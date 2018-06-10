13:37 11 июня
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ЛНР: расстояние до окопов противника местами составляет 20 метров

Расстояние между позициями ополчения ЛНР и украинской армии на некоторых участках разделительной линии составляет 20-30 метров, передает Луганский информационный центр сообщение бойца Народной милиции Виталия Кравченко, несущего службу близ участка трассы Луганск-Лисичанск.

ЛНР: расстояние до окопов противника местами составляет 20 метров


Сейчас позиции сильно сблизились. Мы сидим в посадке у дороги, а на другой стороне они – гранату можно перекинуть, уже такое и неоднократно случалось,
сказал Кравченко.


По его словам, украинские силовики часто пользуются такой ситуацией для различных провокаций. Они «ползают везде», поэтому «бдительность должна быть на пределе». Один уже подползал, но был обнаружен. Его отпугнули, и он убежал к своим.

Боец отметил, что слышимость на таких участках очень хорошая, поэтому ополченцы стараются не шуметь.

Он рассказал, что недавно на позиции ВСУ приезжали девушки, «видимо, для поддержания чего-то там». Вскоре стало понятно, что эти девушки «с пониженной социальной ответственностью».

Также военнослужащие ЛНР рассказали журналистам, что не поддаются на провокации противника и надеются на мирное урегулирование конфликта. На позициях они стоят с 2015 года и никуда не продвигаются.

На обстрелы не реагируем, строго соблюдаем Минские договоренности,
сказал один из них.

Провокации постоянно происходят в районе поселка Новотошковское. Обстреливают каждый день, вынуждая ополченцев на ответный огонь. Стреляют из минометов и гаубиц Д-30.

Сейчас они зашли в "серую зону", окапываются, укрепляются, ну и скоро начнется по нам. Они пытаются нас спровоцировать – не поддаемся. Мы хотим, чтобы конфликт урегулировался мирным путем. Но они не хотят,
сказал боец.

При этом он выразил уверенность, что если враг пойдет в наступление, то это будет для него «смертельным решением».

Вчера некий украинский волонтер Мысягин написал в своем «Фейсбуке», что сепаратистам (ополченцам Донбасса) очень не нравится, когда неизвестная «Третья сила» под их носом сокращает понемногу дистанцию.

Снова продвинулась до 1 км вперед и закрепилась на новых позициях. Работают хлопцы,
отметил он, предложив «немного помочь» украинским военным.

По словам волонтера, силовикам на позициях сейчас нужен генератор и несколько десятков БМП.

Их надо обеспечить специальными шкалами, чтобы могли скрытно по сепаратистам работать с капониров (закрытых позиций), добавил Мысягин.

Использованы фотографии: http://lug-info.com
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Комментарии 58

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  1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 10:16
    "По словам волонтера, силовикам на позициях сейчас нужен генератор и несколько десятков БМП." - и пару дивизий ВДВ РА! тогда точно победят!
    dr.star75
    1. Logall (Александр) Вчера, 10:17
      На обстрелы не реагируем, строго соблюдаем Минские договоренности
      А вот это уже зря! Нет никаких договорённостей... Есть только нормандский формат, который ни на что не реагирует.
      Держитесь воины!
      Пысы: я сейчас в Донецке, ростовской области, так 90% жителей против присоединения данных территорий к РФ! Негативно отзываются о переселенцах...
      Logall
      1. 210окв (дмитрий) Вчера, 10:56
        Александр,такое было у нас на Кубани..Из станицы Успенской их турнули..Люди их приняли стали помогать,а в ответ...Много их было самых разных.Но дело все в том,что по любому ЛДНР на свои плечи мы взяли и бросать нельзя-негодяи вырежут там..
        Цитата: Logall
        На обстрелы не реагируем, строго соблюдаем Минские договоренности
        А вот это уже зря! Нет никаких договорённостей... Есть только нормандский формат, который ни на что не реагирует.
        Держитесь воины!
        Пысы: я сейчас в Донецке, ростовской области, так 90% жителей против присоединения данных территорий к РФ! Негативно отзываются о переселенцах...
        210окв
        1. MPN (Павел) Вчера, 13:51
          Цитата: 210окв
          Держитесь воины!

