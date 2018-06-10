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Трампу нужна «критически важная» приватная встреча с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил о желании перед началом официального саммита провести с северокорейским лидером приватную встречу, сообщает Bloomberg.
По словам источников издания, Трамп намерен пригласить на частную беседу только переводчиков.
При этом президент заявил, что в первую же минуту встречи поймет, серьезно ли Ким настроен на денуклеаризации полуострова, и ожидать ли чего-то позитивного на саммите. Он подчеркнул, что эта неформальная беседа станет критически важной для дальнейших переговоров и заключения соглашений.
Позднее к лидерам государств присоединятся их делегации.
Саммит планируется начать во вторник в 9 утра по Сингапурскому времени. К вечеру, если всё пойдет хорошо, должна быть составлена совместная декларация. Как отметил источник, «саммит вряд ли выйдет за пределы 12 июня».
Он сравнил нынешнюю деятельность Ким Чен Ына с единственным в его жизни «выстрелом», который сработает на все сто процентов.
Хотя, оговорился Трамп, существует шанс, что это не сработает, и еще больше шансов, что это займет некоторое время.
Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ин в воскресенье вылетели в Сингапур, где через два дня состоится их встреча. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.
По словам источников издания, Трамп намерен пригласить на частную беседу только переводчиков.
При этом президент заявил, что в первую же минуту встречи поймет, серьезно ли Ким настроен на денуклеаризации полуострова, и ожидать ли чего-то позитивного на саммите. Он подчеркнул, что эта неформальная беседа станет критически важной для дальнейших переговоров и заключения соглашений.
Позднее к лидерам государств присоединятся их делегации.
Саммит планируется начать во вторник в 9 утра по Сингапурскому времени. К вечеру, если всё пойдет хорошо, должна быть составлена совместная декларация. Как отметил источник, «саммит вряд ли выйдет за пределы 12 июня».
Я чувствую, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа,сказал Трамп на недавней пресс-конференции.
Он сравнил нынешнюю деятельность Ким Чен Ына с единственным в его жизни «выстрелом», который сработает на все сто процентов.
Хотя, оговорился Трамп, существует шанс, что это не сработает, и еще больше шансов, что это займет некоторое время.
Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ин в воскресенье вылетели в Сингапур, где через два дня состоится их встреча. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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