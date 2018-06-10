13:36 11 июня
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В Европарламенте призвали Порошенко возглавить ЛГБТ-парад в Киеве

Европа решила устроить настоящую проверку для властей Украины на предмет защиты "истинных" европейских ценностей. Так, группа депутатов Европарламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко, членам правительства и депутатам Верховной рады с призывом присоединиться к так называемому «Маршу равенства» в Киеве. "Маршем равенства" в Европе принято толерантно называть хождение по улицам городов в непотребном виде лиц из сообщества педерастов, лесбиянок, трансгендеров и "неопределившихся". В общем, т.н. ЛГБТ.

Обращение размещено на сайте евродепутата Ребекки Хармс, ставшей его инициатором.

В письме говорится о том, что Порошенко должен возглавить парад ЛГБТ в Киеве, который намечен на 17 июня.


В Европарламенте призвали Порошенко возглавить ЛГБТ-парад в Киеве


Из письма:
Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье.


Евродепутаты отметили, что ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества на Украине. Свои подписи под обращением оставили 35 европарламентариев.

В 2017 году организаторам киевского «Марша равенства» из-за угроз радикалов пришлось изменить маршрут шествия. На участников было совершено нападение, пострадали несколько человек. По данным полиции, в акции приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Интересно, примет ли г-н Порошенко предложение от ЕП. Ведь, во-первых, ему "нужно" чем-то отвечать Владимиру Путину, который к тому моменту откроет ЧМ-2018, а, во-вторых, Порошенко уже столько всего "сделал для Украины", что возглавить такой марш ему необходимо по определению.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 101

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  1. Неплохой (Виталий) Вчера, 06:34
    Ну вот, конкретно указали на его место. Ради всеобщего привлечения внимания должен клюнуть. Здесь уместно воскликнуть: давай, Петя, давай!
    Неплохой
    1. рич (дмитрий) Вчера, 06:37
      В Европарламенте призвали Порошенко возглавить ЛГБТ-парад в Киеве

      Такое чувство, что его специально подставляют. К чему бы это?
      рич
      1. Чёрный Вчера, 06:38
        Петро шел к успеху и пришел! Это признание! Мои искренние поздравления! wassat
        Шумеры! Все - на марш. "Рэволюционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг..!" На геев Путин побрезгует нападать. wassat Дресскод: форма одежды - парадная. Лифчики, стринги, крылышки. Помощникам депутатов - иметь при себе три литра вазелина laughing
        Чёрный
        1. Комментарий был удален.
        2. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:33
          Цитата: Чёрный
          На геев Путин побрезгует нападать.

          мну вот интересно, а президентам или главам других государств они такое предлагали?
          LSA57
          1. bulvas (Василий) Вчера, 08:12
            Цитата: рич
            В Европарламенте призвали Порошенко возглавить ЛГБТ-парад в Киеве

            Такое чувство, что его специально подставляют. К чему бы это?


            Такое чувство, что они (кто предлагает) верят в это всей душою, в равенство и то, что это:

            исторический шаг и …. украинцы идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье.



            а Пете - у него не большой выбор, может еще что-нибудь подкинут на бедность, хоть такой ценой

            Нормальных украинцев жалко, приходится терпеть такое у себя в стране




            bulvas
          2. Комментарий был удален.
            1. LSA57 (Сергей) Вчера, 08:35
              Цитата: Яро Полк
              где эстонский бывший президент, возглавляет гей парад

              всё встало на свои места. уркаину к трибалтии приравняли во всём laughing
              LSA57
              1. Татьяна Вчера, 11:25
                Возглавит ли Порошенко ЛГБТ-парад в Киеве?
                Конечно, возглавит! Куда ж он от Европарламента денется?

                Татьяна
                1. ПалБор (Павел) Вчера, 12:18
                  Как кто-то пошутил(не помню):предложили "п-рам" возглавить ЛГБТ-марш.
                  ПалБор
          3. Сергей-svs (Сергей) Вчера, 08:59
            ...В письме говорится о том, что Порошенко должен возглавить парад ЛГБТ в Киеве, который намечен на 17 июня...

            Всё-таки есть иногда и дельные предложения от депутатов Европарламента... good

            laughing laughing laughing
            Сергей-svs
          4. Чёрный Вчера, 10:24
            Цитата: LSA57
            мну вот интересно, а президентам или главам других государств они такое предлагали?

