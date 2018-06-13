Полёт мысли над суетой амбиций. Беспилотники Южной Кореи
KUS-FT поставляется в армию и морскую пехоту Южной Кореи в качестве тактического беспилотника
В рамках нескольких программ Южная Корея разрабатывает линейку беспилотных систем для удовлетворения своих потребностей и вывода их на зарубежные рынки.
Южная Корея является одной из немногих стран, которые имеют современную аэрокосмическую промышленность и реализуют программы разработки различных беспилотных авиационных комплексов (БАК).
Страна имеет серьезные проблемы с безопасностью и поэтому необходимы системы, которые могли бы работать в различных условиях и выполнять самые разные задачи: начиная с переносных разведывательных аппаратов ближнего действия тактического уровня для поддержки пехоты и кончая продвинутыми ударными платформами, которые могут летать в спорном воздушном пространстве. В настоящее время в стране реализуется несколько программ по разработке более продвинутых вариантов беспилотников (или их альтернатив), находящихся в настоящее время на вооружении, а также абсолютно новые системы следующего поколения.
На данный момент южнокорейские военные имеют в своем распоряжении смесь систем местной разработки - действующих на тактическом уровне и ниже - и платформы класса MALE (medium-altitude, long-endurance - средневысотный с большой продолжительностью полёта) от известных зарубежных производителей, например, Heron I компании Israel Aerospace Industries (IAI).
ВВС Южной Кореи реализуют крупную программу, направленную на удовлетворение своих срочных потребностей. Беспилотники RQ-4 Global Hawk компании Northrop Grumman позволят качественно улучшить возможности ВВС за счет установленных на них современных систем наблюдения, разведки и сбора информации. Два комплекса по графику будут поставлены в разведывательное подразделение в 2018 году, а еще два в 2019 году.
Усилия местных разработчиков по большей части сконцентрированы на двух платформах класса MALE, предназначенных для ВВС и армии страны, создании ударного беспилотника, а также платформах вертикального взлета и посадки и конвертопланах. Две компании являются головными подрядчиками в этих программах: Korea Aerospace Industries (KAI) и Korean Air Aerospace Division (KAL-ASD).
Хотя эти программы находятся на разных стадиях разработки - и имеется некоторая неопределенность касательно их будущего - разработчики добились определенных успехов со своими системами тактического уровня и ниже.
В конце 2016 года компания KAL-ASD начала поставки тактического БАК KUS-FT (также известного как RQ-102) в южнокорейские армию и Корпус морской пехоты. По программе должно быть поставлено 16 таких БАК, изготовление которых планируется завершить в 2020 году. В декабре 2015 года компания KAL-ASD получила от Управления оборонных закупок DAPA контракт на эту программу стоимостью более 30 миллионов долларов. Некоторые источники утверждают, что ограниченное количество беспилотников уже было поставлено армии и морской пехоте перед началом основной программы.
БЛА KUS-FT базируется на предыдущих работах по беспилотникам KUS-7 и KUS-9 и отличается плавным сопряжением крыла и фюзеляжа и балочным хвостовым оперением. Он оснащен роторно-поршневым двигателем UEL с электронным впрыском топлива мощностью 38 л.с. KUS-FT имеет длину 3,7 метра, высоту 0,9 метра и размах крыльев 4,5 метра.
Эти беспилотники предназначены для ведения разведки, обнаружения целей и целеуказания и оценки боевого ущерба, они будут оборудованы целевой оптико-электронной аппаратурой с лазерным дальномером от Hanwha Thales, устанавливаемой в нижней части фюзеляжа. Хотя понятно, что установка на эти БЛА другой аппаратуры не планируется в краткосрочной перспективе, имеется возможность интеграции дополнительных систем.
Беспилотник может запускаться либо автоматически с рельсовой направляющей, либо взлетать после разбега с взлетной полосы. Возвращение происходит за счет глубокого сваливания при выполнении посадки и сети на посадочной полосе. В компании KAL-ASD заявляют, что это позволяет остановить беспилотник всего в 30 метрах от точки касания земли.
