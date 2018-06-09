13:36 11 июня
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Николай Лукашенко на саммите ШОС сел в один ряд с главами государств

Журналисты обратили внимание на примечательный эпизод в китайском Циндао, где стартует саммит Шанхайской Организации сотрудничества. В Циндао прибыл и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Прибыл со своим сыном Николаем.

При этом Лукашенко-младший (ничтоже сумняшеся) сел рядом с Александром Григорьевичем в ряд кресел, подготовленных для глав государств, входящих в ШОС.




Для справки: Николай Александрович Лукашенко родился в 2004 году. При этом Николай с весьма юных лет участвует вместе с отцом в различных официальных мероприятиях, в том числе и за пределами Беларуси. Так, Лукашенко-младший ездил вместе с отцом на саммит СНГ в Бишкек, приветствовал с трибуны участников белорусского парада в честь дня независимости.

Два года назад Коля Лукашенко в интервью владивостокскому журналисту-пятикласснику отвечал на вопрос о том, хочет ли тот стать президентом.

Ответ Николая:
Не очень. Это будет сложная жизнь.


Между тем, на полях саммита ШОС Лукашенко-старший уже провёл встречу с иранским коллегой, заявив о том, что Беларусь прекрасно знает, что такое жить под санкциями, и надеется, что здравый смысл возобладает, и никакого санкционного давления на Тегеран Западом оказываться не будет. Александр Лукашенко отметил существенное развитие двусторонних белорусско-иранских отношений.

Использованы фотографии: Ruptly
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Комментарии 137

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  1. kefan (kefan) 9 июня 2018 20:29
    Батько уже готовит себе преемника.
    kefan
    1. Глядя Петрович 9 июня 2018 20:31
      Цитата: kefan
      Батько готовит себе преемника.

      Майдан, к сожалению, себе готовит. Белоруссия не Азия, такой номер не пройдет.
      Глядя Петрович
      1. lopvlad (rr) Вчера, 01:16
        Цитата: Глядя Петрович
        Майдан, к сожалению, себе готовит


        вы так пишете как-будто Лукашенко и власть Белоруссии друг русского народа и считают себя частью русского мира.Безопасность русских и России зависит только от власти России а незалежные спасители России для нас как гири.
        lopvlad
    2. viralig (Петр) 9 июня 2018 20:32
      Не, не готовит, а показывает всем - кто следующий хозяин.
      viralig
      1. Чёрный 9 июня 2018 20:44
        Да чё придираться, у Коли КАНИКУЛЫ!!!! smile
        Чёрный
        1. viralig (Петр) 9 июня 2018 21:14
          Каникулы - это отдых -лес, речка, спорт, любимое дело. А это - большие хотелки его папы, и пока не более того.
          viralig
          1. Svarog (Владимир) 9 июня 2018 22:28
            Цитата: viralig
            Каникулы - это отдых -лес, речка, спорт, любимое дело. А это - большие хотелки его папы, и пока не более того.

            Хотелки все у него воплотятся, мы уже давно живем в феодальном обществе, которое в скором времени вообще в рабское превратится
            Svarog
          2. Комментарий был удален.
          3. gm9019 (Михална) Вчера, 23:23
            Цитата: viralig
            Каникулы - это отдых -лес, речка, спорт, любимое дело. А это - большие хотелки его папы, и пока не более того.

            Нет у парня в лице заинтересованности в процессе (может мал ещё? тогда зачем его на такие мероприятия таскать!). И ещё много-много-много времени должно пройти, а за это время... вспоминаем сказку про Ходжу Насреддина, который обещал выучить ишака читать.
            Так что, без паники! :))))
            gm9019
        2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Вчера, 06:15
          Да чё придираться, у Коли КАНИКУЛЫ!!!! smile
          Все равно непорядок. wink ,,Золотая молодежь,, должна безвылазно жить и проводить каникулы в загнивающей англосаксонщине,шоб ежечасно испытывать на собственной шкуре все лишения и ежесекундно тосковать по Родине. winked
          ДЕДПИХТО
      2. Анатоль Клим (Анатолий) 9 июня 2018 20:52
        Цитата: viralig
        Не, не готовит, а показывает всем - кто следующий хозяин.

        Ставлю литр "Бульбашъ", что это операция прикрытия, следующим президентом Беларуси будет старшой- Витя Лукашенко, который подмял с разрешения Рыгорыча и МВД и КГБ Беларуси, правая рука однако, а Коленько ещё мал и глуп...
        Анатоль Клим
        1. Улиточник N9 (Улиточник) 9 июня 2018 21:01
          Согласен-приемник-Витя... Если сумеет безжалостно подавить оппозицию, когда придет время... winked
          Улиточник N9
          1. Челдон (Алексей) 9 июня 2018 21:54
            Цитата: Улиточник N9
            Согласен-приемник-Витя... Если сумеет безжалостно подавить оппозицию, когда придет время... winked

            Это не Восток.Не прокатит.
            Челдон
            1. Bakht (Bakhtiyar) Вчера, 00:46
              Но и не Запад.. Буш старший - Буш младший.... Клинтон он - Клинтон она (вот тут не прокатило, согласен).... Но ведь чуть-чуть..
              Bakht
            2. Викторио (Викторио) Вчера, 20:27
              Цитата: Челдон
              Цитата: Улиточник N9
              Согласен-приемник-Витя... Если сумеет безжалостно подавить оппозицию, когда придет время... winked

              Это не Восток.Не прокатит.

