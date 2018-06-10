13:35 11 июня
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Япония: Русские не должны прокладывать новую линии связи на Курилы

Власти Японии в очередной раз продемонстрировали неадекватное восприятие действительности. Так, официальный Токио выразил сожаление в адрес России по поводу того, что РФ развивает линии коммуникаций на своей территории. Японские власти сообщили, что они сожалеют по поводу того, что Россия прокладывает современные линии связи на островах Курильской гряды.

Примечательно, что Россия уведомила Японию о проведении работ в Охотском море, связанных с прокладной волоконно-оптической линии связи, соединяющей Сахалин с Южными Курилами. Работы, как заявлено, будут завершены в октябре текущего года. Уведомление было направлено в первую очередь с целью обеспечения безопасности судоходства во время проведения работ.

Волоконно-оптическая линия протянется от Южно-Сахалинска до Курильска (Итуруп), Южно-Курильска (Кунашир) и посёлка Крабозаводское (Шикотан). Новый тип связи будет окончательно отлажен к 2019-му году.


Японское заявление:
Осуществление такого инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление.


Япония: Русские не должны прокладывать новую линии связи на Курилы


Напомним, что «северными территориями» Токио продолжает называть российские Южные Курилы. При этом позиция Токио более чем странная. Когда Москва фактически не занималась развитием Курил, в Японии кричали, что пора забрать острова себе, чтобы «обеспечить людям достойную жизнь». Когда в России стали уделять внимание развитию Курил, в Японии «выражают сожаление». Не пора ли Японии большее внимание уделить продолжающейся откровенной американской оккупации своих «южных территорий», где американские базы стали неотъемлемой частью пейзажа.

Использованы фотографии: photo.qip.ru
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Комментарии 89

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  1. 210окв (дмитрий) Вчера, 06:54
    Да пошли вы..Наша земля,что хотим ,то и воротим
    210окв
    1. Чёрный Вчера, 06:57
      Япония: Русские не должны прокладывать новую линии связи на Курилы
      Да русские вам вообще ничего не должны laughing.....в то время как американцы имеют гордых самураев и их самураек и в хвост и в гриву, те озаботились инфраструктурой нашего Дальнего Востока, ну ну....
      Чёрный
      1. лесовозник (игорь) Вчера, 09:24
        точно, а вот они нам должны и немало - за сорокалетнюю оккупацию Сахалина ну и золото царское где-то в их банках осело
        лесовозник
        1. Татьяна Вчера, 09:58
          Для аннексирования у России японцами Курилл российская волоконно-оптическая линия связи от Южно-Сахалинска до Курильска (Итуруп), Южно-Курильска (Кунашир) и посёлка Крабозаводское (Шикотан) Японии действительно мешает.
          Отсюда и проистекают заявления от Японии правительству РФ типа
          Осуществление такого инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление.
          Татьяна
        2. Игорь В (Игорь Вячеславович) Вчера, 16:07
          Цитата: лесовозник
          точно, а вот они нам должны и немало - за сорокалетнюю оккупацию Сахалина ну и золото царское где-то в их банках осело

          На это золото они сделали "экономическое чудо", в ресторан сходили, туда-сюда, золото и кончилось!
          Игорь В
    2. Rusland (Rusland) Вчера, 06:59
      А Украина в аналогичной ситуации говорит что крымский мост их, так что японцам в будущем с волокном не нужно будет возиться. smile
      Rusland
      1. рич (дмитрий) Вчера, 07:43
        Японские власти сообщили, что они сожалеют по поводу того, что Россия прокладывает современные линии связи на островах Курильской гряды.

        Им надо было сожалеть, когда капитуляцию по окончании ВМВ подписывали
        рич
        1. ver_ (вера) Вчера, 09:17
          ...однако, шибко мало у пингвинии было серьёзных аргументов - всего лишь - два..
          ver_
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 08:08
      Нам срочно нужно поднять вопрос архипелага Рюко, оккупированного, и отобранного японцами у Китая! Помочь китайцам с возвратом исконно своих земель!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Неплохой (Виталий) Вчера, 08:19
        Украина пошла в аналогичном случае на порядок дальше, назначили прокурора, создали министерство, полицию, которая наблюдает за правонарушениями в бинокль. Так что дел у японцев непочатый край.
        Неплохой
    4. сибиралт (Олег) Вчера, 08:29
      "Русские не должны..." А что, тогда перестукиваться с Курилами по газовой трубе Россия-Япония? belay
      сибиралт
    5. ver_ (вера) Вчера, 09:25
      ..ну як в детском саде..
      ver_
  2. AlexVas44 (Александр) Вчера, 06:59

