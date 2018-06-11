13:35 11 июня

История о том, как Н. Д. Зелинский противогаз придумал

Недалеко от Варшавы немцы 31 мая 1915 года опорожнили 12 тысяч баллонов с хлором, залив окопы русской армии 264 тоннами отравы. Погибли более трех тысяч сибирских стрелков, а порядка двух были госпитализированы в тяжелейшем состоянии. Эта трагедия стал толчком к разработке противогаза, навсегда вписавшего имя Н. Д. Зелинского в историю Отечества.

Стоит отдельно отметить, что 217-й Ковровский полк и 218-й Горбатовский полк 55-й пехотной дивизии, принявшие на себя «химический» удар, не дрогнули и отразили наступление немцев. А чуть раньше, 22 апреля, французский фронт был успешно прорван немецкой газовой атакой: бойцы Антанты в ужасе покидали окопы.

Первой реакцией на газовую атаку в России было попытка массового изготовления влажных противохлорных масок, которое курировал принц Александр Ольденбургский, правнук Павла I. Но принц не отличался ни выдающимися организаторскими способностями, ни компетентностью в области химии, хотя и исполнял обязанности верховного начальника санитарной службы армии. В итоге русской армии предлагали марлевые повязки комиссии генерала Павлова, Минского, Петроградского комитета Союза городов, Московского комитета Земсоюза, Горного института, Трындина и многих других «деятелей». Большинство из предлагали для защиты от хлора пропитывать марлю гипосульфитом натрия, забывая, что реакция с боевым газом вызвало выделение достаточно токсичного диоксида серы. А немцы тем временем по ту сторону фронта уже ввели в бой новую отраву: фосген, хлорпикрин, иприт, люизит и др.


Гений Николая Дмитриевича Зелинского был в том, что он очень вовремя осознал невозможность создания универсального нейтрализующего состава для всех типов боевых отравляющих веществ. Он уже тогда знал о выживших русских солдатах, которые спасали себя, вдыхая воздух через рыхлую землю либо плотно укутывая голову шинелью. Поэтому логичным было решение использовать явление адсорбции на поверхности пористых веществ, то есть реализовать физический принцип нейтрализации. Для этой роли отлично подходил древесный уголь.

Надо отдельно упомянуть, что Николай Дмитриевич и сам не понаслышке был знаком с отравляющими веществами. Случилось это немецком Геттенгене, когда будущий великий химик после окончания Новороссийского университет работал под руководством профессора В. Мейере. Это была обычная для тех лет зарубежная стажировка. Тематика лабораторных работ была связана с синтезом соединений тиофенового ряда и в один прекрасный момент над одной из колб взвился желтый дым, сопровождающийся запахом горчицы. Зелинский наклонился над химической посудой и, потеряв сознание, упал на пол. Оказалось, что у молодого химика серьезное отравление и ожог легких. Так Зелинский попал под разрушительное действие дихлодиэтилсульфида – мощного отравляющего вещества, впоследствии ставшего частью иприта. Оно было впервые получено в тот день в геттингенской лаборатории и русский ученый стал его дебютной жертвой. Так что с химическим оружием у Николая Дмитриевича были личные счеты, и спустя 30 лет он смог их оплатить сполна.

Надо сказать, что не только у Зелинского был опыт знакомства с отравляющими веществами. Соратник химика Сергей Степанов, более 45 лет проработавший в качестве его помощника, в июле 1915 года получил письмо с фронта: «Папа! Если ты долго не будешь получать от меня писем, справься обо мне. Бои идут ожесточённые, волосы дыбом встают... Мне дали повязку, сделанную из марли и ваты, пропитанную каким-то снадобьем... Однажды подул ветерок. Ну, думаем, сейчас немец пустит газы. Так и случилось. Видим, идёт на нас мутная завеса. Наш офицер скомандовал надеть маски. Началась суматоха. Маски оказались высохшими. Воды под руками не было... пришлось мне помочиться на неё. Надел маску, приник к земле, пролежал, пока развеялись газы. Многие отравились, их мучал кашель, харкали кровью. У нас что было! Однако некоторые спаслись: один закопался и дышал через землю, другой обернул голову шинелью и лёг недвижимо, тем и спасся. Будь здоров. Пиши. 5-я армия, 2-й полк, 3-я рота. Анатолий».


Слева: академик Николай Зелинский и его помощник Сергей Степанов в 1947 году. К этому времени они проработали вместе 45 лет. Справа: Николай Дмитриевич Зелинский (1861-1953) в 1915 году, когда он изобрёл «оживление» угля и универсальный противогаз. Фотография из альбома портретов Зелинского, издание МГУ, 1947 год. Источник: medportal.ru


Зелинский был сугубо гражданским ученым. С 1911 года он работает в Петрограде, где заведует кафедрой в Политехническом институте, а также руководит Центральной лабораторией Министерства финансов, курирующей предприятия спиртоводочной промышленности. В этой лаборатории Зелинский организовал очистку спирта-сырца, исследования по нефтепереработке, катализу и химии белка. Именно здесь ученый использовал активированный уголь в качестве адсорбента для очистки спирта. Активированный уголь по-своему уникален – 100 граммов вещества (250 см3) имеют 2500 миллиардов пор, а общая поверхность достигает 1,5 км2. По этой причине адсорбционная способность вещества очень высока – 1 объем букового угля способен поглотить 90 объемов аммиака, а кокосовый уголь уже 178.

Первые опыты Зелинского показали, что обычный активированный уголь не годится для снаряжения противогаза и его команде пришлось проводить цикл новых экспериментальных работ. В итоге в лаборатории Министерства финансов в 1915 году разработали способ изготовления адсорбента, который повышает его активность сразу на 60%. Как испытывали новое вещество? Как обычно это делали ученые в те времена – на себе. В помещении сожгли такой объем серы, что находится в атмосфере сернистого газа без защитных средств было невозможно. И Н. Д. Зелинский с помощниками В. Садиковыми и С. Степановым, зашли в помещение, предварительно закрыв рот и нос платками, в которые обильно насыпали активированный уголь. Пробыв в таких экстремальных условиях 30 минут, испытатели удостоверились в правильности выбранного пути и отправили результаты в ОЛЬДЕН. Так называли Управление санитарной и эвакуационной части русской армии, которые курировал упоминаемый ранее принц Ольденбургский. Но в это учреждении предложение Зелинского проигнорировали и тогда он самостоятельно доложил о результатах работы на заседании Санитарно-технического военного в Соляном городке Санкт-Петербурга. Особое внимание на речь ученого обратил инженер-технолог завода «Треугольник» Эдмонт Куммант, который впоследствии решил проблему плотного прилегания противогаза к голове любого размера. Так родился первый прототип противогаза Зелинского-Кумманта.

История о том, как Н. Д. Зелинский противогаз придумал
Серийный экземпляр противогаза Зелинского-Кумманта. Источник: antikvariat.ru


Дальнейшую историю можно с уверенностью назвать идиотской. Принц Ольденбургский, как оказалось, имел личную неприязнь к Зелинскому, ибо не переносил либералов. А Николай Зелинский ранее в знак протеста против политики государства в отношении студентов покинул Московский государственный университет, чем и привлек внимание Ольденбургского. Все складывалось к тому, что противогаз никогда не попадет на фронт, каким бы эффективным он ни был.

Начались испытания прототипа: сначала во Второй городской больнице в Москве, где констатировали, что «взятый в достаточном количестве уголь предохраняет от отравления при концентрациях хлора – 0,1%, а фосгена – 0,025%». Осенью испытывали в Центральной лаборатории министерства финансов, в которых принимал участие сын Зелинского Александр. Многочисленные пробы эффективности протянулись до начала 1916 года, и каждый раз комиссии констатировали: «Маска инженера Кумманта в соединении с респиратором Зелинского является наиболее простым и лучшим из имеющихся противогазов». Но Ольденбургский был непреклонен, и на фронте от немецкой отравы продолжали гибнуть русские солдаты.

Финальными испытаниями стал эксперимент в ставке при штабе верховного главнокомандующего, в ходе которого Сергей Степанов пробыл в камере с отравляющим газом целых полтора часа. Неожиданно за пару минут до окончания эксперимента в кабинет вошел дежурный по штабу и сообщил Зелинскому, что его противогаз принят на вооружение личным распоряжением Николая II. Что стало причиной такого шага? 16 тысяч жизней, которые накануне отдала русская армия на фронте между Ригой и Вильно во время газовой атаки. На всех погибших были марлевые маски Горного института…

11.185.750 противогазов было поставлено в армию к концу 1916 года, что снизило потери от отравляющих вещества до 0,5%. Экземпляр №1 из серийной партии Сергей Степанов отослал на фронт своему сыну Анатолию.
Автор: Евгений Федоров

Использованы фотографии: medportal.ru; antikvariat.ru
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Комментарии 10

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  1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:08
    В итоге русской армии предлагали марлевые повязки комиссии генерала Павлова, Минского, Петроградского комитета Союза городов, Московского комитета Земсоюза, Горного института, Трындина и многих других «деятелей».
    Рассуждать с позиции всезнания сегодняшнего дня проще всего, а тогда шел поиск правильного решения в условиях незнания..
    И марлевые повязки были ОБЩЕМИРОВОЙ практикой, а не отсталой российской технологией "деятелей"
    Те жн французы, пострадавшие от газов намного раньше и в понесшие гораздо большие жертвы--применяли эти повязки еще и в 1917 году!.
    И только передовая российская наука и оперативность командования позволили России стать первой страной, решившей проблему.
    Более того, росийская промышленность полностью обеспечила противогазами войска согласно заявок.
    Как, впрочем, и отравляющими газами-тоже в полном объеме заявок. yes
    Ольгович
    1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 06:47
      Не страшон нам нынче газ, если есть противогаз)
      марлевые повязки были ОБЩЕМИРОВОЙ практикой, а не отсталой российской технологией "деятелей"

      Ольгович абсолютно прав. И Фигуровский в труде издания РАН 1942 года это убедительно доказывает, как и превосходство нашего позднейшего противогаза над позднейшими иностранными системами.
      росийская промышленность полностью обеспечила противогазами войска согласно заявок.

      Еще бы, и могократно, миллионы единиц. Еще и союзникам передавали
      Адьютант
    2. Евгений Федоров (Евгений Федоров) Сегодня, 08:04
      Не совсем понятно, почему людей, которые непрофессионально подходят к своему (или вообще не своему) нельзя называть "деятелями"? Их "поиски правильного решения" стоили десятков тысяч жизней на фронте. А простые лабораторные испытания с успехом доказали ущербность идеи марлевой повязки. Хоть кто-то из них как Степанов залез в камеру с газом в своем творении? Статья не о том, что мы отставали от кого-то, а о Зелинском, который вопреки всему и всем протолкнул идею угольного противогаза.
      Евгений Федоров
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:45
        Цитата: Евгений Федоров
        Не совсем понятно, почему людей, которые непрофессионально подходят к своему (или вообще не своему) нельзя называть "деятелями"?

        Весь мир "непрофессионально" подошел, такие все оказались "неумехами".
        Цитата: Евгений Федоров
        Их "поиски правильного решения" стоили десятков тысяч жизней на фронте.

        Да , поиски правильного решения во ВСЕХ воюющих армиях мира-стоили СОТЕН тысяч жизней, которые были потеряны до найденного решения..
        Как и выработанная защита от ядерного оружия-тоже сотен тысяч.
        Как ранее-защита от пулеметов.
        Цитата: Евгений Федоров
        А простые лабораторные испытания с успехом доказали ущербность идеи марлевой повязки.

        Шли многочисленные эксперименты с различными составами пропитки:
        Уважаемый Алексей Олейников писал об этом:
        марлевые повязки, пропитанные раствором гипосульфита (серноватистокислого натрия) и содой в водном глицерине-=прменялись для защиты от хлора,
        Применение бромистого бензила привело к появлению французской повязки, пропитанной смесью касторового масла с рицинатом натрия. Против фосгена предназначалась повязка с сульфанилатом натрия и с уротропином.
        В качестве защиты от синильной кислоты был применен компресс с уксуснокислой солью никеля

        И они помогали, но не были универсальны. Шли опыты. Может, можно было и быстрее.
        Цитата: Евгений Федоров
        Статья не о том, что мы отставали от кого-то, а о Зелинском, который вопреки всему и всем протолкнул идею угольного противогаза.

        Вам -спасибо за статью hi Факта отравления Зелинского в Германии, например, не знал.
        И-слава русскому ученому Зелинскому, прекрасно решившему сложную техническую задачу.
        Ольгович
    3. Бар1 (Тимур) Сегодня, 08:35
      то что царская политика на сдерживания прогресса по сути реакционна заметно уже на многих примерах. Романовы-ольденбурские это были немцы и играли они на немецком поле по немецким по
      правилам.Взять автомат Фёдорова,автомат был готов к началу войны ,осталось только запустить в производство,но николашка не захотел иметь такое явное преимущество перед немецкой армией и отказал в производстве.Впрочем для снятия остроты проблемы и критики романовы разрешали выпуск автомата в гомеопатических дозах.Вообще история с этим автоматом ,как то сильно похожа на историю с современным аеком,ну кто тут романовы додумайте сами.
      Смысл этой войны в уничтожении белого населения с обеих строн,чем романовские и гогенцойлерновские и занимались.
      Бар1
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:16
        Цитата: Бар1
        царская политика на сдерживания прогресса по сути реакционна

        Простите, но Вы бредите. Император Николай II лично проверял работоспособность самолетов Сикорского, поддержал восстановление Балтийского флота в 1908 году, лично интересовался вопросами развития автомобилестроения.
        Цитата: Бар1
        Взять автомат Фёдорова,автомат был готов к началу войны ,осталось только запустить в производство,но николашка не захотел иметь такое явное преимущество перед немецкой армией и отказал в производстве.