              ====
              тут вопрос, сколько готов запад потратить на демократизацию?
              Викторио
          2. Vita VKO (Виталий) 9 июня 2018 22:46
            Цитата: Улиточник N9
            Если сумеет безжалостно подавить оппозицию,

            Точнее если сумеет добиться поддержки России. Вспомните на волне каких лозунгов пришел к власти Лукашенко. С того времени вряд ли сильно изменилось настроение народа Белоруссии к России.
            Vita VKO
            1. РУСС (Максим) Вчера, 13:54
              Цитата: Vita VKO
              Цитата: Улиточник N9
              Если сумеет безжалостно подавить оппозицию,

              Точнее если сумеет добиться поддержки России. Вспомните на волне каких лозунгов пришел к власти Лукашенко. С того времени вряд ли сильно изменилось настроение народа Белоруссии к России.

              Алиев в Азербайджане смог поручится поддержкой России ,когда ему власть от отца перешла и Лукашенко 2:0 поддержим
              РУСС
        2. viralig (Петр) 9 июня 2018 21:19
          Ну папа специально спец службы старшему отдал - ибо вообще людям не из своей семьи не доверяет. А по поводу Коли, если отследите его выступления, то он однозначно намекал кого растит, и кому в конце концов отдаст бразды. Не даром китайцы про Колю говорят - маленький принц.
          А вообще очень грустно. Эти горе-управленцы в конец страну добьют. И главное альтернативы нет - опозиция еще то болото.
          viralig
          1. Анатоль Клим (Анатолий) 9 июня 2018 21:39
            Цитата: viralig
            А вообще очень грустно. Эти горе-управленцы в конец страну добьют. И главное альтернативы нет - опозиция еще то болото

            А у нас то же самое, как выборы, так 76,6%, а как бояре, которых назначил Царь, так горе -управленцы, а виноват никто, ан нет виновато население, которое долго живёт, хочет нормальную пенсию, да ещё мед. обеспечение. sad
            Анатоль Клим
          2. saturn.mmm (михаил) 9 июня 2018 22:25
            Цитата: viralig
            И главное альтернативы нет - опозиция еще то болото.

            Альтернатива всегда есть, оппозиция разная бывает.
            saturn.mmm
            1. viralig (Петр) Вчера, 09:39
              У нас опозиция проплаченная западом. А альтернативы нет ибо у вас хоть могут какие то партии быть, есть возможность организоваться. У нас же вообще голяк. Вроде не запрещают организовывать партии, однако законов регулирующих данную сферу нет, т. е. подымешь голову - снесут сразу(нельзя не высочайше одобренное делать). Более того соберутся 3-5 и более человек - уже подпадаешь под закон о несанкционированных мероприятиях.
              viralig
              1. saturn.mmm (михаил) Вчера, 10:19
                Цитата: viralig
                У нас опозиция проплаченная западом.

                Западная цивилизация не самая худшая в мире.
                Цитата: viralig
                А альтернативы нет

                Повторюсь, альтернатива есть всегда, это божий промысел: жить или умереть, любить или не любить, пить или не пить и т.д.
                saturn.mmm
                1. viralig (Петр) Вчера, 11:05
                  Западная цивилизация вырождается. Все тенденции к тому: низкая рождаемость; будем говорить прямо - , лесбиянки и прочая ..... борется за свои права - хотя их никто не притесняет, а вот нормальные семейные ценности - постоянно притесняют; никто не отменял - экспансию мусульманского мира в Европу - их кол-во растет и интегрироваться они не хотят, а на оборот прожимают под себя; и вера там католическая + растет влияние ислама.
                  А по поводу альтернативы, расскажите это тем кто на погосте лежит.
                  viralig
                  1. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 09:17
                    Цитата: viralig
                    А по поводу альтернативы, расскажите это тем кто на погосте лежит.

                    У них тоже альтернатива-рай или ад.
                    saturn.mmm
                2. ботан.su (Сергей) Вчера, 12:42
                  Цитата: saturn.mmm
                  Цитата: viralig
                  У нас опозиция проплаченная западом.
                  Западная цивилизация не самая худшая в мире.

                  То есть, то, что оппозиция проплачена и в случае успеха будет проводить в жизнь политику иностранных хозяев - нормально?
                  Если это альтернатива существующей власти, то альтернативы нет, о чем вам и говорят.
                  ботан.su
                3. alexmach (Александр) Вчера, 14:11
                  Западная цивилизация не самая худшая в мире.

