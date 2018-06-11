Артиллерия. Крупный калибр. 122-мм гаубица М-30 образца 1938 года

Гаубица У-2

Гаубица Ф-25 (с большой вероятностью)

Гаубица М-30, известна, наверное, всем. Знаменитое и легендарное орудие рабоче-крестьянской, советской, российской и множества других армий. Любой документальный фильм о Великой Отечественной почти обязательно включает в себя кадры ведения огня батареей М-30. Да и сегодня, несмотря на возраст, это орудие в строю во многих армиях мира.А кстати, 80 лет как бы…Итак, речь сегодня пойдет о 122-мм гаубице образца 1938 года М-30. О гаубице, которую многие специалисты артиллерии называют эпохой. А зарубежные эксперты — самым распространенным орудием в истории артиллерии (около 20 тысяч единиц). Системе, где самым органическим образом соединились старые, испытанные многолетней эксплуатацией других орудий, решения, и новые, ранее неизвестные.В предшествующей этой публикации статье мы рассказывали о самой многочисленной гаубице РККА предвоенного периода — 122-мм гаубице образца 1910/30 годов. Именно эту гаубицу уже на второй год войны заменила по численности М-30. По данным из различных источников, в 1942 году численность М-30 была уже больше предшественницы.Материалов о создании системы много. Разбираются буквально все нюансы конкурентной борьбы разных КБ, тактико-технические характеристики орудий, конструктивные особенности и прочее. Точки зрения авторов таких статей иногда диаметрально противоположны.Разбирать все детали таких споров не хотелось бы. Поэтому историческую часть повествования "обозначим пунктиром", оставив читателям право на собственное мнение по этому вопросу. Мнение авторов всего лишь одно из многих и не может служить единственно верным и окончательным.Итак, 122-мм гаубица образца 1910/30 годов устарела уже к середине 30-х годов. Та "малая модернизация", которую провели в 1930 году, всего лишь продлила жизнь этой системы, но не вернула ей молодость и функциональность. То есть служить орудие еще могло, весь вопрос — как. Ниша дивизионных гаубиц довольно скоро оказалась бы пуста. И это понимали все. Командование РККА, руководители государства и сами конструкторы артиллерийских систем.В 1928 году даже развернулась достаточно бурная дискуссия по этому вопросу после публикации статьи в "Журнале артиллерийского комитета". Споры велись по всем направлениям. От боевого применения и конструкции орудий, до необходимого и достаточного калибра гаубиц. На основании опыта Первой мировой войны вполне обоснованно рассматривались сразу несколько калибров, от 107 до 122 мм.Задание на разработку артиллерийской системы на замену устаревшей дивизионной гаубицы конструкторы получили 11 августа 1929 года. В исследованиях по вопросу калибра гаубицы однозначного ответа о выборе 122 мм нет. Авторы склоняются к самому простому и логичному объяснению.Боеприпасов именно этого калибра у РККА было достаточно. Более того, у страны была возможность производить эти боеприпасы в необходимом количестве на уже имеющихся заводах. И третье, логистика доставки боеприпасов была максимально упрощена. Самая многочисленная гаубица (обр. 1910/30г.) и новая гаубица могли бы снабжаться "из одного ящика".Описывать проблемы при "рождении" и подготовке к серийному производству гаубицы М-30 смысла нет. Об этом прекрасно рассказано в "Энциклопедии отечественной артиллерии", наверное, самого авторитетного историка артиллерии А. Б. Широкорада.Тактико-технические требования к новой дивизионной гаубице Артиллерийское Управление РККА озвучило в сентябре 1937 года. Требования достаточно жесткие. Особенно в части затвора. АУ требовало клинового затвора (перспективного и имеющего большой потенциал для модернизации). Инженеры и конструкторы же понимали, что эта система недостаточно надежна.