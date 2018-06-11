13:37 11 июня

Артиллерия. Крупный калибр. 122-мм гаубица М-30 образца 1938 года



Гаубица М-30, известна, наверное, всем. Знаменитое и легендарное орудие рабоче-крестьянской, советской, российской и множества других армий. Любой документальный фильм о Великой Отечественной почти обязательно включает в себя кадры ведения огня батареей М-30. Да и сегодня, несмотря на возраст, это орудие в строю во многих армиях мира.

А кстати, 80 лет как бы…


Артиллерия. Крупный калибр. 122-мм гаубица М-30 образца 1938 года


Итак, речь сегодня пойдет о 122-мм гаубице образца 1938 года М-30. О гаубице, которую многие специалисты артиллерии называют эпохой. А зарубежные эксперты — самым распространенным орудием в истории артиллерии (около 20 тысяч единиц). Системе, где самым органическим образом соединились старые, испытанные многолетней эксплуатацией других орудий, решения, и новые, ранее неизвестные.

В предшествующей этой публикации статье мы рассказывали о самой многочисленной гаубице РККА предвоенного периода — 122-мм гаубице образца 1910/30 годов. Именно эту гаубицу уже на второй год войны заменила по численности М-30. По данным из различных источников, в 1942 году численность М-30 была уже больше предшественницы.

Материалов о создании системы много. Разбираются буквально все нюансы конкурентной борьбы разных КБ, тактико-технические характеристики орудий, конструктивные особенности и прочее. Точки зрения авторов таких статей иногда диаметрально противоположны.

Разбирать все детали таких споров не хотелось бы. Поэтому историческую часть повествования "обозначим пунктиром", оставив читателям право на собственное мнение по этому вопросу. Мнение авторов всего лишь одно из многих и не может служить единственно верным и окончательным.

Итак, 122-мм гаубица образца 1910/30 годов устарела уже к середине 30-х годов. Та "малая модернизация", которую провели в 1930 году, всего лишь продлила жизнь этой системы, но не вернула ей молодость и функциональность. То есть служить орудие еще могло, весь вопрос — как. Ниша дивизионных гаубиц довольно скоро оказалась бы пуста. И это понимали все. Командование РККА, руководители государства и сами конструкторы артиллерийских систем.

В 1928 году даже развернулась достаточно бурная дискуссия по этому вопросу после публикации статьи в "Журнале артиллерийского комитета". Споры велись по всем направлениям. От боевого применения и конструкции орудий, до необходимого и достаточного калибра гаубиц. На основании опыта Первой мировой войны вполне обоснованно рассматривались сразу несколько калибров, от 107 до 122 мм.

Задание на разработку артиллерийской системы на замену устаревшей дивизионной гаубицы конструкторы получили 11 августа 1929 года. В исследованиях по вопросу калибра гаубицы однозначного ответа о выборе 122 мм нет. Авторы склоняются к самому простому и логичному объяснению.

Боеприпасов именно этого калибра у РККА было достаточно. Более того, у страны была возможность производить эти боеприпасы в необходимом количестве на уже имеющихся заводах. И третье, логистика доставки боеприпасов была максимально упрощена. Самая многочисленная гаубица (обр. 1910/30г.) и новая гаубица могли бы снабжаться "из одного ящика".

Описывать проблемы при "рождении" и подготовке к серийному производству гаубицы М-30 смысла нет. Об этом прекрасно рассказано в "Энциклопедии отечественной артиллерии", наверное, самого авторитетного историка артиллерии А. Б. Широкорада.

Тактико-технические требования к новой дивизионной гаубице Артиллерийское Управление РККА озвучило в сентябре 1937 года. Требования достаточно жесткие. Особенно в части затвора. АУ требовало клинового затвора (перспективного и имеющего большой потенциал для модернизации). Инженеры и конструкторы же понимали, что эта система недостаточно надежна.

Разработкой гаубицы занимались сразу три ОКБ: Уральского машиностроительного завода ("Уралмаш"), завода № 172 имени Молотова ("Мотовилиха", Пермь) и Горьковского завода №92 ("Нижегородский машиностроительный завод").

Представленные этими заводами образцы гаубиц были достаточно интересны. Но уральская разработка (У-2) существенно уступала горьковской (Ф-25) и пермской (М-30) по баллистике. Поэтому не рассматривалась как перспективная.


