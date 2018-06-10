13:34 11 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Как избежать дальнейшего роста цен на бензин? Мнение эксперта

Для стабилизации цен на горючее необходимо либо отпустить розничные цены, либо ввести жесткое регулирование в оптовом сегменте, приводит РИА Новости мнение президента Независимого топливного союза Павла Баженова.



Баженов раскритиковал решение правительства РФ по сдерживанию роста цен на бензин и дизтопливо – такие меры могут привести к закрытию независимых АЗС. А без них обеспечить страну топливом будет невозможно.


По его словам, если независимые сети начнут закрываться, то стоимость одного литра бензина может вырасти до 100 рублей за литр. Это максимально мрачный прогноз. В регионах небольшие сети, насчитывающие до трех АЗС, уже не выдерживают, и у них вряд ли появится возможность восстановиться.

Без независимых АЗС инфраструктура вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВНИК) с задачей обеспечения страны топливом не справится: сегодня доля независимых заправок на рынке составляет порядка 60% (15 тыс. независимых против 10 тыс. АЗС нефтекомпаний).

Эксперт подчеркнул, что предполагаемое повышение экспортной пошлины должно вводиться только при четко определенных условиях, и никак не вручную.

Независимый союз выступает за «отмену акциза как вредного налога» либо радикального его снижения. Такой шаг, по мнению Баженова, «даст дополнительный запас прочности для рынка». Цены лучше сдерживать дальнейшим снижением акцизов, а не повышением пошлин, добавил он.

Напомним, в мае – начале июня в России резко подорожали цены на топливо. Правительство договорилось с основными поставщиками нефтепродуктов о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли заморозят цены на уровне 30 мая. Недавно Минфин предложил наделить правительство правом увеличивать размеры экспортных пошлин на топливо до 90% от пошлины на нефть. В частности такие меры предлагается применять к компаниям, нарушающим обязательства о фиксировании цен.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
28

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 191

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. solzh (Сергей) Вчера, 13:01
    «отмену акциза как вредного налога» либо радикального его снижения.

    У меня сразу возникает вопрос: А вы уверены, что после отмены акциза или его снижении, цены на бензин упадут? Не получится ли так же, как и в 2003 году, когда снизили ставку НДС на 2% с 20% до 18%. Тогда цены не изменились. Никто из предпринимателей не стал снижать цены, коммерсанты просто эти 2% положили себе в карман. Какая гарантия, что также не произойдет и с акцизами.
    solzh
    1. Tiras (Виктор) Вчера, 13:10
      Для этого есть ФАС.
      Tiras
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Вчера, 13:18
        Цитата: Tiras
        Для этого есть ФАС.

        ФАС это толпа дармоедов которые только воздух сотрясают, они и без всяких акцизов уже должны были нефтяников в стойло загнать
        Василенко Владимир
        1. Чича сквад (Владимир) Вчера, 14:42
          Так же как и всё правительство в целом.
          Чича сквад
        2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 12:22
          Насчет стойла не слышал,а вот то что служивые там не плохо живут это заметил.Тет на тет с нефтяником переговорил,да и повышение цен уже и не так заметно.Так что на этот ФАС только собаки в принципе могут отреагировать,а не нефтяники и социально ориентированные олигархи как товарищ Песков нам сообщал скромно сверкая командирскими часиками...
          sapporo1959
      2. solzh (Сергей) Вчера, 13:19
        При чем тут ФАС? Где будет нарушение антимонопольного законодательства. В 2014 году, когда цены на гречку возросли где был ФАС?
        solzh
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 13:26
          Цитата: solzh
          В 2014 году, когда цены на гречку возросли где был ФАС?

          Во, блин... а точно...
          А какого лешего они тогда скакнули, не помните, случайно?
          Голован Джек
          1. solzh (Сергей) Вчера, 13:37
            Типа в России был неурожайный год и плюс предприимчивость ритейлеров. Говорили, что гречихи уродилось мало, а оптовики придержали товар,тем самым искусственно поднимая цену. На импорт крупа не ввозится, так как выращивается ее в нашей стране достаточно. РФ занимает 11 месте в мире по ее экспорту.
            solzh
            1. Голован Джек (Роман) Вчера, 14:03
              Спасибо. Запамятовал... напрочь request
              Голован Джек
          2. lis-ik (Сергей) Вчера, 15:10
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: solzh
            В 2014 году, когда цены на гречку возросли где был ФАС?

            Во, блин... а точно...
            А какого лешего они тогда скакнули, не помните, случайно?

            Чисто спекуляция на слухах, очень хорошо помню, всю жизнь в розничной торговле.
            lis-ik
            1. Голован Джек (Роман) Вчера, 15:27
              Цитата: lis-ik
              Чисто спекуляция на слухах, очень хорошо помню, всю жизнь в розничной торговле

              Вот жеж гады... я не о Вас персонально, ессно...
              Я тогда как раз "на биче" был. Ни работы, ни денег... грустно было, в общем.
              Голован Джек
              1. lis-ik (Сергей) Вчера, 15:31
                Цитата: Голован Джек
                Цитата: lis-ik
                Чисто спекуляция на слухах, очень хорошо помню, всю жизнь в розничной торговле

                Вот жеж гады... я не о Вас персонально, ессно...
                Я тогда как раз "на биче" был. Ни работы, ни денег... грустно было, в общем.

                Получилось так, что был чисто случайно затарен гречкой, и смотрю чего то покупать активно начали, я всё и продал по старой цене, а когда позвонил поставщикам и мне обозначили не сусветную цену, решил переждать и снова попал в яблочко, цена резко упала.
                lis-ik
                1. Голован Джек (Роман) Вчера, 18:05
                  Цитата: lis-ik
                  я всё и продал по старой цене, а когда позвонил поставщикам и мне обозначили не сусветную цену, решил переждать и снова попал в яблочко, цена резко упала

                  Это называется мастерство и профессионализм good
                  Цитата: lis-ik
                  всю жизнь в розничной торговле

                  Вот отсюда оно и растет, кстати.
                  Голован Джек
      3. askort154 (Александр) Вчера, 13:30
        Tiras....Для этого есть ФАС.

        Это не ФАС, это прокладка. Напрягите память, сколько раз он ( Артемьев) после очередных , периодических, повышений цен на топливо ( в период посевных), с красной мордой в лице, докладывал ВВП о мерах наказания компаний , аж на несколько миллионов рублей ! ( которые они отбивают за считанные часы). Этот спектакль длится много лет. В итоге, рост цен на всё, что перевозится автомобильным транспортом и в работе сельхозтехники. Цена топлива - ноги инфляции в стране. Мне это понятно, им нет ?! Не верю.
        Это делается целенаправленно.
        askort154
        1. Ясен Пинь (Роман) Вчера, 18:52
          согласен, а Путин и не ведает, у него всё хорошо..
          Ясен Пинь
          1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 06:24
            (Мы выступаем за отмену акциза как вредного налога ) - очень полезный налог на бензины, за счет этого налога надо стимулировать переход на газ, развивать общественный электротранспорт, вело транспорт, гужевой транспорт, а также давать дотации перевозчикам жизненно важных грузов. А любителям машинок за свое удовольствие надо платить по 100 р/литр.
            Андрей Смирновский
            1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 08:18
              Цитата: Андрей Смирновский
              (Мы выступаем за отмену акциза как вредного налога ) - очень полезный налог на бензины, за счет этого налога надо стимулировать переход на газ, развивать общественный электротранспорт, вело транспорт, гужевой транспорт, а также давать дотации перевозчикам жизненно важных грузов. А любителям машинок за свое удовольствие надо платить по 100 р/литр.

              Поставил плюс,за развитие гужевого транспорта laughing
              Надеюсь,Вы прикладываете,к этому,усилия))
              Сибирский цирюльник
            2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:34
              Цитата: Андрей Смирновский
              А любителям машинок за свое удовольствие надо платить по 100 р/литр

              а вы уже готовы платить за молоко рублей по 200 а за мясо по 1000?!!
              Василенко Владимир
      4. Ююка (Юрий) Вчера, 14:25
        Цитата: Tiras
        Для этого есть ФАС.


        ФАС как мед, про это еще Винни-Пух сказал
        Ююка
      5. Сибирский цирюльник (Алексей) Вчера, 17:20
        Цитата: Tiras
        Для этого есть ФАС.

        Пример ,из жизни: в Калининграде была местная авиакомпания KD авиа..вплоне динамичная и развивающаяся. Планировали хаб сделать Европа-Россия..К-д -Москва- К-д,стоил от 2500 до 5000руб.,до Афин или Парижа 200 долларов..Забанкротили..пришел Аэрофлот и пришли цены,доходящие до 30000,в один конец,в горячий сезон. Местные обратились в ФАС..Штраф 300000руб. Всё..Едем дальше..
        Пы.сы. Год назад,ситуация несколько улучшилась,благодаря введению субсидированных билетов,для жителей области,в летний сезон.
        Сибирский цирюльник
    2. Svarog (Владимир) Вчера, 13:13
      Цитата: solzh
      Какая гарантия, что также не произойдет и с акцизами.

