Ручная граната Volkshandgranate 45 (Германия)



Граната Volkshandgranate 45 без картонной оболочки



Корпус гранаты и крышка отдельно. На крышке присутствует шарик взрывателя



Схема эрзац-гранаты



Заряд ниполита и запал

По материалам сайтов:

https://lexpev.nl/

http://weaponland.ru/

http://saper.isnet.ru/

http://ww2f.com/

https://forum.axishistory.com/

Основными ручными гранатами гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны были изделия Stielhandgranate и Eihandgranate. Подобное оружие активно использовалось на всем протяжении войны и показывало неплохие боевые возможности. Однако на заключительном этапе войны немецкая промышленность столкнулась с массой проблем, из-за чего была вынуждена разработать и поставить в серию новые образцы пехотного оружия, отличающиеся простотой конструкции и производства. Одним из таких изделий была ручная граната Volkshandgranate 45.Как и в случае со многими другими упрощенными образцами оружия, разработка гранаты Volkshandgranate 45 стартовала в самом конце 1944 года и завершилась в начале 1945-го – всего за несколько месяцев до капитуляции Германии. Предпосылки к появлению такого изделия были просты и понятны. Сразу на двух фронтах развивала наступление антигитлеровская коалиция, и немецкому командованию приходилось бросать в бой все новые и новые соединения. Кроме того, осенью 1944-го было создано ополчение «Фольксштурм». Ему тоже требовалось оружие, однако промышленность была загружена армейскими заказами, и попросту не могла обеспечить вооружением новую структуру. Эту проблему стали решать при помощи специализированных образцов оружия упрощенной конструкции – пресловутых «эрзацев».Специально для бойцов «Фольксштурма» решили разработать новую ручную гранату, максимально простую в производстве и дешевую. В связи со своим предназначением такое изделие получило название Volkshandgranate 45 – «Народная ручная граната обр. 1945 г.» Иные обозначения гранате не присваивались.За основу для новой гранаты взяли существующую Stielhandgranate 43, которую следовало самым серьезным образом переделать. Целью переработки конструкции, прежде всего, являлось максимальное упрощение и удешевление изделия. Для этого следовало отказаться от некоторых компонентов, а также использовать новые материалы. В первую очередь, немецкие оружейники резко сократили количество необходимого металла, для чего решили использовать особый многослойный корпус из нестандартных материалов.При переработке в рамках нового проекта базовая Stielhandgranate лишилась характерной деревянной ручки. Новая «Народная граната» должна была иметь форму цилиндра с выступающими сверху деталями запала. При этом основные принципы работы устройств оставались прежними. Новая граната, как и ее серийная предшественница, должна была использовать простейший терочный запал.Изрядной экономии металла удалось добиться за счет применения необычного корпуса из нестандартных материалов. Основным элементом такого корпуса являлся стакан, отлитый из бетона. При замешивании в раствор предлагалось добавлять мелкие металлические элементы: обрезки проволоки, стружку и т.д. При взрыве гранаты они должны были играть роль готовых осколков, способных поражать живую силу более эффективно в сравнении с мелкими обломками бетона. Стакан-корпус из нестандартного материала предлагалось отливать в цилиндрических бумажных или картонных формах. Такая форма после отливки оставалась на корпусе и служила своеобразной оболочкой.Сверху бетонный стакан с металлическими вкраплениями закрывался штампованной металлической крышкой с бортиком. В ее центре находилась втулка с резьбой, предназначенная для установки запала. При сборке гранаты крышка плотно фиксировалась на корпусе и не должна была слетать со своего места при транспортировке или эксплуатации.На рубеже 1944-45 годов немецкая промышленность столкнулась с дефицитом разного сырья, в том числе взрывчатых веществ. В связи с этим новую эрзац-гранату не удалось укомплектовать зарядом из «традиционного» тротила или аммонала. Ее пришлось вооружать зарядом из не самой мощной, но простой в производстве и дешевой взрывчатки – ниполита.