Brandtaucher. Первая подводная лодка Германии



Подлодка Brandtaucher в музее. Фото Wikimedia Commons



Предварительный вариант проекта. Рисунок Wikimedia Commons



Схема построенной подлодки. Рисунок Wikimedia Commons



Подлодка "Брандтохер" после подъема со дна. Фото "Silent Killers: Submarines and Underwater Warfare"



Интерьер подлодки, вид на двигатель в направлении носа. На заднем плане виден штурвал. В направлении камеры идет вал гребного винта. Фото Militaryhonors.sid-hill.us



Макет подлодки В. Бауэра в одном из немецких музеев. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://geschichte-s-h.de/

http://militaryhonors.sid-hill.us/

https://thevintagenews.com/

http://militaer-wissen.de/

Delgado J.P. Cussler C. Silent Killers: Submarines and Underwater Warfare. – Osprey Publiching, 2011.

Первые проекты подводных лодок были предложены и реализованы еще в XVII веке, однако полномасштабное развитие перспективного направления началось лишь к середине XIX века. Именно в этот период свою первую попытку создания подлодки предприняла Германия. В 1850 году конструктор-энтузиаст Вильгельм Бауэр подготовил первый немецкий проект такого рода. Его разработка была воплощена в металле и получила название Brandtaucher.В марте 1848 года началась война между Германским союзом и Данией, боровшимися за герцогства Шлезвиг и Гольштейн. Бои шли с переменными успехами и обе стороны пытались получить преимущество перед противником. К примеру, весной 1849 года датские войска форсировали одну из водных преград при помощи понтонных мостов, что оказалось неприятным сюрпризом для немцев. Именно после этого у одного из немецких энтузиастов появилось любопытное предложение, направленное на борьбу с действиями противника на воде.Во время той войны в 10-й полевой батарее Баварского вспомогательного корпуса служил капрал Вильгельм Бауэр. Он был артиллеристом, но этот факт не помешал ему поучаствовать в развитии флота. К лету 1849 года капрал Бауэр проработал предложение о строительстве специального корабля, способного скрытно действовать под водой. Он мог бы незаметно приближаться к кораблям или переправам противника и закладывать подрывные заряды. При помощи таких средств немецкие войска могли бы бороться как с вражеским флотом, так и с его инженерными сооружениями.В июле того же года стороны заключили перемирие, что позволило В. Бауэру отвлечься от своей службы и сосредоточиться на создании новой подводной лодки. В начале 1850-го он сообщил о своей разработке командованию и получил одобрение. В марте военачальники велели завершить проектирование и построить первый образец нового судна.Любопытно, что на этом этапе проект капрала Бауэра получил неоднозначные оценки. Так, комиссия военного ведомства, в целом, одобрила необычное предложение, но в ее отчете отмечалось, что оно имеет некоторые проблемы и, вероятно, весь потенциал лодки можно реализовать только в идеальных условиях. Кроме того, проект оказывался слишком дорогим для страны, не так давно закончившей боевые действия. По предварительным оценкам, на строительство требовалось выделить 9 тыс. марок.В течение нескольких месяцев В. Бауэр и его коллеги продолжали проработку проекта и готовились к будущему строительству. Тем не менее, военные по-прежнему не могли найти необходимые финансы, и потому реальные перспективы проекта были под вопросом. Продолжению работ поспособствовала военно-политическая ситуация. В середине года перемирие прекратилось, и вновь начались бои. Опасаясь новых действий датской армии, немецкое командование было вынуждено форсировать работы по подводной лодке. Было получено разрешение на строительство, хотя и теперь сохранялись проблемы с деньгами. Первая часть оплаты в размере трети от сметы поступила только в ноябре.