      Гарантий ни каких, голосовать надо было правильно.. Не ужели не понятно было, что пройдут выборы и пенсионный возраст, цены на бензин.. в общем антинародная машина с прытью и ретивостью продолжат уничтожать население России..
      Svarog
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Вчера, 13:20
        Цитата: Svarog
        что пройдут выборы и пенсионный возраст, цены на бензин.. в

        ну если с пенсионный возрастом как-то понятно то вот с бЕнзином конкретное кидалово
        Василенко Владимир
        1. Siegen (Валентин) Вчера, 13:39
          К 50 годам годам я понял, что главное для меня сейчас это уверенность в завтрашнем дне.
          Я точно знаю, что повысят плату за жкх, воду, электричество. Повысят налоги и цену на бензин. Выберут стабильного президента и невнятное правительство. Чемпионат мира по футболу пройдёт на высоте...
          В одном только неуверен: хватит ли мне сил и скудной зарплаты, чтобы всё это пережить. belay
          Siegen
          1. rammjager (Вячеслав) Вчера, 14:28
            За ЖКХ уже повысили.Порядка 200 рублей(свежиеплатежки)мелочь,а не приятно.Если что,Брянск.
            rammjager
      2. Zagon Вчера, 13:21
        Нефтянка вся должна быть государственной ..! Отжимать нужно у евреев эту отрасль России ! Многие сбежали , но самые хитрые остались и качают ресурсы России ! А еще и у нас цены подымают ..( многие сельхоз предприятия , уже обонкротятся ) И потом Смута и разграбление России ..Очередная попытка ?
        Во времена СССР бензин копейки стоил , тогда был огромный рост производства и всего...! Сейчас курс доллара и цена на нефть ,наша идеология в России ... Вот в этом наша проблема главная в России !
        Zagon
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 13:25
          Цитата: Zagon
          Вот в этом наша проблема главная в России !

          Хе-хе? wink
          Голован Джек
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 13:52
            Романголован negative -не палите Виталия lol !!!А то урякать wassat обяжем! !! belay Хо хо! !!!
            ДРЕВНЕЙШИЙ
            1. Голован Джек (Роман) Вчера, 13:54
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              не палите Виталия

              Есть soldier
              Голован Джек
        2. dsk (Сергей) Вчера, 13:28
          Цена в сто рублей за литр – это максимально мрачная перспектива....
          Цена в сто рублей за литр – это мрачная перспектива, но не максимальная...
          dsk
          1. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 16:58
            ребята с фермы говорят ,скоро молоком дешевле заправлять будет .
            но,если бензин будет по 50 -60 то молоко рублей по 150 и хлеб нормальный под 100.
            поганцы ,душегубы народа (голимый геноцид русского народа на пустом месте ,даже без войны) am
            Сергей иппон
        3. Lesorub (Анатолий) Вчера, 13:59
          Нефтянка вся должна быть государственной ..! Отжимать нужно у евреев эту отрасль России !

          Согласен с Вами! Но и государством правят он же.
          Lesorub
        4. Вадим237 (Вадим) Вчера, 15:46
          "Во времена СССР бензин копейки стоил." И зарплата была 150 - 200 рублей, а так же машин было в 20 раз меньше чем сейчас.
          Вадим237
          1. макс702 (Максим) Вчера, 16:35
            Цитата: Вадим237
            "Во времена СССР бензин копейки стоил." И зарплата была 150 - 200 рублей, а так же машин было в 20 раз меньше чем сейчас.
            в СССР заплата была 150 руб литр 93го стоил 40коп итого 375литров на зарплату, сегодня средняя зарплата 30 000 руб итого при цене в 50₽ 600литров.. Почти в два раза бензин сегодня дешевле.. Так что про копейки за бензин в СССР не надо...
            макс702
            1. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 16:59
              когда зарплата была 150 бензин был 11(98 бенз!) копеек ,че вреш то,а с начало 6.
              Стоимость бензина в СССР устанавливалась Государственным комитетом цен при Госплане СССР. 29 ноября 1968 года комитет утвердил прейскурант №083 за номером №882, согласно которому с 1 января 1969 года вводились следующие цены на бензин за 10 литров(читаем внимательно-за10!!:)
              А-66 – 60 коп.
              А-72 - 70 коп.
              А-76 – 75 коп.
              А-93 – 95 коп.
              А-98 – 1руб. 5 коп.
              Экстра - 1 руб.
              Топливная смесь – 80 коп.

              Характерно, что бензин чаще всего продавался надлежащего качества, согласно ГОСТам, принятым в СССР. При этом цена бензина в СССР при розничной продаже была единой для всех покупателей, будь то граждане, кооперативные организации или государство.

              Стоимость бензина в СССР была одинаковой на всей территории страны, за исключением некоторых отдаленных районов Сибири, где бензин стоил немного дороже.

              Приведенные выше цены на бензин в СССР немного повысились в начале 1970-х годов. Так, к примеру, бензин марки А-93 вместо 95 коп. стал стоить 1 руб. за 10 литров.
              и так было до 1983года неизменно.
              Сергей иппон
              1. макс702 (Максим) Вчера, 22:25
                Давайте времена совсем седой древности касаться не будем ибо можно алюминиевую ложку времён Менделеева вспомнить , а рассмотрим год 85й , з/п 150 и 93й 40 коп, остальное от лукавого.. Цену отлично помню ибо с отцом жигули заправлял .
                макс702
                1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 12:52
                  А давайте немного займемся математикой? Чуть чуть посчитаем, на коленке так сказать.
                  Цитата: макс702
                  а рассмотрим год 85й , з/п 150 и 93й 40 коп

                  Берем стоимость бензина на сегодняшний день, 95й стоит пускай 46 рублей за литр.
                  46 рублей / 0,4 рубля = 115 (получили коэффициент)
                  Берем ЗП 150 рублей * 115 = 17 250 рублей
                  То есть сейчас ЗП должна была бы равняться именно этой сумме: 17 250 рублей
                  Как ниже написал Роман, раньше ЗП в 150 рублей, не была средней. Средней была ЗП в 120 рублей (без вычета налогов), мать работая в Д/С получала 40 рублей, это так к слову.
                  То есть если пересчитать на "среднюю" получим 13 800 рублей (опять же без вычета налогов). У нас по области МРОТ 13 520, то есть это минимальная ЗП по области, не средняя, а МИНИМАЛЬНАЯ. Сравниваем со "средней" из 85 года, о ЧУДО да они практически одинаковы.
                  Цитата: макс702
                  остальное от лукавого.

                  Так что там от лукавого?

                  То что бензин дорожает, и это плохо, полностью согласен, и полностью поддерживаю негодование всех жителей страны, но..... манипулировать информацией считаю не совсем достойное занятие
                  korvin1976
            2. Голован Джек (Роман) Вчера, 16:59
              Цитата: макс702
              в СССР заплата была 150 руб

              ГЫЫЫ... это средняя, наверное.
              Вспоминаю себя: инженер после института, "номерной" НИИ, 140... минус подоходный, минус бездетность... ну, в общем, понятно.
              Кстати, был бы институт не "номерной" - начальная сумма была бы 110 request
              Голован Джек
              1. Silvestr (Сильвестр) Вчера, 17:11
                Цитата: Голован Джек
                ГЫЫЫ... это средняя, наверное

                после выпуска у меня 110 р. минус за бездетность +минус налог
                Не в тему, Джек. Вчера привезли с Королева умирать мужика с неверным диагнозом.Так что, не все так радужно в вашем городе. Здоровья!
                Silvestr
                1. Голован Джек (Роман) Вчера, 17:31
                  Цитата: Silvestr
                  Вчера привезли с Королева умирать мужика с неверным диагнозом

                  Ну, бывает... у меня любимая женщина умерла в 2009-м - рак не могли диагностировать, (цензура), дотянули до четверки...
                  Цитата: Silvestr
                  Так что, не все так радужно в вашем городе

                  В этом городишке под 200000 населения, половина как минимум - мужики... статистика-с request
                  Голован Джек
              2. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 17:28
                а у меня дед токарем 200 получал,а директор завода 280р.
                ну правильно дед то производил ,пользу приносил .
                а сейчас у нас в дегтяре токарь 25тыс рублей ,а директор 10 лямов .у него замы и замзами по ляму гребут-все наладили!
                из 25 тыс работающих 5 тыс и завод работает на 10% ,но говорят хуже будет.
                Сергей иппон
              3. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 17:30
                и да гыы -сейчас средняя зарплата 35тыс? более ?
                а так то да 10 -15тыс ..
                Сергей иппон
              4. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 17:34
                а еще вы забываете самое главное
                квартиры давали всем -бесплатно
                и про зарплаты посовестились бы -сейчас у граждан уходит на жкх чуть не ползарплаты .а тогда?
                забыли?
                Сергей иппон
                1. Голован Джек (Роман) Вчера, 17:47
                  Цитата: Сергей иппон
                  квартиры давали всем -бесплатно

                  Ага, точно... только не сразу.
                  Я с 85-го по 93-й (уже работая) по общагам мотылялся, и по съемным (комната на троих, ога).
                  А в 93-м приперло (дочери 3 года, со съемной срочно надо съехать, снять другую - без вариантов). Выгрыз у начальства квартиру в общаге (она, по щасью, былв квартирного типа).
                  И выгрыз потому лишь, что сильно нужен был - все учетные системы немаленькой (6000 чел.) конторы обеспечивала моя группа. Трое, считая меня. Вопрос лично директором конторы решался.
                  Выгнал из квартиры пару алконавтов, которых с работы уволили уже, а из общаги убрать - ну никак не получалось, отремонтировал, как сумел (93-й год. И деньги есть вроде, а купить что-нить нужное - поди попробуй), и стал в ней жить.
                  Вот така вот закавыка request
                  Голован Джек
                  1. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 22:25
                    а у нас с дегтяря даже грузчикам без проблем ,соседка контролер отк -3шку получила ,бесплатные лагеря для детей всегда были ,ну вот пришли приплыли -фигу всем.
                    Сергей иппон
                    1. Голован Джек (Роман) Вчера, 22:36
                      Цитата: Сергей иппон
                      а у нас с дегтяря

                      Да-а-ааа... разбаловали вас там, однако.
                      Коворов, говорите? Город ветров и... м-м-ммм... мотоциклов?
                      Не везде такая лафа была. Далеко не везде.
                      Голован Джек
                      1. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 22:57
                        заводы всегда отвечали за своих тружеников ,всегда и за их детей.
                        и так думаю было везде (тот же автоприбор,владимирский тракторный -все было так же хорошо жить в СССР,все знали ,что будущее у них ,их детей будет!
                        хотя ,чего это я -это вам не Союз сейчас,за 20 лет 15 тыс градообразующих предприятий сгинуло ...
                        Сергей иппон
                      2. Голован Джек (Роман) Вчера, 23:10
                        Цитата: Сергей иппон
                        и так думаю было везде

                        Ну, это Вы так думаете... я видел несколько другое. А потом - Вы работали на "приоитетном" заводе, понятно, что у вас там все красиво было.
                        В других местаз все было сильно попроще.
                        Я с 62-го года, есличё, так что не по телявысру сужу... своего опыта вполне хватает yes
                        Голован Джек
            3. неглавный (Андрей) Вчера, 22:11
              Цитата: макс702
              Цитата: Вадим237
              "Во времена СССР бензин копейки стоил." И зарплата была 150 - 200 рублей, а так же машин было в 20 раз меньше чем сейчас.
              в СССР заплата была 150 руб литр 93го стоил 40коп итого 375литров на зарплату, сегодня средняя зарплата 30 000 руб итого при цене в 50₽ 600литров.. Почти в два раза бензин сегодня дешевле.. Так что про копейки за бензин в СССР не надо...