            А чё им предлагать? В Еуропе добрая половина политэлиты - гномики...они и так с радостью ходят. laughing
            Чёрный
            1. LSA57 (Сергей) Вчера, 11:01
              Цитата: Чёрный
              гномики...они и так с радостью ходят.

              выходит петруху из клуба алкоголиков переманивают в клуб цветных laughing
              LSA57
              1. Чёрный Вчера, 12:21
                Цитата: LSA57
                выходит петруху из клуба алкоголиков переманивают в клуб цветных

                Да. Но они просчитаются бухать он не бросит. Будет гном-алкоголик. wassat
                Чёрный
                1. LSA57 (Сергей) Вчера, 12:41
                  Цитата: Чёрный
                  Но они просчитаются бухать он не бросит.

                  Всё может быть,
                  Всё может статься.
                  Телега может поломаться,
                  Жених невесту разлюбить.
                  Но бросить пить НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
                  LSA57
        3. лесовозник (игорь) Вчера, 09:15
          что хотел петруха то и получил - пэрэмога!!!! - не зря раздолбанную красную гузку (называемую им маком) на лацкан пиджака цеплял - гейропейцы оценили fellow
          лесовозник
      2. 210окв (дмитрий) Вчера, 06:55
        Нет,это тонкий троллинг..А может и не тонкий..
        Цитата: рич
        В Европарламенте призвали Порошенко возглавить ЛГБТ-парад в Киеве

        Такое чувство, что его специально подставляют. К чему бы это?
        210окв
        1. рич (дмитрий) Вчера, 07:00
          Нет,это тонкий троллинг..А может и не тонкий..

          А может и не троллинг. Но то-же хорошо
          .................................................
          Идею этой сказки, а может, и не сказки,
          Поймёт не только взрослый, но даже карапуз, –
          Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
          Там, где идёт побоище или пускают ПТУРС
          wink
          рич
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. demchuk.ig (IN VINO VERITAS) Вчера, 08:11
                Цитата: AlexKissner
                Они его вычислили, он таки - педераст !!!

                А что,раньше не заметно было?Теперь он среди своих будет и его бредятину хоть кто то поймёт!Но дон Педро никогда не был так близко к провалу.
                demchuk.ig
                1. LSA57 (Сергей) Вчера, 09:04
                  Цитата: demchuk.ig
                  Теперь он среди своих будет

                  а вы алкаш... алкаш... а он совсем не алкаш. он другой lol
                  LSA57
                  1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 10:31
                    Не, ну все конечно понимаю, но чтобы так вот, прям открытую, ну зачем они его палят то? laughing
                    dr.star75
          2. Reptiloid (Дмитрий) Вчера, 08:04
            Цитата: рич
            Нет,это тонкий троллинг..А может и не тонкий..

            А может и не троллинг. Но то-же хорошо
            .................................................
            Идею этой сказки, а может, и не сказки,
            Поймёт не только взрослый, но даже карапуз, –
            Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
            Там, где идёт побоище или пускают ПТУРС
            wink
            Гейропейцы голубые, ищут-кличут Порошенко:Ах! Параша, где ты , где ты?
            Он в кубышку помещает свои звонкие монеты.
            Reptiloid
          3. Tank Hard ( Daniel von Messer) Вчера, 08:56
            Я так же считаю что Парашенка должен возглавить гейпарад. Если так стремится к европейским ценностям, тогда должен идти до конца, т.е. - в первых рядах! yes
            Tank Hard
            1. LSA57 (Сергей) Вчера, 10:31
              Цитата: Tank Hard
              т.е. - в первых рядах!

              но до конца lol
              LSA57
              1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Вчера, 12:18
                Цитата: LSA57
                но до конца

                Точно, его поддержат с тыла, и ему будет на что опереться. wink
                Tank Hard
                1. LSA57 (Сергей) Вчера, 12:50
                  Цитата: Tank Hard
                  Точно, его поддержат с тыла, и ему будет на что опереться.

                  у них технология отработана до автоматизма lol
                  LSA57
        2. Комментарий был удален.
      3. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:24
        Цитата: рич
        Такое чувство, что его специально подставляют. К чему бы это?

