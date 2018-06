Противотанковые средства британской пехоты (часть 1)

13,9-мм противотанковое ружьё Boys Mk I

Противотанковое ружьё Boys Mk I на испытательных стрельбах

Шведские добровольцы, воевавшие на стороне финнов с ПТР 14 mm pst kiv/37



Фугасная противотанковая граната No. 73 Mk I вместе с винтовочным патроном

Противотанковая фугасная граната No. 74 Mk I

Противотанковая фугасная граната No. 74 Mk I со снятым защитным кожухом

Фугасная граната No. 82 Mk I в пустом и снаряженном виде

Фугасная граната No. 82 Mk I которая, судя по маркировке, выпущена в марте 1944 года

Мина No. 75 Mark I

Зажигательная граната No. 76 Mk I

Расчёт с бутылкомётом Northover Projector

Расчёт переносного варианта 29 mm Spigot Mortar на огневой позиции



Расчёт 29 mm Spigot Mortar на стационарной позиции

Учебная винтовочная граната No. 68 АТ

Гранатомёт PIAT, кумулятивная граната и её разрез

Взведение боевой пружины гранатомёта PIAT

83-мм кумулятивная граната PIAT

Расчёт PIAT на огневой позиции

Расчёт гранатомёта PIAT во время сражения за Баликпапан

Британская армия вступила во Вторую мировую войну с противотанковым оружием, которое уже не соответствовало современным требованиям. В связи с потерей в мае 1940 года значительной части (более 800 единиц) 40-мм противотанковых пушек QF 2 pounder, положение накануне возможного немецкого вторжения на Британские острова стало критическим. Был момент, когда в английских противотанковых батареях имелось всего 167 исправных орудий. Подробней про британскую противотанковую артиллерию можно почитать здесь: Британская противотанковая артиллерия во Второй мировой войне Нельзя сказать, что британское командование накануне войны совсем не предпринимало мер по оснащению пехотных подразделений звена «рота-батальон» лёгким противотанковым оружием. Ещё в 1934 году военное ведомство в рамках программы Stanchion (рус. Подпорка) инициировало разработку противотанкового ружья под 12,7-мм патрон крупнокалиберного пулемета Vickers. Руководителем проекта назначили капитана Генри Бойса, который считался экспертом в стрелковом оружии.Однако вскоре выяснилось, что под патрон 12,7х81 мм невозможно создать оружие, удовлетворяющее заданным требованиям. Чтобы повысить бронепробиваемость, потребовалось создать новый патрон 13,9х99, который также известен как .55Boys. Впоследствии для противотанкового ружья серийно выпускались патроны с двумя видами пуль. Первый вариант снаряжался пулей со стальным закалённым сердечником. Пуля массой 60 г с начальной скоростью760 м/с со 100 м под прямым углом пробивала 16 мм броню. Результат, прямо скажем, не впечатлял, примерно такой же бронепробиваемостью обладали советский крупнокалиберный пулемёт ДШК и 12,7 –мм противотанковое ружье Шолохова, экстренно созданное в первые месяцы войны. Единственным достоинством данного 13,9-мм боеприпаса была его невысокая стоимость. Лучшей бронепробиваемостью обладала 47,6 г пуля с вольфрамовым сердечником. Пуля, покинувшая ствол со скоростью 884 м/с на дистанции 100 м под углом 70°, пробивала 20 мм бронелист. Конечно, по нынешним меркам бронепробиваемость невысока, но для средины 30-х годов, когда толщина брони основной массы танков составляла 15-20 мм, это было неплохо. Такие характеристики бронепробиваемости являлись достаточными для того, чтобы успешно справляться с легкобронированной техникой, автомобилями и живой силой противника за легкими укрытиями.Оружие общей длиной 1626 мм без патронов весило 16,3 кг. Пятизарядный магазин вставлялся сверху, в связи с чем прицельные приспособления были смещены влево относительно ствола. Они состояли из мушки и диоптрического прицела с установкой на 300 и 500 м, смонтированном на кронштейне. Перезарядка оружия осуществлялась продольно скользящим затвором с поворотом. Практическая скорострельность 10 выстр/мин. Сошки оружия были складывающимися Т-образными, что повышало устойчивость на рыхлых поверхностях. На прикладе монтировалась дополнительная опора-монопод. Для компенсации отдачи на стволе длиной 910 мм имелся дульный тормоз-компенсатор. Кроме того, отдача смягчалась возвратной пружиной подвижного ствола и амортизатором затыльника.