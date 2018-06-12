11:39 12 июня

Последние дни Советского Союза. Демократия вместо тоталитаризма. Часть 1



Наверное, отсчет последних дней советской власти можно начинать с 1988 года, а именно с изменений, внесенных в систему управления СССР, и попытки плавного перехода от тоталитарной системы управления к демократической. В нескольких статьях мы расскажем об этой неудавшейся попытке. Начнем с главного инструмента – съезда народных депутатов СССР или, проще говоря, парламента.

Открытию съезда предшествовали обстоятельства, которые определяли курс внутренней политики государства в то время. Инициатива проведения съезда исходила от руководителя Коммунистической партии М.С. Горбачева, который в 1987–1988 годах избирает одним из основных стилей своего руководства демократизацию. Главным элементом демократизации должен был стать новый законодательный орган власти – съезд народных депутатов СССР. Идея М.С. Горбачева заключалась в том, чтобы осуществить максимально плавный переход от прежней политической системы, в которой у КПСС была абсолютная монополия на власть в стране, к новой, и, как он считал, более демократической системе правления.


Отметим, что цель М.С. Горбачева и тех, кто вместе с ним разрабатывал данную схему, была достаточно бесхитростна и очевидна: создать в виде съезда народных депутатов общенациональную дискуссионную площадку, неспособную в силу своего гигантизма принимать консолидированные решения, но демонстрирующую демократизм и плюрализм мнений. Тщательно отобранный и более консолидированный очевидным партийным большинством депутатов (как казалось Горбачеву), а потому и более управляемый, избранный на съезде Верховный Совет станет проводить предлагаемую им, Горбачевым, политику без прямого апеллирования к бюрократическим партийным структурам.

Кроме этого, необходимость созыва съезда определялась и той ситуацией, которая к этому времени сложилась в стране. К этому времени в СССР уже почти четыре года шла «перестройка», начатая в апреле 1985 года. Успехи, достигнутые в ее ходе, были в основном внешнеполитические. Ситуация же, сложившаяся внутри страны, была почти катастрофической:

— застой в развитии экономики;
— недостаток бюджетных средств;
— пустые полки магазинов, очереди и талоны, введенные на промышленные и продовольственные товары.

К тому же произошло резкое падение мировых цен на нефть, до 18,2 долларов за баррель, что и поставило страну на грань голода. Не случайно один из делегатов съезда, олимпийский чемпион, легендарный штангист и писатель Ю.П. Власов в своем выступлении сказал: «Люди сыты по горло обещаниями лучшей жизни и решительно требуют перемен».

Из газеты "Правда"


Все делегаты съезда – это выборные люди. Впервые в истории советского государства должны были пройти выборы, основанные на свободной и альтернативной основе. Из общего числа 2250 народных депутатов 1500 депутатов выбирались напрямую населением по избирательным округам:

— 750 депутатов избирались по территориальным округам на основе равного избирательного права;
— 750 депутатов избирались по национально-территориальным округам и также на основе равного избирательного права (по 32 от каждой союзной республики, по 11 от каждой автономной республики, по 5 – от каждой автономной области и по 1 – от каждого автономного округа);
— остальные 750 депутатов выдвигали из своих рядов КПСС, комсомол, союзы писателей, композиторов, кинематографистов и т. п., Академия наук СССР, профсоюзы, ветеранские и женские объединения. 100 депутатов напрямую представляли стоявшую во главе страны «общественную организацию» – Коммунистическую партию Советского Союза. Также по 100 депутатов выдвигали профсоюзы и кооперативные организации, а по 75 – остальные вышеуказанные организации.

Таким образом, большинство (66,0% депутатов) на съезд избиралось демократическим путем.

Съезд народных депутатов получил очень широкие полномочия, включая принятие Конституции СССР и внесение поправок в нее, избрание из депутатов съезда около пятисот человек в Верховный Совет СССР.

