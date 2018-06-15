Бронемашины 8x8: жив ли рынок?

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www.orbitalatk.com

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Основным фактором снижения массы многие считают переход от обитаемых башен к необитаемым, хотя не все военные структуры согласятся с таким выбором. Новейшие предложения стремятся скорее к 40, чем к 35 тоннам. Сколько, однако, могут выдержать восемь колес, чтобы обеспечить достаточную мобильность?Некоторые исследования показывают, что платформа 10x10 может стать жизнеспособной при приближении примерно к 38-40 тоннам, если мобильность будет оставаться основным требованием и если мы не хотим переходить на гусеницы, в том числе и резиновые. Что произойдет в ближайшем будущем - время покажет. Очевидно, что на сегодняшний день рынок машин в конфигурации 8x8 чувствует себя вполне удовлетворительно.По меньшей мере, три крупных контракта ждут подписания: один в Великобритании, один в Австралии и один в США, соответственно это Mechanised Infantry Vehicle (MIV), Land 400 Phase 3 и Amphibious Combat Vehicle Phase 1 Increment 1 (ACV 1.1).Насколько обзор возможностей национальной безопасности Великобритании (NSCR), проводившийся с июля 2017 года по март 2018 года, и программа по модернизации обороны (MDO), начатая в январе 2918 года и рассчитанная на полгода, повлияют на программу MIV, пока не ясно, но совершенно точно, что этот меньше чем за десятилетие уже третий обзор сдвинет вправо любое решение по программе, которая неизбежно стала частью NSCR.Точные цифры не были озвучены, публика довольствовалась лишь скупым словосочетанием «несколько сотен». Впрочем, ясно, что машины должны быть развернуты в двух новых ударных бригадах, которые могут достичь полной боевой готовности к 2025 году в рамках формирования объединенных сил. По данным предыдущих обзоров, 1-я ударная бригада должна быть готова к 2023 году, но не исключены задержки.На лондонской выставке DSEI 2017 все потенциальные заказчики выстроились в очередь на подачу заявки: ARTEC с машиной Boxer, GDELS с Piranha 5, Nexter с VCBI и Patria с AMV. Все эти компании объединяются с британскими партнерами для того, чтобы увеличить долю британских комплектующих в своей машине в случае ее выбора.Программа Корпуса морской пехоты США ACV 1.1 (упомянутая тремя абзацами ранее) также ждет своего победителя. За этот контракт борются две команды: BAE Systems объединилась с Iveco DV и SAIC с Singapore Technology Kinetics. Обе предоставили Корпусу по 16 машин в рамках этапа разработки и подготовки производства. Доводочные испытания, эксплуатационная оценка и стрельбовые испытания начались в 2017 году и должны завершиться в конце 2018 года, после чего будет объявлено о выборе. Программа далее перейдет в этап начального производства и полномасштабное серийное производство. Оцениваемые целевые закупки составляют 204 машины, что позволит оснастить ими четыре батальона.Платформа ACV 1.1 будет оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ), вооруженным 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. За счет реализации программы ACV 1.1 Корпус намерен улучшить защищенную мобильность на суше и одновременно расширить пространство для маневра в береговой полосе и внутренних водах благодаря хорошим амфибийным качествам новой машины.В то время как вышеупомянутые программы должны быть завершены в ближайшем будущем, завершение крупного проекта турецких сухопутных войск намечено, по крайней мере, на 2020 год. Эта платформа в конфигурации БМП пока находится в статусе запроса информации, переход к запросу предложений ожидается не ранее конца 2018-начала 2019 года и поэтому крайний срок, 2020 год, кажется слишком оптимистичным. Конечно, два основных турецких производителя, компании FNSS и Otokar, со своими платформами Pars III и Arma проявляют большой интерес к этому проекту.Совсем недавно свой интерес к машинам с колесной формулой 8x8 проявила испанская морская пехота. В начале 2018 года было объявлено, что 16 танков M60A3, настоящее время стоящих на вооружении, могут быть заменены бронемашинами 8x8, вооруженными 120-мм пушкой.Решение итальянской армии по развертыванию двух средних бригад, оснащенных бронемашинами в конфигурации 8x8, привело к разработке ряда новых систем, которые все имеют двухпоточную трансмиссию, реализованную в Centauro. Эта бронемашина с 105-мм орудием, разработанная в 80-х годах, участвовала в большинстве военных кампаний Италии последних десятилетий.