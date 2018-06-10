13:36 11 июня
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В Совете Федерации объяснили, для чего Киеву нужен Вышинский

Дело по обвинению руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского сфабриковано, таким образом Киев создает «обменный фонд» для освобождения своих граждан, отбывающих наказание в России, полагает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Совете Федерации объяснили, для чего Киеву нужен Вышинский


Сотрудники СБУ задержали Вышинского в середине мая, обвинив его в государственной измене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Семнадцатого мая журналист был заключен под стражу сроком на 2 месяца.


Все эти нелепые обвинения, вне всякого сомнения, сфабрикованы службой безопасности страны, приводит слова Джабарова РИА Новости.

Сенатор уверен, что подобные шаги Киев предпринимает с одной целью – создать что-вроде «обменного фонда» для освобождения своих граждан, отбывающих наказание в России, в том числе режиссера Олега Сенцова (осужден за организацию и подготовку террористических актов в Крыму).

По его мнению, Москва могла бы пойти на обмен, поскольку положение находящихся в украинских тюрьмах россиян вызывает тревогу.

При этом Джабаров подчеркнул, что «подобные вопросы требуют тишины». Они очень тщательно прорабатываются на уровне глав государств по линии МИД и Минюста. И в данном случае «гласного обсуждения лучше не допускать».

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что обсудил с Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая Вышинского. Вместе с тем он отметил, что раскрывать детали переговоров считает преждевременным.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 57

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  1. резервист (Валентин) Вчера, 14:56
    подобные шаги Киев предпринимает с одной целью – создать что-вроде «обменного фонда» для освобождения своих граждан


    В Киев с визитом прибыла делегация сомалийских пиратов
    для обмена опытом laughing
    резервист
    1. Чёрный Вчера, 14:59
      Надо менять....своих бросать нельзя. .В феврале 1957 года. Израиль обменял 5500 египетских солдат на 3-х своих.Уважаю.
      Чёрный
      1. резервист (Валентин) Вчера, 15:05
        Израиль обменял 5500 египетских солдат на 3-х своих

        Согласен. Обмен равноценный belay
        резервист
        1. 210окв (дмитрий) Вчера, 16:15
          Судя по результатам той войны-безусловно равноценный.
          Цитата: резервист
          Израиль обменял 5500 египетских солдат на 3-х своих

          Согласен. Обмен равноценный belay
          210окв
          1. cniza (Виктор) Вчера, 16:33
            Цитата: Чёрный
            Надо менять....своих бросать нельзя. .В феврале 1957 года. Израиль обменял 5500 египетских солдат на 3-х своих.Уважаю.


            Менять надо , но Киев начинает на этом спекулировать.
            cniza
            1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:46
              Цитата: cniza
              но Киев начинает на этом спекулировать.

              так сразу было понятно для чего они наших рыбаков и Вышинского взяли
              LSA57
            2. Комментарий был удален.
              1. cniza (Виктор) Вчера, 17:00
                Цитата: mari.inet

                Мы их будем ловить и сажать, а на украине начнут честных людей хватать, запирать и требовать обмена.


                И это самое опасное.
                cniza
              2. LSA57 (Сергей) Вчера, 17:54
                Цитата: mari.inet
                Мы их будем ловить и сажать, а на украине начнут честных людей хватать, запирать и требовать обмена.

                а они уже так и делают. и будут продолжать пока жёстко по захапущим ручкам не получат
                LSA57
              3. poquello (poquello) Вчера, 18:06
                Цитата: mari.inet
                Действительно, начинает спекулировать. Киев взял в заложники честного журналиста, а в обмен на него требует освобождать своих преступников. Такими темпами украинские беспредельщики будут чувствовать себя в полной безопасности на нашей территории. Невозможность наказать их по российским законам и по полной программе - развяжет хохлятскому преступному миру руки.
                Мы их будем ловить и сажать, а на украине начнут честных людей хватать, запирать и требовать обмена.