                  Да, вот только роль, которую она приготовила нам в своем мире совсем не весёлая я вам скажу.
                  alexmach
                4. Pollux (Сергей) Сегодня, 01:21
                  Цитата: saturn.mmm
                  Западная цивилизация не самая худшая в мире.

                  И кто это хуже запада?
                  Pollux
                  1. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 09:41
                    Цитата: alexmach
                    Да, вот только роль, которую она приготовила нам в своем мире совсем не весёлая я вам скажу.

                    По Гитлеру что ли?
                    Цитата: Pollux
                    И кто это хуже запада?

                    А кто лучше?
                    saturn.mmm
                    1. Pollux (Сергей) Сегодня, 10:00
                      Цитата: saturn.mmm
                      А кто лучше?

                      Да все лучше!!! Китайцы лучше, индусы лучше, арабы лучше, латиносы лучше. Что есть запад??? Цивилизация убийц и грабителей.
                      Pollux
          3. Vita VKO (Виталий) 9 июня 2018 22:52
            Цитата: viralig
            опозиция еще то болото

            так почти везде, где власть думает исключительно о целостности кресел как государственной гарантии собственной безопасности и вседозволенности.
            Vita VKO
        3. andrewkor Вчера, 07:54
          Помнится несколько лет назад была передача про армию Белоруси.Витя там в составе группы спецназа отрабатывал некую задачу,вводную в лесистой местности.Само собой все упакованы соответственно .В группе все расставлены по номерам согласно расписания.так у Вити был номер 6, чего то там прикрывал.Смотри ,как чел приподнялся благодаря врожденному таланту.
          andrewkor
        4. Vittt Вчера, 14:32
          Цитата: Анатоль Клим
          Цитата: viralig
          Не, не готовит, а показывает всем - кто следующий хозяин.

          Ставлю литр "Бульбашъ", что это операция прикрытия, следующим президентом Беларуси будет старшой- Витя Лукашенко, который подмял с разрешения Рыгорыча и МВД и КГБ Беларуси, правая рука однако, а Коленько ещё мал и глуп...

          Ага, Димку не шибко жалует.
          Vittt
          1. Анатоль Клим (Анатолий) Вчера, 14:54
            Цитата: Vittt
            Ага, Димку не шибко жалует.

            Жил старик в одном селе.
            У старинушки три сына:
            Старший умный был детина,
            Средний сын и так и сяк,
            Младший вовсе был (не прошло модерацию) .
            Конёк-горбунок. Ершов.
            Анатоль Клим
          2. Аматар Сегодня, 09:22
            Димка носом не вышел. Не та порода
            Аматар
        5. galtuv Вчера, 17:27
          Правильно и делает. Хотя бы Русский Николай будет в Беларуси и это уже радует, что место Батьки не займёт ЖЖЖ,. А их в Беларуси так же много как и вна Украине. Пусть будет бульбаш и очень хорошо.А вы завидуете??
          galtuv
      3. 30 вис (Юрий) Вчера, 15:49
        Лукашенко старший уйдёт . Колю сожрут .
        30 вис
      4. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 01:12
        У него еще два претендента на роль хозяина. И у тех клыки по длиннее и поострее. Сожрут коленьку и не подавятся. Да и еще много желающих приватизировать унитарное предприятие Беларусь, после ухода нынешнего владельца. И внутри, и снаружи Синеокой. Скушно не будет.
        Vlad.by
    3. Siegen (Валентин) 9 июня 2018 20:34
      Президент Белоруссии готовит себе преемника - сына Колю.
      Белорусы задают вопрос:
      - Батька, доколе будешь нами править?
      - До Коли - буду! stop
      Siegen
      1. Неплохой (Виталий) 9 июня 2018 20:41
        Мальчишку жалко, оторван от сверстников, от мальчишеских похождений и приключений.
        Неплохой
        1. Опер (Игорь) 9 июня 2018 21:07
          Цитата: Неплохой
          Мальчишку жалко, оторван от сверстников, от мальчишеских похождений и приключений.

          Знаете глядя на все это может стоит наоборот за сверстников порадоваться?! Что оторваны от Коли ...
          Опер
          1. Rusland (Rusland) 9 июня 2018 21:57
            Это точно, а то научит сверстников пить, курить и выражаться. smile
            Rusland
        2. Мих1974 (Михаил) Вчера, 00:05
          Один николашку уже "доправился" - вся Империя в труху, миллионные жертвы, через террор с трудом большую часть собрали в единый Союз.
          Что николашка 2.0?
          Мих1974
          1. Аматар Сегодня, 09:29
            Николай 3.0
            Аматар
    4. Egorovich (Александр Румянцев) 9 июня 2018 20:37
      Только выглядит это по идиотски навязчиво. И в основном всегда не к месту он своего отпрыска везде засовывает. Дешевка!
      Egorovich
      1. Грац (Грац) 9 июня 2018 20:47
        то что ни к месту и на официальные международные мероприятия паренька таскает это очень не красиво , может кончить и он и сын как борис годунов с семьей
        Грац
        1. Egorovich (Александр Румянцев) 9 июня 2018 20:51
          А как это ущербно выглядит, просто позорище. wassat
          Egorovich
      2. рич (дмитрий) 9 июня 2018 20:49
        Вспомнился анекдот рассказанный здесь на ВО кем то из белорусов
        Корреспондент: Александр Григорьевич, до коле Вы будете Президентом?
        Лукашенко: До коле, до коле .....до Коли!
        рич
        1. Rusland (Rusland) 9 июня 2018 21:18
          Коля, Коля, Николай, сиди дома не гуляй. Даа, это не про него.
          Rusland
      3. Paranoid50 (Александр) 9 июня 2018 21:19
        Цитата: Egorovich
        Только выглядит это по идиотски навязчиво.

        Тут сразу вспоминается вторая половина 80-х, когда женское(и не только женское) население СССР плевалось ядом и шипело, наблюдая рядом с Мишаней Раису. laughing Ну, у того была отмазка - протокол, но всё равно напрягало.
        Paranoid50
      4. sapporo1959 (Михаил) 9 июня 2018 21:45
        А чего вам белорусский отпрыск? У нас вон такой же точно есть Дима Медведев.Тоже мальчонка шустрый..И главное мало того что мелькает,так еще и говорит,да так прям метко..
        sapporo1959
      5. Челдон (Алексей) 9 июня 2018 21:58
        Цитата: Egorovich
        Только выглядит это по идиотски навязчиво. И в основном всегда не к месту он своего отпрыска везде засовывает. Дешевка!

        Уральские пельмени "Адам в хорошие руки"- что вы везде суете своего хлопчика кучерявого. laughing
        Челдон
    5. Spartanez300 (Виктор) 9 июня 2018 21:50
      Усатый лизоблюд хочет составить царскую династию .
      П - Н - Л - гнусные выкормыши Советского Народа .
      Spartanez300
    6. Маз Вчера, 06:49
      Интесно другое. Путин сказал, что задумался о приемнике. Интересно , кого он с собой на саммиты возит?
      Маз
    7. Ст.пропорщик (КВАС) Вчера, 10:22
      Цитата: kefan
      Батько уже готовит себе преемника

      Ник. Лук. Ын. Коммунистическое мировоззрение в лице тов. Лукашенко торжествует.
      Ст.пропорщик
    8. Berkut24 (Алексей) Вчера, 10:31
      Батько уже готовит себе преемника.

      Коленьку первым порвёт на части окружение Лукашенко при первом случае. Я думаю, что за его спиной уже решают как поделить власть и финансовые потоки.
      Лукашенко пытается править как Сталин. Поэтому что будет дальше можно узнать исходя из опыта СССР в 50-е. Вспомним судьбу Васи Сталина.
      Berkut24
    9. ВрагНезалЁжности (Игорь ) Вчера, 18:08
      к тому времени незалЁжной территории не будет...будет либо воеводствами либо губерниями
      ВрагНезалЁжности
    10. sgazeev (Александр) Вчера, 18:16
      Цитата: kefan
      Батько уже готовит себе преемника.

      Кронпринц подрастает. laughing Съедят без царя.
      sgazeev
  2. 210окв (дмитрий) 9 июня 2018 20:29
    Ну,если папа ему ничего по этому поводу не говорит,значит так и надо..
    210окв
  3. Настоящий россиянин (Марат) 9 июня 2018 20:30
    Это пять. :)))
    Настоящий россиянин
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) 9 июня 2018 20:39
      Это кол с минусом, ибо передача власти по наследству неподготовленному к большой политике юнцу выйдет боком Белоруссии! Только если сын Лукашенко войдет во власть лет через 15, поработав в некой крупной международной компании, при этом отставая интересы республики, он сможет стать фигурой, а не бедной тенью папиньки! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Doliva63 (Валентин) 9 июня 2018 22:23
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Это кол с минусом, ибо передача власти по наследству неподготовленному к большой политике юнцу выйдет боком Белоруссии! Только если сын Лукашенко войдет во власть лет через 15, поработав в некой крупной международной компании, при этом отставая интересы республики, он сможет стать фигурой, а не бедной тенью папиньки! !!

        После "крупной международной компании" - только в КГБ в наручниках, ибо там ничему хорошему не научат, кроме одного - личная прибыль любым путём. У нас чубайсы и гайдары только некий институт у них посещали - результат плачевный для всей страны.
        Doliva63
        1. NordOst16 (Владислав) 9 июня 2018 23:50
          Так это и хорошо. Плевать на всё кроме выгоды для государства.
          NordOst16
    2. R.L. (Robert Adam) 9 июня 2018 20:55
      Шибко много на себя берёшь, называться " Настоящий россиянин"! Не позорь и не унижай Россиян, самозванец!
      R.L.
      1. рич (дмитрий) 9 июня 2018 23:37
        интересно, у него даже на иконке фото коллаборациониста из фильма "Момент истины". Странный подход вешать на иконку изображения предателей Родины
        рич
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) 9 июня 2018 20:34
    Николай Лукашенко на саммите ШОС сел в один ряд с главами государств
    Ну и что дальше будем обсуждать? wassat laughing Приятно даже такую новость слушать?
    p/s Нажрусь в усмерть сегодня am laughing bully
    Наблюдатель2014
    1. weksha50 (Георгий) 9 июня 2018 20:58
      Цитата: Наблюдатель2014
      p/s Нажрусь в усмерть сегодня


