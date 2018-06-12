Единые пулемёты СССР

Источники информации и фото:

bratishka.ru

raigap.livejournal.com

warspot.ru

zonwar.ru

forum.guns.ru

airwar.ru

otvaga2004.ru

kalashnikov.ru

arsenal-info.ru

super-arsenal.ru

Не секрет, что, помимо общеизвестных образцов оружия, которые принимаются на вооружения в армии и правоохранительных органах, существует еще масса малоизвестных, а иногда и абсолютно забытых моделей. Проведение всевозможных конкурсов, целью которых было принятие на вооружение того или иного представителя отдельного класса оружия, уже подробно освещено в бесчисленном количестве статей. Но, несмотря на это, вниманием обделены советские единые пулеметы. С момента появления самой идеи о создании материала на данную тему для меня оставалось загадкой, почему так произошло и все упорно не хотят поднимать этот пласт истории отечественного оружия, но по мере поиска информации ответ пришел сам собой.Несмотря на то, что на данный момент любая информация доступна в интернете, данных о единых пулеметах Советского Союза фактически нет. Разумеется, присутствуют упоминания, которые чаще всего берутся из печатных изданий, но подробных описаний, отличительных особенностей, да даже массогабаритных характеристик, для большинства моделей, попросту нет. Соответственно, вроде бы как и писать не о чем, что и объясняет отсутствие подобных статей.Несмотря на скудность, а иногда и полное отсутствие информации, я постараюсь хотя бы минимизировать пробелы в этой области, и возможно данная статья станет катализатором для более подробного изучения вопроса другими авторами, у которых более широкие возможности в поиске информации. Претендовать на то, что данная статья будет полной и подробной я, к сожалению, не могу, но собрать в одном месте те данные, которые удалось найти, попробую.Еще в комментариях под статьей о немецких единых пулеметах, разгорелся небольшой спор о том, откуда и когда взялась сама идея единого пулемета. Переубеждать кого-то и менять уже сложившееся с годами мнение сложно, тем более, что и аргументация: «раз не написано «единый», значит таковым и не является» - железная. Я же отталкиваюсь от самой идеи использования пулемета, как с сошками, так и на станке при единой конструкции, а такое предложение на территории нынешней России первым предложил Федоров. Не исключает из концепции единого пулемета и возможность использования этого оружия на бронетехнике, в авиации, спаренных зенитных установках и так далее, если все это возможно реализовывать без изменений в конструкции оружия, то это только «в плюс».Можно спорить о том, что фактически любой пулемет под винтовочный патрон можно оснастить сошками или установить на станок, что, разумеется, не сделает его «единым». Владимир Григорьевич Федоров изначально предлагал конструкцию, позволяющую использовать пулемет как ручной, станковый и авиационный. Кто скажет, что это отличается от концепции единого пулемета, может бросить в меня камень или даже два.Но не нужно спешить подбирать булыжники потяжелее, вот выдержка из заключения Арткома по результату испытаний образцов предложенных Федоровым от 31.05.1923:. А уже в 1926 году были разработаны на единой базе: самозарядная винтовка и ее укороченный вариант (карабин), автомат, три варианта ручных пулеметов, на их базе танковый пулемет, авиационные пулеметы (в том числе спаренные и строенные), легкий и тяжелый станковый пулемет. Появилось это все многообразие, в том числе, и благодаря тому, что Федоров начал работать с небезызвестным нам Дегтяревым.Говорить о том, что сама идея заключается в использовании одной и той же конструкции для закрытия «дыр» в вооружении и вообще это мера вынужденная, совсем не корректно. Далеко не все страны могут позволить себе иметь на вооружении разношерстные образцы под конкретные задачи, а даже те, которые могут себе это позволить, почему-то так не делают. Экономия она бывает разной, вынужденной и спланированной, но экономией она от этого не перестает быть, а именно экономия является причиной создания такого подкласса оружия как единый пулемет.Несмотря на это, сложно спорить с тем, что полноценного единого пулемета на вооружении страны не было достаточно долго. Если первенство идеи и зародилась на территории СССР, то к ее реализации приступили уже после окончания Второй мировой войны.