          Да !!!
          Есть ощущение, что скоро поможем.., Я бы уже ... но политика блин...:(
          MPN
      2. AwaZ (Walery) Вчера, 11:33
        под одну гребенку не надо всех. Из моего собственного опыта ( а я участвовал в судьбе некоторых переселенцев и у меня есть хорошие знакомые живущие на территории Луганской области ) переезжали в РФ в тяжелые годы в первую очередь именно из за того что власти РФ пообещали огромные для Украины деньги этим переселенцам. Но, как тоолько стало ясно что деньги им не дадут напрямую , интерес упал . Но большинство именно пытались выбить живые деньги.
        AwaZ
      3. неглавный (Андрей) Вчера, 21:42
        Цитата: Logall
        Пысы: я сейчас в Донецке, ростовской области, так 90% жителей против присоединения данных территорий к РФ! Негативно отзываются о переселенцах...

        Вы удивитесь, но такое же отношение даже в Карелии! Сам общался с беженцами, реакция отрицательная! Кстати молодые мужики бегут и ТРЕБУЮТ к себе сочувствия и помощи ( желательно в купюрах)! Больше, чем уверен, что не все такие, но мне попались именно такие!
        неглавный
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 10:18
      Этот на продажу в республики! Бухать укропу не за что! !
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. Тралл Вчера, 10:18
      Один уже подползал, но был обнаружен. Его отпугнули, и он убежал к своим.

      Кушать, наверное, хотел ВСУшник smile
      Тралл
      1. Zagon Вчера, 10:30
        Цитата: Тралл
        Один уже подползал, но был обнаружен. Его отпугнули, и он убежал к своим.

        Кушать, наверное, хотел ВСУшник smile

        Да нет , там бандеровцам заплатили по полной лишь перли вперед ! Задача устроить маленькую и желательно большую бойню во время ЧМ в России! Там отморозков собрали со всего мира ..Держитесь мужики Новороссии! Проведем ЧМ и потом разберемся вместе с вами .. soldier
        Zagon
        1. lis-ik (Сергей) Вчера, 13:20
          Цитата: Zagon
          Цитата: Тралл
          Один уже подползал, но был обнаружен. Его отпугнули, и он убежал к своим.

          Кушать, наверное, хотел ВСУшник smile

          Да нет , там бандеровцам заплатили по полной лишь перли вперед ! Задача устроить маленькую и желательно большую бойню во время ЧМ в России! Там отморозков собрали со всего мира ..Держитесь мужики Новороссии! Проведем ЧМ и потом разберемся вместе с вами .Держитесь мужики Новороссии! Проведем ЧМ и потом разберемся вместе с вам.. soldier

          Виталя!?
          lis-ik
      2. Громобой Вчера, 10:43
        Цитата: Тралл
        А вот это уже зря! Нет никаких договорённостей... Есть только нормандский формат, который ни на что не реагирует.
        Держитесь воины!

        Насчёт воинов в окаопах я согласен,нопо теме "формтов",ростоская дивизия и горники службу несут в формате пружины,но ПРИКАЗ(будь он такой),без приказа даже мошка не запрыгнет на острие штык-ножа бойца охраняющего запасы Идрикцой дивизии.Выглядит криво,но так вот...во всяком случае карта западного района СССР всегда у меня на стенке висит...и коробочка в сохранности,где хранятся булавки с красными лоскутками.Сила этих "лоскутков" в том,то эти флаги втыкал мой дед во время войны... и я вчера спецом лупой изучил Украины
        ---она вся дырявая(карта эта)---так шли наши фронты,армии,мех группы ,понял я.Извиняюсь за ошибки,чего-то комп лагает.
        Громобой
      3. LSA57 (Сергей) Вчера, 10:55
        Цитата: Тралл
        Кушать, наверное, хотел ВСУшник

        могли бы и землицей накормить. 2 куба думаю ему бы хватило
        LSA57
      4. 210окв (дмитрий) Вчера, 11:29
        Шакалов голодных можно и петардой отогнать..А этих-только на уничтожение..
        Цитата: Тралл
        Один уже подползал, но был обнаружен. Его отпугнули, и он убежал к своим.

