«Сохраните лицо, цельтесь в сердце!»

«Полночь… Неожиданная эволюция…

ЖИ-ВОЙ!!!»

(Мистер Эдвард Хайд, первые слова после «рождения»).

Известный вопрос, обязательно ли ребенок, родившийся в талантливой семье, станет гением? И известный ответ — вовсе нет. Должен быть определенный баланс между обучением, воспитанием и опытом, который нужно воспринимать адекватно, и делать выводы. Например, в мире полно богатых и наглых посредственностей и спившихся «наследников», абсолютно непроизводительных. Тем более, мы должны признать, что сейчас вовсю идет образование «новой знати», дети которой получают хорошее образование и «путевку в жизнь» со стороны родителей, а то и прямую их поддержку. Поэтому не стоит удивляться, что именно эти дети будут занимать места директоров корпораций, крупных банков, станут политиками и государственными администраторами различного уровня, на худой конец — звездами телешоу, или модными «блогерами». Ну, посмотрим, что получится!Естественно, такой «зеленый свет» в дальнейшую жизнь открывается с детства далеко не для всех, а лишь для малой части. И поговорка «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами» актуальна всегда. Некоторые «закостенелые мизерабли» дадут огромную фору по уму, таланту, культуре и коэффициенту деятельности ученым посредственностям, или т.н. «эффективным менеджерам»-хомячкам. Но часто человек, пусть даже не из самой лучшей семьи, открывает в себе различные творческие задатки самостоятельно. Так давайте и поговорим про «Его Величество случай» (проще говоря, про людей и обстоятельства!), который дал развитие творческого потенциала человека. Заодно, вкратце, упомянем и про механизм зарождения конкретного творческого поступка, который на время изменяет его сознание и состояние души. Пусть темой статьи будет эдакая «путевка» в новую, творческую, жизнь!Фото 1 – мистер Эдвард Хайд.«Простите, доктор Джекилл, но я забыл выключить свет!» (фото — http://jekyllandhyde.ru) Роль мистера Эдварда Хайда в исполнении Ростислава Колпакова в мюзикле «Джекилл и Хайд» отчасти воспринимается уже культовой среди театралов Петербурга. «Чувство неведомой силы такой — я стал другой, я стал ЖИВОЙ!» Несмотря на то, что сомнительное «затейство» Эдуард обнаруживает только во время смертоубийств и всяких нехороших пакостей, сам персонаж заражает своим жизнелюбием. Это – антипример, естественно. Но он был одним – стал другим, своеобразное перерождение. Может, и развитие творческого потенциала человека иногда происходит волей случайности, и участием людей, и стечением обстоятельств, которые помогут ему талант развить? Да, и новая жизнь начнется, неведомая доселе!Автор не будет упоминать в статье «Республику ШКИД» В.Н. Сороки-Росинского или «Колонию имени Горького» А.С. Макаренко. Многие бывшие беспризорники и несовершеннолетние нарушители получили именно от этих великих педагогов «путевку в новую жизнь». Кто-то из них впоследствии стал писателем, кто-то — ученым, кто-то – Героем Советского Союза. Но к этой теме надо подходить с крайней аккуратностью, дилетантам в «исследователях» не место. Поэтому мы же ограничимся несколькими частными примерами.Пожалуй, самый яркий пример «самородка из народа», которому было явно тесно в устоявшихся условиях, являет собой Михаил Васильевич Ломоносов. Человек все бросил и пошел учиться в Москву! Был прилежным учеником, показал успехи, учителя приметили его, дальше – различные учебные заведения, в числе способнейших был послан в Германию… Ну, что из этого получилось, мы в общих чертах представляем – получился один из самых гениальных мировых ученых. Можно сказать, «сошлись карты» – повезло Ломоносову и в личной гениальности, и в стремлениях, и в складе характера, и с учителями. Так или иначе – повезло! Вот такая вот «путевка»!