Обычно в такой ситуации сразу начинают искать виноватых, но судить об этом легко уже сейчас из нашего времени. Рассуждать о том, что нужно было делать, легко с кружкой кофе в удобном кресле, опираясь на чужой опыт, в том числе и опыт зарубежных конструкторов. В данном же случае, нужно заметить, что первый единый пулемет, который был принят на вооружение и который производился массово, был создан в Германии и именно после того, как немецкие войска показали эффективность этого оружия, о подобном подклассе пулеметов начали всерьез задумываться в других странах. Собственно такая же история была и с тем классом оружия, который у нас принято называть автоматом. Идея была давно, но реализация подоспела после того, как оружие продемонстрировало свою эффективность в другой армии. Так что искать того, кто тормозил появление единого пулемета на вооружении армии занятие бессмысленное.После окончания Великой отечественной войны ГАУ сформировало тактико-технические требования, которые стали основой для будущих единых пулеметов. Обычно, отсчет времени от создания отечественного единого пулемета до принятия на вооружение ПК начинают с 1953 года, с пулемета Никитина, что не совсем верно, а точнее совсем не верно. Согласно требованиям, которые были изначально сформулированные ГАУ, первый пулемет был создан еще в 1947 году Георгием Семеновичем Гараниным.Основой для оружия стала система автоматики с отводом пороховых газов из канала ствола, запирание канала ствола осуществлялось при повороте затвора на два упора. Подача боеприпасов осуществлялась из открытой ленты напрямую. На испытания пулемет был представлен с присоединенными сошками, а также на станках в колесном и треножном варианте.Результат испытаний был не самый лучший, вернее сказать провальный. Оружие имело массу недостатков, главным из которых были частые отказы при подаче боеприпасов. Оружие получило оценку «Дальнейшая работа над этим пулеметом нецелесообразна», но, несмотря на это, в очередной раз было отмечена целесообразность принятия на вооружение единого пулемета, кроме того, подверглись корректировке требования для нового оружия.Данный единый пулемет достаточно известный и о нем писали неоднократно, именно это оружие в последующем станет конкурентом пулемету Калашникова, однако до финала этой борьбы оставались годы, а сам же пулемет Никитина-Соколова зародился в 1953 году, за два года до официального начала конкурсной гонки.Это оружие интересно также и тем, что в его создании принимал участие тогда еще молодой и неизвестный конструктор Юрий Михайлович Соколов, причем участие самое непосредственное, о чем иногда забывают, называя пулемет пулеметом Никитина. По словам самого же Григория Ивановича, молодой конструктор не просто присутствовал, а внес вклад при проектировании УСМ, системы автоматики, конструкции ствола, словом, был полностью вовлечен в работу над проектом.Основой автоматики пулемета Никитина-Соколова стала система отвода пороховых газов из канала ствола с отсечкой пороховых газов клапаном, что, в последующем, сказалось на результатах конкурса. Запирание канала ствола осуществлялось при повороте затвора. Интересно была организована подача патрона из ленты в патронник, которая была прямой, несмотря на наличие закраины у боеприпаса. Извлечение патрона из ленты было реализовано при помощи рычага, который, при движении затворной группы, «выщелкивал» патрон из ленты.На первом этапе конкурса пулемет Никитина-Соколова показал более чем достойные результаты, оставив позади конструкции нового пулемета Гаранина 2Б-П-10 и Силина-Перерушева ТКБ-464 в 1956 году. Однако в ходе дальнейших испытаний, в 1958 году, был выявлен серьезнейший недостаток нового оружия, которому ранее не предавали значения.Для того чтобы обеспечить равномерное давление пороховых газов на поршень затворной рамы, конструкторы применили отсечку пороховых газов. Это дало оружию стабильность в работе, однако накладывало свой опечаток на условия эксплуатации. Так, оружие, будучи погруженным в воду, после извлечения из оной, отказывалось вести автоматический огонь. Стрелку приходилось несколько раз взводить затвор для того чтобы возможность ведения автоматического огня становилась доступной снова. Казалось бы, недостаток более чем мелкий и на него можно было бы закрыть глаза, так как в армии ни тогда, ни сейчас подводных пулеметных расчетов нет, и не предвидится. Тем не менее, новое оружие планировалось активно использовать на бронетехнике, так что контакт с водой нельзя было исключать, соответственно такие задержки, хоть и в редком виде могли присутствовать у оружия в последующем.Это был единственный серьезный недостаток пулемета Никитина-Соколова, который не позволил ему победить в конкурсе. По совокупности других своих характеристик оружие было на уровне пулемета Калашникова, а по отдельных моментам даже незначительно превосходило его, но, обозначенную выше, проблему, решить конструкторам так и не удалось.