        Кушать, наверное, хотел ВСУшник smile
        210окв
    4. LSA57 (Сергей) Вчера, 10:53
      Цитата: dr.star75
      пару дивизий ВДВ РА!

      пару эскадрилий ВКС РФ тоже не помешает
      LSA57
      1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 10:59
        Порадовала потребность войск укрорейха: генератор и десяток бтр, типа: для победы нужна зубочистка и пара авианосцев! laughing
        dr.star75
    5. сибиралт (Олег) Вчера, 11:28
      А окопы ВСУ должны быть на расстоянии 20 метров от окопов ЛДНР? И куда смотрит Захарченко? belay
      сибиралт
      1. Антарес (Антарес) Вчера, 11:47
        Цитата: сибиралт
        И куда смотрит Захарченко

        у него, видимо, логика-чем ближе окопы ВСУ-тем ближе кажется заветный Киев...
        Антарес
        1. Вождь краснокожих (Назарий) Вчера, 12:19
          А захарченко смотрит в бумажку и читает о готовности взять Киев, Лондон, Рекьявик....
          Вождь краснокожих
          1. vovanpain (Владимир) Вчера, 14:12
            Цитата: Вождь краснокожих
            А захарченко смотрит в бумажку и читает о готовности взять Киев, Лондон, Рекьявик....

            Ну а потрох смотря в бумажку или в бутылку и заплетающимся языком выражает готовность взять Донецк, Луганск, Ростов, Воронеж и Кубань заодно. good
            vovanpain
        2. vovanpain (Владимир) Вчера, 14:09
          Цитата: Антарес
          него, видимо, логика-чем ближе окопы ВСУ-тем ближе кажется заветный Киев...

          Ну а у Потроха с наевым, точно такая же логика, чем ближе подпрыгнем как жабы к окопам ополченцев-тем ближе заветный Донецк с Луганском, ну ну. laughing
          vovanpain
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 10:17
    Вроде как проходили в нашей истории подобное "не поддаваться на провокации "!Чем это закончилось, многие помнят! А ведь нужно просто прогнать силой оружия провокаторов как можно дальше, иначе от ваших же земель у вас ничего не останется!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 10:22
      Тогда все правильно сделали. В противном случае, агрессором были бы мы, и США и Англия помогали бы не нам а Германии. С неизвестным исходом войны. hi
      dr.star75
      1. Я русский (Евгений Валерьевич) Вчера, 12:03
        Тогда все правильно сделали. В противном случае, агрессором были бы мы, и США и Англия помогали бы не нам а Германии. С неизвестным исходом войны

        подтвердите свой бред на основе рассекреченных донесений и другой информацией. Впервые такую чушь слышу.
        Я русский
        1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 12:19
          Когда очнетесь от бреда, в котором, по ходу, Вы пребываете с 1941года, тогда почитайте о планах англичан о бомбежке наших нефтяных месторождений в Баку в ИЮНЕ 1941года. тогда и присоединяйтесь к беседе hi
          dr.star75
    2. LSA57 (Сергей) Вчера, 10:58
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Вроде как проходили в нашей истории подобное "не поддаваться на провокации