              Вы слишком молоды! Во времена СССР АИ-93 стоил 15 копеек за литр, А-72 7 копеек, А-76 7,5 копеек!
              неглавный
              1. макс702 (Максим) Вчера, 22:29
                1985 год СССР? Да ! Бензин 93й 40 коп? Да ! Какие претензии?
                макс702
                1. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 22:59
                  проблемы с враньем
                  Среднемесячная зарплата рабочих и служащих СССР в 1985 г. составляла 190,1 руб. (3)
                  Сергей иппон
            4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 00:01
              Цитата: макс702
              Почти в два раза бензин сегодня дешевле.. Так что про копейки за бензин в СССР не надо...

              не напомните сколько стоил коммунальные в СССР, да и все остальное, глупо сравнивать, что-то одно
              Василенко Владимир
        5. Комментарий был удален.
        6. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Вчера, 16:19
          Цитата: Zagon
          Нефтянка вся должна быть государственной ..! Отжимать нужно у евреев эту отрасль России ! Многие сбежали , но самые хитрые остались и качают ресурсы России ! А еще и у нас цены подымают ..( многие сельхоз предприятия , уже обонкротятся ) И потом Смута и разграбление России ..Очередная попытка ?
          Во времена СССР бензин копейки стоил , тогда был огромный рост производства и всего...! Сейчас курс доллара и цена на нефть ,наша идеология в России ... Вот в этом наша проблема главная в России !

          Плюсанул,но выматерился. Ваш кумир,конечно-же не имеет никакого отношения к созданию тепличных условий для ,,таваищей,, и поддержке нынешней идеологии )) fool
          ДЕДПИХТО
      3. solzh (Сергей) Вчера, 13:26
        Цитата: Svarog
        голосовать надо было правильно

        Я голосовал правильно, за советскую народную власть.
        В даном случае виновата олигархическая структура нашего государства, с неуемной жаждой денег. И в данном случае, в случае отмены акцизов, понижения цен на бензин, по моему мнению, не предвидится. Все эти разговоры, про отмену акцизов, выгодны олигархам, цены не снизят, а прибыль увеличится на размер акцизов.
        solzh
        1. Неплохой (Виталий) Вчера, 13:36
          Всё было продумано и цель достигнута. И повышение, и наша реакция, и пресс-конференция, и выступления, что не так проголосовали.
          Неплохой
        2. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 17:06
          поддерживаю,
          никогда олигархи и их прихвостни не будут думать ни о стране ни о народе .
          никогда .
          вот бы 3 шкуры содрать -енто да!
          Сергей иппон
      4. cariperpaint Вчера, 13:47
        Правильно это как?))) есть какой то алгоритм?)))
        cariperpaint
      5. Ясен Пинь (Роман) Вчера, 18:55
        голосовать?)) сказки не рассказывайте,, ЦИК сам знает кто будет президент...у нас нет выбора, пусть хотя бы они были трижды прозрачны..
        Ясен Пинь
      6. region58 Вчера, 21:52
        Цитата: Svarog
        голосовать надо было правильно... ...в общем антинародная машина с прытью и ретивостью продолжат уничтожать население России.

        На чём основывается сей вывод? И "правильно" - это как? Просветите меня бестолкового. Только не говорите что кто то там в предвыборной программе чего то обещал. Мне тоже не нравится многое из происходящего, однако не видя полной картины (а я её не вижу, да и Вы, думаю, тоже) делать такие заключения, мягко говоря, неправильно.
        region58
        1. Svarog (Владимир) Вчера, 22:23
          Цитата: region58
          однако не видя полной картины (а я её не вижу, да и Вы, думаю, тоже) делать такие заключения, мягко говоря, неправильно.

          Очень плохо что вы не видите полной картины.. тут могу порекомендовать- открыть глаза...
          Svarog
          1. Голован Джек (Роман) Вчера, 22:41
            Цитата: Svarog
            могу порекомендовать- открыть глаза

            Да хоть оботкрывайтесь. Информацией, реальной, в объеме, достаточном для понимания происходящего, Вы все равно владеть не будете. Не дано request
            Объяснение для себя - да, придумаете. И будете считать, что Вам-то уж точно все понятно,
            PS: давно когда-то, где-то видел фразу: "Понять - значит, объяснить". Ну, вот прямо Ваш случай laughing
            Голован Джек
            1. Svarog (Владимир) Вчера, 23:04
              Цитата: Голован Джек
              Объяснение для себя - да, придумаете. И будете считать, что Вам-то уж точно все понятно,

              Что вам то не понятно, не нужно ничего придумывать и сочинять, не нужно конспирологии, достаточно объективно изучить факты и сравнить их с историей, с другими странами. Лень все перечислять и повторять, все на поверхности.. Чего Россия добилась за 20 лет? После алкоголика появилось гос-во, которое кое как, но управляемо.. вот и все достижения.. Гос-во должно существовать для народа, а у нас народ для отдельных лиц государственных..
              Svarog
              1. Голован Джек (Роман) Вчера, 23:15
                Цитата: Svarog
                После алкоголика появилось гос-во, которое кое как, но управляемо.. вот и все достижения..

                Появилось, на самом деле, гораздо боьше. Но втолковывать это Вам - увольте, я стараюсь троллей не кормить, тащем-та.
                Цитата: Svarog
                Гос-во должно существовать для народа, а у нас народ для отдельных лиц государственных..

                Бред патентованный, особенно вторая часть. Меня лично государство, в общем, устраивает (вода в трубе и електриццство есть, булки пекутся исправно и доставляются в магазин, шпаны на порядки меньше стало, чем в те же 90-е, ну, и так делее), а все прочее я для себя и близких мне людей и сам обеспечу. В пределах сил своих и отпущенного мне времени.
                Так что я - вполне доволен. И переубеждать меня бестолку, не тратьте порох понапрасну request
                Голован Джек
                1. Svarog (Владимир) Вчера, 23:22
                  Цитата: Голован Джек
                  И переубеждать меня бестолку, не тратьте порох понапрасну

                  Да я и не собирался..Вы наверно забыли, но разговор это вы и начали... hi
                  Svarog
              2. region58 Сегодня, 00:29
                Цитата: Svarog
                Гос-во должно существовать для народа

                Любое государство это форма принуждения. Прописная истина... И по большому счету нужно чтобы люди не поубивали друг дружку, и для защиты от других желающих сделать то же самое.
                region58
            2. region58 Сегодня, 00:19
              Цитата: Голован Джек
              где-то видел фразу: "Понять - значит, объяснить"

              "Пикник на обочине". Не?
              Ну а как насчёт того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал.
              — Я тоже, — сказал Валентин. — Но вся беда в том, что человек, во всяком случае, массовый человек, тот, которого вы имеете в виду, когда говорите «про нас» или «не про нас», — с лёгкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о боге, например, даёт ни с чем не сравнимую возможность абсолютно всё понять, абсолютно ничего не узнавая… Дайте человеку крайне упрощённую систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощённой модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул плюс так называемая интуиция, так называемая практическая смётка и так называемый здравый смысл.
              region58
          2. region58 Сегодня, 00:15
            Цитата: Svarog
            порекомендовать- открыть глаза...

            Увы, ни ФСБ, ни МВД, ни Росстат, ни какой либо другой государственный институт мне свои доклады и аналитику не присылают. То что я лично вижу вокруг - в масштабах страны меньше чем мизер, поэтому, как говорится: "Я вам не скажу за всю Одессу(с)..."
            region58
    3. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Вчера, 14:08
      Какая гарантия, что также не произойдет и с акцизами.

      Никаких гарантий никто не даст. Более того чиновники и эксперты разных уровней и мастей говорят не о том, что цены на бензин снизятся, а напротив говорят, что меры правительства лишь замедлят на время рост цены, то есть цена будет продолжать расти. Возможно наполнить внутренний рынок бензином дала бы возможность того, что привязать экспортную долю бензина в пересчете на барель нефти к внутренней поставки бензина (нефтепродукта) в пересчете на эту же величину сырой нефти этой же компании причем обязать выполнять внутренние поставки вперед внешних. То есть грубо говоря поставила компания на внешние рынки 100 литров бензина полученного из 2 барелей то на внутренний рынок эта же компания обязана поставить 200 литров бензина из 2 барелей нефти и пока не произойдет фактическая поставка потребителю то есть пока АЗС не отчитается о продаже этого бензина в рознице не давать осуществлять поставку на внешние рынки. Может тогда эффект будет?
      Алекс2048
    4. Комментарий был удален.
      1. Леший1975 Вчера, 15:07
        Поддерживаю. Да, че? На их фоне то мы всегда, ух. Я думаю, сейчас и запутинцы нам это объяснят.
        Леший1975
    5. Deck (Pertti) Вчера, 14:40
      Рецепт прост: стране нужен нормальный президент, с яйцами! Который будет думать не о своих дружбанах, а об избирателях
      Deck
      1. Леший1975 Вчера, 15:16
        Прост, то он прост, да не совсем. Если больше половины страны уверены, что если не он, то больше никто и не сможет. Тут и многие товарищи на сайте ВО постоянно эту мысль доводят до читающих. А на вопрос, ну а когда все же уже не он, по объективным физиологическим причинам (возраст там и все такое), на кладбище, накрывшись белой простыней, в тот же день отползать или погодить чуть? Второго то такого "великого" и на горизонте нет, и по тв. по этому поводу ничего не говорят. Ответа не дождешься. В общем, у меня полная растерянность. А как просто рецепт, так двумя руками ЗА.
        Леший1975
        1. Ясен Пинь (Роман) Вчера, 18:58
          в чем ВВ велик, только в одном прекратилась война в чечне и бандитов стало меньше, зато они стали с погонами и в банках..
          Ясен Пинь
    6. лаврентий павлович (валерий) Вчера, 15:48
      Цитата: solzh
      «отмену акциза как вредного налога» либо радикального его снижения.