        да надоел он уже всем
        LSA57
      4. Serg Koma (Serg Koma) Вчера, 07:39
        [quote=рич]Такое чувство, что его специально подставляют. К чему бы это?
        Нет, от него ТРЕБУЮТ легализоваться laughing Тогда уже ни у кого не останется сомнений как в разговорном жанре называть президента страны 404 good
        Serg Koma
      5. sabakina (Вячеслав) Вчера, 13:56
        Цитата: рич
        Такое чувство, что его специально подставляют. К чему бы это?

        Дима, прЮвет! Все, всегда, постоянно подстввляют!
        sabakina
    2. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:23
      Цитата: Неплохой
      Ну вот, конкретно указали на его место.

      4 года к этому подводили
      LSA57
    3. Reptiloid (Дмитрий) Вчера, 08:09
      Цитата: Неплохой
      Ну вот, конкретно указали на его место. Ради всеобщего привлечения внимания должен клюнуть. Здесь уместно воскликнуть: давай, Петя, давай!

      А чего такого? Вмажет литр горилки и будет ползти впереди колонны. И плакать! Чисто траурное шествие будет.
      Reptiloid
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 08:15
      Во его публично опустили! ! wassat Алкаш -гомик! !! wassat Европа его и держала как политическую прости-тутку, а тут прямо и честно показали, где его место! !! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    5. сибиралт (Олег) Вчера, 08:45
      Ага. Пусть возглавит и прямым ходом весь парад в АТО, к братьям из ВСУ. belay
      сибиралт
      1. Комментарий был удален.
      2. Uncle Lee (Владимир) Вчера, 11:05
        Был Петро - стал петух ! Был Порошенко - стал пАрашенко ! Ужас !
        Uncle Lee
    6. GradusHuK (Олег) Вчера, 11:31
      Хо-хо - хех... патстолом! laughing good hi Петушок достойный предводитель этой радужной пи-пи-пи.Европиоды порадовали. Могут"сукины дети". Разглядели потраха-ха-ха... yes
      GradusHuK
  2. Комментарий был удален.
    1. Uncle Lee (Владимир) Вчера, 06:39
      Петруччио в стрингах ! И ведет за собой укропский ЛГБТ ! Многое я бы дал, посмотреть на ЭТО !
      Uncle Lee
      1. Чёрный Вчера, 06:45
        Цитата: Uncle Lee
        Петруччио в стрингах ! И ведет за собой укропский ЛГБТ ! Многое я бы дал, посмотреть на ЭТО !

        Вот такая гомосень на Габоне кожен день. wassat
        Чёрный
      2. 30 вис (Юрий) Вчера, 07:14
        Думаю посмотрим по главным новостям всех телеканалов мира ! Если Петюнечка возглавит колонну ЛГБТешников и прочих дам полусвета . good Впереди в кожанном лифчике -слюнявчике , в чёрных кожанных шортиках ! С флагами ,в одной руке правого сектора в другой ЛГБТ ... Да !!! Будет представление на весь мир ! А какая слава Петюнечке выпадет , а сколько можно сказать против России мерзостай ! Херой! love
        30 вис
      3. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:31
        Цитата: Uncle Lee
        Многое я бы дал, посмотреть на ЭТО !

        говорят, что это будет в прямом эфире по всем каналам. возможна трансляция по "Евровидению"
        LSA57
    2. Комментарий был удален.
    3. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:28
      Цитата: сергей32
      Поддерживаю! Перо в ж... и во главу колонны

      парадный костюм уже готов
      LSA57
      1. Чёрный Вчера, 07:37
        ..да...в такой час Петя должен быть со своим народом wassat
        Чёрный
      2. Неплохой (Виталий) Вчера, 08:37
        Фото Пети с тезкой зачетное, только вот интересно, в минуты радости он говорит Ко-Ко или Ку-ка-ре-ку ?
        Неплохой
        1. LSA57 (Сергей) Вчера, 08:55
          Цитата: Неплохой
          Фото Пети с тезкой зачетное, только вот интересно, в минуты радости он говорит Ко-Ко или Ку-ка-ре-ку ?

          дастиш фантастиш laughing
          LSA57
  3. Арон Заави (Арон) Вчера, 06:36
    Кажется это заговор. laughing Так подставить. lol
    Арон Заави
    1. Чёрный Вчера, 06:53
      Цитата: Арон Заави
      Кажется это заговор. laughing Так подставить. lol

      За кредит заставляют ПРЕЗИДЕНТА страны возглавлять гей-парад belay . А нет ли здесь украинофобии ? what ... wassat wassat wassat
      Чёрный
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Вчера, 07:04
        А нет ли здесь украинофобии ?

