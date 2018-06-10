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ЛНР: расстояние до окопов противника местами составляет 20 метров
Расстояние между позициями ополчения ЛНР и украинской армии на некоторых участках разделительной линии составляет 20-30 метров, передает Луганский информационный центр сообщение бойца Народной милиции Виталия Кравченко, несущего службу близ участка трассы Луганск-Лисичанск.
По его словам, украинские силовики часто пользуются такой ситуацией для различных провокаций. Они «ползают везде», поэтому «бдительность должна быть на пределе». Один уже подползал, но был обнаружен. Его отпугнули, и он убежал к своим.
Боец отметил, что слышимость на таких участках очень хорошая, поэтому ополченцы стараются не шуметь.
Он рассказал, что недавно на позиции ВСУ приезжали девушки, «видимо, для поддержания чего-то там». Вскоре стало понятно, что эти девушки «с пониженной социальной ответственностью».
Также военнослужащие ЛНР рассказали журналистам, что не поддаются на провокации противника и надеются на мирное урегулирование конфликта. На позициях они стоят с 2015 года и никуда не продвигаются.
Провокации постоянно происходят в районе поселка Новотошковское. Обстреливают каждый день, вынуждая ополченцев на ответный огонь. Стреляют из минометов и гаубиц Д-30.
При этом он выразил уверенность, что если враг пойдет в наступление, то это будет для него «смертельным решением».
Вчера некий украинский волонтер Мысягин написал в своем «Фейсбуке», что сепаратистам (ополченцам Донбасса) очень не нравится, когда неизвестная «Третья сила» под их носом сокращает понемногу дистанцию.
По словам волонтера, силовикам на позициях сейчас нужен генератор и несколько десятков БМП.
Их надо обеспечить специальными шкалами, чтобы могли скрытно по сепаратистам работать с капониров (закрытых позиций), добавил Мысягин.
Сейчас позиции сильно сблизились. Мы сидим в посадке у дороги, а на другой стороне они – гранату можно перекинуть, уже такое и неоднократно случалось,сказал Кравченко.
По его словам, украинские силовики часто пользуются такой ситуацией для различных провокаций. Они «ползают везде», поэтому «бдительность должна быть на пределе». Один уже подползал, но был обнаружен. Его отпугнули, и он убежал к своим.
Боец отметил, что слышимость на таких участках очень хорошая, поэтому ополченцы стараются не шуметь.
Он рассказал, что недавно на позиции ВСУ приезжали девушки, «видимо, для поддержания чего-то там». Вскоре стало понятно, что эти девушки «с пониженной социальной ответственностью».
Также военнослужащие ЛНР рассказали журналистам, что не поддаются на провокации противника и надеются на мирное урегулирование конфликта. На позициях они стоят с 2015 года и никуда не продвигаются.
На обстрелы не реагируем, строго соблюдаем Минские договоренности,сказал один из них.
Провокации постоянно происходят в районе поселка Новотошковское. Обстреливают каждый день, вынуждая ополченцев на ответный огонь. Стреляют из минометов и гаубиц Д-30.
Сейчас они зашли в "серую зону", окапываются, укрепляются, ну и скоро начнется по нам. Они пытаются нас спровоцировать – не поддаемся. Мы хотим, чтобы конфликт урегулировался мирным путем. Но они не хотят,сказал боец.
При этом он выразил уверенность, что если враг пойдет в наступление, то это будет для него «смертельным решением».
Вчера некий украинский волонтер Мысягин написал в своем «Фейсбуке», что сепаратистам (ополченцам Донбасса) очень не нравится, когда неизвестная «Третья сила» под их носом сокращает понемногу дистанцию.
Снова продвинулась до 1 км вперед и закрепилась на новых позициях. Работают хлопцы,отметил он, предложив «немного помочь» украинским военным.
По словам волонтера, силовикам на позициях сейчас нужен генератор и несколько десятков БМП.
Их надо обеспечить специальными шкалами, чтобы могли скрытно по сепаратистам работать с капониров (закрытых позиций), добавил Мысягин.
Использованы фотографии: http://lug-info.com
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