А вот другой пример того, как человеку помогли развить свой талант. Феодосия, 1820-е годы. Древний приморский город с многонациональным населением, Черное море с бегущими по нему парусниками, солнце и ветер. Армянский мальчик, живя в этой атмосфере, вдруг начинает рисовать… Рисует хорошо, не по годам — море, корабли, солдат, крепости! Рисует на листках бумаги, а когда они заканчиваются – на стенах домов. Архитектор Яков Христианович Кох одним из первых замечает его талант, и, как может, помогает его развитию – дает карандаши, краски, преподает несколько первых уроков рисования. А градоначальник Феодосии Александр Иванович Казначеев, услышав рассказы о маленьком гении, лично приезжает посмотреть на его картины. Вместе с Кохом они решают принять участие в будущем будущего Мастера – Казначеев помогает устроить его в гимназию, а потом юноша поедет учиться в Санкт-Петербург, впоследствии став самым знаменитым российским художником-маринистом. Мы же знаем этого его под именем Ивана Айвазовского.Фото 2 – форт Александр IКак житель Санкт-Петербурга, не могу не отдать должное картине И.К. Айвазовского «Кронштадт. Форт Император Александр I», которая была написана в 1844-м году. Форт тогда был новейшим, самым мощным на Южном фарватере Кронштадта. Сейчас его еще называют «Чумный», а «знатоки» — «Российский Форт Байяр»; автомобилисты же, а точнее, их спутники (ибо отвлекаться от руля – грех!) могут спокойно разглядывать его по пути от Ломоносова до Кронштадта по кольцевой автодороге Петербурга.Уже после, находясь в Италии, Иван Константинович пишет для Казначеева картину, изображающую их первую встречу, когда будущий мэтр от того, кто дал ему «путевку в жизнь», получил «лучший в жизни и памятный подарок — ящик водяных красок и целую стопу рисовальной бумаги»... Что двигало Айвазовским в момент написания этой картины? Это было чувство глубокой благодарности, а благородный порыв принес вдохновение. Впрочем, о вдохновении – чуть позже.Война всегда ужасна. В 1819-м году у чеченского аула Дади-Юрт, взятого русскими войсками, солдаты находят трехлетнего ребенка подле тела убитой матери. Мальчика не бросают, нарекают Петром. Возможно, первым воспитателем его стал казак Захар Недоносов, думается, от него же он и получил фамилию и отчество – Петр Захарович Захаров (после же начал прибавлять «Захаров-Чеченец»). В любом случае, в 1825-м году его передают на воспитание генерал-майору Петру Николаевичу Ермолову (двоюродному брату героя войны 1812-го года). Мальчик проявляет склонность к рисованию, и Ермолов определяет его в Императорскую Академию Художеств, которую его воспитанник заканчивает с серебряной медалью. Из Петра получился прекрасный портретист, единственный в XIX веке художник – чеченец по национальности! К сожалению, он прожил талантливую, но недолгую жизнь, и умер всего в тридцать лет от чахотки. А ведь столько мог бы еще сделать…Фото 3 – портрет детей ЕрмоловаПетр Захарович Захаров-Чеченец писал благодарственные письма своему благодетелю Петру Ермолову, например, вот это, написанное в январе 1842-го, перечисляя семью: «Молю Бога о продлении дней Ваших и всего семейства Вашего, Катерине Петровне, Николаю Петровичу, Алексею Петровичу, Варваре Петровне, Нине Петровне, Григорию Петровичу!». А еще раньше, в 1839-м году, он написал портрет детей Ермолова.Ох, зигзаги судьбы! Иногда они наставляют кого-то на тот путь, который он должен пройти, иногда отвращают от всего иного, ненужного. В любом случае, это – история! И мы… перенесемся в самый конец восьмидесятых годов XVIII века, в солнечный город Ливорно, что в Италии.