        Гыыы...тогда уж скорее антисемитизьм. laughing С другой стороны за эти танцы Вальцман поимеет гешефт-тогда усе в порядке,никакого унижения .. lol
        ДЕДПИХТО
      2. Вадим237 (Вадим) Вчера, 10:21
        А главное Пете деваться не куда - придётся идти на парад, видать так требует МВФ.
        Вадим237
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 06:57
      Арон Заави (Арон) Товарищ Арон Заави
      Кажется это заговор...
      Да.Так и есть.Трамп Европе торговую войну.Европа на Порошенко отыграется laughing Цирк отдыхает.Тут даже слов нет.Один хохот ,слёзы и кровь.
      Наблюдатель2014
      1. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:38
        Цитата: Наблюдатель2014
        Европа на Порошенко отыграется

        по моему в истории ещё не одного президенты так не унижали laughing
        LSA57
    3. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:36
      Цитата: Арон Заави
      Так подставить

      ещё бы клЯчко пригласить laughing
      LSA57
      1. пищак Вчера, 10:59
        hi В смысле "пригласить" пана боксёра?! А разве у столичного мэра-бургомистра есть выбор?!
        Это даже не обсуждается! Как гражданин ЕС и наукраинский "цивилизатор-проводник фашингтонского Нового Порядка", он обязан быть во главе парадной колонны ЛГБТ, иначе с поста слетит враз и дома в Германии немецкие сограждане устроят ему и его семейству обструкцию за неподдержку "общечеловеческих ценностей"!
        Да, бандеровские его товарищи будут не в восторге, но боксёр им всё объяснит и, наверное, попросит "понять и простить", ведь "один раз( хотя, не слежу за его активностью-пассивностью, может быть уже и не раз участвовал?!)" это ещё ничего не значит?!
        пищак
        1. LSA57 (Сергей) Вчера, 11:07
          Цитата: пищак
          он обязан быть во главе парадной колонны ЛГБТ,

          а если в охрану? ведь их бить будут laughing
          LSA57
          1. пищак Вчера, 12:11
            Цитата: LSA57
            Цитата: пищак
            он обязан быть во главе парадной колонны ЛГБТ,

            а если в охрану? ведь их бить будут laughing

            hi Смеётесь, шо ли, товарищ LSA57?! wink Какой же из Витали охранник, его самого телохранители охраняют, чтобы никто не вдарил иль не обидел чем! yes
            На майдане телохранители не углядели и этого "фюрера майдана" тамошние боевитые заморыши обидели рукоприкладством и из порошкового огнетушителя побелили, а Виталя стоял и боялся шевельнуться, только глазками "клипав", смешный такой "тэлэпэнь"!
            Есть в Сети видосы и фотки этого "звырячого побыття" боксёра( активиста УНА-УНСО, националистической организации, запрещённой в РФ) своими же друзьями-молодыми неонацистами( к которым он пришёл посниматься для "общечеловеческих" СМИ), а те этого "имитатора" и его немаленькую охрану погнали взашей!( А вот когда нанятые снайперы отстреливали, из этих рядовых экстремистов и майданных зевак, "небесную сотню", то ни одного "фюрера майдана" на майдане и не оказалось, и фотографироваться не лезли, как будто знали чего?!)
            Виталины бандеровские товарищи, чтобы отмежеваться от обвинений в "гомосятине"( хотя, бандеровские "посылы" своим диким схроновским "борцам за свободу"-"больше любить друг друга и глубже узнавать, слившись телами" звучат весьма неоднозначно и сеют кое-какие сомнения, не так ли?), как обычно, будут устраивать истерики, бегать вокруг и дёргаться по направлению к толпе ЛГБТ, рвать им ажурные чулки и радужные флаги, но это понарошку-роль "натуралов" отыгрывают, а то же бандеровский "лохторат"-поддерживающие воинствующее ксенофобство, хуторянские маргиналы от них отвернутся! request
            Но киевские полицаи, которых соберут со всей столицы и окрестностей, будут вполне надёжно охранять парадное шествие "приверженцев общечеловеческих ценностей" от демонстративных нападок бандеровских "приверженцев", пока официально не принявших одной из этих обязательных "ценностей"-"заднеприводности" request
            пищак
            1. LSA57 (Сергей) Вчера, 12:23
              Цитата: пищак
              На майдане телохранители не углядели и этого "фюрера майдана" тамошние боевитые заморыши обидели рукоприкладством и из порошкового огнетушителя побелили, а Виталя стоял и боялся шевельнуться, только глазками "клипав", смешный такой "тэлэпэнь"!

