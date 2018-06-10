13:33 11 июня

Спасение Скрипалей (английская народная сказка)

В начале июня британская ВВС осчастливила мир фильмом, в котором медики из Солсбери чистосердечно покаялись, как они спасали Скрипалей. Как оказалось, первоначально они понятия не имели, кого к ним привезли, и лечили пациента от передозировки наркотиками. И только спустя почти двое суток был установлен точный диагноз, и началась борьба за жизнь Сергея и Юлии, отравленных боевым нервно-паралитическим веществом. В фильме врачи благодарят международных экспертов из военно-химической лаборатории из Портон-Дауна, случайно оказавшихся рядом.

Из всех рассказов вырисовывается следующая картина произошедшего.

Спасение Скрипалей (английская народная сказка)



* * *


Доктор Хаос, попыхивая сигарой, стремительно бежал по коридору окружной больницы в Солсбери. Белоснежные полы халата развевались за его спиной, как крылья, придавая ему схожесть с небритым ангелом. Дежурная медсестра едва поспевала за ним, на бегу она вводила доктора в курс дела:

— Мужчина лет 60-65 и молодая женщина лет 30-35. Документов нет. Оба без сознания. Дыхания нет, пульса нет, кровообращения нет, давления нет. Но мужчина ещё тёплый, женщина шевелит пальцами ног.

— Кто их доставил?

— Полицейский патруль нашёл их на лавке возле ресторана «Zizzi».

— Сегодня же переговорю с мэром, — доктор Хаос на ходу выплюнул сигару, — уже четвёртый случай за неделю. Пусть направит проверку в этот шалман. Старый Боб клиентов палёным виски травит, а мы их потом откачивай!

— Мистер Хаос, запахов алкоголя нет.

— Значит, передоз. Подымайте мою личную реанимационную бригаду: терапевта, хирурга, лора, окулиста, венеролога, проктолога – всех сюда. Чувствую, нам придётся сегодня попотеть.

Шли уже вторые сутки борьбы за жизнь пациентов. Врачи реанимационной бригады от усталости буквально валились с ног. Доктор Хаос ходил между валявшихся на полу телами и нервно кричал в телефонную трубку:

— Профессор Хайли Лайкли? Это доктор Хаос. Мне нужна ваша срочная консультация. У меня на столе умирают два пациента. Передозировка, но обычный реанимационный комплекс эффекта не даёт! Вы – моя последняя надежда.

— Ммм, — раздалось из трубки, — промывание желудка делали?

— С этого и начали.

— Клизму делали?

— Само собой!

— Пятки им щекотали?

— Да. Пациенты не реагируют.

— Ну, тогда я не знаю. — Связь оборвалась.

Доктор Хаос с болью посмотрел на лежащих на столе больных – мужчина был его юбилейным пациентом: сотый больной, умерший у него на руках, а он даже не знает его имени. «Скверно, — подумал Хаос, — даже не знаешь, за упокой души кого пить».

— Доктор Хаос! Доктор Хаос! – в реанимационную ворвался дежурный фельдшер. – Этот человек говорит, что может нам помочь!

Следом за фельдшером в палату вошёл высокий худощавый светловолосый мужчина.

— Я ведущий специалист военно-химической лаборатории в Портон-Дауне. Самый главный даун. Я случайно шёл мимо и подумал, а не зайти ли мне в окружную больницу?

— О! – вскрикнул доктор Хаос. – Вас послало само провидение! У меня как раз тяжёлый случай, связанный с отравлением, прошу вас. — И Хаос подвёл гостя к столу.

Сотрудник-даун взглянул на лежащих на столе мужчину и женщину и всплеснул руками:

— Боже мой!

— Вы их знаете? – Хаос схватил сотрудника-дауна за рукав.

— Да. Перед прогулкой я совершенно случайно пересматривал картотеку, и мне совершенно случайно попалась в руки одна папка. Этот мужчина – российский шпион Сергей Скрипаль, а женщина – его дочь Юлия.