      У меня сразу возникает вопрос: А вы уверены, что после отмены акциза или его снижении, цены на бензин упадут? Не получится ли так же, как и в 2003 году, когда снизили ставку НДС на 2% с 20% до 18%. Тогда цены не изменились. Никто из предпринимателей не стал снижать цены, коммерсанты просто эти 2% положили себе в карман. Какая гарантия, что также не произойдет и с акцизами.

      Цены на топливо в стране должно контролировать правительство и никак по другому. Помимо контроля цен правительство должно жестко контролировать качество и наличие топлива на заправках. Принять закон о подрыве топливной безопасности страны, за саботаж, повышение цен, некачественное топливо ввести огромные штрафы, вплоть до национализации АЗС и передачи через аукцион добропорядочным компаниям.
      лаврентий павлович
      1. jjj Вчера, 16:57
        На Украине литр топлива дороже 60 рублей. В Германии и того выше. К этим уровням российски цены и будут идти. Если цены сдерживать искусственно, то топлива не будет вообще. Такое "за советские копейки" уже бывало. И про талоны на топливо помним хорошо.
        Речь должна идти о другом, о росте реальных доходов. При зарплате в сотню тысяч многие бы вопросы снялись сами собой.
        А государство сейчас пытается сделать так, чтобы рост цен на топливо происходил хотя бы в каких-то рамках приличия
        jjj
        1. Silvestr (Сильвестр) Вчера, 17:15
          Цитата: jjj
          На Украине литр топлива дороже 60 рублей.

          это образец для подражания?
          Цитата: jjj
          В Германии и того выше.

          а если сравнить доходы и уровень жизни?
          Цитата: jjj
          Речь должна идти о другом, о росте реальных доходов.

          с этим правительство как раз и борется
          Цитата: jjj
          А государство сейчас пытается сделать так, чтобы рост цен на топливо происходил хотя бы в каких-то рамках приличия

          а получается, как всегда, до неприличия безобразно
          Silvestr
          1. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 17:41
            правильнее не так -а почем был в ливии (при кадафи ) или в эмиратах .?
            норвегия -да хоть по 150 в пересчете -правда зарплаты даже средние в 5 раз поболее.
            в нашем саду пришли посрывали яблоки и нам дороже же .чем на рынке ...
            Походу в Беларусии дешевле .
            Сергей иппон
          2. prapor55 (Александр) Вчера, 20:30
            С кем борется наше правительство???!
            prapor55
        2. Комментарий был удален.
    7. Маз Вчера, 19:11
      Устроить всеобщую акцию - не покупать бензин один день в неделю, перекрыть трассу Москва - Сочи, завалить ЖД дорогу лесом Москва - Владивосток. .... Токо кишка тонка. Перетерпят, как украинцы майдан и его последствия
      Маз
    8. Rostislav (Ростислав) Вчера, 19:53
      Глупости пишете. НДС платится в бюджет, снижение ставки означает уменьшение налоговых поступлений, а не увеличение дохода фирмы. Вот если налог на прибыль уменьшат, а цены прежние останутся, тут вправе говорить, что "себе в карман положили".
      Rostislav
    9. Labrador (Дмитрий) Вчера, 23:36
      100% ничего не изменится!
      Надо искать рычаги финансового давления на всех игроков внутреннего рынка, которые объективно замешаны в повышении цен. Бить по кошельку. А рынок пустым не останется - не тот товар, чтоб от торговли им отказываться.
      Labrador
    10. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 06:22
      Очень дешёвый бензин был в Ливии. Гоняли на машинах в своё удовольствие. А свергли диктатора и теперь ездят на верблюдах. И это правильно. Не загрязняют атмосферу, не разбивают автострады, Не ускоряют нагревание планеты. И берегут нефть для своих потомков. А вот в Норвегии бензин очень дорог. И никаких революций.
      Андрей Смирновский
  2. Siegen (Валентин) Вчера, 13:02
    Надо национализировать нефтедобычу и распределение
    Siegen
    1. kepmor (Алексей) Вчера, 13:14
      ...Надо национализировать нефтедобычу и распределение...
      с нашими то чиновниками????...вот тогда точно придёт "белый полярный зверёк" на все НПЗ и АЗС...будем номерки очереди на ладонях писать и в 5 утра на переклички бегать...

      kepmor
      1. Siegen (Валентин) Вчера, 13:19
        с нашими то чиновниками

        А они не наши... а капиталистические менагеры belay
        Siegen
        1. Siegen (Валентин) Вчера, 13:23
          Капиталистическая экономика развивается циклично: периоды, когда
          невидимая рука рынка устает рулить, сменяют времена, когда отчетлива
          видна другая часть его тела wassat
          Siegen
    2. рич (дмитрий) Вчера, 13:14
      или запретить продажу углеводородов за рубеж, пока не будет насыщен внутренний рынок
      рич
      1. Alex-a832 (Алексей) Вчера, 16:43
        Цитата: рич
        или запретить продажу углеводородов за рубеж, пока не будет насыщен внутренний рынок

        Тут есть ряд моментов, которые игнорируют или не знают многие комментаторы. Цена на топливо заключается не только и не столько от международной цены на нефть, а от себестоимости производства топлива из нее. А это: индексации зарплат, рост цен на энергоисточники, затраты на модернизацию, налогообложение, ставки по кредитам для юр.лиц. Поэтому, если проследить динамику цен на бензин за последние 15 лет и сопоставить ее с динамикой инфляции (а цена на энергоресурсы в тех же зависимостях), получим сходную динамику роста цены. Перенасыщение внутреннего рынка нефтью также не принесет желаемых результатов, т.к. производственные мощности нефтепереработки едва покрывают внутренний рынок топлива. Поэтому, если затарить внутренний рынок нефтью, эффекта это не окажет, но будут потери от экспорта нефти, который постараются компенсировать ценами на топливо внутри страны и снова те же грабли. Я поддерживаю идею гос регулирования цены на бензин, с ограничением роста цены на него размером 1/2 от годовой инфляции. Пофиг на инфляционные потери, т.к. рост цены на топливо сам стимулирует инфляционные процессы. Внутренний рынок в России нельзя оставлять чисто капиталистическим. Пора бы возвращаться к социализму, пусть плавно и без перегибов.
        Alex-a832
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 16:55
          Цитата: Alex-a832
          Внутренний рынок в России нельзя оставлять чисто капиталистическим. Пора бы возвращаться к социализму, пусть плавно и без перегибов

          Причем тут "измы", просто нужно эффективное госрегулирование цен на ключевые товары.
          А так - спасибо за грамотный комментарий. К сожалению, большинство читателей егодаже до половины не прочтет. ИМХО.
          Голован Джек
          1. Silvestr (Сильвестр) Вчера, 17:18
            Цитата: Голован Джек
            просто нужно эффективное госрегулирование цен на ключевые товары.

            что-то часто с вами стал соглашаться, Джек hi
            Silvestr
            1. Голован Джек (Роман) Вчера, 17:20
              Цитата: Silvestr
              Цитата: Голован Джек
              просто нужно эффективное госрегулирование цен на ключевые товары.

              что-то часто с вами стал соглашаться, Джек hi

              Валяйте... меня не напрягает laughing
              Голован Джек
          2. region58 Вчера, 21:59
            Цитата: Голован Джек
            большинство читателей егодаже до половины не прочтет.

            Дык комментарии в основном на эмоциях... хотя... не на форуме домохозяек всё таки... какая то логика должна присутствовать.
            region58
          3. Svarog (Владимир) Вчера, 22:27
            Цитата: Голован Джек
            Причем тут "измы", просто нужно эффективное госрегулирование цен на ключевые товары.

            Голован, удивляете меня, не ожидал, что вы проникнитесь идеями социализма... )))
            Svarog
    3. cariperpaint Вчера, 13:39
      И тогда цена упадет?))) это даже смешно читать. Не то что думать на эту тему)))
      cariperpaint
      1. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Вчера, 14:14
        А следовало бы подумать.
        Может надо не пошлиной регулировать... А напрямую запретить поставку на внешний рынок пока компания не поставит на внутренний рынок кратное количество.
        Алекс2048
        1. zxc15682 (Алексей К) Вчера, 16:23
          Нужен гос резев по топливу по сталям а так всегда будут завышать цены
          zxc15682
        2. cariperpaint Вчера, 20:59
          А у нас на внутренний рынок мало поставили?
          cariperpaint
  3. filatik (Алексей) Вчера, 13:02
    Есть ощущение, что скоро в России начнут воровать бензин средь белого дня. Неудивительно. Почему в Белоруссии батька сказал и цены упали? Что творится то вообще. Нет мыслей как снизить (я подчеркиваю-снизить) цены на топливо? Ищут способы как ободрать народ.
    filatik
    1. Ююка (Юрий) Вчера, 14:34
      Цитата: filatik
      Есть ощущение, что скоро в России начнут воровать бензин средь белого дня. Неудивительно. Почему в Белоруссии батька сказал и цены упали? Что творится то вообще. Нет мыслей как снизить (я подчеркиваю-снизить) цены на топливо? Ищут способы как ободрать народ.