              видел yes смеялся от души laughing
              ну осталась хоть в уркаине, что они не разрушили, не испортили, не испохабили??? до всего рагули дотянулись. не удивлюсь, если Днепр от них сбежит
              LSA57
              1. пищак Вчера, 12:39
                Днепр(опетровск?!)-город и область не "сбежат", пока нет общей границы с Россией. ИЗ нацистской оккупации ни одна территориальная единица или страна никогда самостоятельно не сбегала-всегда приходилось освобождать извне! request
                Да и колонии, иногда, во времена существования многополярного мира, могли освободиться из колониального рабства лишь при ослаблении или крушении метрополии!
                пищак
    4. vladfill (Владимир) Вчера, 12:27
      Это тоже подстава?

      Тель-Авив уже несколько лет претендует на звание всемирной гей-столицы, стремясь отобрать его у испанского Ситжеса и других европейских городов. Это не удивительно, ведь по заявлению израильских статистов более 30 % местных молодых людей и девушек придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации.В очередной раз в Тель-Авиве прошел Парад гордости, демонстрация, карнавал, праздник людей нетрадиционной ориентации.
      Такие парады проходят в разных странах, за исключением самых дремучих, диктаторских или средневеково-религиозных.
      Говорят, что именно у нас, в Тель-Авиве - самый главный, многочисленный, на который съезжаются люди со всех стран.
      Похоже это правда. Вчера в параде участвовало 250 тысяч человек.
      vladfill
      1. Karenius Вчера, 12:41
        Цитата: vladfill
        Говорят, что именно у нас, в Тель-Авиве - самый главный, многочисленный, на который съезжаются люди со всех стран.
        Похоже это правда. Вчера в параде участвовало 250 тысяч человек.

        И в этом параде бывает ох как много погонников.
        Я когда на сайте местным иудеям объясняю, что еврейские погромы в Армении тысячи лет назад были связаны с нашим нежеланием подпадать под их агрессивную пропаганду гейпарадной жизни, они меня обвиняют почему-то в юдофобии.
        _________
        У нас, кстати, день полиции совпадает с международным праздником геев... Знаковое было совпадение... Сейчас, надеемся, пенты изменятся, и мы их не будем параллелить в одну упряжку с пи.расами.
        Karenius
        1. Комментарий был удален.
  4. туц Вчера, 06:37
    Блин впервые полностью поддерживаю евродепутата
    тока г-н Порошенко не забудь тока одеться соответственно
    туц
    1. Чёрный Вчера, 06:47
      Цитата: туц
      тока г-н Порошенко не забудь тока одеться соответственно

      ....да и пущай кожаный джавелин себе вставит ( Ляшко подскажет куда) wassat
      Чёрный
  5. Комментарий был удален.
  6. Не либероид Русский (Александр С.) Вчера, 06:42
    мне одному кажется, что над потрохом стебутся ?
    Не либероид Русский
  7. Неплохой (Виталий) Вчера, 06:42
    В Минске флаг повесили, в Киеве Петю нагибают, совсем голубые распоясались belay
    Неплохой
    1. кот баюн. (кот баюн) Вчера, 08:36
      А этот флаг снять некому ? печально sad
      А Петюню никто "не нагибал" , он сам спустил шаровары, нагнулся, раздвинул ягодицы и пошёл в Европу жопой в перёд, так и ходит за денюшкой, а раз так, то и должен "парад" возглавить !!!
      кот баюн.
  8. Комментарий был удален.
  9. Skif83 Вчера, 06:49
    Вон оно что, Ляксеич...
    Наконец-то ваши победили!
    Теперь и Еуропы нет сомнений в половых пристрастиях киевской хунты.
    Skif83
    1. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:59
      Цитата: Skif83
      Теперь и Еуропы нет сомнений в половых пристрастиях киевской хунты.