В стране с однопартийной системой руководства это было значимое событие: впервые в истории государства объявлялись такие выборы, к которым допускались не только подобранные представители Коммунистической партии и не только представители других организаций и объединений, но и уважаемые люди страны, выдвинутые самим народом.



Предвыборная кампания проходила очень остро и одновременно совершенно необычно для привыкшего к другой выборной системе советского избирателя, вовлекая его в реальную политическую деятельность. Развернувшаяся предвыборная борьба принимала даже неожиданные по тем временам формы: страну захлестнула волна теледебатов, постоянно проводились многочисленные митинги, даже стали проводиться реальные социологические опросы. Характеризуя атмосферу, предшествующую съезду, американский журналист Дэвид Ремник писал: «Люди, которым впервые было предоставлено право политического выбора, вели себя и растерянно, и оживленно. Раньше они не имели опыта участия в настоящих дебатах, настоящих выборах — и немедленно ухватились за такую возможность».

Основной же целью съезда должна была стать выработка программы по модернизации социально-экономической и политической жизни страны. На заседаниях обсуждались проекты государственного устройства в предстоящем будущем, рассматривались новые принципы организации политической власти, а также перспективы экономического развития.

Открывшийся съезд с первых минут своей работы стал ареной острой политической борьбы, которая разгорелась между представителями разных группировок, на нем присутствующих. В адрес съезда и отдельных депутатов ежедневно шли тысячи звонков и телеграмм, которые регулярно зачитывались с трибуны, а на улицах вечера и ночи напролёт кипели митинги. В Москве центрами митинговой полемики стали Пушкинская площадь, Дом кино и Лужники. Среди уличных трибунов выделялись будущие известные политики: В.И. Новодворская, В.В. Жириновский, В.В. Игрунов, А.К. Исаев.

Вся страна замерла у телевизоров, радиоприемников, боясь пропустить хоть минуту прямой трансляции заседаний. Люди, идущие по улице с присатвленными к ушам компактными транзисторными приемниками, не вызывали ни малейшего удивления прохожих. Всем было ясно: человек слушает съезд.

Академик А.Д.Сахаров


Одному из наиболее значимых участников съезда, академику Андрею Дмитриевичу Сахарову удалось зачитать проект «Декрета о власти», который предполагал:

— отмену шестой статьи конституции, в которой определялась руководящая и направляющая роль Коммунистической партии Советского Союза;
— передать официально власть в стране Советам;
— сделать все выборы конкурентными, а всех ключевых чиновников – избираемыми на съезде и ему подотчётными;
— в качестве одной из важных целей определялся переход к профессиональной армии и новой федерации с сохранением прежних границ.

В своем выступлении А.Д. Сахаров обратился ко всем участникам съезда, а также гражданам всей страны с прямым призывом поддержать «Декрет».

Важным также был и поднятый вопрос о суверенитете республик и территорий, входящих в состав Советского Союза. Предложения, поступившие от депутатов прибалтийских республик, основывались на статьях о суверенитете, включенных в конституции этих республик. В основу выступлений представителей «народных фронтов» Латвии и Эстонии, литовского «Саюдиса» было положено требование восстановления реального суверенитета. В их обращении было заявлено: «Мы исходим из того, что союзные республики являются первичными, а федерация – производной. Только республики могут передать Союзу или вернуть себе те или иные полномочия, а не наоборот. Ибо республики создали Союз». Такие заявления диктовались требованием закрепить в собственности республик все союзное имущество, расположенное на их территориях, включая недра, а законы, принимаемые в рамках Советского Союза, вводить в действие только путем их ратификации в парламентах республик.

Все это в скором времени привело к появлению требований о суверенитете уже и автономий и соответственно о переделе существующих границ, за которыми назревали и вспыхивали конфликты в Нагорном Карабахе, в Абхазии, в Ферганской долине.

Еще один вопрос, ставший важным среди всех обсуждаемых, — вопрос о дальнейшем развитии экономики страны. И прежде всего о возникшем, ставшем уже очевидным противоречии между государственной и рыночной экономикой.