В настоящее время в войска поставляется проверенная в боевых условиях в Афганистане БМП Freccia 8x8, оборудованная башней HITFIST 25. Также были разработаны ее специализированные варианты, например, противотанковый, минометный и пункт управления. Последний вариант проходит квалификацию после некоторых изменений взглядов военных. На выставке Eurosatory 2016 концерн CIO Iveco-Oto Melara Consortium представил новую самоходную артиллерийскую установку Centauro II, вооруженную гладкоствольной 120-мм пушкой с длиной ствола 45 калибров третьего поколения, которая может быть заменена 105-мм/52 калибра нарезной пушкой. По результатам испытаний было проведено множество доработок, среди которых новая полуавтоматическая система заряжания и улучшенный перископический прибор наблюдения водителя. Также в машине было установлено устройство идентификации Air to Surface Identification Device (ASID), тогда как ДУМВ Hitrole был снят для того, чтобы улучшить обзорность командира в перископическом приборе. Все эти доработки будут реализованы в первых четырех предсерийных машинах, которые будут изготовлены CIO при наличии финансирования, а затем примут участие в квалификационных испытаниях. При нынешнем уровне финансирования начало производства, а это еще семь серийных машин, планируется в конце 2020 или начале 2021 года. Вскоре должно быть одобрено выделение еще 371 миллиона евро, что позволит изготовить еще 39 машин с соответствующей логистической поддержкой. Они должны быть оборудованы кормовой лебедкой, тогда как орудие будет адаптировано для ведения огня боеприпасами воздушного подрыва; все эти доработки затем будут реализованы на первых 11 машинах Centauro II.Что касается колесных боевых машин пехоты, то на вооружении итальянской армии стоит вышеупомянутая Freccia. Концерн CIO уже работает над ее приемником, Freccia Evolution, прототип которой должен быть изготовлен благодаря выделенному в 2016 году финансированию. Часть из 325 миллионов евро будет потрачена на изготовление свыше 30 машин Freccia (варианты противотанковый, минометный транспортер и пункт управления), предназначенных для 2-ой средней бригады, а другая часть будет использована для разработки опытного образца Evolution. Это будет существенно более защищенная машина (уровни защиты остаются засекреченными), которая будет иметь такой же силовой блок как у Centauro II. Многие подсистемы, как например, стабилизированный прицел оператора-наводчика и бортовая информационно-управляющая система также будут взяты с модели Centauro II. Панорамный прицел командира представляет собой улучшенный цифровой вариант Janus, устанавливаемый на Freccia.В конструкции корпуса реализованы ноу-хау, использованные в новейших проектах, таких как Centauro II и ACV 1.1. Башня же представляет собой дальнейшее развитие башни, предлагаемой Испании для ее программы 8x8, она будет вооружена 30-мм автоматической пушкой с селективной подачей и будет способна вести огонь боеприпасами воздушного подрыва. Пушка будет иметь большую дальнобойность и бронепробивные характеристики по сравнению с Freccia, а башня оптимизированную конструкцию с повышенной баллистической и противоминной защитой. Вариант Freccia Evolution будет иметь боевую массу порядка 36 тонн.14 марта 2018 года Австралия объявила о выборе боевой разведывательной машины Boxer CRV (Combat Reconnaissance Vehicle) от Rheinmetall на этап Land 400 Phase 2. В пресс-релизе сказано, что «многомиллиардный проект предусматривает поставки Rheinmetall как минимум 211 машин Boxer новейшего поколения», при этом официальная потребность составляет 225 машин. Общая стоимость оценивается в сумму около 4 миллиардов долларов. Boxer CRV будет оснащена башней Rheinmetall Lance, вооруженной 30-мм пушкой Mk30-2/ABM. С целью выполнения этого проекта компания Rheinmetall организует в штате Квинсленд центр подготовки по военным машинам MILVEHCOE (Military Vehicle Centre of Excellence), что позволит передать Австралии передовые технологии в сферах проектирования военных машин, производства башенных систем, сенсоров живучести, моделирования и поддержки на всем сроке эксплуатации. Для реализации этого проекта компания Rheinmetall выбрала более 40 австралийских компаний.