Гаубица У-2



Гаубица Ф-25 (с большой вероятностью)

Мы же рассмотрим некоторые ТТХ Ф-25/М-30.

Длина ствола, мм: 2800 / 2800
Скорострельность, в/мин: 5-6 / 5-6
Начальная скорость снаряда, м/сек: 510 / 515
Угол ВН, град: -5...+65 / -3...+63
Дальность стрельбы, м: 11780 / 11800
Боеприпас, индекс, вес: ОФ-461, 21, 76
Вес в боевом положении, кг: 1830 / 2450
Расчет, чел: 8 / 8
Выпущено, шт: 17 / 19 266

Мы не случайно привели часть ТТХ в одной таблице. Именно в таком варианте прекрасно видно вроде бы главное преимущество Ф-25 — вес орудия. Согласитесь, разница более чем в полтонны впечатляет. И, наверное, именно этот факт стал основным в определении Широкорадом этого конструкции, как лучшей. Мобильность такой системы неоспоримо выше. Это факт.

Правда, и тут есть "зарытая собака", на наш взгляд. Предоставленные на испытания М-30 были несколько легче серийных. Потому и разрыв в массе был не так заметен.

Возникает вопрос о принятом решении. Почему М-30? Почему не более легкая Ф-25.

Первая и основная версия озвучена ещё 23 марта 1939 года в том же "Журнале артиллерийского комитета" №086: "122-мм гаубица Ф-25, разработанная заводом №92 в инициативном порядке, для АУ в настоящее время интереса не представляет, так как уже закончены полигонные и войсковые испытания гаубицы М-30, более мощной, чем Ф-25".

Согласитесь, такое заявление в то время многое ставит на свои места. Гаубица есть. Гаубица прошла испытания и нечего больше тратить народные деньги на разработку никому не нужного орудия. Продолжение дальнейших работ в этом направлении было чревато для конструкторов "переездом в какую-либо шарашку" с помощью НКВД.

Кстати, авторы в этом плане согласны с некоторыми исследователями по вопросу установки на М-30 не клинового, а старого доброго поршневого затвора. Скорее всего, конструкторы пошли на прямое нарушение требований АУ именно по причине надежности поршневого затвора.

Проблемы с полуавтоматикой клинового затвора на тот момент наблюдались и у орудий меньшего калибра. Например, Ф-22, универсальной дивизионной 76-мм пушки.

Победителей не судят. Хотя, это с какой стороны посмотреть. Рисковали конечно. В ноябре 1936 г. был арестован и осужден на 5 лет лишения свободы начальник ОКБ Мотовилихинского завода Б. А. Бергер, аналогичная участь постигла в январе следующего года ведущего конструктора 152-мм гаубицы-пушки МЛ-15 А. А. Плоскирева.

После такого понятно стремление разработчиков использовать уже проверенный и отлаженный в производстве поршневой затвор, чтобы избежать возможных обвинений во вредительстве в случае возникновения проблем с его конструкцией клинового типа.

И есть еще один нюанс. Меньший в сравнении с конкурентами вес гаубицы Ф-25 обеспечивали станок и лафет от 76-мм пушки. Орудие было более мобильное, но имело меньший ресурс из-за более «хлипкого» лафета. Вполне естественно, что 122-мм снаряд давал совершенно другой импульс отдачи, чем 76-мм. Дульный тормоз, видимо, на тот момент не обеспечивал должного снижения импульса.

Очевидно, что более легкой и мобильной Ф-25 предпочли более прочную и обладающую большим ресурсом М-30.

Кстати, лишнее подтверждение этой гипотезе мы нашли в судьбе М-30. Мы часто пишем о том, что конструктивно удачные полевые орудия вскоре "пересаживались" на уже используемые или трофейные шасси и продолжали воевать уже как САУ. Такая же судьба ожидала и М-30.

Части М-30 использовались при создании СУ-122 (на трофейных шасси StuG III и на шасси Т-34). Однако машины получились неудачные. М-30, при всей своей мощи, оказалась достаточно тяжелой. Тумбовая установка вооружения на СУ-122 занимала много места в боевом отделении САУ, создавая значительные неудобства экипажу. Большой вылет вперёд противооткатных устройств с их бронировкой затруднял обзор с места механика-водителя и не позволил разместить на лобовой плите полноценный люк-лаз для него.



Но главное – база среднего танка была слишком непрочной для столь мощного орудия.