                я таки думаю Путин дал Пеце пару месяцев на протрезвение, тч Пеця может одумается а может будет бункер копать
                poquello
      2. LSA57 (Сергей) Вчера, 15:06
        Цитата: Чёрный
        Надо менять....своих бросать нельзя. .В феврале 1957 года. Израиль обменял 5500 египетских солдат на 3-х своих.Уважаю.

        ну раз савченко обменяли... менять надо однозначно.
        LSA57
        1. Siegen (Валентин) Вчера, 15:26
          России надо тоже создавать что-вроде «обменного фонда» для освобождения своих граждан, отбывающих наказание на Украине.
          Арестовать Ковтуна, Трюхана и им подобных. Вот их и обменивать.
          Хотя на фиг нужны Украине "Ковтуны".
          Осуществимость обмена сомнительна.
          А Сенцов - террорист... am
          Siegen
          1. LSA57 (Сергей) Вчера, 15:32
            Цитата: Siegen
            Арестовать Ковтуна,

            этот не даст
            LSA57
            1. Karenius Вчера, 16:04
              Цитата: LSA57
              Цитата: Siegen
              Арестовать Ковтуна,

              этот не даст

              Даст... он из тех, кто даёт... С 1996г. в открытую...
              Karenius
              1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:13
                Цитата: Karenius
                С 1996г. в открытую...

                не понял.... request
                это что, его вместе с попрошенко 17 июня в куеве на "Маршем равенства" отправлять belay lol
                LSA57
                1. Комментарий был удален.
                  1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:48
                    Цитата: Karenius
                    Ну а Зю лучше будет на Колыму отправить... за то, что ваши голоса дал алкашу в 96-ом

                    и не только за это. много чего наворочал
                    LSA57
            2. badens1111 (влад) Вчера, 16:29
              Цитата: LSA57
              этот

              Неуклюжий фотошоп,все на что способны дашнаки?Или последователи нацистов еще какую муть тут нарисуют?
              Я же вам уже сказал как кто,Армения без России-НОЛЬ,ее сотрут если на то будет чья то злая воля.
              И второе,националист самого черного развода-вы бы историю учили,что бы не путаться с бандеровцами Руины и нацистами всякого толка вообще,чревато знаете ли самыми нехорошими последствиями.
              badens1111
              1. Karenius Вчера, 16:42
                https://oldbotanik.livejournal.com/3887.html
                Спицин, по этому адресу про шекелепоклонника пишут.
                Всё больше убеждаюсь, что незавидно придётся под сапогом Русского марша.
                Karenius
                1. badens1111 (влад) Вчера, 18:13
                  Цитата: Karenius
                  Всё больше убеждаюсь, что незавидно придётся под сапогом Русского марша.

                  Хахахахаа!!
                  Ой..ну я прям испугался..Вы молодой человек тут ,скрываясь за набором буковок и цифирек АЙПи свято уверены.что при нужде вас не отыщут и не предъявят ?
                  Ой ли..
                  "Русский марш"..не ну надо же,это конторка возглавляемая дельцами совсем далекими от собственно русских,на что рассчитывает?
                  Любопытненько..смотрим..
                  https://hakk.livejournal.com/139688.html
                  О ,вот эт чудеса.оказывается и Белов не Белов а Поткин и Рыжков Вова в спонсорах..а там и Березовский мутил что то..во компания...
                  Копаем дальше..вот это да ..и тут все не ладно..Белковский нарисовался...
                  http://prigovor.ru/info/37494.html
                  А кто такой Юра Горский?А..провокатор и беглец за границу..к бандеровцама этот кто-
                  Чуток пороем и..о,а жинка то у Белковского-Олеся Яхно,бандеровка,во дела..."русский марш" на поверку то,совсем не русский,даже абсолютно не русский.он скорее нацисткий,а уж с этим в России строго.попытайтесь,потом не плачьте,как в Руине вам не будет .
                  В общем покопавшись в открытых источниках,не говоря о...ну в общем вам не видать в России ничего кроме неба в клетку.
                  http://www.politonline.ru/interview/22888103.html
                  Так что поклонник нацисткого преступника Нжде,дашнак из Армении,займитесь своей страной..как совсем ее развалите,поможем,чем можем...без вас,как на Украине без бандеровцев.
                  badens1111
                  1. Karenius Вчера, 18:20
                    bandens, я про Русский марш сапога говорю, а не ахинеи какой-то.
                    Как говорил наш поэт Аветик Исаакян:"...Я не поменяю и тысячу вильсонов на одну пару русского сапога!"
                    Я вот именно про марш русского сапога, под который вы лезете.
                    Дашнаком, кстати, Исаакян был. :)
                    Karenius
                    1. badens1111 (влад) Вчера, 19:45
                      Цитата: Karenius
                      Как говорил наш поэт Аветик Исаакян:"...Я не поменяю и тысячу вильсонов на одну пару русского сапога!"

