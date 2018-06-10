13:36 11 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Пономарев рассказал о новой «хитрой стратегии» Путина на Украине

Дальнейшие действия российского руководства в Донбассе будут зависеть от политических процессов на Украине, считает бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.



По словам политика, основные усилия Кремля будут направлены на вмешательство во внутреннюю политику Украины, поскольку в 2019 году там пройдут выборы в высшие органы власти.


Выборы же, значит – есть шанс "погулять по базару": продвинуть лояльных себе кандидатов в президенты, как минимум, лояльных депутатов в Верховную Раду,
сказал Пономарев изданию Сегодня.

Чтобы этого не произошло, Киев должен противопоставить Москве, в общем-то, банальные вещи: прозрачность политической системы, обеспечение возможности для украинцев делать свободный выбор, рост доходов населения, отметил он.

Пономарев подчеркнул, что угроза социально-экономическому развитию Украины и ее безопасности кроется в коррумпированности киевской элиты. По его словам, есть политики «на словах очень радикальные», однако не гнушающиеся брать деньги «от весьма лояльных Москве источников». Зачастую высокопоставленные чиновники ставят свои интересы выше государственных.

Экс-депутат добавил, что у нынешняя политсистема Украины имеет множество уязвимых точек, которые не убираются сознательно – они выгодны для руководителей страны, собирающихся использовать эти самые точки в своих интересах на выборах.

При этом руководители забывают простую истину: «если есть уязвимости, которые могут использовать украинские политики, то их могут использовать и враги государства», заключил Пономарев.

Напомним, депутат Госдумы Илья Пономарев в марте 2014 года единственный проголосовал против вхождения Крыма в состав России. В июне того же года выехал в США. В июне 2016-го получил вид на жительство на Украине.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
23

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 58

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 08:33
    Пономарев рассказал о новой «хитрой стратегии» Путина на Украине
    А кто это? Что про этого брутально wassat Не бритого ВО внимание уделили. laughing
    Р./S На Железняка похож laughing
    Наблюдатель2014
    1. Logall (Александр) Вчера, 08:35
      Цитата: Наблюдатель2014
      ВО внимание уделили
      час без Украины - день на смарку...
      основные усилия Кремля будут направлены на вмешательство во внутреннюю политику Украины
      хоть бы, но вряд-ли! Всё на самотёк... А может "небратья" одумаются сами... Что тоже вряд-ли!
      Logall
      1. 210окв (дмитрий) Вчера, 08:37
        Александр hi Это что,политик?Это предатель требующий визита потомка Меркадера..
        Цитата: Logall
        Цитата: Наблюдатель2014
        ВО внимание уделили
        час без Украины - день на смарку...
        основные усилия Кремля будут направлены на вмешательство во внутреннюю политику Украины
        хоть бы, но вряд-ли! Всё на самотёк... А может "небратья" одумаются сами... Что тоже вряд-ли!
        210окв
        1. Logall (Александр) Вчера, 08:43
          Цитата: 210окв
          Это предатель требующий визита потомка Меркадера..
          Дмитрий hi !
          Это слишком ничтожный персонаж, чтобы "Рамона" сливать! "Маркадер" - оружие одноразового использования... Нужно хранить до лучшей цели...
          Logall
          1. Татьяна Вчера, 09:21
            Напомним, депутат Госдумы Илья Пономарев в марте 2014 года единственный проголосовал против вхождения Крыма в состав России. В июне того же года выехал в США. В июне 2016-го получил вид на жительство на Украине.

            Илья Пономарёв - депутат ГД России 5-го и 6-го созывов, член фракции «Справедливая Россия», член Совета Левого фронта не просто 20 марта 2014 года единственный проголосовал в Госдуме против присоединения Крыма к России. Он также с 18 июня 2014 года выехал из России в США, где проживал в течение последующих двух лет.

            Короче говоря. Илья Пономарёв - это никто иной, как украинский "засланец", проамерикански заседающий почти 10 лет в законодательном органе российской власти.
            Татьяна
            1. kit88 (Александр) Вчера, 16:32
              Цитата: Татьяна
              украинский "засланец"

              Да какой он "Засланец", это обычный Зacpанeц.
              Депутатского кресла с его возможностями и привилегиями ему мало показалось. Пропиарился на голосовании и свалил в Штаты. Думал там ему сразу "... будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин... (с)"
              Обломс вышел - отдохнул малость и арбайтен русишь швайн - на Украину авансы отрабатывать.
              kit88
      2. Тралл Вчера, 09:21
        Вот же какой хитрый Путин. Вмешивается в политическую жизнь на Украине, раскручивая маховик коррупции среди политиков и чиновников. Коварный. smile
        Тралл
    2. oleg-gr (Олег) Вчера, 08:35
      Еще один забытый "эксперд" из нафталина вылез. Пономарем решил напомнить о себе или отрабатывает условия содержания на Окраине.
      oleg-gr
      1. ul_vitalii (Виталий) Вчера, 08:42
        Вид на жительство на Украине, достижение однако. Надоже, выбрал помойку Европы. Гад гадов увидел из далека.
        ul_vitalii
        1. Антарес (Антарес) Вчера, 12:07
          Цитата: ul_vitalii
          Вид на жительство на Украине, достижение однако. Надоже, выбрал помойку Европы. Гад гадов увидел из далека.

          более 70 тыс россиян имеют вид на жительство в Украине...
          тоже наверное-те еще "редиски"... laughing
          Антарес
        2. ALEXXX1983 (Алексей) Вчера, 12:35
          Он не выбирал. Работает там куда начальство послало.
          выехал в США. В июне 2016-го получил вид на жительство на Украине.
          ALEXXX1983
      2. рич (дмитрий) Вчера, 08:43
        Напомним, депутат Госдумы Илья Пономарев в марте 2014 года единственный проголосовал против вхождения Крыма в состав России. В июне того же года выехал в США. В июне 2016-го получил вид на жительство на Украине.

        как подобный человек пролез в депутаты Госдумы?прямо так и хочется сказать, а не пора ли провести люстрацию депутатов.
        рич
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Вчера, 11:10
          Много среди них мразей. Взять для примера, Вороненкова и отца и сына Гудковых. Думаю, половину депутатов можно смело брать за измену Родине и вешать вверх ногами, чтобы помучились перед смертью.
          Кот_Кузя
          1. Silvestr (Сильвестр) Вчера, 16:40
            Цитата: Кот_Кузя
            Думаю, половину депутатов можно смело брать за измену Родине

            шире надо смотреть- а члены правительства, а чиновники? Ведь можно по-разному вредить.
            Silvestr
            1. Кот_Кузя (Кузьма ) Вчера, 17:13
              И среди них тоже половину тоже можно смело вешать: Набиуллину, Чубайса, Грефа, Кудрина, Силуанова, Голикову, Скрынник, Мутко и т.д. Ну и до кучи Горбача, Козырева и прочих, кто еще жив и виноват в продаже и развале СССР.
              Кот_Кузя
              1. Silvestr (Сильвестр) Вчера, 17:20
                Цитата: Кот_Кузя
                И среди них тоже половину тоже можно смело вешать: Набиуллину, Чубайса, Грефа, Кудрина, Силуанова, Голикову, Скрынник, Мутко и т.д. Ну и до кучи Горбача, Козырева и прочих, кто еще жив и виноват в продаже и развале СССР.

                где ж их всех хоронить-то?
                Silvestr
                1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 00:52
                  Специально крематорий построить можно.
                  Кот_Кузя
        2. lis-ik (Сергей) Вчера, 13:04
          Цитата: рич
          Напомним, депутат Госдумы Илья Пономарев в марте 2014 года единственный проголосовал против вхождения Крыма в состав России. В июне того же года выехал в США. В июне 2016-го получил вид на жительство на Украине.

          как подобный человек пролез в депутаты Госдумы?прямо так и хочется сказать, а не пора ли провести люстрацию депутатов.

          Я постоянно предлагаю просто поставить решётки на окна госдумы, а охрана уже есть.
          lis-ik
    3. сибиралт (Олег) Вчера, 08:42
      Похоже Илюша поиздержался. Пусть приезжает домой на теплые нары и бесплатные харчи. lol
      сибиралт
      1. taiga2018 (Макар) Вчера, 11:32
        Цитата: сибиралт
        Похоже Илюша поиздержался.

