В Европарламенте призвали Порошенко возглавить ЛГБТ-парад в Киеве

Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье.

Европа решила устроить настоящую проверку для властей Украины на предмет защиты "истинных" европейских ценностей. Так, группа депутатов Европарламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко, членам правительства и депутатам Верховной рады с призывом присоединиться к так называемому «Маршу равенства» в Киеве. "Маршем равенства" в Европе принято толерантно называть хождение по улицам городов в непотребном виде лиц из сообщества педерастов, лесбиянок, трансгендеров и "неопределившихся". В общем, т.н. ЛГБТ.Обращение размещено на сайте евродепутата Ребекки Хармс, ставшей его инициатором.В письме говорится о том, что Порошенко должен возглавить парад ЛГБТ в Киеве, который намечен на 17 июня.Из письма:Евродепутаты отметили, что ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества на Украине. Свои подписи под обращением оставили 35 европарламентариев.В 2017 году организаторам киевского «Марша равенства» из-за угроз радикалов пришлось изменить маршрут шествия. На участников было совершено нападение, пострадали несколько человек. По данным полиции, в акции приняли участие около 2,5 тыс. человек.Интересно, примет ли г-н Порошенко предложение от ЕП. Ведь, во-первых, ему "нужно" чем-то отвечать Владимиру Путину, который к тому моменту откроет ЧМ-2018, а, во-вторых, Порошенко уже столько всего "сделал для Украины", что возглавить такой марш ему необходимо по определению.