      меня умиляет другое - говорят о снижении акцизов и как достижение - стабилизация(??) цен! про снижение никто не заикается! все отработано уже с 90-х - повышение до "нужного" уровня, затем - обглоданная косточка в виде подачки - чисто символическое снижение и празднование этого события...
      Ююка
    2. Silvestr (Сильвестр) Вчера, 16:33
      Цитата: filatik
      скоро в России начнут воровать бензин средь белого дня

      была такая беда в 2000-х. Крышки на бензобак с замками продавались. Потом полегчало.
      Silvestr
      1. Голован Джек (Роман) Вчера, 16:48
        Цитата: Silvestr
        Цитата: filatik
        скоро в России начнут воровать бензин средь белого дня

        была такая беда в 2000-х. Крышки на бензобак с замками продавались. Потом полегчало.

        У соседа моего регулярно лет пять уже с Газели сливают.
        Правда, он ее поставил удачно - кругом кусты, и ни единой камеры laughing
        Тут уж - кому что на роду написано, я так считаю request
        Голован Джек
        1. Silvestr (Сильвестр) Вчера, 17:09
          Цитата: Голован Джек
          У соседа моего регулярно лет пять уже с Газели сливают.
          Правда, он ее поставил удачно - кругом кусты, и ни единой камеры
          Тут уж - кому что на роду написано, я так считаю

          согласен.
          Но тогда сливали массово, сейчас все-таки такого нет. Да и щетки стеклоочистителей не воруют
          Silvestr
  4. kepmor (Алексей) Вчера, 13:03
    резкое подорожание бензина после 18 марта вполне ожидаемый процесс "отбития" упущенной прибыли в предверии выборов...
    настораживает другое...уж больно часто в СМИ стала мелькать цифра 100 руб. за литр...не спроста это жу-жу...
    kepmor
    1. Ююка (Юрий) Вчера, 14:37
      Цитата: kepmor
      резкое подорожание бензина после 18 марта вполне ожидаемый процесс "отбития" упущенной прибыли в предверии выборов...
      настораживает другое...уж больно часто в СМИ стала мелькать цифра 100 руб. за литр...не спроста это жу-жу...


      после такого "жу-жу" цена будет 70-80 и народ с облегчением скажет - фух! ну это же не 100....
      Ююка
    2. Muvka (Владимир) Вчера, 14:43
      Цитата: kepmor
      резкое подорожание бензина после 18 марта вполне ожидаемый процесс "отбития" упущенной прибыли в предверии выборов...
      настораживает другое...уж больно часто в СМИ стала мелькать цифра 100 руб. за литр...не спроста это жу-жу...

      Ой, а сколько в 14 году мелькала в СМИ инфа о том, что доллар за 100 будет, что банки новые табло закупают, а он хлоп, и до 50 тогда свалился... СМИ не показатель.
      Muvka
      1. Голован Джек (Роман) Вчера, 16:46
        Цитата: Muvka
        Ой, а сколько в 14 году мелькала в СМИ инфа о том, что доллар за 100 будет

        С языка сняли, практически. +++
        Голован Джек
    3. Silvestr (Сильвестр) Вчера, 16:35
      Цитата: kepmor
      настораживает другое...уж больно часто в СМИ стала мелькать цифра 100 руб. за литр...не спроста это жу-жу...

      а я так скажу- да и хрен с ним. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Избирателя надо воспитывать
      Silvestr
  5. sir_obs (Борис) Вчера, 13:04
    Китайцы в свое время запретили вывозить в виде сырья редкоземельные металлы. Только в виде готовой продукции, в компьютерах, смартфлнах и аккумуляторах. Ну и так далее. Проблема была решена, а заодно промышленность развили в этом направлении.
    Ну вот, что-то подобное должно быть и тут. А все эти рассказы про вертикали и горизонтали, это все сказки.
    sir_obs
    1. cariperpaint Вчера, 13:41
      Переработать то количество нефти что добывается самим?))) это из какой фантастической книги пример?)))
      cariperpaint
      1. sir_obs (Борис) Вчера, 14:55
        Переработать то количество нефти что добывается самим?))) это из какой фантастической книги пример?)))


        Зачем все? поставить в зависимость вывозимое сырье от внутреннего рынка. Чем больше вывозишь тем сложнее это должно быть, в противном случае компаниям вооьще не интересно производство. Схема должна быть такой, чтобы стимулировать перераьотку и получать конечный продукт, а не тупо сырье гнать на экспорт.
        Это все равно как, если бы вы получили наследство и тупо его промотали, а могли бы вложить в производство и приумножить.
        Норги больше нас в два раза нефти продают, только вот почему-то мы у них бензин покупаем.

        А мы даем заработать кому уголно, только не самим. И это не только нефти касается.
        Вот в чем корень зла.
        sir_obs
        1. Леший1975 Вчера, 15:29
          В целом по тексту согласен. За исключением "А мы даем заработать кому уголно, только не самим. И это не только нефти касается.
          Вот в чем корень зла."
          Против "кому угодно" прямо категорически возражаю. Нет, не кому угодно, а лучшим людям РФ. Потому как, кто угодно, это слишком неопределенный круг лиц. Да и не такая мы страна, что бы кому угодно разрешать на общенародном достоянии (эка я загнул, ну да по конституции так) наживаться. А между тем многие, за исключением запутинцев конечно, таких лиц прекрасно могут вспомнить и имена их не секрет. Но я так думаю, что Вы будете не против моего дополнения к вашему посту.
          Леший1975
  6. Million (Влад) Вчера, 13:05
    Проблему создали на пустом месте.Нефтедобывающая великая держава!Позор!
    Million
    1. sir_obs (Борис) Вчера, 13:10
      Проблему создали на пустом месте.Нефтедобывающая великая держава!Позор!


      Это чтобы нас страной-бензокологкой не называли. А нету у нас бензина.
      sir_obs
    2. ROSS 42 (ROSS) Вчера, 14:32
      Цитата: Million
      Проблему создали на пустом месте.Нефтедобывающая великая держава!Позор!

      В баки авто не нефть заливают. Нефтепереработкой никто не хочет заниматься. Почему на хлеб цены можно держать, а на бензин нет? Просто государство в этом не заинтересовано.
      ROSS 42
      1. Леший1975 Вчера, 15:44
        Потому что затраты на производство хлеба гос. датируются ну и путем налогов конечно, что бы электорат не взвыл, (про качество, это другая тема). И самое главное, за счет хлеба нельзя снимать "сливки" со всей экономики, а за счет энергоресурсов, очень даже можно. А то, что после таких цен, экономика не конкурентна (за исключением экспортно ориентированных отраслей), так и задачи такой нет. И при ВВП (и в целом сложившейся системе нынешнего государства) никакого такого государственного интереса и быть не может. Поэтому, как говорил Карлсон: спокойствие, только спокойствие. Дорожал и будет дорожать.
        Леший1975
  7. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 13:09
    как забодали эти шкурообдиратели ..
    может лучше с эмиратов бензин для населения покупать?там в перерасчете 14 рублей за литр angry
    позорище.
    Сергей иппон
  8. Altona (Евгений) Вчера, 13:11
    Цитата: Siegen
    Надо национализировать нефтедобычу и распределение

    ---------------------------
    Смысла нет. В так называемых госкомпаниях сидит вполне себе ненасытный менеджмент, который также не прочь хапнуть свое.
    Altona
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 13:12
    Для начала нужно разобраться, кто и зачем цены повысил! И наказать гигантскими штрафами, или даже отзывом лицензии! Остальные цены сразу снизят, и сильно снизят! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Zagon Вчера, 13:30
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Для начала нужно разобраться, кто и зачем цены повысил! И наказать гигантскими штрафами, или даже отзывом лицензии! Остальные цены сразу снизят, и сильно снизят! !!

      Наивный вы ...! Ну год они продержат цены ? А потом свое возьмут свое , очередным скачком ! Национализировать нужно топливо-энергетический комплекс России ! ВСЕ разграбят падлы ...И до смуты кровавой Россию. доведут ! soldier Чую генами ...
      Zagon
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 13:48
        Виталий fool если штрафануть капитально , да отозвать лицензию, тут цены в течение пары НЕДЕЛЬ на место станут! А ты про год говоришь! !! belayКстати, талисман сайта lol , я тебя все равно +++!!! drinks
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. region58 Вчера, 22:10
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          штрафануть капитально , да отозвать лицензию, тут цены в течение пары НЕДЕЛЬ на место станут!

          Несколько лет назад было, искать не буду - лень... Новости, весна, заседание... Путин и владельцы НПЗ - Путин им: "Посевная, нельзя цены поднимать, и всё такое", они:"Да да, конечно, понимаем, что мы не люди что ли, войдём в положение". Головами покивали, в блокнотики записали. И прикрыли заводы то ли на плановый, то ли на еще какой то ремонт... или профилактику... не помню... Цены поперли, владельцы плечами пожали: "Чего - могучая рука рынка..." Открылись... Усё.
          region58
    2. kepmor (Алексей) Вчера, 13:30
      и где же найти то этих самых "разбирателей" и "наказателей"?...
      странный вопрос - кто и зачем...внимательно посмотрите на руководство роснефти, газпромнефти,татнефти с лукойлом...
      БА!!!!!...до чего же знакомые лица!!!!!...
      и у всех на лацкане пиджака отличительная метка вора...значок едроса...
      kepmor
      1. Deck (Pertti) Вчера, 14:43
        А в кармане корочка сотрудника ...
        Deck
    3. Million (Влад) Вчера, 13:55
      Путина наказать хотите?)))
      Million
    4. Леший1975 Вчера, 15:48
      Ну да, так и вижу "пчелы против меда". Это кто-же кого наказывать будет? Тут глубже копать нужно.
      Леший1975
    5. Silvestr (Сильвестр) Вчера, 16:37
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Для начала нужно разобраться, кто и зачем цены повысил!