По данным компании, в течение часа после прибытия на позицию можно развернуть весь комплекс и произвести запуск беспилотника. Весь БАК перевозится на пяти машинах: с аппаратурой планирования и анализа полетов; управления полетами (экипаж два человека - пилот и оператор целевой аппаратуры); с оборудованием связи и системой передачи данных; транспортер самих беспилотников (способен перевозить четыре аппарата и компоненты системы запуска/возвращения); и, наконец, машина с вспомогательным эксплуатационным оборудованием.
Дополнительные компоненты включают систему возвращения с запасным парашютом и автоматическую функцию возвращения на базу в случае потери связи. Это первый южнокорейский беспилотник, получивший сертификат летной годности.
Разработка новой платформы KUS-FT любопытна тем, что многочисленные зарубежные производители предлагают свои готовые БАК, эксплуатировавшиеся в реальных условиях, которые к тому же превосходят по характеристикам KUS-FT. Создание новой платформы с чистого листа может быть обусловлено желанием Управления DAPA и южнокорейских военных поддержать местную промышленность.
БЛА Next Corps от KAI, который в перспективе поступит на вооружение армии Южной Кореи
Переносные системы
У Южной Кореи неплохо складываются дела с развертыванием переносных систем местной разработки. Армия и морская пехота имеют на вооружении соответственно комплексы Remo-Eye-002B и RemoEye-006А компании Uconsystem.
Беспилотник RemoEye-006А развертывался в Афганистане в команде Ashena; это южнокорейское подразделение среди прочих задач занималось обеспечением безопасности группы по восстановлению инфраструктуры.
По данным Uconsystem, этот беспилотник, развертываемый за 10 минут, запускается с помощью резинового шнура, а возвращается на парашюте и совершает посадку на фюзеляж.
RemoEye-006A длиной 1,72 метра оборудован установленной в носу оптико-электронной станцией, выполняющей панорамное сканирование. Аппарат имеет форму фюзеляжной гондолы с высокорасположенным крылом размахом 2,72 метра, за которым установлен двухлопастной толкающий винт. Электрический двигатель позволяет развивать максимальную скорость 75 км/ч, а аккумуляторная батарея обеспечивает продолжительность полета до 120 минут. Максимальная взлетная масса составляет 6,5 кг, а дальность управления до 15 км.
Комплектная система состоит из четырех БЛА и наземной станции управления с антенной. По данным компании, беспилотник может управляться либо напрямую, либо лететь по промежуточным координатам; дополнительные элементы включают способность передавать данные с сенсоров и видео другим абонентам и функцию возвращения на базу при потере связи между беспилотником и станцией управления.
Комплекс RemoEye-006А в основном предназначен для ведения наблюдения и разведки, другие потенциальные задачи включают корректировку артиллерийского огня в реальном времени.
RemoEye-002B был выбран южнокорейской армией в конце 2013 года в качестве переносного разведывательного средства ближнего действия; тогда было заказано 120 комплексов по четыре беспилотника в каждом. Беспилотник имеет схожую конфигурацию с RemoEye-006А, но несколько меньше по размерам; общая длина составляет 1,44 метра, размах крыльев 1,8 метра, максимальная взлетная масса 3,4 кг.
Аппарат может быть подготовлен к запуску течение 5 минут, запускается с руки и возвращается за счет пневмоподушки, смонтированной под фюзеляжем. По данным компании Uconsystem, он имеет такой же набор задач как у RemoEye-006А, но управляется посредством ручной консоли. Оснащенный электродвигателем беспилотник развивает максимальную скорость 80 км/ч, имеет продолжительность полета 60 минут и дальность устойчивого контроля 10 км. В компании Uconsystem предполагают, что следующим заказчиком этого комплекса может стать морская пехота.
В сфере БАК класса MALE южнокорейские военные имеют недостаточные возможности, которые стремятся повысить за счет закупок двух разных БАК.
В настоящее время корейская армия эксплуатирует беспилотник Heron I израильской компании IAI, который был принят на вооружение в качестве замены комплекса Night Intruder 300 (также известен как RQ-101) разработки компании KAI.
Night Intruder, значительно уступающий по возможностям беспилотнику Heron, в южнокорейской армии работает в качестве платформы уровня корпуса. Он имеет характеристики, более свойственные характеристикам тактической платформы. Принятие на вооружение БЛА Heron позволило увеличить массу целевой нагрузки, продолжительность полета, дальность и максимальную высоту полета. Heron также позволяет принять больше типов целевой нагрузки в отличие от Night Intruder, который мог принять только оптико-электронные и инфракрасные сенсоры.
