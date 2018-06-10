13:36 11 июня
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Путин рассказал о сроках встречи с Трампом и о беседе с Порошенко

Встреча с американским лидером состоится «как только, так сразу», когда к ней будет готов Белый дом, передает РИА Новости заявление Владимира Путина.



Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча и состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика,
сказал президент РФ на пресс-конференции.


Что касается места встречи, отметил Путин, то предметно об этом разговор не шел, однако многие страны уже заявили о готовности посодействовать переговорам. Среди них некоторые европейские страны, в том числе Австрия.

По его словам, подготовка встречи с Трампом – вопрос технический, главное, чтобы эта встреча была наполнена конкретным содержанием.

Отвечая на вопрос о недавнем телефонном разговоре с Петром Порошенко, российский лидер сообщил, что обсуждался вопрос выдачи задержанных, включая руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Путин отметил, что сегодня преждевременно говорить об успешных переговорах. Прежде всего, чтобы «ничего здесь не нарушить и ничему не помешать».

Президенты также договорились, что представители обеих стран в скором времени посетят арестованных и осужденных.

Напомним, Вышинского обвиняют на Украине в государственной измене и поддержке «сепаратистов» (ЛНР, ДНР) в Донбассе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Тралл Вчера, 11:41
    Трампу нужно ещё встречу с Ыном пережить smile
    Тралл
    1. tchoni (Евгений) Вчера, 11:45
      или Ыну с Трампом....
      tchoni
      1. maxim947 (Максим) Вчера, 11:50
        В общем смысла встречаться нет, т.к. ни по одному вопросу нет никакой договоренности, как и общего понимания в целом. А попусту молоть языками, как на G7, у обоих желания тоже нет)
        maxim947
        1. cniza (Виктор) Вчера, 12:35
          Вся эта возня рано или поздно закончится , а встречаться надо и договариваться придется , для США нет другого варианта.
          cniza
          1. maxim947 (Максим) Вчера, 13:08
            Встретятся, это неизбежно, иначе никак. Как только на низах договорятся, сразу встретятся. Можно даже по-другому сказать - когда объявят о встречи, значит о чем-то уже договорились))
            Это ведь не встреча с Петей, исключительно ради фоток)) (еще как поговаривают фотки очень дорого обошлись)
            maxim947
            1. Kurare Вчера, 13:26
              Такие встречи могут сиюминутно ничего не принести, но по прошествии какого-то времени, вдруг, начинается движение. Встречи с глазу на глаз очень важны!
              Kurare
              1. maxim947 (Максим) Вчера, 14:15
                Встречи с глазу на глаз очень важны!

                Или с глазу - в глаз)
                maxim947
                1. Kurare Вчера, 15:04
                  Цитата: maxim947
                  Или с глазу - в глаз)

                  Иногда без этого нельзя... laughing
                  Kurare
                  1. bulvas (Василий) Вчера, 16:03
                    А как Путин ответил на вопрос о возврате в г7:


                    Что касается возврата России в „семерку“, „восьмерку“ — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве.


                    Красавчик!
                    bulvas
                    1. cniza (Виктор) Вчера, 16:27
                      Они от счастья кипятком писают. lol
                      cniza
                    2. Kurare Вчера, 16:57
                      Цитата: bulvas
                      А как Путин ответил на вопрос о возврате в г7:

                      На западе уже из этого высказывания "верёвки вяжут" и требуют, что бы никто больше не ехал к "злому Путину"! laughing !
                      Kurare
                      1. bulvas (Василий) Вчера, 18:07
                        Цитата: Kurare
                        Цитата: bulvas
                        А как Путин ответил на вопрос о возврате в г7:

                        На западе уже из этого высказывания "верёвки вяжут" и требуют, что бы никто больше не ехал к "злому Путину"! laughing !



                        Так, остались Трамп да Мэй, кто еще не ездил, они тут и даром не нужны, все равно их слова ничего не стоят
                        bulvas
    2. taiga2018 (Макар) Вчера, 11:46
      Цитата: Тралл
      Трампу нужно ещё встречу с Ыном пережить

      думаю что от успешности этих переговоров будут зависеть и сроки встречи с нашим президентом...
      taiga2018
      1. Zagon Вчера, 11:48
        Как только, так сразу.

        Правильно Путин подколол ..Им это нужно , а не России !
        Zagon
        1. LSA57 (Сергей) Вчера, 11:56
          Цитата: Zagon
          Им это нужно , а не России !

          да похоже ВВП от недостатка встреч не страдает
          LSA57
        2. poquello (poquello) Вчера, 12:10
          Цитата: Zagon
          Как только, так сразу.

          Правильно Путин подколол ..Им это нужно , а не России !

          да так и есть, Ж7 уже не представляет основное мировое объединение
          poquello
    3. Комментарий был удален.
    4. LSA57 (Сергей) Вчера, 11:54
      Цитата: Тралл
      Трампу нужно ещё встречу с Ыном пережить

      да уж. нервы он ему помотает
      LSA57
    5. Громобой Вчера, 12:34
      Цитата: Тралл
      Трампу нужно ещё встречу с Ыном пережить

      А чего ему переживать,если инициатором встречи являются КНДР?Однако,искажённая у вас логика,мистер политрук)))
      Громобой
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 11:43
    Короче .. Будут готовы к разговору на серьёзные темы , то вэлкам .. Выставление бескомпромиссных условий не предлагать ...
    КВУ-НСвД
    1. Громобой Вчера, 12:42
      Цитата: КВУ-НСвД
      Выставление бескомпромиссных условий не предлагать ...

