Пономарев рассказал о новой «хитрой стратегии» Путина на Украине

Выборы же, значит – есть шанс "погулять по базару": продвинуть лояльных себе кандидатов в президенты, как минимум, лояльных депутатов в Верховную Раду,

Дальнейшие действия российского руководства в Донбассе будут зависеть от политических процессов на Украине, считает бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.По словам политика, основные усилия Кремля будут направлены на вмешательство во внутреннюю политику Украины, поскольку в 2019 году там пройдут выборы в высшие органы власти.сказал Пономарев изданию Сегодня Чтобы этого не произошло, Киев должен противопоставить Москве, в общем-то, банальные вещи: прозрачность политической системы, обеспечение возможности для украинцев делать свободный выбор, рост доходов населения, отметил он.Пономарев подчеркнул, что угроза социально-экономическому развитию Украины и ее безопасности кроется в коррумпированности киевской элиты. По его словам, есть политики «на словах очень радикальные», однако не гнушающиеся брать деньги «от весьма лояльных Москве источников». Зачастую высокопоставленные чиновники ставят свои интересы выше государственных.Экс-депутат добавил, что у нынешняя политсистема Украины имеет множество уязвимых точек, которые не убираются сознательно – они выгодны для руководителей страны, собирающихся использовать эти самые точки в своих интересах на выборах.При этом руководители забывают простую истину: «если есть уязвимости, которые могут использовать украинские политики, то их могут использовать и враги государства», заключил Пономарев.Напомним, депутат Госдумы Илья Пономарев в марте 2014 года единственный проголосовал против вхождения Крыма в состав России. В июне того же года выехал в США. В июне 2016-го получил вид на жительство на Украине.