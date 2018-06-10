13:34 11 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Трампу нужна «критически важная» приватная встреча с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о желании перед началом официального саммита провести с северокорейским лидером приватную встречу, сообщает Bloomberg.



По словам источников издания, Трамп намерен пригласить на частную беседу только переводчиков.


При этом президент заявил, что в первую же минуту встречи поймет, серьезно ли Ким настроен на денуклеаризации полуострова, и ожидать ли чего-то позитивного на саммите. Он подчеркнул, что эта неформальная беседа станет критически важной для дальнейших переговоров и заключения соглашений.

Позднее к лидерам государств присоединятся их делегации.

Саммит планируется начать во вторник в 9 утра по Сингапурскому времени. К вечеру, если всё пойдет хорошо, должна быть составлена совместная декларация. Как отметил источник, «саммит вряд ли выйдет за пределы 12 июня».

Я чувствую, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа,
сказал Трамп на недавней пресс-конференции.

Он сравнил нынешнюю деятельность Ким Чен Ына с единственным в его жизни «выстрелом», который сработает на все сто процентов.

Хотя, оговорился Трамп, существует шанс, что это не сработает, и еще больше шансов, что это займет некоторое время.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ин в воскресенье вылетели в Сингапур, где через два дня состоится их встреча. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 15:54
    Сдается Ын перехитрит Трампа на этой приватной беседе ,ежели состоится...
    parusnik
    1. Siegen (Валентин) Вчера, 15:59
      намерен пригласить на частную беседу только переводчиков

      А без переводчиков слабо корейский выучить? fool
      Ын наверняка английский знает.
      А без переводчиков - равноправные переговоры fellow
      Siegen
      1. резервист (Валентин) Вчера, 16:11
        Ын и английский знает, и европейскую кухню...
        А Трамп пробовал гуляш из собачатины?
        Не равноправные переговоры... stop
        резервист
        1. cniza (Виктор) Вчера, 16:30
          Цитата: parusnik
          Сдается Ын перехитрит Трампа на этой приватной беседе ,ежели состоится...


          Скорее всего пошлет он Трампа в долгое "путешествие".
          cniza
      2. Shurik70 (Александр) Вчера, 16:11
        Есть видео (финский юмор) об это встрече. Какими себе представляют европейцы Трампа и Ына.
        Не на русском, но можно включить субтитры с русским переводом.
        Shurik70
        1. XXXIII (Владимир) Вчера, 17:47
          Цитата: Shurik70
          Есть видео (финский юмор) об это встрече. Какими себе представляют европейцы Трампа и Ына.
          Не на русском, но можно включить субтитры с русским переводом.
          Трапм - у меня нет ничего общего с Ким Чен Ыном, я очень холоднокровный....... laughing
          XXXIII
    2. askort154 (Александр) Вчера, 16:11
      Трамп намерен пригласить на частную беседу только переводчиков.

      Коммерсант по жизни. Выслушать советников хорошо, но надо пощупать товар своими руками.
      askort154
    3. Маз Вчера, 20:37

      Ким уже в Сингапуре, а Трамп сбежал с Джи-8 , свернув регламент для встречи с Ыном.

      СМИ Гонконга пишут, что Ким Чен Ын собирается посетить саммит ШОС, чтобы встретиться с Си и Путиным перед переговорами с Трампом.
      Так шо Трампу мало не покажется
      Самолёт Дональда Трампа тоже приземлился в Сингапуре, где назначена встреча с Ким Чен Ыном. Она запланирована на 12 июня
      Маз
      1. рич (дмитрий) Вчера, 23:49
        Трампу нужна «критически важная» приватная встреча с Ким Чен Ыном