— Но тогда, — Хаос схватился за голову, — здесь наверняка замешаны российские спецслужбы! Это не обычная передозировка наркотиками, они отравлены каким-то секретным отравляющим веществом! Но каким?

Сотрудник-даун наклонился над лежащим Скрипалём и с шумом втянул носом воздух.

— Записывайте: боевое отравляющее вещество «Новичок», он же А-234, он же диэтилфторфосфонилацетаминил, разработан в СССР в 1970–1980-х годах. Химическая формула… Был произведён в России в секретной лаборатории на Колыме, все сотрудники которой в целях сохранения секретности были расстреляны КГБ.

— «Новичок»? О! – застонал доктор Хаос. – Я читал о нём в засекреченном докладе Пентагона. «Новичок» убивает всё вокруг себя на расстоянии сотен километров. Спичечной головки этого препарата достаточно, чтобы уничтожить целый мегаполис. Это просто чудо, что до сих пор никто из сотрудников госпиталя не умер! Но тогда Скрипали обречены. После отравления «Новичком» пострадавший умирает в течение нескольких секунд. Морские свинки во время испытаний «Новичка» падали замертво, лишь увидев склянку с «Новичком». То, что Скрипали до сих пор живы, можно объяснить лишь поразительными свойствами организма русских, которые с самого детства привыкли без последствий для себя жрать всякую дрянь и пить всякую гадость. Их можно было бы спасти, если срочно ввести противоядие, но где его взять?

Сотрудник-даун положил доктору Хаосу руку на плечо.

— К счастью, перед выходом на прогулку я совершенно случайно положил в карман антидот от «Новичка».

С этими словами он вынул из кармана склянку с этикеткой «Антидот против «Новичка». Для Скрипалей».

Доктор Хаос с радостным воплем схватил пузырёк и тут же начал наполнять им шприц.

Через несколько минут щёки обоих Скрипалей порозовели, и они начали слабо дышать. Вот так, благодаря лишь случайному стечению обстоятельств, британские медики сорвали планы коварных российских спецслужб.

И весь мир должен этому верить!
Автор: Klim Podkova


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Комментарии 35

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  1. Vard Вчера, 04:44
    Это не сказка... Это бред сивой кобылы... Понятно о ком я...
    Vard
    1. Zagon Вчера, 10:46
      Цитата: Vard
      Это не сказка... Это бред сивой кобылы... Понятно о ком я...

      Да всему миру уже понятно, просто продолжают играть под дудку "сионистских СМИ мировых" ! Все в их руках , но Россия сопротивляется .. soldier
      Zagon
    2. sabakina (Вячеслав) Вчера, 11:53
      Цитата: Vard
      Это не сказка... Это бред сивой кобылы... Понятно о ком я...

      Как то Вы уж слишком самокритично о себе... winked
      sabakina
    3. нафанаил (алексей алексеев) Вчера, 12:06
      Зря Вы так о сивой кобыле.. В её бреде логики больше чем в бреднях терезы и пфеффеля
      нафанаил
    4. Vittt Вчера, 15:31
      Цитата: Vard
      Это не сказка... Это бред сивой кобылы... Понятно о ком я...

      Зачем это постить?
      Vittt
  2. 210окв (дмитрий) Вчера, 05:54
    Не смешно...Пора бы и забыть о этой провокации и провокаторам..
    210окв
    1. Klim Podkova (Klim Podkova) Вчера, 06:31
      На Западе о ней до сих пор помнят, Скрипали до сих пор считаются жертвами российских спецслужб.
      Klim Podkova
      1. рич (дмитрий) Вчера, 06:51
        210окв (дмитрий) : Не смешно..