Обслуживанием и переноской 13,9-мм ПТР должен был заниматься расчёт из двух человек. Второй член расчёта был нужен для транспортировки боеприпасов, снаряжения пустых магазинов, помощи в переноске оружия на поле боя и обустройстве позиции.Серийное производство ПТР Boys Mk I началось в 1937 году и продолжалось до 1943 года. За это время было произведено около 62 000 противотанковых ружей. Помимо государственной британской оружейной компании Royal Small Arms Factory производство противотанковых ружей велось в Канаде.Боевое крещение ПТР Boys Mk I состоялось во время советско-финской Зимней войны. Оружие пользовалось популярностью у финской пехоты, так как позволяло бороться с наиболее распространенными советскими танками Т-26. В финской армии противотанковые ружья получили обозначение 14 mm pst kiv/37. Несколько сотен ПТР под маркировкой 13.9-mm Panzeradwehrbuchse 782(e) использовались немцами.В ходе боевых действий во Франции, Норвегии и в Северной Африке ПТР Boys Mk I продемонстрировало неплохую эффективность против бронеавтомобилей, немецких лёгких танков Panzer I, Panzer II и итальянских M11/39. 13,9-мм бронебойные пули накоротке в большинстве случаев пробивали броню слабо защищённых японских танков Тип 95 и Тип 97. Противотанковые ружья с успехом вели огонь по амбразурам огневых точек и транспортным средствам. Точность стрельбы была такова, что на дистанции 500 м с первого выстрела поражалась ростовая мишень. По меркам конца второй половины 30-х годов противотанковое ружьё Boys Mk I обладало неплохими характеристиками, но по мере роста защищённости бронетехники оно стремительно устарело и уже в 1940 году не обеспечивало пробития лобовой брони немецких средних танков даже при стрельбе в упор. Тем не менее, 13,9-мм противотанковое ружьё продолжало оставаться на вооружении. В 1942 году ограниченным тиражом для десантников выпустили модель Boys Mk II с укороченным стволом и сниженным весом. Укорочение ствола вполне предсказуемо привело к падению начальной скорости и снижению бронепробиваемости. Впрочем, это скорее было не противотанковое, а диверсионное средство, предназначенное для уничтожения самолётов на аэродромах, обстрела автомобилей и паровозов. Известен случай, когда диверсанты огнём ПТР с крыши здания повредили немецкую сверхмалую подводную лодку типа «Biber», которая плыла по каналу на бельгийском побережье. ПТР канадского производства использовались в Корее в качестве крупнокалиберных снайперских винтовок. В послевоенное время британские противотанковые ружья применялись различными вооруженными формированиями. В сентябре 1965 года, боевики ИРА выстрелами из ПТР «Бойс» неподалеку от порта Уотерфорд вывели из строя одну из турбин британского сторожевого катера HMS Brave. В 70-80-е годы некоторое количество 13,9-мм ПТР имелось в распоряжении отрядов ООП. Палестинцы неоднократно обстреливали из противотанковых ружей патрули израильской армии. Однако в настоящее время ПТР Boys можно увидеть только в музеях и частных коллекциях. Причиной этого в первую очередь является специфический и нигде более не используемый боеприпас.Острая нехватка противотанковой артиллерии потребовала принятия экстренных мер по усилению противотанковых возможностей пехотных подразделений в обороне. Предпочтение при этом отдавалось максимально дешевым и технологичным образцам, пусть даже в ущерб эффективности и безопасности для личного состава. Поэтому в Британской армии, готовящейся к обороне от немецкого морского десанта, широкое распространение получили ручные противотанковые гранаты, чего не было в американских вооруженных силах. Хотя британцы, как и американцы, прекрасно понимали, что использование метаемых вручную фугасных и зажигательных гранат неизбежно приведёт к большим потерям среди тех, кто их будет применять.