                      Ваш поэт может писать что угодно и как попало,однако оный поэт не госдеятель и не человек ответственный,так болтун,ибь\о не будь Русской Армии в Закавказье,в период столкновений с Персидской империей,сейчас бы вы тут не присутствовали совсем.
                      Историю надо знать,а не с поэтами сомнительного толка якшаться.
                      После рус-иранской войны, в рез которой к Р были присоединены Нахичеванское и Эриванское ханства, по заключении Тюркманчайского мира 20 марта 1828 г. Николаем I был подписан указ об образовании Армянской области; В состав Армянской области вошли ставшие уездами Эриванское и Нахичеванское ханства. В адм-терр отношении каждый из уездов был разделён на области и округа. В Эриванском уезде начальниками были поставлены русские гражданские и военные чиновники, подчинявшиеся начальнику Армянское области. Лояльные династии остались во главе упраздненных ханств.(как и в Азерб);
                      Историческая справка,для "поэтов"....
                      http://frg.ulver.com/10.html
                      Так что вам,без присутствия Русской Армии не обойтись.Да сегодняшней территории,вы обязаны опять таки России...даже большевики вам помогли,ибо вы ,длашнаки лишь способны предавать да продавать,ну чисто бандеровцы..
                      Краткая справка"В августе 1920 года началось турецкое вторжение, а 2 декабря того же года турки заставили подписать дашнаков договор, согласно которому территория Армении сужалась до 10 тысяч квадратных километров. Причем, Александропольский договор был подписан после того, как власть в Армении фактически принадлежала большевикам: 29 ноября большевики были уже в Иджеване.

                      Что же подтолкнуло дашнаков к такому антинациональному шагу? Полагаю, дашнаки искренне предпочитали стотысячной Армении десятитысячную, но под своим руководством. "https://inosmi.ru/sngbaltia/20130816/211971759.
                      html
                      В общем.действия что дашнаков,что бандеровцев,одинковы,дикая русофобия и предательство своих народов ценой крови.
                      badens1111
                      1. Karenius Вчера, 20:57
                        Спицын, может хватит со своей еврейской колокольни вещать про русские интересы?
                        Кстати, не собираетесь отвечать многочисленным вашим обличителям ? Ссылку приводил ранее одну.

