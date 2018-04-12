09:01 12 апреля
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Доказательства "применения" химоружия уже не нужны? Британия собирается бить по САР с Кипра

Британское правительство ищет подходящую для себя позицию, чтобы не раздражать главного союзника и одновременно не оказаться мишенью на фоне отправки в сирийскую мясорубку контингента королевских вооружённых сил. Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что пока не готова поддержать инициативу США с нанесением ударов по Сирии, так как нужны доказательства по применению химоружия в Восточной Гуте.

Сегодня эти доказательства Мэй уже не нужны – после «консультаций» с главным партнёром.

Военное командование уже берёт под козырёк, заявляя, что готово поддержать американских союзников. При этом отмечается, что посылать свой военный контингент в саму Сирию Минобороны, возглавляемое небезызвестным Гэвином Уильямсоном, требовавшим от России «заткнуться и не мешать», всё же не готово.


Стало известно, что Британия собирается наносить удары по объектам в САР, например, из воздушного пространства Кипра и прилегающего к нему международного воздушного пространства.

Доказательства "применения" химоружия уже не нужны? Британия собирается бить по САР с Кипра


Израиль наносит удары из воздушного пространства Ливана, Британия собирается пускать ракеты с Кипра. Получается, что Ливан и Кипр фактически находятся в заложниках в этом конфликте военных интересов? Чтобы в случае гипотетической ответки громко кричать об агрессии именно против этих стран...

Газета The Times со ссылкой на источник в военном ведомстве Соединённого королевства пишет о том, что самолёты британских ВВС уже приведены в состояние полной боеготовности на авиабазе Акротири (Кипр). По последней информации, на Акротири находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Также еще 6 самолетов, оснащенных ракетами класса "воздух-воздух", которые могут использоваться для прикрытия.

На этом фоне упомянутая Тереза Мэй распорядилась «на всякий случай» направить подводные лодки ВМС Британии «на расстояние ракетного выстрела» в Восточное Средиземноморье. Фактически правительство Британии игнорирует парламент, который призывает пока воздержаться от боевых действий до окончания работы комиссии ОЗХО в Восточной Гуте.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 37

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  1. Zubr Сегодня, 07:52
    Видит глаз, да зуб неймёт.. smile Англия всегда вела себя, как девица пониженной социальной ориентации..
    Zubr
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:54
      Все таки как я и говорил вчера "ветер переменился" и Мэй заговорила по другому .
      Spartanez300
    2. Равик (Сергей) Сегодня, 07:56
      Не надо скромничать - как проститутка.
      Равик
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 08:59
        Думаю, нам от этого легче не будет. Все армейские нормативы хоть на троечку тянете? Как бы не пригодилось.
        Yrec
    3. Маз Сегодня, 07:58
      Нахальный британский блеф. Пусть сходят на Тельавив и поучатся у Израиля.
      Маз
    4. impostor Сегодня, 08:02
      За социальную ориентацию допускают к госзаказам, а Вы, очевидно, имели в виду ответственность...
      impostor
      1. Zubr Сегодня, 08:11
        Ну да, прошу прощения исправился... smile
        Zubr
    5. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:04
      Я вот только не пойму где у России союзники и друзья , где Белоруссия , Казахстан и другие страны хоть кто нибудь вступится за нас хоть словом . Все сидят по щелям поджав хвост , как всегда надеется можно только на самих себя .
      Spartanez300
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:13
        Цитата: Spartanez300
        Я вот только не пойму где у России союзники и друзья , где Белоруссия , Казахстан и другие страны хоть кто нибудь вступится за нас хоть словом . Все сидят по щелям поджав хвост , как всегда надеется можно только на самих себя .


        Виктор, опять кипишуете раньше времени... зачем союзников подтягивать.. еще ничего не началось.. и не начнется..
        Вчера проскочило сообщение о том что Нетаньяху связывался с Путиным по телефону. зачем, что обсуждали..

        вся эта воинственная риторика и Мэй и Меркель , лишь по одной причине.. они уже точно знают что удара не будет.. laughing laughing Кстати а ВВП молчит... а чего ждать от молчащего ХЗ
        vorobey
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:15
          Цитата: vorobey
          . они уже точно знают что удара не будет..

          Ща погоди,подтянут судно Трумана и долги твои
          Александр романов
      2. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:18
        Цитата: Spartanez300
        Я вот только не пойму где у России союзники и друзья , где Белоруссия , Казахстан

        В Беларуси начался набор "партизан" - случайно или нет не знаю, и учения ВДВ на Брестском полигоне - до Варшавы 170 км, может просо случайно так совпало?
        pjastolov
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:25
          Цитата: pjastolov
          и учения ВДВ на Брестском полигоне

          И сколько их там,две роты?
          Александр романов
          1. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:29
            Цитата: Александр романов
            И сколько их там,две роты?

            даже если только две, но с бронетехникой - считаете мало? 170 км - маршбросок на 4 часа, сколько вы сможете организовать защитников за это время против движущихся целей? при том что за ними пойдут основные части
            pjastolov
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:34
              Цитата: pjastolov
              даже если только две, но с бронетехникой - считаете мало? 170 км - маршбросок на 4 часа,

              До Варшавы? Двумя ротами ВДВ? Да вы просто гений военной мысли.
              Еще раз подумайте,возможно вам хватит и одного взвода,что бы взять Варшаву.
              Александр романов
              1. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:47
                Цитата: Александр романов
                Еще раз подумайте,возможно вам хватит и одного взвода,что бы взять Варшаву.

                а что для захвата плацдарма мало? или
                pjastolov
      3. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 08:25
        Цитата: Spartanez300
        Я вот только не пойму где у России союзники и друзья , где Белоруссия , Казахстан и другие страны хоть кто нибудь вступится за нас хоть словом...

        Наши союзники и друзья думают, что Россия и сама прекрасно справится. Недооценкой российских возможностей Белоруссия, Казахстан и Китай не страдают. yes Поэтому «срочно спасать умирающую рашку» не спешат по простой причине - оная существует только в сознании типового "рашковсё"-бота, из секты Олёшки Анального. wink Никакой недооценки российских возможностей нет. Никто спасать в такой ситуации не стартанёт. Всё очень здраво и продуманно - а не на уровне навзрыдного ЖЖ-либераста про «ну вот и всё…. а тут американцы с лазерами, а мы, да горько даже думать». И Белоруссия, и Казахстан и Китай знают, что если Россия сказала, что вломит - значит вломит... tongue Проверять нет смысла, т. к. никто не согласится... laughing
        Сергей-svs
      4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:30
        Цитата: Spartanez300
        Я вот только не пойму где у России союзники и друзья

        а они союзники и друзья?!
        Василенко Владимир
        1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:34
          Может я и наивен но хотелось бы надеется что это так , все таки не чужие друг другу .
          Spartanez300
      5. zoolu350 (Петр) Сегодня, 08:39
        Зря не понимаете ибо все на поверхности. Видите ли, хозяева ФРС работают непосредственно с "элитами" нужных стран. Те "элиты" которые "рвут рубаху" за хозяев ФРС поощряются и поддерживаются лично и политически, те же "элиты", кто относятся к замутам хозяев ФРС прохладно соответствующим образом гнобятся и даже уничтожаются. Олигархат РФ же до сих пор не выстроил систему "кнута и пряника" для элит "союзников" и его действия больше походят на поведение девушки с низкой социальной ответственностью и отсюда и соответствующее поведение "союзников" РФ.
        zoolu350
    6. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:21
      Цитата: Zubr
      Англия всегда вела себя, как девица пониженной социальной ориентации..

      правды ради англы себя всегда вели как сутенер загреба жар чужими руками
      Василенко Владимир
    7. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 08:24
      Мелкобритов можно и нужно сбивать.5 статья НАТО им уже не поможет
      vkl.47
  2. ШВЕДский_стол (Роман) Сегодня, 07:53
    Скады у сирийцев уже старенькие, нужна утилизация... Ну так можно совместить приятное с полезным. Заодно утилизировав несколько британских военных на базе в Кипре...
    ШВЕДский_стол
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:55
    Англия просто привыкла так жить. Они могут на..рать здесь наврать там, послать военный корпус, послать самолёты, нагадить всем на голову, и в конце сказать - "джентельменам надо верить господа".
    Англия так привыкла. Это их ментальность. Это просто способ существования. Никогда они не гнушились чудовищными убийствами в угоды соих нужд. И не будут гнушится и впреть. И все попытки увещевания ни кчему не приведут. Они живут таким образом! Это просто данность. Все кругом будут в .....(понятно) а англичане белые и пушистые, и фиг ты им докажешь обратное. Потому как и само понятие - суда и права они присвоили себе.
    DEZINTO
  4. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 07:55
    Ну да, Скрипаль воскрес, теперь ей нужно чего-то новенького.
    mikh-korsakov
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:59
      Цитата: mikh-korsakov
      теперь ей нужно чего-то новенького.