    Этот лозунг на японском языке, в виде громаднейшего баннера установить Кунашире. На Хоккайдо увидят невооруженным глазом. Пусть почитают все желающие Курил. laughing
    AlexVas44
    1. Victor Jnnjdfy (Victor) Вчера, 07:55
      "Война отменяет все договоры" - так сказал японец Такахира русскому посланнику Витте чуть больше века назад. Японцы войну проиграли в 1945. Чего им теперь скулить по островам?
      Victor Jnnjdfy
    2. К-50 (Алексей) Вчера, 08:12
      Цитата: AlexVas44
      Этот лозунг на японском языке, в виде громаднейшего баннера установить Кунашире. На Хоккайдо увидят невооруженным глазом. Пусть почитают все желающие Курил.

      Там придёт тайфун и остров вместе с таким баннером в плавь отправится, как под парусом. yes lol
      К-50
    3. sapporo1959 (Михаил) Вчера, 11:05
      Два мальчонка и две девицы и это что все кого и смогли только собрать что бы не отдаться мужественным самураям? Однака!
      sapporo1959
      1. Squelcher (Максим) Вчера, 11:22
        Человек с именем побратима города Холмска, вы бы логику включили:)
        А зачем большая массовка?Это означает, что люди уверены что Курилы не отдадут, поэтому на митинг и не идут Сам житель острова Сахалин.:).
        Squelcher
        1. sapporo1959 (Михаил) Вчера, 12:11
          Ну кто его знает? Самураи посмотрят сколько там активных как и вы,да еще и подумают чего не хорошего..Хоть бы с портретом вождя вышли?
          sapporo1959
          1. Squelcher (Максим) Вчера, 14:00
            Сравнивание "активных" балаболов которые от нечего делать идут на митинги с людьми которые заняты делом, не очень умное занятие.
            Это также касается и "уличных либерастов" .
            Япы прекрасно помнят, чем отличаются митингующие балаболы, от людей умеющих работать, так и воевать.
            Squelcher
    4. gippernano (Neo) Вчера, 22:20
      Да вы батюшка либерал. Не проще ли макеты Искандеров поставить? Хоть будет повод всю эту вонь регулярно выслушивать
      gippernano
  3. Кот_Кузя (Кузьма ) Вчера, 07:00
    Пошли в попу эти японцы! Как сами же говорили япы при заключении Портсмутского мира: "Горе побежденным!".
    Кот_Кузя
    1. gippernano (Neo) Вчера, 22:24
      У этих типов, во вторую мировую, в уставе было прописанно, что съесть китайца, - нормально. Для них никаких бомб не жалко, пусть только рыпнутся.
      gippernano
  4. Злой 55 (Евгений) Вчера, 07:00
    Надо тоже отметиться..Выразить джапам сожаление о нахождении с 1945 года под америГАДской оккупацией и предложение выгнать более 40 тыр. пин..досов домой "за лужу"..
    Злой 55
  5. Uncle Lee (Владимир) Вчера, 07:01
    Чой-то мы не выражаем озабоченность, когда они на Окинаву кабель прокладывают....
    Uncle Lee
    1. Фил77 (Сергей) Вчера, 07:08
      Цитата: Uncle Lee
      Чой-то мы не выражаем озабоченность, когда они на Окинаву кабель прокладывают....

      Да какая здесь озабоченность!?!Твёрдо и ,главное,внятно заявить,что это территория является частью России и нечего лезть во внутренние дела!!!!так понятно,господа японцы?!? am am
      Фил77
      1. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:49
        Цитата: Фил77
        Твёрдо и ,главное,внятно заявить,что это территория является частью России

