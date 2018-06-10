СМИ Израиля: Россия применила авиацию против "Хизбаллы" в Сирии

Имеют место столкновения между российскими оккупационными силами и вооружёнными отрядами "Хизбаллы" у села Рассания у озера Катина в 16 км от Аль-Куссейра на сирийско-ливанской границе. Там было вмешательство российской авиации после того, как русские штурмовали участки последних с танками Т-90.

Российские солдаты развернулись вокруг здания Центрального банка в Дамаске. Русские взяли под контроль сирийские разведывательные службы и командование ВВС. Российские войска выставляют барьеры у зданий телевизионных каналов Сирии.