      Зачем в усмерть ? Тихо, плавно, с расстановкой - за здравие белорусов и Беларуси... А Александр с Колей - пусть уж как нибудь сами по себе...
      weksha50
      1. 210окв (дмитрий) 9 июня 2018 21:03
        Я вот тоже думаю...Это семейные отношения и чего туда нос совать.Разберутся
        Цитата: weksha50
        Цитата: Наблюдатель2014
        p/s Нажрусь в усмерть сегодня


        Зачем в усмерть ? Тихо, плавно, с расстановкой - за здравие белорусов и Беларуси... А Александр с Колей - пусть уж как нибудь сами по себе...
        210окв
        1. Rusland (Rusland) 9 июня 2018 21:24
          В Корее с этим попроще, а это как у нас в своё время с Раисой Максимовной, злые языки страшнее пистолета.
          Rusland
        2. Игорь В (Игорь Вячеславович) Вчера, 00:57
          Цитата: 210окв
          Я вот тоже думаю...Это семейные отношения и чего туда нос совать.Разберутся ]

          Какие, наф'иг семейные! Мама Коли давно в ссылке и никогда в семье Рыгорыча не была, личная медсестра.
          Игорь В
    2. lis-ik (Сергей) 9 июня 2018 21:21
      Цитата: Наблюдатель2014
      Николай Лукашенко на саммите ШОС сел в один ряд с главами государств
      Ну и что дальше будем обсуждать? wassat laughing Приятно даже такую новость слушать?
      p/s Нажрусь в усмерть сегодня am laughing bully

      Сегодня тем мало, что бы нажираться вусмерть и с удовольствием читать, суббота всё же, хоть и не стандартная. Вот сижу, пью пиво и читаю всё за неделю, чего не успел.
      lis-ik
  5. moskowit (Николай Иванович) 9 июня 2018 20:40
    Ой ты, Коля Коля-Николай,
    Сиди дома, не гуляй.
    Не ходи на тот конец,
    Ох, не носи девкам колец.
    ...
    Видимо родителям чадо своё нет времени воспитывать...А пленных французов ещё нет, что бы гувернёра найти....
    moskowit
  6. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) 9 июня 2018 20:42

    Ну ориентир теперь есть !
    ФЕОДОР
    1. Paranoid50 (Александр) Вчера, 00:11
      Цитата: ФЕОДОР
      ориентир теперь есть !

      Да это баттл!!! fellow wassat
      Paranoid50
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) 9 июня 2018 20:44
    Надеюсь, что Лукашенко старший не станет менять конституцию Белоруссии, и после себя короновать на власть сына! Между политикой, и международной политикой гигантская разница! Ему нужно долгие годы для начала в Миде республики поработать, и начать карьеру с самого низу!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. dauria (Алексей) Вчера, 00:54
      Ему нужно долгие годы для начала в Миде республики поработать


      Офигеть... Прям так сразу в МИД ? А если сынуля и на сменного мастера не потянет в механосборочном ? До чего докатились, уже позорища не замечаем. И ведь все они, что у белорусов, что у нас "из коммунистов". Это ж подумать только, какими глистами правящие партии обзаводятся, если их не травить . Тфу...Дожили. "Вы, барин, крестьян на вывоз покупаете, или с землёй ?"
      dauria
  8. Самара_63 (Вася) 9 июня 2018 20:44
    Ужас...
    Незавидная Судьба ждёт из обоих...
    Самара_63
    1. болот 9 июня 2018 20:51
      Попросится,у нас принят .
      Будут выращивать арбузы в Акмолинской области,ведь же Целина.
      болот
      1. Paranoid50 (Александр) 9 июня 2018 21:23
        Цитата: болот
        Попросится,у нас принят .
        Будут выращивать арбузы

        Ха, арбузы... Как раз, елбасы с преемником пока не определился... wink wassat
        Paranoid50
        1. болот 9 июня 2018 21:35
          Цитата: Paranoid50
          Ха, арбузы... Как раз, елбасы с преемником пока не определился...

          Там будет коллективный разум а Елбасы будет наблюдать с места Совета безопасности,до конца своих дней.Чуть чуть всего подождите.
          болот
    2. sapporo1959 (Михаил) 9 июня 2018 22:07
      Ужас Вася -это в России на пенсию жить.
      sapporo1959
  9. Piramidon (Степан) 9 июня 2018 20:47
    Типа, цесаревич.
    Piramidon
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) 9 июня 2018 20:54
      Типа цэ царенок. ...
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. moskowit (Николай Иванович) 9 июня 2018 21:17
        В русской истории фигурировал такой термин "царик"... Не приведи Господь, что бы он этому хлопцу достался....
        moskowit
        1. Громобой 9 июня 2018 22:02
          Цитата: moskowit
          Не приведи Господь, что бы он этому хлопцу достался....

