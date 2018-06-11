Пистолет-пулемёт Halcón ML-57 (Аргентина)



Пистолет-пулемет Halcón ML-57 в боевом положении. Фото Forgottenweapons.com



Магазин снят, приклад сложен. Фото Forgottenweapons.com



Солдаты с пистолетами-пулеметами ML-57. Фото Militariarg.com



ML-60 с переработанным спусковым механизмом. Единственное заметное отличие от ML-57 - второй спусковой крючок. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://forgottenweapons.com/

http://modernfirearms.net/

http://weaponland.ru/

https://aquellasarmasdeguerra.wordpress.com/

http://militariarg.com/

После начала Второй мировой войны командование Аргентины, официально сохранявшей нейтралитет, решило провести перевооружение армии и закупить новые пистолеты-пулеметы. В 1943 году на вооружение был принят новый образец этого класса, созданный собственной промышленностью. Поначалу такое оружие полностью устраивало армию и полицию, но позже было принято решение о его замене. Результатом новой программы стали новые образцы стрелкового оружия, в том числе изделие Halcón ML-57.Пистолет-пулемет Halcón M/943 образца 1943 года, в целом, соответствовал требованиям заказчика, но не был лишен недостатков. Имея желаемые боевые качества, он был достаточно крупным и тяжелым, что в некоторой мере затрудняло эксплуатацию. Кроме того, массовый выпуск подобного оружия оказался излишне дорогим для небогатой Аргентины. В начале пятидесятых годов было принято принципиальное решение о скорой замене существующего оружия. Следовало разработать и принять на вооружение новый пистолет-пулемет, лишенный недостатков предшественника.Первый реальный результат таких работ появился в самом начале пятидесятых. Компания Miguel Entrique Manzo Sal (MEMS) разработала и предложила армии пистолет-пулемет максимально простой конструкции. В 1952 году его приняли на вооружение под названием MEMS M-52. Впоследствии этот образец прошел определенную доработку и стал основой для нового оружия. Семейство пистолетов-пулеметов под маркий MEMS представляет определенный интерес и достойно отдельного рассмотрения.Одновременно с Miguel Entrique Manzo Sal работы по созданию нового пистолета-пулемета вела компания Fábrica de Armas Halcón (г. Авельянеда), ранее создавшая достаточно удачный образец M/943. Она учла пожелания заказчика и предложила новый вариант легкого стрелкового оружия под пистолетный патрон. Одной из главных задач проекта являлось сокращение массы изделия. Любопытно, что именно этот факт впоследствии был отмечен в официальном обозначении пистолета-пулемета.Каким было рабочее обозначение перспективного пистолета-пулемета – неизвестно. В серию он пошел под официальным названием Halcón Modelo Liviano 1957 («Легкая модель обр. 1957 г. от предприятия «Сокол») или сокращенно ML-57. Можно заметить, что обозначение этого оружия отличалось от предыдущих индексов, использовавшихся для предыдущих пистолетов-пулеметов. По известным данным, в начале пятидесятых годов аргентинская армия обновила номенклатуру обозначений стрелкового оружия, и ML-57 назвали в соответствии с новыми правилами.При всей простоте конструкции, пистолет-пулемет 1943 года был достаточно сложным и дорогим в производстве. Таким образом, главной целью нового проекта ML-57 являлось сокращение трудоемкости производства за счет применения новых технологий. При этом требовалась определенная переработка технического облика. Фактически новый образец должен был стать вариантом глубокой модернизации существующего. Поставленные задачи предлагалось решать путем отказа от сравнительно сложных деталей и максимально широкого применения штамповки.В середине пятидесятых годов компания Fábrica de Armas Halcón изготовила несколько опытных образцов нового оружия, в той или иной мере походивших на существующие серийные изделия. С их помощью проверялась возможность использования некоторых готовых деталей. Впоследствии, продолжая разработку проекта, аргентинские инженеры разработали новые варианты одних агрегатов и отказались от других. В частности, они отказались от выступающего нижнего агрегата ствольной коробки.Последняя версия пистолета-пулемета ML-57, рекомендованная к принятию на вооружение, представляла собой изделие максимально простой конструкции с характерным внешним видом. Внешний вид образца формировался несколькими крупными агрегатами простой формы. В частности, была использована трубчатая ствольная коробка, под которой закреплялись пистолетная рукоятка и приемная шахта магазина. Также использовался складной металлический приклад.