В то время как комплексы Heron значительно повысили возможности армии, их приобретение является промежуточным шагом до планируемой закупки разведывательного БЛА уровня корпуса, который разрабатывается компанией KAI и пока носит обозначение Next Corps UAV.
Эта система, предназначенная для разведки, наблюдения и сбора информации, будет того же класса, что и беспилотник MQ-1 Predator компании General Atomics Aeronautical Systems; на данный момент вооружать эту платформу не предполагается.
В свою очередь южнокорейские ВВС свои потребности в БАК класса MALE удовлетворят, по всей видимости, за счет принятия на вооружение средневысотного беспилотника разработки KAL-ASD, который будет иметь возможности и характеристики схожие с характеристиками БЛА MQ-9 Reaper от General Atomics и, как и Reaper, будет вооружен.
Хотя информации по характеристикам и реализации этих двух программ доступно совсем немного, средневысотный БЛА, получивший в компании обозначение KUS-FS, будет выполнять задачи ретранслятора связи, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки вдобавок к разведке, наблюдению и ударным задачам.
По данным компании KAL-ASD, этот БЛА будет управляться посредством радиоканала в прямой видимости или системы спутниковой связи, а стандартная полезная нагрузка будет включать оптико-электронную станцию видовой разведки и РЛС с синтезированием апертуры антенны. В состав комплекса войдут 3-5 летательных аппарата, наземная станция управления, способная контролировать несколько платформ, а также компоненты наземного обеспечения. Доступно несколько цифр по этому БЛА: длина 13 метров, размах крыльев 25 метров, высота 3 метра и неуточняемый разработчиком турбовинтовой двигатель мощностью 1200 л.с. Продолжительность полета составит не менее 30 часов.
Беспилотник KUS-FS впервые взлетел в 2012 году, а его разработка должна завершиться в 2018 году; компания KAL-ASD имеет планы по разработке на его базе перспективного БАК класса HALE (high-altitude, long-endurance - высотный с большой продолжительностью полета).
Летные испытания конвертоплана TR-60 на борту корабля береговой охраны
Компания KAL-ASD также участвует в двух проектах по разработке беспилотников с поворотными (несуще-тянущими) винтами или конвертопланов, работая по платформе TR-60 с корейским научно-исследовательским аэрокосмическим институтом KARI (Korea Aerospace Research Institute) и над собственной системой KUS-TR, за основу которой взята опять же платформа TR-60.
За основу TR-60 в свою очередь были взяты работы института KARI по более крупному варианту TR-100. Программа по TR-100 началась в 2003 году как часть проекта по «умному» БЛА, в результате реализации которого был успешно разработан беспилотник с взлетной массой 995 кг, включая 90 кг целевой нагрузки. По данным KARI, конвертоплан длиной 5 метров и шириной 7 метров с двигателем серии PW206 от Pratt & Whitney Canada мощностью 550 л.с. развивает максимальную скорость 500 км/ч, имеет радиус действия 200 км, продолжительность полета 5 часов и типичную рабочую высоту почти 600 метров.
Готовый к производству конвертоплан TR-60 впервые был показан на выставке DX Korea 2016. Аппарат оснащен роторно-поршневым двигателем мощностью 55 л.с., который приводит во вращение два винта, установленные в гондолах. Модель размером примерно 60% от размера TR-100 изготовлена из композиционных материалов, имеет длину 3 метра, ширину 5 метров (между осями винтов) и максимальную взлетную массу 210 кг, включая 30 кг полезной нагрузки.
По данным KARI, TR-60 развивает максимальную скорость 250 км/ч, продолжительность полета составляет 5 часов, а практический потолок почти 4500 метров. На выставке аппарат был показан с установленной в носовой части станцией видовой разведки от FLIR Systems. Основными задачами этого конвертоплана станут разведка и наблюдение. В июле 2017 года были проведены летные испытания TR-60 с корабля береговой охраны, идущего на скорости 10 узлов.
Конвертоплан KUS-TR (фото внизу) предназначен для выполнения как военных, так и гражданских задач. Военное применение в основном будет заключаться в ведении разведки и поиске целей. По данным компании KAL-ASD, беспилотник будет способен выполнять самостоятельный взлет и посадку с борта корабля.
