13:36 11 июня

Зажрались вы тут, в России!

События и яростные обсуждения последнего времени не то чтобы заставляют, нет, — побуждают осмыслить кое-что из услышанного.

Кажется, ухватить что-то новое в наше время сложно. Ан нет, любимые и обожаемые читатели не дадут расслабиться. И нет-нет да подкинут пищи для мозгов.

Недавно нас очень яростно начали убеждать, что мы все работаем в издании, которое напрочь пропитано либеральным духом и трудится против нашего государства. Ничего удивительного, очередная смена понятий, в принципе.


В свое время мы узнали, что являемся «путиноидами» и «кремлеботами», которые озвучивают исключительно кремлевские пропагандистские фейки. Потом угодили в замшелые либералы. И это потому, что вместо слепой веры и поскакушек начали задавать неудобные вопросы. Затем случилась метаморфоза в «ура-патриотов», не видящих недостатков существующей системы. Наконец, мы снова обратились во врагов всего русского и российского: это оттого, что не поем «Славься, Путин наш великий».

Надеемся (пока ещё), что многие умные читатели нашего издания уже не удивляются тому, что мы разные. Мы — это «Военное обозрение» в целом и авторский коллектив в частности. И споры у нас бывают не чета слушаниям в Думе. До хрипоты и перехода на личности, и обратно.

Однако сейчас просто хочется ответить оптом и в розницу на некоторые (пока) вопросы, которые чуть позже станут постулатами. И обсудить позицию людей, для которых эти постулаты будут верны.

Наверное, пора объяснить, почему "ВО" вдруг стало либеральным и антиправительственным. На самом деле, конечно, нет, но… Ответ прост. Мы наряду с "Ура" пишем ещё и "Фу". Там, где мы (Россия) действительно побеждаем, грех не радоваться и не рассказывать об этом другим. И когда мы начинали, повод для «Ура» ой как надо было поискать. Но мы находили, потому что, кроме нас, никто и не урякал тогда.

Зато сейчас – все, кому не лень. И мы даже в мыслях не держим соревноваться с «Первым», «Звездой», «РЕН-ТВ». Тут как бы они «за явным преимуществом»…

Но там, где у нас случаются "проколы", мы говорим о проколах. А вот это и не нравится нашим "патриотам".

Но коль пошла такая пьянка, мы, как представители "пятой колонны" (по словам многих «патриотов») можем позволить себе иметь своё (!) мнение.

Жирно и четко: мы не против Путина. В ситуации постоянного "землетрясения", в которой находится современный мир, государству действительно необходим сильный, решительный лидер. Необходим человек, способный принять на себя ответственность за принятые решения.

Только мы не просто за Путина. Мы за работающего Путина. За Путина, который выдвигает людей на руководящие должности не по принципу личной преданности и "для завершения начатых реформ", а по рабочим качествам.

Сколько можно слышать о "прорыве нанотехнологий" от Чубайса? Об огромном потенциале Скворцовой и Кудрина? О незаменимости Мутко или Рогозина? О профессиональности Набиуллиной и Силуанова?

Извините за некорректное сравнение, но это как выставка охотничьих собак. Кому-то важнее за красивый экстерьер и окрас, а кому-то — как собака работает на охоте. Но когда с пуделем на утку, а с ротвейлером на перевал и наоборот – это уже глупость.

Не очень симпатично выглядит Путин, «раскручивающий» вопрос о говядине. Чуть ли не с министром. Но не об увеличении этой самой говядины, а о происхождении слова. Почему коровье мясо называется говядиной.

Очень нужный вопрос. А главное – своевременный. Как и многие другие вопросы на шоу «Прямая линия не пойми зачем». Без которых просто нереально наладить нормальную жизнь в России.

Но мы даже не об этом сегодня, а несколько о другом.

Наблюдается интересная картина, особенно если внимательно изучить вопрос «А судьи кто?» Точнее, не судьи, а адвокаты.

Обойдемся на этот раз без цитат и "позывных" адвокатов. Просто потому, что стоит понимать, что некая безнаказанность в высказываниях вызвана в первую очередь простотой регистрации на сайте. Единственное, что на 100% можно определить, так это место, откуда ведется «передача», да анализ высказываний самих комментирующих. А вот места, откуда эти адвокаты появились, интересны. Почему-то это чаще всего "новые" россияне. Те, кто либо получил гражданство недавно, либо находится в процессе получения.

Основная мысль большинства высказываний таких адвокатов проста. "Зажрались вы тут, в России. Не цените всего того, что для вас делает Путин. Вас бы на годик на Украину (в Молдавию, в Таджикистан и т.п.). Путин для России — всё! И если понадобится взять автомат, мы его возьмем и пойдем защищать свою Родину".

Совсем недавно одна из таких барышень обвиняла нас в том, что 70% наших читателей плюют в сторону Путина в комментариях. А мы вместо того, чтобы "просто уничтожать их на месте", спорим, доказываем... Публикуем альтернативные мнения. Всех подряд.



А надо просто "убивать"! Или убивать без кавычек. Нормальная логика? Или логика малообразованного, а потому агрессивного радикала? Проходили мы это уже. А на примере Украины сейчас проходим. Правда, за "сеткой-рабицей". Со стороны наблюдаем.

Но суть-то понятна. И сценарка тоже. Взять автомат во имя высоких идеалов, и?.. Правильно: начать уничтожать инакомыслящих. Четкий украинский сценарий. С чем нас всех и поздравляем…

Интересно, а стрелять адвокаты кого будут? Сотни и тысячи военных пенсионеров, которые сейчас читают эту статью? Может, действующих людей "при погонах"? Которые с чем-то не согласны в текущем раскладе? В капитана, с которого за должность требуют 150 тысяч рублей? В учителя? Или в заслуженных ветеранов в возрасте, которые когда-то создавали оборонку СССР, а сегодня смеют иметь собственное мнение?

И, что не менее неприятно, в журналистов (этих некоторых вообще в первую очередь карать надо), которые не аплодируют стоя?

Вот и получается странный какой-то вывод. Мы долго, до оскомины, говорили о "пятой колонне" и совершенно не заметили, как появилась шестая. Не менее опасная. А может, даже более опасная предыдущей. Колонна патриотов конкретного человека. Колонна Путина. Причем уже готовая "взять автомат и стрелять". Пока на словах, но черт возьми, в этой стране иной раз от слов до дела недалеко.

И в итоге получаем Украину. Или Судан.

Пока что эта колонна не особо выпячивает собственные взгляды. Пока что она маскируется. Но она уже есть. И создана она не Путиным или "Единой Россией". Вот странно, но к ним вообще никаких претензий.

Культ личности Сталина создавал кто угодно, но не Сталин. То же самое и с культом личности Путина. Он уже есть, это нужно признать. Доказательства — в комментариях на сайте.

Эта колонна создана жизнью в некоторых бывших советских республиках. Той мешаниной социализма, капитализма, феодализма, национализма и прочих «измов», которая полностью дезориентировала человека.

Человек может и должен иметь собственное мнение! Просто потому, что он человек. Существо мыслящее. Способное не только усваивать информацию, но и на основе собственного анализа давать новую информацию. И это неоспоримое право человека. Это суть человека.

А потому не будет исключительно по-вашему, господа адвокаты. Спорить будем! Критиковать и правительство, и президента тоже будем! Особенно тогда, когда они этого заслуживают. И хвалить будем! Даже требовать ответа будем. Будем ярыми сторонниками Путина. Будем ярыми противниками Путина.

Это и есть демократия. Не возможность проголосовать, а возможность иметь собственное мнение.

А вот стрелять — не будем! Ровно до того момента, пока кто-то не "возьмет в руки автомат". Но тогда мы тоже можем это сделать. Вопрос только, кто эффективнее и что будет за этим: Украина или Сомали.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов, Алексей Володин


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Комментарии 170

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  1. Vard Вчера, 04:40
    Истина где то рядом... Царь у нас хороший.. бояре супостаты... И еще у них там наверху борьба за мир во всём мире... Мундиале... и прочее... А у нас дожить от зарплаты до пенсии... Не чувствуем мы себя причастыми к празднику жизни...
    Vard
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Вчера, 05:01
      Цитата: Vard
      Истина где то рядом... Царь у нас хороший.. бояре супостаты...

      странная ситуация,глаза видят одно,а уши слышат другое . когнитивный диссонанс какой то. ведь понятно,что на сайте в основном обрушиваются с воплями "вынытики" на тех кто высказывается нелицеприятно о власти,те,кто неплохо устроился в этой жизни,а сытый голодного не разумеет,это ясно как день. и да,мы в принципе не против конкретно Путина,мы против болтовни,псевдопатриотизма, и "лапши на уши",мы против того,что нам "льют в уши" с телевидения,пока мы с ужасом рассматриваем очередные платёжки ЖКХ,и наблюдаем как всё дорожает в магазинах,при этом пугая соседями(украина),дескать,так же хотите ? нет? тогда-молчать ! обидно,что народ за идиотов держат,это может плохо кончиться.
      Дедкастарый
      1. 210окв (дмитрий) Вчера, 06:05
        Вот именно,Дедка Старый..Мы не против Путина..Мы против безделия и пустопорожней говорильни,обещалок,не претворяющиеся в дела..А Путин да,он Лидер.. Можно скозать икона для некоторых..Но это надо поддерживать делами.Не для одних людей выборочно на телешоу,а для всей нашей НАЦИИ.
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: Vard
        Истина где то рядом... Царь у нас хороший.. бояре супостаты...

        странная ситуация,глаза видят одно,а уши слышат другое . когнитивный диссонанс какой то. ведь понятно,что на сайте в основном обрушиваются с воплями "вынытики" на тех кто высказывается нелицеприятно о власти,те,кто неплохо устроился в этой жизни,а сытый голодного не разумеет,это ясно как день. и да,мы в принципе не против конкретно Путина,мы против болтовни,псевдопатриотизма, и "лапши на уши",мы против того,что нам "льют в уши" с телевидения,пока мы с ужасом рассматриваем очередные платёжки ЖКХ,и наблюдаем как всё дорожает в магазинах,при этом пугая соседями(украина),дескать,так же хотите ? нет? тогда-молчать ! обидно,что народ за идиотов держат,это может плохо кончиться.
        210окв
        1. Boris55 (Борис) Вчера, 08:18
          Цитата: 210окв
          Но это надо поддерживать делами.

          Народ, вы о чём? О том, что уже целый месяц прошёл после вступления Путина в президентство, а у нас в кошельке не прибавилось? Совесть то по имейте.
          Boris55
          1. badens1111 (влад) Вчера, 08:22
            Цитата: Boris55
            а у нас в кошельке не прибавилось? Совесть то по имейте.

            Будьте любезны сгоняйте до ближайшей заправки и посмотрите,чего там убавилось,после проведете расчеты,на предмет чего у нас добавилось ...Заодно до ближайшего рынка,с аналогичной задачей ну и в магазин .
            Зачем писать коммент-бодрячок,коль реалии не совсем такие бравурные как вам желается?
            badens1111
            1. Boris55 (Борис) Вчера, 08:47
              Цитата: badens1111
              Зачем писать коммент-бодрячок,коль реалии не совсем такие бравурные как вам желается?

              О том, что Медведев останется председателем я писал на этом форуме ещё за долго до выборов. А пришёл я к этому по очень простому наблюдению. На всех местных и региональных выборах мы все вместе дружно проголосовали за ЕР - за партию буржуй. Как говорится: не важно как проголосовали, важно как подсчитали. Мы сами выбрали таких считал, которые привели к власти людей защищающих интересы буржуй. Им на нас наплевать. Раскачивание майдана в России идёт по нарастающей по всем направлениям и внутри страны и снаружи.
              Пересмотрите ещё раз ответ Путина на этот вопрос. Коротко - правительство напортачило.
              Boris55
              1. badens1111 (влад) Вчера, 10:04
                Цитата: Boris55
                На всех местных и региональных выборах мы все вместе дружно проголосовали за ЕР - за партию буржуй.

                Если вы за нее голосовали вам себя и корить.Я ,да и многие другие никогда не голосовали ни за Ер ,ни за ее предтечей.
                Цитата: Boris55
                Как говорится: не важно как проголосовали, важно как подсчитали.

                Результат слома страны в 90-таковы реалии капитализма.
                Цитата: Boris55
                Мы сами выбрали таких считал, которые привели к власти людей защищающих интересы буржуй.

                Опять затушевывание реалий,где все ТИК?В школах.Каким образом из учителей обязанных нести источник знаний,сделали источник фальсификаций,опять отсылка к капиталистической формации.
                Цитата: Boris55
                Раскачивание майдана в России идёт по нарастающей по всем направлениям и внутри страны и снаружи.