                        По дашнакам и их договору... Они, в части их руководства, сволочи, как и ваши большевики. Говорили, что подписали так, чтобы стравить братьев-близнецов - кемалистов и большевиков. Кстати, приводя в пример лето 20-го, могли бы и про решения 1-го Съезда народов Востока привести. Там чётко прописано: для подъёма национального движения в Турции организовать войну против Армянской Республики.
                        По Исаакяну.
                        Он для нас не простой поэт, а наш мегапоэт. Да, как дашнак участвовал в организации убийства лидеров младотурков в Берлине, не сравнить его силу духа с прочими рыцарями пера... В 50-ые здешняя чекистская сволочь важно занесла в кабинет к нашему первому секретарю папки, объявив, что это досье на него, для возбуждения уголовного дела. Секретарь оказался патриотом, взял эти толстые папки, положил в свой сейф, и объявил:"Всё, нет больше такого дела."
                        По РИ и Персии... Это большой вопрос, мы выиграли или проиграли от вхождения в состав РИ? Нам и в Персии неплохо было, не считая, когда временами всеобщее зверство власти проявляли против всех подданных, как немало было в 17-18вв., но был и золотой период для нас тогда, при Надир шахе.
                        И да, там мы не ассимилировались с ними, как пропали в Сербии, Польше, Румынии. Убивали своих же, если в брак вступали с иноверцами, ещё в 70-ые XX века, а в 90-ые, если приходили свататься, спрашивали у них:"вы хотите, чтобы мы растворились среди вас?" - и они уходили. В Иране есть магазины, где надписи только на армянском... Такое возможно ещё где-либо?
                        По РИ и Турции... Не буду говорить, что не было бы геноцида, если бы были только в составе ТИ, так как там ваши хозяева сионисты это определили. Но русские войска им сильно помогли своим бездействием... Я это отношу к тому, что генералитет ставил на курдов, и саботировал своим поведением линию императора, который, к тому же, хотел нам дать отделение от РИ после войны.
                        Karenius
              2. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:54
                Цитата: badens1111
                Неуклюжий фотошоп

                по каким признакам определили?
                Я же вам уже сказал как кто,Армения без России-НОЛ
                при какой козе тут Армения????? belay belay belay
                И второе,националист самого черного развода-вы бы историю учили,что бы не путаться с бандеровцами Руины и нацистами всякого толка вообще,

                вы с головой дружите? с чего вы взяли, что я националист и путаюсь с бандеровцами????
                это про вашу голову сказал поэт. "Смешались в кучу кони, люди"
                LSA57
                1. Karenius Вчера, 17:26
                  Сергей, это он за полученные шекели отрабатывает в антиармянской истерии... Мне это терпеть лет 6, пока Русский марш ему "сюрприз" сделает по моему обращению...
                  Karenius
                  1. LSA57 (Сергей) Вчера, 17:55
                    Цитата: Karenius
                    Сергей, это он за полученные шекели отрабатывает в антиармянской истерии.

                    а я и смотрю несёт по бездорожью. сплошной бред. игноооор
                    LSA57
          2. KCA Вчера, 15:45
            Конечно Украине они не нужны, они России нужны, не просто так-же государство в лице госканалов им за каждый рабочий день по миллиону рублей платит, за такое бабло я тоже готов сменить фамилию и пойти сниматься в виде украинского поитолога
            KCA
          3. лесовозник (игорь) Вчера, 16:22
            ковтун, трюхан, бородавочник-карасёв цымбалюк и др.имеют ценность для бандерлогов пока они тут, в России , а там они и нахрен никому не нужны
            лесовозник
            1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:55
              Цитата: лесовозник
              а там они и нахрен никому не нужны

              это у нас они "эксперты". в украине их кроме родственников никто не знает
              LSA57
              1. Сибирячка (Ирина) Вчера, 17:52
                У Карасева внаукраине своя какая-то программа. И он там вполне себе адекватный. Случайно наткнулась и удивилась. От Мураева, конечно, далековато, но есть надежда, что доползет при жизни в пределах нэньки.
                Сибирячка
                1. LSA57 (Сергей) Вчера, 19:03
                  Цитата: Сибирячка
                  У Карасева внаукраине своя какая-то программа

                  и когда он её ведёт? целыми днями из программы на программу скачет. из Останкино не вылезает
                  LSA57
      3. Проксима (Оболенский Сергей) Вчера, 15:19
        Цитата: Чёрный
        Надо менять....своих бросать нельзя. .В феврале 1957 года. Израиль обменял 5500 египетских солдат на 3-х своих.Уважаю.

