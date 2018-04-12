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Доказательства "применения" химоружия уже не нужны? Британия собирается бить по САР с Кипра
Британское правительство ищет подходящую для себя позицию, чтобы не раздражать главного союзника и одновременно не оказаться мишенью на фоне отправки в сирийскую мясорубку контингента королевских вооружённых сил. Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что пока не готова поддержать инициативу США с нанесением ударов по Сирии, так как нужны доказательства по применению химоружия в Восточной Гуте.
Сегодня эти доказательства Мэй уже не нужны – после «консультаций» с главным партнёром.
Военное командование уже берёт под козырёк, заявляя, что готово поддержать американских союзников. При этом отмечается, что посылать свой военный контингент в саму Сирию Минобороны, возглавляемое небезызвестным Гэвином Уильямсоном, требовавшим от России «заткнуться и не мешать», всё же не готово.
Стало известно, что Британия собирается наносить удары по объектам в САР, например, из воздушного пространства Кипра и прилегающего к нему международного воздушного пространства.
Израиль наносит удары из воздушного пространства Ливана, Британия собирается пускать ракеты с Кипра. Получается, что Ливан и Кипр фактически находятся в заложниках в этом конфликте военных интересов? Чтобы в случае гипотетической ответки громко кричать об агрессии именно против этих стран...
Газета The Times со ссылкой на источник в военном ведомстве Соединённого королевства пишет о том, что самолёты британских ВВС уже приведены в состояние полной боеготовности на авиабазе Акротири (Кипр). По последней информации, на Акротири находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Также еще 6 самолетов, оснащенных ракетами класса "воздух-воздух", которые могут использоваться для прикрытия.
На этом фоне упомянутая Тереза Мэй распорядилась «на всякий случай» направить подводные лодки ВМС Британии «на расстояние ракетного выстрела» в Восточное Средиземноморье. Фактически правительство Британии игнорирует парламент, который призывает пока воздержаться от боевых действий до окончания работы комиссии ОЗХО в Восточной Гуте.
Сегодня эти доказательства Мэй уже не нужны – после «консультаций» с главным партнёром.
Военное командование уже берёт под козырёк, заявляя, что готово поддержать американских союзников. При этом отмечается, что посылать свой военный контингент в саму Сирию Минобороны, возглавляемое небезызвестным Гэвином Уильямсоном, требовавшим от России «заткнуться и не мешать», всё же не готово.
Стало известно, что Британия собирается наносить удары по объектам в САР, например, из воздушного пространства Кипра и прилегающего к нему международного воздушного пространства.
Израиль наносит удары из воздушного пространства Ливана, Британия собирается пускать ракеты с Кипра. Получается, что Ливан и Кипр фактически находятся в заложниках в этом конфликте военных интересов? Чтобы в случае гипотетической ответки громко кричать об агрессии именно против этих стран...
Газета The Times со ссылкой на источник в военном ведомстве Соединённого королевства пишет о том, что самолёты британских ВВС уже приведены в состояние полной боеготовности на авиабазе Акротири (Кипр). По последней информации, на Акротири находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Также еще 6 самолетов, оснащенных ракетами класса "воздух-воздух", которые могут использоваться для прикрытия.
На этом фоне упомянутая Тереза Мэй распорядилась «на всякий случай» направить подводные лодки ВМС Британии «на расстояние ракетного выстрела» в Восточное Средиземноморье. Фактически правительство Британии игнорирует парламент, который призывает пока воздержаться от боевых действий до окончания работы комиссии ОЗХО в Восточной Гуте.
Использованы фотографии: Википедия
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