…Русский генерал Иван Андреевич Заборовский подписал очередное письмо, попросил секретаря запечатать конверт и вручить курьеру. Потянулся, крякнул, разминая члены, расстегнул мундир, крикнул слуге:— Кузьма! Ставь самовар!Наем добровольцев-христиан в Русскую Армию во время очередной войны с Турцией шел ни шатко ни валко. Записалось всего около семидесяти человек. Плохо, очень плохо! А тут еще и эта жара… Непривычно русскому, дышать нечем!Постучав в дверь, вошел адъютант.— Ваше превосходительство, к Вам – офицер какой-то! Француз, кажется…Заборовский зевнул, махнул рукой, сказал лениво:— Ааа… Пригласи…Вошел невысокий темноволосый молодой офицер в потертом мундире. Быстрым движением отдал приветствие.«Худой какой… Бледный… Да и на француза-то не очень похож. Мальчишка, истинно, мальчишка!», — подумал Иван Андреевич.— Что Вам угодно, милейший?— Монсеньор, я подал рапорт о приеме на русскую службу, — возбужденно заговорил юноша по-французски с сильным акцентом. – Но мне пришло сообщение, что на вашу службу принимают только с понижением в чине, и я решил лично прийти на прием!— Продолжайте, я Вас слушаю.— Монсеньор, почему так, почему нельзя сделать малое исключение? Я – офицер артиллерии, я отлично подготовлен, обучен наукам, я умею командовать орудиями! Разве не грамотный артиллерийский командир – залог победы? Примите же меня в моем же звании, и я принесу России только пользу! – голос офицера начал издавать стальные нотки, плечи его распрямлялись, осанка становилась все горделивее, а правая рука непроизвольно сама собой поднялась и легла за борт мундира на груди.— Сударь, тут уж я ничего поделать не могу! – встав из-за стола, развел руками Заборовский. – Указ нашей Государыни Императрицы! Вот пришли бы Вы месяца на два раньше, когда указа еще не было – взяли бы в таком же чине, что Вы сейчас. Не моя воля! Ну... что уж тут… — добавил Иван Андреевич более миролюбиво. – Кажется, чин у Вас не такой уж и большой, чай, не генерал! Да и терять-то Вам, похоже, особенно и нечего. – Генерал окинул выразительным взглядом с ног до головы субтильную фигуру визитера. — Ничего, молодой еще, наверстаете! Ммм… Так пойдете или нет? Жалование – хорошее! – генерал улыбнулся.В глазах посетителя вспыхнули угольки ненависти, а губы скривились в злобную улыбку.— Ах, не хотите в том же чине? — с нервным смехом произнес молодой человек. — Ну, ладно… Тогда я пойду в прусскую армию, и их король сразу же даст мне чин капитана! Моя путеводная звезда ведет меня! Вы ВСЕ обо мне еще услышите! – он как будто выплюнул последние слова, переходя на крик, и торопливо вышел, почти что выбежал из кабинета, на ходу поправляя треуголку на голове.— Фууу… И на каких только за день не насмотришься… — присев, протяжно выдохнул Иван Андреевич. – Все, отдыхать! Не принимаю больше сегодня. Кузьма! Кузьма, голубчик! Что там с самоваром? Поспел ли?!Получив отказ в своих стремлениях в русской армии, молодой корсиканец потом сделал слишком успешную карьеру на волне Великой Французской революции. Стал первым императором Франции, вошел в Москву в 1812-м году, и стал автором поговорки «От великого до смешного – один шаг». Согласитесь – полководцем Бонапарт был гениальным. А вот подал бы рапорт на пару месяцев раньше – глядишь, еще и при штурме Измаила, наряду с Кутузовым, отличиться бы успел! Россия бы оценила его таланты, и о будущем офицера Наполеоне Бонапарте следовало было только гадать. Но история не имеет сослагательного наклонения! Как было, так было. Судьба!Фото 4 – амигуруми-Наполеон.