Комплекс состоит из двух-четырех аппаратов, в качестве основной нагрузки несущих оптико-электронные станции видовой разведки, и наземной станции управления, которая способна контролировать несколько БЛА одновременно. По данным компании KAL-ASD, характеристики KUS-TR схожи с характеристиками модели TR-60 за исключением небольшого увеличения длины и ширины до 3,5 и 5 метров соответственно, уменьшения максимального взлетной массы до 200 кг (полезная грузоподъемность осталась прежней 30 кг) и увеличенной продолжительности полета 6 часов.
RemoEye-002B выполняет в корейской армии задачи ближнего наблюдения и разведки
БАК вертолетного типа
Компания KAL-ASD выполняет программу KUS-VH по разработке БАК вертикального взлета и посадки на базе пилотируемых вертолетов, первым детищем которой стал беспилотный вертолет MD 500 Little Bird. Первые полеты Little Bird прошли в 2016 году и в этом же году компания подписала соглашение с Boeing по разработке системы. Ранее Boeing уже разработала БАК H-6U Unmanned Little Bird (ULB) на базе вертолета и продемонстрировала его корейской армии.
Программой KUS-VH предусматривается разработка полностью беспилотного аппарата, а не опционально пилотируемой платформы. Он будет вести разведку и наблюдение, выполнять удары по наземным объектам и задачи снабжения, а также будет способен работать вместе с пилотируемыми ударными вертолетами. По данным компании KAL-ASD, проект KUS-VH базируется на работах по конвертопланам и программе KUS-FT.
В соответствии с проектом KUS-VH компания KAL-ASD разрабатывает беспилотник вертикального взлета и посадки
Беспилотник будет оборудован установленной в носовой части системой видовой разведки и сможет работать днем и ночью. Решение по исключению опциональной пилотируемой конфигурации было обусловлено намерением максимально увеличить полезную грузоподъемность и емкость топливного бака. На данный момент планируется, что один комплекс будет включать 2-4 аппарата, одну наземную станцию и систему наземного вспомогательного оборудования.
В Южной Корее также изучаются системы класса HALE с двигателем на солнечной энергии, дальше всех в этом направлении продвинулся беспилотник Electrical Air Vehicle (EAV) института KARI.
Разработка основных технологий для программы EAV началась в 2010 году, а первый полет аппарат EAV-1 совершил в октябре того же года. Первая модель работала не на солнечной энергии, а целиком полагалась на топливные элементы и аккумуляторы. Первый полет вариант EAV-2 совершил в декабре 2011 года и в конечном итоге достиг продолжительности полета 22 часа.
Беспилотник серии EAV разработки института KARI может летать на большой высоте довольно продолжительное время
Беспилотники EAV-1 и EAV-2 отличаются довольно значительно. Первая модель имеет размах крыльев 2,4 метра и взлетную массу 7 кг. К фюзеляжу сверху прикреплены крылья с толкающими винтами и «стержневая» хвостовая балка с Т-образным хвостом. Модель EAV-2 имеет размах крыльев 7 метров и весит 18 кг. Аппарат имеет фюзеляжный модуль аэродинамической формы (вмещает двигатель, блок аккумуляторов, топливный элемент и антенную решетку), к которому прикреплены высокорасположенные крылья и «стержневая» хвостовая балка с Т-образным хвостовым оперением. Крылья с положительным углом поперечного «V» на внешних плоскостях несут трехрядный массив монокристаллических кремниевых солнечных элементов. Установленный впереди двигатель вращает тянущий воздушный винт, а в качестве источника энергии используются фотогальванические элементы, топливные элементы и литий-полимерные аккумуляторы.
В моделях EAV-2H и EAV-3 отказались от топливных элементов и увеличили размах крыльев до 11 метров и 20 метров и массу до 20 и 53 кг соответственно. EAV-2H имеет схожую конфигурацию с вариантом EAV-2, исключая отсутствие топливных элементов. В модели EAV-3 был реализован ряд конструктивных изменений, включая крылья с солнечными панелями на верхних поверхностях их центральных секций и тянущие винты, установленные на передних кромках их корневых частей.