По разным данным, строительство подлодки Бауэра началось в августе или сентябре 1850 года. Площадкой для строительства стал завод Maschinenfabrik und Eisengiesserei Schweffel & Howaldt в г. Киль. Всего за несколько недель предприятие изготовило все требуемые агрегаты и собрало полноценное судно, пригодное как для испытаний, так и для последующей эксплуатации на морских и речных театрах военных действий.Проект Вильгельма Бауэра еще во время разработки получил название Brandtaucher, что можно перевести как «Огненный ныряльщик». Атаковать цели предлагалось при помощи специально разработанного подрывного заряда, названного Brand. Чуть позже к подлодке приклеилось прозвище. За характерные внешний вид и форму корпуса ее назвали Eiserner Seehund – «Железный тюлень».Подлодка «Брандтохер» с точки зрения конструкции была похожа на некоторые разработки своего времени и значительно отличалась от более поздних образцов. Предлагалось строительство металлического корпуса, состоящего из каркаса и листовой обшивки. Такой корпус должен был иметь специфические обводы, обусловленные составом внутреннего оборудования, компоновкой и другими особенностями конструкции. Перевозка вооружения внутри корпуса не предусматривалась, но в носу имелось необычное оснащение для его использования.Корпус имел большое удлинение и сложную обтекаемую форму с выгнутыми бортами. Внизу борта сходились и соединялись с килем. Сверху на корпусе имелась незначительно выгнутая крыша. В носовой части корпуса, на палубе, разместили рубку характерной угловатой формы. Она поднималась над вертикальным форштевнем, а ее лобовой агрегат выступал вперед относительно остальных элементов корпуса. Обшивка корпуса состояла из стальных листов толщиной 6 мм. Изначально предлагалось использовать обшивку толщиной 12,5 мм, но позже ее сделали менее толстой.Внутренний объем корпуса не разделялся на отсеки и был полностью обитаемым. В его носовой части предусматривалась площадка для работы в рубке. Небольшие деревянные помосты также проходили вдоль бортов и находились в корме. На днище, рядом с килем, находился балласт в виде чугунных блоков общей массой 20 т. Над ним установили настил-палубу. Объем корпуса под палубой должен был выполнять функции балластной цистерны емкостью 2,8 куб.м. Любопытно, что такая цистерна не отделялась от общего объема корпуса. Для набора или удаления балластной воды использовался ручной насос.Подлодка Бауэра Brandtaucher должна была использовать весьма простой двигатель, использующий мускульную силу человека. Вблизи центра корпуса помещалась пара колес-маховиков большого диаметра с ободами, оснащенными стержнями-ступенями. Общая ось колес входила в состав несложного редуктора, вращавшего вал гребного винта. Собственно винт имел трехлопастную конструкцию и находился за кормой корпуса. Под ним поместили сравнительно длинное перо руля. Последний управлялся парой цепей, перемещаемых при помощи штурвала внутри корпуса.Основным и единственным оружием субмарины должен был стать специально разработанный подрывной заряд. Изделие с герметичным корпусом и часовым взрывателем должно было вмещать 50 кг взрывчатого вещества. Заряд под названием «Бранд» предлагалось перевозить на креплениях в носовой части корпуса. В выступающей части рубки располагались лючки с парой водолазных рукавиц. С их помощью один из членов экипажа должен был закреплять заряд на цели и запускать взрыватель.По проекту, экипаж подлодки Brandtaucher состоял всего из трех человек. Командир, он же рулевой, находился на передней площадке, на небольшом сиденье. Он мог наблюдать за обстановкой при помощи набора иллюминаторов в рубке и управлять направлением движения, используя штурвал. Два других члена экипажа отвечали за обслуживание механизмов, а также играли роль двигателя. Им предлагалось использовать «лестницу» из ступенек на двух колесах и тем самым приводить механизмы в движение. Члены экипажа могли вести наблюдение при помощи двух прямоугольных иллюминаторов на каждом борту, Для доступа внутрь подлодки использовался люк в крыше рубки.