ЛНР: расстояние до окопов противника местами составляет 20 метров

Сейчас позиции сильно сблизились. Мы сидим в посадке у дороги, а на другой стороне они – гранату можно перекинуть, уже такое и неоднократно случалось,

На обстрелы не реагируем, строго соблюдаем Минские договоренности,

Сейчас они зашли в "серую зону", окапываются, укрепляются, ну и скоро начнется по нам. Они пытаются нас спровоцировать – не поддаемся. Мы хотим, чтобы конфликт урегулировался мирным путем. Но они не хотят,

Снова продвинулась до 1 км вперед и закрепилась на новых позициях. Работают хлопцы,