        Чушь. Выполнению заказа Федорова в 1914 году помешало начало ПМВ--все оборонные заводы были загружены заказами на текущее вооружение. 1915--1916 года--промышленность ликвидировала снарядный и патронный "голод" и наращивала производственные мощности. В этих условиях никто не стал бы выделять отдельный завод под 6.5 мм патрон. А вот к 1917 году на расширенный Сестрорецкий завод уже поступил заказ на производство и "федоровок" и патронов к ним. http://www.aif.ru/society/history/avtomat_fedorov
        a_kak_russkiy_oruzheynik_operedil_vremya
        Цитата: Бар1
        Смысл этой войны в уничтожении белого населения с обеих строн,чем романовские и гогенцойлерновские и занимались.

        А вот это уже напоминает гитлеровские бредни.
        ПоручикТетеринъ
        1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:13
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Простите, но Вы бредите. Император Николай II лично проверял работоспособность самолетов Сикорского


          песец уровень аргументации,вы такие доводы приберегите для какого нибудь сборища домохозяек типа "пусть говорят" ,они любят рассказы,царь- хороший ,бояре -плохие,а не для ВО.
          Николай2 лично отдал приказ об окончании РЯВ, хотя война на суше только началась.
          Уровень коррупции и разложения империи во время ПМВ достиг огромных масштабов,когда приписки и воровство,вздувание цен достигли огромных величин. И царское правительство НИЧЕГО с этим поделать не могло.
          Что мог понимать Николай в самолётостроении? Он ,что был технарь,эксперт? Со времён Можайского ,когда Россия захватила приоритет в создании самолётов царские власти сделали ВСЁ ,что бы только Россия не вырвалась вперёд в самолётостроении и отобрать все у руских все привелегии на приорететы в развитии новой техники.Например двигателя на Сикорских были французские,а уровень николаевской экономики был ,самым отсталым.Прямо как сейчас.
          Создание радио ,тоже самое ,никакой или почти никакой помощи от царского правительства Попов не получил.


          Цитата: ПоручикТетеринъ
          поддержал восстановление Балтийского флота в 1908 году,


          даже не знаю этой душещипательной истории,давайте ссылку. Что он там сделал?

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          ушь. Выполнению заказа Федорова в 1914 году помешало начало ПМВ--все оборонные заводы были загружены заказами на текущее вооружение.


          вы словами то громкими не бросайтесь,не на либеральной тусовке, за каждым историческим явлением стоит историческая фигура т.е. СУБЪЕКТ,т.е. политическая воля или отсутствие таковой,а не абстрактное "начало ПМВ" и этот субъект -это как обычно царь его немецкое окружение.

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          1915--1916 года--промышленность ликвидировала снарядный и патронный "голод" и наращивала производственные мощности.


          вы просто врун ,как так можно извратить факты? Уровень экономики РИ был ,как африке,т.е. накопили снарядов до войны ,потом использовали их в начале войны и остались без снарядов,а что такой исход нельзя было просчитать заранее? Можно если бы люди ,которые должны быть всем этим озабочены ,действительно бы занимались своим делом,а не воровали.

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          А вот к 1917 году на расширенный Сестрорецкий завод уже поступил заказ на производство и "федоровок" и патронов к ним.


          может быть было принято решение о типа "массовом" выпуске автоматов,к началу 17года уже начал развиваться кризис власти ,поэтому такое решение было просто декларативным,не подкреплённым ресурсами ни в коей мере.

          Цитата: ПоручикТетеринъ
          А вот это уже напоминает гитлеровские бредни.


          это правда,выгодополучатели от этих мировых войн ,стали кто угодно ,только не белые люди,которых уничтожили.После 2МВ германию заселили турки,а СССР со своим дутым "интернационализмом" оказался ,что в ленинском правительстве было 90% евреев и не только в правительстве ,но и культуре тоже.Разве не так?
          Бар1
      2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 10:25
        В этом случае изобретение всё-таки осуществилось, несмотря на преграды. А сколько таких изобретений было ""положено под сукно "" или вообще уничтожено! Именно в нашей стране...
        Спасибо Автору за статью!
        Reptiloid
  2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:03
    Николай Дмитриевич Зелинский--выдающийся пример когорты гениев Николаевской эпохи. Разработанный им противогаз спас сотни тысяч жизней. Отдельно обращает на себя внимание масштаб производства--более 11 миллионов единиц за год. А ведь такой масштаб требует наличия развитой химической промышленности, что начисто опровергает тезисы об "отсталой" Российской империи.
    ПоручикТетеринъ
  3. болот Сегодня, 12:12
    Большое спасибо Николаю Зелинскому и Сергею Степанову,за идею применения активированного угля,не знаю патентовали ли в свое время.
    В нынешнее время активированный уголь с "бочка" можно использовать для бытовых нужд,очистка огненной воды после пергонки,да в автомобиле где есть угольные салонные фильтры,которые при желании можно и самим сделать.
    болот
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