      союз власти и олигархов.Кто еще в стране может рулить?
      Silvestr
  10. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Вчера, 13:16
    Как избежать дальнейшего роста цен на бензин?
    очень простой и действенный способ
    Василенко Владимир
    1. Deck (Pertti) Вчера, 15:02
      А навстречу им Сечин! wink
      Deck
    2. Вадим237 (Вадим) Вчера, 15:52
      Ждём производство: электрокаров, электрогрузовиков и электроавтобусов в России - Маск поможет.
      Вадим237
  11. senima56 (Николай) Вчера, 13:23
    В бытность премьер-министром Украины, Юлия Тимошенко решила вопрос так, обратившись к нефтяным компаниям : "Или вы завтра снижаете цены на бензин, или послезавтра я ваши компании национализирую!" На другой день цены на бензин в Украине снизили. Правда это стоило Тмошенко места премьер-министра (сильна нефтяная мафия!). Наше правительство хочет и "рыбку съесть и мягко сесть"! Оно получает доходы и с нефти и с акцизов на бензин. Надо бы что-то одно выбрать! И ещё: пора объяснить нашим нефтяным магнатам, что время СВЕРХ-доходом прошло и пора получать ОБЫЧНУЮ прибыль, но не СВЕРХ-прибыль, и нужно с этим смириться! Их же не упрекают в том, что они в своё время хапнули общенародное достояние и жируют на этом?
    Пора делиться!
    senima56
    1. ROSS 42 (ROSS) Вчера, 14:40
      Цитата: senima56
      Правда это стоило Тимошенко места премьер-министра (сильна нефтяная мафия!).

      Это будет стоить места, когда премьер - не член мафии... belay У нас куда ни глянь мафий развелось: банковская, биржевая, топливная, энергетическая, природно-ресурсная, рыболовная, алкогольная, табачная, продуктовая, наркомафия, аптечная, медицинская, спортивная, строительная, мафия ЖКХ... belay В ГД и то мафия заседает, сама законы придумывает - сама принимает. Там выше картинка была с вооружёнными наганами людьми - это наш выход из положения...
      ROSS 42
      1. Голован Джек (Роман) Вчера, 14:59
        Цитата: ROSS 42
        Там выше картинка была с вооружёнными наганами людьми - это наш выход из положения...

        Не-а... этот как раз Ваш "вход в положение".
        Навеяло:
        Цитата: Наутилус Помпилиус
        ... и если есть те кто приходит к тебе найдутся и те кто придет за тобой

        Не сумлевайтесь - найдутся yes
        Голован Джек
        1. Леший1975 Вчера, 16:00
          А я не соглашусь. И цитата слабовата. Что-бы я согласился, аргумент должен звучать так: и что, хочешь 3-й мировой. Вот тут я сразу пас, и на все согласен, потому как такой козырь (ну или что-то подобное) кроет любые аргументы. Так что от чистого сердца- берите на вооружение. Ну да, Вы наверное и сами в курсе такого довода?
          Леший1975
          1. Голован Джек (Роман) Вчера, 18:12
            Цитата: Леший1975
            А я не соглашусь... Что-бы я согласился, аргумент должен звучать так

            Как-то Вы того... не в кассу, нет?
            А согласитесь Вы, или нет - мне плоскопараллельно.
            Вопрос-то не к Вам был, не заметили? wink
            Голован Джек
            1. Леший1975 Вчера, 21:51
              Отчего же не заметил. Это очень даже. Извините, я не заметил, что у Вас на общественном сайте приватный разговор. Думал скучаете (смотрю, кроме Вас по данной теме ВВП особо никто и не защищает), вот и решил Вас взбодрить. request
              Леший1975
              1. Голован Джек (Роман) Вчера, 21:55
                Цитата: Леший1975
                Извините, я не заметил, что у Вас на общественном сайте приватный разговор

                Ай-ай-ай, как нехорошо, да...
                Там вьюноша мечтал о чекистах с пистолетами. Я ему и намекнул, что и к нему они могут заглянуть тоже. Так, чисто "за компанию". Очень хотелось узнать его (именно его) реакцию.
                И тут пришли Вы, и решили меня
                Цитата: Леший1975
                взбодрить

                belay
                Спасибо, конечно, за участие laughing
                Да, это... и где это я там "защищаю ВВП"? У меня тут свои интересы... развлекаюсь я тут, короче wink
                Голован Джек
      2. senima56 (Николай) Вчера, 19:18
        Я о том же! У нас нет "рынка" как такового. У нас сговор, картели и монополисты! Причём везде! Самая дорогая сотовая связь, самые дорогие авиабилеты (уже чуть ли не за свой счёт нас возят!) и за бензин, ну прям нам доплачивают (только мы об этом не знаем!) А вот как покончить с этим всем "цивилизованным образом" (без революций и потрясений)? Вопрос!
        senima56
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 13:23
    Может буржуинскую систему государственного устройства поменять?
    parusnik
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Вчера, 17:58
      Думаю,Вам многие будут обязаны,если Вы это сделаете!))
      Сибирский цирюльник
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 18:17
        Один в поле-не воин...
        parusnik
  13. Пленник (Айрат) Вчера, 13:24
    Как- как. Расстрелять президента Независимого топливного союза, послушать нового и его шлепнуть! Ну и парочку другую владельцев сетей АЗС рядышком у стенки пристроить, что бы президентам не скучно было winked
    Пленник
  14. андрсон (андерсон ..) Вчера, 13:31
    [/quote]Как избежать дальнейшего роста цен на бензин? [quote]
    Никак !
    андрсон
  15. Curious (Victor) Вчера, 13:32
    Население страны, которая является одним из мировых лидеров по добыче нефти, жалуется на цены на бензин - парадокс! В той же Саудовской Аравии при практически одинаковой добыче цены на бензин на четверть ниже, а ВВП на душу населения вдвое больше.
    Curious
    1. cariperpaint Вчера, 13:45
      Количество нефти добываемое ими и нами сравните. А потом сколько населения живет и размеры. Потом посчитайте все на человека. Сравнивать наши государства просто смешно.
      cariperpaint
    2. Антарес (Антарес) Вчера, 21:43
      Цитата: Curious
      В той же Саудовской Аравии при практически одинаковой добыче цены на бензин на четверть ниже, а ВВП на душу населения вдвое больше

      не очень сравнение.
      Разница в климате, что РФ приходиться половину энергии всей тратить на выживание в таком климате(беда с температурой+увлажненностью в России всегда это ее 2 истинные беды, а дураки и дороги лишь производные.)
      впрочем на данный момент в поисках денег арабы раскулачили "друзей" на 100 млрд а в РФ так не принято с друзьями...поэтому их не раскулачат
      даже дикие в недавнем прошлом(в отличии от России) саудиты поступают иначе в поисках резервов и будущего.
      Антарес
  16. Siegen (Валентин) Вчера, 13:33
    Я не понимаю, почему вы все не понимаете, почему растут цены на бензин.
    Это же элементарно:
    1. Когда растут цены на нефть, то ясен пень, раз бензин делается из
    нефти, то и цены на бензин должны расти.
    2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится повышать цены на
    бензин, чтобы компенсировать падение доходов от цен на нефть.
    3. Когда цены на нефть стабильные, то цены на бензин растут, потому что
    инфляция.
    И кому тут что не ясно?
    Siegen
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 14:25
      Цены на бензин растут'" потомушто " , а дальше идет сказка, а не попытка объяснить причины роста! Что бы не было -инфляция, дифляция, но цены на бензин растут стабильно! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Siegen (Валентин) Вчера, 14:40
        Опять забыл поставить смайлик, что, мол, типа анекдот, типа юмор... fellow
        Siegen
    2. region58 Вчера, 22:16
      Цитата: Siegen
      почему растут цены на бензин.
      Это же элементарно:

      Да не...
      Цены на бензин выросли потому что из за предыдущего повышения цен выросли затраты на его транспортировку. wink
      region58
  17. ИванИванов Вчера, 13:39
    вопрос типа "как заставить бизнес действовать вне бизнес логики?"
    ИванИванов
    1. ROSS 42 (ROSS) Вчера, 14:43
      Цитата: ИванИванов
      вопрос типа "как заставить бизнес действовать вне бизнес логики?"

      Надо бизнесменам поменять название на промышленников. А занятие бизнесом приравнять к спекуляции. Как с ней боролись в СССР можно вспомнить...
      ROSS 42
      1. Голован Джек (Роман) Вчера, 14:53
        Цитата: ROSS 42
        занятие бизнесом приравнять к спекуляции

        Цитата: С.Есенин "Черный человек"
        ... Ах, люблю я поэтов! Забавный народ...

        Пример из жизни Вам, из тех, кого Вы в "шпекулянты" определить предполагаете:
        Компания тогрует спортинвентарем. Который по ее заказу производится... много где. В основном Китай, но есть и Франция, и Германия, и многоне другое.
        Товар изготавливается под заказ от этой компании. Оплачивается там, привозится сюда. Растамаживается, привозится на склад (склад арендованный). Дальше - распространяется через сеть магазинов (с полсотни по стране) и через интернет-магазин.
        Все налоги платятся, компания чисто белая.
        Говорю так уверенно, потому как сам там работаю, и обеспечиваю, в частности, работу того самого интернет-магазина. Ну, и помощь логистике, бухам и прочая... программисты мы, учетные, типа.
        Это, по-Вашему, спекулянты?
        Ну, тогда Вы - Муслим Магомаев laughing
        Голован Джек
    2. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 22:39
      ну может не по 5 лямов зарплаты в одно рыло в один день получать?
      вот вам и логика -а кто он такой?хозяин всея руси?
      Сергей иппон
  18. Vard Вчера, 13:44
    Сейчас процент розничных накруток на бензин 16 процентов... Совокупный доход нефтяных компаний... Они у нас и добывают и перерабатывают нефть тридцать пять процентов... и им все мало... Зажрались... Бедненькие...
    Vard
  19. Siegen (Валентин) Вчера, 14:04
    Как на субботник идти - так мы товарищи.
    А как цены задрать на бензин или ЖКХ - так мы ГОСПОДА! belay
    Siegen
  20. Lesorub (Анатолий) Вчера, 14:04
    Как избежать дальнейшего роста цен на бензин? Мнение эксперта