        уже заявляли. ну не понимают. ну и пусть.
        LSA57
      2. sapporo1959 (Михаил) Вчера, 11:08
        Это в чьи внутренние дела не лезть? А как же торговля? А как же мост который на Хоккайдо и в мой любимый город Саппоро?
        sapporo1959
        1. Фил77 (Сергей) Вчера, 15:22
          Торговля торговлей.А это Наши внутренние дела !Что непонятно!?! hi
          Фил77
    2. ТермиНахТер (Николай) Вчера, 08:03
      К стати, по поводу Окинавы. Самураи почему - то забыли, что то ли в 16 - ом, то ли в 17 - ом веке, королевство Рюкю находилось в вассальной зависимости от Китая. Думаю, что немного погодя китайцы об этом вспомнят.
      ТермиНахТер
  6. Комментарий был удален.
  7. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 07:13
    Ну, теперь и туда придёт интернет! Недорогой. Ну и все виды связи. Оптоволокно, оно такое.
    И весь мир становится ближе. Самураи это хорошо понимают...
    Горный стрелок
    1. LSA57 (Сергей) Вчера, 07:50
      Цитата: Горный стрелок
      И весь мир становится ближе.

      а вот япония всё дальше lol
      LSA57
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Вчера, 08:01
        Хрен с ней косоглазой. Когда на материке везде оптоволокно появится? Путин,помнится обещался,причем уже давно. sad В глубинках до сих пор интернет системы ,,голубинная почта,, am Да и то не везде сотовая связь есть. negative
        ДЕДПИХТО
        1. LSA57 (Сергей) Вчера, 08:06
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Когда на материке везде оптоволокно появится?

          вы думаете кабель для инета тянут? для военных.
          в глубинках не везде военные объекты имеются)
          LSA57
      2. sapporo1959 (Михаил) Вчера, 11:11
        Вам Сереженька может и далеко,ну а островитянам это как мама..Папа то в Мацкве ему не когда,вот маме и приходится крутиться...
        sapporo1959
        1. Фил77 (Сергей) Вчера, 15:32
          Цитата: sapporo1959
          Вам Сереженька может и далеко,ну а островитянам это как мама..Папа то в Мацкве ему не когда,вот маме и приходится крутиться...

          Уважаемый! Москва пишется именно так!А не как Вы написали.Если Вы думаете,что это смешно,то я Вас огорчу.Это не смешно. am
          Фил77
          1. sapporo1959 (Михаил) Вчера, 17:46
            Я и сам знаю что ни чего смешного в этой Мацкве кроме Кремля конечно нет.Но мы простые Сахалинцы на бытовом уровне как то так больше привычны.И вот не поверите,но да же и в годы коммунизма мы уже даже и тогда рассказывали и слушали анекдоты про эту Мацкву.Так что если я задел ваши тонкие струны гармониста то прошу пенсионера и простить..Не виноватый я!
            sapporo1959
            1. Фил77 (Сергей) Вчера, 19:55
              Да Вы просто диссидент,в суровые годы тоталитаризма анекдоты о Москве рассказывали.!Есть чем гордится ,ну и чувством юмора сельского дьячка.
              Фил77
              1. sapporo1959 (Михаил) Вчера, 21:10
                Ну читая порою чего тут городские дьячки на полном серьезе в патриотическом угаре пишут нас деревенских уже можно и не ругать.По любому картину не испортим.
                sapporo1959
  8. Старый военрук Вчера, 07:22
    Бедные джапы! Они никак не поймут популярный русский адрес.
    Старый военрук
  9. Mimohod (Михаил) Вчера, 07:32
    Россия страна победитель во ВМВ и с какого испуга она будет раздавать территории отощедшие ей по итогам этой войны...
    Mimohod
    1. Гардамир Вчера, 07:36
      Россия страна победитель во ВМВ
      Вообщето Советский Союз!
      Гардамир
      1. serg999 (Сергей ) Вчера, 09:17
        Цитата: Гардамир
        Россия страна победитель во ВМВ
        Вообщето Советский Союз!

        Вообще-то Россия полноправный приёмник, как долгов, так и заслуг СССР! Остальные очень легко отказываются от этой Победы, и поэтому вряд ли её достойны! Так что именно Россия! И никто больше! Всё! И хватит спекулировать на этой теме!
        serg999
        1. sapporo1959 (Михаил) Вчера, 11:18
          Вижу мальчонка ты горачий! Так и совочки у всех заберешь в песочнице...
          sapporo1959
        2. Гардамир Вчера, 14:55
          И хватит спекулировать на этой теме!
          Я это и имел ввиду. Россия завешивает Мавзолей. Россия отказалась от Красной Звезды. Наконец полистайте учебники истории, Россия больше чем нынешняя Федерация.
          Гардамир
          1. Pollux (Сергей) Вчера, 17:50
            Цитата: Гардамир
            Я это и имел ввиду. Россия завешивает Мавзолей. Россия отказалась от Красной Звезды. Наконец полистайте учебники истории, Россия больше чем нынешняя Федерация.