          Ну игде ваш бог,если всё это уже произошло,белоруссы веные раб цареича Коли и должны ему пяту обмасливать своими своими чаяниями, иначе....ну,вы поняли ,что бывает с инакомыслщими в тоталитарной системе))).
          Громобой
  10. Не либероид Русский (Александр С.) 9 июня 2018 20:53
    эт что ? династия великих князей бульбастана начинается ?)))))
    Не либероид Русский
  11. weksha50 (Георгий) 9 июня 2018 20:54
    "Не очень. Это будет сложная жизнь"...

    Мдя... Уж насколько я положительно лоялен к белорусам в частности и к Беларуси в целом, однако такие пассажи даже у меня вызывают отрицательные эмоции...
    Бацка не понимает того, что САМ себе копает яму... what
    weksha50
  12. Yak28 (Алексей ) 9 июня 2018 20:55
    Лукашенко- младший по всей видимости будет новый глава Белоруссии,папа его лет за 10-15 под натаскает.У белорусов царская династия корни пробивает,от отца к сыну так сказать, будет трон переходить. wink
    Yak28
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) 9 июня 2018 21:00
      Не переходить а переезжать -поставят трон на колеса от трактора "Белорусь "....и будут по праздникам выкатывать. ..
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. sapporo1959 (Михаил) 9 июня 2018 22:14
        Особенно на Красной площади кстати будет красиво смотреться.Впереди Коля на "Беларусе",позади Дима на "Пепелаце" ну и на главной трибуне два отца....
        sapporo1959
  13. alfa19638 (Владимир) 9 июня 2018 21:10
    Такие поступки большой минус для страны в будущем и не добавляет уважения в настоящем - уровень председателя колхоза .
    alfa19638
  14. SCHMEL (Не в службу...) 9 июня 2018 21:17
    Коляна ждёт большой успех,если ОН против не будет laughing
    SCHMEL
  15. андрон-30 (Андрей) 9 июня 2018 21:24
    Бацько сказав так воно и будив , и не моги яму перэчить гад гадский , вот так .
    андрон-30
  16. Lek3338 (Лекъ) 9 июня 2018 21:35
    Примите мои соболезнования уважаемые граждане Беларуси .Незавидная у нас судьба у народов пост-Советского периода .У одного сын рядом с отцом сидит ,у второго жена вице премьер ,третий Димона премьером делает ,у четвертых даже революции не приводят к изменению лиц в кругах извини господи правящей "элиты" ,у пятых дочери покойного на должностях и так далее дальше по списку .
    Lek3338
    1. Анатоль Клим (Анатолий) 9 июня 2018 22:05
      Цитата: Lek3338
      Незавидная у нас судьба у народов пост-Советского периода .У одного сын рядом с отцом сидит ,у второго жена вице премьер ,третий Димона премьером делает ,у четвертых даже революции не приводят к изменению лиц в кругах извини господи правящей "элиты" ,у пятых дочери покойного на должностях и так далее дальше по списку .

      Классно сказал, молодец !!! good
      Анатоль Клим
    2. sapporo1959 (Михаил) 9 июня 2018 22:17
      Ну так из одной же семьи вышли! Потому так и похожи.Украина правда немножко пошла не тем путём,но думаю что то же исправятся..
      sapporo1959
  17. Curious (Victor) 9 июня 2018 21:39
    Видно и Александр Григорьевич не чужд идеям монархизма.
    Curious
  18. net0103net (Евстегней) 9 июня 2018 21:45
    Поляцкими замашками попахивает, потому как Лукашенко точно не кавказец и не азаит. Странно всё это. Надеюсь, больше глава государства такого киноляпа не допустит.
    Да уж, ... либо - пан, либо - пропал ... а остальное историки допишут
    net0103net
  19. Громобой 9 июня 2018 21:57
    Белорусский народ за лохов держат приглашая на выборы.Констркция стабилььная,но подверженная резким измененим,когда одна ножка прогбаетя и вся стабильность летит в Тар-тттрары.Вся история есть описания этогого удивительного процесса ,когда тоталитарные монстры ,вроде и пытаются по созданным ими законам удержаться у кормушки,но поток недовольства ищет и находит стремнину.Всегда,господин белорусский пан Коля.
    Громобой
  20. СоветскийСоюз (Виктор) 9 июня 2018 22:01
    Отсутствие понимания, приличия и такта. Колхазаны насквозь.
    СоветскийСоюз
  21. APASUS (Pavo) 9 июня 2018 22:04
    Бедный ребенок,который не видел детства! Я так не удивлюсь если он станет метеорологом на отдаленных островах или будет писать программы для мультфильмов .Его детство началось с того к чему идут всю жизнь .При всех привитых ему качествах Лукашенко ,все же не думаю что мужчина мог реально один воспитать нормально ребенка,а второй половины мы так и не видели.............
    APASUS
  22. Горный стрелок (Евгений) 9 июня 2018 22:22
    Как говорят "расписные", Батька берега потерял... Бедная Белорусь...
    Горный стрелок
  23. Sadko88 (Старший) 9 июня 2018 22:48
    Я первый кто поддержит этого парня, если к нему попытаются применить силу. Суверенное дело белорусов выбирать себе лидера. Их не так много на самом деле, что бы рисковать неадекватным человеком на посту главы государства. Стабильность и мирное небо, уже спасибо. Не нравиться? Так контраста на планете с избытком. Нырните в хаос и возможно тогда оцените порядок
    Sadko88
    1. Настоящий россиянин (Марат) Вчера, 00:12
      Цитата: Sadko88
      Я первый кто поддержит этого парня, если к нему попытаются применить силу. Суверенное дело белорусов выбирать себе лидера. Их не так много на самом деле, что бы рисковать неадекватным человеком на посту главы государства. Стабильность и мирное небо, уже спасибо. Не нравиться? Так контраста на планете с избытком. Нырните в хаос и возможно тогда оцените порядок
      - если Вы по-русски пишете с такими грубыми ошибками, как можно полагаться на Ваше мнение в области геополитики? Вы грамотой не смогли овладеть - зачем Вас слушать-то?
      Вам коровам хвосты крутить, может в пастухи. Вам и письма разносить-то доверить нельзя... Куда Вы с неоконченным средним-то???
      Настоящий россиянин
    2. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 01:36
      Кто сказал что оно суверенное
      Beltasir Matyagu
    3. МойВрач (Дмитрий) Вчера, 23:01
      Цитата: Sadko88
      первый кто поддержит этого парня, если к нему попытаются применить силу. Суверенное дело белорусов выбирать себе лидера.

