Пять ракет по Газе за подрыв пограничного забора. Израильский ответ

Израильская авиация в очередной раз нанесла удары по объектам на территории сектора Газа. При этом данные об итогах авиаудара разнятся в израильской и палестинской прессе. Если первая утверждает, что точечным ударом был ликвидирован один из представителей верхушки ХАМАС, то вторая заявляет, что погибший к ХАМАС не имел никакого отношения и был гражданским лицом. Называется имя погибшего – Мухаммад Ахмад Хаджла. Это уже 33-й погибший палестинец с 30 марта, когда Израиль приступил к очередной фазе боевых действий.В военном командовании Израиля сообщают, что атаке подвергся военный объект к востоку от района Шаджайя, а также пост ХАМАС в Абу-Джараде. В общей сложности израильские самолёты и беспилотники нанесли удар пятью ракетами (с беспилотника – 3, с самолёта F-16 – две).Также добавлено, что ракетный обстрел стал ответной реакцией на подрыв части забора, который отделяет сектор Газа от территории Израиля. Взрывное устройство было приведено в действие неподалёку от израильского бульдозера. Никто не пострадал.В Газе назвали израильский ответ в виде ракетной атаки неадекватной агрессивной мерой. В командовании ЦАХАЛ так не считают.На завтра в секторе Газа объявлен очередной «день гнева», в акциях по ходу которого примут участие не менее 30 тыс. палестинцев. А потому могут быть очередные столкновения с израильскими военными у линии разграничения.Кстати, на минувшей неделе власти Израиля запретили экспорт автомобильных шин в сектор Газа...