От использования этой системы отказались. Но попытки на этом не закончились. В частности, в одном из вариантов теперь уже знаменитой авиадесантируемой САУ "Фиалка" была использована именно М-30. Но предпочли универсальное 120-мм орудие.

Вторым минусом для Ф-25 как раз могла стать ее меньшая масса в комбинации с уже упомянутым дульным тормозом.

Чем легче орудие, тем больше его шансы на использование для непосредственной поддержки своих сил огнем.

Кстати, именно в такой роли в начале Великой Отечественной не раз и не два выступала слабо подходящая для таких целей М-30. Не от хорошей жизни, понятно.

Естественно, что отклоненные дульным тормозом пороховые газы, поднимающие пыль, песок, частички грунта или снег, легче выдадут позицию Ф-25 по сравнению с М-30. Да и при стрельбе с закрытых позиций на небольшом удалении от линии фронта при малом угле возвышения с возможностью такой демаскировки следовало считаться. Кто-то в АУ вполне мог принять все это во внимание.

Теперь непосредственно о конструкции гаубицы. Конструктивно она состоит из следующих элементов:

— ствола со свободной трубой, кожухом, накрывающим трубу примерно до середины, и навинтным казенником;



— поршневого затвора, открывавшегося вправо. Закрывание и открывание затвора производилось поворотом рукоятки. В затворе монтировались ударный механизм с линейно движущимся ударником, винтовой боевой пружиной и поворотным курком, для взведения и спуска ударника курок оттягивался спусковым шнуром. Выбрасывание стреляной гильзы из каморы производилось при открывании затвора выбрасывателем в виде коленчатого рычага. Имелся предохранительный механизм, предотвращавший преждевременное отпирание затвора при затяжных выстрелах;



— лафета, включавшего люльку, противооткатные устройства, верхний станок, механизмы наводки, уравновешивающий механизм, нижний станок с раздвижными коробчатыми станинами, боевым ходом и подрессориванием, прицельные приспособления и щитовое прикрытие.



Люлька обойменного типа укладывалась цапфами в гнездах верхнего станка.

Противооткатные устройства включали гидравлический тормоз отката (под стволом) и гидропневматический накатник (над стволом).



Верхний станок штырём вставлялся в гнездо нижнего станка. Амортизатор штыря с пружинами обеспечивал вывешенное положение верхнего станка относительно нижнего и облегчал его вращение. С левой стороны верхнего станка монтировался винтовой поворотный механизм, с правой — секторный подъемный механизм.



Боевой ход — с двумя колёсами, колодочными тормозами, отключаемой поперечной пластинчатой рессорой. Выключение и включение подрессоривания производилось автоматически при раздвигании и сдвигании станин.







Прицельные приспособления включали прицел, независимый от орудия (с двумя стрелками) и панораму Герца.





В истории этой легендарной гаубицы до сих пор множество белых пятен. История продолжается. Противоречивая, во многом непонятная, но история. Детище конструкторского коллектива под руководством Ф. Ф. Петрова настолько гармонично, что служит до сих пор. Причем она прекрасно вписалась не только в стрелковые соединения, но и в танковые, механизированные и моторизованные части.

И не только нашей армии в прошлом, но и в настоящее время. Более двух десятков стран продолжают иметь на вооружении М-30. Что свидетельствует о том, что орудие удалось более чем.

Приняв участие практически во всех войнах, начиная со Второй мировой, М-30 доказала свою надежность и неприхотливость, удостоившись высочайшей оценки маршала артиллерии Г. Ф. Одинцова: «Лучше ее уже ничего не может быть».

Конечно же, может.

Ведь все лучшее, что было в гаубице М-30, воплотилось в 122-мм гаубице Д-30 (2А18), которая стала достойной наследницей М-30. Но о ней, естественно, будет отдельный разговор.

Благодарим администрацию Музея отечественной военной истории в Падиково за предоставленный экземпляр гаубицы.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 17

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  1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:24
    М-30 доказала свою надежность и неприхотливость, удостоившись высочайшей оценки маршала артиллерии Г. Ф. Одинцова: «Лучше ее уже ничего не может быть».
    Конечно же, может.
    Ведь все лучшее, что было в гаубице М-30, воплотилось в 122-мм гаубице Д-30 (2А18), которая стала достойной наследницей М-30.