Из такого вещества формировалась цилиндрическая шашка с центральным каналом под запал. Снаружи она прикрывалась трубкой из тонкого металла и в таком виде помещалась внутрь бетонного корпуса. В имеющемся стакане удалось разместить 150 г взрывчатого вещества. Как по массе, так и по мощности своего заряда граната Volkshandgranate 45 серьезно уступала существующим образцам немецкого производства.«Народная граната» должна была работать с запалом B.Z.E.39, изначально разработанным для изделия Eihandgranate 39. Кроме того, была обеспечена совместимость с запалом Brennzünder 40. Два взрывателя имели похожую конструкцию и основывались на общих идеях. При этом имелись некоторые отличия, связанные с технологиями производства или эргономикой.В обоих случаях запал имел короткий трубчатый корпус с резьбой, закреплявшийся внутри крышки гранаты. На B.Z.40 корпус дополнялся поперечной планкой-упором, облегчавшей использование оружия. Оба запала имели терочное оснащение. Внутри корпуса находились капсюль-детонатор, терочный состав и собственно терка, соединенная с коротким шнуром. Последний выводился наружу и соединялся со сферической крышкой. Для использования такого запала следовало отвинтить шарик-крышку от корпуса и потянуть его, вытащив шнур. Терка взаимодействовала с пиротехническим составом и воспламеняла детонатор. Запалы B.Z.E.39 и B.Z.40 выпускались в нескольких модификациях с разной задержкой подрыва – от 1 до 7,5 с. Время замедления можно было определить по окраске шарика.Бетонный корпус ручной гранаты Volkshandgranate 45, отлитый внутри бумажной формы, имел стандартную высоту 74 мм. Диаметр без учета верхней крышки – 50 мм. После установки запала той или иной конструкции общая высота изделия увеличивалась примерно до 100-105 мм. Масса гранаты задавалась на уровне 400 г. Следует учитывать, что новые гранаты предлагалось изготавливать из нестандартных материалов по необычным технологиям, что могло приводить к специфическим результатам. В первую очередь, это должно было сказываться на массе серийных изделий. По тому или иному параметру могли отличаться не только разные партии, но и гранаты одной серии. Соблюдение заданных габаритов не представляло особой сложности, и в этом отношении эрзац-гранаты, в целом, оставались одинаковыми.В самом конце 1944 года новую ручную гранату для ополчения довели до испытаний. При всех своих проблемах, такое оружие показывало приемлемые характеристики, и получило рекомендацию к принятию на вооружение «Фольксштурма». По своим основным показателям граната Volkshandgranate 45 заметно проигрывала серийным Stielhandgranate или Eihandgranate, но была дешевле и проще в массовом производстве. В сложных условиях того времени германскому командованию не приходилось выбирать.Серийное производство новых гранат было запущено в январе 1945 года. Его поручили заводу Preussag (г. Рудерсдорф), уже имевшему большой опыт в деле выпуска различных взрывных устройств. Насколько известно, серийная сборка гранат Volkshandgranate 45 продолжалась до самого конца боев в Европе. Пользуясь простотой и высокой технологичностью проекта, за считанные месяцы производитель успел изготовить и передать заказчику более 784 тыс. гранат.Серийные изделия, при схожести конструкции, могли отличаться внешним видом. Значительная часть гранат окрашивалась серой или бежевой краской, тогда как немалое их количество не получало никакого покрытия. Определенная часть серийного оружия после отливки корпуса сохраняла бумажный стакан-форму, который могли покрасить или покрыть лаком. Разные внешние факторы могли разрушать такую оболочку, открывая бетонный корпус. Вследствие этого до нашего времени дожило немало гранат с неокрашенным бетонным корпусом и остатками бумаги на нем.Гранаты упаковывались в деревянные ящики по 30 штук в каждом. При этом они поставлялись в неокончательно снаряженном виде. Запалы той или иной модели – в зависимости от наличия на заводе или на складе – транспортировались в той же таре, но отдельно от гранат. Устанавливать запалы на гранаты следовало непосредственно перед началом боя.