      "Свежо предание, да верится с трудом". никогда не поверю, что ответку не засылают
      LSA57
  3. Громобой Вчера, 10:22
    Расстояние между позициями ополчения ЛНР и украинской армии на некоторых участках разделительной линии составляет 20-30 метров, передает Луганский информационный центр сообщение
    Брехуны ваши ...центоы.Я это заявляю по праву того,что в полосе моей дивизии(по жизни) шла отработка механики солдата по вызволению родимых гранат в стан врага.ТАК ВОТ...!!!...эта дистанция огневого контак та бближе,ем пишут в статье.Насколько ближе сообщить не могу,по причине секретности.Но,люди ,хоть рази в жисти бываемыемые гренадёрами,ПОНЯТ ,что дистанция в 20-з0 м----это вообще,чего?
    Громобой
    1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 10:26
      СССР был самой мирной страной. но почему-то бросать гранаты учили ещё в школе! laughing
      dr.star75
      1. Антарес (Антарес) Вчера, 11:49
        Цитата: dr.star75
        СССР был самой мирной страной. но почему-то бросать гранаты учили ещё в школе! laughing

        500 гр и 700 гр.. и бросали их уже даже не при СССР.
        Кстати стрелять учили пацанов(и тоже не только при СССР)
        Впрочем сейчас интереснее предлагают программы.
        Антарес
        1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 12:21
          В смысле?не при СССР?при царской России?Мы в СССР и кидали и стреляли из мелкашки....
          dr.star75
  4. Vard Вчера, 10:25
    Идею подаю... Подогнать пожарную машину и полить их водой... И соглашение не нарушино... И выжит на раз...
    Vard
    1. резервист (Валентин) Вчера, 10:37
      Подогнать пожарную машину и полить их водой

      Полить их кипятком.
      Как ошпаренные побегут... am
      резервист
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 10:54
        Только машину канализационную и залить фикальными массами! wassat Так сказать, подобное к подобному! !! negative
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 11:01
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          фикальными массами

          Вот примерно такими:
          Голован Джек
      2. LSA57 (Сергей) Вчера, 11:15
        Цитата: резервист
        Полить их кипятком.

        с хлоркой laughing
        LSA57
  5. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 10:29
    На бросок гранаты подошли? Да ну, вот в такое что то не верится. А то реально закидать вражий окоп гранатами, ну руки бы чесались.
    Горный стрелок
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 10:33
    Ну с одной стороны на таком расстоянии от противника не стоит ждать артобстрелов , перебрасывание гранат повлечёт мгновенную ответку той же эффективности . С другой стороны при атаке "всерьёз" например ночью , когда большинство бойцов как ни крути спят , почти стопроцентные шансы перебить целое подразделение у того , кто начнёт первым и неожиданно . На первое место в столь близком соприкосновении выходит караульная служба , сигнальные средства и инженерны преграды перед своими окопами . Сам не знаю нафига это написал..ребята в тех окопах и без сопливых всё знают.. recourse
    КВУ-НСвД
    1. Комментарий был удален.
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 10:50
        Цитата: dr.star75
        акие инженерные средства????