На Ближнем Востоке некоторое время ожидали своей участи два крупных контракта на машины в конфигурации 8x8, при этом оба были одобрены в 2017 году, хотя один всё же ждет финальной подписи. На выставке IDEX 2017 ОАЭ анонсировали свой выбор колесной БМП: победителем стал «локализованный» вариант бронетранспортера Arma 8x8 разработки турецкой компании Otokar. На окончательный выбор повлияли не только характеристики машин, но также то, что страна за последние годы существенно повысила свои возможности в производстве и обслуживании подобной военной техники. Компания Otokar создала с местной Tawazun совместное предприятие Al-Jassor, которое является главным подрядчиком по программе и нацелено на скорейший рост производственных мощностей на основе машинокомплектов, поставляемых Турцией. До завершения строительства завода в ОАЭ компания Otokar поставит некоторое количество машин из Турции. Контракт стоимостью 661 миллион долларов включает производство 400 БМП Rabdan, оборудованных башней от российской БМП-3. Машина с полной массой 28 тонн (по сравнению с 24 тоннами стандартной Arma) и двигателем мощностью 600 л.с. плавает (движение в воде обеспечивается двумя гребными винтами) и при этом имеет еще запас две тонны для будущих модернизаций. Вариант БМП вмещает экипаж три человека и 10 десантников и обеспечивает уровень баллистической защиты Level 4+.Отдельный контракт ожидается по машинам в базовых вариантах, которых может быть несколько сотен. Рассматриваются варианты: оперативного управления, орудийная установка среднего калибра, инженерный, разведывательный и эвакуационный. Турецкая бронемашина Arma 8x8 уже эксплуатируется в армии Бахрейна, закупившей 73 платформы.Еще одной страной, объявившей о своем выборе, стал Катар. Во время своего визита французский президент Макрон в декабре 2017 года подписал письмо о намерениях по потенциальным закупкам колесной бронемашины VBCI (Vehicule Blinde de Combat d'Ifnfanterie). Подпись была поставлена от имени Barzan Holdings, которой полностью владеет катарское министерство обороны. Это долгожданное решение сделало бронемашину компании Nexter единственным кандидатом на этот контракт, подписанным в марте 2018 года, с твердым заказом 490 машин. Катар стал первым зарубежным заказчиком машин VBCI, которые уже успели послужить во французской армии в Афганистане и Мали. Учитывая жаркий климат Катара, в котором будет эксплуатироваться машина, она будет доработана и получит обозначение VBCI 2. На ней установлен дизельный двигатель мощностью 600 л.с. в отличие от двигателя оригинальной модели мощностью 550 л.с. Собственная масса составляет 19 тонн, полезная грузоподъемность 13 тонн и соответственно полная масса 32 тонны, на 4 тонны больше, чем у машины стоящей на вооружении французской армии.На выставке DIMDEX 2018 в марте этого года компания Nexter подписала два меморандума о взаимопонимании. Первый об организации совместного предприятия с Barzan Holdings, которое после подписания контракта станет местной промышленной базой по поставке и обслуживанию машин, изготовленных по программе Al Rayyan. Второй меморандум с этой компанией и другими партнерами закрепляет сотрудничество и запускает процесс заключения контракта.Тем временем норвежская компания Kongsberg на паях с Barzan также создала новую компанию, известную как BK Systems, которая будет работать над мачтами, а также оцифровкой и средствами связи для машин Al Rayyan. По данным некоторых источников, это не исключает, что некоторые машины могут быть оборудованы необитаемой башней Nexter T40CT, которая была представлена на одной из двух машин VBCI на DIMDEX; вторая машина была оборудована башней Medium Caliber Turret от Kongsberg с ДУМВ Protector, установленным в конфигурации башня на башне. На данный момент нет информации о количестве и вариантах машин, которые, в конечном счете, будут заказаны.Что касается машины Boxer компании ARTEC, то Словения стала очередным ее покупателем, присоединившись к Германии, Литве и Нидерландам. О контракте было объявлено в начале 2018 года, а его окончательное оформление запланировано на конец этого же года. Закупки должны быть осуществлены через организацию OCCAR (Управление по закупкам вооружений). Новыми машинами будут оснащены две боевые группы, каждая из них получит по 48 БМП с башнями, вооруженными 30-мм пушками, и 8 самоходных минометных установок с 120-мм минометными комплексами. С учетом обучения заказ должен включать порядка 120 машин, которые должны быть заказаны двумя партиями; первые поставки запланированы на конец 2019 года.В ноябре 2017 года Словакия объявила о выборе шасси Patria AMV XP 8x8 для своей новой колесной БМП. Страна намеревается приобрести 81 машину, которые получат обозначение BOV (Bojove Opancierovane Vozidlo - БМП). Они будут оборудованы ДУМВ EVPU Turra, вооруженным 30-мм пушкой 2A42; полная масса машины оценивается в 28 тонн. Испытания опытного образца у заказчика начались в январе 2018 года.