    Вообще-то сравнивать М-30 и Д-30 некорректно. М-30 весит 2400 кг, Д-30 3200 кг. Снаряд М-30 на максимальном заряде имеет начальную скорость 515 м/с, у Д-30 - 690 м/с. Максимальная дальность стрельбы М-30 11,8 км, Д-30 - 15,3 км. У Д-30 трехстанинный лафет кругового вращения, у М-30 классический раздвижной двухстанинный лафет. Д-30 это гаубица нового, послевоенного поколения, и сравнивать ее с М-30 так же некорректно, как сравнивать М-30 и 122-мм гаубицы образца 1909 и 1910 гг.
    Кот_Кузя
    1. Cannonball Сегодня, 11:09
      Почему некорректно? Одно вытекало из другого, с учётом недостатком предыдущих моделей. Эволюция однако.
      Большая масса Д-30 вполне объяснима трёхстанинным лафетом и более длинным стволом.
      Большая начальная скорость снаряда - опять же, за счёт более длинного ствола.
      Опять же, ведение огня на максимальную дальность ни из М-30, ни из Д-30 практически не использовалось, может быть, в очень редких случаях. Наиболее часто же используемая дистанция стрельбы - в пределах 4-9 км.
      Cannonball
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:46
        Почему некорректно? Одно вытекало из другого, с учётом недостатком предыдущих моделей. Эволюция однако.
        Это разные поколения гаубиц! Вы же не будете сравнивать Т-34-85 и Т-44, хотя они оба и вооружены 85-мм пушкой? Т-34-85 и Т-44 это танки разных поколений.
        Опять же, ведение огня на максимальную дальность ни из М-30, ни из Д-30 практически не использовалось, может быть, в очень редких случаях. Наиболее часто же используемая дистанция стрельбы - в пределах 4-9 км.

        Максимальная дальность стрельбы М-30 11,8 км, поэтому конечно, что дальше 9 км почти из него и не стреляли, так как рассеивание на максимальной дальности становится слишком большим. Что касается Д-30, то эта гаубица полкового уровня, поэтому ей дальше 9 км стрелять надобности не было. На дивизионном уровне были более мощные орудия.
        Кот_Кузя
        1. Альф (Василий) Сегодня, 12:25
          Цитата: Кот_Кузя
          Т-34-85 и Т-44 это танки разных поколений.

          И в чем они принципиально разные ? Пушка одна и та же, двигун -В-2. Корпус почти тот же. Если можно так сказать-Т-44-это доведенная до идеала тридцатьчетверка.
          Альф
          1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 12:44
            Ходовая другая, компоновка другая, корпус другой, убран радист-стрелок, нет шарового яблока и люка мехвода на ВЛД. Вы на основании того, что у танков одинаковые орудия и двигатель, считаете их одинаковыми? Оригинально однако! Может, вы тогда Т-34-76 и КВ считаете одинаковыми танками? А что? Пушка одна и та же, двигун В-2 тоже у обоих танков - чем не одинаковые танки по вашей логике!
            Кот_Кузя
    2. Bad_gr (Владимир) Сегодня, 12:22
      Видел я эти (М-30) гаубицы в Афганистане (Файзобад) в 1984 году: расстреливали свой боекомплект перед отправкой в Союз. Я так понял, отправка в Союз была на списание.
      Bad_gr
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:53
    Части М-30 использовались при создании СУ-122 (на трофейных шасси StuG III ....)

    Интересно, что при осмотре гаубиц установленных как памятники, обнаруживается, что многие из них еще довоенные и военной поры...удивительно, что сохранились. Вот как и эта гаубица на фото, с клепанной станиной.
    svp67
  3. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 07:37
    Уважаемые авторы, подскажите, а как осуществлялось наведение орудия?
    Дело в том, что расположение механизмов горизонтального и вертикального наведения подразумевает их обслуживание разными номерами расчета. Или у наводчика слева была еще одна рукоятка управления механизмом вертикального наведения?
    Вот, например, у Д-30 рукоятки механизмов наведения расположены в одном месте - возле прицела...
    Mik13
    1. Cannonball Сегодня, 11:24
      Из "Краткого пособия для артиллерийского расчёта 122 мм гаубицы обр. 1938 г. М-30"

      "Командир орудия руководит боем орудия и расчётом, следит за полем боя, даёт и передаёт команды орудийному расчёту, указывает на цель, вычисляет поправки, прицел, угол наведения, определяет тип, вид боеприпаса, тип заряда, осуществляет общее руководство действиями расчёта."

