13:37 11 июня
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СМИ Израиля: Россия применила авиацию против "Хизбаллы" в Сирии

Сирийские боевики, называющие себя «демократической оппозицией», продолжают предпринимать откровенные попытки столкнуть в Сирии лбами Россию и Иран, а также втянуть в более активную фазу боевых действий Израиль. Напомним, что на днях со ссылкой на одного из главарей так называемого «южного фронта» (объединение бандгрупп, в которое входит и ИГИЛ, запрещённое в РФ) американские СМИ выдали материал о якобы возвращении «Хизбаллы» и иранских военных в сирийские провинции Дараа и Кунейтра. В материале было заявлено, что те якобы просто сменили военную форму на форму бойцов сирийской армии. Публикация направлена на то, чтобы подтолкнуть Израиль к нанесению ударов по САА, которые выставили перед террористами на юге страны ультиматум: прекратить сопротивление или оказаться уничтоженными.

Сегодня израильская пресса со ссылкой на Твиттер так называемого «бригадного генерала «сирийской свободной армии» (ССА) некоего Ахмада Рахаля публикует материалы о якобы боестолкновениях «Хизбаллы» с российскими военнослужащими.

Так «информацию» (более смахивающую на дезу) преподносит упомянутый Рахаль:
Имеют место столкновения между российскими оккупационными силами и вооружёнными отрядами "Хизбаллы" у села Рассания у озера Катина в 16 км от Аль-Куссейра на сирийско-ливанской границе. Там было вмешательство российской авиации после того, как русские штурмовали участки последних с танками Т-90.



СМИ Израиля: Россия применила авиацию против "Хизбаллы" в Сирии


Утверждается, что упомянутый выше населённый пункт якобы взят под контроль российскими военными.

Эта и сопутствующая информация опубликована целым рядом СМИ Израиля, включая Nziv.net. Материал носит название «Необычные действия российских военнослужащих в Дамаске». В нём утверждается, что Россия «старается выдавить проиранские силы» из Сирии, пытаясь взять под контроль командование операциями в САР и основные объекты в Дамаске.

Из материала:
Российские солдаты развернулись вокруг здания Центрального банка в Дамаске. Русские взяли под контроль сирийские разведывательные службы и командование ВВС. Российские войска выставляют барьеры у зданий телевизионных каналов Сирии.


При этом всякий раз израильские СМИ ссылаются на публикации боевиков, включая представителей так называемой ССА, в Сирии.

Официальных подтверждений (от МО РФ) информации о якобы имевших место боях российских военнослужащих с проиранскими вооружёнными формированиями в Сирии нет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 141

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 08:18
    Этого и следовало ожидать -информационной агрессии против Российских военных в Сирии! Явно что это галимая лажа, чтобы рассорить нас с Ираном! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Logall (Александр) Вчера, 08:21
      hi
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      следовало ожидать -информационной агрессии против Российских военных в Сирии!
      это даже не агрессия, а хулиганство.
      израильская пресса со ссылкой на Твиттер
      Это я понимаю - уровень! Ссылка на твитт - это д̶о̶с̶т̶о̶й̶н̶о̶ соответствует уровню журналистики... wassat
      Logall
      1. Неплохой (Виталий) Вчера, 08:23
        Вот оно истинное лицо, ОБС рулит.
        Что-то удумали партнёры, уже в интернете побираются, обленились как и их куратор.
        Неплохой
        1. vkfriendly (Владимир) Вчера, 08:48
          "Восток -это дело тонкое Виталий" поэтому американцы со своими решениями "как слон в посудной лавке", все и обгадили и сами в дерьме.
          vkfriendly
          1. Shurik70 (Александр) Вчера, 09:06
            Ничего нового. Так было и будет.
            Shurik70
          2. Стас Снежин (Станислав) Вчера, 11:34
            А евреи то, кто они, европейцы или азиаты?
            Стас Снежин
            1. ПалБор (Павел) Вчера, 12:28
              Цитата: Стас Снежин
              А евреи то, кто они, европейцы или азиаты?

              Геологически - африканцы. Не шутка.
              ПалБор
              1. kerosene (Andrey Petroff) Вчера, 13:46
                Евреи это семиты, точно такие же как и арабы.
                kerosene
                1. ПалБор (Павел) Вчера, 14:01
                  Цитата: kerosene
                  Евреи это семиты, точно такие же как и арабы.

                  Ну да, по Ветхому Завету один отец, разные матери.
                  А геологически - Израиль, Палестина и весь Шам находятся на Африкано-Аравийской платформе. Так что, все в сад... В смысле, в Африку, прародину человечества. smile
                  ПалБор
                2. Голован Джек (Роман) Вчера, 14:01
                  Цитата: kerosene
                  Евреи это семиты, точно такие же как и арабы.

                  А африканцы - это люди, такие же, как русские.
                  Только черные belay
                  Кто такой назгул? Да такой же человек, как все. Только умеет побольше.
                  Жить вот только не умеет. Так кто ж это умеет-то - жить?

                  laughing laughing laughing
                  Голован Джек
              2. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Вчера, 17:21
                Цитата: ПалБор
                Цитата: Стас СнежинА евреи то, кто они, европейцы или азиаты?Геологически - африканцы. Не шутка.

                Уточняю. Азиаты (по расположению Израиля) африканского происхождения.
                Сергей Медведев
              3. NordUral (Евгений) Вчера, 20:40
                Ну вот, сняли с языка.
                NordUral
            2. omit (Олег) Вчера, 13:36
              Стас Снежин
              А евреи то, кто они, европейцы или азиаты?

              Евреи, которые относятся к группе ашкенази, произошли от европейских женщин, утверждают генетики, в том числе и из России
              https://www.gazeta.ru/science/2013/10/09_a_569871
              3.shtml
              omit
        2. LSA57 (Сергей) Вчера, 09:15
          Цитата: Неплохой
          обленились как и их куратор.

          куратор сам из твиттера не вылезает
          LSA57
          1. MPN (Павел) Вчера, 10:19
            Цитата: LSA57
            куратор сам из твиттера не вылезает

            Да политик еще тот... Ну сами выбрали...
            MPN
            1. LSA57 (Сергей) Вчера, 10:29
              Цитата: MPN
              Да политик еще тот...

              такое впечатление, что он полный неадекват. в последнее время вообще с катушек слетел. а с другой стороны выполняет предвыборное обещание, всё для америки. гейропу троллит, а в самой америке экономика растёт, появляется много рабрчих мест.
              LSA57
              1. MPN (Павел) Вчера, 10:44
                Не согласиться с Вами себя не уважать...
                MPN
                1. LSA57 (Сергей) Вчера, 11:12
                  Цитата: MPN
                  Не согласиться с Вами себя не уважать...

                  Благодарю hi
                  LSA57
      2. Улиточник N9 (Улиточник) Вчера, 08:31
        А если это "правда"? Не случайно же еврейский премьер катается постоянно в Москву и арабы из ближневосточных монархий там постоянные гости. Иран России не партнер и не союзник, а лютый конкурент в плане торговли углеводородами, и противник в плане геополитики в Сирии и на шиитском Кавказе.
        Улиточник N9
        1. vkfriendly (Владимир) Вчера, 08:44
          Что не видел встречу Рухани и Путина на саммите ШОС ? Ерунду не пиши пожалуйста.
          vkfriendly
          1. taiga2018 (Макар) Вчера, 11:50
            Цитата: vkfriendly
            Что не видел встречу Рухани и Путина

            прекрасная встреча,ответ всем еврейским провокаторам...
            taiga2018
        2. Piramidon (Степан) Вчера, 09:57
          Цитата: Улиточник N9
          А если это "правда"?