Как и в ряде предыдущих проектов, предусматривалось создание сразу двух версий пистолета-пулемета под разные патроны. Одна из модификаций должна была использовать патрон 9х19 мм «Парабеллум», вторая – .45 ACP. В обоих случаях пистолет-пулемет получал ствол длиной 225 мм (по другим данным, 292 мм). В дульной части ствола находился небольшой цилиндрический компенсатор с набором поперечных прорезей. Казенник отличался большим диаметром и находился в ствольной коробке. На своем месте ствол закреплялся при помощи гайки, накручивавшейся на переднюю часть коробки. В отличие от предыдущих аргентинских пистолетов-пулеметов, новый ML-57 не имел оребрения ствола для улучшения охлаждения воздухом.Оружие получило простейшую штампованную ствольную коробку круглого сечения. В передней ее части, позади креплений ствола, имелись окно для выброса гильз (справа) и приемная шахта магазина (внизу). На правом борту предусматривалась продольная прорезь для рукоятки затвора. В задней части прорези имелось Г-образное ответвление, позволившее упростить конструкцию ударно-спускового механизма. Задний торец ствольной коробки закрывался крышкой, устанавливавшейся на резьбе.Проект в двух версиях предусматривал использование автоматики на основе свободного затвора. При этом использовались определенные зарубежные наработки, позволившие максимально упростить детали оружия. Затвор представлял собой металлический цилиндр с набором разнообразных пазов и проточек. На его переднем зеркале находился неподвижный ударник. Сзади затвор подпирался возвратно-боевой пружиной. Справа на нем поместили рукоятку управления. Стрельба должна была вестись с открытого затвора.Известно, что в проекте Halcón ML-57 сразу предложили отказаться от нижнего прямоугольного кожуха, вмещавшего детали спускового механизма. Теперь все элементы простейшего УСМ должны были находиться внутри пистолетной рукоятки и трубчатой ствольной коробки. УСМ с традиционным спусковым крючком позволял стрелять как одиночными, так и очередями. Выбор режима огня осуществлялся при помощи флажка на левой поверхности пистолетной рукоятки.В составе ударно-спускового механизма отсутствовал собственный предохранитель. Для безопасности оружия следовало отвести затвор в заднее положение и повернуть его против часовой стрелки. При этом рукоятка затвора попадала в Г-образное ответвления основного паза и блокировалась там. Возможность блокировки затвора в переднем положении отсутствовала, что могло негативным образом сказаться на безопасности.Готовый к применению боекомплект должен был состоять из 40 патронов одного из двух типов. Подача боеприпасов осуществлялась из изогнутого коробчатого магазина. Последний помещался в приемную шахту под ствольной коробкой и фиксировался на своем месте при помощи защелки. Управление последней осуществлялось рычажком на задней стенке шахты. Есть основания полагать, что магазины для нового ML-57 были заимствованы у одной из модификаций предыдущего Halcón M/943. Последний так же мог комплектоваться магазином емкостью до 36-40 патронов. Интересно, что некоторые ранние прототипы оснащались крупными шахтами, выполнявшими функции передней рукоятки. Эти устройства тоже заимствовались у серийного оружия.Как показывала практика, автоматическое оружие под пистолетный патрон не нуждалось в развитых прицельных приспособлениях. По этой причине новый образец фирмы «Алькон» получил простейшую мушку, находившуюся позади дульного компенсатора, и открытый прицел с перекидным целиком. Последний позволял вести огонь на дальностях до 150-200 м. U-образное основание прицела с боковой защитой для целика располагалось наверху ствольной коробки, выше передней части пистолетной рукоятки.Требования по упрощению оказали самое заметное влияние на эргономику нового пистолета-пулемета. Под задней частью ствольной коробки, на значительном расстоянии от ее торца, находилась пистолетная рукоятка. В ее основе была металлическая рамка, поверх которой следовало устанавливать деревянные накладки. Перед рукояткой помещалась простая защитная скоба, внутри которой находился спусковой крючок.Ранние прототипы Halcón ML-57 комплектовались складным металлическим прикладом изогнутой формы, заимствованным у «десантного» пистолета-пулемета обр. 1946 г. По-видимому, такое устройство посчитали неудобным для производства и эксплуатации, вследствие чего появилась новая конструкция приклада. Со сдвигом влево на задней крышке ствольной коробки шарнирно закреплялся металлический приклад. В его основе была металлическая трубка средней длины, установленная с некоторым наклоном. Плечевой упор выполнили в виде изогнутой треугольной детали. Для упрощения транспортировки оружия приклад мог складываться поворотом влево и вперед, после чего располагался рядом со ствольной коробкой и не мешал стрельбе.