М.С. Горбачев и Н.И. Рыжков


Избранный к этому времени главой правительства Н.И. Рыжков впервые открыл народным депутатам и всей стране реальные факты экономического коллапса:

— на начало 1989 года в стране существовал более чем стомиллиардный бюджетный дефицит;
— запредельный внешний долг;
— полное отсутствие товарных запасов и денег для импорта.

Как было отмечено в его докладе, «негативные тенденции» в экономике страны нарастали постепенно в течение трех последних пятилеток, в то время как официальная статистика и советская пропаганда сознательно лгали, скрывая настоящую правду о ситуации, которая складывалась в экономике.

Предложения, поступившие от депутатов по дальнейшему развитию экономики, были самыми разными и одновременно противоречивыми. Например, Г.Х. Попов, будущий мэр Москвы, в качестве альтернативы предложил оставить в госсекторе не более 50% экономики, остальное же все передать в кооперативную и частную собственность. В свою очередь, государственную собственность предлагалось «децентрализовать», создавая корпорации и концерны вместо бюрократических ведомств. В выступлении экономиста мирового уровня Н.П. Шмелева прозвучало грозное предостережение: «Если мы не остановим нарастающие, как снежный ком, инфляцию, распад потребительского рынка, чудовищный, рекордный в мире (по отношению к ВВП) бюджетный дефицит, мы в пределах двух-трёх лет можем столкнуться с экономическим крахом».

В те дни еще никто не понимал, что это будет началом конца. Наоборот, все верили в уникальную возможность плавного перехода от тоталитарного строя к демократии. 1-й съезд народных депутатов должен был стать первым и, наверное, самым важным шагом к созданию демократического инструмента, который должен был повести огромную страну вперед, к светлому будущему, о котором так много говорилось на том съезде.

Сегодня уже поздно искать правых и виноватых в одном из величайших событий XX века – катастрофе СССР. Сегодня надо знать и помнить о том, что в те далекие дни, когда разрушалась страна, ни политики (а тем более простые люди) не понимали и не представляли последствий принимаемых ими решений.
Автор: Иван Байдаков


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Комментарии 42

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 05:23
    праздник говорите сегодня...ну,тогда не чокаясь,за Союз. помним,скорбим.
    Дедкастарый
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:04
      Пока прочёл комменты снизу вверх и конец статьи----так открывается планшет. Как это поздно искать виновных? Фраза Путина о вине КПСС предполагает продолжение.И определение степени вины каждого. Да хорошо бы о материальной ответственности. Как Сталин----где деньги?
      Щасссс с начала статью прочту!
      Reptiloid
  2. апро (Фролов Олег) Сегодня, 05:24
    Статья либеральный бред.хотели как лучше получилось как всегда.демократия выборы либеральная экономика.развал в стране....
    апро
    1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:33
      То что происходило при тогда можем наблюдать как в зеркале на примере Украины. Так-же захват власти с помощью интриг и всемогущества КГБ и конечно с поддержкой американской и европейской демократии. Сначала раздаривали госсобственность чужим государствам, а затем раздербанили страну.
      Государственный переворот происходил под руководством кпсс и кгб.
      Такое стало возможным когда и кгб и милицию нацелили на охрану *правопорядка*. А уж какой будет *правопорядок* зависит от .... . Вот они то и прикрыли захват власти и государственный переворот.
      Так что разгул *братков* вооружённых и имеющих *крышу* от *правоохранителей* был далеко не случаен. Бандиты отвлекали от реального распределения богатств СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
      василий50
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:17
        Ещё кусок прочёл----не было никакого распада экономики! БЫЛО враньё и вредительство.!!!!!Специально нагнеталось:""есть нечего, как жить будем? Ничего нет.""
        Не приводя цифр---доказательство от ""противного"" такое. Прошло почти 30 лет, а мы всё слышим фразы о том ,что ""мы проедаем советское наследство"".Значит, 30 лет проедаем-проедаем и никак не проедим.И как бы вся материальная сторона могла закончиться в 90х ? А если вспомнить сколько было всего украдено(разработок) другими странами капиталистичеваими....Подпитали штаты
        Reptiloid
  3. Ольгович (Андрей) Сегодня, 05:31
    Прекрасно помним Съезд народных депутатов. И если миллионные толпы наивных несоображающих .москвичей "демократической России" поддерживали "демократию" и "демократов" из нац республик СССР, то русские окраин с ужасом смотрели на то, ЧТО они творят. Именно по этой линии проходили выборы депутатов в Молдавии: ЗА сохранение страны (против национализма) и ПРОТИВ, а не по линии "демократизации" И коммунисты-писатели-руководители стали ...националистами. ДепутатВС СССР Лари призывала мыть улицы городов-русской кровью! ." Противостояли им разрозненные интервдижения, преданные компартией. А москвичи не видели ничего и восторженно шли к катастрофе......
    Н.И. Рыжков впервые открыл народным депутатам и всей стране реальные факты экономического коллапса:
    — на начало 1989 года в стране существовал более чем стомиллиардный бюджетный дефицит;
    — запредельный внешний долг;
    — полное отсутствие товарных запасов и денег для импорта.
    Как было отмечено в его докладе, «негативные тенденции» в экономике страны нарастали постепенно в течение трех последних пятилеток