Общая длина готовой подлодки конструкции В. Бауэра составляла 8,07 м, ширина – чуть более 2 м, высота – 3,5 м. Водоизмещение – 27,5 т. Реальное судно оказалось немного крупнее предлагавшегося изначальным проектом. По расчетам, мускульный двигатель позволял лодке развивать скорость не более нескольких узлов. Прочность корпуса обеспечивала погружение на глубину не более нескольких метров.Недостаток финансирования и ограниченные возможности предприятия-подрядчика привели к тому, что лодка «Брандтохер» была достроена только в самом конце 1850 года. Вскоре судно доставили в гавань Киля и спустили на воду. В ближайшем будущем планировалось начать ходовые испытания, по результатам которых военные могли сделать выводы. Однако старт испытаний пришлось отложить.В самом начале января 1851 года подлодка, стоявшая у причала, внезапно затонула. По всей видимости, при сборке герметичного корпуса были допущены некие просчеты, и забортная вода смогла попасть внутрь лодки. Впрочем, ее вскоре подняли и отправили на ремонт. Восстановление поврежденных устройств и ремонт корпуса не заняли много времени. Уже в конце месяца состоялся второй спуск на воду, и авторы проекта стали готовиться к испытаниям.Утром 1 февраля 1851 года на подлодку поднялся экипаж. Командиром и рулевым в первом ее экипаже был сам Вильгельм Бауэр. За работу движителя и насосы отвечали плотник Фридрих Витт и кочегар Вильгельм Томсен. Используя собственную мускульную силу, экипаж отвел подлодку от причала и вышел в акваторию с достаточной глубиной, где планировалось проверить возможности погружения и всплытия.Не торопясь, экипаж набрал балластную «цистерну» и выполнил первое погружение. Далее воду откачали из корпуса, и субмарина поднялась на поверхность. Первое погружение прошло без каких-либо проблем. В. Бауэр и его коллеги тут же осуществили второе погружение на небольшую глубину. Вновь удалось решить поставленную задачу без затруднений. Испытания шли хорошо, и конструктор-подводник решил провести третий тест. На этот раз он желал определить на практике максимально возможную глубину погружения. Как показали последующие события, эта проверка была лишней.Экипаж работал с насосом, набирая балластную воду, и подлодка плавно увеличивала глубину. Однако в определенный момент наружное давление превысило прочность корпуса, и тот дал течь. Из-за поступления воды и отсутствия средств балансировки «Огненный ныряльщик» начал погружаться с большим дифферентом на корму. Вскоре он лег на дно на глубине около 10 м. Положение было самым серьезным. Экипаж не мог спасти свой корабль, и ему теперь следовало думать о своих жизнях.Подводники приняли решение покинуть лодку, но это нельзя было сделать сразу. Им пришлось дожидаться, пока забортная вода полностью заполнит корпус и выдавит из него воздух. После уравнивания давления снаружи и внутри можно было открыть единственный люк и выбраться из подлодки. Ожидание продлилось несколько часов, но троим испытателям все же хватило воздуха.Следует отметить, что экипажи надводных судов, обеспечивавших испытания подлодки, вовремя поняли, что та терпит бедствие и приняли меры. Несколько часов подряд они пытались зацепить подлодку тросами и сетями, и с их помощью поднять ее на поверхность. К сожалению, эти попытки не увенчались успехом.В. Бауэр, Ф. Витт и В. Томсен дождались полного заполнения корпуса, смогли открыть люк и вышли наружу. Подводники самостоятельно добрались до поверхности, и их тут же подняли на борт судна обеспечения. Два испытателя пережили аварию и остались невредимы. Третий член экипажа получил легкие травмы, но вскоре выздоровел и вернулся к работе. Единственная подлодка типа Brandtaucher, в свою очередь, осталась на дне бухты.