    Пассивность нашего населения и политическая слепота - остальное последствия. В стране где добыча нефти и газа в столь больших обьемах, литр бензина должен стоить чуть дороже литра воды (не буду приводить пример других стран) - ну , а так Эт просто грабеж населения на пустом месте!
    Lesorub
  21. Витас (Витас) Вчера, 14:18
    Вчера было 43-40, сегодня 43-20. Малость упали... но поднимались цены лучше.
    Витас
  22. APASUS (Pavo) Вчера, 14:31
    Вообще странно все как то ,проблему раздули из за пустого яйца! Зачем правительству налоговая политика,как оно пользуется им ? Может проблема не в ценах на бензин ,а в неспособности пользоваться предлагаемым инструментом ? Тут еще один аспект может себя проявить,такой как заинтересованность,а на основании чего некоторые личности в правительстве смотрят сквозь пальцы ,
    можно тоже прийти к определенному выводу!
    APASUS
  23. Чича сквад (Владимир) Вчера, 14:46
    Вна Украине когда в 2014 астрономически выросли цены на топливо, то они просто убрали все сборы с электромобилей, а в 2016 значительно снизили таможенные пошлины на ввоз электромобилей.
    Чича сквад
    1. Антарес (Антарес) Вчера, 21:52
      Цитата: Чича сквад
      Вна Украине когда в 2014 астрономически выросли цены на топливо, то они просто убрали все сборы с электромобилей, а в 2016 значительно снизили таможенные пошлины на ввоз электромобилей.

      в 2015 убрали ввозную пошлину. Сейчас с 1 января отменили НДС( то есть еще 20% а точнее 22.3)
      Катастрофическая зависимость от импортного топлива вынуждает...
      Продажи электрокаров утроились.были приняты преференции для электротакси и аренды электромобилей
      Пишут что в Узбекистане производство автомобилей вообще освободили от всех налогов.
      Антарес
  24. Домашняякошка (Ольга) Вчера, 15:00
    Цитата: Tiras
    Для этого есть ФАС.

    ФАСу пока не дадут хороший пинок и не крикнут фас! - не пошевелится.
    Домашняякошка
  25. ТОР2 (Юрий ) Вчера, 15:00
    Иногда что бы ситуация стала более понятной достаточно её перевести с макро на микро уровень. Домохозяйство которое производит картофель вдруг начинает испытывать нехватку этого картофеля для собственных нужд. И всё из за того что на рынке цена этого картофеля вдруг резка выросла. Такая ситуация очень ярко характеризует главу хозяйства, причём не с лучшей стороны.
    ТОР2
  26. lis-ik (Сергей) Вчера, 15:07
    Баженов раскритиковал решение правительства РФ по сдерживанию роста цен на бензин и дизтопливо – такие меры могут привести к закрытию независимых АЗС. А без них обеспечить страну топливом будет невозможно
    Да что вы! Это не помешало правительству создать благоприятные условия для сетевиков, что в торговле, что в перевозках, а теперь и в сельском хозяйстве. И цены в сетевых уже давно выше чем в частных магазинах, там только акционный товар дешевле.
    lis-ik
  27. Домашняякошка (Ольга) Вчера, 15:08
    Цитата: Muvka
    Цитата: kepmor
    резкое подорожание бензина после 18 марта вполне ожидаемый процесс "отбития" упущенной прибыли в предверии выборов...
    настораживает другое...уж больно часто в СМИ стала мелькать цифра 100 руб. за литр...не спроста это жу-жу...

    Ой, а сколько в 14 году мелькала в СМИ инфа о том, что доллар за 100 будет, что банки новые табло закупают, а он хлоп, и до 50 тогда свалился... СМИ не показатель.

    Нашим СМИ вообще верить нельзя, по скольку они не наши , а вражеские.
    Домашняякошка
  28. Xscorpion (Евгений) Вчера, 15:21
    Цитата: рич
    или запретить продажу углеводородов за рубеж, пока не будет насыщен внутренний рынок


    А что насыщать будут?АЗС? Так их за час насытить можно.А на следующий день они опять пустые будут.
    Цитата: Сергей иппон
    как забодали эти шкурообдиратели ..
    может лучше с эмиратов бензин для населения покупать?там в перерасчете 14 рублей за литр angry
    позорище.


    60 процентов заправок частники.Они не будут покупать за рубежом.Любой желающий может купить себе заправку,или построить,или взять в аренду.Знаю лично несколько людей ,которые приобрели себе заправки.А один построил на своем земельном участке.Гляньте цены в интернете,готовый бизнес.Думаете все,кто владеет АЗС -олигархи?Там денег не так много нужно,как это может показаться.Даже за 3-4 лямов рэ можно купить заправку,а в небольших городах и за 2.А за 5-6 можно купить с магазином внутри и прочей инфраструктурой.Построить с нуля в нормальном городе от 10 до 20 лямов,в зависимости от региона.Причем ты сам даже палец о палец не ударишь,за тебя и бизнес план напишут,и документы все сделают,и стройку забабахают,и в эту сумму даже входит покупка топлива для заполнения цистерн и набор персонала.Ну для кого то может быть много.В кредиты влазить или напарника искать нужно.Есть выход,аренда.Думаете много?От 30 до 100 тысяч в месяц в зависимости от города.В Москве за 150 тысяч можно найти.
    Я к чему.Нефтяные компании до 95 процентов прибыли получают за счет того,что они оптом за рубеж топливо толкают.Внутренний рынок им приносит копейки.Была бы их воля,они бы вообще не занимались реализацией топлива внутри страны.Просто все бы толкали за рубеж.Но тогда в стране был бы конкретный дефицит топлива и цены были бы как в Европе,поэтому они обязаны реализовать часть топлива внутри страны.Так что за счет того,что они продают бензин внутри страны,цены на него еще более менее ниже чем мировые.А частники,это ни хрена не олигархи,многие в кредитах и пытаются разумеется быстрее отбить бабло.Там простые предприниматели,которые просто хотят заработать деньги.И вопли о том,что по несколько миллионов в час они зарабатывают просто смешны.И к каждому частнику не приставишь инспектора,чтоб следил за ним.Их десятки тысяч по всей стране.
    Xscorpion
    1. ustinov.yuri (Юрий) Вчера, 15:35
      Солидарен на 100%, имею свою АЗС. Обуза.
      ustinov.yuri
  29. Вадим237 (Вадим) Вчера, 15:50
    Нужно цену бензина прировнять к стоимости доллара, 1 литр - 62 рубля тогда производителям будет выгодно продавать горючее в России, по фиксированной цене.
    Вадим237
    1. badens1111 (влад) Вчера, 15:57
      Цитата: Вадим237
      Нужно цену бензина прировнять к стоимости доллара, 1 литр - 62 рубля тогда производителям будет выгодно продавать горючее в России, по фиксированной цене.

      А ничего не треснет у них?
      В таком случае сразу же выравнивайте доходы населения как в США ,где ваш доллар любимый вращается.
      Да и с чего бы стране имеющей такие запасы,во внутреннем потреблении привязываться к валюте вражеского государства...Тут уместнее понижать цену ,но увы,у нас же кое кто доллар сильно любит,виллы,замки,кораблики..
      badens1111
      1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 16:48
        Почему так любят доллар - да потому, что львиную долю мировой торговли осуществляют в долларах. Повышать доходы если и будут, то только высококвалифицированным специалистам, а средне и низкоквалифицированным рабочим увеличивать зарплаты не будут - по понятным причинам, таких процентов 70 из всего трудового населения. Правительство акцизы на горючку существенно уменьшать не будет, а производители делать горючее под рентабельность 5% для внутреннего рынка не особо хотят - 70% государству 25 % на собственные расходы. Логика проста - "Мне не выгодно продавать вам топливо, мне выгодней продать его зарубеж, и получить чистую прибыль 40 и более процентов - В стране топливо дорожает! Скажите спасибо что топливо в стране есть".
        Вадим237
        1. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 22:46
          выгоднее -в нашей стране за рубеж ?
          да пошли бы они вон сами за рубеж и нечего тут добывать у нас -это наше и мы сам должны решать как нам выгодно..забодали .
          или мы уже рабы ,а не граждане и будем смотреть как у нас наше же решают как им выгодно?
          тогда майдан это не самый худший вариант... angry
          Сергей иппон
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 00:57
            Ну когда у вас лично появится собственное месторождение нефти, НПЗ и свои АЗС тогда можете ставить малую цену на свой бензин - но этого не получится, так как к вам применят те же самые налоги что и к остальным добытчикам переработчикам и продавцам нефтепродуктов и топлива - в кармане у вас останется только 5% от стоимости того, что вы сделали - остальные 95 уйдут в налоги и производственные расходы - цель не оправдывает средства и время. Пока государство будет драть 70% с стоимости бензина - цены на топливо снижаться не будут.
            Вадим237
  30. Rimlianin (Евгений) Вчера, 16:25
    Для того, что бы регулировать рынок в пользу отечественного производства, нужно выходить из ВТО в первую очередь. Потому что в этой организации выгодно находиться только экспортерам нефти, газа и прочего сырья. Например, что бы хоть как то поднять свой легкпром и производство бытовой электроники, нам необходимо ввести высокие ввозные пошлины на аналогичные товары из Китая, которыми заполонено все. Но в рамках ВТО низя. Что говорить, гарант вон опять в Китае анонсировал новую зону суперсвободной торговли.. будем вывозить туда сырьевые богатства и завозить китайский хлам усиленными темпами... на выборах только один кандидат заявлял о выходе из ВТО, но его как говориться, быстро забанили...
    Rimlianin
    1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 16:55
      Выйдем из ВТО и Российский экспорт столкнётся с проблемами в виде заградительных пошлин со стороны стран ВТО.
      Вадим237
      1. Rimlianin (Евгений) Вчера, 17:24
        Какой экспорт? Нефти и газа? Вы переживаете, что на счетах Роснефти и Газпрома окажется меньше денег?
        Rimlianin
        1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 19:59
          Экспорт: оборудования, металлов, сельхоз строй техники, самолётов, оптических приборов и много другого - 60% нашего экспорта уже ни нефть и газ.
          Вадим237
      2. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 22:49
        вы вообще наверное о стране думаете ?
        о ее развитии?
        а если не будет нефти и газа будем хуже ,чем в украине жить?
        или правда за 20 лет только бензоколонкой стали для мира?
        почему при СССР продавали за 5 баксов за барель и не парились?пофиг было.
        Сергей иппон
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 01:00
          СССР то же на поставках зарубеж нефти и газа в сидело - валюта нужна была.
          Вадим237
  31. андрон-30 (Андрей) Вчера, 16:30
    интересный (буду толерантным )гражданин Баженов , дескать пошлины снизить , отменить акциз ,( ТОБИШЬ НАЛОГ В КАЗНУ ) читай в бюджет , на мой взгляд нужно сделать так что-бы овцы были целы и волки сыты,тобищ вести ограниченную квоту на поставки нефти .Это только поднимет спрос.
    андрон-30
    1. Комментарий был удален.
  32. Karenius Вчера, 16:48
    Цитата: Alex-a832
    Внутренний рынок в России нельзя оставлять чисто капиталистическим. Пора бы возвращаться к социализму, пусть плавно и без перегибов.