После всех экспериментов беспилотники серии EAV достигли в 2012 году продолжительности полета 22 часа, а в 2013 году высоты 5000 метров. Все беспилотники EAV-2H в 2013 году достигли продолжительности полета более 25 часов. В 2015 году вариант EAV-3 достиг максимальной высоты 14000 метров.
Беспилотник EAV-2
Беспилотник EAV-3
В институте KARI заявили, что постоянно работают над совершенствованием технологии EAV с тем, чтобы летательный аппарат был способен работать в стратосфере продолжительные периоды времени (в конечном счете месяцы), ведя наблюдение и разведку и служа ретранслятором связи.
В долгосрочной перспективе Южная Корея надеется принять на вооружение ударные БЛА, над которыми компании KAI и KAL-ASD активно работают.
Компания KAL-ASD реализует проект KUS-FC, а компания KAI свой проект K-UCAV наряду с проектом под названием «Stealth» UCAV (малозаметный ударный БЛА). Информация по этим беспилотникам довольно скудна, но предполагается, что все эти малозаметные беспилотники будут вести разведку и наблюдение и наносить удары как по воздушным, так и по наземным угрозам.
На данный момент эти летательные аппараты проектируются с турбореактивными двигателями, которые позволят развивать большие дозвуковые скорости. Вооружение будет размещаться во внутреннем отсеке.
Доступная информация указывает на то, что KUS-FC (фото внизу) будет иметь продолжительность полета 6 часов, длину 10 метров, высоту 3 метра и размах крыльев 16 метров. Не ясно, заменит ли «Stealth» UCAV предыдущий проект K-UCAV в планах компании KAI, однако, в технических требованиях к K-UCAV говорится о длине 8,4 метра, размахе крыльев 9,1 метра, высоте 2,5 метра с убранным шасси и максимальной взлетной массе порядка 4000 кг. Планируемый потолок составит более 12000 метров, продолжительность полета 5 часов, максимальная скорость свыше 1000 км/ч, радиус действия 280 км.
Платформы KUS-FC и «Stealth» UCAV без хвостового оперения имеют треугольную в плане форму, при этом платформа K-UCAV отличается стреловидными крыльями и V-образным хвостовым оперением.
Помимо проектов и программ закупки для военных, финансируемых государством, реализуется ряд частных инициатив, которые в основном сосредоточены на разработке малоразмерных и тактических БАК, в том числе и для гражданского сектора.
Стоит отметить сотрудничество компаний IAI и Hankuk Carbon по созданию варианта беспилотника IAI Panther с передним расположением двигателя. Созданное этими компаниями новое совместное предприятие Korea Aviation Technologies на основе технологии платформы Panther разрабатывает систему вертикального взлета и посадки нового поколения. В свою очередь компания Uconsystem разработала привязные квадрокоптеры, которые предназначены для ведения постоянного наблюдения, в том числе и за транспортными колоннами. Кроме того, компания разработала беспилотник Drone Killer, предназначенный для уничтожения других беспилотных аппаратов.
Беспилотник Drone Killer - детище совместного предприятия Korea Aviation Technologies
Планы Южной Кореи по разработке обширной линейки продвинутых БАК определенно амбициозны, поскольку страна имеет относительно небольшой опыт в этой сфере. Но ее промышленность на счастье имеет поддержку правительства и военных и может использовать свой опыт», полученный в аэрокосмической области.
Сложно судить, насколько продвинуты различные программы, что обусловлено непрозрачностью большинства работ, но если разрабатываемые платформы должны заявить о себе на мировой арене, тогда они должны быть готовы как можно скорее, поскольку ряд других стран ускоренно развивает свою промышленность беспилотников, стремясь стать общепризнанными игроками в этой сфере.
Представитель института KARI заявил, что промышленность Южной Кореи имеет целью войти в пятерку крупнейших в мире производителей БАК к 2023 году и в тройку к 2027 году. Но чтобы это произошло, стране необходимо приложить титанические усилия в этой сфере.
Использованы материалы:
www.shephardmedia.com
www.airforce.mil.kr
www.koreaaero.com
techcenter.koreanair.com
www.uconsystem.com
www.kari.re.kr
www.hcarbon.com
gobizkorea.com
irobotnews.com
www.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
Автор: Alex Alexeev
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