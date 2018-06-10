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В Совете Федерации объяснили, для чего Киеву нужен Вышинский
Дело по обвинению руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского сфабриковано, таким образом Киев создает «обменный фонд» для освобождения своих граждан, отбывающих наказание в России, полагает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сотрудники СБУ задержали Вышинского в середине мая, обвинив его в государственной измене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Семнадцатого мая журналист был заключен под стражу сроком на 2 месяца.
Все эти нелепые обвинения, вне всякого сомнения, сфабрикованы службой безопасности страны, приводит слова Джабарова РИА Новости.
Сенатор уверен, что подобные шаги Киев предпринимает с одной целью – создать что-вроде «обменного фонда» для освобождения своих граждан, отбывающих наказание в России, в том числе режиссера Олега Сенцова (осужден за организацию и подготовку террористических актов в Крыму).
По его мнению, Москва могла бы пойти на обмен, поскольку положение находящихся в украинских тюрьмах россиян вызывает тревогу.
При этом Джабаров подчеркнул, что «подобные вопросы требуют тишины». Они очень тщательно прорабатываются на уровне глав государств по линии МИД и Минюста. И в данном случае «гласного обсуждения лучше не допускать».
Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что обсудил с Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая Вышинского. Вместе с тем он отметил, что раскрывать детали переговоров считает преждевременным.
Сотрудники СБУ задержали Вышинского в середине мая, обвинив его в государственной измене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Семнадцатого мая журналист был заключен под стражу сроком на 2 месяца.
Все эти нелепые обвинения, вне всякого сомнения, сфабрикованы службой безопасности страны, приводит слова Джабарова РИА Новости.
Сенатор уверен, что подобные шаги Киев предпринимает с одной целью – создать что-вроде «обменного фонда» для освобождения своих граждан, отбывающих наказание в России, в том числе режиссера Олега Сенцова (осужден за организацию и подготовку террористических актов в Крыму).
По его мнению, Москва могла бы пойти на обмен, поскольку положение находящихся в украинских тюрьмах россиян вызывает тревогу.
При этом Джабаров подчеркнул, что «подобные вопросы требуют тишины». Они очень тщательно прорабатываются на уровне глав государств по линии МИД и Минюста. И в данном случае «гласного обсуждения лучше не допускать».
Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что обсудил с Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая Вышинского. Вместе с тем он отметил, что раскрывать детали переговоров считает преждевременным.
Использованы фотографии: УНИАН
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