                Кто создает эти условия?Народ?Или кучка "внутренних немцев",американцев-используя формулу еще Грибоедова?Сама система,построенная на неутолимой жажде прибыли любой ценой ,даже в ущерб национальным интересам.
                Кто проводит в жизнь эту политику?Народ?Или те кто бесконечно выдумывают формы изъхятия у того самого народа последних крох?Цены на бензин.ЖКХ иные услуги -это кто утсанавливает ?Народ?Опять таки не народ,но кучка " внутренних немцев"-как по иному говорят -малый народ,возомнивший себя солью земли.
                напомнит вам А.Грибоедова .сказано Бог знает когда.но точно характеризует настоящее-"Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен иностранец,который не знал русской истории за столетие,он,конечно,заключил бы из резкой противоположности нравов,что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен,которые еще не успели перемешаться обычаями нравами"
                Сообразите как применить эту формулу к современным реалиям?
                Цитата: Boris55
                Пересмотрите ещё раз ответ Путина на этот вопрос. Коротко - правительство напортачило.

                Бояре плохи,царь хорош..вы в эту байку сами верите и других пытаетесь убедить?
                По результату выборов уже понятно,что не могут те,кто за 6 предыдущих лет.в том самом Правительстве,постоянно саботирующем те же майские указы предыдущего срока,исполнить новые указы,напрочь провалив предыдущие.
                Бег по кругу,с топтанием на месте ,так называется это.
                Система с 90-это социал-дарвинизм,проще,это политика "лягушка в горшке,на медленном огне"
                Коллега за ником виктор н пишет-" Взрослые всё должны делать сами - для себя и близких. В том числе лично решать проблемы ЖКХ, пенсионного обеспечения, качества продуктов и прочего - всеми доступными способами. "Интересно,а он сам понимает о чем написал?
                Он же пишет-"Вопрос о говядине Путин озвучил, чтобы показать, насколько нелепы бывают обращения и слегка на это намекнуть. ",а он не увидел,что некий министр,сначала и не понял о чем вопрос,а уж что такое говядо,в старорусском так и вовсе никому не ясно,но "намек" уловил,правда не разъяснил,чего он уловил..А правда проста,непрофессионализм команды нынешней, ведет страну к провалам во внутренней политике.
                Он же-"Общество вправе требовать от властей большего в исполнении социальных обязательств - но не с ножом у горла, а спокойно, с достоинством. " Вона че,Михалыч...то то официоз ТВ,не нашло ничего лучшего.как выставить на всеобщий позор фотоснимки стоящих на коленях жалобщиков пред Путиным..достоинство раба...Вот чего нынешняя Система добилась..
                Или двух блогеров..."властителей дум"-один с явно отклонениями ,а вторая вечно чем то озабоченная в плане удовлетворения своих низменных инстинктов...вот она поросль системы 90х..
                badens1111
                1. Boris55 (Борис) Вчера, 10:57
                  Цитата: badens1111
                  .Я ,да и многие другие никогда не голосовали ни за Ер

                  Результаты голосования говорят о том, что подавляющее большинство голосует за своих эксплуататоров.
                  Цитата: badens1111
                  Кто проводит в жизнь эту политику? Народ?

                  Да - народ, т.е. мы все (вы и я, голосовавших за других, исключение), выбирая таких законодателей, которые принимают такие законы.
                  Цитата: badens1111
                  у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен

                  Это так. Начиная с 10-го века власть на Руси узурпировали пришлые. Противостояние идёт до сих пор.
                  Цитата: badens1111
                  бояре плохи,царь хорош..

                  Царя мы выбираем хорошего и в то же время в его свиту мы выбираем плохих бояр, а потом усевшись поудобнее в кресло, с попкорном или банкой пива, с удовольствием наблюдаем как он с этим справится... Дурдом!
                  Boris55
                  1. badens1111 (влад) Вчера, 11:12
                    Цитата: Boris55
                    Результаты голосования говорят о том, что подавляющее большинство голосует за своих эксплуататоров.

                    Если вам так кажется,то это пусть останется на вашей совести.
                    Цитата: Boris55
                    Да - народ,

                    Не стоит перекладывать вину на народ,не указывая реальные фамилии тех,кто принимает в ГД прямо идущие вразрез нуждам населения и страны Законы,в угоду весьма узкому кругу лиц.
                    Цитата: Boris55
                    Это так. Начиная с 10-го века власть на Руси узурпировали пришлые. Противостояние идёт до сих пор.

                    Это чепуха не имеющая под собой никаких оснований,если только вы,своим этим выпадом. намекаете на Крещение Руси,вынужден вам в таком случае сказать,Крещение Руси и последующее,залог построения Державы,а не что то иное.Следующим вашим выпадом ,следуя вашей логике станет выпад против А.Невского,выбравшего опять не ту сторону?
                    Цитата: Boris55
                    мы выбираем плохих бояр, а потом усевшись поудобнее в кресло с попкорном с удовольствием наблюдаем как он с этим справится...

                    Не говорите пожалуйста за всех.
                    С попкорном и попивая ячменный сок,с удовольствием наблюдают те,кто с 90 накушаться не может,кто колбасы никак не наестся,кто никак не сносит 1001 первую пару джинсов или не откатает стопервый автомобиль,восседая на золотом (позолоченном )унитазе
                    Понятно о какой страте населения речь идет?При чем им явно доставляет удовольствие быть тем самым малым народцем,живущим вопреки нуждам народа,смеясь над тем как корячится подавляющая часть населения страны,в попытках жить ,а не выживать от получки до получки.
                    А все остальное-мол машины в дворах,магазеи полные ,прочая бла бла бла,разряд инфошума,затирающего простой ответ -нет у населения денег-в магазеях всего навалом, кредитов масса,с петлей на шее,не много желающих терять последнее чем живут-система..
                    Так что царь хорош ,да бояре плохи-развод.
                    badens1111
                    1. Boris55 (Борис) Вчера, 11:25
                      Цитата: badens1111
                      Если вам так кажется,то это пусть останется на вашей совести.

                      Вы конечно можите прятать голову в песок и орать что все не голосовали за ЕР но факт, как говорится, на лицо:

                      Цитата: badens1111
                      Не стоит перекладывать вину на народ,не указывая реальные фамилии тех,кто принимает в ГД прямо идущие вразрез нуждам населения и страны Законы

                      Думу-то кто выбирал?! Разве не мы все?
                      Цитата: badens1111
                      Это чепуха не имеющая под собой никаких оснований

                      Именно с 10-го века считается появление государства Русь т.е. начато строительство общности людей по принципу государств. "Государство есть аппарат насилия меньшинства над большинством" К.Маркс.
                      Цитата: badens1111
                      А.Невского

                      Если вы не забыли, А.Невские противостоял крест несущим.

                      ps
                      Вы знаете, как учтён ваш голос в ЦИКе? Я нет. Бюллетени безликие и как только он оказался в урне, с ним можно делать всё, что кому вздумается. Ни у кого нет возможности проследить его судьбу.
                      Голосование тайное, не смотря на то, что у нас нет политзаключённых, не преследуют за инакомыслие и пр... Так от кого оно тайное?
                      Boris55
                      1. badens1111 (влад) Вчера, 11:46
                        Цитата: Boris55
                        Вы конечно можите прятать голову в песок и орать что все не голосовали за ЕР но факт, как говорится, на лицо

                        Сударь..вы пожалуйста не приписывайте мне то,в чем я не повинен.Как делался результат,на местах я знаю.Кто и в какую цену получал места,даже в среде тех кто там заседает нет нет да озвучивается,к примеру по ЛДПР..
                        Выборы предыдущего состава ГД-сфальсифицированы,поэтому их не признали оппозиционные партии-я не говорю о маргиналах в политике.я говорю об ответственной оппозиции.
                        Цитата: Boris55
                        Думу-то кто выбирал?! Разве не мы все?

                        Но это не значит что все выбирали -ЕР,это вы так думаете.
                        Цитата: Boris55
                        Если вы не забыли, А.Невские противостоял крест несущим.

                        Вы не пытайтесь извратить мной сказанное.Я сказал то что сказал,я сказал о выборе Александра Невского-не с Западом,но против.
                        Цитата: Boris55
                        Вы знаете, как учтён ваш голос в ЦИКе? Я нет. Бюллетени безликие и как только он оказался в урне, с ним можно делать всё, что кому вздумается. Ни у кого нет возможности проследить его судьбу.

                        Неправда.
                        В КОИБах да,путем манипуляции можно что угодно насчитать,путем написания соотвествующей программы,не зря все попытки на последних выборах,провести пересчет хотя бы одного КОИБ,закончились ничем,вопреки Закону.При этом как манипулируют бумагами в ТИК-известно.не будете же вы утверждать,что в среде ваших знакомых нет ни одного,кто бы принимал участие в этом..у меня такие есть,они прямо говорят,мухлеж начинается именно там.https://www.youtube.com/watch?v=USOJ9We8Udg или https://www.youtube.com/watch?v=15dWkdgyc8c
                        Или это https://www.youtube.com/watch?v=1P9T2RgngxQ
                        Можно сказать, что все это подделка,происки врагов,марсиане морок напустили,но факт в том,что даже ЦИК.там где неопровержимо схвачены за руку фальсификаторы,результат выборов ОТМЕНИЛ.
                        Николай Булаев: «Итоги голосования были отменены на 14 избирательных участках в 10 регионах Российской Федерации».

                        По его словам, это не окончательные цифры, итоги голосования могут быть отменены и на других участках", передает «Интерфакс».http://www.ntv.ru/novosti/1994704/
                        Простой пример,выборы в ГД нынешнего созыва,н.п.Сармаково,КБР-ЕР проиграла с треском,на утро,та же ЕР " выиграла " с шумом барабанов и воем дуделок.
                        А ведь требовалось,согласно заявлений-честные и прозрачные выборы,не я сказал,но высшая власть в стране ставила эту задачу..опять бояре перестарались?
                        badens1111
                      2. Boris55 (Борис) Вчера, 12:07
                        Мой лимит на ответы здесь исчерпан. hi
                        Boris55
                      3. badens1111 (влад) Вчера, 12:27
                        Цитата: Boris55
                        Boris55 (Борис) Сегодня, 12:07 ↑
                        Мой лимит на ответы здесь исчерпан.

                        Просто вам ответить нечего.Впрочем спасибо, за обмен мнениями.
                        badens1111
              2. Альф (Василий) Вчера, 21:46
                Цитата: Boris55
                Пересмотрите ещё раз ответ Путина на этот вопрос. Коротко - правительство напортачило.

                А правительство КТО назначает ?
                Альф
                1. Голован Джек (Роман) Вчера, 21:50
                  Цитата: Альф
                  А правительство КТО назначает ?

                  Доложите порядок назначения Правительства РФ.
                  Желательно внятно.
                  Сразу получите ответ на свой вопрос, да заодно еще на пару других. Смежных, таскать.
                  Подсказываю: все Законы есть в открытом доступе. Есть Вика, на совсем уж худой...
                  Голован Джек
                2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:34
                  Правительство назначает президент, Но! Только с согласия всенародно выбранной нами Думы, Конституционное большинство в которой у ЕР и было бы очень странным, если бы наши избранники не избрали своего лидере, председателя партии - Медведева. По факту: мы все, отдав свои голоса на выборах в Думу, проголосовали за Медведева. hi
                  Boris55
            2. виктор н (Виктор н) Вчера, 09:14
              Вот очень странно воспринимаются ожидания "В КОШЕЛЬКЕ ПРИБАВИТСЯ"! Во-первых, власти избирают отнюдь не для того, чтобы они деньги раздавали. Во-вторых, только детям позволительно ждать подарков, от Деда Мороза тоже. Взрослые всё должны делать сами - для себя и близких. В том числе лично решать проблемы ЖКХ, пенсионного обеспечения, качества продуктов и прочего - всеми доступными способами. Самый доступный - вот он: пишите в Интернет. Но претензии должны быть, прежде всего, к непосредственным виновникам. А уж потом к властям.
              Вопрос о говядине Путин озвучил, чтобы показать, насколько нелепы бывают обращения и слегка на это намекнуть. Не все это поняли, да.
              Общество вправе требовать от властей большего в исполнении социальных обязательств - но не с ножом у горла, а спокойно, с достоинством. И всё у нас получится!
              виктор н
              1. dauria (Алексей) Вчера, 13:07
                но не с ножом у горла, а спокойно, с достоинством. И всё у нас получится!