    Полный провал и несостоятельность системы....
    Ольгович
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:30
      Цитата: Ольгович
      Прекрасно помним Съезд народных депутатов. И если миллионные толпы наивных несоображающих .москвичей "демократической России" поддерживали "демократию" и "демократов" из нац республик СССР, то русские окраин с ужасом смотрели на то, ЧТО они творят. Именно по этой линии проходили выборы депутатов в Молдавии: ЗА сохранение страны (против национализма) и ПРОТИВ, а не по линии "демократизации" И коммунисты-писатели-руководители стали ...националистами. ДепутатВС СССР Лари призывала мыть улицы городов-русской кровью! ." Противостояли им разрозненные интервдижения, преданные компартией. А москвичи не видели ничего и восторженно шли к катастрофе......
      Н.И. Рыжков впервые открыл народным депутатам и всей стране реальные факты экономического коллапса:
      — на начало 1989 года в стране существовал более чем стомиллиардный бюджетный дефицит;
      — запредельный внешний долг;
      — полное отсутствие товарных запасов и денег для импорта.
      Как было отмечено в его докладе, «негативные тенденции» в экономике страны нарастали постепенно в течение трех последних пятилеток

      Полный провал и несостоятельность системы....

      Ну теперь понятно кто страну развалил,не предатели наверху,а восторженные и наивные москвичи!Спасибо открыли нам глаза! am
      Фил77
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:46
        Цитата: Фил77
        Ну теперь понятно кто страну развалил,не предатели наверху,а восторженные и наивные москвичи!

        Без миллионных толп восторженных д-ов "Демократической России, шарахающихся по московским площадям, предатели сверху ничего не стоили.
        Цитата: Фил77
        Спасибо открыли нам глаза!

        На здоровье! yes
        Ольгович
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:12
          Миллионных толп не наблюдалось.тысячные были,согласен.только Вы думаете там были одни москвичи?а автобусы привозящие людей на эти митинги из провинции не хотите?А что касается неумных ,я бы не стал так утверждать о гражданах нашей с Вами страны.Скорее обманутые и наивные,вспомните то время!
          Фил77
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:08
            Цитата: Фил77
            Миллионных толп не наблюдалось

            Фото документы тех времён говорят об обратном:
            Boris55
            1. badens1111 (влад) Сегодня, 08:24
              Цитата: Boris55
              Фото документы тех времён говорят об обратном:

              Вы рады этому?
              А не желаете поставить в таком случае фото с любого кладбища,где стройными рядами могил-РЕЗУЛЬТАТ безумия 91 года?А затем 93?Потом 1994.Забываете то что вам неугодно,показывая то что вам по нраву?
              Не желаете взглянуть правде в глаза,которая проста-высший эшелон власти ,вкупе с частью интеллигенции и криминалом.попросту сдал страну,власть использовала всю госмашину пропаганды,интеллигенция орала про Гулаги,криминал обтяпывал свои делишки в кооперативах.Напомнить чем обернулся закон о Кооперативах?Право на свободную торговлю в зарубежье?
              Напомнить?
              Так на всякий случай,для асфальтовых крестьян,из почти 25 тысяч колхозов.нерентабельными были -1(ОДИН)процент.
              Рост ВВП в год,даже на излете-3%,каков сейчас?
              badens1111
              1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:32
                Цитата: badens1111
                Вы рады этому?

                Нет. Я этому не рад и тем не менее я первый раз голосовал за Ельцина, не потому что он мне был "симпатичен", а по тому что КПСС достала.
                Напомнить?

                Вспомним:
                Boris55
            2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:29
              Цитата: Boris55
              Цитата: Фил77
              Миллионных толп не наблюдалось

              Фото документы тех времён говорят об обратном:

              Борис!Яещё раз пишу о том,что на подобные митинги народ привозили автобусами!Кто?Подумайте о том кому это было выгодно?!А привозили откуда?Решайте сами!
              Фил77
              1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:44
                Цитата: Фил77
                Яещё раз пишу о том,что на подобные митинги народ привозили автобусами

                "Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру не понимания, на того кто понимает больше."
                Охотно верю, но это не имеет значения. Картинка была создана. Выводов о том, как нас использовали и как это предотвратить в будущем - ни кто (кроме КОБ) не сделал, а значит есть большая вероятность использовать нас снова.
                Boris55
                1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:14
                  Ну так напрашивается простая мысль,не верить той власти которая пытается нас с Вами использовать! hi
                  Фил77
                  1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:24
                    Цитата: Фил77
                    не верить той власти которая пытается нас с Вами использовать!

                    Для этого нужны знания по управлению, которые находятся в свободном доступе - это ДОТУ (достаточно общая теория управления), которую необходимо преподавать в школе и ВУЗах. Если в начале прошлого века стоял остро вопрос с безграмотностью, то в начале этого века так же остро стоит вопрос о поголовной УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ грамотностью.
                    Boris55
          2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:11
            Цитата: Фил77
            Миллионных толп не наблюдалось.тысячные был

            4 февраля 1990 г-даже попало в Топ мировых митингов
            Цитата: Фил77
            А что касается неумных ,я бы не стал так утверждать о гражданах нашей с Вами страны.Скорее обманутые и наивные,вспомните то время!

            Еще бы не помнить: пока "обманутые и наивные" в Москве боролись за "демократию", уже умудренные разгулом национализма (т.н. "демократии") в республиках звонили, писали своим российским родственникам, в органы власти в Москве, кпссу: " ЧТО вы делаете, и-оты?!!"
            Ответ был прост: вы ничего не понимаете, так надо!

            Но сбылось именно то, от чего предостерегали с окраин...
            Но если для россиян мало что поменялось, то для 26 млн русских отрезанных окраин поменялось ВСЕ .
            И осталось их на сегодня аж 14 млн. Еще 25 лет и -все...
            Ольгович
            1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:17
              Ну Вы сами подумайте в Москве тогда проживало порядка 8-10 миллионов человек.И,что каждый десятый на митинг ломанулся?!?Ещё раз утверждаю развал произошёл на старой площади с молчаливого одобрения Лубянки!а то и при активном участии!
              Фил77
            2. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 09:38
              27 лет прошло с тех пор как распался СССР и коммунистов нет у власти. Но олеговичам они все мешают, все не дают нормально ни жить, ни работать. И есть подозрение что и сто лет спустя будет все тоже самое.
              IS-80_RVGK2
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:04
        Цитата: Фил77
        Ну теперь понятно кто страну развалил,не предатели наверху,а восторженные и наивные москвичи!


        а это где?
        Silvestr
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:34
      Полный провал и несостоятельность системы....

