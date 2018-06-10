Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Как избежать дальнейшего роста цен на бензин? Мнение эксперта
Для стабилизации цен на горючее необходимо либо отпустить розничные цены, либо ввести жесткое регулирование в оптовом сегменте, приводит РИА Новости мнение президента Независимого топливного союза Павла Баженова.
Баженов раскритиковал решение правительства РФ по сдерживанию роста цен на бензин и дизтопливо – такие меры могут привести к закрытию независимых АЗС. А без них обеспечить страну топливом будет невозможно.
По его словам, если независимые сети начнут закрываться, то стоимость одного литра бензина может вырасти до 100 рублей за литр. Это максимально мрачный прогноз. В регионах небольшие сети, насчитывающие до трех АЗС, уже не выдерживают, и у них вряд ли появится возможность восстановиться.
Без независимых АЗС инфраструктура вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВНИК) с задачей обеспечения страны топливом не справится: сегодня доля независимых заправок на рынке составляет порядка 60% (15 тыс. независимых против 10 тыс. АЗС нефтекомпаний).
Эксперт подчеркнул, что предполагаемое повышение экспортной пошлины должно вводиться только при четко определенных условиях, и никак не вручную.
Независимый союз выступает за «отмену акциза как вредного налога» либо радикального его снижения. Такой шаг, по мнению Баженова, «даст дополнительный запас прочности для рынка». Цены лучше сдерживать дальнейшим снижением акцизов, а не повышением пошлин, добавил он.
Напомним, в мае – начале июня в России резко подорожали цены на топливо. Правительство договорилось с основными поставщиками нефтепродуктов о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли заморозят цены на уровне 30 мая. Недавно Минфин предложил наделить правительство правом увеличивать размеры экспортных пошлин на топливо до 90% от пошлины на нефть. В частности такие меры предлагается применять к компаниям, нарушающим обязательства о фиксировании цен.
Баженов раскритиковал решение правительства РФ по сдерживанию роста цен на бензин и дизтопливо – такие меры могут привести к закрытию независимых АЗС. А без них обеспечить страну топливом будет невозможно.
По его словам, если независимые сети начнут закрываться, то стоимость одного литра бензина может вырасти до 100 рублей за литр. Это максимально мрачный прогноз. В регионах небольшие сети, насчитывающие до трех АЗС, уже не выдерживают, и у них вряд ли появится возможность восстановиться.
Без независимых АЗС инфраструктура вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВНИК) с задачей обеспечения страны топливом не справится: сегодня доля независимых заправок на рынке составляет порядка 60% (15 тыс. независимых против 10 тыс. АЗС нефтекомпаний).
Эксперт подчеркнул, что предполагаемое повышение экспортной пошлины должно вводиться только при четко определенных условиях, и никак не вручную.
Независимый союз выступает за «отмену акциза как вредного налога» либо радикального его снижения. Такой шаг, по мнению Баженова, «даст дополнительный запас прочности для рынка». Цены лучше сдерживать дальнейшим снижением акцизов, а не повышением пошлин, добавил он.
Напомним, в мае – начале июня в России резко подорожали цены на топливо. Правительство договорилось с основными поставщиками нефтепродуктов о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли заморозят цены на уровне 30 мая. Недавно Минфин предложил наделить правительство правом увеличивать размеры экспортных пошлин на топливо до 90% от пошлины на нефть. В частности такие меры предлагается применять к компаниям, нарушающим обязательства о фиксировании цен.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти