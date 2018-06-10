13:33 11 июня
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Асад не стал обсуждать с журналистами тему поставки С-300

Поставка ЗРК С-300 в Сирию является военным вопросом, такие темы со СМИ не обсуждаются, приводит Daily Mail заявление президента страны Башара Асада.



О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 в Москве заявили после того, как американские, британские и французские корабли 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам, на которых якобы правительственные силы производят химоружие. Позже в аппарате президента РФ сообщили, что переговоры с Дамаском о поставке зенитных комплексов не ведутся.


По словам Асада, надо спросить у российских чиновников, почему они сначала объявили о возможных поставках С-300, а затем перестали об этом говорить. Видимо, это политическое заявление, и у них своя тактика.

Но вот о том, отправляли ли они комплексы в САР, собираются ли отправлять или нет, говорить не будем – это военный вопрос, добавил президент.

Он также отметил, что после освобождения Восточной Гуты правительство получило точные данные – химатаки в городе Дума не было. Президент подчеркнул, что утверждая обратное, британцы должны предоставить доказательства. Однако до сих пор никто никаких доказательств привести не смог. В распоряжении Запада имеются лишь постановочные кадры «Белых касок», обслуживающих интересы своих хозяев.

Как пишет издание, Асад сегодня находится в хорошем настроении и считает, что у него имеются все основания быть уверенным в прочности своего положения: впервые за 6 лет правительственные силы полностью контролируют столичный регион, а войска САР, поддерживаемые Россией и Ираном, наступают, не оставляя никаких шансов террористам.

Напомним, в начале апреля Запад обвинил власти САР в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Асад категорически отверг обвинение. Москва в свою очередь заявила, что целью вбросов о применении отравляющих веществ является попытка выгородить террористов и оправдать возможные удары по республике извне.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Vard Вчера, 11:01
    В таких случаях говорят.... А вы почему интересуетесь... вы не из Мосад?
    Vard
    1. Zagon Вчера, 11:04
      Судя по улыбке хитрой Асада , в Сирии все нормально будет ! И так и будет ,несмотря на все провокации США и Израиля ! У Иранского лидера такая же улыбка ... bully
      Zagon
      1. Tiras (Виктор) Вчера, 11:19
        Цитата: Zagon
        Судя по улыбке хитрой Асада , в Сирии все нормально будет !


        Да конечно bully


        Tiras
        1. askort154 (Александр) Вчера, 11:58
          Tiras....Да конечно bully

          Путин в интервью сказал - никакие СМИ не узнают о разговоре глав правительств с глазу на глаз (не дословно, но смысл). Потому, как РФ поставила себя в Сирии, а Нетаньяху постоянно колесит в Москву,можно сделать вывод - он не лидер "всемогущего Израиля", а переговорщик с Ближнего Востока, между Москвой и Вашингтоном. yes
          askort154
          1. poquello (poquello) Вчера, 12:17
            Цитата: askort154
            Нетаньяху постоянно колесит в Москву,можно сделать вывод - он не лидер "всемогущего Израиля", а переговорщик с Ближнего Востока, между Москвой и Вашингтоном.

            да ладно, беспокоится человек за свой народ, проблем то там вокруг по самую макушку
            poquello
        2. Zagon Вчера, 12:13
          Цитата: Tiras
          Да конечно

          С евреями все должны улыбаться , но судя по Путинской улыбке им не поздоровиться явно..)))
          Zagon
          1. Karabin (Юрий) Вчера, 16:32
            Цитата: Zagon
            но судя по Путинской улыбке им не поздоровиться явно..)))

            Бензин подорожает, али пенсии отменят?
            Karabin
        3. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:50
          Витюша знатный "евреефил"... yes
          игорка357
      2. dorz (Дмитрий) Вчера, 11:21
        Хорошей защитой от агрессии в регионе помогут только качественные тактические ракеты "земля-земля". Системы ПВО - это самоуспокоение и удорожание акций противника.
        dorz
        1. Romario_Argo (Роман) Вчера, 13:11
          из отрк Точка, уже формируются ракетные полки в САР, а по ПВО, скоро увидим несколько ЗРП ЗРК С-350 в Сирии
          * про них ни кто ни чего не говорил, заодно и обкатаем
          Romario_Argo
      3. igor67 (Игорь) Вчера, 12:19
        Цитата: Zagon
        Судя по улыбке хитрой Асада , в Сирии все нормально будет ! И так и будет ,несмотря на все провокации США и Израиля ! У Иранского лидера такая же улыбка ... bully

