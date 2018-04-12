09:01 12 апреля
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Пять ракет по Газе за подрыв пограничного забора. Израильский ответ

Израильская авиация в очередной раз нанесла удары по объектам на территории сектора Газа. При этом данные об итогах авиаудара разнятся в израильской и палестинской прессе. Если первая утверждает, что точечным ударом был ликвидирован один из представителей верхушки ХАМАС, то вторая заявляет, что погибший к ХАМАС не имел никакого отношения и был гражданским лицом. Называется имя погибшего – Мухаммад Ахмад Хаджла. Это уже 33-й погибший палестинец с 30 марта, когда Израиль приступил к очередной фазе боевых действий.

Пять ракет по Газе за подрыв пограничного забора. Израильский ответ


В военном командовании Израиля сообщают, что атаке подвергся военный объект к востоку от района Шаджайя, а также пост ХАМАС в Абу-Джараде. В общей сложности израильские самолёты и беспилотники нанесли удар пятью ракетами (с беспилотника – 3, с самолёта F-16 – две).


Также добавлено, что ракетный обстрел стал ответной реакцией на подрыв части забора, который отделяет сектор Газа от территории Израиля. Взрывное устройство было приведено в действие неподалёку от израильского бульдозера. Никто не пострадал.

В Газе назвали израильский ответ в виде ракетной атаки неадекватной агрессивной мерой. В командовании ЦАХАЛ так не считают.

На завтра в секторе Газа объявлен очередной «день гнева», в акциях по ходу которого примут участие не менее 30 тыс. палестинцев. А потому могут быть очередные столкновения с израильскими военными у линии разграничения.

Кстати, на минувшей неделе власти Израиля запретили экспорт автомобильных шин в сектор Газа...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:24
    все таки признаю у евреев есть чему поучиться...
    vorobey
    1. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:26
      В Газе назвали израильский ответ в виде ракетной атаки неадекватной агрессивной мерой. В командовании ЦАХАЛ так не считают.
      вот-вот а не симметричные ответы, ответ должен быть таким - что бы боялись вообще что-то предпринимать
      pjastolov
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:29
        Чему поучиться? Как иметь на свою ж-ж-ж вечных врагов и бояться того, бояться сего! Перспектива какая? Всех победю или ......
        rocket757
        1. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:31
          Цитата: rocket757
          Чему поучиться? Как иметь на свою ж-ж-ж вечных врагов и бояться того, бояться сего! Перспектива какая? Всех победю или ......

          перспектива не лезь - а то нае...... и улезать некому уже будет hi
          pjastolov
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:31
          Цитата: rocket757
          Как иметь на свою ж-ж-ж вечных врагов

          А у России видимо одни друзья вокруг
          Цитата: rocket757
          и бояться того, бояться сего!

          А кого евреи боятся ? Судя по происходящему,раздают тумаки на право и на лево.Так трусы не поступают
          Александр романов
        3. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:34
          Цитата: rocket757
          Чему поучиться?


          Вы хоть одного тут на форуме встречали кто бы из них категорично хаял своих и кричал усе пропало.. даже если Израиль не прав они костьми тут лягут усираясь и доказывая нам обратное.. в отличии от некоторых наших соотечественников..которым только дай повод путинслил и проститенасвсе.
          vorobey
          1. Vard Сегодня, 08:39
            Так их военные и политики повода не дают ругать их за нерешительность...
            Vard
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:51
              Цитата: Vard
              Так их военные и политики повода не дают ругать их за нерешительность...


              в приватных разговорах.. (а у меня там и друзья есть и однокашники.). поливают похлеще.. но попробуй начни ты.. тебя сразу поставят на место и будут защищать своих..
              vorobey
          2. victorsh (Виктор) Сегодня, 08:59
            Согласен!Ни РАЗУ не услышал от наших"израильских друзей"-МЫ НЕ ПРАВЫ!ИЗРАИЛЬ превыше всего!Ничего не напоминает?
            victorsh
      2. Мавр (Андрей) Сегодня, 08:33
        Политика "несимметричных ответов" у Израиля длится десятилетиями, но каких-то позитивных сдвигов не видно. И потом - очень легко быть смелым, раздавая плюхи направо и налево, зная, что тебя всегда прикроет и отмажет "старший брат".
        Мавр
        1. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:49
          Цитата: Мавр
          Политика "несимметричных ответов" у Израиля длится десятилетиями, но каких-то позитивных сдвигов не видно.

          а после озабоченностей вы много позитивных сдвигов увидели? просветите пожалуйста меня темного и неграмотного
          pjastolov
  2. Мавр (Андрей) Сегодня, 08:24
    "Также добавлено, что ракетный обстрел стал ответной реакцией на подрыв части забора, который отделяет сектор Газа от территории Израиля. Взрывное устройство было приведено в действие неподалёку от израильского бульдозера. Никто не пострадал.В Газе назвали израильский ответ в виде ракетной атаки неадекватной агрессивной мерой. В командовании ЦАХАЛ так не считают.!
    В ООН видимо тоже. Есть такая болезнь - куриная слепота, когда человек избирательно теряет зрение. По моему глубокому убеждению страны, именующие себя "цивилизованным миром" страдают именно такой формой заболевания. Ау, где санкции, где осуждения?
    Мавр
    1. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:53
      Цитата: Мавр
      Ау, где санкции, где осуждения?

      их не будет - потому что и ООН пошлют по известному адресу, вот и не хотят позорится, и как не странно, оправдываться то же не собираются - мы защищаем своих граждан и пошливы все ............
      pjastolov
  3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:25
    Оценки давать .... а кому они нужны?
    Просто всё это будет длиться вечн .... а может нет, мож не зря Израиль так боится что Иран подберётся к его забору?
    rocket757
  4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:27
    Наверное критерий для набора в Хамас -это склонность к мазохизму .Знают,что огребут,но всё равно лезут.
    Александр романов
  5. dojjdik (иван) Сегодня, 08:29
    а че ж не фе-50 и по школьникам по школьникам-во израильские ассы во всей красе им ток с детишками воевать и калечить; военный преступник нетаньяху видимо очень доволен здесь в деревушке Газа- уж евреи "герои"
    dojjdik
  6. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 08:31
    Цитата: pjastolov
    В Газе назвали израильский ответ в виде ракетной атаки неадекватной агрессивной мерой. В командовании ЦАХАЛ так не считают.
    вот-вот а не симметричные ответы, ответ должен быть таким - что бы боялись вообще что-то предпринимать

    Этим мы от нелюдей и отличаемся...
    Ураган70
  7. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 08:35
    Цитата: rocket757
    Оценки давать .... а кому они нужны?
    Просто всё это будет длиться вечн .... а может нет, мож не зря Израиль так боится что Иран подберётся к его забору?

    Именно боится,аж до визгу...
    Ураган70
  8. федоров (Валерий) Сегодня, 08:35
    власти Израиля запретили экспорт автомобильных шин в сектор Газа...

    Вот это действительно страшная угроза. Колошматятся со времен фалистемлян, покоя друг другу не дают. А особенно США . Это же угроза безопасности, значит надо Израилю на шару вооружение поставлять. Это же Форт - Пост матрасный на Ближнем Востоке.
    Кто-то может возразить ? Я Вас умоляю..
    федоров
  9. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:37
    Этот палестинский анклав существует только на пожертвования-подачки ООН и стран ЕС. Я не понимаю, почему евреи, до сих пор, не прикрыли это финансирование....
    Monster_Fat
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 08:45
      Цитата: Monster_Fat
      Этот палестинский анклав существует только на пожертвования-подачки ООН и стран ЕС. Я не понимаю, почему евреи, до сих пор, не прикрыли это финансирование....

      Нельзя. Там люди живут. Бедные, одураченные и обираемые своим руководством, от того и безработные и голодные. Они вовсе не все террористы.
      А. Привалов
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