          Есть! Первый клюнул на этот вброс. Вот на таких всё и рассчитано.
          Piramidon
          1. Юра (Юрий) Вчера, 10:24
            Цитата: Piramidon
            Есть! Первый клюнул на этот вброс. Вот на таких всё и рассчитано.

            Не клюнул он, всё у него с мозгами нормально, смотри как пишет посты, вроде бы смысл в словах есть, а на деле роняет семя сомнения в том, что Россия не может сделать подлость. Может всё таки провокатор?
            Юра
            1. Piramidon (Степан) Вчера, 11:52
              Цитата: Юра
              Не клюнул он, всё у него с мозгами нормально

              Вполне соглашусь. Похоже, действительно, "товарищ" регулярно ппосещает курсы подготовки провокаторов" (троллей). Сейчас у них установка - косить под своего патриота, но исподтишка воду мутить. Вроде бы всё, как бы, неплохо , но вот Путин и "его царедворцы" народу кислород перекрыли, пенсионный возраст УЖЕ подняли (с какого бодуна эти мессаги?), налоги не сегодня-завтра поднимут на 100/500 процентов...
              Пы.Сы. Похоже на ВО начинают перебазироваться блогеры с "Цензора" потому, как там уже их никто всерьез не принимает. Заполонили, демоны.
              Piramidon
              1. Юра (Юрий) Вчера, 12:30
                Цитата: Piramidon
                Вроде бы всё, как бы, неплохо , но вот Путин и "его царедворцы"

                Да и я тоже в последнее время это заметил, можно пройтись по их комментариям в профиле и не увидеть там ни одного доброго слова о стране под флагом которой они на сайте, что там слова сочувствие даже не присутствует, сплошное завуалированное навязывание своего мнения.
                Юра
                1. lis-ik (Сергей) Вчера, 12:48
                  Цитата: Юра
                  Цитата: Piramidon
                  Вроде бы всё, как бы, неплохо , но вот Путин и "его царедворцы"

                  Да и я тоже в последнее время это заметил, можно пройтись по их комментариям в профиле и не увидеть там ни одного доброго слова о стране под флагом которой они на сайте, что там слова сочувствие даже не присутствует, сплошное завуалированное навязывание своего мнения.

                  Позволю себе вмешаться в ваш междусобойчик. Не провокатор по вашему кто? Тот кто свято верит нашим СМИ и "нашему"правительству? В своей массе русский народ не способен на "подлянку", а вот политики запросто, они уже не принадлежат народу, они уже "элита", так что человек имеет право усомниться, хотя скорее всего новость фейковая.
                  lis-ik
                  1. Юра (Юрий) Вчера, 12:54
                    Цитата: lis-ik
                    так что человек имеет право усомниться

                    А кто этому мешает? А вот это:
                    Цитата: lis-ik
                    хотя скорее всего новость фейковая.

                    А просто подумать? Проверить? Убедиться? На себя в конце концов примерить, способен ли на это? Раз сам не способен на подлость, почему другие на это должны быть способны?
                    Юра
                    1. lis-ik (Сергей) Вчера, 12:57
                      Цитата: Юра
                      Раз сам не способен на подлость, почему другие на это должны быть способны?

                      А наши политиканы запросто способны, или Вы реально верите, что там всё дело в бескорыстной помощи?
                      lis-ik
                      1. Юра (Юрий) Вчера, 13:14
                        Цитата: lis-ik
                        А наши политиканы запросто способны, или Вы реально верите, что там всё дело в бескорыстной помощи?

                        Есть вещи которые наши "политиканы" как вы изволили выразиться делать не будут, особливо в Сирии, потому что Россия там под микроскопом у всего мира и любое неверное движение, даже нечаянное будет использовано против нас. А вы хотите сказать, что наши "политиканы" взяли и разбомбили "хезболу", присутствие которой в Сирии не имеет отношения к нам ни каким боком и в какой-то мере отвечает нашим интересам?
                        Юра
                  2. Piramidon (Степан) Вчера, 13:08
                    Цитата: lis-ik
                    Не провокатор по вашему кто? Тот кто свято верит нашим СМИ и "нашему"правительству?

                    Судя по всему, вы верите только всевозможным вбросам в инете. Только они вам доносят "правду" (Эхо, Навальный и иже с ними), а "злобный Путин" и его приближенные вам вермишель на уши развешивают.
                    Piramidon
                    1. lis-ik (Сергей) Вчера, 13:14
                      Цитата: Piramidon
                      Цитата: lis-ik
                      Не провокатор по вашему кто? Тот кто свято верит нашим СМИ и "нашему"правительству?

                      Судя по всему, вы верите только всевозможным вбросам в инете. Только они вам доносят "правду" (Эхо, Навальный и иже с ними), а "злобный Путин и его приближенные вам вермишель на уши развешивают.

                      Кто такие эти эхо и навальный? Я не верю, я анализировать умею, а верить это удел не далёких.
                      lis-ik
                      1. Piramidon (Степан) Вчера, 13:27
                        Цитата: lis-ik
                        Кто такие эти эхо и навальный?

                        Ну, конечно, ничего не ведаете, только вчера родились и еще в инете не появлялись, о Навальном и "Эхо Москвы" только сегодня от меня услышали.... Наивно звучит и глупо.
                        Piramidon
                  3. Улиточник N9 (Улиточник) Вчера, 13:15
                    Тс-с-с.. Не распугайте их! В стране "не пуганных понятно кого" не принято "сомневаться" в официальных улыбках, рукопожатиях, обещаниях, "картинках", "мультиках" и пр. Смотрите, вон секта "Хибин и Святого Кука" до сих пор "процветает".... Ну и любят у нас "дружбу" и "друзей навек"...потому большинство населения до сих пор с "голой попой" и ходят. wink
                    Улиточник N9
        3. JIaIIoTb (Владимир) Вчера, 11:00
          Шииты живут в Азербайджане, все остальные либо христиане либо сунниты.
          JIaIIoTb
        4. ПалБор (Павел) Вчера, 12:34
          Цитата: Улиточник N9
          А если это "правда"? Не случайно же еврейский премьер катается постоянно в Москву и арабы из ближневосточных монархий там постоянные гости. Иран России не партнер и не союзник, а лютый конкурент в плане торговли углеводородами, и противник в плане геополитики в Сирии и на шиитском Кавказе.

          Если правда ВСЁ, что написано в статье, то скоро в Сирии появится генерал-губернатор, а Башара отправят в почётную отставку. Да ну, бред бредячий.
          ПалБор
        5. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Вчера, 17:26
          Цитата: Улиточник N9
          Иран России не партнер и не союзник, а лютый конкурент

          Саудиты и прочие нефтяные шейхи нам тоже лютые конкуренты. А кроме того, все эти шейхи - прихвостни США, а Иран совсем наоборот. Так что с Ираном у нас больше возможностей для взаимодействия.
          Сергей Медведев
      3. LSA57 (Сергей) Вчера, 09:15
        Цитата: Logall
        Ссылка на твитт - это д̶о̶с̶т̶о̶й̶н̶о̶ соответствует уровню журналистики...