        Приватная!? Кажется вроде уже отсмеялись над этим несколько лет назад
        рич
  2. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 15:54
    Приватная для чего? Чтобы потом смело врать, как он "нагнул" Ына?
    Горный стрелок
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 15:57
    Трамп через Ына в Москву отчёты о проделанной работе отправит!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. BlackMokona Вчера, 15:59
      Ага при наличии переводчика. wassat
      BlackMokona
  4. Фил77 (Сергей) Вчера, 15:58
    Так кто же из них больше заинтересован в этой приватной встрече?Судя по активности Трамп.
    Фил77
  5. андрон-30 (Андрей) Вчера, 16:02
    Трамп конечно не совсем бестолковый , как бизнесмен даже далеко не бестолковый, но тут другая игра и как поведёт себя твой участник с той стороны большой вопрос???????????????
    андрон-30
    1. Фил77 (Сергей) Вчера, 16:11
      Цитата: андрон-30
      Трамп конечно не совсем бестолковый , как бизнесмен даже далеко не бестолковый, но тут другая игра и как поведёт себя твой участник с той стороны большой вопрос???????????????

      А Ыну особо и напрягаться не надо.Это Трамп ему будет заманчивые предложения делать.
      Фил77
    2. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:44
      Цитата: андрон-30
      но тут другая игра и как поведёт себя твой участник с той стороны большой вопрос

      а переговоры они и есть переговоры. что в бизнесе, что в политике. цель и там и там одна, не дать себя обмануть и самому получить то, для чего вышел на переговоры. при чём с наименьшими для себя затратами
      LSA57
  6. HAM (Игорь Николаевич) Вчера, 16:09
    Уго Чавес в своё время тоже побеседовал,что получилось!?Этим нельзя доверять........
    HAM
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 16:14
    Вообще то так в приватной беседе горбачерта англикосы по сути завербовали , и уболтали "сдать "западу и сше Советский Союз, поэтому подобную встречу нельзя и близко допускать! !!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. solzh (Сергей) Вчера, 16:51
    Ким добился своего. США начали воспринимать КНДР как мощную державу, с мнением которой следует считаться и вести мирные переговоры, а не вести диалог с позиции силы.
    solzh
    1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Вчера, 19:17
      Цитата: solzh
      Ким добился своего. США начали воспринимать КНДР как мощную державу, с мнением которой следует считаться и вести мирные переговоры, а не вести диалог с позиции силы.

      Серьезно? Вообще то, что Трамп, что Сенат называют эту встречу полседней возможностью для С. Кореи отказаться от ядерного оружия по-хорошему. Если - нет, США проведут военную операцию по уничтожению промшленности и инфраструкуры С.Кореи.
      AlexanderVP
      1. solzh (Сергей) Вчера, 19:38
        Ничего США не проведёт, тем более военную операцию. Не сумеют.
        P.S. Не слушайте америкона-европейско-либеральную бредятину. Спать будете лучше.
        solzh
        1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Вчера, 19:50
          Проведут, если что. Ракетно-бомбовый массированный удар. Не зря же Ын обосрался, объявил о приостановке ядерной программы. Китайские друзья передали Ыну "просьбу" своих американских партнеров.
          американцы не будут ждать пока ракеты Ына начнут долетать до Гавайев или континентальных США.

          Цитата: solzh
          Ничего США не проведёт, тем более военную операцию. Не сумеют.

          Запомню как вас, чтоб потом вам стыдно было :)))

          Цитата: solzh
          P.S. Не слушайте америкона-европейско-либеральную бредятину.

          Трамп далеко не либерал, он ближе к консервативно-изоляционистской стороне шкалы.

          Цитата: solzh
          Спать будете лучше.