Наполеоны бывают разные. Есть имя, есть император (и не один!), есть хряк из антиутопии Джоджа Оруэлла, есть торт, есть коньяк. А есть… собака-охраняка! Причем, наиболее относящаяся к творчеству. Делать нечего на досуге? Есть желание — освой технику вязания, и эта собака-амигуруми будет твоим оберегом! Поглядите – даже треуголка есть. Истинный Наполеон! На подобных произведениях можно и денег заработать, если смекалка есть. А уж вручить такую собаку в подарок – это замечательно выражение дружбы, друзья мои… Так-то вот!Тема Наполеона – ярчайший пример того, как из простых солдат вырастают настоящие полководцы. Скольких он вывел за собой маршалов? Не обязательно сам вывел, их просто «вынесло» наверх во время Революционных, а потом и Наполеоновских войн. Считать не будем. Но все они были незаурядными личностями, талантливыми полководцами, а такой человек обязан быть «человеком творческим» в своем деле. Иные же до заслуженных и любимых войсками командующих не вырастают во время войны! Блестящий кавалерист, вычурно одевающийся фанфарон и баобаб Иоахим Мюрат сумел проявить незаурядность в поведении даже во время своей казни, крикнув расстрельной команде: «Сохраните лицо, цельтесь в сердце!»То есть, идеальная проверка для таланта полководца – война! Генералы старой школы часто быстро терпят поражения, после чего уходят на другие должности, подальше от линии фронта (ну, те, кто не погиб и в плен не попал!), а те командиры, кто проявил себя хорошо, инициативно, получаю повышение! Так было всегда. Малоизвестный Жуков разгромил японцев на Халхин-Голе, незаслуженно отчасти забытый Семен Тимошенко сделал все, чтобы прорвать «линию Маннергейма», полковник Иван Черняховский за время Великой Отечественной вырос до генерала армии благодаря своему полководческому таланту. Так же вырос, хоть и постепенно, и заслуженно, за счет своего дара, а не за счет «социального лифта», в чинах и должностях и скромный гений Александр Михайлович Василевский, сломавший все планы доселе непобедимому вермахту! Их было много. Они были талантливы! Они – полководцы Победы!Фото 5 – маршал Василевский.Александр Василевский был гениальным стратегом. Его невозможно не упомянуть; хоть он и не имеет прямого отношения к теме статьи, но он был одним из самых гениальных полководцев. Именно ОН, во многом, спутал проклятым нацистам все планы. Он, как полководец, взял «неприступную крепость Кенигсберг». Он устроил «блицкриг» поклонникам Микадо в 1945-м. …И он был просто скромным человеком, решившим поступить в военное училище на волне патриотизма в начале Первой Мировой. А мог бы стать учителем или землемером! Но изменил же судьбу под влиянием чувств? Или это судьба направила его? В любом случае, ученик Бориса Шапошникова, он успел проявить все свои таланты. Поклонимся ему!А вот пример «изменения жизни», малоизвестный русскоязычному знатоку. Великая война шла не только на территории нашей Родины и не только с немцами. Юго-Восточная Азия, регион с многомиллионным населением, тоже стал ее жертвой за счет агрессии все тех же поклонников забористого саке, гейш с «сисейдо» и Микадо лично. Очень быстро японцы завоевали огромные пространства. «Генералы мирного времени» Англии, Голландии, США сдавали позиции, а то и сами сдавались врагу, несмотря на то, что японцы почти нигде не имели численного превосходства! Война вошла в Бирму…Английский генерал Уильям Слим лишь недавно получил свое генеральское звание. Он уже свыкся с мыслью о том, что судьба его обходит своим вниманием. Ему пятьдесят лет, служит в Индии, подрабатывает, как может, редактируя военный журнал, а еще вдобавок пишет рассказы из экзотической индийской жизни под псевдонимом «Энтони Миллс» («Слим – Миллс», анаграмма). Война внесла свои коррективы. Слим получил новое назначение, вывел войска из Бирмы под ударами японцев практически на границу с Индией. Командующий