        давно не читал лекции в Сколково...
        taiga2018
    4. Проксима (Оболенский Сергей) Вчера, 09:58
      Цитата: Наблюдатель2014
      А кто это? Что про этого брутально wassat Не бритого ВО внимание уделили. laughing

      Напомним, депутат Госдумы Илья Пономарев ...В июне 2016-го получил вид на жительство на Украине. (из текста)
      А участи другого экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова, который тоже получил вид на жительство на Украине этот предатель не опасается?
      Проксима
      1. Антарес (Антарес) Вчера, 12:13
        Цитата: Проксима
        А участи другого экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова,

        Вдова дает концерты, живет в Киеве,
        по всем городам вот такое расклеено

        Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по культуре (2011—2016).
        С декабря 2016 года проживает на Украине. Имеет гражданства России и Германии
        И ходят на ее концерты--несмотря на ее прошлое в Госдуме...
        Антарес
  2. Комментарий был удален.
    1. Антарес (Антарес) Вчера, 12:16
      Цитата: tchoni
      Ох, если у хохлов реально поднимутся доходы - буду этому ОЧЕНЬ рад

      в вечнозеленом эквиваленте достигли уровня 2013....
      но учитывая коммуналку-все таки хуже ситуация.
      Антарес
      1. tchoni (Евгений) Вчера, 20:23
        У нас хуже. Что б в вечнозеленом эквиваленте до 13 году добраться всем по-прежнему нужно поднят зп ажн в два раза)))
        tchoni
      2. Slava333 (Вячеслав) Вчера, 20:40
        В 2013 реальная средняя зарплата была около 400 долл, сейчас около 200, кроме дикого роста коммуналки - сильно выросла безработица, миллионы людей получавших в 2013 г. в среднем 400 долл сегодня ничего не получают.
        Еще пенсии, в 2013 были в среднем около 150, сегодня примерно 70 долларов. С реальными доходами населения ситуация не просто хуже, а в 5-10 раз хуже чем в 2013 году.
        Slava333
        1. tchoni (Евгений) Сегодня, 06:32
          Цитата: Slava333
          В 2013 реальная средняя зарплата была около 400 долл, сейчас около 200, кроме дикого роста коммуналки - сильно выросла безработица, миллионы людей получавших в 2013 г. в среднем 400 долл сегодня ничего не получают.

          Сколько человек, столько и мнений. Но, нсли так,то вашему правительству реально сложно что то сделать. и, предлоди Путин свою кандидатуру на пост призедента украины - его реально выберут.
          tchoni
          1. tchoni (Евгений) Сегодня, 11:46
            И это, ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ! Просьба объяснить: что за крамолу содерэал мой комент о том, что я буду рад за хохлов, если их уровегь жизни достигнет европейского уровн я? Что я аж предупрягу за него получил и сам комент был удален?
            tchoni
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:58
              Хоть я ни разу не "господин", и уж, тем паче, не модератор, но:
               Вот тут все написано

              Вот с этого места посмотрите:
              б) Разжигание национальной розни. К этому также относится употребление таких слов и производных как...

              А вообще - правила надо знать. И стараться соблюдать.
              Голован Джек
  3. ROSS 42 (ROSS) Вчера, 08:46
    Пономарев рассказал о новой «хитрой стратегии» Путина на Украине

    Батюшки! Святы-святы... belay И сюда добралась "хитропутинская стратегия"...
    А можно мне рассказать о том, как мне представляется эта стратегия? what
    Исходя из того, что наказания более строгого, чем за "Крым-наш", Россия получить уже не может, то такое вяленькое заигрывание с Западом по вопросам "не жёсткого" уничтожения русской цивилизации на Украине считаю для нашей страны позором, как и игнорирование права населения (русского по происхождению, советского по территориальному объединению) на самоопределение и отделение от искусственно созданного образования - Украины. Более того, Россия просто обязана принимать в свои объятья территории, на которых в установленном порядке население пожелает жить в одной с нами стране. Несмотря ни на что. Ни на визг из Европы, ни на вопли из-за океана. Мы вправе объединить территорию, которую создавали, формировали и защищали наши предки. Вот именно такой должна быть позиция государства, где основополагающей и титульной нацией является русский народ.
    ROSS 42
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 08:50
      ROSS 42 (ROSS)
      А можно мне рассказать о том, как мне представляется эта стратегия?
      good laughing wassat У нас в государстве одна стратегия.Отсутствие всякой стратегии laughing Стратеги млин lol
      Наблюдатель2014
      1. ROSS 42 (ROSS) Вчера, 08:55
        Цитата: Наблюдатель2014
        У нас одна стратегия.Отсутствие всякой стратегии