В 1940 году спешно разработали и приняли на вооружение несколько различных образцов гранат. Притом, что конструктивно они различались, общим было использование доступных материалов и простая, зачастую примитивная конструкция.В середине 1940 года для массового вооружения частей территориальной обороны была разработана 1,8 кг фугасная противотанковая граната No. 73 Mk I, которая из-за цилиндрической формы корпуса получила неофициальное прозвище «термос».Цилиндрический корпус длиной 240 мм и диаметром 89 мм содержал 1,5 кг аммиачной селитры, пропитанной нитрожелатином. Инерционный взрыватель мгновенного действия, заимствованный у противопехотной гранаты No. 69, в верхней части гранаты закрывался пластмассовым предохранительным колпачком. Перед применением колпачок скручивался, и освобождалась холщёвая лента, на конце которой крепился груз. После броска под действием силы тяжести груз разматывал ленту, и она вытягивала предохранительный штифт, удерживающий шарик инерционного взрывателя, который срабатывал при ударе о твердую поверхность. При взрыве боевого заряда он мог проломить 20 мм броню. Однако согласно британским данным, максимальная дальность броска составляла 14 м, и, метнув её, гранатометчик должен был немедленно укрыться в окопе или за прочной стеной из камня или кирпича.Так как с помощью гранаты No. 73 Mk I можно было эффективно бороться только с лёгкой бронетехникой, а сама она представляла огромную опасность для тех, кто её применял, граната практически не использовалась по прямому назначению. В ходе боевых действий в Тунисе и на Сицилии гранатами No. 73 Mk I обычно разрушали лёгкие полевые укрепления и проделывали проходы в проволочных заграждениях. При этом инерционный взрыватель, как правило, заменялся более безопасным запалом с огнепроводным шнуром. Производство фугасной противотанковой гранаты No. 73 Mk I прекратилось уже в 1943 году, и в ходе боевых действий она имелась в основном в инженерно-сапёрных подразделениях. Впрочем, некоторое количество гранат было переправлено силам сопротивления, действующим на оккупированной немцами территории. Так, 27 мая 1942 года взрывом специально модифицированной фугасной гранаты в Праге был убит обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих.Из-за своей формы и невысокой эффективности No. 73 Mk I с самого начала вызывала много нареканий. Точно метнуть её в цель было очень сложно, а бронепробиваемость оставляла желать много лучшего. В конце 1940 года на испытания поступила оригинальная противотанковая граната, также известная как «липкая бомба». Заряд нитроглицерина массой 600 г помещался в сферическую стеклянную колбу, обтянутую шерстяным «чулком», пропитанным липким составом. По задумке разработчиков, после броска, граната должна была приклеиться к броне танка. Для предохранения хрупкой колбы от повреждений и сохранения рабочих свойств клея, граната помещалась в жестяной кожух. После снятия первой предохранительной чеки, кожух распадался на две части и освобождал липкую поверхность. Второй чекой активировался простой 5 секундный дистанционный взрыватель, после чего гранату требовалось метнуть в цель.При массе 1022 г, благодаря длинной рукоятке, хорошо подготовленный солдат мог метнуть её на 20 м. Использование в боевом заряде жидкого нитроглицерина позволило удешевить производство и сделать гранату достаточно мощной, но это взрывчатое вещество является очень чувствительным к механическому и термическому воздействию. Кроме того, в ходе испытаний выяснилось, что после перевода в боевое положение существует вероятность прилипания гранаты к обмундированию, а при сильном запылении танков или во время дождя она не приклеивается к броне. В связи с этим военные возражали против «липкой бомбы», и потребовалось личное вмешательство премьер-министра Уинстона Черчилля, чтобы её приняли на вооружение. После этого «липкая бомба» получила официальное обозначение No. 74 Mk I.