          Ну вы там главное всё не проспите. Советчик, тоже мне.
          AlexanderVP
          1. Greenwood Сегодня, 04:39
            Цитата: AlexanderVP
            Ракетно-бомбовый массированный удар.
            Вспоминаю, сколько времени готовилось НАТО перед войной в Персидском заливе. Какие силы были потрачены на бомбардировки Югославии. Как у союзников закончились боеприпасы для бомбардировок Ливии. А тут вам так запросто всё да? КНДР - страна-крепость, было бы всё так легко, не было бы этих переговоров и многолетних санкций. lol
            Greenwood
      2. лысова (владимир) Вчера, 21:38
        На параде могли и трубы вести под ракеты. Трамп человек адекватный и с кем то не представляющем угрозу, навряд ли ТЕТ- А- ТЕТ америке приходиться встретиться, а обстоятельства, причём крутые - обязывают.
        лысова
  9. Alex-a832 (Алексей) Вчера, 17:01
    Я чувствую, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа

    Объединение Кореи и выдворение США из региона было бы для Ына величайшим достижением... И большим провалом для США...
    Сомневаюсь, что США готовы на это подписаться. Скорее всего мы наблюдаем эндшпиль партии между КНДР и США. Но при этом США еще и явно в цейтноте - у них постоянно не хватает времени на продумывание качественных ходов и они проигрывают шаг за шагом, но стараются сохранять свое "лицо". Очень интересен результат переговоров, если состоятся.
    Alex-a832
    1. mari.inet (Марина) Вчера, 17:45
      Но иногда Трампа надо поощрять, поддерживать, чтобы он со своими "способностями" смог остаться на второй срок. Это будет нам на руку.
      mari.inet
      1. Alex-a832 (Алексей) Вчера, 19:43
        Цитата: mari.inet
        Но иногда Трампа надо поощрять, поддерживать, чтобы он со своими "способностями" смог остаться на второй срок. Это будет нам на руку.

        Ох, за все то время, что Трамп в президентстве США, я так и не понял, что от него больше - вреда или пользы для России. Вопрос скорее риторический smile
        Alex-a832
  10. Totah155 (Alex) Вчера, 17:52
    Столько дипломатов собралось, что Лавров нервно курит в сторонке lol
    Totah155
  11. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Вчера, 19:19
    Ну, остается только пожелать им двоим прийти к общему знаменателю, и лучше, чтоб этот знаменатель был мирным.
    AlexanderVP
  12. лысова (владимир) Вчера, 21:24
    Честно говоря, переживаю за Ына. Две разных идеологии, оба со своими прибамбасами, возраст. Не удобно говорить, но как бы не клюнул на " наживку ". А Трамп, будет всякоходовкой, предлагать условия, общения на первом этапе Южную Корею и за ней всех тех, кто должен договариваться в регионе ( до сих пор фигею от Японии, у них хоть осталось достоинство чести ! ).
    лысова
  13. gsev (Гусев Владимир) Вчера, 23:34
    Ни с Кадафи, ни с Хусейном, ни с Хо Ши Мином, ни с Асадом американские президенты не встречались в ходе противостояния. Сама встреча говорит, что в Северной Корее ПВО качественное и война с ней неприемлемый способ ведения политики с такой страной. КНР и России выгоднее дать бой штатовской авиации в КНДР, чем сразу в своем небе.
    gsev
  14. DRA-75 Сегодня, 07:18
    Что то Трамп в последнее время адекватные вещи начал высказывать ! И это очень радует ,особенно про Россию ..Ведь во время предвыборной компании он обещал сближение с Россией (все другие обещания он выполняет планомерно ..)
    А Ын молодца все же , США ищут с ним встречи ..Это не видано за всю историю ! Давай Ын не подведи и держи марку !
    DRA-75
  15. demo (Ван) Сегодня, 11:20
    Он сравнил нынешнюю деятельность Ким Чен Ына с единственным в его жизни «выстрелом», который сработает на все сто процентов.
    Единственный выстрел, который сработал бы на 100% - это баллистическая ракета с ядерным боезарядом мощностью 100 Мт по США. Вот это сработает, так сработает.
    Остальное не в счет.
    Сегодня подписали. а завтра придет еще какой-то шумоголовый и заявит - США такая сделка не выгодна.
    И приехали.
    demo
Картина дня