      и в разнице между нашими странами
      LSA57
  10. kebeskin (Алексей) Вчера, 06:58
    Впервые полностью поддерживаю Европарламент. Пье(т)ро с флагом и барабаном еще не то покажет.
    kebeskin
  11. Комментарий был удален.
  12. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 06:58
    Да, троллинг высшего левела! Больше ничего другого он делать не способен wassat
    Горный стрелок
  13. Вкд Двк (Виктор) Вчера, 07:05
    А что, было бы неплохо, чтобы возглавил этот шабаш сам порося, и возмущённые этим содомом НАСТОЯЩИЕ украинцы свернули башку и ему и всей этой колонне. Это было бы торжество НАСТОЯЩЕЙ демократии.
    Вкд Двк
  14. Волька Вчера, 07:12
    а че пете фельдмаршала от гомосеков не дадут..., был бы великий полководец от гомосятины
    Волька
  15. afrikanez (KONGO) Вчера, 07:18
    Если "это" состоится, то для "Пети" это пик карьеры, ну а парад получится на славу, ржать будет весь мир! lol
    afrikanez
  16. Фил77 (Сергей) Вчера, 07:22
    Что это было?!?Президента всей Украины в колону лиц нетрадиционной сексуальной ориентации,,да ещё впереди?!?Во докатился то!!! am лучше бы и дальше пил,чем в Европу лезть!
    Фил77
  17. Комментарий был удален.
  18. Комментарий был удален.
  19. кот баюн. (кот баюн) Вчера, 08:31
    В первый раз поддержу депутатов Европарламента, это правильно !!! парад дырявых любителей тухлой вены должен возглавлять их лидер !!!
    графаДЯКУЛА в перёд laughing или в зад lol
    кот баюн.
  20. Zagon Вчера, 08:33
    Ну литрушку тяпнит для смелости и возглавит ...Лишь бы кредит дали!
    Zagon
  21. asv363 (Сергей) Вчера, 08:38
    По-хорошему, во главу колонны надо ставить не только его, но и членов правительства, депутатов Верховной Рады, руководство украинских силовиков и ветеранов т.н. АТО. Если кого забыл - добавьте.

    А если серьёзно, то письмо депутата европарламента - это малозначимый документ.
    asv363
  22. Комментарий был удален.
  23. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 09:06
    В плавках от Бората. В первых рядах. Один раз - не европеец.
    Сармат Саныч
  24. Антилибераст (Иван) Вчера, 09:11
    Перефразированный анекдот - Идут на встречу друг-другу Ляшко и Пэтя, Ляшко бросает монетку на землю, Пэтя нагнулся, чтобы поднять, тут ему Ляшко за щеку барбарыску и пристроил. Пэтя в гневе хватает топор с пожарного щита и за Ляшком, бегут пять минут, десять, добегают до Днепра, Ляшко со страху по воде и перебежал на другой берег, моста рядом нет, Пэтя ходит топором машет, гневается сильно, смотрит а в Днепре рыбка золотая, Пэтро : рыбка, рыбка, сделай мэнэ пожалуйста щукой, чтобы я переплыл и Ляшку гаду отомстил. Рыбка: неее Пэтя, ты большой слишком, не получится... Ну сделай тогда лебедем белым, я перелечу и как наваляю Ляшку... Рыбка : тоже не выйдет, тяжелый ты слишком! Ляшко с того берега орет- Пээээтяя, плыви сюда я тебя раком сделаю!
    Антилибераст
  25. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 09:12
    Вообще-то у Пецюни там в колонне на должность лидера конкурент будет:
    Сармат Саныч
  26. Комментарий был удален.
  27. viktor. (Knyt) Вчера, 09:21
    сообщества педерастов, лесбиянок, трансгендеров и "неопределившихся". В общем, т.н. ЛГБТ. В общем всей НЕЧИСТИ и Петя обязан идти первым с осиновым колом в заду wassat
    viktor.
  28. mamont5 (Александр) Вчера, 09:32
    Цитата: рич
    Такое чувство, что его специально подставляют. К чему бы это?

