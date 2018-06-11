Противотанковые средства британской пехоты (часть 1)

13,9-мм противотанковое ружьё Boys Mk I

Противотанковое ружьё Boys Mk I на испытательных стрельбах

Шведские добровольцы, воевавшие на стороне финнов с ПТР 14 mm pst kiv/37



Фугасная противотанковая граната No. 73 Mk I вместе с винтовочным патроном

Противотанковая фугасная граната No. 74 Mk I

Противотанковая фугасная граната No. 74 Mk I со снятым защитным кожухом

Фугасная граната No. 82 Mk I в пустом и снаряженном виде

Фугасная граната No. 82 Mk I которая, судя по маркировке, выпущена в марте 1944 года

Мина No. 75 Mark I

Зажигательная граната No. 76 Mk I

Расчёт с бутылкомётом Northover Projector

Расчёт переносного варианта 29 mm Spigot Mortar на огневой позиции



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Гранатомёт PIAT, кумулятивная граната и её разрез

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Расчёт гранатомёта PIAT во время сражения за Баликпапан

По материалам:

http://www.nevingtonwarmuseum.com/home-guard-equipment---blacker-bombard.html

http://wwii.space/granatyi-velikobritaniya/

http://army.armor.kiev.ua/engenear/british-PTM-a.php

http://visualcollector.com/VisualCollectorLinks/MortarsMines.htm

http://pro-tank.ru/tanki-v-bou/928-infantry-vs-tanks-in-ww2-united-kingdom

http://www.rifleman.org.uk/Enfield_Boys_Anti-Tank_Rifle.htm

http://weaponland.ru/load/granatomet_piat/53-1-0-204