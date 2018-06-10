Япония: Русские не должны прокладывать новую линии связи на Курилы

Осуществление такого инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление.

Власти Японии в очередной раз продемонстрировали неадекватное восприятие действительности. Так, официальный Токио выразил сожаление в адрес России по поводу того, что РФ развивает линии коммуникаций на своей территории. Японские власти сообщили, что они сожалеют по поводу того, что Россия прокладывает современные линии связи на островах Курильской гряды.Примечательно, что Россия уведомила Японию о проведении работ в Охотском море, связанных с прокладной волоконно-оптической линии связи, соединяющей Сахалин с Южными Курилами. Работы, как заявлено, будут завершены в октябре текущего года. Уведомление было направлено в первую очередь с целью обеспечения безопасности судоходства во время проведения работ.Волоконно-оптическая линия протянется от Южно-Сахалинска до Курильска (Итуруп), Южно-Курильска (Кунашир) и посёлка Крабозаводское (Шикотан). Новый тип связи будет окончательно отлажен к 2019-му году.Японское заявление:Напомним, что «северными территориями» Токио продолжает называть российские Южные Курилы. При этом позиция Токио более чем странная. Когда Москва фактически не занималась развитием Курил, в Японии кричали, что пора забрать острова себе, чтобы «обеспечить людям достойную жизнь». Когда в России стали уделять внимание развитию Курил, в Японии «выражают сожаление». Не пора ли Японии большее внимание уделить продолжающейся откровенной американской оккупации своих «южных территорий», где американские базы стали неотъемлемой частью пейзажа.