      Полностью согласен с вами Андрей...
      для меня бессилие власти стало очевидно когда на периферии СССР начались погромы русских ,.армян,азербаджанцев,турков-месхетинцев и т.д....резня людей по национальному признаку шла полным ходом а в это время Горбачев парил мозги всему народу СССР о плюаризме мнения,толерантности и прочей демократической дребедени...представляете...режут русских в ГРОЗНОМ а ему все это по барабану вешает свою лапшу о перестройке наивным гражданам.
      Я тогда еще мало знал что происходило на КАВКАЗЕ...и только с появлением такого монстра террора как БАСАЕВ понял каких демонов смерти выпустили перестройщики в КРЕМЛЕ...
      с тех пор не доверяю власти в принципе.
      Тот же ЛЕХА
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:58
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        для меня бессилие власти стало очевидно когда на периферии СССР начались погромы русских ,.армян,азербаджанцев,турков-месхетинцев и т.д....резня людей по национальному признаку шла полным ходом а в это время Горбачев парил мозги всему народу СССР о плюаризме мнения,толерантности и прочей демократической дребедени.

        Все это прочувствовали русские окраин на своей шкуре.
        дБесило полное ПРЕДАТЕЛЬСТВО кпсса : народ сам самоорганизовывался в Интерлвижения -без денег, базы, помещений.
        А эти упыри делали вид, что их разгул национализма-не касается! А их руководство потом и возглавило нац "движения" am !
        Ольгович
      2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:27
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .....для меня бессилие власти стало очевидно когда на периферии СССР начались погромы.....Я тогда еще мало знал что происходило на КАВКАЗЕ....
        так не только Вы мало знали. Мало---это вовсе немало насчёт той темы------.спрашивая о том времени, тех событиях я чаще всего получал ответы----, что сообщений или вовсе не было , или гораздо позже.Многие только потом узнавали, а кто и не верил, думали фейки.
        Reptiloid
    3. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 07:16
      Цитата: Ольгович
      Н.И. Рыжков впервые открыл народным депутатам и всей стране реальные факты экономического коллапса:
      — на начало 1989 года в стране существовал более чем стомиллиардный бюджетный дефицит;
      — запредельный внешний долг;
      — полное отсутствие товарных запасов и денег для импорта.
      Как было отмечено в его докладе, «негативные тенденции» в экономике страны нарастали постепенно в течение трех последних пятилеток
      Полный провал и несостоятельность системы....

      Всего несколько лет перестройки, отказ от социалистической, плановой экономики - и сразу же сильнейшие негативные последствия.
      Кстати - "Запредельный внешний долг", это :
      1985 ВД - 28,3 млрд. долларов, процент к ВВП - 1,5.
      1989 ВД - 53,9 млрд. долларов, процент к ВВП - 2,6.
      А бюджетный дефицит появился в результате действий перестройщиков.
      ЗЫ Про вашу любимую РИ :
      - в 1904-1906 годах бюджетный дефицит составлял 25-33%;
      - в 1914 - 39%;
      - в 1917 - 88%.
      rkkasa 81
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:43
        Цитата: rkkasa 81
        Всего несколько лет перестройки, отказ от социалистической, плановой экономики - и сразу же сильнейшие негативные последствия.

        Падение цен на нефть почтив два раза с 1980 по 1985 г привело к талонам на жратву с начала 1980-х. И к тотальному товарному дефициту всего и вся, росту цен на черном рынке.
        Система зашла в тупик, поэтому и перестройку Меченный затеял-менять НАДО было!
        Но КАК он этио сделал: никакой враг худшего не придумал бы!
        Цитата: rkkasa 81
        Про вашу любимую РИ :