Разработкой гаубицы занимались сразу три ОКБ: Уральского машиностроительного завода ("Уралмаш"), завода № 172 имени Молотова ("Мотовилиха", Пермь) и Горьковского завода №92 ("Нижегородский машиностроительный завод").Представленные этими заводами образцы гаубиц были достаточно интересны. Но уральская разработка (У-2) существенно уступала горьковской (Ф-25) и пермской (М-30) по баллистике. Поэтому не рассматривалась как перспективная.Мы же рассмотрим некоторые ТТХ Ф-25/М-30.Длина ствола, мм: 2800 / 2800Скорострельность, в/мин: 5-6 / 5-6Начальная скорость снаряда, м/сек: 510 / 515Угол ВН, град: -5...+65 / -3...+63Дальность стрельбы, м: 11780 / 11800Боеприпас, индекс, вес: ОФ-461, 21, 76Вес в боевом положении, кг: 1830 / 2450Расчет, чел: 8 / 8Выпущено, шт: 17 / 19 266Мы не случайно привели часть ТТХ в одной таблице. Именно в таком варианте прекрасно видно вроде бы главное преимущество Ф-25 — вес орудия. Согласитесь, разница более чем в полтонны впечатляет. И, наверное, именно этот факт стал основным в определении Широкорадом этого конструкции, как лучшей. Мобильность такой системы неоспоримо выше. Это факт.Правда, и тут есть "зарытая собака", на наш взгляд. Предоставленные на испытания М-30 были несколько легче серийных. Потому и разрыв в массе был не так заметен.Возникает вопрос о принятом решении. Почему М-30? Почему не более легкая Ф-25.Первая и основная версия озвучена ещё 23 марта 1939 года в том же "Журнале артиллерийского комитета" №086: "122-мм гаубица Ф-25, разработанная заводом №92 в инициативном порядке, для АУ в настоящее время интереса не представляет, так как уже закончены полигонные и войсковые испытания гаубицы М-30, более мощной, чем Ф-25".Согласитесь, такое заявление в то время многое ставит на свои места. Гаубица есть. Гаубица прошла испытания и нечего больше тратить народные деньги на разработку никому не нужного орудия. Продолжение дальнейших работ в этом направлении было чревато для конструкторов "переездом в какую-либо шарашку" с помощью НКВД.Кстати, авторы в этом плане согласны с некоторыми исследователями по вопросу установки на М-30 не клинового, а старого доброго поршневого затвора. Скорее всего, конструкторы пошли на прямое нарушение требований АУ именно по причине надежности поршневого затвора.Проблемы с полуавтоматикой клинового затвора на тот момент наблюдались и у орудий меньшего калибра. Например, Ф-22, универсальной дивизионной 76-мм пушки.Победителей не судят. Хотя, это с какой стороны посмотреть. Рисковали конечно. В ноябре 1936 г. был арестован и осужден на 5 лет лишения свободы начальник ОКБ Мотовилихинского завода Б. А. Бергер, аналогичная участь постигла в январе следующего года ведущего конструктора 152-мм гаубицы-пушки МЛ-15 А. А. Плоскирева.После такого понятно стремление разработчиков использовать уже проверенный и отлаженный в производстве поршневой затвор, чтобы избежать возможных обвинений во вредительстве в случае возникновения проблем с его конструкцией клинового типа.И есть еще один нюанс. Меньший в сравнении с конкурентами вес гаубицы Ф-25 обеспечивали станок и лафет от 76-мм пушки. Орудие было более мобильное, но имело меньший ресурс из-за более «хлипкого» лафета. Вполне естественно, что 122-мм снаряд давал совершенно другой импульс отдачи, чем 76-мм. Дульный тормоз, видимо, на тот момент не обеспечивал должного снижения импульса.Очевидно, что более легкой и мобильной Ф-25 предпочли более прочную и обладающую большим ресурсом М-30.Кстати, лишнее подтверждение этой гипотезе мы нашли в судьбе М-30. Мы часто пишем о том, что конструктивно удачные полевые орудия вскоре "пересаживались" на уже используемые или трофейные шасси и продолжали воевать уже как САУ. Такая же судьба ожидала и М-30.Части М-30 использовались при создании СУ-122 (на трофейных шасси StuG III и на шасси Т-34). Однако машины получились неудачные. М-30, при всей своей мощи, оказалась достаточно тяжелой. Тумбовая установка вооружения на СУ-122 занимала много места в боевом отделении САУ, создавая значительные неудобства экипажу. Большой вылет вперёд противооткатных устройств с их бронировкой затруднял обзор с места механика-водителя и не позволил разместить на лобовой плите полноценный люк-лаз для него.