        Мы это видим уже более четверти века, несмотря на смену ваших лидеров и названия партий, под знамёнами которых вы продолжаете бездарное уничтожение собственного народа. Наблюдатели "сельдереевы". Уши раскройте - будете слушателями, нос освободите - будете нюхачами.
        ROSS 42
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 09:02
          ROSS 42 (ROSS)
          Уши раскройте - будете слушателями, нос освободите - будете нюхачами.
          Не получается.Ежели носом затянуть ,ухи закладывает.Ежели ухи растопырить,нос закладываеат.Биология мать её так laughing
          Наблюдатель2014
      2. Беллерофонт (Василий) Вчера, 18:32
        Вам бы еще понять, что такое стратегия...ЦЕНЫ БЫ НЕ БЫЛО,)))))
        Беллерофонт
    2. Голован Джек (Роман) Вчера, 09:00
      Цитата: ROSS 42
      Россия просто обязана принимать в свои объятья территории, на которых в установленном порядке население пожелает жить в одной с нами стране

      Сирию, например wink
      Цитата: ROSS 42
      Несмотря ни на что

      Даже на то, что далеко не все на Донбассе в восторге от идеи создания ЛДНР и уж тем более - вхождения ее в РФ?
      Несогласных будем "принуждать к сожительству"? Это, между прочим, статья УК, ЕМНИП laughing
      Цитата: ROSS 42
      Мы вправе объединить территорию, которую создавали, формировали и защищали

      Порою разница между ультрапатриотизмом и психическим заболеванием практически незаметна... ну, вот как в этом случае yes
      Цитата: ROSS 42
      А можно мне...?

      Вам - нужно. Как там у Петра Первого в Указе -
      Голован Джек
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 09:24
        С дикой боязнью bully Ударяя одним пальцем по клавиатуре.Обращаясь практически в никуда feel .Смею заметить.А ,вот и кавалерия подтянулась wassatПономарёв этот видать золотой колпак!? laughing Пойду воспользуюсь своим житейским положением.А пошёл ,я на море искупаюсь laughing Три дня изваляюсь на пляже из принципа.Загарю.Завидуйте молча., а я десяточку к лету сбросил.
        Наблюдатель2014
  4. Фил77 (Сергей) Вчера, 08:49
    Это кто же этого упыря "политиком и экспертом"назвал?!?предатель,ничтожество,лизоблю
    д вот ему имя!!!если конечно не использовать нормальные слова,что оно заслуживает am am am !!!
    Фил77
  5. Zagon Вчера, 08:50
    Понамарев прав конечно,но это все и без него понятно...Не люблю предателей ! Противно даже комментировать статью.
    Zagon
  6. mamont5 (Александр) Вчера, 08:53
    Цитата: Logall
    Это слишком ничтожный персонаж, чтобы "Рамона" сливать! "Маркадер" - оружие одноразового использования... Нужно хранить до лучшей цели...

