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Пономарев рассказал о новой «хитрой стратегии» Путина на Украине
Дальнейшие действия российского руководства в Донбассе будут зависеть от политических процессов на Украине, считает бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
По словам политика, основные усилия Кремля будут направлены на вмешательство во внутреннюю политику Украины, поскольку в 2019 году там пройдут выборы в высшие органы власти.
Чтобы этого не произошло, Киев должен противопоставить Москве, в общем-то, банальные вещи: прозрачность политической системы, обеспечение возможности для украинцев делать свободный выбор, рост доходов населения, отметил он.
Пономарев подчеркнул, что угроза социально-экономическому развитию Украины и ее безопасности кроется в коррумпированности киевской элиты. По его словам, есть политики «на словах очень радикальные», однако не гнушающиеся брать деньги «от весьма лояльных Москве источников». Зачастую высокопоставленные чиновники ставят свои интересы выше государственных.
Экс-депутат добавил, что у нынешняя политсистема Украины имеет множество уязвимых точек, которые не убираются сознательно – они выгодны для руководителей страны, собирающихся использовать эти самые точки в своих интересах на выборах.
При этом руководители забывают простую истину: «если есть уязвимости, которые могут использовать украинские политики, то их могут использовать и враги государства», заключил Пономарев.
Напомним, депутат Госдумы Илья Пономарев в марте 2014 года единственный проголосовал против вхождения Крыма в состав России. В июне того же года выехал в США. В июне 2016-го получил вид на жительство на Украине.
По словам политика, основные усилия Кремля будут направлены на вмешательство во внутреннюю политику Украины, поскольку в 2019 году там пройдут выборы в высшие органы власти.
Выборы же, значит – есть шанс "погулять по базару": продвинуть лояльных себе кандидатов в президенты, как минимум, лояльных депутатов в Верховную Раду,сказал Пономарев изданию Сегодня.
Чтобы этого не произошло, Киев должен противопоставить Москве, в общем-то, банальные вещи: прозрачность политической системы, обеспечение возможности для украинцев делать свободный выбор, рост доходов населения, отметил он.
Пономарев подчеркнул, что угроза социально-экономическому развитию Украины и ее безопасности кроется в коррумпированности киевской элиты. По его словам, есть политики «на словах очень радикальные», однако не гнушающиеся брать деньги «от весьма лояльных Москве источников». Зачастую высокопоставленные чиновники ставят свои интересы выше государственных.
Экс-депутат добавил, что у нынешняя политсистема Украины имеет множество уязвимых точек, которые не убираются сознательно – они выгодны для руководителей страны, собирающихся использовать эти самые точки в своих интересах на выборах.
При этом руководители забывают простую истину: «если есть уязвимости, которые могут использовать украинские политики, то их могут использовать и враги государства», заключил Пономарев.
Напомним, депутат Госдумы Илья Пономарев в марте 2014 года единственный проголосовал против вхождения Крыма в состав России. В июне того же года выехал в США. В июне 2016-го получил вид на жительство на Украине.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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