        Чего-то не очень winked
        рич
        1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 11:50
          дмитрий, hi , сдаётся мне, что это был не юмор, а сатира. журнал "Крокодил" помнишь? wink
          sabakina
          1. 210окв (дмитрий) Вчера, 11:54
            Может "Клим Подкова" когда то работал в нем... laughing hi
            Цитата: sabakina
            дмитрий, hi , сдаётся мне, что это был не юмор, а сатира. журнал "Крокодил" помнишь? wink
            210окв
            1. рич (дмитрий) Вчера, 12:17
              Может работал, а может и не работал.
              ....Сейчас не время гадать. Мы это должны знать точно, иначе мировой империализм разрушит наше молодое государство рабочих и крестьян....И.В.Сталин

              laughing
              рич
              1. Klim Podkova (Klim Podkova) Вчера, 14:24
                Не работал. Я точно знаю. bully
                Klim Podkova
                1. 210окв (дмитрий) Вчера, 20:32
                  Естественно и совершенно определенно... hi wink
                  Цитата: Klim Podkova
                  Не работал. Я точно знаю. bully
                  210окв
  3. Оператор (Андрей) Вчера, 07:08
    Скрипали были привезены в больницу Солсбери с однозначной симптоматикой передозировки наркотиками (расширенные зрачки и т.д.), поэтому их стали лечить от передоза. И успешно вылечили, поскольку было использовано боевое наркотическое вещество BZ, которое было найдено в крови Скрипалей швейцарской лабораторией, аккредитованной при ОЗХО. BZ в малых дозах является нелетальным оружием.

    В случае применения паралитического вещества типа "Новичок" зрачки жертв сужаются от спазм мышц глазного яблока. Антидот отсутствует.

    По плану Ми-6 Скрипали должны были умереть, но их спас несанкционированный телефонный звонок Юлии своей двоюродной сестре в Москву, в ходе которого она сообщила о своем выходе из медикаментозной комы. Сейчас Скрипали держатся в заложниках британским режимом.
    Оператор
    1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 10:19
      Цитата: Оператор
      И успешно вылечили, поскольку было использовано боевое наркотическое вещество BZ, которое было найдено в крови Скрипалей швейцарской лабораторией, аккредитованной при ОЗХО. BZ в малых дозах является нелетальным оружием.
      -кот помер от того что ручку дверную понюхал?они по городу 2 часа гуляли и от БОВ не померли?полицейский от малой дозы(потрогав Скрипалей много не получишь) чуть ласты не склеил?
      свой1970
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 07:44
    Интересная версия..возможно и так wink
    parusnik
  5. Улиточник N9 (Улиточник) Вчера, 08:40
    Судя по активности СМИ, так называемое "дело Скрипалей"-совместный проект Великобритании и России-первая(Великобритания) используют его для отвлечения граждан от скандалов в своем парламенте, а вторая (Россия) использует его для отвлечения народа от скандала по поводу растущих цен на бензин(и не только), повышения пенсионного возраста и пр. wink
    Улиточник N9
    1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 11:40
      Да шо Вы говорите?! belay Теория заговОра в действии? bully
      sabakina
      1. Кэптен45 (Юрий) Вчера, 13:04
        Цитата: Улиточник N9
        Судя по активности СМИ, так называемое "дело Скрипалей"-совместный проект Великобритании и России-первая(Великобритания) используют его для отвлечения граждан от скандалов в своем парламенте, а вторая (Россия) использует его для отвлечения народа от скандала по поводу растущих цен на бензин(и не только), повышения пенсионного возраста и пр. wink

        Цитата: sabakina
        Да шо Вы говорите?! belay Теория заговОра в действии? bully

        А ещё у моллюска ВВП подменили lol Вот что фотошоп всемогущий делает laughing
        Кэптен45
        1. Улиточник N9 (Улиточник) Вчера, 13:08
          А кто такая- "моллюска"? recourse
          Улиточник N9
          1. Голован Джек (Роман) Вчера, 13:11
            Цитата: Улиточник N9
            А кто такая- "моллюска"?