    Хочу напомнить из истории. В Норвегии была та же ситуация с углеводородами... И тогда их король призвал хапуг к ответственности перед своим народом... Сработало... Так как искренне было...
    Karenius
  33. проходящий (Андрей) Вчера, 18:50
    Как избежать дальнейшего роста цен на бензин?

    Ни как! Не для этого оставили это правительство,а значит и экономическую политику.
    Цены будут только расти ,на все. Вы сами выбирали этого лидера-хавайте
    проходящий
  34. ЯсенПень (ЯсенПень) Вчера, 19:11
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: ROSS 42
    занятие бизнесом приравнять к спекуляции

    Цитата: С.Есенин "Черный человек"
    ... Ах, люблю я поэтов! Забавный народ...

    Пример из жизни Вам, из тех, кого Вы в "шпекулянты" определить предполагаете:
    Компания тогрует спортинвентарем. Который по ее заказу производится... много где. В основном Китай, но есть и Франция, и Германия, и многое другое.
    Товар изготавливается под заказ от этой компании. Оплачивается там, привозится сюда. Растамаживается, привозится на склад (склад арендованный). Дальше - распространяется через сеть магазинов (с полсотни по стране) и через интернет-магазин.
    Все налоги платятся, компания чисто белая.
    Говорю так уверенно, потому как сам там работаю, и обеспечиваю, в частности, работу того самого интернет-магазина. Ну, и помощь логистике, бухам и прочая... программисты мы, учетные, типа.
    Это, по-Вашему, спекулянты?... laughing

    Это хуже спекуляции..., вы (фирма, которой вы так гордитесь) развиваете экономики чужих стран, но никак не своей, если вы РФ считаете таковой. Вы это серъезно? Нашли чем гордиться и поучать других... no
    Вот, во всем так, разруха и развал в экономике (только "дружбан и Ко" гаранта вешает электорату лапшу о рывке-подъеме), своего почти ничего не производим (как при СССР) или в мизерных объемах, страна потребителей и эффективных менеджеров. Слава богу, хоть этих "суперруководителей" не допускают до оборонки, хотя и там не все слава богу.
    Основной показатель упадка в экономике это чрезмерный отток молодежи в первопристольную.
    Догадались почему? Ну, никак не от подъема от восстановления промышленности в городах, далеких от Златоглавой столицы...
    Вот тут и вспоминаются поэма Н.А.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" sad
    Так все таки, "рабы немы, мы не рабы"?
    В советское время, в индустриализацию страны, с гордостью звучал этот тезис по другому: "Рабы не Мы, Мы не рабы!"
    ЯсенПень
    1. Комментарий был удален.
  35. senima56 (Николай) Вчера, 19:14
    Если в нашем правительстве сидят люди, которые не понимают простых истин- им там не место! За 6 лет можно обезьяну научить экономике! А они второй срок торчат и ничему не научились?
    senima56
    1. Леший1975 Вчера, 22:12
      Ну что же Вы так плохо думаете о компетенции "нашего" правительства. Обычно я их сам ругаю. Но попробую сегодня похвалить (раз чего-то запутинцы по этой теме скромничают). Эффективность их работы, ВВП в том числе (хоть он и не в правительстве, но к теме имеет отношение самое прямое) довольно высока. Если принять, что они не наши, (не юридически, а фактически т.е. судить по поступкам), и работают следовательно не в интересах нас (народа РФ), то всё сразу встает на свои места. Эффективность ВЫСОЧАЙШАЯ, для подтверждения моих слов посмотрите на рост ихнего благосостояния. Поэтому и на второй срок, а некоторые уже и не на второй оставлены, что всё уже умеют. Просто их эффективность нужно оценивать в другой системе координат. Просто мы ( 90% населения РФ) к этой системе никакого отношения не имеем. laughing
      Леший1975
  36. renics (renics) Вчера, 22:07
    Полная туфта от независимого топливного союза и лично от Павла Баженова. Тут вопрос стоит более сложный чем в этом заключении. НПЗ жалуются на нехватку нефти на внутреннем рынке, так как снизилась ее добыча, а экспорт подрос. Поэтому нужно — добиться увеличения предложения на нефтепродукты, чтобы оно превалировало над спросом. Это одно из решений, которое способно стабилизировать ситуацию. Ведь мощности для переработки черного золота внутри страны имеются довольно внушительные: по крайней мере, они больше, чем были четыре года назад. Один только факт: России удалось полностью заместить выпадение поставок нефтепродуктов из Белоруссии — вот уже два года, как Минск предпочитает продавать весь бензин на Запад, где за него дают большую цену. Вместо того, чтобы поставлять по договору 20% в Россию. Но мировая цена на баррель черного золота не должна рассматриваться сама по себе, ее обязательно следует увязать с курсом рубля. Вспомните: в 2014 году, когда нефть стоила под 100 долларов за баррель, за доллар в России давали 32–33 рубля, потом цена на нефть упала, как и курс рубля, а сегодня валютный курс особо не изменился, тогда как цена на нефть выросла почти до 80 долларов за баррель. Теперь сравните 100 долларов за баррель при курсе 32 рубля (3200 рублей за баррель) и 77 долларов за баррель при курсе 62 рубля за доллар (4774 рубля за баррель). Получается, что нефть сегодня дороже, чем была четыре года назад. Эффект диспаритетности (нарушение принципа равной выгоды) вырос в геометрической прогрессии. Не удивительно, что в России оптовая цена на бензин с начала этого года выросла, а за ней и розничная.
    renics
    1. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 22:53
      все свелось просто -упыри сделали бакс по 50 !
      и народу плохо и топливо дорогое и все вроде правильно) wassat
      Сергей иппон
  37. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 23:23
    Голован Джек,
    с 73 ,ничего не меняет шибко то drinks
    вопрос не в том как сейчас -будущего нет ,
    и не будет идей,идеологии ,патриотизма -за банкиров и олигархов и их детей за бугром ура ?
    сейчас живу неплохо и дом ,машины -но!готов все до последней копейки отдать ,но вернуть СССР.
    Сергей иппон
    1. Леший1975 Сегодня, 12:14
      Если бы так можно было сделать "готов все до последней копейки отдать ,но вернуть СССР." Так я первый с Вами. К сожалению так можно только в сказке. А вот с сегодняшними, мягко говоря сказочниками (ВВП со товарищи), давайте не соглашаться (это чтобы меня за язык не ловили и не обвиняли в призывах к чему не хорошему). Самую малость, что может каждый из нас сделать, это вернуть к реальности тех, кто рядом (родные, знакомые). Мягко (примеры, факты, логические цепочки + выводы). В СССР конечно не вернёмся, но хоть какая-то надежда построить государство, в котором достойно будет жить 90% населения, а не 10%. И ещё раз. Да, шанс не велик, но пробовать нужно, т.к. иначе никакой альтернативы, без смуты, нет. Ну а как поступать, каждый решает сам.
      Леший1975
      1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 13:04
        согласен.
        +
        Сергей иппон
  38. DRA-75 Сегодня, 07:35
    Высокие цены на бензин ,экономику России могут обвалить к чертям собачьим ! Может хватит обогащаться за счет простого населения России? В ваших руках и так уже все природные ресурсы страны! Или революцию желаете ? Мы наш ,мы новый мир посторим ..Думайте господа и быстрея !
    DRA-75
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:59
      Высокие цены на бензин экономику не обвалят, так как большая часть производителей товаров ориентирована на экспорт, даже при стоимости 62 рубля наш бензин останется самым дешёвым в мире - но не для внутреннего потребителя.
      Вадим237
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 10:40
        экономику может и не обвалят, а вот то, что население обнищает еще больше факт, цены на бензин потянут за собой все остальное
        Василенко Владимир
        1. DRA-75 Сегодня, 11:55
          Цитата: Василенко Владимир
          экономику может и не обвалят, а вот то, что население обнищает еще больше факт, цены на бензин потянут за собой все остальное

          Странно , а экономика от населения по вашему отдельно существует в России ? Вот "товарищ " и оговорился ..Население обнищает значит , а экономика России будет стабильной ха ха ха ..ЦБ будет стабильным и нефтегавзовые концерны в России ? Эх господа , вы уже заврались все ...СМЕРШ нужно вводить структуру , думай Путин ! Иначе смута в России.. hi
          DRA-75
          1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:24
            Цитата: DRA-75
            Эх господа

            это вы кому?
            p/s/ как это не печально обеднение населения еще не есть обвал экономики
            Василенко Владимир
            1. DRA-75 Сегодня, 12:30
              Цитата: Василенко Владимир
              это вы кому?

              К вам на сайте ! Ноете все ...ну ну
              DRA-75
Картина дня