        ну если СЛЕДСТВИЕ по делу сбитого "боинга" принимает как доказательства фото из соцсетей, а чиновники о своём увольнении узнают из твитта президента, то этим чего стесняться
        LSA57
      4. Deadушка (Виталий) Вчера, 11:06
        hi
        Цитата: Logall
        это даже не агрессия, а хулиганство

        подача знакома... на безумных соседей смахивает winked
        российскими оккупационными силами
        Deadушка
    2. собаковод Вчера, 08:26
      ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич )
      Этого и следовало ожидать -информационной агрессии против Российских военных в Сирии! Явно что это галимая лажа, чтобы рассорить нас с Ираном! !!
      Если это деза, у "избранных" проблемы. Причём, собственноручно созданные. Беня последнее время страдает дцп.
      собаковод
    3. сибиралт (Олег) Вчера, 08:26
      Может и применила, но зачем об этом верещать на весь свет божий! winked
      Подождем что скажет наш Конашенков.
      сибиралт
    4. Алексей В1981 (Алексей) Вчера, 09:37
      А при чём хизбалла к Ирану?
      Алексей В1981
      1. alta (Анатолий) Вчера, 09:44
        Иран и Хисболла - это одно целое.
        alta
    5. venik (Владимир) Вчера, 10:10
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Явно что это галимая лажа, чтобы рассорить нас с Ираном! !!

      ==========
      Да что тут ВООБЩЕ обсуждать то?? Сразу же видно - информация типа:
      "Вчера вечером на скамеечке на набережной Хайфы Сара Яковлевна "по большим секретом" поведала Голде Исаковне, что Таки-ДА!! И информация получена ею из "абсолютно надежного источника" (от Мойры Израилевны!!!).......
      Непонятно ЗАЧЕМ "ВО" коллекционирует заведомые "фейки"??? Да еще и так подробно их разжёвывает"???
      venik
    6. ALEXXX1983 (Алексей) Вчера, 12:03
      Новость из параллельного мира.
      Официальных подтверждений (от МО РФ) информации о якобы имевших место боях российских военнослужащих с проиранскими вооружёнными формированиями в Сирии нет.

      ...и быть не может.
      ALEXXX1983
    7. vladfill (Владимир) Вчера, 12:10
      Шашни Гаранта с Израилем ни к чему позитивному не приведут, или долбить ИГИЛ
      и тех кто их вооружает, лечит, науськивает и пытается расчленить суверенное государство
      Сирия, признавая, что Голаны оккупированы Израилем, или позориться и дальше, подставляя
      военных.
      vladfill
    8. Маз Вчера, 19:14
      Господам идзраильтянам соврать, или фейкануть в СМИ про Россию, это как два пальца об асфальт, уж я то начитался тут.
      Маз
    9. Маз Вчера, 19:24
      Скорее следующее: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал сформулировать "широкое международное соглашение", которое требовало бы от Ирана вывести свои силы из Сирии.
      А остальное - вода и круги по ней.
      Маз
  2. рич (дмитрий) Вчера, 08:18
    всякий раз израильские СМИ ссылаются на публикации боевиков, включая представителей так называемой ССА, в Сирии.

    а на кого же им еще ссылаться? С кем поведешься от того и наберешься
    рич
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 08:22
      Только у них получается "с кем поведешься, от того и зарозишься "!! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. рич (дмитрий) Вчера, 08:32
        Logall (Александр): израильская пресса со ссылкой на Твиттер
        ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) : Только у них получается "с кем поведешься, от того и зарозишься

        А ведь получается как в известном анекдоте:

        боевики завели "блох в свитере", а СМИ Израиля их подцепили
        рич
    2. собаковод Вчера, 08:28
      рич (дмитрий) Сегодня,
      всякий раз израильские СМИ ссылаются на публикации боевиков, включая представителей так называемой ССА, в Сирии.
      а на кого же им еще ссылаться? С кем поведешься от того и наберешься
      Создаётся впечатление, что евреи разучились планировать, всё отдали на откуп за лужу.
      собаковод
  3. alta (Анатолий) Вчера, 08:24
    В каждом ,,фейке,, есть доля правды.
    В конце мая указом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи бригадный генерал Фарзад Исмаили был смещен с должности командующего силами противовоздушной обороны Ирана.
    Отставка Фарзада Исмаили была связана с проникновением в иранское воздушное пространство израильских новейших истребителей F-35 и заявлением командующего иранскими ПВО о том, что этого инцидента не было.
    Проведенное иранцами расследование показало, что израильские самолеты F-35 действительно находились в марте в воздушном пространстве Ирана и пролетали над Тегераном, Караджем, Араком, Исфаханом, Ширазом и Бандар Аббасом, но остались незамеченными иранскими системами ПВО. "Аль-Джарида" утверждает, что Исмаили скрыл от политического руководства Иран провал иранских ПВО, что и стало причиной его отставки.
    Сообщение об этой разведывательной операции Израиля в конце марта публиковалось "Аль-Джаридой", но многие считали это фейком.
    alta
    1. XXXIII (Владимир) Вчера, 08:28
      Цитата: alta
      Кувейтская газета "Аль-Джарида"

      Цитата: alta
      В каждом ,,фейке,, есть доля правды.

      lol Лол...
      XXXIII
    2. Анатоль Клим (Анатолий) Вчера, 08:41
      Цитата: alta
      В каждом ,,фейке,, есть доля правды.

      Спасение российского штурмана, сбитого СУ-24, он в центре в песочке, позади в чёрном бойцы "Хезболла", тогда промелькнуло сообщение о награждении российскими наградами иранских и сирийских военных, а также бойцов "Хезболла".
      Анатоль Клим
    3. mvg (Максим) Вчера, 09:06
      Я вам поставил "плюсик" за фразу о фейке, но пролет над Тегераном - слишком рискованно. Собьют или сам упадет, и... новейший Ф-35 в руках у китайцев. Не стоит овчинка выделки.
      mvg
      1. мерцание (Николай) Вчера, 09:43
        но пролет над Тегераном - слишком рискованно.
        Мягко говоря, если учитывать что расстояние от Израиля до Ирана 1800 км, а дальность полета ф-35 от 2200 км - до 2500 км. По сути, это полет в один конец.
        мерцание
        1. Zina389 (Зиновий) Вчера, 12:08
          Дозоправка в воздухе...
          Zina389
          1. Комментарий был удален.
          2. mvg (Максим) Вчера, 18:31
            Над чьей территорией будете заправляться? КС-135 не "стелс", там все 50-70 м2 ЭПР. Его видно км за 400
            mvg
    4. q75agent (.......) Вчера, 09:15
      Минобороны РФ считает полной глупостью информацию, опубликованную в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что израильские истребители F-35 смогли беспрепятственно миновать российские радары в Сирии и провести разведку. Об этом заявил источник в российском военном ведомстве.

      "Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что "израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте" - полная глупость. Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран", - сказал источник.

      По его словам, средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса "воздух-поверхность" у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.

      "Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

      Ранее кувейтская газета Al Jarida со ссылкой на информированный источник сообщила, что два израильских истребителя F-35 в марте 2018 года провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана, пролетев над Сирией и Ираком и оставшись незамеченными для радаров и средств ПВО.