английской армией, генерал Ирвин, «солдафон старой школы», должен был встречать отступающие через горы части, размещать их, обустраивать. Но с измученными, больными солдатами и офицерами в изорванной форме, несущими с собой самое главное – оружие, Ирвин обращался с огромным презрением! Слим вспылил: «Я требую — перестаньте оскорблять ЛЮДЕЙ!!», Ирвин же с холодным видом сразу парировал, как само себе для него разумеющееся: «Я – Ваш начальник! И именно поэтому оскорбить я никого не могу! А Ваши требования…» Характерный пример, не правда ли? Армия же не простила Ирвину такого отношения. Его место скоро занял Слим. Он приказал обустроить укрепленные позиции, создать сеть аэродромов, что в условиях гор и джунглей было основным источником снабжения.Зимой-весной 1944 года подчиненные Слиму войска выдержали наступление японцев под Импхалом и Кохимой. Даже несмотря на то, что часть войск оказалась в окружении, английские и индийские солдаты мужественно сражались, ведь их снабжение осуществлялось по воздуху авиацией! Война стала другой, части были обучены, и уже не бежали при виде японцев, и не боялись окружения. Японский генерал Ренья Мутагучи бросал своих солдат на огонь противника с упорством маньяка, тела погибших японцев устилали подходы к английским позициям, но результатов достигнуто не было – противник не паниковал, не отступал и не сдавался. Коллега Мутагучи, генерал Сато, задумавший отход после явного провала операции, гневно радировал руководству: «Оперативные способности штаба армии ниже, чем у кадетов!» Произошел перелом, эдакий «бирманский Сталинград». После отступления японцев английские войска под командованием Слима немедленно перешли в контрнаступление, и худо-бедно, но освободили Бирму в 1944-45 годах!Фото 6 – Уильям Слим.Уильям Слим в дальнейшем получил звание фельдмаршала. Он был этого достоин. Несмотря на то, что с Англией у нас часто не было дружеских отношений, но тогда мы были союзниками. Каждый убитый солдатами Слима японец не был переведен в Квантунскую армию, следовательно, не мог стрелять в красноармейцев. Как-никак, союзники помогли сохранить жизни наших солдат во время решающего удара, спланированного Василевским в 1945-м!Война – это война. Но именно революции и гражданские войны выносят на своих волнах многочисленных «ораторов» и т.н. «полевых командиров». Жил себе человек, трудился, а тут вдруг на фоне великих социальных потрясений почувствовал в себе талант произносить лозунги или водить в бой полки! Примеров «полководцев из народа» множество. Из времен Великой Французской Революции такими были многочисленные командиры Вандейского мятежа, сын мельника Жорж Кадудаль, ставший генералом повстанцев (кстати, интереснейшая тема для других авторов!). Точь-в-точь так же «получили путевку в новую жизнь» многочисленные командиры нашей Гражданской войны: красные командармы, Булак-Балахович, атаман Семенов, Шкуро (слишком говорящая фамилия, памятуя его последующие заслуги у нацистов!), любвеобильный бородач Дыбенко – всех и не перечислишь. Вопрос в том, что в обычной жизни, когда надо заниматься спокойным и кропотливым укреплением армии и промышленности, подобные люди не только не всегда становятся нужны, но часто бывают даже вредны из-за отсутствия необходимых знаний и кругозора, но зато с огромными заслугами перед истреблением собственного же народа! И сейчас — все то же самое, примеры приводить не буду, упомяну только, что теперь пиар подобных «полководцев» они часто активно проводят сами в соцсетях.