                Вот так ?
                dauria
            3. mari.inet (Марина) Вчера, 13:04
              Но от машины вы не откажетесь, правильно? Машина - это уже не роскошь, а средство комфортного передвижения.
              Да, видимо из-за повышения цен на топливо подрастёт инфляция. Однако, Путин уже давно обозначил направление экономического развития: оно будет с небольшой постоянной инфляцией. Так лучше для роста экономики. Один раз сказал, и больше к этой теме не возвращается.
              Про причину роста цен на бензин - тоже грамотно объяснил. Но нам же эти объяснения ни к чему, да? Нам подавай удовлетворение наших требований. Вот уж действительно, зажрались в России. От КПСС ничего не требовали. Не приучены были требовать. А сейчас мигом подхватывают любые нападки на власть и требуют, требуют.. Требователи.
              mari.inet
          2. 210окв (дмитрий) Вчера, 08:57
            Борис,скажите пожалуйста..Сколько Владимир Владимирович у руля?
            Цитата: Boris55
            Цитата: 210окв
            Но это надо поддерживать делами.

            Народ, вы о чём? О том, что уже целый месяц прошёл после вступления Путина в президентство, а у нас в кошельке не прибавилось? Совесть то по имейте.
            210окв
            1. Boris55 (Борис) Вчера, 09:03
              Цитата: 210окв
              Борис,скажите пожалуйста..Сколько Владимир Владимирович у руля?

              Второй раз, второй срок. А сколько раз мы голосуем за партию буржуй (ЕР)? - Постоянно!
              Boris55
              1. Boris55 (Борис) Вчера, 09:16
                Мы, выбирая такую Думу, фактически назначаем в команду Путина лиц, представляющих интересы буржуй, и ждём от него, что он с ними разберётся. Дурдом ...
                Boris55
      2. cenzor1966 (Александр) Вчера, 10:39
        Ну это...как Стас Михайлов)) Некоторые Дамы требуют его переименовать в.....Иконостас Михайлов)))
        cenzor1966
      3. mari.inet (Марина) Вчера, 12:51
        Если вы каждый раз с ужасом рассматриваете платёжки, но денег на компьютер и оплату интернета таки нашли, то действительно получается какой-то когнитивный диссонанс.
        Мнение высказываете, как уверенный в себе и своей правоте человек, а суть коммента - всё дрянь, жизнь в России - кошмар, Путин всё лжёт и тд. Каким же образом в "жуткой и кошмарной" России могут появляться в человеке уверенность, стойкость, самоуважение? Неужели исключительно от плохой жизни?
        mari.inet
    2. Фил77 (Сергей) Вчера, 05:39
      Цитата: Vard
      Истина где то рядом... Царь у нас хороший.. бояре супостаты... И еще у них там наверху борьба за мир во всём мире... Мундиале... и прочее... А у нас дожить от зарплаты до пенсии... Не чувствуем мы себя причастыми к празднику жизни...

      Конечно Вы правы!Но,что касается чемпа,то праздник будет у всех кто приедет играть в футбол,а это как Вы понимаете мимо нашей сборной!из группы они не выползут!А что касается миницаря,то это именно он подобрал своё окружение и он будет за всё отвечать.В перспективе! hi
      Фил77
      1. Boris55 (Борис) Вчера, 08:52
        Цитата: Фил77
        А что касается миницаря,то это именно он подобрал своё окружение и он будет за всё отвечать.

        Учите Конституцию РФ. Президент НЕ имеет права: формировать и назначать правительство без согласия других органов власти.
        Статья 103
        1. К ведению Государственной Думы относятся:
        а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;
        Boris55
        1. AUL (Александр) Вчера, 09:28
          Вот и получается странный какой-то вывод. Мы долго, до оскомины, говорили о "пятой колонне" и совершенно не заметили, как появилась шестая. Не менее опасная. А может, даже более опасная предыдущей. Колонна патриотов конкретного человека. Колонна Путина. Причем уже готовая "взять автомат и стрелять". Пока на словах, но черт возьми, в этой стране иной раз от слов до дела недалеко.

          С авторами согласен на 100%. Патриотизм - это не "бурные аплодисменты, зал встает". К чему привел такой "патриотизм" - видим все. Но вот об опасности этой шестой колонны - думаю, переоцениваете их. Их не так много, просто они лезут из всех щелей. Кто по долгу службы, кто из-за заботы о своем благосостоянии, кто карьеру делает. Но результативность их суеты практически нулевая - народ уже привык думать своей головой и не верить официальным лозунгам. На эти псевдопатриотические вопли внимания особо не обращают.
          AUL
        2. Фил77 (Сергей) Вчера, 11:17
          Цитата: Boris55
          Цитата: Фил77
          А что касается миницаря,то это именно он подобрал своё окружение и он будет за всё отвечать.

          Учите Конституцию РФ. Президент НЕ имеет права: формировать и назначать правительство без согласия других органов власти.
          Статья 103
          1. К ведению Государственной Думы относятся:
          а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;

          В конституции конечно всё красиво и правильно написано.А в жизни она соблюдается,нет правда,соблюдается?!А он между тем её гарант!Вопросы? hi
          Фил77
          1. Boris55 (Борис) Вчера, 11:35
            Цитата: Фил77
            А в жизни она соблюдается

            Соблюдается.
            Boris55
        3. Вольнопёр (Алексей) Вчера, 13:32
          Boris55 (Борис) Сегодня, 08:52
          Учите Конституцию РФ. Президент НЕ имеет права: формировать и назначать правительство без согласия других органов власти.
          Статья 103

          Учим, учим.
          Статья 111
          1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы

          А дальше у нас там "шо"? ... Ага ...
          Статья 111
          4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.

          "Тоиссь" - не сделал три раза "Ку!"
          Иии ...
          - "Несогласных - На мороз!"©
          Вольнопёр
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:41
            Цитата: Вольнопёр
            "Тоиссь" - не сделал три раза "Ку!"

            Вы в курсе что ЕР имеет Конституционное большинство в Думе? Вы хотите, что бы она упразднила пост президента и - здрасте 1993? Вот только для полного счастья нам кризиса власти не хватало. Распад России на 24 республики и пр. автономии. Уточнение границ и война всех против всех... Отличный сценарий вы нам предлагаете...
            Дуам, как и президент, всенародно избраны. Надо не пальцы гнуть, а договариваться. Народу же надо головой думать, прежде чем избирательный бюллетень в урну для голосования опускать.
            Boris55
            1. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 12:43
              Boris55 (Борис) Сегодня, 07:41
              Вы в курсе что ЕР имеет Конституционное большинство в Думе?

              В курсе. Сверхмонополия "на власть" развращает. Получается политический вариант "однополярного мира".
              Вы хотите, что бы она упразднила пост президента и - здрасте 1993?

              Самостоятельно ГД упразднить пост президента уже не может, такое право было у Съезда народных депутатов РСФСР ( по Конституции 1978-1991-1993 гг.). Даже если будет принято решение об упразднении должности президента, то для такого изменения этих статей Конституции созывается Конституционное Собрание. Закон о порядке формирования Конституционного собрания, до сих пор и не принят.
              Народу же надо головой думать, прежде чем избирательный бюллетень в урну для голосования опускать.

              good Золотые слова!
              Вольнопёр
      2. виктор н (Виктор н) Вчера, 09:20
        Праздник Чемпионата предназначен не тем, кто играет (это их работа в шоу-бизнесе), а тем, кто зрить это будет - ЭТО ЗРЕЛИЩЕ для народа, без чего никак многим не прожить. СОВСЕМ!
        Отсутствие масла к хлебу простят, а отсутствие зрелищ - нет!
        виктор н
        1. kakvastam (Каквас Там) Вчера, 22:27
          Сколько игр на этом мероприятии планируется? Тридцать две? Даже если на каждой будет сто тысяч зрителей (вряд ли у нас много стадионов с большей вместимости), наберётся немногим больше трёх миллионов, и ведь даже не все они будут нашими согражданами. Не больно-то и много, согласитесь. А остальным без разницы, откуда трансляция идёт.
          kakvastam
    3. сибиралт (Олег) Вчера, 10:09
      Правильная статья и мысли в ней верные. Не надо уходить в крайности и топать по обочине дороги здравого смысла. Не все в жизни черно-белое, как и у любого из нас. А что касается власти, то какой то тенденции вперед к благу и развитию пока не просматривается. Тут главное - "пока". И у тюремных сидельцев праздники бывают. Все относительно. Пожуем увидим. hi
      сибиралт
    4. Кэптен45 (Юрий) Вчера, 12:01
      Цитата: Vard
      Истина где то рядом... Царь у нас хороший.. бояре супостаты... И еще у них там наверху борьба за мир во всём мире... Мундиале... и прочее... А у нас дожить от зарплаты до пенсии... Не чувствуем мы себя причастыми к празднику жизни...

      Комментарий, блин, ну прямо в тему статьи! lol Авторы призывают иметь своё мнение. А что мы читаем в этом комментарии? Набор лозунгов и агиток, которые можно найти на любом сайте. Тем не менее на момент просмотра я вижу уже 19 одобрительных откликов. belay А где же, по призыву авторов статьи, свои собственные мысли и рассуждения? request
      Кэптен45
    5. mari.inet (Марина) Вчера, 12:43
      Неужели праздник жизни - это возможность изо дня в день ходить по магазинам и тратить деньги? Разве жизнь по средствам лишается своей красоты и привлекательности? Или вам просто не хватает денег на билеты футбольного чемпионата и на проживание в гостиницах? Но это не беда. Примите своё скромное положение и посмотрите телевизор. Лично я так и сделаю.
      mari.inet
    6. Nick Вчера, 15:53
      Цитата: Vard
      И еще у них там наверху борьба за мир во всём мире... Мундиале... и прочее.

      А меня "Мундиале" конкретно не устаивает. в России живу и хочу чтобы русские слова использовали. Зачем испанское название в место русского. Чем слово мундиале лучше слова мировой?
      Nick
      1. Гардамир Вчера, 16:35
        Чем слово мундиале лучше слова мировой?
        чень уж наши правители не любят страну, в которой правят. Недавно писал, как вновь назначенный удмуртский глава вёл сбрание, не на русском и даже не на удмуртском, а на англицком. А этот у которого, всё то имплементарно, то транспарентно, то ещё не разбери поймёшь. Так вот на одном из языков России, есть неприличное слово по звучанию очень похоже на это испанское слово.только смысл неприличный. Так что в этом вопросе я с вами полностью солидарен.
        Гардамир
      2. dsk (Сергей) Вчера, 21:22
        Цитата: Nick
        Чем слово мундиале лучше слова мировой?

        "волонтёр" чем лучше "доброволец"? В прошлом году когда объявили о дне и годе "доброволец", слово "волонтёр" писали в скобках, вдруг "партнёры" не поймут.
        Сейчас перед "прямой линией" все ведущие в упоении на все лады пели "волонтёр" ... о "добровольцах" напрочь забыли, такой "патриотизм"...
        dsk
    7. Комментарий был удален.
  2. Nehist (Александр) Вчера, 04:40
    Актуально и на злобу дня!!! Все правельно. Имея свою точку зрения вступал в полемику и с авторами подписавшаю эту статью. Да подача материала порой бывает с уклоном в очень личное мнение того или иного автора,как говорят все мы люди все мы человеки. Вот я положим оголтелый милитарист и к либералам себя не отношу!- Но о боже высказываю иногда очень лебиральные мысли!! А статьи нужны всякие,как неготивные так и позитивные. Жаль порой модераторы очень интересные комментарии трут к сожалению
    Nehist
    1. Pax tecum (Pax tecum) Вчера, 06:30
      Vard:
      Истина где то рядом...

      Правда – своя у каждого. Истина – одна.
      Pax tecum
      1. Boris55 (Борис) Вчера, 08:36
        Цитата: Pax tecum
        Правда – своя у каждого. Истина – одна.