            Ваша, кхм, подруга, полагаю? wink
            Голован Джек
            1. Улиточник N9 (Улиточник) Вчера, 19:57
              "Полагать"-это к "бабушкам", надо "знать"... wink
              Улиточник N9
              1. Голован Джек (Роман) Вчера, 20:00
                Цитата: Улиточник N9
                это к "бабушкам"

                А не подставляйтесь wassat
                Такую подачу я пропустить никак не мог - инстинкты-с...
                Ничего личного, прошу прощения, коли задел ненароком hi
                Голован Джек
                1. Улиточник N9 (Улиточник) Вчера, 20:58
                  Спасибо. Приятно когда умный человек признает, что он несколько "зарапортовался". hi Как кошечка поживает и "собакин"?
                  Улиточник N9
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 09:00
    Жаль, что нету отдельно колонки юмора на сайте! negative А автору за наличие чувства юмора плюс! !! hi +!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Кэптен45 (Юрий) Вчера, 13:05
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Жаль, что нету отдельно колонки юмора на сайте! negative А автору за наличие чувства юмора плюс! !! hi +!!!

      Была раньше рубрика "Юмор", вместе с минусами убрали. Перестроились, аки Миша Меченный. Гласность, демократия, толерантность. angry
      Кэптен45
  7. Феникс_Львов (Дмитрий) Вчера, 09:14
    Это пять! В анналы!
    Феникс_Львов
  8. Deadушка (Виталий) Вчера, 11:27
    Профессор Хаос laughing
    Deadушка
  9. sabakina (Вячеслав) Вчера, 11:34
    Прикольно. Осталось перевести на английский и напечатать в The Times. Роман Скоморохов, возьмёшь халтайчик?
    sabakina
  10. DeGreen Вчера, 11:59
    Надо быть готовым к новым провокациям со стороны Запада. И думать,как самим напакостить.А потом перевести стрелки на Польшу.например.
    DeGreen
    1. Siegen (Валентин) Вчера, 12:52
      А потом перевести стрелки на Польшу.

      Польша сама замутила многолетнюю многоходовку. fellow
      Повторное расследование катастрофы польского президентского самолета под Смоленском
      привело к новой причине - взрыв внутри самолёта.
      Теперь ждём русский след: взрывчатка была изготовлена в России,
      привезена каким-нибудь русским полковником из ГРУ.
      А далее по английскому сценарию (сказка про Скрипалей)... fool
      Siegen
      1. Кэптен45 (Юрий) Вчера, 13:08
        Цитата: Siegen
        Повторное расследование катастрофы польского президентского самолета под Смоленском
        привело к новой причине - взрыв внутри самолёта.
        Теперь ждём русский след: взрывчатка была изготовлена в России,
        привезена каким-нибудь русским полковником из ГРУ.

        Ха, я их раскрыл !Этим полковником и был Скрипаль, который якобы сидел в ГУЛАГе, а сам по указке "кровавого режима" замаскировавшись вороной занёс взрывчатку в самолёт. Вот за это его и отравили, когда стало известно об этом laughing
        Кэптен45
  11. Кэптен45 (Юрий) Вчера, 13:01
    Аааааа,прикольно laughing good Похоже на контовский Green tea .
    Кэптен45
  12. kunstkammer Вчера, 15:59
    поразительными свойствами организма русских, которые с самого детства привыкли без последствий для себя жрать всякую дрянь и пить всякую гадость

    И чё делать? Чистую самогоночку для себя гнать не моги - посодют...
    Пей, что государь и бояре позволяют.
    Хорошо хоть дачные огороды не запретили... однако в нашем климате много ли урожаю соберёшь с 8 соток. Только на закуску и хватит...
    А в остальное время жри от пуза пальмовое масло - чувствуй себя как баунти на солнышке!
    kunstkammer
  13. Олеко Сегодня, 00:51
    Цитата: sabakina
    дмитрий, , сдаётся мне, что это был не юмор, а сатира. журнал "Крокодил" помнишь?

    Вспомнил "Крокодил", вспомнил .Похоже на сатиру
    Олеко
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