      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/armiya-i-opk/5080340
      q75agent
      1. DarkMatter (Евгений) Вчера, 12:50
        Приведу пример нескольких статей этой несомненно авторитетнейшей и величайшей газеты современности Al-Jarida.

        Только «похороны» остановят Россию!
        Следует общаться с русскими на языке, который они понимают, а это язык «похорон», подобно тому, на котором им пришлось говорить в Афганистане во времена советской оккупации.

        Мир Владимира Путина!
        Участникам «арабских встреч на высшем уровне» стоит догадаться, хотя они, конечно, и так догадываются об иранских амбициях в регионе, поддерживаемых Россией. Русские собираются идти до конца, и «новое видение» Владимира Путина состоит в том, что весь мир, в том числе и регион Ближнего Востока, должен стать его личным миром.
        Это реальность, поэтому арабам нужно отставить их различия в сторону и побояться Бога, чтобы уберечь нацию от позора на том историческом пути, который она проходит в эти дни. Персы уже вошли в столицы Омейядов и Аббасидов, а их дьявольские взоры теперь обращены к Сане и другим столицам ближних и дальних стран. И вот уже Иерусалим кричит и призывает… но никто не услышит и не ответит!

        Проблема арабских коммунистов
        Сегодня все арабские коммунистические партии выстроились в один ряд на стороне российского президента и присягнули ему в верности, несмотря на то что, они, вероятно, знают, что после Михаила Горбачева и Бориса Ельцина именно Путин добил коммунистическую партию, отрубил голову социализму и заменил ее диким капитализмом, который сделал богатых богаче, а бедных еще беднее вплоть до того, что голод стал реальностью в этой огромной и богатой стране!

        Ну и так далее. Это что касается России, про ближневосточных соседей наверняка тоже много интересного скорее всего "сообщается".
        Это насчет источника. Кстати, арабские и иранские СМИ неоднократно обвиняли это издание в сотрудничестве с израильскими властями.

        Теперь карта.

        Ну в общем то уже писали, что дальность полета чуть более 2200 км, с запасом ракет для самообороны (а это была боевая операция все таки, сомневаюсь что они полностью пустые летели, что то для защиты должно было быть) 1400+- км.
        Ну а теперь объясните, как они под 4000 км пролетели?

        Объединив оба факта, источник и карту, становится ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО что это имело место быть.

        Поражают израильские товарищи. Настолько слепая вера, что мне кажется наркоман в своем бреду во сне что-то хорошее сказал бы - они сразу стали бы верить, а если что то плохое, то и с доказательствами отрицание будет. А если что то не сходится, то будут натягивать сову на глобус, взлетели не там, а сям, тут не так, а вот так, тогда сходится, да...
        Хотя тут в общем и у наших сограждан такое тоже безусловно есть. Видимо это свойственно человеку. Вырабатывайте критическое мышление, вне зависимости от характера новости.
        Думаю остается только ждать хоть каких-либо доказательств.
        DarkMatter
    5. Мар.Тира (Олег) Вчера, 09:24
      То есть при максимальной дальности с баками в 2900 км,он( F-35) пролетел 4000км?А нет совсем забыл,его самолёт заправщик невидимка заправлял?Вот так и рождаются слухи а потом провокации.http://infomaxx.ru/perevodika/hutspa-o
      t
      -al-dzharida-izrailskie-asyi-na-f-35-pobedili-s-4
      00-i-iran-v-strashnoy-vozdushnoy-shvatke.html
      Мар.Тира
      1. Zina389 (Зиновий) Вчера, 12:11
        Заправляются вне зоны действия иранских ПВО. А может и вообще взлетают с саудовской территории.
        Zina389
        1. Мар.Тира (Олег) Вчера, 12:18
          Сами то верите своему бреду????????
          Мар.Тира
          1. Zina389 (Зиновий) Вчера, 14:01
            были сообщения, что саудовская военная делегация тайно посетила Израиль. Так что ждите сюрпризов
            Zina389
      2. brigadir (Машак Мамтерот) Вчера, 13:23
        Цитата: Мар.Тира
        То есть при максимальной дальности с баками в 2900 км,он( F-35) пролетел 4000км?А нет совсем забыл,его самолёт заправщик невидимка заправлял?Вот так и рождаются слухи а потом провокации.http://infomaxx.ru/perevodika/hutspa-o
        t
        -al-dzharida-izrailskie-asyi-na-f-35-pobedili-s-4
        00-i-iran-v-strashnoy-vozdushnoy-shvatke.html

        Зачем невидимка? Разве американские самолёты, в том числе и заправщики, не летают свободно над Ираком? Всё пучком. Глпвное правильные союзники.
        brigadir
        1. Мар.Тира (Олег) Вчера, 13:48
          Вот это правильно.Кручу верчу,всех запутать хочу.Чем больше лжи,и домыслов,тем быстрее люди в неё поверят.У вас отличные учителя и старшие братья за океаном.Они в дезинформации и вранье мастера.
          Мар.Тира
          1. Zina389 (Зиновий) Вчера, 14:02
            советских им не переплюнуть
            Zina389
    6. APASUS (Pavo) Вчера, 09:37
      Цитата: alta
      Проведенное иранцами расследование показало, что израильские самолеты F-35 действительно находились в марте в воздушном пространстве Ирана и пролетали над Тегераном, Караджем, Араком, Исфаханом, Ширазом и Бандар Аббасом, но остались незамеченными иранскими системами ПВО.

      Выложить доказательства ваших слов думаю не составит труда ,а пока вы сами фейкомет!
      APASUS
      1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 09:59
        Почему нет? С-300 берут на сопровождение объекты начиная с ЭПР 0,5 м2, а
        Ф-35 примерно в 50 - 100 раз меньше. Ф-35 подтверждает свои официальные ТТХ.
        voyaka uh
        1. собаковод Вчера, 10:05
          А как с дальностью?
          собаковод
        2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 10:06
          Алексей hi вы человек умный, понимаете что ЭПР самолета вами явно умышленно занижена в разы. С этим ладно, проехали, но откуда данные о том, объекты с какой минимальной площадью рассеивания могут взять на сопровождение С300 , и главное -обнаружить? ?? what
          ДРЕВНЕЙШИЙ
          1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 11:55
            "вами явно умышленно занижена в разы."///

            Это не я заявил, а фирма-изготовитель Локхид.
            И полет над Ираком и Ираном подтвердил заводские ТТХ, вот и все.

            Про С-300 и его 0.5 м - это заявление самого Алмаза-Антея. При этом конструктор "предполагал" (ошибочно, как выясняется), что ЭПР стелс не может быть меньше этой цифры.
            voyaka uh
            1. askort154 (Александр) Вчера, 12:59
              voyaka uh....И полет над Ираком и Ираном подтвердил заводские ТТХ, вот и все.

              Вы действительно в это верите ? Вы так наивны ?
              Можно допустить над Ираком, где всё под контролем США. Но над Ираном ?. Вы даже в Израиле их не отпускаете без присмотра F -16. И пора вам , фанату F-35, понять, что называть его "невидимкой", это умышленное замалчивание возможностей современной ПВО. А это большой развод США своих союзников на бабло, и не более. В том числе и Израиль, который вложил немало средств на его "апгрейд". yes hi
              askort154
              1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 13:08
                Я понимаю, что Вам трудно принять факт
                разведки над Ираном, но со временем привыкните к
                неприятной Вам реальности, что "летающий пингвин"
                - самолет очень удачный. smile
                voyaka uh
                1. askort154 (Александр) Вчера, 13:43
                  voyaka uh....Я понимаю, что Вам трудно принять факт
                  разведки над Ираном...

                  Факты в студию. Иначе, впечатление о вас - платный пиарщик F-35. tongue hi
                  askort154
                  1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 14:37
                    Фактом является облет Ирана. yes
                    voyaka uh
                    1. Касым (Даурен) Вчера, 17:08
                      Алексей, но ведь эта ЭПР в лобовую проекцию самолета. Неужели Вы думаете, что он будет постоянно находиться в таком положении по отношению к РЛС, тем более наземным? Как Вы это представляете, тем более что эта РЛС не одна? Вот и получается, что эта новость из разряда фейк-ньюс. hi
                      Касым
                      1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 22:04
                        Нет не в лобовой. Ф-35 заточен не на воздушный бой, как Су-57, например, а именно на незаметное прохождение ПВО. Потому у него низкий ЭПР во всех проекциях.
                        voyaka uh
                    2. aquatic (Сергей) Сегодня, 11:31
                      Облет Ирана - факт?)))))) вы можете привести прямые доказательства этого "факта"?))) факт легко же доказать да? докажите)
                      aquatic
            2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 11:57
              Я вам уже много раз указывал на тот факт что С-300 регулярно на учениях успешно перехватывает ракету-мишень Кабан с ЭПР 2-4 кв.см, но этот неудобный факт можно просто игнорировать, нельзя же поставить под сомнение неуязвимость ф-35.
              _Ugene_
        3. askort154 (Александр) Вчера, 10:21
          voyaka uh......С-300 берут на сопровождение объекты начиная с ЭПР 0,5 м2, а Ф-35 примерно в 50 - 100 раз меньше.


          Проблемы с арифметикой, или ...?
          Давно заметил, как только на ВО появится статейка про F-35, voyaka тут как тут, независимо от времени, и погодных условий. Жена не ревнует ? wink hi
          askort154
        4. Плотник 2329 (Вася) Вчера, 10:46
          "Почему нет? С-300 берут на сопровождение объекты начиная с ЭПР 0,5 м2, а
          Ф-35 примерно в 50 - 100 раз меньше. Ф-35 подтверждает свои официальные ТТХ."

          Выше: "средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса "воздух-поверхность" у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35."
          Плотник 2329
          1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 11:56
            "что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса "воздух-поверхность"

            С расстояния несколько сот метов.
            voyaka uh
        5. APASUS (Pavo) Вчера, 10:55
          Цитата: voyaka uh
          Почему нет? С-300 берут на сопровождение объекты начиная с ЭПР 0,5 м2, а
          Ф-35 примерно в 50 - 100 раз меньше. Ф-35 подтверждает свои официальные ТТХ.

          Это для современных радаров ЭПР имеет значение ,а для древнего хлама не имеет .Помните Югославию. ? Прицеливание для таких систем затруднено ,а вот обнаружение не вызывает проблем вообще
          APASUS
          1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 11:57
            Если видно оптическим прицелом, то радар не нужен.
            voyaka uh
            1. askort154 (Александр) Вчера, 13:36
              voyaka uh....Если видно оптическим прицелом, то радар не нужен.

              Если цель на мушке, то оптика не нужна. wink hi
              askort154
            2. APASUS (Pavo) Вчера, 14:23
              Цитата: voyaka uh
              Если видно оптическим прицелом, то радар не нужен.

              Ну не смешите уже:
              Крушение бомбардировщика F-117 под Буджановцами (сербохорв. Buđanovci) — событие, произошедшее 27 марта 1999 года близ сербской деревни Буджановцы недалеко от города Рума (40 км к западу от Белграда) во время войны сил НАТО против Югославии (на третий день боевых действий[1]). Американский ударный самолёт F-117A «Найтхок» (сер. номер 82-0806), которым управлял подполковник Дейл Зелко , был сбит ракетой 5В27Д из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева». ЗРК С-125 находился в распоряжении 3-й батареи 250-й ракетной бригады ВВС и ПВО Вооружённых сил Союзной Республики Югославии, батареей командовал полковник Золтан Дани.
              APASUS
              1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 14:41
                "которым управлял подполковник Дейл Зелко ,
                был сбит ракетой 5В27Д из зенитно-ракетного комплекса С-125"///

                Кто б спорил. И этот офицер Дейл Зелко давал интервью.
                В котором рассказал, что пустил ракету по показанию французскго оптического прибора, которым югославы апгрейдили старые советские комплексы.
                Радар комплекса американца не видел, но парень проявил смекалку. Молодец.
                voyaka uh
                1. APASUS (Pavo) Вчера, 19:35
                  Цитата: voyaka uh
                  Радар комплекса американца не видел,

                  Они его в бинокль за 50 км увидели и засадили из обычной рогатки камнем!
                  Отчет об уничтожении самолёта составил заместитель командира 3-й батареи 250-й ракетной бригады ПВО подполковник Джордже Аничич. По данным расчёта, самолёт был уничтожен в 20:55 по местному времени.

                  На огневую позицию мы прибыли около 20:30. При помощи специальных средств устанавливаем ракеты. Угол подъёма высокий. Ощущается некоторая вибрация, и я не знаю, что происходит в кабине. Занял место помощника руководителя группы наблюдения вместо майора Стоименова. Дани находится в блоке управления пусковыми установками. В воздухе не обнаружено близких целей, они на более далёких расстояниях на разных курсах. Неожиданно на радаре, согласно показаниям, был обнаружен объект по курсу 195 градусов, расстояние 23 километра. Говорю: «Дани, он идёт на нас!» Объект приближается. На расстоянии 14-15 км по курсу 210 градусов командир огневой группы подполковник Золтан Дани приказал начать слежку за объектом. Пароль «Антенна» для включения радара. С того момента начинается игра в кошки-мышки. В течение 10 секунд радар не находит цель. Приказываю: «Остановить поиск цели!» Спустя несколько секунд Дани обнаруживает цель по курсу 230 градусов в момент наблюдения. Довольно быстро, за пару секунд, несколько раз совершён поворот установки, однако операторы ручного управления не смогли поймать объект в поле зрения. Он движется, очевидно, с огромной угловой скоростью. Слежка в течение более чем 10 секунд, после чего отдаю команду: «Остановить поиск цели!»

                  Снова видим цель, курс 240 градусов, расстояние 14 км. Траектория полёта прослеживается на экране радара. Пытаемся перевести боеголовки третий раз на азимут 240. Офицеры разблокировывают колёса, однако объект потерян. Я думал, что у нас не получится и в этот раз, когда старший сержант Матич воскликнул: «Держи его, держи его, он у нас!» Колёса закреплены, операторы обнаружили объект. Стабильный режим слежения, курс 242 градуса, расстояние 14,5 км. (…) Офицер поддержки докладывает: азимут 250 градусов, расстояние 13 километров.