Несмотря на неудачное завершение первого же испытательного «похода», проект получил хорошую оценку военных специалистов. Вильгельм Бауэр стал настоящей знаменитостью. Вскоре он вернулся домой в Мюнхен, где продолжил работы по тематике подводного судостроения. Позже конструктор-энтузиаст предложил ряд новых идей, позволявших решить те или иные задачи в рамках строительства подводных лодок и их вооружения. Он неоднократно представлял свои решения немецкому военному ведомству. Кроме того, один из проектов В. Бауэра смог попасть и в Россию.После неудачных испытаний подлодка Бауэра осталась на дне. Уже в апреле 1851 года военные Шлезвиг-Гольштейна попытались поднять ее на поверхность. Эта операция, впрочем, не увенчалась успехом. В 1855 и 1856 годах Дания попыталась завладеть немецкой лодкой, но та вновь осталась на дне. Затопленное судно удалось поднять только летом 1887 года, когда в районе его гибели проводились работы по углублению дна. 36 лет на морском дне плохо сказались на состоянии судна. Оно имело многочисленные повреждения и успело заполниться илом.Дальнейшая судьба лодки Brandtaucher стала темой для споров, и в итоге принципиальное решение было принято лично императором Вильгельмом I. Корабль восстановили. В течение нескольких следующих лет уникальный образец техники хранился на разных площадках, пока не был передан в берлинский музей океанографии. Там подлодка находилась в течение нескольких десятилетий и даже без особых проблем пережила Вторую мировую войну.В пятидесятых годах Федеральная Республика Германия пожелала получить подлодку В. Бауэра и поместить ее в один из своих музеев, но Германская Демократическая Республика отказалась передать ее соседу. В середине шестидесятых верфь в Ростоке провела новую реконструкцию, и на несколько лет лодка вернулась в Берлин. В 1972 году уникальный экспонат перешел в собственность военно-исторического музея в Дрездене.На рубеже XX и XXI веков немецкая промышленность провела новую реставрацию первой отечественной подводной лодки. После завершения всех необходимых работ Brandtaucher перевезли в Киль, где он и остается до сих пор. В ходе нескольких ремонтов была восстановлена целостность корпуса и убраны вмятины, полученные при испытаниях. Также специалисты отстроили заново все внутреннее оснащение подлодки. Сохраненные бортовые иллюминаторы позволяют посетителям музея заглянуть внутрь корпуса и рассмотреть его оборудование.В контексте проекта «Брандтохер» также следует вспомнить модель подлодки, ныне находящуюся в мюнхенском Немецком музее достижений естественных наук и техник. Вскоре после завершения основного проекта и возвращения домой в Мюнхен Вильгельм Бауэр продолжил конструкторские работы и предложил обновленный вариант подлодки. Она имела корпус иной формы, а также должна была оснащаться подвижным чугунным грузом для дифферентовки. Такой проект был реализован только в виде масштабной модели. Сейчас она хранится в мюнхенском музее.Вильгельм Бауэр продолжал работы в области подводных лодок до самой своей смерти в 1875 году. Он предлагал новые варианты балластных систем, силовых установок, бортовой аппаратуры и вооружения. Некоторые его идеи сразу были отвергнуты, тогда как иные получили развитие и нашли применение в последующих проектах подводных лодок. Вместе с другими инженерами Германии и других стран В. Бауэр внес заметный вклад в появление и совершенствование подводных лодок современного облика.Как нередко случается, самый первый проект оказался не самым удачным и не вышел из стадии испытаний. Более того, первая немецкая подлодка даже не смогла вернуться из первого тестового выхода в море. Проблемы конструкции привели к течи и затоплению подлодки. Тем не менее, проект Brandtaucher смог занять важнейшее место в истории немецкого судостроения, а также повлиять на дальнейшее развитие всего направления. К счастью для любителей истории и техники, уникальный образец удалось поднять с морского дна, восстановить и отправить в музей. Благодаря этому все желающие могут знакомиться с историей не только по книгам.