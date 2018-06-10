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СМИ Финляндии: Прибалтике нужно бояться не вторжения РФ, а её "рубильника"
В финской прессе вышел материал, в котором рассказывается о главном прибалтийском «страхе» перед Россией. И это вовсе не страх перед «вторжением», о котором постоянно заявляют официальные представители Вильнюса, Риги и Таллина. На самом деле, «главным страхом» является то, что Прибалтика является зависимой от России по целому ряду инфраструктурно-экономических составляющих.
Так, речь идёт о зависимости прибалтийских республик от России в сфере электроэнергетики. Своих генерирующих мощностей в странах Балтии практически нет, связь с генерирующими мощностями ЕС скудная, зато имеется активно эксплуатируемая линия потребления электроэнергии, которая протянулась от РФ через территорию Беларуси и далее - через три республики Прибалтики.
В издании отмечается, что никакого «вторжения» России и осуществлять не надо – достаточно использовать «рубильник», который отключит электроснабжение нескольких миллионов человек в Литве, Латвии и Эстонии. Также сообщается, что велика зависимость Прибалтики от российских углеводородов, несмотря на заявления властей Литвы о создании «хаба сжиженного газа».
Есть и ещё один «страх», о котором пишет самая читаемая газета Финляндии - Helsingin Sanomat. И это «советская система железных дорог», которая наличествует в Прибалтике.
В материале говорится о том, что страны Балтии обсуждают вопросы «ухода от зависимости от РФ в транспортной и энергетической сферах». Так, например, к 2025 году прибалтийские власти собираются подключиться на польскую системы электрификации. О том, во сколько это для прибалтийских налогоплательщиков обойдётся, не сообщается.
Так, речь идёт о зависимости прибалтийских республик от России в сфере электроэнергетики. Своих генерирующих мощностей в странах Балтии практически нет, связь с генерирующими мощностями ЕС скудная, зато имеется активно эксплуатируемая линия потребления электроэнергии, которая протянулась от РФ через территорию Беларуси и далее - через три республики Прибалтики.
В издании отмечается, что никакого «вторжения» России и осуществлять не надо – достаточно использовать «рубильник», который отключит электроснабжение нескольких миллионов человек в Литве, Латвии и Эстонии. Также сообщается, что велика зависимость Прибалтики от российских углеводородов, несмотря на заявления властей Литвы о создании «хаба сжиженного газа».
Есть и ещё один «страх», о котором пишет самая читаемая газета Финляндии - Helsingin Sanomat. И это «советская система железных дорог», которая наличествует в Прибалтике.
В материале говорится о том, что страны Балтии обсуждают вопросы «ухода от зависимости от РФ в транспортной и энергетической сферах». Так, например, к 2025 году прибалтийские власти собираются подключиться на польскую системы электрификации. О том, во сколько это для прибалтийских налогоплательщиков обойдётся, не сообщается.
Использованы фотографии: caam.ru
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