                  Дани приказал: «Поразить цель прямой наводкой, запуск!» Произошёл взрыв. Стартует первая ракета, через пять секунд вторая, операторы работают стабильно. Смотрю на экран. Яркая вспышка, взрыв первой ракеты рядом с целью. Цель уничтожена. Приказываю: «Поднять выше!» Расстояние 10-11 км, курс 270 градусов — доложил офицер поддержки Муминович. Смотрю на экран радара. Паника в воздухе, все разбежались, цели не видно.

                  Спустя 20-30 минут мы получили команду подготовки к маршу, чтобы быстро покинуть позицию. Я чувствую себя усталым, ведь я не спал двое суток.

                  В выпуске новостей по радио в 22:00 мы услышали, что был сбит самолёт F-117A, который упал в селе Будановцы. Мы немедленно сменили позицию для стрельбы. В нашей бригаде значительно поднялись настроение и боевой дух. Нас всё ещё поздравляют, напряжение спало. Печаль ушла в прошлое, вернулась вера в наши возможности. В соседних деревнях у жителей настоящий праздник, и они смотрят на нас теперь с большим уважением.
                  APASUS
                  1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 22:09
                    Вот этот отчет как-раз полная липа. После интервью Зелко, ставшего народным героем, на него ополчилось командование ПВО. Как так, мы, начальники не при чем. И понеслось...
                    После выстрела Зелко Ф-117 летали на задания над комплексами его десятки раз, но больше сбитых не было. Почему? Стали летать повыше, где оптика была бессильна.
                    voyaka uh
                    1. Касым (Даурен) Сегодня, 13:06
                      Алексей, есть два способа снизить ЭПР. Композит и спецпокрытие (лакокрасочное изделие). Даже если он полностью из композита (который пропускает радиоволны), то внутри стоят двигатели, кабеля, электроника, шасси и др. механизация. Спецпокрытие к сожалению не вечно (даже осадки на него влияют), и оно все равно не может сделать его невидимым (всего лишь рассеивает излучение, которое частично все-таки попадает на приемники РЛС) - уменьшает расстояние обнаружение и не более того. hi
                      Касым
          2. Zina389 (Зиновий) Вчера, 12:25
            один самолет случайно сбили, а 500 пропустили
            Zina389
        6. Чича сквад (Владимир) Вчера, 11:25
          Ну вот опять. Какой С-300? Их модификаций десятки. Вы знаете какая модификация в Сирии? А в Сирии есть С-300, ваши твиттерные войска сами спутниковые снимки выкладывали.
          Чича сквад
        7. mvg (Максим) Вчера, 18:37
          Реально верите, что ЭПР 0.01 м2 ... или так хочется верить?
          mvg
          1. Shahno (Павел) Вчера, 18:41
            Ну в передней проекции так и есть, если вы об Адире. Остальное лишь тактика применения...
            Shahno
            1. mvg (Максим) Вчера, 22:50
              Очень трудно пролететь всю немаленькую страну персов, все время носом к РЛС. Минимум эта история попахивает "уткой". Так не испытывают новейшие истребители.
              mvg
        8. venik (Владимир) Вчера, 19:16
          Цитата: voyaka uh
          Почему нет? С-300 берут на сопровождение объекты начиная с ЭПР 0,5 м2, а
          Ф-35 примерно в 50 - 100 раз меньше. Ф-35 подтверждает свои официальные ТТХ.

          ==========
          Ну СКОЛЬКО уже можно объяснять "особо "продвинутым", что "НЕЗАМЕТНОСТИ" как таковой (в смысле ВООБЩЕ!) - НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
          ВСЕ эти технологии "стелс" - базируются на 2 принципах:
          1 - рассеяние "в сторону" (не в обратном направлении), обеспечивается геометрией планера. Это может дать примерно до 30% ослабления отраженного (точнее рассеянного в обратном направлении луча). Не более! (Именно поэтому кстати F-117 имел такую причудливую форму!).
          2. И САМОЕ ГЛАВНОЕ (!). Это специальные покрытия, обеспечивающего ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ поглощение (ослабление) отраженной (точнее РАССЕЯННОЙ) волны за сет много кратного внутреннего перерассеивания (такой себе своеобразный "анти-резонанс"), в ОПРЕДЕЛЕННОМ диапазоне длин волн!!!
          Поэтому технологии "стелс" ориентированы на наиболее распространенные рабочие диапазоны наиболее распространенных систем ПВО и самолетных радаров!!! Сейчас это примерно-дециметровый и сантиметровый диапазоны. А вот в других - например "метровом и "декаметровом" - эти системы имеют СОВЕРШЕННО другую ЭПР!!! Которая не очень то сильно и отличается от ЭПР самолета "традиционной" конструкции!!
          -------
          P.S. А посему заявления типа: "С-300 его (F-35 не видит), происходят от полной БЕЗГРАМОТНОСТИ!!!
          Во- первых, С-300 - это не комплекс - СЕМЕЙСТВО комплексов ПВО, имеющих различный состав и х-ки! А во-вторых, в состав этих комплексов входят станции дальнего обнаружения, работающие как раз в длинноволновом диапазоне частот, и которые F-35 просто не могут не видеть !!
          venik
    7. venik (Владимир) Вчера, 10:12
      Цитата: alta
      Отставка Фарзада Исмаили была связана с проникновением в иранское воздушное пространство израильских новейших истребителей F-35 и заявлением командующего иранскими ПВО о том, что этого инцидента не было.

      ========
      Хотите нам продемонстрировать ещё один ОБРАЗЕЦ "фейка"?????
      venik
    8. tlSver4-K-L(tat) (Татьяна) Вчера, 10:22
      Правильно, сместили с должности за ложь, которая может далеко увести от берегов правды. Это же не игра: пролетели израильские разведсамолёты над Ираном, а разбора "полётов" с силами ПВО не было... Этакая ложь далеко может завести, поддайся ей всего лишь один раз.
      Легко отделался Фарзада Исмаили...
      tlSver4-K-L(tat)
  4. Zagon Вчера, 08:27
    Будут стравливать Россию методически..Это их фишка, все делать чужими руками.
    Zagon
  5. XXXIII (Владимир) Вчера, 08:35
    Так «информацию» (более смахивающую на дезу) преподносит упомянутый Рахаль:-
    Имеют место столкновения между российскими оккупационными силами!
    laughing
    XXXIII
  6. gabonskijfront Вчера, 08:37
    Не надо подходить к востоку с точки зрения западного мировоззрения.Как говорил Сухов,восток дело тонкое,в определённых обстоятельствах и Асад нас предаст и Иран, а Израиль , он просто решает каждодневную,постоянную задачу, выживание во враждебном окружении.
    gabonskijfront
    1. NordUral (Евгений) Вчера, 08:55
      Он, Израиль, своим отношением к миру и к соседям в частности, сам создает враждебное окружение. Мое высказывание относится только к верхушке сионисткой, никак не к простым людям Израиля.
      NordUral
      1. Zagon Вчера, 09:45
        Цитата: NordUral
        Он, Израиль, своим отношением к миру и к соседям в частности, сам создает враждебное окружение. Мое высказывание относится только к верхушке сионисткой, никак не к простым людям Израиля.