      ты кто? Никто его не выбирал?
      МойВрач
    4. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 01:30
      Так оно суверенное, конечно, если выбирать...
      А если узнавать из телеящика про очередную "элегантную" победу на выборах, так вроде суверенитетом и не пахнет.
      По мне, так уж лучше Витя, чем Коля. Тот хоть что то из себя представляет. А этот избалованный барчук, с золотым пистолетом.
      Что он о жизни знает, чтоб возжи в руки брать?
      Да, собственно, кто ж ему их даст?
      Vlad.by
  24. Korsar4 (Сергей ) 9 июня 2018 23:11
    Тяжела Шапка Мономаха. Мальчику не позавидуешь. Буду рад, если ошибусь.
    Korsar4
    1. AlexVas44 (Александр) Вчера, 05:51
      Цитата: Korsar4
      Тяжела Шапка Мономаха. Мальчику не позавидуешь. Буду рад, если ошибусь.

      AlexVas44
      1. Korsar4 (Сергей ) Вчера, 07:11
        Это не основание для радости.
        Воспитание наследника - как бойцового петуха у Чжуан Цзы.
        Korsar4
    2. Zagon Вчера, 13:07
      Цитата: Korsar4
      Тяжела Шапка Мономаха. Мальчику не позавидуешь. Буду рад, если ошибусь.

      Не ошибешься , судя по глазам у мальчишки детства не было .! Мальчишку просто принуждают (посмотрите в его глаза ..) Он просто исполняет обязанности , что от него требует Батька ! Эх Лукашенко зря ты это делаешь ..Этот пацан может тебя застрелить ! В глаза его смотри иногда ..
      Zagon
  25. ArtMat 9 июня 2018 23:37
    Чего многозвездные упыри, типа Тралл(а) скажут? ...и Лука ваш умалишенный...
    ArtMat
  26. Настоящий россиянин (Марат) 9 июня 2018 23:38
    Наследный, картофельный прынц!)))
    Эпитафия совку, картофельные прынцы владеют вчерашними гордыми совецкими громадянами... Как там - "И впереди у нас полёт! И Русь и Беларусь велики! И коммунизма даль зовёт...и ЛЕНИН смотрит гордо свыше!"
    Настоящий россиянин
  27. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 01:34
    Я по наивности считаю что гг должен иметь способности и знания, а не быть сынком какой-либо политической потаскушки
    Beltasir Matyagu
  28. sergei28 Вчера, 04:14
    ...(ничтоже сумняшеся)...
    Автор может пояснить сию фразу?
    sergei28
  29. Holsten (Будвайзер) Вчера, 04:16
    Это грустно - это диагноз .
    Holsten
  30. Vard Вчера, 04:52
    Не потянет сынку президентом.. батька школу выживания прошел ... Всего сам достиг... А этот... Комнатное растение...
    Vard
  31. Лена Петрова (Усталый кот) Вчера, 06:00
    Цитата: Egorovich
    А как это ущербно выглядит, просто позорище. wassat