        Мою РИ 1913 г по еде, одежде, жилью горожан- вы догнали только через сорок лет.
        Ольгович
        1. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 09:51
          Осталось только вспомнить, сколько тех горожан было в россиикоторуюмыпотеряли и в СССР. Ну и прочие неблагоприятные факторы, такие как гражданская война, Великая Отечественная, всякие санкции по отношению к СССР, наконец то что приходилось резко перестраивать экономику страны в индустриальную. Но это же мелочи, правда?
          IS-80_RVGK2
        2. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 10:23
          Цитата: Ольгович
          Падение цен на нефть почтив два раза с 1980 по 1985 г привело к талонам на жратву с начала 1980-х. И к тотальному товарному дефициту всего и вся, росту цен на черном рынке

          СССР не так сильно зависел от цен на нефть, как некоторые думают.
          В 1986 году произошло резкое падение мировых цен на нефть - СССР получил за экспорт нефти и нефтепродуктов лишь 5 млрд. инвалютных рублей вместо прежних 10–12 млрд. рублей в год. При этом общая сумма экспорта в стране за 1986 год составила 68,3 млрд. рублей. То есть объем продажи нефти оказался чуть выше 7% от объема всех экспортируемых товаров, в лучшие годы он достигал 15%.
          Цитата: Ольгович
          Мою РИ 1913 г по еде, одежде, жилью горожан- вы догнали только через сорок лет

          Хорошая у вас Ольгович бульба , но нет laughing
          rkkasa 81
    4. Severski (Олег) Сегодня, 09:27
      Оказывается виновны в распаде ссср - молдаване.
      И насколько я знаю, про лари, это плод пропаганды русских сепаратистов. Никаких видеокадров подтверждающих это, нету. Это из области молдавских танков и изнасилованных выпускниц.
      Severski
  4. Гардамир Сегодня, 07:38
    Какая ж это демократия, когда Горбачёв переписал конституцию? При настоящей конституции, никакого съездп не предусматривалось.
    Вот и выбор крепкая тоталитарная страна или демократические развалины.
    Гардамир
  5. Адьютант (Святослав) Сегодня, 08:09
    В конце Советского Союза демократии было куда больше чем в ельцинской России, и уж тем более больше, чем в России нынешней. Именно СССР в конце 80-х стал действительно демократическим, правовым и социальным государством (а не только на бумаге, как сейчас).
    Но 3 человека в Беловежье решили, что можно росчерком пера попрать желания миллионов людей, выраженные в итогах референдума о сохранении СССР. И ныне приходится говорить о последнем как о дорогом покойнике: "любим, помним, скорбим".
    В то время как о современной России - как в еврейском анекдоте.
    Одного спросили: как ты относишься к современной власти?
    Тот говорит: Как к своей жене.
    Это как ??
    Немножко боюсь, немножко люблю, немножко хочу другую )) laughing
    Адьютант
  6. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:30
    для меня это не праздник! Это день, когда полуживой СССР Ельцин отправил в морг, а мог в реанимацию. Но столь велико был желание личной власти и личного триумфа!
    Silvestr
  7. народник (юрий) Сегодня, 08:48
    К этому времени в СССР уже почти четыре года шла «перестройка», начатая в апреле 1985 года.

    Спорное утверждение. В 1985-1986 годах говорили об ускорении. Перестройка началась с 1987 года.
    народник
  8. andrewkor Сегодня, 08:49
    Даже не стал статью читать,а сразу в комменты!До сих пор душа болит от " Самой страшной геополичической катастрофы 20-го века"!!!
    andrewkor
    1. Severski (Олег) Сегодня, 09:42
      Это сейчас все бойкие и кричат про катастрофу, а тогда все кричали - перемены и мечтали о жизни как в сериалле «Даллас».
      Severski
      1. andrewkor Сегодня, 10:41
        Уверяю Вас ,что мне,простому работяге, в СССР свободы хватало заглаза.И "Голоса" с Запада и Востока слушал и Самиздат почитывал и в Болгарию ездил.Однако же не переобувался в воздухе, но и не шёл на "баррикады" в защиту строя, это правда.
        andrewkor
  9. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 09:48
    Цитата: Boris55
    Цитата: Фил77
    Миллионных толп не наблюдалось

    Фото документы тех времён говорят об обратном:

    На фото Антиправительственный митинг на Манежной площади в Москве. 10 марта 1991 года участвовало от 300 до 500 тысяч человек
    КЕРМЕТ
  10. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 09:58
    Цитата: Ольгович
    Цитата: rkkasa 81
    Всего несколько лет перестройки, отказ от социалистической, плановой экономики - и сразу же сильнейшие негативные последствия.