И вот мы с темы роли «новой жизни», как человек получает рост для своего творчества, подошли напрямую к теме того, как же он совершает конкретные творения. Ведь творчество переносит нас отчасти в иной мир созидания внутри себя. Это – тоже «отдельная жизнь», только внутри человека. Что двигает им при этом? Меня давно интересует этот вопрос. Если когда-нибудь будет найден ключ к открытию того или иного таланта любого человека, то именно тогда человек сможет принести наибольшую пользу, как обществу, так и самому себе!Так вот, с точки зрения конкретного посыла что-то сотворить, я согласен полностью с мнением одного знакомого человека. Приведу цитату: «Творчество зарождается с помощью вдохновения. Вдохновение мы получаем благодаря самым сильным чувствам и эмоциям в нас – чувствам окрыленности, созидания, а для кого-то – обиды, боли, для каждого они свои! А движет творчеством желание увековечить, запечатлеть эти чувства, эмоции и красоту, в конце концов, на бумаге, в гипсе, а может, на холсте. Или это – желание поделиться этим с другими людьми, чтобы разбудить в них такие же эмоции, чувства».Наверно, так и есть. И следует тоже «путевка в новую жизнь», только уже не с точки зрения резкого изменения жизни конкретного человека, а применительно к изменению его сознания в «творческий момент». Шел за хлебом, шел себе, задумался – и вдруг начал книгу писать в уме! А кому-то яблоко на голову упало, и он кинулся записывать закон всемирного тяготения, благо, бумага с пером под рукой оказались!Например, очарованный всю жизнь морем Айвазовский писал картины. Думается, увидев красивую сцену, он пытался ее запечатлеть. Пушкин увидел Анну Керн после разлуки, а может, и не только увидел… а еще и услышал, и даже ручку поцеловал, и что сделал? Правильно, написал «Я помню чудное мгновенье»! Вдохновение? Да! Как и под влиянием чего писал же свои стихи Владимир Семенович Высоцкий – даже думать не смею. Но стихи-то гениальные! Думается, у него в голове вставали слишком яркие образы, и он полностью вживался в роль человека, про которого пишет. Ведь он писал обо всех – моряках, парашютистах, альпинистах, погибших летчиках-героях, да даже об алкоголиках («Я рупь заначил – слышь, Сергей, опохмелимся!»), и, слушая его слова, ты смотришь фильм как будто! А инженеру Шухову, наверно, было крайне интересно мастерить свои конструкции, Леонардо же вообще сгенерировал понравившихся идей на полтысячи лет вперед! Не забывайте, все достижения человечества сделаны именно творческими людьми, которые раздвигали рамки привычного!Интересным антипримером (так поступать нельзя!) по совершению конкретного поступка под влиянием эмоций является фильм «Телекинез», или «Кэрри» (так правильнее), 2013-го года. Это уже не первая экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Живет девочка, необщительная, запуганная, ходит в школу; мать ее – полоумная глубоковерующая особа, чуть ли не считающая дочь наказанием Божьим. В школе дразнят, обижают более наглые сверстники – бедному ребенку и податься-то некуда, везде клин! После очередной порции «маминой любви», на сильных эмоциях, Кэрри обнаруживает в себе дар телекинеза – двигать вещи силой мысли. Потихоньку она овладевает этим умением! И вот, кульминация фильма — выпускной школьный бал. Кэрри объявлена королевой бала, подле нее стоит юноша, о котором она только мечтать и могла! Все внимание переносится на сцену зала. И именно в этот момент, момент ее абсолютного счастья, ее недруги обливают ее же, в таком шикарном платье, из-под потолка ведром крови со скотобойни! Парню ее, правда, повезло еще меньше – он этим самым ведром, падающим, по голове получил. Пауза. Первоначальный шок у собравшихся вокруг сверстников сменяется смехом, стадо хохочет. Ох, лучше бы они этого не делали… Потому что, благодаря телекинезу, сейчас все присутствующие ответят ей за все унижения! Ответят и виноватые, и рядом с ними стоящие, и те, кто просто мимо проходил. Еще раз, так делать нельзя! Творчеством это не является, это поступок в приступе ярости и горечи, накопившейся обиды, получившей выброс. И дар человека, думается, никогда не должен быть направлен во зло. Но пример эмоций налицо. Фильм, конечно, плохо заканчивается. А девчонку... жаль, в общем-то!