        где в статье Асад упомянул Израиль?США,Франция Британия и белые каски
        igor67
        1. Zagon Вчера, 12:30
          Цитата: igor67
          Цитата: Zagon
          Судя по улыбке хитрой Асада , в Сирии все нормально будет ! И так и будет ,несмотря на все провокации США и Израиля ! У Иранского лидера такая же улыбка ... bully

          где в статье Асад упомянул Израиль?США,Франция Британия и белые каски

          Не дай бог если бы упомянул ..Он просто улыбался ! А вы хотели чтобы он начал кричать и т.д. ??? Не дождетесь , мы знаем что вы этого хотите..(у нас тоже неплохие аналитики работают..!))) Все идет по плану господа!
          Zagon
        2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:51
          Асад вообще статьи не пишет... laughing
          игорка357
  2. рич (дмитрий) Вчера, 11:03
    Как пишет издание, Асад сегодня находится в хорошем настроении и считает, что у него имеются все основания быть уверенным в прочности своего положения: впервые за 6 лет правительственные силы полностью контролируют столичный регион, а войска САР, поддерживаемые Россией и Ираном, наступают, не оставляя никаких шансов террористам.

    Все-таки Россия и Иран, Турция видимо соскочила
    рич
    1. Громобой Вчера, 12:12
      Цитата: Zagon
      Судя по улыбке хитрой Асада , в Сирии все нормально будет !

      Да ,ладно,вы физиогномик?)))
      Асад 0 и нет Сирии,есть зоны контролируемые НАТО и Россией.Со своих "зон" амерцы не хотят уходить(буде ,говорят ,бомбить и действовать демократической вооружённойпопозицией).Иран ограничен влиянием Изариля.Чё,будё Ивановскую дивизию с украинских самолев бросать или какие еще варианты есть у диванных аналитиков поля боя смерти под названием СИРИЯ,где ежесекундно красная кровь струится и брызжет,а не то,что у вы в местной "Пятерочке" прикупили.
      "
      Громобой
      1. Zagon Вчера, 14:01
        Цитата: Громобой
        Да ,ладно,вы физиогномик?)))

        Я генами чую ..Они меня никогда не подводили ! (хотя , что касается израиля , здесь конечно сложнее , гены у них хитрее и изворотволия ) ))
        Ту уж как получится ..
        Zagon
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 14:09
          Цитата: Zagon
          Я генами чую

          Навеяло:
          Цитата: Анекдот
          ...Негр у тебя родился. Назвали Геной. А мутатор надо мыть...
          Голован Джек
      2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:55
        Ты бухой что-ли?С каких уркаинских самолетов?Какую Ивановскую дивизию?Стопудово ты в "пятерочке" перед этим коментом побывал!!Запомни малышок..красная кровь, это царапина...во время боя на такую даже внимание не обращают!Это тебе на будущее,если не дай Бог придется... пацан-генерал, штаны на лямках!
        игорка357
  3. Комментарий был удален.
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 11:18
    Видимо действительно от поставок отказались или отложили в результате неких договорённостей и вернутся к этому вопросу только в случае невыполнения условий этих договорённостей . В любом случае мне кажется там более актуально насыщение комплексами для противодействия крылатым ракетам и планирующим бомбам - пусть даже и не самыми современными . Например что-то же списывается у нас при перевооружении ? Вот его и отправлять нашему неплатёжеспособному в данный момент союзнику ..
    КВУ-НСвД
  5. Tiras (Виктор) Вчера, 11:21
    Не хочет Россия поставлять С300, которые будут защищать прежде все Иран в Сирии, который и России не нужен в Сирии.
    Tiras
    1. Чича сквад (Владимир) Вчера, 11:30
      Иран союзник Сирии в войне с игилами и Израилем. С-300 есть в Сирии, израильские твиттерные войска выкладывали спутниковые снимки.
      Чича сквад
      1. Tiras (Виктор) Вчера, 12:54
        Цитата: Чича сквад
        С-300 есть в Сирии


        Да да, конечно tongue



        израильские твиттерные войска выкладывали спутниковые снимки.


        Когда и где?
        Tiras
        1. Чича сквад (Владимир) Вчера, 14:40
          Что значит где? У твиттерных войск Израиля одно поле битвы. Когда? С месяц назад где то.
          Чича сквад
        2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:57
          Что Витюшка "евреефил"..нет поля для кормешки да... laughing ? "Еврелюб"... laughing
          игорка357
    2. мерцание (Николай) Вчера, 14:37
      Не хочет Россия поставлять С300
      Россия не хочет войны Ирана и Израиля на территории Сирии. Если Израиль и Иран хотят повоевать друг с другом, то для этого есть территории Израиля и Ирана.
      мерцание
  6. Комментарий был удален.
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  7. Гуру (Олег) Вчера, 11:41
    Всё правильно зачем с-300, если нужны Буки.
    Гуру
    1. Romario_Argo (Роман) Вчера, 13:14
      ну да, лучше С-350, Бук-М3 и + ещё 40 ЗРПК Панцирей, модификации СМ по 24 зур
      Romario_Argo
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Вчера, 11:45
    Для своего народа Асад - достойный человек. Вежливо послал журналистов.
    samarin1969
    1. Zagon Вчера, 12:18
      Цитата: samarin1969
      Для своего народа Асад - достойный человек. Вежливо послал журналистов.

      Мог бы предать , все же учился в Европе ! Сильный духом и преданный народу руководитель Сирии ! Мое уважение и почтение к таким .. hi Мы русские таких уважаем .. soldier
      Zagon
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Вчера, 14:39
        Цитата: Zagon
        Цитата: samarin1969
        Для своего народа Асад - достойный человек. Вежливо послал журналистов.

        Мог бы предать , все же учился в Европе !

        Действительно,мужиком оказался,патриотом. Вот некоторые в Европе ,,работали,,..видимо повлияло... negative Асаду даже неудобно тему С-300 задевать...
        п.с. куда Гюльчатай подевал? wink laughing
        ДЕДПИХТО
  9. Piramidon (Степан) Вчера, 12:37
    По словам Асада, надо спросить у российских чиновников, почему они сначала объявили о возможных поставках С-300, а затем перестали об этом говорить. Видимо, это политическое заявление, и у них своя тактика.

    Вот это самое главное. Асад, к сожалению, прав, чиновные интересы в России пока еще преобладают над государственными. Да, Путин с ними борется, но пока у него еще слишком слабая команда сторонников, по сравнению, с пустившем корни во все структуры, наследием ЕБН. ИМХО. hi
    Piramidon
    1. Голован Джек (Роман) Вчера, 12:45
      Цитата: Piramidon
      Асад прав

      Послушайте, Вы действительно считаете Асада реальным игроком на этом, кхм, футбольном поле?
      Асад никто. Даже меньше, чем никто. И ничем он там реально не управляет, он Петрушка, которым управляет частично РФ, и частично персы.
      То, что он что-то там говорит, означает лишь одно: его кто-то об этом "попросил".
      В данном случае (про С-300) "попросили" скорее персы.
      Вот вроде и все. Все же просто request
      Голован Джек
      1. Piramidon (Степан) Вчера, 12:58
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: Piramidon
        Асад прав

        Послушайте, Вы действительно считаете Асада реальным игроком на этом, кхм, футбольном поле?
        Асад никто. Даже меньше, чем никто. И ничем он там реально не управляет, он Петрушка, которым управляет частично РФ, и частично персы.
        То, что он что-то там говорит, означает лишь одно: его кто-то об этом "попросил".
        В данном случае (про С-300) "попросили" скорее персы.
        Вот вроде и все. Все же просто request

        Вы мой коммент прочитали? Где я сказал что Асад большая фигура на политическом "Олимпе"? Хотя ваше низвержение его, как политического лидера до "петрушки" считаю спорным. Я, если вы внимательно прочитаете мой коммент, только лишь опирался на его слова, а не на его статус и действия.
        ТщательнЕе нужно читать, как говорил Жванецкий. hi
        Piramidon
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 13:18
          По словам Асада, надо спросить у российских чиновников, почему они сначала объявили о возможных поставках С-300, а затем перестали об этом говорить

          Из чего Вы делаете вывод, что:
          Цитата: Piramidon
          Асад, к сожалению, прав

          ИМХО это не "Асад прав", а просто персам очень захотелось С-300. Всего-навсего. Потому как как только С-300 попадут в распоряжение САА, они почти неизбежно попадут к персам. Зачем С-300 персам, я думаю, объяснять не надо.
          Цитата: Piramidon
          ТщательнЕе нужно читать, как говорил Жванецкий

          Да уж куда уж... тщательне́е laughing
          Голован Джек
  10. Siegen (Валентин) Вчера, 13:12
    не стал обсуждать с журналистами тему

    В рейтинге самых продажных профессий женщины с пониженной социальной ответственностью
    остаются лишь на четвертом месте.
    Уверенно лидируют журналисты, политики и адвокаты hi
    Siegen
  11. Karabin (Юрий) Вчера, 16:54
    По словам Асада, надо спросить у российских чиновников, почему они сначала объявили о возможных поставках С-300, а затем перестали об этом говорить. Видимо, это политическое заявление, и у них своя тактика.

    Представьте, уважаемый Башар, что С-300 у вас есть. Тогда ваши "львы пустыни" могут шмальнуть и даже попасть по самолету дорогих западных партнеров друга Владимира. А оно Владимиру надо?
    Karabin
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