        Истина - это правда многих. Раньше многие верили, что земля плоская и это было истиной.
        Boris55
      2. Опер (Игорь) Вчера, 09:38
        Я не буду сейчас и здесь вступать в эту "поножовщину мнений" о внутренней и внешней политике руководства, которая вот вот готова в очередной раз развернуться! Я не знаю может я не прав, но мне всегда казалось, что журналистика, СМИ должны освещать те или иные события по возможности объективно! По крайней мере к этому стремиться. Безусловно автор имеет право на свое мнение, но это должно быть не более чем мнение автора! Существует аналитика конечно но и это субъективно. Здесь есть определенные рамки, переходя которые журналистика превращается в пропаганду! Власть, нравится она или нет, всегда обладает бОльшим объемом информации доступной для СМИ и для усредненного пользователя этой информацией. Случайно или неслучайно ставший известным некий факт умный пользователь всегда будет рассматривать всего лишь, как некий факт( пусть и претендующий на большую долю правды или таковым по сути являющийся) ведь он все равно вырван из информационного массива по прежнему остающегося неизвестным. И потому комментарии этого факта опять будут всего лишь субъективными и отражающими всего лишь взгляды того или иного пользователя - всегда можно даже самому хорошему на первый взгляд событию дать негативную оценку потому то и потому то ... И совершенно наоборот! Вот поэтому журналистика должна стремиться к объективности. Если же какой то сухой факт (заявления лидеров, репортаж с саммита и т.д.) не просто подается читателям как таковые, а снабжается порой "ненавязчивыми" едкими комментариями аппелирую щими к читателю (ну мы то с вами знаем ...) то это уже не просто журналистика это уже пограничное с пропагандой состояние если таких информвбросов пока не так много! Если таких вещей с определенной политической окраской печатается на информационном ресурсе все больше и больше то это уже простите позиция редакции! Ну или ее полная безалаберность граничащая с профнепригодностью в выборе совершенно негодных модераторов! Это я тоже могу допустить, но это уже другая история...
        Так для чего вот такие вот редакционные стать?! Дорогое руководство ВО, на вас давят читатели?! Ну так они выражают свое мнение - имеют на это право если это мнение не обернуто в форму угроз, запугивания ... Так вот если это просто мнение то вы имеете право читателям, что то объяснить, ответить персонально или вообще промолчать! Если не нравящиеся Вам отклики читателей доходят до критической массы то это уже вероятно повод крепко задуматься, проанализировать свою деятельность и может, что то изменить! Форма ответа (как я полагаю) выбрана крайне неудачно! То выйдет статья прочтя которую читатель вынужден подойти к зеркалу и задать себе вопрос - со мной все нормально?! Я хорошо себя чувствую?! И пойти перечитать статью... Перечитав повторно читатель понимает, что он что то не понимает и опасливо идет к окну посмотреть не выглядывает ли из за соседнего дома на его родном проспекте им. Ленина танк с шестиконечной звездой?!?!?! Вздохнув облегченно он таки с опаской на всякий случай включает телевизор - нет ли на экране бегущей строки "нас всех предали!" Статью ту нормальный читатель с трудом пережил и вот опять ... Зачем?!
        Последнее о чем мне хочется сказать - совершенно не согласен с обвинениями авторов в адрес жителей бывших союзных республик (вероятно большинства если об этом вообще решили написать) в крайнем путинизме граничащим с экстремизмом! Не буду говорить много ведь постоянные читатели ВО сами видят с той стороны (касается это и комментариев людей уже живущих в России) - "Россия, Путин, российская власть нас предала, недодала, недосделала, недолюбила ... Естественно есть и противоположные. Пусть и восторженные, иногда наивные но это тоже мнение людей! И это касается моего любимого Крыма! Жители Крыма это за малым исключением действительно патриоты России и очень многие из них любят ( не побоюсь этого слова ) Путина. Именно этого человека т.к.хлебнуть им на чужбине пришлось по самые не балуйся и даже больше! И после со всеми этими блокадами, когда нет то света, то воды ... И глядя на многострадальный Донбасс! Они имеют право на это! Это не культ! Это искренняя благодарность присущая русским людям.
        Ну а редакции я искренне хочу пожелать солидности и стрессоустойчивости, а еще объективной работы модераторов. С уважением,
        Игорь из Москвы, сержант СА, подполковник
        прошедший все должности от
        мл.оперуполномоченного до старшего по ОВД и
        руководителя отдела. Готов предоставить
        более полные данные если получу от редакции
        достаточные гарантии их неразглашения
        вплоть до несения различных форм
        ответственности.
        Опер
        1. Zagon Вчера, 10:17
          Цитата: Опер
          И глядя на многострадальный Донбасс! Они имеют право на это! Это не культ! Это искренняя благодарность присущая русским людям.
          Ну а редакции я искренне хочу пожелать солидности и стрессоустойчивости, а еще объективной работы модераторов. С уважением,

          Браво отличный и правдивый коммент !! Очень тяжело стало на сайте высказывать свое мнение .. hi
          Предлагаю его в модераторы !
          Zagon
        2. Curious (Victor) Вчера, 11:48
          "т.к.хлебнуть им на чужбине пришлось по самые не балуйся и даже больше!"
          Вижу смысл более широко развернуть тему страданий жителей Крыма на чужбине, особенно жителей ЮБК. Ведь многие думают, что в Крыму жилось не плохо и никаких особых лишений они не испытывали.
          Curious
          1. IS-80_RVGK2 (Макар) Вчера, 13:02
            Украинцы в своем репертуаре. У них дом горит, скотину враги угоняют, а они воюют с братом за наследство. Жители Крыма не не рабы. Они сами решают с кем им быть.
            IS-80_RVGK2
            1. Curious (Victor) Вчера, 13:11
              К чему Ваш спич? Вы житель Крыма? Или Вы автор статьи?
              Curious
              1. IS-80_RVGK2 (Макар) Вчера, 17:36
                А к чему ваш? Вы житель Крыма?
                IS-80_RVGK2
                1. Curious (Victor) Вчера, 18:41
                  Вот теперь понял, who is who.
                  Curious
        3. Фил77 (Сергей) Вчера, 14:27
          Отличный комментарий!Снимаю шляпу!(Правда сроду её не носил) hi
          Фил77
      3. Удав КАА (Александр) Вчера, 10:19
        Цитата: Pax tecum

        Правда – своя у каждого. Истина – одна

        Коллега! Я в ауте!!!!!! Так лаконично, четко и в точку может "высказаться" только умный, незаурядный ЧЕЛ!
        Вы -- абсолютно правы: все зависит от ТОЧКИ ЗРЕНИЯ!!! автора. А Истина -- она , как учили нас философы, -- АБСОЛЮТНА/ОТНОСИТЕЛЬНА .
        Только истина ФАКТА -- 100-процентна! А динамические системы они все относительны!
        (Все течет, все изменяется. И то, что было истиной сегодня на завтра будет просто "взгляд") yes
        Удав КАА
    2. Кэптен45 (Юрий) Вчера, 12:17
      Цитата: Nehist
      Да подача материала порой бывает с уклоном в очень личное мнение того или иного автора,как говорят все мы люди все мы человеки. Вот я положим оголтелый милитарист и к либералам себя не отношу!- Но о боже высказываю иногда очень лебиральные мысли!!

      Вы совершенно правы, каждый вправе высказывать свою точку зрения, как там у Вольтера : " Я не разделяю ваше мнение, но готов отдать за вашу точку зрения" как-то так кажется. Лично моё мнение, каждый волен высказавыть то, что думает. Единственное, что мне всегда не нравиться, это то, что в ходе полемики уже на втором комментарии начинают лепить - вы либерасты, а вы запутинцы, хорошо ещё хоть матом не кроют. Но хуже всего то, что с моей точки зрения, начинают поливать грязью страну и лично Президента, не понимаю, что этим самым унижают не только страну о которой так радеют,но и сами себя. Вот таким ,честно, бил бы либо по заднице, чтоб мозги на место встали, либо по голове, чтоб дерьмо из головы вытряхнуть.
      Кэптен45
      1. Nehist (Александр) Вчера, 12:38
        Положим я не совсем с Вами согласен! Для меня лично В.Путин как человек и как офицер прекратил существование после мартовских событий 2000 года. Да у него и после есть что записать в актив как госсударственного дейтеля,но повторюсь что после марта 2000 я его уважать перестал.
        Nehist
        1. Кэптен45 (Юрий) Вчера, 12:51
          Цитата: Nehist
          Для меня лично В.Путин как человек и как офицер прекратил существование после мартовских событий 2000 года. Да у него и после есть что записать в актив как госсударственного дейтеля,но повторюсь что после марта 2000 я его уважать перестал.

          Почему именно после марта 2000-го? Комсомольское ? Так ВВП там вроде никаким краем. Выборы? Так сами голосовали или Вы считаете,что всё подтасовано?
          Кэптен45
  3. лысова (владимир) Вчера, 04:55
    Не хочется терять доверие, а оно всё уходит и уходит.
    лысова
  4. Фил77 (Сергей) Вчера, 05:28
    Да ладно.Интересный сайт,на него приходят интересные люди,оставляют интересные комментарии.Главное слово-интересно!А точек зрения и должно быть много иначе опять таки будет не совсем интересно! hi
    Фил77
  5. тасха Вчера, 06:16
    Вы, уважаемые авторы, во второй половине статьи не смогли удержаться и скатились в другую крайность. Обожателей В.В.Путина, да прямо таких, что портрет перед сном целуют, я среди читателей ВО как-то не наблюдаю. Возможно, у вас критерии оценки свои или вы просто можете наблюдать динамику, перемены в настроениях комментаторов...

    В нашей стране многое происходит не так, многое не устраивает. Но, когда любые плохие ли, хорошие ли события не являются руководством к действию, а поводом для "я же говорил!", "лучше уже не будет" или "так вам и надо" и весь этот поток выплескивается из статей и комментариев - руки опускаются.. Понимаете? Тем более, что реальных предложений за всем этим словоблудием не наблюдается...

    Вам же, как журналистам, желаю находить факты, а не "жареные" материалы, сообщать интересные новости и быть объективными в оценках.
    тасха
    1. domokl (Александр) Вчера, 06:30
      Цитата: тасха
      Тем более, что реальных предложений за всем этим словоблудием не наблюдается.

      Реальные предложения это удел депутатов и конкретных руководителей направлений. Задача журналистов находить проблемы, находить тех, от кого зависит их решение и заставлять решать. А внушать правильно или не правильно то или иное действие это уже к пропагандистам.
      А про тех, кого вы не видите, тексты приведенные в статье почти дословно повторяют то, что реально пишут некоторые наши читатели. Увы, ничего не придумано...
      domokl
      1. тасха Вчера, 07:46
        Задача журналистов находить проблемы, находить тех, от кого зависит их решение и заставлять решать

        Согласен. Но моё замечание больше касалось читателей-комментаторов.
        реально пишут некоторые наши читатели.

        Возможно. Почему же вы выделили только сторонников действующего президента? Обратите внимание на дискуссии красных\белых? Вот где уж поле непаханное...
        тасха
        1. виктор н (Виктор н) Вчера, 09:30
          Мы все, по жизни, обязаны и ПРИНИМАЕМ, и затем реализуем конкретные РЕШЕНИЯ. Никаких советчиков не ожидаем. И в государственных делах наше право и гражданский долг находить решения и предлагать их нашим представителям-избранникам, а не наоборот. И уж никак не украшают мужчину вопли, стоны и всхлипывания.
          виктор н
    2. AUL (Александр) Вчера, 09:38
      Цитата: тасха
      Тем более, что реальных предложений за всем этим словоблудием не наблюдается...

      Вы, вероятно, очень невнимательны. Предложений высказывается очень много - от бредовых до вполне разумных и реализуемых.
      Вношу(и ранее вносил) предложение: вернуть прогрессивную шкалу налогообложения. И что, что-то изменилось?
      AUL
      1. Голован Джек (Роман) Вчера, 09:56
        Цитата: AUL
        Вношу(и ранее вносил) предложение: вернуть прогрессивную шкалу налогообложения

        Видите ля... шкала налогообложения назначается вовсе не из соображений социальной справедливости, а из соображений собираемости этого налога.
        Иными словами, если при плоской шкале сумма собираемого налога больше, чем (по расчетам будет) при прогрессивной, будет сохранена плоская шкала налога.
        Вы вот, например, в состоянии свое предложение подтвердить расчетами? Если нет - в топку Ваше предложение...
        PS: знаю лично (сам работал, правда недолго) две крупные конторы в Москве (с отделениями по России), которые до сих пор работают по "серым" схемам. Это при плоской-то шкале.
        Стопудово - при введении прогрессивной они тупо "уйдут в тень". Все озможности для этого - имеют, конторы крупные и с хорошими связями.
        Так что все это, как минимум, не слишком просто yes
        Голован Джек
        1. AUL (Александр) Вчера, 10:26
          А вы свое мнение расчетами подтвердить то сможете?
          А "теневиков" прижать можно при желании - с нашей-то могучей налоговой службой! Но - при желании!
          AUL
          1. Голован Джек (Роман) Вчера, 10:30
            Цитата: AUL
            А вы свое мнение расчетами подтвердить то сможете?