За простоту и дешевизну гранаты Volkshandgranate 45 пришлось заплатить удобством эксплуатации и достаточно высоким процентом возможного брака. При транспортировке и хранении их следовало защищать от влаги. Бетонный корпус отличался гигроскопичностью, и поглощенная им вода могла повредить внутренние элементы гранаты, в том числе взрывчатку. Кроме того, перед использованием изделия следовало внимательно осматривать. Те или иные повреждения гранаты и запала могли привести, в лучшем случае, к отказу. В прочих обстоятельствах боец рисковал подорваться на собственной гранате.Первыми получателями серийных «Народных ручных гранат обр. 1945 г.» стали различные подразделения «Фольксштурма». Насколько известно, завод-производитель смог в минимальные сроки вооружить существенную часть ополчения, положительно повлияв на его боеспособность. Вскоре круг эксплуатантов новых эрзац-гранат расширился. С определенного времени подобное оружие стали поставлять отдельным подразделениям Вермахта и СС. Согласно руководящим документам, они по штату должны были использовать «полноценные» гранаты типа Stielhandgranate или Eihandgranate, однако к этому времени такого оружия уже не хватало. Недостаток основного оружия приходилось покрывать за счет поставок упрощенных образцов.Ручные гранаты типа Volkshandgranate 45 использовались разными частями и формированиями до самого конца войны в Европе и капитуляции гитлеровской Германии. Заметным образом уступая другому оружию своего класса, такие гранаты все же могли показывать удовлетворительные эксплуатационные и боевые характеристики. Возможно, в иных обстоятельствах солдаты или ополченцы могли бы выбрать другое оружие, но в последние месяцы войны германская промышленность уже была не в состоянии обеспечить армию и другие структуры всем необходимым.С окончанием боевых действий завершилось применение различных образцов оружия немецкого производства, в том числе и «Народных гранат». В частях и на складах оставался определенный запас подобных изделий, но их уже не планировали использовать. Дальнейшая судьба гранат была предопределена. В течение некоторого времени они лежали на складах, а затем их стали списывать. Немногочисленные металлические части шли в переплавку, а бетонные корпуса попросту выбрасывались или использовались в народном хозяйстве в качестве строительного материала. Вскоре две разделенные Германии начали строительство собственных армий; насколько известно, гранаты Volkshandgranate 45 на вооружение уже не принимались.Подавляющее большинство гранат с бетонным корпусом было использовано в боях или утилизировано. Однако немалое количество таких изделий существует до сих пор. Они хранятся в различных музеях и частных коллекциях. Известные образцы Volkshandgranate 45 позволяют увидеть, как могла меняться исходная конструкция в ходе массового производства, а кроме того, заметить последствия длительного хранения в тех или иных условиях.Ручные гранаты Volkshandgranate 45, поступившие на вооружение немецких формирований в самом начале 1945 года, воплощали одну из основных тенденций развития оружия того времени. После ряда крупных поражений гитлеровская Германия была обречена, и ее капитуляция уже была делом времени. Несмотря на это, она пыталась исправить положение, в том числе за счет создания новых образцов эрзац-оружия. Потеря заводов и месторождений необходимого сырья заставляли ее создавать новые упрощенные образцы оружия разного рода, при изготовлении которых можно было использовать доступные материалы.Подобные тенденции затронули все основные сферы оружейного производства, в том числе область ручных гранат. Для быстрого вооружения ополченцев, а также для частичной замены существующих вооружений были созданы новые упрощенные образцы, такие как Volkshandgranate 45. Впрочем, подобное оружие не смогло оказать заметного влияния на ход войны, не говоря уже о ее результатах. К началу 1945 года гитлеровская Германия была обречена, и никакие «Народные гранаты» никак не могли спасти ее от поражения.