        Бывает и другое. 27 декабря 2017 г, в 13:00 в районе Горловки был произведён крупнейший с начала украинского конфликта обмен пленными между украинскими властями и самопровозглашенными республиками. Киев передал властям ДНР и ЛНР 306 человек, тогда как ополченцы освободили 74 украинских пленных. Менять нужно "всех на всех". Принцип один - жизнь человеческая бесценна!
        Проксима
      4. kit88 (Александр) Вчера, 15:27
        А давайте лучше этих поменяем
        kit88
        1. LSA57 (Сергей) Вчера, 15:33
          Цитата: kit88
          А давайте лучше этих поменяем

          этих надо отдать. даже приплатить
          LSA57
          1. ПалБор (Павел) Вчера, 15:47
            Цитата: LSA57
            Цитата: kit88
            А давайте лучше этих поменяем

            этих надо отдать. даже приплатить

            Михаила Олеговича добавить.
            ПалБор
            1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:04
              Цитата: ПалБор
              Михаила Олеговича добавить.

              да список не маленький.
              шахматиста не забыть
              LSA57
              1. ПалБор (Павел) Вчера, 18:54
                Цитата: LSA57
                Цитата: ПалБор
                Михаила Олеговича добавить.

                да список не маленький.
                шахматиста не забыть

                О-о, это да. Не зря я в подростковом возрасте за Карпова болел,когда битва двух великих К была.
                ПалБор
          2. yustas (Юрий) Вчера, 16:12
            Я боюсь, 404 кредит в МВФ возьмёт, лишь бы от них откупиться wassat laughing
            yustas
        2. Комментарий был удален.
          1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:06
            Цитата: Проксима
            А кому они вообще нужны?

            думаете они там кому нужны? предавший раз, предаст ещё
            LSA57
          2. Комментарий был удален.
      5. рич (дмитрий) Вчера, 23:52
        Нумидийский царь Йогурта в свое время обменял три пленных римских легиона на стадо баранов
        рич
    2. сибиралт (Олег) Вчера, 15:32
      Все верно. Народ не должен знать двух вещей, а именно: как делается колбаса и как делается политика. Поэтому и обсуждать - то нечего. Объявят, обоснуют, поддержим. Всё как обычно. winked
      сибиралт
      1. rocket757 (Виктор) Вчера, 15:50
        Менять придётся, но всё это плохо, потому как к таким коз-з-з бородатым-рогатым, вкус приходит во время еды!
        Если б это было окончание дела, тогда и говорить не о чем, менять, а этот бардак будет продолжаться до ....пока его не прикончат и рогатые оборзеют ещё больше.
        Тут как минимум костр-р-р урезание фаберже необходимо, шоб присмирели!
        Оптимально, отчикать хвост по самые уши .... тогда и бардаку конец!
        rocket757
      2. Сибирячка (Ирина) Вчера, 18:03
        Меня несколько удивляет - а зачем Вышинский торчал вна Украине? Да еще с её гражданством? Они сами-то что, тоже считают, что всё россказни и бред, а фашизм - российские страшилки? Олесь Бузина - так, ни о чем? Ни во что такое не верится? Одна дура маму с ребенком поехала навестить, второй - свое мнение пропихивать. Да они сами в руки СБУ идут. Кому еще во что не верится? Почему-то о куче народа заседаний Совфед не проводит (Мефедов, например), Киеву при таком раскладе все время попорлнение будет. У меня- смешанные чувства по поводу Вышинского, видимо, от женской беспомощности (ну, нельзя же быть таким дураком), почему до того, как этого невозможно понять? Чисто украинская черта характера что ли?
        Сибирячка
  2. Вождь краснокожих (Назарий) Вчера, 15:13
    С Вышинским будет сложнее... Укропы предоставили общественнлсти часть доказательной базы, уже за которую можно хороший срок мотать... А что у них в рукаве еще есть? Так что Вышинский из разряда шестерок поднимается до вальта...
    Вождь краснокожих
  3. polpot (Andru) Вчера, 15:20
    Обменять его на Ковтуна и прочих укропских говорунов из телевизора
    polpot
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 15:21
    А кто следующая жертва украинских провокаций..Вышинский не последний...
    parusnik
    1. LSA57 (Сергей) Вчера, 15:34
      Цитата: parusnik
      А кто следующая жертва украинских провокаций.