      Да ничего им уже не нужно,им просто нужна воина.
      Александр романов
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:17
        Как таковая война с Россией им тоже не нужна, так как это полный финиш бизнесу. Им надо, чтобы Россия сдалась и слилась, а вслед за ней и Китай. Тогда у наглосаксов всё было бы в ажуре. Остались бы только победоносные блицкриги на территории несогласных, но это не тот формат.
        Alex-a832
      2. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:20
        Цитата: Александр романов
        Да ничего им уже не нужно,им просто нужна воина.

        и притом маленькая и победоносная, а так то весь боеспособный флот может застрять в средиземном море, чем защищать то свои любимые туманные острова будут?
        pjastolov
  5. Шукшин (Александр) Сегодня, 07:59
    Это похоже на плохо отрепетированный спектакль.
    Мне кажется, что англосаксы хотят вынудить наше командование отправить как можно больше средств ПВО в Сирию, что бы потом ударить по России.
    Шукшин
  6. dojjdik (иван) Сегодня, 08:04
    диктатор нетаньяху будет хамить до тех пор пока не будет получать по лбу-так было в Ливане пока получали ответ они не особенно выкабенивались-потом уж выдумали лжекомуниста амина и раскрутили афган-так же и Ливия+Югославия Сирия+украина по такому сценарию евреи и дальше будут раскручивать диверсвойны то биш "гражданские" до тех пор пака мы с Китайцами и Иранцами не научимся делать то же самое связка израиль+Мексика подхолит очень неплохо
    dojjdik
  7. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 08:04
    Тереза решила показать , что у неё тоже есть яйки . Не удивлюсь такой физиологии , с таким-то личиком .
    Эк их всех по весне плющит-то . Но страшно , страшно до судорог . Проверка "на слабо" очередная , как дети малые .
    iliitchitch
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:09
    Опять всё очень мутно .... наверно это и есть "большая геополитическая игра"!
    Как бы это по нашему, по простому выразить, шоб ба-бан не получить???? ..... не, не получается однако
    rocket757
    1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:21
      Виктор, приветствую hi
      Вся геополитика сейчас - это ловля рыбы в мутной воде. И, как обычно, наглосаксы мутят больше всех.
      Alex-a832
  9. Мавр (Андрей) Сегодня, 08:10
    Похоже бабушка что-то узнала за ночь. Рискну предположить, что высокие стороны (США и Россия) всё-таки о чём-то договорились и прямого столкновения не будет. Так что теперь, когда ствол у виска не маячит можно и по выпендриваться.
    Мавр
  10. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 08:14
    Вот эти Торнадо надо посбивать обязательно laughing
    Сумрачный стрелок
  11. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 08:27
    Предупредить Кипр и прочих что ответ будет нанесён по их территории, пусть соображают! belay
    ibn.shamai
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 08:37
    На этом фоне упомянутая Тереза Мэй распорядилась «на всякий случай» направить подводные лодки ВМС Британии «на расстояние ракетного выстрела» в Восточное Средиземноморье. Фактически правительство Британии игнорирует парламент, который призывает пока воздержаться от боевых действий до окончания работы комиссии ОЗХО в Восточной Гуте.
    -------------------------------
    А кто-то вчера расписывал нам вчера прелести "демократий" и "монархий"? Получите, Андрей, и распишитесь. "Глубинное государство" США приказало и все должны взять под козырек, и монархии, и республики, и демократии, и тирании. Ибо нефиг, если партия финансового капитала и ВПК США сказала бомбить, значит надо бомбить.
    Altona
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 08:38
    Цитата: Мавр
    Похоже бабушка что-то узнала за ночь.

    ----------------------------------
    Да у бабушки на нервной почве обильное мочевыделение было просто. Это скорее всего.
    Altona
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