      Это в нашей прессе так показывают,на самом деле инициатор переговоров КНДР(доказывать эти явные признаки долго и уныло),впрочем....даже по по дипломатическому протоколу понятно кто музыку заказывает.Ознакомтесь с контактами дипмисий США и КНДР в мае,тематика ЗАЯВЛЕНИЙ))))Всё и так понятно,голодновато там становится---мир не подаёт,куда им податься?
      Громобой
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 12:49
        КНДР при всём уважении , и РФ - две большие разницы . И ресурсов полно , и территории , и технологий , и производственных мощностей , и гарантий от военного удара ... Ещё бы поменьше воровства , побольше порядка и население миллионов в 500-600... Да и вообще не пойму зачем Вы корейцев приплели .. У них свой геморрой , у нас свой ..
        КВУ-НСвД
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 12:01
    В Донецком аэропорте с трампом нужно провести встречу! Он без слов все поймет. ...
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Piramidon (Степан) Вчера, 12:08
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      В Донецком аэропорте с трампом нужно провести встречу! Он без слов все поймет. ...

      Хорошо бы, конечно, но это - несбыточные мечты. Не "царское" дело по аэропортам шляться.
      Piramidon
    2. freejack (Олег) Вчера, 12:27
      Немножко дополню: Сначала встретится в Донецком аэропорту:


      А затем переместиться в Симферопольский:


      Тогда даже Маккейну стало бы все понятно... А Трамп бы еще и подарил Аляску от стыда! hi
      freejack
  4. Удав КАА (Александр) Вчера, 12:14
    О чем говорить!? Национальные интересы обеих стран противоположны. Штаты плюют на международное право, обложили нас санкциями под надуманными предлогами, как хотят крутят двойными стандартами себе в угоду по любому поводу и без оного...
    Ну да, встретятся...В коммюнике/пресрелизе заявят о выяснении и уточнении позиций сторон...и всё!
    Мне кажется, что только угроза инопланетного вторжения на Землю сегодня может привести нас к взаимодействию по спасению человечества. А в остальном...Наш курс на Восток! А Запад пусть считает упущенную выгоду.
    (Флаг им в руки и барабан на шею!)
    Удав КАА
    1. рич (дмитрий) Вчера, 12:28
      Удав КАА (Александр) : .... А в остальном...Наш курс на Восток! А Запад пусть считает упущенную выгоду.
      (Флаг им в руки и барабан на шею!)

      Согласен с Вами , Саша. Запад от нас ни куда не денется. Тем более, что Земля круглая. Как говорится - зайдем с другой стороны yes
      рич
    2. Громобой Вчера, 12:50
      Цитата: Удав КАА
      Мне кажется, что только угроза инопланетного вторжения на Землю сегодня может привести нас к взаимодействию по спасению человечества. А в остальном..

      Вы своим коммюнике отобрали хлеб и всякое будущее у всех дипмиссий.Хлёсткий удар....от пирса в самое жерло,но увы,все мы это прекрасно понимаем и эта дипломатиеская тягомотина будет и дальше куролесится.На стройке лестницы можно неплохо заработать,да и курям уютнее)))
      Громобой
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Zagon Вчера, 12:48
      Цитата: Piramidon
      Вот это троллинг = 100%. Типа , записывайся в очередь, когда буду свободен, может быть приму в перерыве между Ыном и Си.

      Тут уже не троллинг , а конкретная угроза западу ! Не хотите с нами договариваться , мы с востоком будем общаться полноправно и травить на вас вооружая новейшим оружием (у вас учимся )))! Потом не обижайтесь .. soldier
      России нужна передышка ..Воюйте с востоком , а мы отдахнем наконец и сосредоточимся !!!
      Zagon
  6. ROSS 42 (ROSS) Вчера, 14:18
    Меньше всего меня волнует готовящаяся встреча (пусть даже гипотетически) Путина и Трампа. Если кто-то сможет - объясните, о чём можно говорить с людьми, у которых руки по локоть в крови? А на все предложения России следует только демонстрация наглости и презрения. Если это даст гарантии российскому суверенитету, - то вперёд и с песней. А так - пустая трата времени. Даже в экономическом плане у России есть более выгодные и адекватные партнеры.
    Пусть Трамп встречается с Ыном. У Путина основная задача на шесть лет определена им самим. Она не заключена в обязательном трамповском похлопывании по плечу и немедленном налаживании российско-американских отношений. Кто тут кого будет переживать - покажет время.
    ROSS 42
  7. kostya-petrov (Константин) Вчера, 16:13
    Путин не зря намекнул, что он никуда не поедет встречаться по G8. Это пусть теперь едут все мировые и немировые лидеры к Путину в Москву!
    Кстати, они и так все едут уже, сейчас по одному пока, но скоро всем гуртом приедут. И даже это касается Трампа.
    Хотя, лично я не вижу никаких особых сдвигов в этих саммитах G7,20. Так как это просто консультационный клуб по интересам, другими словами - говорильня. Приехали, пообедали, пришли на лужайку сфотографировались и разъехались.
    kostya-petrov
  8. андрон-30 (Андрей) Вчера, 16:54
    впрочем за чем ? нужна встреча двух президентов стран находящихся в противостоянии и возможно не когда не прейдуйщими к вопросу к то правит миром сша или страны населяющею эту планету ?
    андрон-30
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