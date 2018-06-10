Houston Mechatronics разрабатывает подводный робот для работы на экстремальных глубинах без фала

По материалам сайтов:

www.unmannedsystemstechnology.com

houstonmechatronics.com

www.naval-technology.com

www.defenseindustrydaily.com

dronebelow.com

Компания из Хьюстона совместно с американским флотом работает над автономным необитаемым подводным аппаратом (АНПА) с минимальным уровнем управления, который будет работать на глубинах более 3000 метров без надводного судна или фала для связи.Главный технолог компании Houston Mechatronics Николаус Редфорд сказал, что система Aquanaut отличается от других технологий, поскольку способна обращаться с предметами на глубинах до 3000 метров по командам управления, передаваемым по акустическим сетям. При этом Редфорд отказался сообщить, на каких глубинах военный вариант может работать. В аппарате Aquanaut установлены батареи емкостью более 30 киловатт-часов.Еще одной особенностью этой системы является ее способность самостоятельно развертываться на большом расстоянии. «Она может уплыть реально далеко подобно, например, подводному аппарату для доставки пловцов и по прибытии в заданное место может трансформироваться в дистанционно управляемый аппарат, которому не нужны кабели, фалы или тросы, - заметил Редфорд. - Но, тем не менее, аппарат контролируется, поскольку мы всегда хотели иметь человека в контуре управления».Редфорд также сказал, что нынешняя технология связи с подводными аппаратами позволяет поддерживать только высокоскоростную связь на дистанции порядка двухсот метров, существуют ограничения по дальности развертывания. Технология же низкоскоростного акустического модема компании Houston Mechatronics позволяет развертывать аппараты на больших дистанциях. На данный момент аппаратам, используемым для манипуляционных работ, необходимо большое судно или большая платформа и фал для связи, поскольку операторам необходима высокоскоростная сеть, способная передавать видеоизображение с высоким разрешением.Цель компании Houston Mechatronics заключается в том, чтобы исключить финансовые и логистические проблемы, связанные с привлечением к работам сопровождающего судна и фала. По его словам, работа судна может стоить в день 100-200 тысяч долларов. Фал ограничивает АНПА, так как судно на поверхности должно иметь значительный простор для маневра с фалом, который к тому же создает гидродинамическое сопротивление».Aquanaut может помочь ВМС США в борьбе с подводными минами и подводными лодками. Редфорд сообщил, что ВМС хотят иметь подобные возможности, поскольку подводные мины достаточно дешевы, но при этом могут причинить большие неприятности.Редфорд, например, заметил, что мина за 3000 долларов может быстро закрыть целый морской путь. Нынешние решения по борьбе с подводными минами включают использование водолазов или дорогих боеприпасов. Американский флот также проводит оценку и испытания других систем, например, Knifefish для борьбы с минами. Автономный аппарат Knifefish для борьбы с минами разработан компанией General Dynamics Mission Systems.Редфорд заметил, что Aquanaut отличается от Knifefish тем, что это единственная система с технологией, которая позволяет выполнять манипуляции при низкой скорости передачи данных. ВМС США в некоторых случаях не хотят иметь вблизи судно, поскольку это могут быть враждебные воды, запретные воды или плохие метеоусловия.«Он может быть запущен с удаленного района, проплыть десятки километров и затем сделать свою работу. На данный момент для большинства систем это невозможно. Но это революция, которую мы провозгласили».Компания Houston Mechatronics провела недавно встречу с представителями Управления флота по минной войне и боевым действиям в прибрежных районах, где обсуждались пути развития и сферы применения аппарата Aquanaut.