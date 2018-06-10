Путин рассказал о сроках встречи с Трампом и о беседе с Порошенко

Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча и состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика,

Встреча с американским лидером состоится «как только, так сразу», когда к ней будет готов Белый дом, передает РИА Новости заявление Владимира Путина.сказал президент РФ на пресс-конференции.Что касается места встречи, отметил Путин, то предметно об этом разговор не шел, однако многие страны уже заявили о готовности посодействовать переговорам. Среди них некоторые европейские страны, в том числе Австрия.По его словам, подготовка встречи с Трампом – вопрос технический, главное, чтобы эта встреча была наполнена конкретным содержанием.Отвечая на вопрос о недавнем телефонном разговоре с Петром Порошенко, российский лидер сообщил, что обсуждался вопрос выдачи задержанных, включая руководителя портала РИА « Новости Украина» Кирилла Вышинского.Путин отметил, что сегодня преждевременно говорить об успешных переговорах. Прежде всего, чтобы «ничего здесь не нарушить и ничему не помешать».Президенты также договорились, что представители обеих стран в скором времени посетят арестованных и осужденных.Напомним, Вышинского обвиняют на Украине в государственной измене и поддержке «сепаратистов» (ЛНР, ДНР) в Донбассе.