        Волчьи ямы , спирали Бруно , растяжки с светошумовыми гранатами и сигнальными ракетами , Натянутая проволока с теми же жестяными банками , разбросанные противопехотные шипы , завалы из брёвен и хлама ..ну в общем всё , что может затруднить доступ врагу в твои окопы и сигнализировать соседним подразделениям об неожиданной атаке .. А про пёрнуть , почуять и обделаться в принципе истинная правда..
        КВУ-НСвД
        1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 10:54
          Как Вы представляете себе оборудование : "завалов из бревен, растяжек из консервных банок и т.д. " в 20м от противника?он в глубоком наркозе в это время?
          dr.star75
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 11:07
            Я лишь привёл примеры . Выбор большой , а применение чего либо зависит от конкретных условий . Понаделать тех же "ёжиков" и разбросать перед окопами труда не составит . Мы в своё время даже пустые баклажки пластиковые от воды разбрасывали перед окопами и постами ( а при возможности раскладывали и присыпали землёй ) и пройти или проползти (особенно ночью) через такое "минное поле" незаметно почти нереально - слыхать в тишине далеко . Смекалка для затруднения подхода к тебе врага применима всегда , а без неё ты только облегчаешь ему задачу.. Ну а про двадцать метров меж окопами не очень верю скорее это расстояние между передовыми постами и секретами .
            КВУ-НСвД
            1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 11:18
              "Ну а про двадцать метров меж окопами не очень верю скорее это расстояние между передовыми постами и секретами ." - тоже согласен-звиздеж скорее всего из-за недопонимания. А партизаны вокруг лагерей просто сухие ветки раскидывали, трещали не хуже шумовых гранат!А в преддверии чм что-то планируют укроарийцы. По ходу, даже наш МИД озаботился ситуацией на Донбассе. Наверное скоро попрут.
              dr.star75
              1. DeGreen Вчера, 11:44
                А ты поедь,да посмотри. Я смотрел видео,так там местами и 15 метров до хохлов
                DeGreen
                1. dr.star75 (Михаил) Вчера, 12:27
                  Верховный главнокомандующий прикажет- поеду посмотрю. Сейчас выполняю должностные обязанности согласно ТК.
                  dr.star75
  7. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Вчера, 10:36
    Ползают щиры хлопци перед нашими позициями как блохи по известному месту, а приказа нет...
    Провокации каждый день.
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. APASUS (Pavo) Вчера, 11:09
    Раз такое расстояние до окопов,разве нельзя произвести минирование дистанционным способом ? УМЗ,да просто с тех же минометов ,засыпать всю территорию "липестком"
    APASUS
  9. DeGreen Вчера, 11:42
    Фуфло вы гоните. В Новороссии жители дадут сто очков вперёд многим жителям России. А негатив про них гонят чиновники из этнических украинцев.
    DeGreen
  10. ИванИванов Вчера, 11:57
    даа, страшно боятся они предупреждений ВВП
    ИванИванов
  11. Антарес (Антарес) Вчера, 12:04
    Он рассказал, что недавно на позиции ВСУ приезжали девушки, «видимо, для поддержания чего-то там». Вскоре стало понятно, что эти девушки «с пониженной социальной ответственностью»

    чего только стороны про друг друга не рассказывают. С одной стороны-что коляться, бухают, в общем образы арабских боевиков. С другой рассказывают- вот девушек приглашают...
    Девушки конечно лучше наркотиков однако это всего лишь элемент информационной войны. Когда противник рассказывает о своем оппоненте всякие страшные вещи--че их бусурман жалеть то...
    "В настоящее время в ВСУ проходят военную службу и работают 55 629 женщин, из них 24 298 – военнослужащие... В этом году в украинскую армию по контракту приняли 2,4 тыс. женщин",

    20% состава ВСУ-женщины. Причем девушки активно идут в армию и не только на тыловую работу или административную.
    Женщины по прежнему не призываются в обязаловку, но добровольно идут и много.
    в 2016 число женщин было около 10 тыс...сейчас больше.
    в АТО принимали участие более 6 тыс. женщин, 107 из них получили государственные награды, 3 тыс. получили награды от министра обороны и Генерального штаба ВСУ. Четыре женщины были награждены посмертно.
    Среди них Сабина Галицкая женщина медик
    Сабину Галицкую наградили за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Президент Петр Порошенко наградил посмертно орденом "За мужество" 3 степени старшую медицинскую сестру 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Сабину Галицкую.

    Общее количество женщин, которые работают и проходят службу в украинской армии, на 2018 год составляет почти 56 тыс. человек, это 22,4% от всего личного состава.
    Для сравнения, во Франции это 22%, Канаде – 15%, Испании – 14%, Великобритании – почти 10%, Германии – 10%.
    Из чего можно сделать вывод о войне. Если бы это был мелкий конфликт-то участие женщин не потребовалось. А если по типу этой войны, то тут уже похоже на израильский вариант-когда все общество участвует--и женщины не исключение.
    Антарес
    1. частное лицо Вчера, 13:02
      Девушки это не страшно а даже наоборот ведь там здоровые молодые мужики. Вот если бы над окопами подняли флаги ЛГБТ вот это было бы ужасно.
      частное лицо
  12. Ros 56 (Юрий) Вчера, 12:19
    Что у вас с гранатами напряг? Если не видно куда бросать, дрона поднимите. В крайнем случае змея воздушного, только коробчатого с грузоподъемностью на 10-15 кг. метров на 150-300 залетит без вопросов и даже выше и будет стоять как вкопанный, так как на высоте ветер постоянный, а на него видеокамеру пристроить. А если на змея использовать прозрачную лавсановую пленку они хрен его увидят.
    Ros 56
  13. Вождь краснокожих (Назарий) Вчера, 12:23
    Какой то полубред. И статья и коменты. Что шалавы приезжали, верим... Что расстояние 30 метров, не верим...
    Но раз появилось такое сообщение, значит жабьи прыжки в действии и урапатриотам нужно сбавить тон?
    Вождь краснокожих
  14. частное лицо Вчера, 12:55
    Цитата: Vard
    Идею подаю... Подогнать пожарную машину и полить их водой... И соглашение не нарушино... И выжит на раз...

    А за руль вас посадить? Прилетит мало не покажется.
    частное лицо
  15. lis-ik (Сергей) Вчера, 13:18
    Он рассказал, что недавно на позиции ВСУ приезжали девушки, «видимо, для поддержания чего-то там». Вскоре стало понятно, что эти девушки «с пониженной социальной ответственностью»
    Завидуют наверное.
    lis-ik
  16. Altona (Евгений) Вчера, 13:29
    Цитата: Zagon
    Держитесь мужики Новороссии! Проведем ЧМ и потом разберемся вместе с вами ..

    -------------------------------
    Виталий, ты новый боевой диван завел? laughing
    Altona
  17. nesvobodnye (Игорь) Вчера, 14:18
    Очень живо себе представляю - приезжают хлопцы на броне, спешиваются, лопаты достают и айда копать окопы. А милиция сидит, фиги крутит и договоры соблюдает.
    nesvobodnye
  18. dimy44 (Димон) Вчера, 14:59
    Ребят, Захар хоть харизмой обладает, и авторитетом у себя в регионе, но он фигура не самостоятельная. Времена неспокойные, надо противника запугивать. И, помнится, высказывания были мол возьмем то, если вы начнете это. "Этого" не было...
    dimy44
  19. Старый военрук Вчера, 15:11
    Цитата: dr.star75
    Мы в СССР и кидали и стреляли из мелкашки....

    При советской власти работала программа начальной военной подготовке и в перестройку, несмотря на неё, работали учебно-полевые сборы: 2 недели в 9 классе в июне и 5 дней в мае в 10 классе. Правда, не везде они работали в полную силу, но там, где работали как следует, давали очень много пацанам. Практически они проходили КМБ. После дембеля приходили ко ми много чего рассказывали, но ни один не жалел о потерянном времени.
    Старый военрук
  20. андрон-30 (Андрей) Вчера, 17:57
    зачем? пойдут в атаку ,будет много убитых , сколько мирных жертв , Донбасс без боя не подёт , как не подёт ни когда
    андрон-30
  21. LeonidL (Леонид) Вчера, 18:26
    Вот результат подлых минских соглашений! Развод войск, развод техники ... развели и ... снова вермахт оказался под носом только теперь на километры ближе, откусив чаксть и так небольшой территории. "Мы не поддаемся ..." - это всхлип, который укробандиты понимают однозначно как проявление слабости. Они там ползают ... Они не просто ползают, они во-первых похищают и убивают ополченцев, во-вторых, снимают мины (если там осталось 20 м то и снимать уже нечего), в-третьих, проводят доразведку перед наступлением. Встретят ЧМ-2018 ударом? Повторится 08-08-08? Не уверен. Чем все закончится? Не знаю.
    LeonidL
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