    Падение цен на нефть почтив два раза с 1980 по 1985 г привело к талонам на жратву с начала 1980-х. И к тотальному товарному дефициту всего и вся, росту цен на черном рынке.
    Система зашла в тупик, поэтому и перестройку Меченный затеял-менять НАДО было!
    Но КАК он этио сделал: никакой враг худшего не придумал бы!
    Цитата: rkkasa 81
    Про вашу любимую РИ :

    Мою РИ 1913 г по еде, одежде, жилью горожан- вы догнали только через сорок лет.

    доля доходов от продажи топлива и электроэнергии в бюджете страны, даже в самые «зависимые» годы, не превышала 10%, но чаще всего она составляла 7-8%.
    КЕРМЕТ
  11. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:16
    В те дни еще никто не понимал, что это будет началом конца. Наоборот, все верили в уникальную возможность плавного перехода от тоталитарного строя к демократии.

    В те дни я трудился простым работягой на заводе -- точил колки к балалайкам. У нас только что родилась младшая дочь. Вдруг, закрылись все молочные кухни. Я метался по городу в поисках сухих молочных смесей для младенцев... Конечно, мне был просто необходим "плавный переход", я понял, что это и есть та самая "уникальная возможность" и стал собирать чемоданы...
    Через год я уехал раздав соседям 50 талонов на сахар и ещё столько же на сливочное масло.hi
    (Когда сахар и масло объявили дефицитом, в ЖЭКах стали выдавать талоны -- 1 кг на каждого члена семьи в месяц. Я, жена и двое детей --4, а диабетики тёща с тестем -- ещё 2. Куда нам 6 кг.? то же самое и с маслом.)
    А. Привалов
    1. andrewkor Сегодня, 10:47
      Как я Вас понимаю,сам работяга ,но куда деваться простому русскому человеку без возможностей.К слову сказать в Узбекистане "процесс"проходил довольно плавно, да были и талоны и эрзац нацволюта,но пережили и прижились.Ярых националистов спецслужбы быстро прибавили!
      andrewkor
  12. Житель Урала Сегодня, 10:41
    Все проблемы все равно с экономики. Что-то делать надо было, ибо коллапс КПСС уже достал большинство населения. Дали свободу слову и слова с кухонь потекли на площади. А экономически ничего не сдвинулось - не было в стране экономистов, которые реально могли бы анализировать и прогнозировать рыночные механизмы. Надо было потихоньку открывать рынки для населения, образовывать, учить предпринимательству, глядишь лет через 20 потихоньку Союз бы перестроился и средства в бюджете появились бы, но что произошло, то произошло. У нас в России народ хлебом не корми:
    "Весь мир насилия мы разрушим
    До основания, а затем
    Мы наш, мы новый мир построим,
    Кто был ничем, тот станет всем."
    Жалко что так произошло. Наши "умники" которые кричали с трибун оказались просто темным людом, а во власти мудрецов тоже не оказалось, потому как отбирались туда по другим принципам.
    Житель Урала
  13. Baydak (Байдаков Иван) Сегодня, 10:56
    Цитата: народник
    К этому времени в СССР уже почти четыре года шла «перестройка», начатая в апреле 1985 года.

    Спорное утверждение. В 1985-1986 годах говорили об ускорении. Перестройка началась с 1987 года.

    Официально с пленума ЦК КПСС, примерно, в конце апреля 1985 года, вводились точечные меры, а кардинальная перестройка системы началась с 1987 года.
    Baydak
  14. kunstkammer Сегодня, 11:36
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    с тех пор не доверяю власти в принципе.

    Поддерживаю! У меня такое же отношение к власти
    kunstkammer
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