        Здесь с вами согласен абсолютно ..! Стравить народы и погреть руки на крови , все к этому идет . На БВ фактически один Иран остался более менее стабильной страной (все в санкциях и т.) И ненависть на Иран буквально зашкаливает в "мировых сионистских СМИ" .России очень трудно , но уничтожение игил , это ее заслуга вместе с Ираном (это однозначно)! soldier
        Zagon
      2. borberd Вчера, 10:20
        Цитата: NordUral
        Он, Израиль, своим отношением к миру и к соседям в частности, сам создает враждебное окружение. Мое высказывание относится только к верхушке сионисткой, никак не к простым людям Израиля.

        Угу , "унтер-офицерская жена сама себя высекла"(с) .

        Видимо по вашему , Израиль виноват в том что сразу после обьявления о независимости его атаковали 6 соседних государств ?
        borberd
        1. askort154 (Александр) Вчера, 12:07
          borberd.....Израиль виноват в том что сразу после обьявления о независимости его атаковали 6 соседних государств ?

          Напомните , когда Израиль был "зависимым" ?. И когда, и от кого стал "независимым" ? Неужели от США ? crying
          askort154
      3. omit (Олег) Вчера, 13:07
        NordUral (Евгений)
        А я тебе говорю как простой сионист из Израиля, что мы, простые израильтяне, разделяем мнение нашего руководства относительно нашего окружения, мало того, мы даже более радикальны.
        omit
        1. kerosene (Andrey Petroff) Вчера, 13:57
          Вот именно поэтому проект "израиль" близок к завершению.
          kerosene
          1. Zina389 (Зиновий) Вчера, 14:06
            по крайней мере пережил советский
            Zina389
    2. tlSver4-K-L(tat) (Татьяна) Вчера, 10:40
      Да! красноармеец Сухов так говорил:"Восток-дело тонкое! " и отлично справлялся с этим заколдованным Востоком.
      Персы много веков терпят предательства израильтян, кто не помнит о "празднике с отрезанными ушами персидского генерала"?Другое дело, когда не хочется в это верить и не хочется помнить. Так что, Иран будет помнить добро от России и будет следить.. за происходящим.
      Не надо предавать союзников.
      А вот Израиль НЫНЕ принимает участие в в военных учениях НАТО у границ России..
      Вот такие дела, гр. габонскиф.
      tlSver4-K-L(tat)
      1. Zina389 (Зиновий) Вчера, 12:34
        Россия тоже должна помнить "добро" от Персии. Как Грибоедова разорвали. Очевидный казус-белли. Но высказали озабоченность и удовлетворились подарками. Что касается ушей, все было по указанию Персидского царя. Вообще, евреи с персами дружили, до переворота совершенного радикальным шеитским террором
        Zina389
        1. kerosene (Andrey Petroff) Вчера, 13:59
          Да с кем только евреи не "дружили". Видимо за это их и не любят буквально все народы.
          kerosene
          1. Zina389 (Зиновий) Вчера, 14:49
            как говорил персонаж Кавказской Пленницы "не путай свою шерсть с государственной"
            Zina389
  7. NordUral (Евгений) Вчера, 08:52
    Провокацирующий вброс с подачи американцев и Израиля.
    NordUral
    1. Голован Джек (Роман) Вчера, 08:55
      Цитата: NordUral
      Провокацирующий вброс с подачи американцев и Израиля.

      Можете обосновать, или Вам так просто показалось? wink
      Голован Джек
      1. NordUral (Евгений) Вчера, 16:20
        Обосновывать не буду, долго это и нужно. Начинать надо с библейских времен, с времени основания нынешнего Израиля и так далее. Тема Израиля мне не особенно интересна, написал только потому, что задета Россия в новости. Да и вы сами знаете, что и как на самом деле. Там давно бы воцарился мир, не совпадай корыстные интересы верхушки арабов и Израиля.
        NordUral
  8. К-50 (Алексей) Вчера, 09:06
    СМИ Израиля: Россия применила авиацию против "Хизбаллы" в Сирии

    Не удивлюсь, если окажется, что сами евреи нанесли авиаудар, если он вообще был, а на Россию свалили. От них любой грязи/пакости можно ожидать.
    Как после этого к такому иудиному племени можно нормально относиться? what
    К-50
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  9. q75agent (.......) Вчера, 09:12
    Цитата: alta
    Проведенное иранцами расследование показало, что израильские самолеты F-35 действительно находились в марте в воздушном пространстве Ирана и пролетали над Тегераном, Караджем, Араком, Исфаханом, Ширазом и Бандар Аббасом, но остались незамеченными иранскими системами ПВО. "Аль-Джарида" утверждает, что Исмаили скрыл от политического руководства Иран провал иранских ПВО, что и стало причиной его отставки.
    вот тут я откровенно ржал lol как же вам хочется , чтоб все поверили , что ваш ф-35 такой супер пупер невидимый и не уязвимый , а Российские комплексы ПВО состоящие на вооружение у Ирана "бесполезные куски железа " не тот сайт ты выбрал , тебе к "древним украм" надо там найдешь поддержку и понимание
    q75agent
  10. farcop (Far Cop) Вчера, 09:38
    израильские СМИ ссылаются на публикации боевиков
    Ну и? Для того и сми, чтобы разные новости приводить, вот ВО, например, надавно как пару месяцев назад, тут приводили как статьи видения некого сирийского блогера. И ничего. Ни один антисемит не заливался.
    farcop
  11. мерцание (Николай) Вчера, 09:45
    Израильским СМИ верить - себя не уважать.
    мерцание
  12. nikvic46 (Николай Малюгин) Вчера, 09:46
    Эту новость я даже не хотел комментировать.Но там в этом вбросе опять,в который раз русских назвали оккупантами.Эта уже
    обглоданная кость,на которую кидаются западные СМИ,словно голодные псы.К сожалению некоторые наши граждане верят
    такой информации.Пора уж всем ума набраться.Иногда мы на фейк так эмоционально реагируем,словно все что пишут на
    Западе происходит на самом деле.
    nikvic46
  13. cariperpaint Вчера, 09:48
    После фразы о окупационных войсках дальше можно не читать.
    cariperpaint
  14. voyaka uh (Alexey) Вчера, 09:50
    Что было несколько дней назад: российская военная полиция
    выставила блок-посты на нескольких перекрестках, а Хизбалла,
    угрожая оружием и имея большой перевес в силе, прогнала их.
    Но стрельбы не было.
    Видимо, сейчас - это некая российская "ответка".
    voyaka uh
    1. собаковод Вчера, 10:11
      Это где-то можно прочесть, кроме, как от вас?
      собаковод
      1. kerosene (Andrey Petroff) Вчера, 14:00
        Нигде. Вы просто еврею должны верить на слово.
        kerosene
        1. Zina389 (Зиновий) Вчера, 14:55
          не еврею, а арабу )) это по материалам арабских СМИ. Лучше приведите где в израильской прессе писали об истории в этой статье. На русском языке такого нет. Так что кто врет, и кто перевирает - это еще вопрос.
          Zina389
  15. HMR333 (Владимир) Вчера, 09:52
    подобные статьи в обще не стоит выдавать некем не подтвержденная информация кто то прочитал чей то твиттер ! мне интересно по их мнению бригадному генералу заняться нечем что б твиты писать))) а Израиль ну эта их тема хизбалла так что тут нечего необычного!
    HMR333
  16. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 10:02
    О, начинается сионистко-игиловский забористый бред laughing . Значит правильно всё делаем! Спешим расстроить вас товарищи сионисты-бармалеи, Россия с Ираном доведут дело до конца и передавят всех гнид на территории Сирии.
    Сармат Саныч
  17. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 10:04
    Цитата: alta
    В каждом ,,фейке,, есть доля правды.
    В конце мая указом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи бригадный генерал Фарзад Исмаили был смещен с должности командующего силами противовоздушной обороны Ирана.
    Отставка Фарзада Исмаили была связана с проникновением в иранское воздушное пространство израильских новейших истребителей F-35 и заявлением командующего иранскими ПВО о том, что этого инцидента не было.
    Проведенное иранцами расследование показало, что израильские самолеты F-35 действительно находились в марте в воздушном пространстве Ирана и пролетали над Тегераном, Караджем, Араком, Исфаханом, Ширазом и Бандар Аббасом, но остались незамеченными иранскими системами ПВО. "Аль-Джарида" утверждает, что Исмаили скрыл от политического руководства Иран провал иранских ПВО, что и стало причиной его отставки.
    Сообщение об этой разведывательной операции Израиля в конце марта публиковалось "Аль-Джаридой", но многие считали это фейком.

