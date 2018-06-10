13:34 11 июня
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СМИ Финляндии: Прибалтике нужно бояться не вторжения РФ, а её "рубильника"

В финской прессе вышел материал, в котором рассказывается о главном прибалтийском «страхе» перед Россией. И это вовсе не страх перед «вторжением», о котором постоянно заявляют официальные представители Вильнюса, Риги и Таллина. На самом деле, «главным страхом» является то, что Прибалтика является зависимой от России по целому ряду инфраструктурно-экономических составляющих.

СМИ Финляндии: Прибалтике нужно бояться не вторжения РФ, а её "рубильника"


Так, речь идёт о зависимости прибалтийских республик от России в сфере электроэнергетики. Своих генерирующих мощностей в странах Балтии практически нет, связь с генерирующими мощностями ЕС скудная, зато имеется активно эксплуатируемая линия потребления электроэнергии, которая протянулась от РФ через территорию Беларуси и далее - через три республики Прибалтики.


В издании отмечается, что никакого «вторжения» России и осуществлять не надо – достаточно использовать «рубильник», который отключит электроснабжение нескольких миллионов человек в Литве, Латвии и Эстонии. Также сообщается, что велика зависимость Прибалтики от российских углеводородов, несмотря на заявления властей Литвы о создании «хаба сжиженного газа».

Есть и ещё один «страх», о котором пишет самая читаемая газета Финляндии - Helsingin Sanomat. И это «советская система железных дорог», которая наличествует в Прибалтике.

В материале говорится о том, что страны Балтии обсуждают вопросы «ухода от зависимости от РФ в транспортной и энергетической сферах». Так, например, к 2025 году прибалтийские власти собираются подключиться на польскую системы электрификации. О том, во сколько это для прибалтийских налогоплательщиков обойдётся, не сообщается.

Использованы фотографии: caam.ru
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Комментарии 35

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  1. Неплохой (Виталий) Вчера, 06:16
    Пусть дёргаются, пусть нервничают это их путь развития, готовые шпроты над ними угарают, в предвкушении, что их популяция начнет расти за ненадобностью. smile
    Неплохой
    1. 210окв (дмитрий) Вчера, 06:21
      Смысл высказывания финских СМИ..Покупайте у нас,"горячих ребят!"
      210окв
      1. Чёрный Вчера, 06:28
        Цитата: 210окв
        Смысл высказывания финских СМИ..Покупайте у нас,"горячих ребят!"

        Абсолютно верно. Так как сейчас те выбирают между польшей, финляндией, Белоруссией или оставить из РФ. Причём финнам надо очень постараться - их вариант самый не выгодный laughing
        Чёрный
        1. Shurik70 (Александр) Вчера, 09:39
          Закупать электроэнергию у Польши ... Задумался, а сколько электричества сама Польша покупает у России. Полез в интернет. Нашёл высказывания польского министра энергетики.
          Мы покупаем электроэнергию у ЕС и России, но у России дешевле, а значит в России электроэнергия не экологична, потому и дешевле. Потому у России покупать не надо, тем более, что Польша вообще полностью обеспечивает себя электроэнергией

          wassat
          P.S. При попытке дать ссылку на источник сайт выдал сообщение "Сообщение содержит недопустимый к публикации текст". Так что если хотите, ищите сами laughing
          Shurik70
          1. Hammerlock (Hammerlock) Вчера, 09:43
            Потому у России покупать не надо, тем более, что Польша вообще полностью обеспечивает себя электроэнергией

            вот это перл
            Hammerlock
            1. Shurik70 (Александр) Вчера, 09:53
              Ну да, звучит бредово. Однако, в производстве электроэнергии есть нюансы. Наиболее дешёвая электроэнергия получается, когда электростанция работает на постоянной мощности. Однако потребление электроэнергии пользователями неравномерно - днём больше, чем ночью. Затем и создаются глобальные международные сети - что бы закупить электроэнергию при пиковой нагрузке и продать при ночной выработке.
              На сколько мне известно, огромные размеры России позволяют не покупать электричество из-за рубежа - всегда есть производитель где-то в пределах страны, у кого сейчас есть "лишняя" энергия. Потому у нас и электричество дешевле европейского, наши электростанции больше работают в оптимальном режиме.
              Так что фраза про то, что электроэнергией Польша себя обеспечивает, но при этом закупает хоть и звучит бредово, но может соответствовать истине.
              Shurik70
            2. 933454818 (Иван Иванов) Вчера, 11:37
              Если читать все,что сказал польский министр до все логично-
              "На традиционной энергетике в странах ЕС лежит бремя дотаций на возобновляемую энергетику. Мы платим за заботу о здоровье и окружающей среде, а также в ЕС необходимо соблюдать жесткие эмиссионные требования", - сказал он агентству.
              По утверждению министра, в РФ этих ограничений нет, что ставит участников энергетического рынка в неравные конкурентные условия. "Поэтому в России электроэнергия дешевле. Я являюсь сторонником того, чтобы ее там вообще не закупать", - заявил Тхужевский.
              Глава ведомства напомнил, что Польша полностью обеспечивает себя электроэнергией. "Не закупаем ее ни в России, ни в Белоруссии, ни на Украине", - сказал он.
              Подробнее на ТАСС:
              http://tass.ru/ekonomika/5022271
              933454818
        2. ПалБор (Павел) Вчера, 12:08
          Пусть строят ТЭЦ, раз от АЭС отказались, а донбасский уголь уже ждёт. smile
          ПалБор
    2. Чёрный Вчера, 06:25
      Обычная борьба за клиента. После того как РФ построила в Калининградской обл. свои электростанции и та перестала зависеть от транзита электроэнергии через прибалтику, все эти прибалтийские шавки сдулись. Нечем стало Россию шантажировать. Теперь вот пошли визги - нас могут рубануть, поддерживаемые финнами и поляками, которые сами хотят поставлять в прибалтику электроэнергию. В итоги, я думаю, прибалтийские шавки будут опять разведены союзничками на бабло. laughing
      Чёрный
      1. рич (дмитрий) Вчера, 06:32
        молодцы финны, под суетились. Хорошая заявка на победу. yes
        рич
      2. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:15
        Цитата: Чёрный
        В итоги, я думаю, прибалтийские шавки будут опять разведены союзничками на бабло.

        не опять, а снова laughing
        ну из кожи лезут, чтобы любой ценой доказать какие они независимые. хотя зависимы от всех вокруг, да ещё и в кабалу. добровольно
        LSA57
        1. prapor55 (Александр) Вчера, 20:01
          Независимость от мозг, я правильно понял?
          prapor55
          1. LSA57 (Сергей) Вчера, 20:35
            Цитата: prapor55
            Независимость от мозг, я правильно понял?

            в первую очередь от него
            LSA57
    3. Маз Вчера, 06:45
      То естъ они нам платят, за электричество. Кормят врага. Пй-яй-яй
      Маз
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 08:21
      Финны явно излишне выпив, решили прикалоться над соседями их вымиратов! !! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. сергей32 (Сергей) Вчера, 06:18
    Чего бояться то? Сдали ЛЭП, трубу и ж/д на металл и перемога - никакой зависимости. Опыт есть, грузины в свое время, при Гамсахурдии вроде, железку разбирали, чтобы их мандарины проклятым русским на стол не попадали. Так зажили.
    сергей32
  3. Фил77 (Сергей) Вчера, 06:21
    Ну,ребяты-прибалты.много у России "пугалок"хороших и разных!бойтесь!Мы же только и мечтаем как бы вас обратно"оккупировать"! am
    Фил77
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 06:26
    Ну вообще - то в Прибалтику строится газопровод и ЛЭП из Польши , а также дорога Варшава - Таллин . Так что боятся они не этого , а скорее Сувалкский коридор им спать спокойно не даёт , а ещё скорее то , что их монетизация русофобии может надоесть соседу ..
    КВУ-НСвД
    1. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:18
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ну вообще - то в Прибалтику строится газопровод и ЛЭП из Польши

      а газ чей? если наш, опять переплата. если полосато сжиженный, ещё дороже. а им и так кислород с доплатами перекрывают
      LSA57
  5. Vard Вчера, 06:39
    Вот если случится такое... Ну бывает... Авария на линии... Интересно какой у нас с ними договор по поставкам... А то мы им еще и должны останемся...
    Vard
    1. Фил77 (Сергей) Вчера, 08:43
      Цитата: Vard
      Вот если случится такое... Ну бывает... Авария на линии... Интересно какой у нас с ними договор по поставкам... А то мы им еще и должны останемся...

      Это действительно интересно!Почему то от манагеров госмонополий можно ждать чего угодно только не оптимальных решений!газпрём тому пример. hi am
      Фил77
  6. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 06:45
    Выпендрежь Шпротландий - совершенно ни на чем не основан. Декоративные страны. Разрушившие собственную экономику в угоду европейской мечте... Которая и не мечта вовсе...
    Горный стрелок
  7. Комментарий был удален.
  8. viktor_ui (Виктор) Вчера, 07:11
    Забор и проебалтовский вал вам в помощь к независимости... belay ( обычных людей только там искренне жаль ). Для модераторов...словесо "проебалтовский" НЕ ЕСТЬ МАТ ИЛИ ОСКОРБЛЕНИЕ...а просто константация факта состояния их руководящей верхушки .
    viktor_ui
  9. Wedmak (Денис) Вчера, 07:39
    Ну... пусть попробуют подключиться к энергосистеме США, вот будет победа, так победа...
    Wedmak
  10. хмурый лис (павел) Вчера, 08:17
    кушайте шпроты с маслом двумя руками за обе Щеки .теперь перед вторжением РФ обязательно выключит свет Прибалтике. так что бойтесь русофобы ! laughing good
    хмурый лис
  11. Zagon Вчера, 08:54
    Во времена развала СССР, прибалты знатно помарадерничали ..Вышили чуть ли не на первое местов Европе по экспорту цветмета и тпрочих сырьевых ресурсов ! Представьте какой масштаб воровства и ограбления был ! Сейчас заныли чуют, что спросим скоро за ВСЕ!
    Zagon
  12. сталевар Вчера, 08:59
    Я бы давно отключил Прибалтику:- за русофобию, за русский язык, за прославления фашизма, за уничтожение памятников, за...за...На беззаконие надо отвечать беспределом. Нечего их жалеть!
    сталевар
  13. Ros 56 (Юрий) Вчера, 10:47
    Они забыли, как в прошлом веке керосинками пользовались, можно повторить. Только где будут брать керосинки, да и сам керосин.
    Ros 56
  14. Ныробский (Дмитрий) Вчера, 11:36
    Да что там "рубильник", если само существование Прибалтики в нынешних границах зависит лишь от доброй воли России.
    Ныробский
  15. Ratmir_Ryazan Вчера, 11:57
    Ох какой "плохой" СССР построил в Прибалктике электросети и железные дороги и даже Игналинскую АЭС и ведь какие "оккупанты" еще хотели построить в Эстонии Нарвскую ГРЭС, которая бы обеспечивала возобновляемой электроэнергией всю Прибылтику!!!
    Хорошо, что жители Прибалтики отстояли свою "свободу" и "независимость" от дешевых ресурсов и промышленности СССР ))) Теперь нет ни промышленности ни Игналинской АЭС ни построено Нарвской ГРЭС... зато будет электроэнергия из Польши, которая скорее всего будет вырабатываться с помощью российского газа )))... Бу-га-га )))...
    Да-да постройте еще железную дорогу как в ЕС, и тогда все грузы из Китая и Южной Корее по шелковому пути пойдут в ЕС и только на питерские порты, и только потом в самом конце в Прибалтику )))...
    Ratmir_Ryazan
  16. bratchanin3 (Геннадий) Вчера, 12:11
    Правы чухонцы, надо освобождать прибалтику от российской зависимости.
    bratchanin3
  17. Siegen (Валентин) Вчера, 13:30
    В дополнение к ранее опубликованным на этом сайте
    особенностям прибалтов, российские чиновники неожиданно обнаружили,
    что прибалт легко переводится в крайне возбужденное состояние
    простым движением рубильника recourse
    Siegen
  18. Комментарий был удален.
  19. ТОР2 (Юрий ) Вчера, 15:30
    Так, например, к 2025 году прибалтийские власти собираются подключиться на польскую системы электрификации.
    А что это изменит. В случае необходимости приедет "рубильник" в образе ОТРК. В новь построенная инфраструктура по любому будет находится в зоне поражения.
    ТОР2
  20. pafegosoff (Архип Пафегосов) Вчера, 16:08
    "Сюда не ходи! Туда ходи! Снег башка попадет..."
    pafegosoff
  21. ljoha_d (Драницын Алексей) Вчера, 19:12
    ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!!!!! ВЫРУБАЙТЕ НАМ НАФИГ СВЕТ!!!!!!, а мы тут поржём находясь радом над этими идиотами!!!!
    ljoha_d
  22. gippernano (Neo) Вчера, 22:31
    Пусть лучше думают о своей системе водоканалов, которая берет свое начало в России. закроем и не будет финляндии
    gippernano
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