            Вопросом на вопрос? Техничненько...
            Это, видите ли, не мое мнение. Это мнение людей, от которых зависит введение (или невведение) столь милой Вам прогрессивной шкалы. "Рассчетчиков" там... квантум сатис.
            Цитата: AUL
            "теневиков" прижать можно при желании

            Повторяю - лично знаю две крупные (реально крупные, несколько тысяч человек) торговые фирмы, которые до сих пор работают "всерую". Все прочее - Ваши девичьи мечты. Одного "желания" там... маловато будет request
            Голован Джек
            1. AUL (Александр) Вчера, 10:35
              Это, видите ли, не мое мнение. Это мнение людей, от которых зависит введение (или невведение) столь итлой Вам прогрессивной шкалы.
              И этим все сказано! Так что можете не продолжать...
              AUL
              1. Голован Джек (Роман) Вчера, 10:57
                Цитата: AUL
                можете не продолжать

                Не Вам определять, что мне делать, а что - нет.
                Цитата: AUL
                И этим все сказано!

                Ну, понятно. Все кругом, кхм, ЛГБТ, и лишь Вы один - Д'Артаньян.
                Корона не жмет еще? wink
                Голован Джек
                1. Nehist (Александр) Вчера, 12:16
                  Уважаемый Голован Джек!!! Вам не надоело постоянно хамить аппонентам? Вас почитаешь так где ВЫ и Кем только не трудились и познания у Вас абсолютно в любой области!!! Вот только к сожалению Вы ни одного Факта так привести и не смогли
                  Nehist
                  1. Голован Джек (Роман) Вчера, 12:23
                    Цитата: Nehist
                    Вам не надоело постоянно хамить аппонентам?

                    И где Вы там увидели хамство?
                    Цитата: Nehist
                    Вас почитаешь так где ВЫ и Кем только не трудились

                    Я действительно много где и кем работал. И продолжаю этим заниматься. И что?
                    Цитата: Nehist
                    и познания у Вас абсолютно в любой области

                    Неправда. Я, например, совершенно не разбираюсь в авиации, анатомии, ... религии и много, в чем еще.
                    Цитата: Nehist
                    только к сожалению Вы ни одного Факта так привести и не смогли

                    Врать не надо, да?
                    А если Вы читать не умеете, или с пониманием плохо - это не ко мне, это в школу, или к доктору...
                    Принесло, блин, критика negative
                    * аппонент пишется через "о" первое, кстати yes
                    Голован Джек
                    1. Nehist (Александр) Вчера, 12:49
                      Если бы Вы были хорошим специалистом хотя бы в одном деле Вы бы им делом и занимались а не прыгали бы с место на место. Где хамство? Прекращайте общаться с оппонентами снисходительно-пренибрижительным тоном и не переходите на личности. У Вас это часто бывает,Вас это не красит и честно говоря вызывает отвращение и желание заняться рукоприкладством.
                      Это сугубо мое личное мнение о Вас основные на Ваших комментариях. Возможно Вы и хороший человек но слишком циничный.
                      Nehist
                      1. Голован Джек (Роман) Вчера, 12:59
                        Цитата: Nehist
                        Если бы Вы были хорошим специалистом хотя бы в одном деле Вы бы им делом и занимались а не прыгали бы с место на место

                        Я и не прыгаю. Все "прыгания" закончились еще в возрасте Христа.
                        А крайние 20+ лет я работаю программистом. А теперь еще и аналитиком. ERP-системы, погуглите.
                        Компании, на которые работаю, время от времени меняю, да. Тому много разных причин, писать здесь о них есть жесткий неформат.
                        Я вполне себе неплохой специалист, как доказательство - после двухлетнего (вынужденного) перерыва в работе по основной специальности, в 55 лет я таки нашел себе место работы, вполне уютное и комфортное (начальство вменяемое, сотрудники грамотные и дружелюбные, компания работает "вбелую" и с зарплатой не косячит), там и работаю.
                        Цитата: Nehist
                        не переходите на личности

                        Я только в ответ на аналогичные действия это делаю, как правило. Ну, и еще со "старыми знакомыми" иногда, у нас с ними давние терки, лучше не встревайте. Это совет, добрый.
                        Цитата: Nehist
                        вызывает отвращение и желание заняться рукоприкладством

                        Не рекомендую. Особенно последнее laughing
                        Цитата: Nehist
                        Это сугубо мое личное мнение о Вас

                        То есть Ваше ИМХО. Ценное дополнение, плюс Вам за это.
                        Голован Джек
  6. Greenwood Вчера, 06:24
    Позволю себе немножко покритиковать авторов.
    Только мы не просто за Путина. Мы за работающего Путина. За Путина, который выдвигает людей на руководящие должности не по принципу личной преданности и "для завершения начатых реформ", а по рабочим качествам.
    Сколько можно слышать о "прорыве нанотехнологий" от Чубайса? Об огромном потенциале Скворцовой и Кудрина? О незаменимости Мутко или Рогозина? О профессиональности Набиуллиной и Силуанова?
    Вы, как и многие другие россияне, выстроили себе в мозгу образ какого-то идеального Путина, который помимо громкого пиара на весь мир, катанием на истребителях за амфорами в компании стерхов, занимается проблемами страны, увольняет министров, назначает адекватное правительство и т.д. и т.п. При этом забываете, кем был Путин в 1990-е и кому он обязан своей головокружительной карьерой и назначением на должность президента. Путин - не Сталин и никогда им не был. У Путина просто грамотная пиар-команда, успешно создавшая ему образ крутого мужика, ведущего Россию к успеху (какой это успех, мы видим на примере работы путинских министров). Ну и несколько показных уголовных дел против нескольких несговорчивых олигархов в сочетании с резко повысившимися по сравнению с 90-ми ценами на нефть дало Путину уникальную возможность закрепить успех и стать чуть ли не иконой для значительных масс населения. И к сожалению, эти массы населения покорно ведутся на эту лажу, покорно голосуют на выборах, затем покорно затягивают пояса, а всех более-менее несогласных объявляют либерастами, "пятой колонной". Печально, господа, печально.
    Зажрались вы тут, в России. Не цените всего того, что для вас делает Путин. Вас бы на годик на Украину (в Молдавию, в Таджикистан и т.п.).
    Ну да, ну да. России, с её природными богатствами и интеллектуалным советским наследием только и осталось, что равняться на страны Третьего мира и всякие Украины. Давайте ещё с Африкой сравниваться. Нет бы на США, Канаду, Европу, Австралию и азиатских тигров равняться, мы будем успокаивать себя, что в Молдове хуже. Ну-ну. fool
    Greenwood
    1. domokl (Александр) Вчера, 06:35
      А в чем критика? Вы почти полностью повторили мнение авторов статьи. А в последнем абзаце мастерски перевернули все с ног на голову. Это как раз слова тех, о ком статья
      domokl
      1. Greenwood Вчера, 06:43
        Да, немножко сумбурно получилось. Поясню.
        Цитата: domokl
        А в чем критика? Вы почти полностью повторили мнение авторов статьи.
        Критики получилось не так много, согласен. Основная моя мысль в том, что не нужно пытаться вытягивать за уши из Путина сильного лидера. Ибо он таковым не является и никогда не был. Всякие там рейтинги "человек года" вообще ни о чём.
        В недовольстве того же Романа Скоморохова властью я не сомневаюсь.
        Последний абзац посвящён уже не авторам, а патриотам Путина, живущим в Таджикистонах. И здесь я с авторами согласен.
        Greenwood
        1. виктор н (Виктор н) Вчера, 09:37
          На "прямой линии" Путин убедительно объяснил состав нового правительства - с точки зрения его создателя. Кто сталкивался с решением сложных кадровых вопросов, тот понял. Мне не все члены правительства нравятся, но его логика понятна. В этом вопросе ему НУЖНО доверять.
          виктор н
          1. Greenwood Вчера, 14:56
            Цитата: виктор н
            В этом вопросе ему НУЖНО доверять.
            Доверяли в 2000ом, потом в 2004ом, ну и так далее. Результаты мягко говоря так себе. Долго ещё доверять будем?
            Greenwood
            1. виктор н (Виктор н) Вчера, 15:22
              Пока не вырастим нового достойного доверия. Предложите другого?
              виктор н
  7. свободный (Андрей) Вчера, 06:31
    Только мы не просто за Путина. Мы за работающего Путина. За Путина, который выдвигает людей на руководящие должности не по принципу личной преданности и "для завершения начатых реформ", а по рабочим качествам.
    Сколько можно слышать о "прорыве нанотехнологий" от Чубайса? Об огромном потенциале Скворцовой и Кудрина? О незаменимости Мутко или Рогозина? О профессиональности Набиуллиной и Силуанова?Не очень симпатично выглядит Путин, «раскручивающий» вопрос о говядине. Чуть ли не с министром. Но не об увеличении этой самой говядины, а о происхождении слова. Почему коровье мясо называется говядиной.
    Суммируя сказанное вы против Путина,потому что на данном этапе он как раз и занят происхождением слова говядина,назначением чинуш исходя из личной преданности,полетами на самолетах и прочими не заслуживающими внимания вещами.
    свободный
    1. Greenwood Вчера, 06:45
      Цитата: свободный
      Суммируя сказанное вы против Путина,потому что на данном этапе он как раз и занят происхождением слова говядина,назначением чинуш исходя из личной преданности,полетами на самолетах и прочими не заслуживающими внимания вещами.
      Я бы сказал, он всю дорогу этим и занимался. Пока его министры делили денежные должности и с упоением "оптимизировали" российскую экономику. Ничего не изменилось.
      Greenwood
  8. Гардамир Вчера, 06:39
    Всё-таки хотелось бы увидеть реальные дела на пользу. Так называемый автопром,это всё отвёртки.Заводы ЗИЛ и Москвич закрыты во времена Путина. ВАЗ продан.
    Иногда выставляют список построенного во времена Путина, но против него, ещё больший список разрушенного.
    Принудили Чечню к миру. но почему то принужденные живут лучше. А президент, морщится при слове русские.
    Крым вернули, но как то коряво, тысячи погибших на Донбассе. Такое впечатление, что Крым специально возвращали, чтоб рассориться с жителями Украины. Во всяком случае тратятся миллионы на телепередачи, нагнетающие противостояние.
    Какие ещё достижения Путина? начали ЕГЭ, Дом-2, построили Ельцин-центр, вдруг вспомнили полосатую ленточку и закрыли Красную Звезду. Придумали полк, как альтернатива, Дню Победы. Победы во внешней политике, это только для внутреннего употребления, достаточно вспомнить последнюю Олимпиаду.
    Ах да чуть не забыл, обязательно напомнят про 90е. Только тогда живы были советские люди. И они видели, как ломают страну, перестраивают, под капитализм. А к нулевым переделка была закончена, понадобился новый управляющий вновь созданного АО. Нынешним ведь плевать по большому счёту на 90е. Как там с медициной, образованием? Да ладно главное машины во дворах. Смысл жизни на уровне хрюкающего животного. Сейчас вот пенсионный возраст поднимают. И опять президент ничего не знает?
    Гардамир
    1. Фил77 (Сергей) Вчера, 06:46
      Всё абсолютно правильно ,но он не только знает всё,но и лично возглавляет происходящее!!! am
      Фил77
    2. свободный (Андрей) Вчера, 07:07
      Цитата: Гардамир
      Всё-таки хотелось бы увидеть реальные дела на пользу. Так называемый автопром,это всё отвёртки.Заводы ЗИЛ и Москвич закрыты во времена Путина. ВАЗ продан.
      Иногда выставляют список построенного во времена Путина, но против него, ещё больший список разрушенного.
      Принудили Чечню к миру. но почему то принужденные живут лучше. А президент, морщится при слове русские.
      Крым вернули, но как то коряво, тысячи погибших на Донбассе. Такое впечатление, что Крым специально возвращали, чтоб рассориться с жителями Украины. Во всяком случае тратятся миллионы на телепередачи, нагнетающие противостояние.
      Какие ещё достижения Путина? начали ЕГЭ, Дом-2, построили Ельцин-центр, вдруг вспомнили полосатую ленточку и закрыли Красную Звезду. Придумали полк, как альтернатива, Дню Победы. Победы во внешней политике, это только для внутреннего употребления, достаточно вспомнить последнюю Олимпиаду.
      Ах да чуть не забыл, обязательно напомнят про 90е. Только тогда живы были советские люди. И они видели, как ломают страну, перестраивают, под капитализм. А к нулевым переделка была закончена, понадобился новый управляющий вновь созданного АО. Нынешним ведь плевать по большому счёту на 90е. Как там с медициной, образованием? Да ладно главное машины во дворах. Смысл жизни на уровне хрюкающего животного. Сейчас вот пенсионный возраст поднимают. И опять президент ничего не знает?