    С утра бамбук курите? Нехорошо гражданин, поберегите здоровье.
    Сармат Саныч
  18. borberd Вчера, 10:22
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: NordUral
    Провокацирующий вброс с подачи американцев и Израиля.

    Можете обосновать, или Вам так просто показалось? wink

    Он фейкомёт , ему не с руки что-то обосновывать .
    borberd
    1. Голован Джек (Роман) Вчера, 10:25
      Цитата: borberd
      Он фейкомёт , ему не с руки что-то обосновывать

      Я в курсе. Я иногда его покусываю, нежно так.
      Чисто от скуки request
      Голован Джек
  19. Vard Вчера, 10:23
    Да... И еще они обзывали их земляными червяками.. им кто нибудь верит?
    Vard
  20. farcop (Far Cop) Вчера, 10:41
    Это ещё что, а вот Ассадушка, друг разлюбезный, сообщил: "Между Россией и Израилем нет никакой координации". Вот так, И когда в следующий раз будет там какое никакое землетресение, это никем никак не скоординированно.
    farcop
  21. borberd Вчера, 11:08
    Цитата: Сармат Саныч
    О, начинается сионистко-игиловский забористый бред laughing . Значит правильно всё делаем! Спешим расстроить вас товарищи сионисты-бармалеи, Россия с Ираном доведут дело до конца и передавят всех гнид на территории Сирии.

    Передавят ... а потом схлестнутся друг с другом . Интересы у них разные , как и картина того как должна выглядеть Сирия после . Кроме того две Альфы ( и те и другие так о себе думают ) , неизбежно вцепятся друг в друга . Короче ... персы россиянам никак не друзья , и даже не союзники в долгосрочной перспективе .
    borberd
  22. borberd Вчера, 11:13
    Цитата: tlSver4-K-L(tat)
    Да! красноармеец Сухов так говорил:"Восток-дело тонкое! " и отлично справлялся с этим заколдованным Востоком.
    Персы много веков терпят предательства израильтян, кто не помнит о "празднике с отрезанными ушами персидского генерала"?Другое дело, когда не хочется в это верить и не хочется помнить. Так что, Иран будет помнить добро от России и будет следить.. за происходящим.
    Не надо предавать союзников.
    А вот Израиль НЫНЕ принимает участие в в военных учениях НАТО у границ России..
    Вот такие дела, гр. габонскиф.

    Вы бы хоть в википедии поинтересовались бы о "персидском генерале" и что он готовил для соотечественников евреев . А начёт предательства ... то именно персы предали евреев после исламской революции . При шахе отношения были превосходные .
    borberd
  23. lis-ik (Сергей) Вчера, 13:35
    Piramidon,
    у, конечно, ничего не ведаете, только вчера родились и еще в инете не появлялись, о Навальном и "Эхо Москвы" только сегодня от меня услышали.... Наивно звучит и глупо.
    Степан. Я, так понимаю, что такое сарказм Вам невдомёк? Я конечно слышал и про эхо и про анального, но не слежу за ними от слова совсем, впрочем, как и перестал смотреть и слушать "Вести", и там и там нет достоверной информации, мой Вам добрый совет черпайте знания из разных источников и пытайтесь читать между строк.
    lis-ik
  24. Irina Shamray (Irina Shamray) Вчера, 16:20
    С каких это пор русские там оказались "оккупантами"? США и Турция оккупанты, раз они там находятся незаконно. Насчет персов это надо еще "крепко посмотреть", с русскими у них исторически как то не сложилось. "Вы еще за Грибоедова ответите!". Персы на Россию (а до этого на Империю и Союз) реально обижены. Выхватили по самое "не хочу", было такое...
    С. Багдасаров еще как бы не год назад (если не раньше) подобную возможную ситуацию прогнозировал. "Мясо" в итоге начинает из себя исполнять вояк.
    Если кто не в курсе про войну Ирака с Ираном, то могу описать один зацепивший "эпизод", так сказать. В Иране была и есть такая организация, вроде нашей бывшей пионерской. Только с религиозным уклоном. так вот, десятки тысяч !!! детишек собой разминировали проходы в заградительных минных полях (сотни тысяч мин), после чего сразу за ними пошла ударная иранская армия. Откуда не ожидали, по понятным причинам. На БВ союзников - друзей нет. Есть только деловые интересы и подельники. Пусть так оно и остается.
    Irina Shamray
  25. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 17:32
    Цитата: borberd
    Цитата: Сармат Саныч
    О, начинается сионистко-игиловский забористый бред laughing . Значит правильно всё делаем! Спешим расстроить вас товарищи сионисты-бармалеи, Россия с Ираном доведут дело до конца и передавят всех гнид на территории Сирии.

    Передавят ... а потом схлестнутся друг с другом . Интересы у них разные , как и картина того как должна выглядеть Сирия после . Кроме того две Альфы ( и те и другие так о себе думают ) , неизбежно вцепятся друг в друга . Короче ... персы россиянам никак не друзья , и даже не союзники в долгосрочной перспективе .

    Дорогие наши сионистские друзья, вы на первой стадии - отрицание. Дальше идут гнев и наконец - принятие, у вас впереди много событий laughing . А Русь-Матушка уже 1200(!) лет стоит и ВСЕГДА доводит начатое до конца, безусловно так будет и в этот раз. А договариваться мы умеем лучше всех, тем более с персами, вы и сами это знаете.
    P.S. Но как же чёрт побери приятно видет как корёжит наших партнёров))).
    Сармат Саныч
  26. LeonidL (Леонид) Вчера, 18:37
    Война идет и в информационном поле - напоминает постановочный штурм Бенгази (построили где-то в пустыне декорации ...) , скорее всего бред и фейк, ... но результат может быть достаточно деструктивным.
    LeonidL
  27. Ясен Пинь (Роман) Вчера, 19:00
    даже читать не стал "российские оккупационные силы" евреи вы дождетесь...
    Ясен Пинь
    1. Zina389 (Зиновий) Вчера, 19:49
      арабы написали статью, евреи и русские перепечатали, обвиняют евреев. Обычный черносотенный прием
      Zina389
Картина дня