    Вот и у меня такое ощущение возникло, в связи с этой новостью.
    mamont5
  29. Compasure (Александр) Вчера, 09:49
    Петух - он и есть петух !!!
    Compasure
  30. APASUS (Pavo) Вчера, 09:50
    Не только пройти в первых рядах ЛГБТ на параде ,но и возглавить местных съезд проституток ! У Пети за день могут открыться " приятные способности" и возглавить он может не только колонну ЛГБТ
    APASUS
  31. Jerk Вчера, 10:00
    Чисто не палятся))) Ну назвали в рыло старым 3-2-расом, так это и без того понятно было...
    Запьет Пецка с горя...
    Jerk
  32. Bastinda (Михаил) Вчера, 10:01
    А что Российской делегации там не будет? А то Чубайс, Мутко, Рогозин, смотрелись бы вполне уместно....
    Bastinda
    1. танк66 Вчера, 10:48
      Ага,а греф бы прошел ,в костюмчике фаллоимитатора- ему бы позволили отделение СБ в Брюсселе открыть.
      танк66
  33. HMR333 (Владимир) Вчера, 10:05
    ага и прямиком в зоопарк пусть все стадо видет )))
    HMR333
    1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 10:25
      Лучше прямо на минные поля Донбасса, вместе со всей Радой и Генштабом - чётким и уверенным шагом.
      Вадим237
      1. LeonidL (Леонид) Вчера, 18:45
        Это врядли - туда они пошлют одураченное и проплаченное (дешево) местное убойное мясо, а сами скорее на самолет и в теплые края ...
        LeonidL
  34. Igor-03-01-56 (Игорь Григорьев) Вчера, 10:26
    Если ему гарантируют переизбрание в 19, он согласится..
    Igor-03-01-56
  35. Комментарий был удален.
  36. Кокарев Михаил (Миша) Вчера, 11:02
    Правильно делают, что советуют Педи! У него сваво то мнения нет, пусть живет по инструкции! И не забывает о гигиене!
    Кокарев Михаил
  37. Комментарий был удален.
  38. Ros 56 (Юрий) Вчера, 11:22
    Зато заслужит звание главного голубого в бандерлогии. К чему стремился, того и добился. Здесь только по С.Лаврову оценку давать можно.
    Ros 56
  39. bratchanin3 (Геннадий) Вчера, 11:54
    По его статусу - Президент Краины, ему самое место во главе колонны ЛГБТ в соответствующем наряде! Вообще европарламентарии хорошо придумали.
    bratchanin3
  40. Ratmir_Ryazan Вчера, 11:58
    Я не могу ))) я сейчас описаюсь от смеха ))) Запад назначает Порошенко главны гомосеком Украины )))
    Ratmir_Ryazan
  41. проходящий (Андрей) Вчера, 12:01
    В письме говорится о том, что Порошенко должен возглавить парад ЛГБТ в Киеве, который намечен на 17 июня.

    Так он с 2014 года возглавляет этот парад. Или его решили повысить -возглавить парад элиты пи... европейцев? good
    проходящий
  42. Weyland (Константин) Вчера, 12:47
    Это правильно они к ним Парашенко подгоняют: традиционное место альтернативно ориентированных - возле Параши!
    Weyland
  43. Комментарий был удален.
  44. Heterocapsa (Владимир) Вчера, 13:03
    с сайта ребекки...без слов..

    Heterocapsa
  45. Servisinzhener (Андрей) Вчера, 13:21
    Назвался груздем - полезай в кузов. Украина цэ Европа, будьте добры добавить цветных полос на свой флаг. Ведь надо демонстрировать приверженность европейским ценностям, а там времена сейчас такие что основные ценности радужных цветов. Да и фашистская ориентированность тоже не дает увернуться от "кожаного джавелина" местным последователям Эрнста Рёма lol
    Servisinzhener
  46. Украинец (Андрей) Вчера, 15:28
    Бог есть!
    Наконец то наш президент займет достойное место среди себе подобных
    Украинец
  47. konstantin68 (Константин) Вчера, 16:05
    Думаю,что он и там не справится.
    konstantin68
  48. NF68 (Николай.) Вчера, 16:12
    Вот тут Петро может показать всё на что он способен. Кусок сала ему в руку и барабан на шею.
    NF68
    1. LeonidL (Леонид) Вчера, 18:42
      И павлинье перо в задницу - что бы полностью соотвествовал!
      LeonidL
  49. PValery53 (PValery53) Вчера, 17:34
    В паре с Америкой Украина явно играет пассивную, подчинённую роль. Поэтому главаря Украины и призвали сыграть эту роль на ЛГБТ-параде.
    PValery53
  50. Комментарий был удален.
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