      Вообще-то "указание на цель, вычисление поправок, прицела, угла наведения, определение типа, вид боеприпаса, типа заряда" - работа вычислителя артбатареи.

      "Наводчик наводит орудие на цель с помощью прицельных приспособлений, рапортует о готовности орудия к производству выстрела. В случае гибели командира заменяет его."

      "Замковый производит вертикальную наводку орудия. Открывает и закрывает затвор орудия, следит за правильностью посадки снаряда и заряда в казѐнник орудия, рапортует о расстоянии отката орудийного ствола после выстрела."

      "Заряжающий следит за правильностью типа и вида боеприпаса, выставления на снаряде взрывателя, трубки, вставляет с помощью прибойника в казённик орудия снаряд и заряд, с помощью шнура производит выстрел орудия."

      "Установщик рапортует о типе и виде боеприпаса, заряда, устанавливает на снаряде взрыватель по типу: осколочный/фугасный, трубку на расстояние взрыва, изменяет заряд: полный/половинчатый, передаѐт снаряд и заряд Снарядному"

      "Снарядный при орудии трое снарядных: первый Снарядный получив от Установщика снаряд вкладывает его в казённик, второй Снарядный получив от Установщика заряд вкладывает его вслед за снарядом, третий снарядный уносит с позиции гильзу от заряда."
      Cannonball
  4. tchoni (Евгений) Сегодня, 08:26
    Естественно, что отклоненные дульным тормозом пороховые газы, поднимающие пыль, песок, частички грунта или снег, легче выдадут позицию Ф-25 по сравнению с М-30.
    Постоянно вижу и слышуэтот отмаз. Своми глазами не раз наблюдал стрельбу танковых орудий и, по-моему , песка и пыли при этом взлетает не меньше, а то и больше, чем при стрельбе более мощной "акации"...
    tchoni
  5. Гончар (Гончар) Сегодня, 08:37
    У М-30 было 2 номера в расчёте, обслуживающие горизонтальное и вертикальное наведение. Д-30 изначально придавались функции ещё и противотанкового орудия, так что штурвалы с одной стороны.
    Не согласен с оценкой СУ-122 на базе Т-34. База среднего танка была вполне подходящей для гаубицы М-30. Выпущено 660 самоходов. Выпуск прекратился по причине острой необходимости противотанковых САУ, в серию пошли СУ-85. Один из вариантов этого арсамохода предусматривал установку 122-мм гаубицы, такая машина была нужна, армия просила её. Но выпуск именно противотанковых установок в 1943-начале 1944гг был сверхактуален, Т-34-85 в серию ещё не пошли, и гаубичная самоходка так и не встала на производство, хотя и прошла испытания.
    Давайте уж тогда вспомним СУ-100, мощность изначально морской пушки была куда как больше, чем у 122-мм гаубицы.
    Гончар
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:20
      Да, тоже покорежило это заявление:
      Но главное – база среднего танка была слишком непрочной для столь мощного орудия.

      Импульс 122-мм снаряда весом 22 кг и начальной скоростью 515 м/с равен 11330 кг*м/с. Импульс 100-мм снаряда весом 15 кг и начальной скоростью 900 м/с равен 13500 кг*м/с. Как пример, можно привести массы орудий: М-30 весит 2400 кг, а БС-3 весит 3000 кг. Это при том, что БС-3 снабжена дульным тормозом. То есть уже из этих характеристик можно сделать вывод, что импульс отдачи 100-мм снаряда больше импульса отдачи гаубичного 122-мм снаряда.
      Кот_Кузя
  6. kov123 (Сергей) Сегодня, 11:36
    За вертикальную наводку отвечал номер расчета - замковый. Именно он отвечал за совмещение стрелок (видны на последнем фото). Стрелки - это все! Напаивание иголок, приклеивание щетинки выдернутой из банника и прочее народное творчество для повышения точности вертикальной наводки (то бишь по дальности).
    kov123
  7. Curious (Victor) Сегодня, 11:49

    Расчет советской 122-мм гаубицы М-30 ведет бой против немецких танков. На станине лежит погибший артиллерист.
    Curious
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 12:37
      Фото постановочное. Во-первых, гаубицы обязательно окапывают, а не строят соломенные "редуты". Во-вторых, фотограф должен уже давно сверкать пятками при атаке немецких танков. В-третьих, М-30 это артиллерия дивизионного уровня, и немецкие танки должны встречать сорокапятки батальонного, полкового и дивизионного уровня, 76-мм полковушки, приданные дивизии ИПТАП. Тем более судя по погонам, действие это происходит как минимум не раньше лета 1943 г, а это вам не лето 1941 и не лето 1942. В-четвертых, почему наводчик стоит раком так неудобно? Почему бы ему не встать внутри станин или пропустить станину между ног? Неужто так целиться удобнее?