Хотя для снаряжения гранаты No. 74 Mk I использовался более безопасный за счёт специальных добавок «стабилизированный» нитроглицерин, имеющий консистенцию солидола, при простреле пулей и воздействии высокой температуры заряд гранаты взрывался, чего не случалось с боеприпасами, снаряженными тротилом или аммоналом.До прекращения производства в 1943 году британские и канадские предприятия успели выпустить около 2,5 млн. гранат. С середины 1942 года в серии находилась граната Mark II с более прочным пластиковым корпусом и модернизированным взрывателем.Согласно инструкции по применению при взрыве нитроглицериновый заряд мог пробить 25 мм броню. Но граната No. 74 никогда не пользовалась популярностью в войсках, хотя и использовалась в ходе боевых действий в Северной Африке, Ближнем Востоке и Новой Гвинее.Гораздо более удачной оказалась фугасная «мягкая» граната No. 82 Mk I, которую в британской армии прозвали «окороком». Её производство велось с середины 1943 до конца 1945 года. Конструкция гранаты была предельно простой. Корпусом гранаты служил матерчатый мешок, стянутый снизу тесьмой, а сверху заправленный в металлическую крышку, на которую навинчивается запал, используемый в гранатах No. 69 и No. 73. При создании гранаты разработчики полагали, что мягкая форма будет препятствовать скатыванию с верхней брони танка.Перед применением мешок требовалось наполнить пластической взрывчаткой. Вес пустой гранаты с взрывателем составлял 340 г, в мешок могло вместиться до 900 г взрывчатого вещества С2 на 88,3% состоявшего из гексогена, а также минерального масла, пластификатора и флегматизатора. По разрушительному эффекту 900 г взрывчатки С2 соответствует примерно 1200 г тротила.Фугасные гранаты No. 82 Mk I в основном поставлялись в воздушно-десантные и различные диверсионные подразделения – туда, где в значительных количествах имелась пластиковая взрывчатка. По мнению ряда исследователей, «мягкая бомба» оказалась самой удачной британской фугасной противотанковой гранатой. Однако к моменту её появления роль ручных противотанковых гранат упала до минимума, и она чаще всего использовалась в диверсионных целях и для разрушения преград. Всего британская промышленность поставила 45 тыс. гранат No. 82 Mk I. «Мягкие бомбы» состояли на вооружении британских «коммандос» до середины 50-х, после чего их сочли устаревшими.К британским противотанковым гранатам принято относить боеприпас, известный как No. 75 Mark I, хотя фактически это фугасная противотанковая мина малой мощности. Массовое производство мин началось в 1941 году. Основным достоинством мины массой 1020 г была низкая стоимость и простота производства.В жестяной плоский корпус, похожий на фляжку длиной 165 и шириной 91 мм, через горловину засыпалось 680 г аммонала. Этого количества взрывчатого вещества в лучшем случае хватало, чтобы перебить гусеницу среднего танка. Нанести серьёзных повреждений ходовой части бронированной гусеничной машины мина No. 75 Mark I в большинстве случаев не могла.Сверху корпуса находилась нажимная планка, под ней – два химических взрывателя-ампулы. При давлении более 136 кг происходило разрушении ампул нажимной планкой и образовывалось пламя, вызывавшее взрыв тетрилового капсюля-детонатора, а от него детонировал основной заряд мины.В ходе боевых действий в Северной Африке мины выдавались пехотинцам. Предусматривалось, что No. 75 Mark I должны подбрасываться под гусеницу танка или колесо бронемашины. Их также пытались укладывать на салазки, привязанные к шнурам и подтягивать под движущийся танк. В целом эффективность применения мин-гранат оказалась невысокой, и после 1943 года их в основном применяли в диверсионных целях или в качестве инженерных боеприпасов.Мимо британских военных не прошел опыт использования против танков бутылок с зажигательной смесью во время гражданской войны в Испании и в Зимней войне между Советским Союзом и Финляндией. В начале 1941 года прошла испытания и была принята на вооружение зажигательная «граната» No. 76 Mk I, известная также как Special Incendiary Grenade (рус. Специальная зажигательная граната) и SIP Grenade (Self Igniting Phosphorus – рус. Самовоспламеняющаяся фосфорная граната). До середины 1943 года в Великобритании горючей жидкостью было снаряжено около 6 млн. стеклянных бутылок.