Но главное – база среднего танка была слишком непрочной для столь мощного орудия.От использования этой системы отказались. Но попытки на этом не закончились. В частности, в одном из вариантов теперь уже знаменитой авиадесантируемой САУ "Фиалка" была использована именно М-30. Но предпочли универсальное 120-мм орудие.Вторым минусом для Ф-25 как раз могла стать ее меньшая масса в комбинации с уже упомянутым дульным тормозом.Чем легче орудие, тем больше его шансы на использование для непосредственной поддержки своих сил огнем.Кстати, именно в такой роли в начале Великой Отечественной не раз и не два выступала слабо подходящая для таких целей М-30. Не от хорошей жизни, понятно.Естественно, что отклоненные дульным тормозом пороховые газы, поднимающие пыль, песок, частички грунта или снег, легче выдадут позицию Ф-25 по сравнению с М-30. Да и при стрельбе с закрытых позиций на небольшом удалении от линии фронта при малом угле возвышения с возможностью такой демаскировки следовало считаться. Кто-то в АУ вполне мог принять все это во внимание.Теперь непосредственно о конструкции гаубицы. Конструктивно она состоит из следующих элементов:— ствола со свободной трубой, кожухом, накрывающим трубу примерно до середины, и навинтным казенником;— поршневого затвора, открывавшегося вправо. Закрывание и открывание затвора производилось поворотом рукоятки. В затворе монтировались ударный механизм с линейно движущимся ударником, винтовой боевой пружиной и поворотным курком, для взведения и спуска ударника курок оттягивался спусковым шнуром. Выбрасывание стреляной гильзы из каморы производилось при открывании затвора выбрасывателем в виде коленчатого рычага. Имелся предохранительный механизм, предотвращавший преждевременное отпирание затвора при затяжных выстрелах;— лафета, включавшего люльку, противооткатные устройства, верхний станок, механизмы наводки, уравновешивающий механизм, нижний станок с раздвижными коробчатыми станинами, боевым ходом и подрессориванием, прицельные приспособления и щитовое прикрытие.Люлька обойменного типа укладывалась цапфами в гнездах верхнего станка.Противооткатные устройства включали гидравлический тормоз отката (под стволом) и гидропневматический накатник (над стволом).Верхний станок штырём вставлялся в гнездо нижнего станка. Амортизатор штыря с пружинами обеспечивал вывешенное положение верхнего станка относительно нижнего и облегчал его вращение. С левой стороны верхнего станка монтировался винтовой поворотный механизм, с правой — секторный подъемный механизм.Боевой ход — с двумя колёсами, колодочными тормозами, отключаемой поперечной пластинчатой рессорой. Выключение и включение подрессоривания производилось автоматически при раздвигании и сдвигании станин.Прицельные приспособления включали прицел, независимый от орудия (с двумя стрелками) и панораму Герца.В истории этой легендарной гаубицы до сих пор множество белых пятен. История продолжается. Противоречивая, во многом непонятная, но история. Детище конструкторского коллектива под руководством Ф. Ф. Петрова настолько гармонично, что служит до сих пор. Причем она прекрасно вписалась не только в стрелковые соединения, но и в танковые, механизированные и моторизованные части.И не только нашей армии в прошлом, но и в настоящее время. Более двух десятков стран продолжают иметь на вооружении М-30. Что свидетельствует о том, что орудие удалось более чем.Приняв участие практически во всех войнах, начиная со Второй мировой, М-30 доказала свою надежность и неприхотливость, удостоившись высочайшей оценки маршала артиллерии Г. Ф. Одинцова: «Лучше ее уже ничего не может быть».Конечно же, может.Ведь все лучшее, что было в гаубице М-30, воплотилось в 122-мм гаубице Д-30 (2А18), которая стала достойной наследницей М-30. Но о ней, естественно, будет отдельный разговор.