      В-пятых, гаубицы М-30 просто тупо не приспособлены для борьбы с танками. И они должны эвакуироваться в тыл в первую очередь, а не ждать с мрачным выражением лица своей погибели в виде немецких танков.
      Кот_Кузя
      1. Curious (Victor) Сегодня, 13:18
        Господин, Ваш апломб невежи потрясающ. Вы смело судите о вещах, о которых не имеете ни малейшего представления и рассуждаете с видом знатока о совершенно удаленных предметах, хотя вряд ли надолго отрывали свой зад от дивана. При этом Вы умудряетесь еще и обгадить людей, будучи никем и с именем никто.
        Фото это хорошо известно. "По танкам - огонь! 3-й Белорусский фронт, июль 1944 года. Батарея 122-мм гаубиц М-30 ведёт бой с наступающими немецким танкам. Автор фотографии - Анатолий Павлович Морозов. В августе 1941 года вместе с коллективом газеты "Красный воин" Московского военного округа Анатолий Морозов ушел на войну. Работал на пяти фронтах, снимая боевые операции Красной Армии. Завершил войну в Берлине. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, многими медалями, в том числе "За боевые заслуги", "За взятие Вены", "За взятие Берлина".
        Curious
  8. Curious (Victor) Сегодня, 12:16
    "Уральского машиностроительного завода ("Уралмаш")"
    УМЗ никогда не был "Уралмашем" и никогда не проектировал и не производил никаких артсистем.
    "Уралмаш"(УЗТМ) - это Уральский завод тяжелого машиностроения. Именно на УЗТМ под руководством конструктора Сидоренко, бывшего офицера царской армиии, концу 1937 г. создается проект орудия У-1 (индекс «У» означал Уралмашзавод). Первый блин, как и положено, вышелкомом: Артиллерийское управление РККА признало проект не соответствующим тактико-техническим требованиям (ТТТ) и к концу февраля 1938 г. появляется новый проект - гаубицы У-2, который Артуправление утверждает и делает заказ на опытную партию. Это уже большая удача для молодого коллектива конструкторов. Но Сидоренко идет дальше: по своей инициативе создает дуплекс - артиллерийскую систему, в которой на один лафет накладываются два орудия разных калибров. В данном случае на лафет У-2 накладывался еще и ствол калибра 95 мм. Эта пушка получила заводской индекс У-4. Это было совершенно новое слово в отечественно артиллерии, т.к. калибр 95 мм никогда ранее не использовался в русской армии. По мнению современных специалистов, дуплекс, который предложил Сидоренко, мог стать во время Второй мировой войны лучшей артсистемой в мире. Унификация дивизионной пушки и гаубицы могла значительно удешевить производство артиллерии, облегчить обеспечение запчастями и обучение личного состава. Но предложение Сидоренко не было принято: военные увлеклись новой идеей - перевооружить дивизионную артиллерию на основе калибра 107 мм. Как известно, идея эта не осуществилась. Но и пушка У-4 не дошла до заводских испытаний, проект так и остался на бумаге. Гаубицу У-2 на вооружение тоже не поставили: полигонные испытания показали, что баллистика 122-мм гаубица М-30, созданной молодым конструктором Ф.Ф.Петровым на Мотовилихе на заводе № 172 им. В.М.Молотова, лучше, а преимущество У-2 в весе признали незначительным фактором. В итоге Уралмашзавод стал выпускать М-30, великолепное орудие, но созданное само по себе, а не в дуплексе.
    Источник: Сергей Агеев. К 120-летию со дня рождения В.Н. Сидоренко. Он был родом из старой России / Искусство построения машин, № 20 (13156), 21 - 27 мая 2004 г.
    У авторов потрясающая способность - запутаться там, где уже вроде нет никакой возможности это сделать.
    Curious
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