Данный боеприпас имел весьма простую конструкцию. На дно стеклянной бутылки емкостью 280 мл помещался 60 мм слой белого фосфора, который для исключения самовоспламенения заливали водой. Оставшийся объём заполнялся низкооктановым бензином. В качестве загустителя горючей смеси в бензин добавляли 50 мм полоску сырого каучука. Когда стеклянная бутылка разбивалась о твёрдую поверхность, белый фосфор контактировал с кислородом, воспламенялся и поджигал разлившееся горючее. Бутылку весом около 500 г можно было вручную метнуть примерно на 25 м. Однако недостатком данной зажигательной «гранаты» можно считать относительно небольшой объём горючей жидкости.Впрочем, в качестве основного способа применения стеклянных зажигательных гранат в британской армии являлся их отстрел из оружия известного как Projector 2.5-inch или Northover Projector. Это оружие было разработано майором Робертом Нортовером для экстренной замены потерянных под Дюнкерком противотанковых орудий. 63,5-мм бутылкомёт обладал рядом недостатков, но ввиду дешевизны и крайне простой конструкции его приняли на вооружение.Общая длина оружия немного превышала 1200 мм, масса в боеготовом положении – около 27 кг. Разборка бутылкомёта на отдельные агрегаты для транспортировки не предусматривалась. В то же время сравнительно малая масса и возможность складывания трубчатых опор станка давали возможность перевозить его любым доступным транспортным средством. Огонь из орудия вёл расчёт из двух человек. Начальная скорость «снаряда» составляла всего 60 м/с, из-за чего дальность стрельбы не превышала 275 м. Боевая скорострельность – 5 выстр/мин. Вскоре после принятия на вооружение Northover Projector приспособили для стрельбы ручными осколочными гранатами No. 36 и кумулятивными ружейными No. 68.До середины 1943 года в войска территориальной обороны и строевые части было поставлено более 19 000 бутылкомётов. Но по причине невысоких боевых характеристик и низкой прочности оружие не пользовалось популярностью в войсках и никогда не применялось в боевых действиях. Уже в начале 1945 года бытылкомёты сняли с вооружения и утилизировали.Ещё одним эрзац оружием, призванным компенсировать нехватку специализированных противотанковых орудий, стала «Бомбарда Блейкера» (англ. Blacker Bombard), сконструированная полковником Стюартом Блейкером в 1940 году. В начале 1941 года началось серийное производство орудий, а само оно получило официальное наименование 29 mm Spigot Mortar – «29-мм штоковая мортира».«Бомбарда Бейкера» монтировалась на относительно простом станке, пригодном для транспортировки. Он состоял из опорной плиты, стойки и верхнего листа, на котором крепилась опора для поворотной части оружия. По углам плиты на шарнирах крепились четыре трубчатые опоры. На концах опор имелись широкие сошники с пазами для установки кольев, вбиваемых в грунт. Это было необходимо для обеспечения устойчивости при стрельбе, так как противооткатных устройств бомбарда не имела. На защитном щите располагался кольцевой прицел, а перед ним на специальной балке выносной целик, представлявший собой U-образную пластину большой ширины с семью вертикальными стойками. Подобный прицел позволял рассчитывать упреждение и определять углы наведения при различных дальностях до цели. Максимальная дальность стрельбы противотанковым снарядом составляла 400 м, противопехотным осколочным – 700 м. Однако попасть в двигающийся танк на дальности более 100 м было практически невозможно.Общий вес орудия составлял 163 кг. Расчёт бомбарды - 5 человек, хотя при необходимости огонь мог вести и один боец, но при этом скорострельность снижалась до 2-3 выстр/мин. Тренированный расчёт демонстрировал темп стрельбы 10-12 выстрелов в минуту.Для размещения орудия на стационарной позиции использовалась бетонная тумба с металлической опорой наверху. Для стационарной установки рыли квадратный окоп, стенки которого укреплялись кирпичом или бетоном.Для стрельбы из «бомбарды» были разработаны 152-мм надкалиберные мины. Для запуска мины использовался 18 г заряд дымного пороха. Из-за слабого метательное заряда и специфической конструкции бомбарды начальная скорость снаряда не превышала 75 м/с. Кроме того, после выстрела позицию заволакивало облаком белого дыма. Что демаскировало место нахождения орудия и мешало наблюдению за целью.Поражение бронированных целей должно было осуществляться фугасной противотанковой миной с кольцевым стабилизатором. Она весила 8,85 кг и снаряжалась почти 4 кг взрывчатого вещества. Также в боекомплект входил противопехотный осколочный снаряд весом 6,35 кг.За два года британская промышленность выпустила около 20 тыс. бомбард и более 300 тыс. снарядов. Этим оружием в основном оснащались части территориальной обороны. Каждая рота «народного ополчения» должна была иметь две бомбарды. Восемь орудий полагалось каждой бригаде, а в подразделениях защиты аэродромов предусматривалось по 12 орудий. Противотанковым полкам предписывалось сверх штата дополнительно иметь по 24 единицы. Предложение использовать «противотанковые мортиры» в Северной Африке не встретило понимания у генерала Бернарда Монтгомери. После непродолжительного периода эксплуатации даже нетребовательные к оружию резервисты стали под любыми предлогами отказываться от бомбард. Причинами того были невысокое качество изготовление и крайне низкая точность стрельбы. К тому же, во время практических стрельб выяснилось, что примерно 10% взрывателей в снарядах отказывают. Тем не менее «Бомбарда Бейкера» официально стояла на вооружение до конца войны.В годы Второй мировой войны в армиях многих государств использовались винтовочные гранаты. В 1940 году британская армия приняла на вооружение кумулятивную 64-мм винтовочную гранату No. 68 АТ. Граната массой 890 г содержала 160 г пенталита и могла пробить по нормали 52 мм броню. Для снижения вероятности рикошета головная часть гранаты была выполнена плоской. В задней части гранаты находился инерционный взрыватель. Перед выстрелом для приведения в боевое положение удалялась предохранительная чека.Отстрел гранат производился холостым патроном из винтовок Lee Enfield. Для этого на дульную часть винтовки крепилась специальная мортирка. Дальность выстрела составляла 90 метров, но наиболее эффективная – 45-75 м. Всего было выпущено около 8 млн. гранат. Известно шесть серийных боевых модификаций: Mk I - Мк-VI и одна учебная. Боевые варианты отличались технологией изготовления и разной взрывчаткой, используемой в боевой части.Гораздо чаще, чем танки, кумулятивными винтовочными гранатами обстреливали вражеские укрепления. Благодаря достаточно массивному корпусу, снаряженному мощным взрывчатым веществом, граната No. 68 АТ обладала неплохим осколочным действием.Помимо кумулятивных ружейных гранат No. 68 АТ в британской армии использовались граната No. 85, которая являлась британским аналогом американской гранаты М9А1, но с другими взрывателями. Она выпускалась в трех вариантах Mk1 — Mk3, отличающихся между собой детонаторами. Граната массой 574 г выстреливалась с помощью специального 22-мм адаптера, одеваемого на ствол винтовки, её боевая часть вмещала 120 г гексогена. При калибре 51-мм граната No. 85 имела ту же бронепробиваемость, что и No. 68 АТ, однако дальность эффективной стрельбы у неё была выше. Граната могла выстреливаться и из легкого 51-мм миномета. Впрочем, по причине невысокой бронепробиваемости и малой дистанции прицельного выстрела винтовочные гранаты не стали действенным средством борьбы с вражеской бронетехникой и в боевых действиях заметной роли не играли.В преддверии возможного немецкого вторжения в Великобритании прилагались лихорадочные усилия по созданию недорого и эффективного пехотного противотанкового оружия, способного на ближней дистанции противодействовать немецким средним танкам. После принятия на вооружение «противотанковой бомбарды» полковник Стюарт Блейкер работал над созданием её облегчённого варианта, пригодного для использования в звене «отделение-взвод».Прогресс, достигнутый в области создания кумулятивных снарядов, позволил спроектировать относительно компактный гранатомет, который мог переносить и применять один боец. По аналогии с предыдущим проектом новое оружие получило рабочее обозначение Baby Bombard. На раннем этапе разработки в гранатомете предусматривалось использование технических решений, реализованных в «Бомбарде Блейкера», отличия были в уменьшенных размерах и массе. В дальнейшем облик и принцип действия оружия подверглись существенной корректировке, в результате чего опытное изделие потеряло какое-либо сходство с базовой конструкцией.Опытный вариант ручного противотанкового гранатомета достиг готовности к испытаниям летом 1941 года. Но во время тестирования выяснилось, что он не соответствует предъявляемым требованиям. Оружие было небезопасным в использовании, а кумулятивные гранаты ввиду неудовлетворительной работы взрывателя оказались неспособны поразить цель. После неудачных испытаний дальнейшие работы над проектом возглавил майор Миллс Джеффрис. Именно под его руководством гранатомет был доведён до рабочего состояния и принят на вооружение под наименованием PIAT (англ. Projector Infantry Anti-Tank – Противотанковый стрелковый гранатомёт).Оружие было выполнено по весьма оригинальной схеме, которая не использовалась до этого. Основой конструкции являлась стальная труба с приваренным спереди лотком. В трубе располагался массивный затвор-ударник, возвратно-боевая пружина и спусковой механизм. Передний торец корпуса имел круглую крышку, в центре которой находился трубчатый шток. Внутри штока перемещался игольчатый боек ударника. На трубе крепились сошки, плечевой упор с амортизационной подушкой и прицельные приспособления. При заряжании граната укладывалась на лоток и закрывала трубу, при этом её хвостовик одевался на шток. Полуавтоматика действовала за счет отдачи затвора-ударника, после выстрела он откатывался назад и вставал на боевой взвод.Так как боевая пружина была достаточно мощной, её взведение требовало немалых физических усилий. В ходе заряжания оружия затыльник поворачивался на небольшой угол, после чего стрелок, упершись ногами в затыльник, должен был потянуть за спусковую скобу. После чего происходило взведение боевой пружины, граната помещалась в лоток, и оружие было готово к использованию. Метательный заряд гранаты сгорал до полного её схода с лотка, а отдача поглощалась массивным затвором, пружиной и подушкой плечевого упора. PIAT по сути являлся промежуточной моделью между стрелковыми и реактивными противотанковыми системами. Отсутствие горячей газовой струи, свойственной динамо-реактивным системам, давало возможность вести огонь из закрытых помещений.Основным боеприпасом считалась 83-мм кумулятивная граната массой 1180 г, содержавшая 340 г взрывчатого вещества. Метательный заряд с капсюлем помещался в хвостовой трубке. В головной части гранаты находился взрыватель мгновенного действия и «детонационная трубка», по которой луч огня передавался на основной заряд. Начальная скорость гранаты составляла 77 м/с. Дальность стрельбы по танкам – 91 м. Скорострельность – до 5 выстр/мин. Хотя заявленная бронепробивамость составляла 120 мм, в реальности она не превышала 100 мм. Помимо кумулятивного были разработаны и приняты на вооружение осколочная и дымовая гранаты с дальностью стрельбы до 320 м, что позволяло использовать оружие в роли лёгкого миномёта. Гранатометы, выпускаемые в разное время, оснащались целиком с несколькими отверстиями, рассчитанными для стрельбы на различную дистанцию, или комплектоваться лимбом с соответствующей разметкой. Прицельные приспособления позволяли вести огонь на дальности 45-91 м.Хотя гранатомёт мог применяться одним человеком, при массе незаряженного оружия 15,75 кг и длине 973 мм стрелок был не способен транспортировать достаточное количество гранат. В связи с этим в состав расчёта ввели второй номер, вооруженный винтовкой или пистолетом-пулемётом, который в основном занимался переноской боеприпасов и охранял гранатомётчика. Максимальный боекомплект составлял 18 выстрелов, которые переносились в цилиндрических контейнерах, сгруппированные по три штуки и снабженные ремнями.Серийное производство гранатометов PIAT началось во второй половине 1942 года, а в боевых действиях их применили летом 1943 года в ходе высадки союзных войск в Сицилии. Гранатомётные расчёты наряду с обслугой 51-мм миномётов входили в состав взвода огневой поддержки пехотного батальона и имелись в штабном взводе. В случае необходимости противотанковые гранатомёты придавались отдельным пехотным взводам. Гранатомёты использовались не только против бронетехники, но и уничтожали огневые точки и пехоту противника. В городских условиях кумулятивные гранаты достаточно эффективно поражали живую силу, укрывшуюся за стенами домов.Противотанковые гранатомёты PIAT получили широкое распространение в армиях государств Британского содружества. Всего до конца 1944 года было произведено около 115 тыс. гранатомётов, чему способствовала простая конструкция и использование доступных материалов. По сравнению с американской «Базукой», имевшей электрическую схему воспламенения стартового заряда, британский гранатомёт являлся более надёжным и не боялся попадания под дождь. Также при выстреле из более компактного и дешевого PIAT позади стрелка не образовывалась опасная зона, в которой не должно было находится людей и горючих материалов. Это позволяло применять гранатомёт в уличных боях для стрельбы из замкнутых помещений.Впрочем, PIAT не был лишен и ряда существенных недостатков. Оружие критиковали за чрезмерную массу. Кроме того, малорослые и физически не слишком сильные стрелки с большим трудом взводили боевую пружину. В боевых условиях гранатомётчику приходилось взводить оружие в положении сидя или лежа, что тоже было не всегда удобно. Дальность и точность стрельбы из гранатомёта оставляли желать лучшего. На дистанции 91 м в боевых условиях в лобовую проекцию движущегося танка первым выстрелом попадали менее 50% стрелков. В ходе боевого применения выяснилось, что около 10% кумулятивных гранат отскакивают от брони из-за отказа взрывателя. 83-мм кумулятивная граната в большинстве случаев пробивала 80-мм лобовую броню наиболее распространенных немецких средних танков PzKpfw IV и САУ на их базе, но заброневое действие кумулятивной струи было слабым. При попадании в борт, прикрытый экраном, танк чаще всего не терял боеспособности. Лобовую броню тяжелых германских танков PIAT не пробивал. По итогам боевых действий в Нормандии британские офицеры, исследовавшие в 1944 году эффективность различных противотанковых средств, пришли к выводу, что выстрелами из PIAT было уничтожено всего 7% немецких танков.Однако всё же достоинства перевешивали недостатки, и гранатомёт использовался до конца войны. Помимо стран Британского содружества, 83-мм противотанковые гранатомёты поставлялись польской Армии Крайова, французским силам сопротивления и по ленд-лизу в СССР. Согласно британским данным в Советский Союз было поставлено 1000 PIAT и 100 тыс. снарядов. Однако в отечественных источниках не встречается упоминаний о боевом применении британских гранатомётов военнослужащими РККА.После окончания Второй мировой гранатомёт PIAT быстро сошел со сцены. Уже в начале 50-х в британской армии все гранатометы изъяли из строевых подразделений. По всей видимости, последними в боевых условиях PIAT в 1948 году в ходе войны за независимость использовали израильтяне.В целом гранатомёт PIAT как оружие военного времени себя вполне оправдал, однако совершенствование шточной системы ввиду наличия неустранимых недостатков не имело перспектив. Дальнейшее развитие лёгкого пехотного противотанкового оружия в Великобритании главным образом пошло по пути создания новых реактивных гранатомётов, безоткатных орудий и управляемых противотанковых ракет.