    Ради святых идеалов, - приходиться терпеть.
    Лена Петрова
  32. gorenina91 (Ирина) Вчера, 06:11
    -У А.Лукашенко три сына (оставим русские сказки "на потом")... -Но .., как доказывает "всемирная история" ... -когда сменяется единоличный правитель , находящийся многиЯ годы у власти.., то...то сразу же появляется проблема "наследования власти"... -Сам А.Лукашенко ...запросто ещё продержится на "посту правителя"...-лет 12-15 (а может и больше) ... -передать власть кому-то конкретно он не может ... -даже у него нет таких полномочий ... -И вот тогда в Белоруссии возникнет конкретная проблема ...
    gorenina91
  33. Гардамир Вчера, 07:20
    Кстати а сколько в России сынков заняли высшие должности? Даже орденами награждены. И чё такого?
    Гардамир
  34. Яро Полк (Яро Полк) Вчера, 08:10
    Ну, когда маленький был, это еще забавно выглядело, когда БАЦКА его с собой таскал(и то, как то странно это смотрелось),-но сейчас же, Колямба такой жлоб, в качестве кого он с ним такие мероприятия посещает, и кто его вообще аккредитует? what
    Яро Полк
  35. Стройбат запаса (Иван) Вчера, 08:31
    На фото видно, что оба кресла с белорусскими флажками. Так что всё продумано заранее smile
    А вообще интересно. Этому переростку 14 лет, а его уже везде бацька суёт. Нагловато.
    Стройбат запаса
  36. Zagon Вчера, 09:02
    Вот здесь с Лукашенко я не согласен..Зря он народ злит! Я его понимаю конечно,типо приучает с малоледства ,но это уже монархия ..А монархию в наших странах замочили и опять возвращать вряд ли будут .
    Zagon
  37. NordUral (Евгений) Вчера, 09:06
    Не очень умно себя ведет батька, не ожидал. Дождется так и своего майдана.
    NordUral
  38. Лексей (Алексей) Вчера, 09:48
    блин , он бы ещё бабушки притаранил бы и тёщу )))
    Лексей
  39. вакса (Валерий Зюков) Вчера, 10:32
    Онижедети на марше.
    вакса
  40. ggl1 Вчера, 12:03
    Сколько мы в Беларуси будем терпеть это безобразие?
    Россия помогите нам!
    ggl1
    1. Zagon Вчера, 12:57
      Цитата: ggl1
      Сколько мы в Беларуси будем терпеть это безобразие?
      Россия помогите нам!

      Новального вам прислать ??? laughing С Собчака .. laughing Этих выберите ?
      А может Сакашвили ..? ха ха ха
      Zagon
    2. Вкд Двк (Виктор) Вчера, 19:09
      Цитата: ggl1
      Сколько мы в Беларуси будем терпеть это безобразие?
      Россия помогите нам!

      Что мы должны (ОПЯТЬ МЫ ДОЛЖНЫ!!!) сделать? А не пора ли самим начать думать?
      Вкд Двк
  41. андрон-30 (Андрей) Вчера, 12:04
    в чём вопрос ? монарх готовит наследника ? не возможно конституция и народ не дадут это -му произойти , тогда что ? Россия вот будуший президент Белоруссии . Хвала богам , Али луя .
    андрон-30
  42. Пленник (Айрат) Вчера, 13:17
    Зря бацька так пацана подставляет. Сталин Василия так не подставлял, а ему таки не слабо отломилось. Вангую, что пацана судьба фейсом об тейбл ещё приложит за папкины закидоны.
    Пленник
  43. Lessing Ghazaryan (Lessing Ghazaryan) Вчера, 14:55
    Это при том, что Лукашенко сам давал советы Сержу Саргисяну о том, что нельзя создавать под себя конституцию для узурпации власти. Ведь не везде сердобольные "Пашиняны", могут и прибить мальчика. Колю жалко.
    Lessing Ghazaryan
  44. NF68 (Николай.) Вчера, 16:28
    Не рановато ли ему за таким стлом и в такой компании находиться?
    NF68
  45. faterdom (Андрей) Вчера, 18:25
    А что, Шушкевича опять захотели? Святые 90-е?
    faterdom
  46. Вкд Двк (Виктор) Вчера, 19:07
    От скромности этот отпрыск не умрёт. Думаю, бед от его хамства будет много.
    Вкд Двк
  47. Des10 (Александр) Вчера, 20:45
    "В Циндао прибыл и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Прибыл со своим сыном Николаем. "
    Вот на этой фотографии - галстук то сына подлиннее будет гораздо! laughing
    Разумеется - никаких ассоциаций --- прикол (шутка).
    Des10
  48. shirkoled (Константин) Вчера, 22:06
    Не пролезет у луки такой финт ушами!!! Сынулька ещё зелёный, сам лука уже с ярмарки едет!!!
    Так что затрут николеньку, как пить дать затрут!!!
    shirkoled
  49. datura23 Вчера, 22:45
    мужики, кто из вас отец,неужели не хотели бы передать дело всей жизни - сыну?
    datura23
  50. TUFAN (Elnur) Сегодня, 08:32
    Эдак лет через 30 на всём постсоветском пространстве укрепится монархия.
    TUFAN
Картина дня