Возобновлено авиасообщение с Египтом

Первый авиалайнер российской авиакомпании после длительного перерыва приземлился в аэропорту Каира. А320 «Аэрофлота» совершил посадку в египетской столице примерно в 1:15 (мск). Через несколько минут ожидается прибытие в Шереметьево обратного рейса из Каира.Обслуживанием рейсов из Москвы занимается второй терминал аэропорта Каира. Там оборудована специальная инфраструктура, в которой обслуживаются исключительно российские пассажиры. Пока речь идёт о пассажирах, использующих для перелётов рейсы компаний «Аэрофлот» и «Egypt Air». При этом во 2-м терминале аэропорта столицы Египта теперь на постоянной основе работают сотрудники авиационной безопасности из Российской Федерации. Третий терминал Каирского аэропорта принимает рейсы исключительно Egypt Air.Авиационное сообщения между РФ и Египтом было прекращено в связи с трагедией в ноябре 2015 года, когда самолёт, вылетевший в Санкт-Петербург из Шарм-аш-Шейха был взорван террористами над Синайским полуостровом. Тогда погибли 217 человек.Усилением безопасности в аэропортах Египта всё это время занимались российские и египетские специалисты в формате прямого сотрудничества.