      потенциально тот, у кого Российский паспорт
      LSA57
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Вчера, 15:32
    Менять преступника и террориста на журналиста - это неадекватно. Лучше обменять на одного из ополченцев ЛДНР. А журналюгу за деньги пусть выкупает его редакция. Нечего делать нашим журналистам в русофобском государстве.
    samarin1969
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 15:36
    Пока под боком террористическое недогосударство, так и будем людей на подон-ков менять. ...С укроиной НАМ нужно что делать. ....
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. резервист (Валентин) Вчера, 16:07
      С укроиной НАМ нужно что делать

      Только вот когда?..
      То Олимпийские игры в Сочи, то чемпионат мира по футболу...
      Некогда... request
      резервист
      1. тол100в (Игорь) Вчера, 16:54
        Цитата: резервист
        Только вот когда?..

        В перерывах между таймами!
        тол100в
      2. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:56
        Цитата: резервист
        Некогда...

        но зато когда руки дойдут.... laughing
        LSA57
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:58
      Цитата: андрон-30
      ну как господа , товарищи , граждане кому как нравится , если я сейчас предложу всех хохлов посадить на баржи и вон из России ,так я межнациальную рознь разжигаю ,

      хороший пример, вот продолжение
      LSA57
  8. LeonidL (Леонид) Вчера, 18:14
    Вести себя порядочно с украинской стороной невозможно в принципе. Эта бандеровско-нацистская коррумпированная и продажная власть всех уровней есть самое мерзкое и непорядочное, что существовало на Украине после Петлюры. С шулерами не пристало играть честно - бесчестные шулеры понимают только крапленые карты.... впрочем, самое действенное средство показывать шулерам их место - бить шулеров от политики смертным боем. С карточными шулерами только так и поступают.
    LeonidL
  9. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 18:38
    Налицо один факт - готовится освобождение террориста Сенцова. Само-собой разумеется, что без участия российских властей это невозможно. Вышинского задержали не просто так. Прошу всех обратить внимание, на внезапные и синхронизированные с арестом Вышинского "голодовки" укротеррористов, находящихся в российских тюрьмах. Уже несколько недель, в провластных российских СМИ идут вбросы про обмен Сенцова. Такое же было перед судом и обменом Савченко. Мне кажется, что арест Вышинского был согласован с Москвой и весь этот цирк устроен для одного - освобождения Сенцова....
    Грэг Миллер
  10. Weyland (Константин) Вчера, 19:07
    не понял, в чем проблема - повязать "за шпионаж" тысчонку украинских гастеров и обменять! И дел фабриковать не надо - наверняка из них как минимум каждый десятый реально на СБУ работает!
    Weyland
  11. В H (В H) Сегодня, 07:02
    Ну вообще то он изначально гражданин украины ,а Российское гражданство получил после переворота ,наверное как гарантию . Менять его на сенцова ...или еще какого диверсанта из нездоровых на голову выходцев из незалежной ,наверное не надо. Эта затея может понравиться украинским аборигенам ..что не есть хорошо. Начнут массово сажать всех у кого Российский паспорт ..в надежде на обмен..потом на выкуп ..как было в Чечне.
    В H
  12. В H (В H) Сегодня, 07:05
    Цитата: В H
    Ну вообще то он изначально гражданин украины ,а Российское гражданство получил после переворота ,наверное как гарантию . Менять его на сенцова ...или еще какого диверсанта из нездоровых на голову выходцев из незалежной ,наверное не надо. Эта затея может понравиться украинским аборигенам ..что не есть хорошо. Начнут массово сажать всех у кого Российский паспорт ..в надежде на обмен..потом на выкуп ...
    в том же Сомали.
    В H
  13. В H (В H) Сегодня, 07:07
    [quote=В H][quote=В H]Ну вообще то он изначально гражданин украины ,а Российское гражданство получил после переворота ,наверное как гарантию . Менять его на сенцова ...или еще какого диверсанта из нездоровых на голову выходцев из незалежной ,наверное не надо. Эта затея может понравиться украинским аборигенам ..что не есть хорошо. Начнут массово сажать всех у кого Российский паспорт ..в надежде на обмен..или на выкуп ..как в том же Сомали.[/quote]
    В H
Картина дня