Сделав не самый удачный старт, Георгий Семенович Гаранин не отказался от идеи создания единого пулемета своей собственной конструкции. Так к 1956 году он предоставил для испытаний свой пулемет под обозначением 2Б-П-10.На этот раз автоматика оружия была построена по схеме с полусвободным затвором, достоверной информации о реализации торможения затворной группы, к сожалению, найти не удалось, так как в различных источниках имеется разбежка по данному вопросу. Часто встречается информация об использовании модифицированной затворной группы, аналогичной таковой от немецкого пулемета MG-42, но так как нет ни одного изображения затвора 2Б-П-10, говорить об аутентичности навряд ли стоит. Обратно же конструктор применил прямую систему подачи боеприпасов, но на этот раз проблем с подачей у оружия не было.Основными проблемами оружия стали низкая кучность и его чувствительность к загрязнениям. Последнее, в целом, и не удивительно при полусвободном затворе, особенно учитывая то, что пулеметы испытывались и «на сухую», протертыми от смазки. По результатам испытаний новый пулемет Гаранина снова провалился и снова дальнейшую работу над этой конструкцией посчитали нецелесообразной.Данный пулемет является еще одним, о котором обычно только упоминают, но не вдаются в детали, а деталей и на самом деле не так много. Основой для нового пулемета конструкторы решили взять уже хорошо освоенный в производстве пулемет Горюнова, что в какой-то степени могло обеспечить успех оружию и склонить в его пользу чашу весов при выборе между образцами с идентичными характеристиками. Однако, данный образец выбыл из конкурса по причине разрыва гильз боеприпасов при подаче.Основой автоматики пулемета стала система автоматики с отводом пороховых газов из канала ствола, запирание же канала ствола осуществлялось при перекосе затвора в сторону.Не совсем понятно, по какой причине конструкторам не удалось наладить нормальную подачу боеприпасов при использовании все той же ленты от пулемета Горюнова, и какие именно проблемы возникали при этом. Еще больше вопросов вызывает то, что эту конструкцию пулемета посчитали бесперспективной и дальнейшую работу над ней нецелесообразной, хотя доведение подобной конструкции до приемлемых показателей дало бы ощутимое преимущество в финансовом плане в случае принятия на вооружение.Дальше – меньше. О данном пулемете неизвестно фактически ничего, кроме его веса в 6,7 килограмма, того, что состоял он из 96 деталей и что стреляная гильза выбрасывается вперед и вниз.Очевидно, что автоматика оружия построена на отводе пороховых газов из канала ствола, а больше только по внешнему виду о конструкции пулемета сказать и нечего. Можно предполагать, что оружие в своей конструкции должно было иметь какие-то уникальные особенности, особенно с учетом того, что соавтором данного образца часто указывают Ткачева. Можно также найти информацию о соавторстве с Любимовым, что сомнительно, так как данный конструктора был задействован в работе над другим проектом единого пулемета. В любом случае, данный пулемет это большое белое пятно в истории создания отечественного единого пулемета, хотя, казалось бы, не так много времени прошло, чтобы такие пятна образовывались.Данный пулемет это еще одно неизвестное оружие с полным отсутствием информации по нему, но оно вызывает еще больший интерес в виду особенностей конструкции, которые видны даже по одному изображению пулемета. В частности в глаза бросается то, что в конструкции пулемета присутствует кольцевой поршень, который толкают пороховые газы. При этом можно только догадываться, как в оружии была реализована быстрая замена ствола, как оно реагировало на перегрев ствола и так далее.К слову, обычно считается, что такое расположение камеры для отвода пороховых газов для пулеметов и автоматов не самое лучшее решение, однако есть упоминания о таком оружии как АО-22М. Так что легкий намек на дальнейшее развитие конструкции данного пулемета присутствует, а значит было решено, что конструкция имеет потенциал, раз ее попытались развить в дальнейшем. Стоит отметить, что не совсем понятно, когда именно был представлен модернизированный образец оружии, до принятия на вооружение ПК или же уже в последующем.Вернемся к более известным образцам оружия, хотя и по ним информация достаточно скудна. Два провала с формулировкой о бесперспективности конструкции не остановили Гаранина, конструктор предложил свой третий вариант пулемета, который по своей конструкции не был похож на предыдущие два. Нельзя не заметить, что, если брать совокупность проделанной работы, то Георгий Семенович проделал намного больший объем, чем другие конструкторы, хоть эта работа и осталось незамеченной.