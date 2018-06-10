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Асад не стал обсуждать с журналистами тему поставки С-300
Поставка ЗРК С-300 в Сирию является военным вопросом, такие темы со СМИ не обсуждаются, приводит Daily Mail заявление президента страны Башара Асада.
О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 в Москве заявили после того, как американские, британские и французские корабли 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам, на которых якобы правительственные силы производят химоружие. Позже в аппарате президента РФ сообщили, что переговоры с Дамаском о поставке зенитных комплексов не ведутся.
По словам Асада, надо спросить у российских чиновников, почему они сначала объявили о возможных поставках С-300, а затем перестали об этом говорить. Видимо, это политическое заявление, и у них своя тактика.
Но вот о том, отправляли ли они комплексы в САР, собираются ли отправлять или нет, говорить не будем – это военный вопрос, добавил президент.
Он также отметил, что после освобождения Восточной Гуты правительство получило точные данные – химатаки в городе Дума не было. Президент подчеркнул, что утверждая обратное, британцы должны предоставить доказательства. Однако до сих пор никто никаких доказательств привести не смог. В распоряжении Запада имеются лишь постановочные кадры «Белых касок», обслуживающих интересы своих хозяев.
Как пишет издание, Асад сегодня находится в хорошем настроении и считает, что у него имеются все основания быть уверенным в прочности своего положения: впервые за 6 лет правительственные силы полностью контролируют столичный регион, а войска САР, поддерживаемые Россией и Ираном, наступают, не оставляя никаких шансов террористам.
Напомним, в начале апреля Запад обвинил власти САР в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Асад категорически отверг обвинение. Москва в свою очередь заявила, что целью вбросов о применении отравляющих веществ является попытка выгородить террористов и оправдать возможные удары по республике извне.
О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 в Москве заявили после того, как американские, британские и французские корабли 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам, на которых якобы правительственные силы производят химоружие. Позже в аппарате президента РФ сообщили, что переговоры с Дамаском о поставке зенитных комплексов не ведутся.
По словам Асада, надо спросить у российских чиновников, почему они сначала объявили о возможных поставках С-300, а затем перестали об этом говорить. Видимо, это политическое заявление, и у них своя тактика.
Но вот о том, отправляли ли они комплексы в САР, собираются ли отправлять или нет, говорить не будем – это военный вопрос, добавил президент.
Он также отметил, что после освобождения Восточной Гуты правительство получило точные данные – химатаки в городе Дума не было. Президент подчеркнул, что утверждая обратное, британцы должны предоставить доказательства. Однако до сих пор никто никаких доказательств привести не смог. В распоряжении Запада имеются лишь постановочные кадры «Белых касок», обслуживающих интересы своих хозяев.
Как пишет издание, Асад сегодня находится в хорошем настроении и считает, что у него имеются все основания быть уверенным в прочности своего положения: впервые за 6 лет правительственные силы полностью контролируют столичный регион, а войска САР, поддерживаемые Россией и Ираном, наступают, не оставляя никаких шансов террористам.
Напомним, в начале апреля Запад обвинил власти САР в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Асад категорически отверг обвинение. Москва в свою очередь заявила, что целью вбросов о применении отравляющих веществ является попытка выгородить террористов и оправдать возможные удары по республике извне.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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