      Да он вообще не причем,это все правительство.
      свободный
    3. Голован Джек (Роман) Вчера, 07:31
      Цитата: Гардамир
      Так называемый автопром,это всё отвёртки

      Есть такое понятие - "степень локализации". По существующим автозаводам этот показатель приведите, плз. Ну, чтобы не быть... голословным, вежливо так скажу, ладно. Вообще же это по-другому называется.
      Чистой "отвертки" уже нет, вы спали 10 лет и только проснумшись? С пробуждением тогда yes
      Цитата: Гардамир
      ВАЗ продан

      И производит таки машины, на которых можно ездить. А не прежние ведра с гайками. Нет?
      Цитата: Гардамир
      Крым вернули, но как то коряво, тысячи погибших на Донбассе

      А чё уж сразу не миллионы? wink
      Цитата: Гардамир
      Такое впечатление, что Крым специально возвращали, чтоб рассориться с жителями Украины

      Путаете причину и следствие. С Украиной (и "жителями") пути разошлись еще во времена кучманавтов. "Украина - не Россия". Точка.
      Цитата: Гардамир
      Ах да чуть не забыл, обязательно напомнят про 90е. Только тогда живы были советские люди

      Гм... я вот и посейчас жив, и 90-е помню прекасно. Вы меня и всех прочих таких уже похоронили, что ли? Лично я против laughing
      Цитата: Гардамир
      Как там с медициной, образованием

      Средненько. Но всяко лучше, чем в те же 90-е, не?
      Цитата: Гардамир
      Смысл жизни на уровне хрюкающего животного

      Говорите за себя, когда говорите такие вещи. Если у Вас такой смысл жизни, это ничего не говорит даже о Вашем соседе. Тем более об обществе в целом.
      Трибун, блин, агитатор... горлан-главарь negative
      Голован Джек
      1. badens1111 (влад) Вчера, 12:42
        Цитата: Голован Джек
        Трибун, блин, агитатор... горлан-главарь

        В Ростове-на-Дону дорогостоящий внедорожник Lexus RX расплавился под солнечными лучами на автомобильной стоянке торгового центра. Общая сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.
        Цена вашим восторгам
        https://cont.ws/@skyline/971040
        Цитата: Голован Джек
        И производит таки машины, на которых можно ездить. А не прежние ведра с гайками. Нет?
        badens1111
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 12:50
          Цитата: badens1111
          дорогостоящий внедорожник Lexus RX расплавился под солнечными лучами

          Ай, беда какая laughing
          Цитата: badens1111
          Цена вашим восторгам

          Каким, простите, восторгам? Нет у меня восторгов, у меня и машины-то нет уж 5 лет как... просто не нужна.
          А то, что ВАЗ выпускает сейчас, лучше, чем то, что он выпускал раньше. Будете спорить? Валяйте...
          Голован Джек
        2. lis-ik (Сергей) Вчера, 14:00
          И производит таки машины, на которых можно ездить. А не прежние ведра с гайками. Нет?
          Роман купите себе "Весту" по почти цене "Поло"? Я лично нет! Потому, как во время досуга почитал отзывы про неё, сначала восторг, потом, ну со всеми бывает, а затем-всё же это, как был таз, так и остался.
          lis-ik
          1. Голован Джек (Роман) Вчера, 14:15
            Цитата: lis-ik
            Роман купите себе "Весту" по почти цене "Поло"?

            Не-а... я Фольксвагены люблю. Но уж 11-ю какую нить мне и даром не надо, насмотрелся... на страдальцев.
            Повторяю - машины нет, давно, и не нужна. Ездить на ней некуда патамушта.
            Я чисто абстрактно, о качестве продукции, типа feel
            Голован Джек
            1. lis-ik (Сергей) Вчера, 14:19
              Цитата: Голован Джек
              Цитата: lis-ik
              Роман купите себе "Весту" по почти цене "Поло"?

              Не-а... я Фольксвагены люблю. Но уж 11-ю какую нить мне и даром не надо, насмотрелся... на страдальцев.
              Повторяю - машины нет, давно, и не нужна. Ездить на ней некуда патамушта.
              Я чисто абстрактно, о качестве продукции, типа feel

              Я тоже люблю только "немцев", но служебная сейчас "Гранта", для дорог области конечно это то, что надо (я про свесы), но пробег всего 63т.км., а уже перебрали подвеску и поменяли подшипники ступиц, и это при том, что очень бережно к ней отношусь.
              lis-ik
              1. Голован Джек (Роман) Вчера, 14:21
                Цитата: lis-ik
                а уже перебрали подвеску и поменяли подшипники ступиц

                Ну, все перечисленное, да
                Цитата: lis-ik
                для дорог области

                - это расходники laughing
                Голован Джек
    4. виктор н (Виктор н) Вчера, 09:43
      Заводы обанкротились не из-за Путина - там ОГО! - какие коллективы были : уже без парткомов, но с профсоюзами и прочими органами трудового коллектива. Это ОНИ не сумели конкурировать - слабаки! Ищите причину в себе.....
      виктор н
      1. NordUral (Евгений) Вчера, 10:25
        Вы на каком свете, дружок?
        уже без парткомов, но с профсоюзами и прочими органами трудового коллектива
        NordUral
        1. виктор н (Виктор н) Вчера, 11:30
          Предлагаете ТАМ обсудить? Так это тема для живых.
          Кто чувствовал себя беспомощным перед обстоятельствами не должны забывать, как лихие героические командиры производства быстро сникли.
          Часто потому, что никакой поддержки от "коллектива" в помине не было, а часть оных ещё и руки радостно погрели...
          виктор н
          1. NordUral (Евгений) Вчера, 15:01
            Там обсуждать не придется, нет никакого там, а вот на земле грешной где вы увидели трудовые коллективы и работающие профсоюзы?
            И чем и как рядовые из этих коллективов руки погрели, да еще радостно так?
            NordUral
            1. виктор н (Виктор н) Вчера, 15:31
              Так самораспустились! Сами разошлись, САМИ не сохранили! САМИ - ни Ельцин, ни Путин, ни даже Чубайс.
              Ну неразумно отрицать НАШУ собственную вину!
              виктор н
    5. Околоточный (Алексей) Вчера, 10:52
      Иногда выставляют список построенного во времена Путина,
      но против него, ещё больший список разрушенного
      .

      Им разрушенного??? Что бы не быть пустословом приведите список "разрушенного Путиным"? В 90-е Путин разрушал? Или разрушали в том числе и при молчаливом согласии гардамиров? Тех, которые сейчас "А Баба Яга против!"?
      Околоточный
      1. Гардамир Вчера, 14:59
        В 90-е Путин разрушал?
        В 90е он тоже не дворником работал.
        молчаливом согласии гардамиров?
        Всё повторяется, теперь при молчаливом согласии околоточных.
        Гардамир
      2. NordUral (Евгений) Вчера, 15:40
        Не буду голословным - был в Ленинграде завод ПТО им. C. М. Кирова основанный в 1930 г. на Обводном канале между Варшавским и Балтийским вокзалами.
        Теперь нет его там, остатки после банкротства в Рыбацком. Но это уже не тот завод и не то он сейчас выпускает. Далеко не то.
        Много раз в 2000-х бывал на его руинах, где работало много разных фирмочек, впечатление удручающее. А теперь на его месте торгаши и еще бог знает кто и что.
        NordUral
    6. лис Вчера, 21:44
      Цитата: Гардамир
      ВАЗ продан.

      не просто продан...а уничтожены целые производства.осталась только "отвёртка".
      лис
  9. Tatanka Yotanka (стас) Вчера, 06:45
    да норм все!!! и подача материала и люди вроде адекватные все fellow по крайней мере сайт лишен прямых угроз и оскорблений инетных ремб
    Tatanka Yotanka
  10. Bastinda (Михаил) Вчера, 07:04
    Куда минус поставить? "За невосторженный образ мысли"? laughing
    Минуса не нашел, поставил + laughing
    Bastinda
  11. alta (Анатолий) Вчера, 07:32
    Культ личности Сталина создавал кто угодно, но не Сталин.
    Города Сталинобад, Сталино, Сталинск .... гимн, ,,краткий курс ВКПБ(б),, .... , увы, культ личности Сталина создал сам Сталин.
    alta
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 09:17
      Только вот до Сталина троцкий переименовал один из городов в Троцк, а Сталин ПОСТОЯННО просил не называть в его честь населенные пункты! И еще -чаще всего инециатива по переименованию шла действительно именно снизу -от народа! !!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    2. AUL (Александр) Вчера, 09:48
      Ну, создавал-то не он, а его холуи. Но он совсем не возражал против этого.
      AUL
      1. Гардамир Вчера, 15:01
        он совсем не возражал против этого.
        Кошка бросила котят, это Сталин виноват.
        Гардамир
    3. IS-80_RVGK2 (Макар) Вчера, 17:50
      Можно увидеть какие-нибудь документы за подписью Сталина в которых он требовал, приказывал, рекомендовал называть населенные пункты в свою честь?
      IS-80_RVGK2
  12. bandabas (bandabas) Вчера, 07:38
    Мое мнение. Сайт уходит в худшую сторону. А, когда в первый раз зашел в 2011, было нормально.
    bandabas
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 09:14
      Сайт какой был, таким и остался. Всё зависит от нас, форумчан, как мы свои мысли излогаем, и от реакции на наши мысли и взгляды остальных форумчан и админтстрации сайта. ...
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. NordUral (Евгений) Вчера, 10:21
        Нет, сайт меняется. Преобладают либеральные высказывания. Актуальные статьи выходят там, где сложно просто взять и ответить, то регистрация дополнительная нужна, то просто невозможно. Очень много восторженной ложной информации, повторов. Ставить материалы надо на основном сайте и давать ссылку на источник.
        NordUral
      2. bandabas (bandabas) Вчера, 10:52
        Вы не правы.Стало мало интересных статей и появилась куча жвачного барахла.
        bandabas
        1. Nehist (Александр) Вчера, 12:22
          Согласен! Из когда-то профильного сайта превратился в площадку политических споров
          Nehist
          1. Комментарий был удален.
            1. badens1111 (влад) Вчера, 17:57
              Цитата: Astra55
              Скучно, господа!

              Господам скучно?Господам ельцина подавай?
              А вы спросили людей,нужен ли в России,повтор этого бедлама и те физиономии что олицетворяли его проклятое время,все эти шахраи,бурбулисы и прочие гайдары с чубайсами?
              Скучно с вами..в господа вы затесались,самоназвание приклеили..но ими не быть и не стать вам,потому как для этого надо разум и волю иметь ,а не инстинкты и кусательно-хватательный рефлекс.
              А Крым-это Россия,иному не быть.
              badens1111
              1. bandabas (bandabas) Вчера, 18:22
                А что то изменилось Да да. Изменилось. Только сейчас развернулось на градусов 150
                bandabas
              2. Astra55 Вчера, 20:30
                Во! Уже комментарий удалили.
                А речь шла не лично об моем отношении к И.В.Сталину или Б.Н. Ельцину или социалистическом или каком ином пути развития России. Речь не о моих политических пристрастиях. Может я ярый сторонник Иосифа Виссарионовича! Речь не об этом. А ВОЗМОЖНОСТИ людям свободно высказывать свою точку зрения.
                А так, собрались люди.
                Крым наш? - Наш!
                Сталин молодец? - Молодец!
                Горбачев плохой? - Плохой!
                Все. Понаставили друг другу плюсиков, обмыли маршальские звезды и разошлись.
                Спорить не с кем!
                Astra55
                1. Комментарий был удален.
  13. alta (Анатолий) Вчера, 08:00
    Цитата: Гардамир
    Всё-таки хотелось бы увидеть реальные дела на пользу. Так называемый автопром,это всё отвёртки.Заводы ЗИЛ и Москвич закрыты во времена Путина. ВАЗ продан.
    Иногда выставляют список построенного во времена Путина, но против него, ещё больший список разрушенного.

    В Саратове работал авиационный завод, выпускающий до 2005г. самолёты ОКБ Яковлева, также самолеты и вертолеты других КБ, сегодня завода нет .
    С 2005 по 2012г.г. происходило уничтожение завода-гиганта, только пару лет тому было возбуждено уголовное дело по факту этого преступления .... .... тысячи работников стали безработными, кто-то стал миллионером.
    Кстати, пару дней тому была статья ,,Вернётся ли самолет Головатого, Як-3 в Саратов,, , этот самолет был также выпущен на саратовском авиационном заводе.
    alta
  14. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Вчера, 08:16
    Да вроде больших "страстей" не было, публика воспитанная. Главное, чтобы невиртуальные погоны не вмешались. По форме и содержанию "ВО" давно должен был стать медиапроектом. Но тогда он наверняка станет из-за капризов денег "как другие". ...А всё таки интересно было бы посмотреть "в лицо" "офицерский корпус".
    samarin1969
  15. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Вчера, 08:24
    Да Роман и Александр, подняли Вы вопрос. А ответа нет. Придется ждать, хотя ответы на поверхности.
    мичман
  16. Улиточник N9 (Улиточник) Вчера, 08:50
    Автор правильно заметил-все(как те которые "за", так и те которые "против") сейчас такие "смелые" в своих высказываниях. winked Однако, это покуда "интернет" в России относительно "свободный",но ничего, скоро вы все будет "за Путина"- после того, как введут "регистрацию выхода в "сеть" по паспорту" "как в Китае"... wink
    Улиточник N9
    1. NordUral (Евгений) Вчера, 10:18
      Не судите по себе, дружок! К тому же, любого из нас, кто зарегистрировался под настоящим именем (ник не в счет), отследить могут и сейчас в пять минут.
      NordUral
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Голован Джек (Роман) Вчера, 12:27
            Цитата: Nehist
            Голован Джек!!! Вы ХАМ с большим самомнением!

            А вот это уже - прямое оскобление, кстати.
            Голован Джек
            1. Комментарий был удален.
    2. Кэптен45 (Юрий) Вчера, 12:27
      Цитата: Улиточник N9
      Однако, это покуда "интернет" в России относительно "свободный",но ничего, скоро вы все будет "за Путина"- после того, как введут "регистрацию выхода в "сеть" по паспорту" "как в Китае"... wink

      Зато может тогда не будут уши с черепами мерить, да ерунду всякую про это отдельные личности писать.
      Кэптен45
  17. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 08:53
    А причем тут Путин?..Просто сменили фигуру..Сменили фигуру, те, кому чего-то досталось,но как они считали мало...И особо к кормушке не допускали...В 90- е кем перед выборами пугали?"Красно-коричневыми" - это они находились на содержании Госдепа...придут дескать к власти , будет вам, ужо..Картинка сменилась.Теперь пугают либералами -это они на содержании Госдепа...придут к власти, будет вам ,ужо..Такое впечатле, что к власти пришли "красно-коричневые", которыми пугали в 90-е..Но реально у власти те же.Только пугала разные.К концу 90-х основной конфискационный период закончился..фигура ЕБН как раз была подходящей, на это время.На новый период, зарабатывания денег на конфискованном, нужна была новая фигура, ею стал Путин...Одни оттеснили от кормушки других,другие и новые к ней рвутся.Вот и вся политология.Радоваться успехам.Радуюсь, когда пишут запустили завод, построили корабль...Но радость за людей,что будут работать, получать зарплату, выплачивать кредиты и ипотеку, может и отложат что-то..Но сверхприбыль эти люди не получат,они ее создают,получают и распоряжаются другие...
    parusnik
  18. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 09:10
    Молодцы, честно написали ,азбучная истина, каждый человек имеет право сказать все что он думает, и неважно, нравится кому-то это или нет! Мы все разные, разные взгляды, намерения и мысли, только а одном мы едины -любви к стране. И каждый выражает, возможно экстравогатно, только свое мнение, свою форму любви к стране! Это и хорошо, ибо нас нельзя загнать как стадо, в определенный загон, и требовать от нас кляться в любви к власти! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. NordUral (Евгений) Вчера, 10:15
      Мы все разные, разные взгляды, намерения и мысли, только а одном мы едины -любви к стране.

      Позволю себе не согласиться с вами. Никоим образом мы не едины.
      Примеров этому не счесть.
      NordUral
    2. IS-80_RVGK2 (Макар) Вчера, 18:00
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      только а одном мы едины -любви к стране

      Вранье. У нас разные страны. Моя Родина - СССР. У россиякоторуюмыпотеряльцев совершенно другая.
      IS-80_RVGK2
  19. turbris (Борис) Вчера, 09:21
    Все оно конечно хорошо, если выглядит так как написано. Но судя по публикациям, критика Путина и власти все таки преобладает значительно, над положительными комментариями, оно и понятно, критиковать всегда легче. Обьективности в оценке событий журналистам ВО явно не хватает, над этим надо работать, критика должна быть конструктивной и не базироваться на слухах.
    turbris
    1. Юра (Юрий) Вчера, 12:18
      Цитата: turbris
      оно и понятно, критиковать всегда легче
      Это верное утверждение, именно поэтому В своё время Зюганов бросил под ноги Ельцину, то доверие которое ему оказало большинство на выборах девяносто шестом. Ответственность это груз, тяжесть которого, некоторые понимают слишком поздно.
      Юра
  20. Комментарий был удален.
  21. NordUral (Евгений) Вчера, 10:13
    Наверное, пора объяснить, почему "ВО" вдруг стало либеральным и антиправительственным.

    Как либералы на ВО могут быть против либерального (мягко скажу) правительства? Против такой власти либеральной тут такие, как я, но я сталинист, сторонник красного (умеренного, с плановой экономикой и элементами рынка) курса страны, станы где все принадлежит народу, а не ворам во власти.
    NordUral
  22. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Вчера, 10:37
    Больше похоже на оправдание, странная статья ни о чём.
    Wild_Grey_Wolf
    1. Вас Влад (Владислав) Вчера, 12:12
      Цитата: Wild_Grey_Wolf
      Больше похоже на оправдание, странная статья ни о чём.

      Они же сказали, они журналисты laughing А их задача проблемы поднимать!Вот беда критических статей большинство,а хорошего как бы и нет в стране!По военной тематике они (положительные тенденции) показаны, я согласен,но критикуют ведь всё.
      Вас Влад
    2. Zagon Вчера, 13:37
      Цитата: Wild_Grey_Wolf
      Больше похоже на оправдание, странная статья ни о чём.

      Зато какой вой начался ..хе хе (сразу видно кто кому лижет..)))
      Zagon
  23. solzh (Сергей) Вчера, 10:44
    Культ личности Сталина создавал кто угодно, но не Сталин. То же самое и с культом личности Путина.

    Сравнивать два культа Сталина и Путина не корректно. Сталин - Великий, он один такой. Сталин два раза за своё правление поднимал страну из руин. А Путин... Ему до Сталина далеко, он просто в чём-то пытается подражать Сталину, культ Путина больше похож на культ дорогова Леонида Ильича Брежнева.
    мы даже в мыслях не держим соревноваться с «Первым», «Звездой», «РЕН-ТВ». Тут как бы они «за явным преимуществом»…

    Правильно, зачем вам соревноваться, вы лучше их! В последние года два, я телевизор смотрю редко, в основном сижу в интернете. В интернете много интересного можно прочитать и увидеть, увидеть то, что на тв считается цензурой, увидеть мнения других людей о ситуации в стране и т.д.
    solzh
    1. Комментарий был удален.
      1. solzh (Сергей) Вчера, 13:43
        Цитата: Karenius
        и с дорогим Ильичом некорректно сравнение...

        Вы правы. Что-то я погорячился сравнивая Путина с Брежневым.
        solzh
      2. виктор н (Виктор н) Вчера, 15:38
        Эффективность капитальных вложений во времена Брежнева - очень больной вопрос! Но это вопрос очень специальный, для научной аудитории, здесь не к месту.
        виктор н
        1. Karenius Вчера, 15:59
          По эффективности работы предприятий в брежневские времена здесь курьезы случались... Как-то мерседесовцы гостили здесь на ЕрАЗе, и в это время рядом с ними по ж/д ветке лампочки показались в вагонах (для нас ничего удивительного, соседний ламповый завод пользовался ответвлением из ЕрАЗа). Так они начали сразу подсчитывать, насколько эффективно организовать выпуск лампочек а автомобильном заводе. :)
          Karenius
  24. Hlavaty (Владимир Главатый) Вчера, 10:48
    Надеемся (пока ещё), что многие умные читатели нашего издания уже не удивляются тому, что мы разные. Мы — это «Военное обозрение» в целом и авторский коллектив в частности.

    Не удивляются. Быть разносторонним - это нормально. Главное, чтобы это не перерастало в стремление угодить максимально широкой публике - это путь превращения в очередное СМИ с "гибкой позицией". Всё таки собственную позицию желательно иметь.
    И наличие внятной позиции скажется на количестве "умных читателей". Думаю, собственной аудиторией нужно заниматься постоянно, чтобы не остаться с троллями и пустобрёхами. По крайней мере,не допускать хамства в отношении своих постоянных читателей (например: удаление комментария без объяснения причин или выставить предупреждение и забыть его снять). Верю, что уважительное отношение к людям всегда приносит свои плоды.

    Всё подобное взаимопритягивается (Ричард Бах)

    Публика, которую вы "притянули" на свой сайт, отзеркаливает вам ваши же внутренние проблемы или успехи.
    Плохими людьми нас стимулируют к развитию, а хорошими вознаграждают за достигнутые успехи.
    Но и те и другие, умному человеку дают пищу для размышлений, а глупому - повод для обид.
    Желаю вам быть умными, терпеливыми, уважительными, но строгими к хамству. И вы притянете на свой сайт ещё больше "умных читателей".
    Hlavaty
  25. виктор н (Виктор н) Вчера, 11:18
    "Новые россияне" - это одна категория. Есть и другая - "соотечественники за рубежом", Это кто - отверженные? Чтож, спесь порой проявляется. А люди есть. И у каждого, вглубине, невысказанный упрёк: "нас бросили". Невысказанный потому, что того, кто бросил, уже нет. Но есть те, кто сейчас отвергает.
    Соотечественники пристально наблюдают и многое замечают. Почём фунт лиха знают. "Мягкая сила" их обходит. Тут рядом вопрос о "мягкой силе" обсуждают, но очень многие в этом мало разбираются. А это - реальная возможность принести пользу. Так что не стоит свысока о этих категориях....
    виктор н
  26. misti1973 (валерий) Вчера, 11:50
    Путин-четкий, смелый и решительный лидер?Ха-ха-ха-ха-ха! Вот такие мнения и есть самые худшие: когда "черное" называют"белым". Вы не кремлеботы-эти тупые и поверхностные! Вы изощеренные и хитрые пропанандисты, играюшие на душах людских как на свирели! А уж тот, кто назвал вас либералами , совсем нелалекий.
    misti1973
  27. serezhasoldatow (Сергей) Вчера, 11:57
    Статья со смыслом, но... остался вопрос. Кто привил китайцам культ Путина? Там тоже остатки СССРовского феодализма?
    serezhasoldatow
    1. albert (albert wesker) Вчера, 20:29
      А кто сказал, что в Китае культ Путина?Запутинцы?Регулярно бываю на сайте Синьхуа, никаких щенячьих восторгов у китайцев по поводу Путина не наблюдается.
      albert
  28. Curious (Victor) Вчера, 12:02
    Читаешь статью - вроде бы авторы все правильно пишут. Открываешь разделы "Новости", "Мнения", "Аналитика", а последнее время и "История" - результат творчества авторов статьи, возникает ощущение, что или авторы не откровенны в своих высказываниях, или они чего то не понимают. Второе сомнительно, хотя и возможно.
    Журналистика, она как серфинг. На гребне волны хотят быть многие, но не всем это одинаково удается - таланты разные. Но всем хочется. В этом основная проблема, а не в шестой коллоне уряпатриотов, к созданию которой сайт приложил большие усилия. А то прямо по Гоголю - я вас (уряпатриотов) породил, теперь, если что, убью.
    Curious
  29. mari.inet (Марина) Вчера, 12:05
    ".. там, где у нас случаются "проколы", мы говорим о проколах.."
    Добрый день всем.
    Дорогие, говорить о проколах можно по-разному. Можно "говорить". Спокойно, последовательно, с аргументами и контр-аргументами.
    А можно по-хамски обвинять всех и вся, называя своё хамство обычным "разговором".
    Думаю, именно открытое хамство и злобливость в "разговорах" о проколах и возмущают часть читателей. Тех, кто по своему характеру настроен на более спокойную и вразумительную беседу.
    mari.inet
  30. mari.inet (Марина) Вчера, 12:11
    "Сколько можно слышать о "прорыве нанотехнологий" от Чубайса? Об огромном потенциале Скворцовой и Кудрина? О незаменимости Мутко или Рогозина? О профессиональности Набиуллиной и Силуанова?"
    Если вам не симпатичны перечисленные лица, то это не аргумент в пользу того, чтобы их немедленно отстранили. Очевидно, у Путина на этих людей и их работоспособность другой взгляд, более конструктивный и аргументированный. Он всех из знает лично, изучил все достоинства и слабости, оценил их работоспособность на занятых должностях. Был бы повод да более подходящие кандидатуры - поменял бы.
    Но ВВП предпочитает работать именно с ними. И этот факт говорит, что люди не так и плохи, как думают о них некоторые представители редакции.
    mari.inet
    1. IS-80_RVGK2 (Макар) Вчера, 18:08
      Цитата: mari.inet
      Очевидно, у Путина на этих людей и их работоспособность другой взгляд, более конструктивный и аргументированный.

