Нонна
    2. Spitfire (Алексей) Сегодня, 07:40
      Да-да, и климат не забудьте развить, а то в январе (и даже в июне) прохладно как-то... ;-) И кораллов с рыбками в Черное море добавьте. Обязательно докладывайте на этом сайте, как продвигаются дела. Особенно с понижением цен.
      Spitfire
  4. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:47
    В XIX веке "народ" разводили на Баден-Баден, теперь - на Египет. Это во всех отношениях - сомнительное "удовольствие".
    samarin1969
    1. Spitfire (Алексей) Сегодня, 07:42
      Цитата: samarin1969
      В XIX веке "народ" разводили на Баден-Баден, теперь - на Египет. Это во всех отношениях - сомнительное "удовольствие".


      Комментарий невыездного человека. Никого уже на Египет не "разводят", кому не надо Красное море - едут в Турцию.
      Spitfire
  5. Vard Сегодня, 08:33
    Замечательно... Ещё бы чартеры на курорты пустили... Совсем хорошо бы было... В Красном море плавали часов по шесть... Рифы просто изумительно... И цены против наших ниже... Соки манго, папая... После наших снегов... Рай...
    Vard
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