    Верно, кому этот предатель-трепло нужен. Только если "Западу", в качестве жертвы-приманки.
    mamont5
    1. Ст.пропорщик (КВАС) Вчера, 09:31
      Амерзцы приберегают очередного барашка на заклание на окраине. Ничего личного, только политика.
      Ст.пропорщик
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 08:54
    А давайте еще и лай каждой собаки в сторону России начнем на человеческий язык переводить? ?? negative Много их там б/у оч-ко себе рвет, чтобы нашу страну очернить по максимуму! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. svp67 (Сергей) Вчера, 08:55
    считает бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
    "Ося и Киса в одном стакане"
    svp67
  9. gabonskijfront Вчера, 09:16
    Тошнит от новостей с украины. Откровенный переизбыток этой мусорной информации.
    gabonskijfront
  10. APASUS (Pavo) Вчера, 09:27
    Пономарем - молодец! Такую прогрессивную версию выдвинул,оказывается брать взятки на Украине, всех принуждает власть России.Они так упираются и не хотят ,но все же их заставили................
    APASUS
  11. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 09:55
    Меркадер заблудился? Никак найти не может этого умника? Ну конечно, "Новичок" то работать перестал... wassat а альпинизмом Пономарёва не увлекается... Так может, садо-мазо?
    Горный стрелок
  12. Лексей (Алексей) Вчера, 10:42
    Бухает дядька ,запойно бухает ....)
    Лексей
  13. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 10:51
    Кстати, этого плешивого дрища ищет наша Прокуратура, есть и запрос в Интерпол соответствующий
    Сармат Саныч
    1. nesvobodnye (Игорь) Вчера, 16:59
      Интерпол нынче не тот что давеча ...
      nesvobodnye
  14. Старый военрук Вчера, 11:10
    У меня вопрос ребром к ВО. Почему ВО обращает внимание на всяких ушлёпков? Умер Максим, ну и так с ним. Есть куда более интересные и животрепещущие темы.
    Старый военрук
    1. Комментарий был удален.
  15. Комментарий был удален.
  16. Ros 56 (Юрий) Вчера, 12:05
    Чья бы корова мычала, а пономаря молчала. Носит же земля таких нелюдей.
    Ros 56
    1. brasist (Klim) Вчера, 16:16
      Как недавно говорили на одном из шоу "Таких нужно вывозить в багажнике а далее в Сибирь своим ходом".
      brasist
  17. kakvastam (Каквас Там) Вчера, 12:49
    По словам политика
    звучит в данном контексте, как минимум, странно.
    Тогда надо и Бабченко политиком называть, и Дудя какого-нибудь...
    Кто же у нас тогда НЕ политик?
    kakvastam
    1. nesvobodnye (Игорь) Вчера, 16:56
      Сегодня все кто против РФ и Путина лично - демократические политики свободного мира!
      /сарказм офф/
      nesvobodnye
  18. Ретвизан 8 (Евгений) Вчера, 13:28
    "Зачастую высокопоставленные чиновники ставят свои интересы выше государственных."
    Это он сейчас описывает свою деятельность когда был депутатом Государственной думы?
    Такой гениальный, что за несколько лекций получал по 800. 000 ?
    А теперь это "мурло" про коррупцию рассказывает?
    Ретвизан 8
  19. nesvobodnye (Игорь) Вчера, 16:55
    Никак Пономарёв с такими жаркими речами в новый "Антикоррупционный" суд Украины метит?
    nesvobodnye
  20. Комментарий был удален.
  21. андрон-30 (Андрей) Вчера, 18:10
    ВОР который должен сидеть в тюрме и должен нам с вами дярды п,нами чест
    андрон-30
  22. LeonidL (Леонид) Вчера, 18:31
    Ущербный господинчик Пономарев, изторгнутый своей страной, даже не понимает всю несуразность того, что изволит болтать "По его словам, есть политики «на словах очень радикальные», однако не гнушающиеся брать деньги «от весьма лояльных Москве источников»." ... А от нелояльных Москве источников они не берут? От нелояльных наверное можно? Только вот берут напропалую от всех кто дает, а дают в основном как раз нелояльные Москве!
    LeonidL
  23. Anchonsha (Anchonsha) Вчера, 19:35
    Не кажется ли, что Пономарев о себе так выразился, хотя он обвинил в этом неких украинских радикалов, то бишь продаться московским чиновникам.
    Anchonsha
  24. Slava333 (Вячеслав) Вчера, 20:30
    Про рост доходов населения Украины - особенно повеселило, цены растут на 30-35% в год, при этом доходы населения падают - Украина теряет 2 млн рабочих мест в год, такая нищета как у нас сейчас была только в 90-е годы.
    Slava333
Картина дня