Новый упрощенный пистолет-пулемет от компании «Алькон» имел общую длину (с разложенным прикладом) 780 мм. Переведя приклад в походное положение, длину оружия можно было уменьшить до 535 мм. Масса ML-57 без патронов составляла 3,25 кг. Для сравнения, предыдущий серийный Halcón M/943 имел схожие габариты, однако не мог складываться и укорачиваться для переноски. При этом его масса составляла 4,75 кг – на 1,5 килограмма больше.Автоматика ML-57, вне зависимости от типа патрона, обеспечивала техническую скорострельность на уровне 700 выстрелов в минуту. Эффективная дальность огня определялась в 150-200 м. С точки зрения боевых качеств новый образец от Fábrica de Armas Halcón мало чем отличался от других пистолетов-пулеметов того времени, поскольку огневые характеристики такого оружия определялись преимущественно используемым патроном.Новый «легкий» пистолет-пулемет был представлен в середине пятидесятых годов и вскоре прошел необходимые испытания. Оружие хорошо показало себя и потому получило рекомендацию к принятию на вооружение. В 1957 году вышел приказ, согласно которому изделие Halcón Modelo Liviano 57 официально пополнило арсенал вооруженных сил Аргентины. Вскоре это оружие поступило на вооружение некоторых полицейских подразделений. Как и в случае с предыдущими пистолетами-пулеметами, армия пожелала получать 9-мм системы, тогда как полиция заинтересовалась изделием под патрон .45 ACP.В 1960 году, выполняя заказ одной из силовых структур, компания «Алькон» разработала упрощенную модификацию и без того не самого сложного пистолета-пулемета. Изделие ML-60 (Modelo Liviano 1960) отличалось переработанным ударно-спусковым механизмом. Теперь в его составе не было переводчика огня, но присутствовал второй спусковой крючок. Пара крючков с собственными шепталами отвечала за два режима огня. Передний крючок позволял стрелять одиночными, задний – очередью. В остальном новый ML-60 ничем не отличался от базового ML-57.Точная информация о серийном производстве пистолетов-пулеметов ML-57 и ML-60 отсутствует, хотя имеются некоторые отрывочные сведения. По разным данным, до середины или до конца шестидесятых годов фабрика Halcón и, возможно, некоторые смежные предприятия, выпустили несколько тысяч новых изделий. Общая численность такого оружия могла достигать 10 тыс. единиц. Всю серийную продукцию распределили между различными частями вооруженных сил и полиции. Там новое оружие постепенно заменило устаревшие пистолеты-пулеметы M/943. Кроме того, оно могло вытеснить последние изделия под маркой HAFDASA, все еще остававшиеся на вооружении.Появление пистолета-пулемета Halcón ML-57 позволило Аргентине провести желаемое перевооружение с минимальными тратами, не выходившими за разумные рамки. За несколько лет все заказчики получили желаемое оружие, что позволило свернуть производство. Зарубежные страны не проявили интереса к аргентинскому оружию, и потому к середине шестидесятых годов выпуск «Альконов» обр. 1957 г. был полностью остановлен. Впрочем, производственным мощностям не пришлось простаивать без дела, и вскоре завод освоил выпуск новых образцов стрелкового оружия.Эксплуатация серийных пистолетов-пулеметов ML-57 и ML-60 продолжалась в течение нескольких следующих десятилетий. Появление новых образцов регулярно приводило к частичной замене более старого оружия. Со временем более новые и совершенные системы вытеснили значительную часть «Соколов», в определенной мере повысив огневую мощь подразделений. По разным данным, не позднее восьмидесятых годов Аргентина окончательно отказалась от подобного оружия. Как и в случае с другими образцами стрелкового вооружения, подавляющее большинство серийных пистолетов-пулеметов отправилось на хранение, откуда ушло на утилизацию. Лишь некоторое количество изделий было сохранено в аргентинских музеях.В начале сороковых годов к обширной программе разработки пистолетов-пулеметов для армии Аргентины присоединилась компания Fábrica de Armas Halcón. Первый ее проект оказался удачным и дошел до серийного производства. Позже это предприятие предложило новое оружие для замены своего первого образца, и после этого разработало еще несколько пистолетов-пулеметов. Следующее изделие под маркой «Алькон» поступило на вооружение уже в начале шестидесятых годов.