Новый пулемет уже базировался на автоматике с отводом пороховых газов из канала ствола, запирание осуществлялось при повороте затвора. Питание было реализовано из ленты пулемета Горюнова, а выброс стреляных гильз был реализован вниз. Очевидно, конструктору не хватило времени довести свою последнюю версию оружия до финального этапа конкурса, что и обусловило отсутствие его пулемета среди финалистов.В целом же нельзя не заметить, что основная проблема, с которой столкнулся конструктор, это отсутствие возможности доведения своего оружия до приемлемых характеристик и удовлетворительной работы. И в первом и втором случае образцы были продемонстрированы в очень сыром виде и явно не могли впечатлить комиссию, в связи с чем работа над конструкциями останавливалась и каждый раз приходилось начинать все сначала. Даже без возможности изучить информацию по воспоминаниям самого конструктора об обстановке, в которой велась работа, можно с уверенностью говорить, что во всем была виновата спешка.К слову, можно заметить, что практически в каждом конкурсе на новое оружие для Советской армии можно выделить конструктора, который упорно шел вперед, несмотря на постоянные провалы. Сейчас модно поднимать тему о непризнанных гениях, но, в большинстве случаев, отказ новым моделям оружия был вполне обоснован, что наглядно продемонстрировано с едиными пулеметами Гаранина. Тем не менее, объем работы и целеустремленность Георгия Семеновича вызывают только уважение.О пулемете Калашникова можно говорить долго и упорно, повторяя все написанное ранее и несмотря на то, что данный пулемет победил в конкурсе, а значит был лучше своих конкурентов, он уже не вызывает такой интерес, так как стал привычным и всем известным.На финальном этапе конкурса ПК боролся с ТКБ-521. Примечательно, что еще в 1958 году было принято решение о серийном производстве пулеметов Никитина-Соколова, но в борьбу подключился Михаил Тимофеевич, нарушив эти планы. Работа над новым пулеметом была начата явно позже других конкурсантов, тем не менее, возможности у Калашникова были шире, хотя бы в виде ресурса уже достаточно опытных сотрудников конструкторского бюро. Можно даже сказать, что в какой-то степени условия были не совсем равными. К финалу конкурса был предоставлен образец оружия, который по своим характеристикам если не превосходил, то был равен пулемету Никитина-Соколова, и, возможно, окончательный результат конкурса пришлось бы перенести после проведения дополнительных испытаний, но ТКБ-521 подвела особенность конструкции узла отвода пороховых газов. После того как пулеметы были погружены в воду, пулемет Калашникова безотказно работал сразу после извлечения, пулемет же Никитина-Соколова привычно отказался стрелять очередями после водных процедур, потребовав несколько выстрелов с ручной перезарядкой. Это и стало причиной проигрыша в конкурсе.Помимо этого, сам Михаил Тимофеевич вспоминал, что в процессе испытаний с пулеметом Никитина-Соколова был связан еще один неприятный инцидент. В процессе испытаний один из стрелков произвел выстрел без упора приклада в плечо, за что получил этим самым прикладом по лицу, заработав ушиб этого самого лица. Стоит ли это записывать на счет оружия вопрос спорный. При условии использования идентичных боеприпасов и схожей системы автоматики, очень сомнительно, что отдача между ПК и ТКБ-521 могла значительно разниться. Скорее это вопрос случая, да и выводы о более комфортной отдаче оружия при стрельбе могут сделать только те, кто участвовал в тех испытаниях.Таким образом, в 1961 году на вооружение Советской армии был принят новый единый пулемет, разработанный под руководством Калашникова.Но на победе единого пулемета, разработанного под руководством Калашникова, соперничество между Никитиным и Михаилом Тимофеевичем не закончилось, как не закончилась и история советских единых пулеметов. В 1969 году появился модернизированный ПК, а вместе с ним и появился и его главный конкурент, пулемет Никитина ТКБ-015.На этот раз конструктор хоть и использовал автоматику с использование части пороховых газов, отводимых из канала ствола, для перезарядки оружия, но отказался от отсечки, так что теперь оружию купание в теории должно было быть не страшно. Изюминка нового пулемета заключалась в затворной группе. Запирание канала ствола клиновое, при этом качающаяся серьга затвора в момент прохода затворной рамы в переднее положение ударяла по ударнику, чем и инициировала выстрел. Звучит очень знакомо, особенно для тех, кто знаком с конструкцией пулемета НСВ. Именно из ТКБ-015 и перекачивало это решение, что еще раз говорит о том, что работа конструктора, даже если его оружие не принимается на вооружение, не проходит просто так.Как показали испытания, оба пулемета показывали практически идентичные результаты, с попеременным незначительным перевесом, но не сложно догадаться, что по экономическим соображениям победу отдали ПКМ. Так как производство оружия уже было налажено, не было смысла осваивать выпуск нового оружия с аналогичными характеристиками, которое еще неизвестно как себя покажет в серии. На тот момент нужно было предоставить что-то из ряда вон выходящее, что было сложно сделать при условии использования идентичных боеприпасов.Масса пулемета ТКБ-015 составляла 6,1 килограмма. Общая длина равнялась 1085 миллиметрам при длине ствола 605 миллиметров.Как и с первым вариантом пулемета Калашникова, победившем в конкурсе на первый единый пулемет для Советской армии, говорить что-то о ПКМ бессмысленно, так как уже все, что можно было сказать, было сказано. Это надежное оружие со своими преимуществами и недостатками, и, судя по распространению и признанию зарубежными специалистами, преимуществ у ПКМ явно больше, чем недостатков.По своей сути пулеметом ПКМ является пулемет Zastava M84 сербского производства, отличием которого от исходного оружия является только приклад. Пытались в исходном варианте повторить конструкцию ПКМ и в Китае под обозначением Type 80, правда, получилось это после модернизации, в результате оружие получило обозначение Type 86.ПКМ стал основой для дальнейшего развития отечественного оружия, в частности единого пулемета Печенег, правда, это уже не советская разработка, хотя и, безусловно, весьма интересная, благодаря, можно так сказать, активной вентиляции ствола оружия за счет разницы атмосферного давления у дульного среза и ствольной коробки. Не меньший интерес вызывает и пулемет Барсук, он же АЕК-999, который в сумме с новым стволом и отдельными техническими решениями имеет еще и прибор для снижения звука выстрела (ПБС назвать язык не поворачивается). Реализовано это в первую очередь не столько для обеспечения маскировки пулеметного расчета при ведении огня, сколько для обеспечения комфорта в процессе применения оружия благодаря уменьшению звука выстрела из оружия. Несмотря на то, что часто данный пулемет называют бесшумным, это, естественно, не так, хотя громкость звука выстрела действительно значительно уменьшается.Другими словами, оружие доказало свое право на существование не только победами в конкурсах, но и тем, что стало площадкой для создания новых образцов, которые базируются все на той же конструкции с дополнениями и незначительными изменениями. Как часто замечают на многих профильных интернет ресурсах, пулемет Калашникова уйдет из армии только в случае снятия с вооружения 7,62х54, хотя и при этом, мне кажется, будет разработано оружие на его базе, если только патрон не заменят чем-то принципиально новым.В заключении хочется поделиться сомнениями по поводу того, что при принятии на вооружение ПКМ с ним конкурировал только пулемет Никитина ТКБ-015. Очевидно, что должны были быть и другие образцы единых пулеметов, но о них даже не упоминается.Также нельзя пропустить еще одного интересного факта. На первом конкурсе на единый пулемет для Советской армии присутствовал и «зарубежный гость», а именно чехословацкий пулемет UK vz. 59 конструкции Антонина Форала. Данный пулемет действительно очень неплохой для своего времени, и он действительно мог конкурировать с представленными на этом конкурсе образцами, но, само собой, на победу можно было не рассчитывать.Нельзя пройти мимо и еще одного момента в истории появления отечественного единого пулемета. Над единым пулеметом собственной конструкции работал и Дегтярев, причем работу над оружием он начал одним из первых отечественных оружейников, одновременно с Гараниным, но свой труд Василий Алексеевич так и не закончил, так как умер 16 января 1949 года.Еще раз хочу отметить, что данная статья не претендует на полное освещение вопроса, это скорее компиляция той малой доли информации, которая на данный момент доступна в различных источниках. Очевидно, что не хватает не только описания отдельных узлов оружия, но и их массогабаритных характеристик. Так что, если у кого-то из читателей есть доступ к подобным данным, то их размещение в комментариях только приветствуется, возможно, общими усилиями получится ликвидировать пробелы в этом достаточно обширном пласте истории отечественного стрелкового оружия.