Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Путин рассказал о сроках встречи с Трампом и о беседе с Порошенко
Встреча с американским лидером состоится «как только, так сразу», когда к ней будет готов Белый дом, передает РИА Новости заявление Владимира Путина.
Что касается места встречи, отметил Путин, то предметно об этом разговор не шел, однако многие страны уже заявили о готовности посодействовать переговорам. Среди них некоторые европейские страны, в том числе Австрия.
По его словам, подготовка встречи с Трампом – вопрос технический, главное, чтобы эта встреча была наполнена конкретным содержанием.
Отвечая на вопрос о недавнем телефонном разговоре с Петром Порошенко, российский лидер сообщил, что обсуждался вопрос выдачи задержанных, включая руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Путин отметил, что сегодня преждевременно говорить об успешных переговорах. Прежде всего, чтобы «ничего здесь не нарушить и ничему не помешать».
Президенты также договорились, что представители обеих стран в скором времени посетят арестованных и осужденных.
Напомним, Вышинского обвиняют на Украине в государственной измене и поддержке «сепаратистов» (ЛНР, ДНР) в Донбассе.
Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча и состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика,сказал президент РФ на пресс-конференции.
Что касается места встречи, отметил Путин, то предметно об этом разговор не шел, однако многие страны уже заявили о готовности посодействовать переговорам. Среди них некоторые европейские страны, в том числе Австрия.
По его словам, подготовка встречи с Трампом – вопрос технический, главное, чтобы эта встреча была наполнена конкретным содержанием.
Отвечая на вопрос о недавнем телефонном разговоре с Петром Порошенко, российский лидер сообщил, что обсуждался вопрос выдачи задержанных, включая руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Путин отметил, что сегодня преждевременно говорить об успешных переговорах. Прежде всего, чтобы «ничего здесь не нарушить и ничему не помешать».
Президенты также договорились, что представители обеих стран в скором времени посетят арестованных и осужденных.
Напомним, Вышинского обвиняют на Украине в государственной измене и поддержке «сепаратистов» (ЛНР, ДНР) в Донбассе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти