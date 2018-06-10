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СМИ Израиля: Россия применила авиацию против "Хизбаллы" в Сирии
Сирийские боевики, называющие себя «демократической оппозицией», продолжают предпринимать откровенные попытки столкнуть в Сирии лбами Россию и Иран, а также втянуть в более активную фазу боевых действий Израиль. Напомним, что на днях со ссылкой на одного из главарей так называемого «южного фронта» (объединение бандгрупп, в которое входит и ИГИЛ, запрещённое в РФ) американские СМИ выдали материал о якобы возвращении «Хизбаллы» и иранских военных в сирийские провинции Дараа и Кунейтра. В материале было заявлено, что те якобы просто сменили военную форму на форму бойцов сирийской армии. Публикация направлена на то, чтобы подтолкнуть Израиль к нанесению ударов по САА, которые выставили перед террористами на юге страны ультиматум: прекратить сопротивление или оказаться уничтоженными.
Сегодня израильская пресса со ссылкой на Твиттер так называемого «бригадного генерала «сирийской свободной армии» (ССА) некоего Ахмада Рахаля публикует материалы о якобы боестолкновениях «Хизбаллы» с российскими военнослужащими.
Так «информацию» (более смахивающую на дезу) преподносит упомянутый Рахаль:
Утверждается, что упомянутый выше населённый пункт якобы взят под контроль российскими военными.
Эта и сопутствующая информация опубликована целым рядом СМИ Израиля, включая Nziv.net. Материал носит название «Необычные действия российских военнослужащих в Дамаске». В нём утверждается, что Россия «старается выдавить проиранские силы» из Сирии, пытаясь взять под контроль командование операциями в САР и основные объекты в Дамаске.
Из материала:
При этом всякий раз израильские СМИ ссылаются на публикации боевиков, включая представителей так называемой ССА, в Сирии.
Официальных подтверждений (от МО РФ) информации о якобы имевших место боях российских военнослужащих с проиранскими вооружёнными формированиями в Сирии нет.
Сегодня израильская пресса со ссылкой на Твиттер так называемого «бригадного генерала «сирийской свободной армии» (ССА) некоего Ахмада Рахаля публикует материалы о якобы боестолкновениях «Хизбаллы» с российскими военнослужащими.
Так «информацию» (более смахивающую на дезу) преподносит упомянутый Рахаль:
Имеют место столкновения между российскими оккупационными силами и вооружёнными отрядами "Хизбаллы" у села Рассания у озера Катина в 16 км от Аль-Куссейра на сирийско-ливанской границе. Там было вмешательство российской авиации после того, как русские штурмовали участки последних с танками Т-90.
Утверждается, что упомянутый выше населённый пункт якобы взят под контроль российскими военными.
Эта и сопутствующая информация опубликована целым рядом СМИ Израиля, включая Nziv.net. Материал носит название «Необычные действия российских военнослужащих в Дамаске». В нём утверждается, что Россия «старается выдавить проиранские силы» из Сирии, пытаясь взять под контроль командование операциями в САР и основные объекты в Дамаске.
Из материала:
Российские солдаты развернулись вокруг здания Центрального банка в Дамаске. Русские взяли под контроль сирийские разведывательные службы и командование ВВС. Российские войска выставляют барьеры у зданий телевизионных каналов Сирии.
При этом всякий раз израильские СМИ ссылаются на публикации боевиков, включая представителей так называемой ССА, в Сирии.
Официальных подтверждений (от МО РФ) информации о якобы имевших место боях российских военнослужащих с проиранскими вооружёнными формированиями в Сирии нет.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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