            Что за бессвязный поток гуано? Это должно что-то доказать? Например что Россия не СССР? Если у "Васи" оторвать руку - он не перестанет быть "Васей".
            Pollux
            1. Голован Джек (Роман) Вчера, 17:57
              Цитата: Pollux
              Что за бессвязный поток...

              Это местный правдоруб. Он слегка глуховат, и того, что ему говорят, как правило, не слышит.
              Ну, или предпочитает не слышать recourse
              Голован Джек
            2. Гардамир Вчера, 18:54
              Если у "Васи" оторвать руку - он не перестанет быть "Васей"
              Если у Васи оторвать руку, а руку объявить правопреемницей Васи.
              Гардамир
              1. Pollux (Сергей) Вчера, 19:39
                Цитата: Гардамир
                Если у Васи оторвать руку, а руку объявить правопреемницей Васи.

                У вас неадекватное восприятие действительности. Или же ты сознательно лжешь? Твоё умишко думает что основой СССР была Эстония? Или может быть Киргизия? Оторвали от Грузии РСФСР, но она, эта самая "великая Джорджия" занимает место СССР в мировой политике и экономике?
                Или ты решил вместо адекватного диалога здесь троллингом заняться?
                Впрочем чего ещё ожидать от человека под флагом ЧиЧиЧиПи.
                Pollux
      2. Pollux (Сергей) Вчера, 17:48
        Цитата: Гардамир
        Вообщето Советский Союз!

        Кака разница?
        Pollux
  10. Стройбат запаса (Иван) Вчера, 07:46
    Давайте "выразим сожаление", что япы строят и живут на наших "южных территориях" (о.Хоккайдо) и заявим, что это не соответствует нашим ожиданиям laughing
    Стройбат запаса
  11. синдикалист (Димон) Вчера, 07:47
    И правда, странные эти японцы. Мы ничего не боимся и смело предлагаем им строить мост с Хоккайдо на Сахалин, свободно заселять его, развивать бизнес
    синдикалист
    1. Pollux (Сергей) Вчера, 17:52
      Цитата: синдикалист
      И правда, странные эти японцы. Мы ничего не боимся и смело предлагаем им строить мост с Хоккайдо на Сахалин, свободно заселять его, развивать бизнес

      Это надо делать на полном серьезе. Заявить что Хоккайдо - южные территории России и добиваться их возврата.
      Pollux
  12. Симон (Вячеслав) Вчера, 07:50
    Японские власти сообщили, что они сожалеют по поводу того, что Россия прокладывает современные линии связи на островах Курильской гряды.
    Пускай сожалеют, а мы будем прокладывать! yes
    Симон
  13. Симон (Вячеслав) Вчера, 07:53
    Цитата: Горный стрелок
    Ну, теперь и туда придёт интернет! Недорогой. Ну и все виды связи. Оптоволокно, оно такое.
    И весь мир становится ближе. Самураи это хорошо понимают...

    Конечно! Вот и пускай себе харакири делают от расстройства laughing .
    Симон
    1. ТермиНахТер (Николай) Вчера, 07:58
      По волокну можно пустить не только интернет, но и военные каналы связи.
      ТермиНахТер
      1. Симон (Вячеслав) Вчера, 07:59
        Правильно - это нам и нужно! wink
        Симон
      2. asv363 (Сергей) Вчера, 09:55
        Военные и гражданские каналы связи должны быть физически независимы друг от друга и использовать разное оконечное оборудование.

        Мне послее время часто вспоминается высказывание одного из наших "экономических гениев" на каком-то форуме в 2014 году: "Если сотовая связь исчезнет - весь бизнес в России остановится". Интересно, однако, как же я мотался по всем северам в 90-е и начало нулевых, при этом связь с "большой землёй" была, всё работало, сотовой связи в то время не было на объектах и в городах-спутниках.
        asv363
        1. ТермиНахТер (Николай) Вчера, 09:58
          На концах кабеля можно поставить кучу разного оборудования, хоть военного, хоть гражданского. Когда по кабелю идет масса самой разной информации, то выцедить в таком потоке "интересную" намного сложнее.
          ТермиНахТер
          1. asv363 (Сергей) Вчера, 18:18
            В любом случае, наличие даже всего двух физически независимых каналов, повышает надёжность связи. К примеру, "гражданский" кабель со своим оборудованием может быть запасным для военных, и, опосредованно - наоборот.
            asv363
  14. К-50 (Алексей) Вчера, 08:11
    Японские власти сообщили, что они сожалеют по поводу того, что Россия прокладывает современные линии связи на островах Курильской гряды.

    Джаппы, давайте, вы не будете говорить, что мы можем/не можем делать на своей земле, за это мы не будем вам говорить, куда вам идти со своими указивками. yes angry
    К-50
  15. zloybond (steppenwolf) Вчера, 08:13
    неадекватное восприятие действительности - это то, что наша пресса на это реагирует. Курилы наши - точка. Не о чем вообще писать. Крым наш - точка - незачем вообще на что то реагировать.
    zloybond
  16. gabonskijfront Вчера, 08:17
    Ну не могут они иначе,. Курилы это внутриполитический фактор в Японии,просто слить этот вопрос это потерять лицо,что для японца недопустимо.
    gabonskijfront
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Вчера, 10:40
      внутриполитический фактор в Японии один - американский. После атомной бомбежки.
      Нет у японцев никакого лица.
      Генерал Песчаных Карьеров
  17. Langf (Андрей ) Вчера, 08:18
    Ну хоть ложками-то кушать можно? Не то неровен час обидятся косоглазые.
    Langf
  18. Zagon Вчера, 08:31
    Россия еще мост построит и не один..Продолжайте ныть японцы,если не хотите договариваться (будем с китайцами эти территории осваивать)
    Zagon
  19. виктор н (Виктор н) Вчера, 08:43
    Это наглость! И необходимо на это реагировать, а не пропускать мимо ушей!
    виктор н
  20. кот баюн. (кот баюн) Вчера, 08:54
    Узкоплёночные подстилки матрасников обнаглели !!!, будут ещё указывать, что нам делать в нашем доме ? belay
    пускай идут ( вот жалко выражаться нельзя crying ) в эротическое путешествие к Трампу am
    кот баюн.
  21. Rostislav (Ростислав) Вчера, 09:18
    НЕ надоело еще напоминать всем и всякому, что японцы продолжают считать Курилы своими "северными территориями"?
    Это российская земля, и МИДу надо жестко реагировать на подобные заявления, являющиеся грубым вмешательством во внутренние дела России. Еще не хватало у кого-то спрашивать, что можно, а что нельзя обустраивать на своей территории.
    Если бы заметка была о том, что наш МИД "поставил на место" потерявших берега потомков самураев, то ладно. А так ...
    Rostislav
    1. Pollux (Сергей) Вчера, 17:54
      Цитата: Rostislav
      Если бы заметка была о том, что наш МИД "поставил на место"

      МИД никого не может "поставить на место". поставить на место может армия. Как когда-то сделала Красная Армия. Если джапанцам нужны Курилы - пусть на нас нападут и отберут.
      Pollux
  22. ИванИванов Вчера, 09:28
    Что тут странного, уровень жизни риторический прием, понятно чего они реально хотят.
    ИванИванов
  23. Vard Вчера, 10:21
    Одно хорошо... Начали обживать острова...
    Vard
  24. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 10:25
    Пора уже нашему мягкотелому Правительству потребовать у япошек то что нам принадлежит - Хоккайдо и Окинаву!
    Сармат Саныч
  25. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 10:29
    Пожалуй это должно быть условием заключения Мирного договора:
    Сармат Саныч
  26. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Вчера, 10:38
    Япония: Русские не должны прокладывать новую линии связи на Курилы


    Шта? А может японцы россиянам какать запретят? laughing
    Упоротые узкопленочные неадекваты.
    Генерал Песчаных Карьеров
  27. Ros 56 (Юрий) Вчера, 11:56
    Господа оккупированные японцы, во первых - не вашего ума дело, что и как мы обустраиваем на своей территории. Во вторых - вы бы с собственными территориями разобрались, у вас с 45-го года присутствуют полосатые со своими военными базами, насилуют ваших женщин, а у вас язык в заднице что-то им возразить. Ну и зачем вам Курилы, чтобы янки и там базы поставили? Людей не смешите, мы уж лучше сами там хозяйствовать будем и следить за вашей беспомощностью перед Гамэрыкой. stop
    Ros 56
  28. Zomanus (Алексей) Вчера, 11:56
    Ну положено им так говорить.
    Положено осуждать все что мы делаем или не делаем на Курилах.
    Они видимо считают, что пока они ведут обсуждение принадлежности,
    мы даже сортира нового на Курилах не можем построить.
    Zomanus
  29. Ratmir_Ryazan Вчера, 11:59
    Курилы - русская земля и так будет всегда!!!
    Ratmir_Ryazan
  30. Weyland (Константин) Вчера, 12:56
    Японские власти сообщили, что они сожалеют по поводу того, что Россия прокладывает современные линии связи на островах Курильской гряды.
    Насколько я в курсе японских традиций, они обязаны в случае отказа в знак протеста совершить сэппуку!
    Weyland
  31. Saratoga833 (Виктор) Вчера, 12:59
    Когда японцы освободятся от амерского присутствия (считай оккупации) тогда и отдадим им Курилы. Может быть. Когда нибудь. Если захотим.
    Saratoga833
  32. Piramidon (Степан) Вчера, 13:35
    Ага, Щазз. Может у самурайчиков разрешения спросить на постройку сортиров и на то, что бы в них сходить?
    Не нужно отвечать на гавканье всяких шавок. Как сказал И.А.Крылов в басне "Прохожие и собаки":
    "Завистники, на что ни взглянут,
    Подымут вечно лай;
    А ты себе своей дорогою ступай:
    Полают, да отстанут."
    Piramidon
    1. sapporo1959 (Михаил) Вчера, 17:50
      Везде в мире давным давно уже туалеты с подогревом строят, а в России всё сортиры.Иной раз и в кусты зайдешь везде эти россияне сидят да еще и мимо сортира... laughing
      sapporo1959
  33. Сергей956 (Сергей) Вчера, 14:18
    С таким же успехом Россия может требовать от Японии, выгнать Американские базы с островов. Эффект будет тот же. Мы на своей земле - "что хотим, то и воротим(поговорка)" и нам никто не должен указывать.
    Сергей956
  34. NF68 (Николай.) Вчера, 16:09
    На своей территории власти России могут делать то, что считают нужным и мнение правителства Японии или простых японцев не играет ни какой роли..
    NF68
  35. LeonidL (Леонид) Вчера, 18:39
    Скорее всего сие заявление есть часть игры по сохранению "лица" ... мол вот, протестуем, а они (русские) нас не слушаются, противные какие! Одни колеблют воздух и пачкают бумагу - другие тянут линию ... все довольны.
    LeonidL
  36. shirkoled (Константин) Вчера, 21:59
    А дети восходящего солнца ещё что нибудь хотят? Может быть и Сахалин отдать этим ушлёпкам?
    Пусть целуют в дёсны амеров и просят у них Перл харбор!
    shirkoled
  37. gippernano (Neo) Вчера, 22:11
    Восточные территории России обнаглели. Но мы же не звери, как некоторые цивилизованные страны, сразу ядерными бомбами повышать их культуру общения не станем. Но кабелем по столу, пусть и микроволоконным, это должно остудить лбы, по которым не микроволоконным кабелем может прейтись, по всей лицо.
    gippernano
  38. gippernano (Neo) Вчера, 22:27
    Цитата: Uncle Lee
    Чой-то мы не выражаем озабоченность, когда они на Окинаву кабель прокладывают

    Озабоченные все в еуросоюзе и других странах Нато, у нас сдержанный оптимизм
    gippernano
  39. Peresvet_54 (Светлана) Сегодня, 07:19
    Всем, кому должны, мы прощаем...Ну, а если серьезно, был у них шанс и отжать и договориться (в наши 90-ые). Но гордая нация, с замашками национал-социализма, тогда предпочитала поглядывать на Россию "снизу вверх свысока". Я думаю, начать поговорить о территориях мы сможем тогда, когда жители этой страны примут православие и будут ... просто рыбу ловить, а не амбиции свои проявлять.
    Peresvet_54
  40. Урантиец (Андрей ) Сегодня, 08:50
    Вас ускоглазых мы забыли спросить, куда и что нам прокладывать на своей территории...
    Урантиец
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