      Очевидно вы не понимаете что такое руководство. И очевидно вы не сможете аргументировать чем так хорош Чубайс. Но лезете со своим гнилым охранительством.
      IS-80_RVGK2
  31. mari.inet (Марина) Вчера, 12:13
    ".. Не очень симпатично выглядит Путин, «раскручивающий» вопрос о говядине.."
    "разговор о говядине" - это была лёгкая пауза, передышка в четырёх-часовом марафоне. Возможность отвлечься на дурацкий вопрос.
    mari.inet
    1. виктор н (Виктор н) Вчера, 15:45
      Это был достаточно прозрачный намёк: не парьте президенту мозги глупостями!
      виктор н
  32. Юра (Юрий) Вчера, 12:13
    Статья оставила двоякое впечатление. Вы господа воюете со своими подписчиками или всё таки с недостатками в государстве. Воевать не надо и выражениями бросаться типа таких
    Ровно до того момента, пока кто-то не "возьмет в руки автомат". Но тогда мы тоже можем это сделать. Вопрос только, кто эффективнее и что будет за этим: Украина или Сомали
    тоже не надо, которое является практически утверждением вашей уверенности, что такое возможно и ваш ответ, да ещё с угрозой. Если вы всё таки изобличаете недостатки то делайте это с доказательствами которые кстати присутствуют во многих ваших статьях, называйте конкретно фамилии уж если вы описываете конкретные события, обосновывайте. Но иногда подача материала ведётся с эмоциями переходящими чуть ли не до истерики, что бывает и вызывает отторжение и соответственно неоднозначное восприятие материала. Господа вы не боги карать Путина или кого-то ещё, и он не бог чтобы его любить не знай за что, самое большое производное от крика - это эхо, результат возможен только после спокойного разговора который услышали и возможно поняли все стороны. Так как я на сайте с двенадцатого года и постоянно насколько это возможно вас читаю, я знаю, что вы настоящие патриоты нашей страны, а это главное. А дальше... , дальше продолжайте делать то, что вы делали до сих пор - говорите, говорите громко, чтобы все услышали, но спокойно.
    Юра
  33. mari.inet (Марина) Вчера, 12:21
    ".. Как и многие другие вопросы на шоу «Прямая линия не пойми зачем». Без которых просто нереально наладить нормальную жизнь в России.."
    На мой взгляд, Прямая линия - это не ток-шоу, в котором Путин являет себя народу, и толку от которого ноль.
    Прямая линия - это реально прямая линия связи президента с народом, по которой Владимир Владимирович сверяет своё мнение о российских реалиях с мнением граждан. Получает вопросы, соотносит их с докладами от чиновников.. И такой формат позволяет ему посмотреть на народ, послушать народ, настроиться на волну народа, на его самочувствие и настроение.
    Вот и получается, что Прямая линия - очень важный для самого президента формат. Важней, чем для народа.
    Кстати, набор вопросов от народа год от года меняется, показывая и изменения в нашей жизни. Какие-то темы исчезают, какие-то тенденции нарастают. Путин явно получает большую пользу от своего "разговора с народом".
    mari.inet
  34. mari.inet (Марина) Вчера, 12:27
    ".. в этой стране иной раз от слов до дела недалеко.."
    Не в "этой", дорогие, а в нашей. В нашей стране было много всяких разных исторических моментов. Переживали и будем переживать их вместе. В нашей стране, а не в какой-то безликой "этой".
    Насчёт разнообразия мнений - это правильно. Разнообразие позволяет возникать новым мыслям и идеям, оттачивать мастерство аргументированных дискуссий. Здесь к вам придирок нет.
    mari.inet
  35. mari.inet (Марина) Вчера, 12:31
    " Критиковать и правительство, и президента тоже будем! Особенно тогда, когда они этого заслуживают. И хвалить будем! Даже требовать ответа будем.."
    Бог в помощь. Только хорошо бы помнить об умеренности. Умеренная, аргументированная критика мобилизует и побуждает к исправлению ошибок.
    А чрезмерная пустопорожняя критика больше походит на оголтелое критиканство, которое отдаляет чиновника от народа, расхолаживает, вынуждает опускать руки и отказываться от продуктивной работы.
    Как-то так.. Спасибо за статью. Было интересно.
    mari.inet
  36. Radikal Вчера, 12:48
    Жирно и четко: мы не против Путина. В ситуации постоянного "землетрясения", в которой находится современный мир, государству действительно необходим сильный, решительный лидер. Необходим человек, способный принять на себя ответственность за принятые решения.
    Только мы не просто за Путина. Мы за работающего Путина. За Путина, который выдвигает людей на руководящие должности не по принципу личной преданности и "для завершения начатых реформ", а по рабочим качествам.
    Тут у вас первое вступает в противоречие со вторым. К тому же, никто не говорит, что Гарант не работает - работает, и ещё как! Другой вопрос - в чьих интересах?! А можно и так спросить - на кого? winked И, смею вас заверить многие не находят однозначного ответа на эти животрепещущие вопросы! Некоторые наоборот однозначно уверены, что по меньшей мере не в интересах большинства народа! Не будем брать в расчет декларируемые постоянно с экрана любовь и верность! lol Поэтому и возникают такие коллизии в отношении "ВО" hi
    Radikal
  37. Антарес (Антарес) Вчера, 12:52
    наглядное пособие как Украиной можно пугать--Вы что хотите как в Украине?
    Чуть что сразу-Украина..Сомали...нет чтобы как то Германию бы, Францию, Норвегию...
    Хотите как В Норвегии???
    Антарес
    1. Redfox3k (Владислав) Вчера, 13:55
      Бензин по 129 рублей за литр? Нет уж, спасибо. Тут по 44 за литр, уже напрягает.
      Redfox3k
    2. mari.inet (Марина) Вчера, 17:36
      Как гласит народная мудрость - хорошо там, где нас нет.
      mari.inet
  38. Zagon Вчера, 13:43
    Сейчас всех несогласных начнут зачищать ! (а их мало осталось на сайте))))
    Но мы выживем все же ..
    Zagon
  39. Комментарий был удален.
    1. виктор н (Виктор н) Вчера, 15:53
      Ну,это уже за рамками пристойности!!!
      виктор н
  40. Андрей из Челябинска (Андрей) Вчера, 15:29
    Ну как-то так оно и есть:)))))) С постулатами статьи согласен hi
    Андрей из Челябинска
    1. Romper Stomper Вчера, 15:38
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Ну как-то так оно и есть:)))))) С постулатами статьи согласен hi

      Будьте так любезны, подскажите, если это конечно не секрет, за ваши статьи опубликованные на сайте , администрация ВО вам что-то платит?
      Romper Stomper
      1. Андрей из Челябинска (Андрей) Вчера, 16:58
        Цитата: Romper Stomper
        Будьте так любезны, подскажите, если это конечно не секрет, за ваши статьи опубликованные на сайте , администрация ВО вам что-то платит?

        Абсолютно не секрет - да, платит
        Андрей из Челябинска
    2. IS-80_RVGK2 (Макар) Вчера, 18:28
      Андрей, а вы уверены что вас не придавит тем что сдерживают те скрепы которые вы и редакция ВО усиленно стараетесь выдернуть? Те кто вас критикует они хоть и туповаты в основной массе ведь тоже кое в чем правы.
      IS-80_RVGK2
  41. ver_ (вера) Вчера, 15:37
    Цитата: 210окв
    Борис,скажите пожалуйста..Сколько Владимир Владимирович у руля?
    Цитата: Boris55
    Цитата: 210окв
    Но это надо поддерживать делами.

    Народ, вы о чём? О том, что уже целый месяц прошёл после вступления Путина в президентство, а у нас в кошельке не прибавилось? Совесть то по имейте.

    ...анахреон - он - кошелёк - нужон?.. Карта есть..
    ver_
  42. Доктор Зло (Илья) Вчера, 16:35
    Цитата: Zagon
    Сейчас всех несогласных начнут зачищать ! (а их мало осталось на сайте))))
    Но мы выживем все же ..

    Миханушка! Местная жертва политических репрессий.
    Доктор Зло
    1. Karabin (Юрий) Вчера, 18:51
      Цитата: Доктор Зло
      Миханушка! Местная жертва политических репрессий.

      Поймал себя на мысли, что не хватает перлов патриидиотичного, до ануса, Михана. Веселил меня этот товарисчь. Сатрапы! Разбаньте Витальку.
      Karabin
  43. Altona (Евгений) Вчера, 18:40
    Цитата: NordUral
    сторонник красного (умеренного, с плановой экономикой и элементами рынка) курса страны

    ------------------------------
    В марксизме это называется "переходный период". Сейчас такой тип общественного строя в Китае-плановая экономика с контролем базовых отраслей и НЭП в остальной.
    Altona
  44. Altona (Евгений) Вчера, 18:50
    Цитата: Голован Джек
    Я вполне себе неплохой специалист, как доказательство - после двухлетнего (вынужденного) перерыва в работе по основной специальности, в 55 лет я таки нашел себе место работы, вполне уютное и комфортное (начальство вменяемое, сотрудники грамотные и дружелюбные, компания работает "вбелую" и с зарплатой не косячит), там и работаю.

    ---------------------------------------
    Сомневаюсь, что смогли бы найти что-нибудь вне Москвы по работе.
    Altona
  45. Karabin (Юрий) Вчера, 19:23
    Надеемся (пока ещё), что многие умные читатели нашего издания уже не удивляются тому, что мы разные. Мы — это «Военное обозрение» в целом и авторский коллектив в частности.

    Наверное, я к умным не отношусь, потому как (пока еще) удивляюсь. Удивляюсь перемене общей позиции сайта в политических вопросах. С чего бы такой разворот в сторону критики власти и даже иногда Самого? И это после стольких лет воспевания любого чиха Темнейшего, расшифровки Хитрых планов и многоходовок? Ставер,Скоморохов еще в прошлом году славили Вождя немилосердно. Статьи ведь остались. А тут нате. Перемена резкая. Может поэтому пламенные путинисты стали обзывать вас либерастами? не привыкли еще. Я даже не знаю как относится к такой перемене. Вроде должно быть удовлетворение, потому как,например, некоторые места в нынешних статьях Володина , стали созвучны моим критическим комментариям на статьи Володина 3-4 летней давности. Что послужило поводом к переменам? Давление "неопровержимых улик" нашей реальной жизни? Так "улики" уже давно и на виду. Здравый смысл? Только приветствую. Но вот остался червячок сомнения. И на ум, не к ночи помянут, пришел Киселев. В прошлом певец рынка ,свобод, открытости и сотрудничества, ныне распатриотичный патриот-консерватор и хрен знает , кто в будущем.
    Karabin
  46. Опер (Игорь) Вчера, 19:35
    А можно вопрос?! Не обратили внимание, что как таковая статья редакционная большинству комментаторов совершенно не интересна т.к.практически не обсуждается?! Все, как всегда на своей волне! Короля играет свита! В данном случае либо свита поплохела либо король плохо одет! Статья то немаловажная...
    Опер
  47. Комментарий был удален.
    1. IS-80_RVGK2 (Макар) Вчера, 20:20
      Если не секрет сколько у вас зарплата чистыми?
      IS-80_RVGK2
  48. trak Вчера, 20:35
    Полностью поддерживаю авторов статьи. Я думаю в том же ключе.
    trak
  49. Altona (Евгений) Вчера, 20:43
    Цитата: Слесарь
    На заводах не хватает специалистов .их можно привлечь =по американскому способу ,но блин кому то не хватает ума или жаба давит,по простому этот фокус не получается .

    --------------------------
    Если в стране ограничить возможности спекулятивного капитала, ввести трансграничный валютный контроль, сделать дешевым кредит (длинные деньги) и направить его в промышленность, причем не точечным как сейчас способом, а с разумным планированием и протекционизмом. Я уж промолчу про наличие венчурного законодательства, наличие отраслевых ВУЗов и прочих многих примочек, то ваша проблема вполне решаема.
    Altona
  50. Altona (Евгений) Вчера, 20:47
    Цитата: Karabin
    Вроде должно быть удовлетворение, потому как,например, некоторые места в нынешних статьях Володина , стали созвучны моим критическим комментариям на статьи Володина 3-4 летней давности. Что послужило поводом к переменам? Давление "неопровержимых улик" нашей реальной жизни? Так "улики" уже давно и на виду. Здравый смысл? Только приветствую.

    ----------------------------------
    Ситуативно действия Президента были созвучны ожиданиям народа и народ ожидал большего. Господин Володин является официальным автором статей и проводником редакционной политики данного сайта. Редакционная политика в данном случае ключевое слово.
    Altona
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