Фото 7 – Кэрри.Главная героиня, Кэрри, за мгновение до краха всех надежд. Олицетворение юности, прямо чистый ангел с исковерканной судьбой… Актриса сыграла роль гениально – такие чувства, искреннее счастье, непросто отразить на лице!С точки зрения вдохновения хочется привести один не совсем типичный пример. Иона Эммануилович Якир получил свое «второе рождение» на волне Революции и Гражданской войны. Человек, в общем-то, изначально отнюдь не военный, он быстро стал видным военачальником Красной Армии, за последующие годы дослужился до командарма 1-го ранга, и, как мы все знаем, был расстрелян в 1937-м году. За день до суда, и за два до расстрела, а точнее, 10 июня 1937-го года он пишет длинное письмо:«Народному комиссару внутренних дел Н. И. Ежову.Если сочтете возможным и нужным, прошу передать в ЦК и НКО.Я все сказал. Мне кажется, я снова со своей любимой страной, с родной Красной армией. Мне кажется, я снова тот честный, преданный партии боец, каким я был около 17 лет, и я поэтому смею поставить ряд вопросов перед вами, ряд последних мыслей и предложений….»Далее Якир перечисляет свои соображения по поводу необходимого устройства Красной Армии, от состава дивизий по подготовки кадров. Насколько соображения эти правильные, пусть судят профессиональные военные. Но что подвинуло его на написание письма? Желание донести знания и опыт, помочь делу укрепления обороны? Слабая надежда на оправдание? Ответа мы не узнаем.Фото 8 – И.Э. Якир.Письмо заканчивала фраза: «Продолжение, видимо, не последует». Горькая фраза, по своей сути, друзья мои. Так и произошло... 12 июня он был расстрелян вместе с еще семью своими товарищами, включая Михаила Тухачевского и Иеронима Уборевича.А вот последний пример творчества и вдохновения. Все из нас любят… подарки! А разве может не быть источником вдохновения желание сделать другому приятно? Подарок может быть любой, сделанный своими руками в силу таланта – хоть в театр билеты возьми (да, для этого додуматься тоже должно быть «вдохновение»!), хоть вкусный обед приготовь. А уж если ты умеешь картины маслом писать или вышивать… Тут можно даже заказы на подарки от других людей получать, а дальше включать воображение!Фото 9 – картина-вышивкаВот такую картину в подарок вышила гладью моя подруга Катя. Все довольны! Бывалому, заслуженному человеку его можно смело на стенку вешать, любоваться, друзьям показывать. Катя, спасибо тебе за предоставленный материал!В общем, жизнь, друзья мои – штука сложная. И если обстоятельства круто изменили твою судьбу, и ты чувствуешь, что та сфера деятельности, в которой ты оказался – именно то, что тебе нужно, чего хочет твоя душа, если чувствуешь свое призвание к этому — развивай свои таланты, не останавливайся на достигнутом. И следи за своим вдохновением. Появились мысли, чувства, стремления – исполняй. Запиши, хотя бы, на будущее.И помните, иногда для того, чтобы получить заряд эмоций для последующего вдохновения, человеку надо совсем чуть-чуть. Например, когда кто-то, кого ты, в общем-то, не особенно хорошо и знаешь, пожелал тебе доброго здоровья. Или когда приходит ответ на смс, про которую ты и забыл совсем уже. Людские чувства и эмоции – боль, радость, просто хорошее состояние души – вот стимул творчества. Удивительное часто рядом, и случается тогда, когда его совсем не ждешь!