После некоторых колебаний в 2015 году Испания, наконец, выбрала платформы Piranha 5 в качестве базы для разработки своей машины Vehiculo de Combate sobre Ruedas 8x8 (VCR 8x8). В настоящее время ведется изготовление пяти опытных машин в разных конфигурациях, поставки намечены на конец 2018 года. После обширной программы испытаний примерно в 2025 году должно начаться серийное производство этих машин.Ограничение по массе машины был установлено в пределах 33 тонн, она оснащена гидропневматической подвеской нового поколения, установлен дизельный двигатель Scania D-13 мощностью 644 л.с. с возможностью наращивания до 730 л.с. и автоматическая трансмиссия SAPA SW-624. Уровни защиты, баллистическая, противоминная и от СВУ, остаются засекреченными. Машина, способная работать в сетевом окружении, также оборудована спутниковой связью. Бронемашина VCR 8x8 оборудована системой видеокамер, которые позволяют экипажу видеть всё, что происходит вокруг машины.Пять опытных машин будут задействованы в тестировании и проверке различных технологий и подсистем. Машина в боевой конфигурации под условным обозначением D1 будет оборудована дистанционно управляемой башней Elbit UT-30 Mk2, вооруженной 30-мм пушкой Orbital ATK MK44-ABM Bushmaster II и двумя ракетами Spike LR, причем ракеты будут установлены только на противотанковый вариант. Машина D2 будет в конфигурации пункта управления роты, оборудована дистанционно управляемой башней Rafael Samson Mk II с таким же вооружением как у D1. Машина D3 будет оснащена ДУМВ Escribano Guardian 2.0 12,7 мм; она будет в конфигурации пункта управления батальона и в варианте передового наблюдателя с установленным на мачте сенсорным комплектом. Разведывательный вариант D4 будет оборудован двухместной башней HITFIST от Leonardo Sistemi di Difesa с такой же 30-мм пушкой как на предыдущих машинах. Наконец D5 будет использована для испытаний комплектов защиты от пуль, мин и СВУ, а также испытаний установленного впереди бульдозерного отвала и другого специального оборудования для инженерного варианта. Эти демонстрационные машины в конце 2018 года будут поставлены для испытаний в бригаду испанской армии Legion. Первая партия VCR 8x8, чье производство должно начаться в следующем десятилетии, будет включать 348 машин в 13 конфигурациях.Еще одним заказчиком машины Piranha 5 является Румыния, выдавшая в январе 2018 года компании GDELS контракт стоимостью свыше миллиарда долларов на 227 машин, которые будут собираться в стране на предприятии UMB (Uzina Mecanica Bucuresti), подразделении ROMARM. Стартовым покупателем Piranha 5 стала Дания, заказавшая в январе 2016 года 309 машин в шести вариантах, первые машины были поставлены в мае 2017 года.В ожидании решения по закупке своей страной бронемашины в конфигурации 8x8 компания FNSS приняла участие в малазийской программе AV-8; эта машина является модификацией универсальной колесной бронемашины PARS 8x8. В этой программе основным подрядчиком является малазийская компания DEFTECH (DRB-HICOM Defence Technologies), инженеры которой совместно со специалистами из FNSS доработали машину в соответствии с предъявленными требованиями малайзийской армии. Свыше 12 субподрядчиков участвуют в этой программе. Компания FNSS помимо того, что является основным системным интегратором и отвечает за разработку конструкции платформы и интеграцию функциональных подсистем, также является поставщиком одноместной 25-мм башни Sharpshooter, устанавливаемой на вариант БМП.По завершении программы AV-8 малазийская армия развернет 257 машин 8x8 в 12 разных вариантах: вышеупомянутая БМП, боевая машина с 30-мм двухместной башней, противотанковая установка, командирский вариант, машина связи, разведывательный вариант, БМП с 12,7-мм ДУМВ, санитарный вариант, минометный транспортер, эвакуационная машина, ремонтная мастерская, и, наконец, машина разведки РХБ. Все машины оборудованы лебедкой для самовытаскивания, пункты управления оборудованы вспомогательной силовой установкой, в качестве резервного источника питания. Серийное производство и поставки продолжаются на сегодняшний день, а завершение рограммы запланировано на конец 2020 года.Кроме малазийской программы по AV-8 компания FNSS также выполняет текущий контракт с Оманом на поставку 172 бронемашин в конфигурации 8x8 и 6x6, остается неизвестным только их соотношение. Все машины будут в стандарте PARS III, показанном на выставке IDEF 2017. Эти машины оборудованы гидропневматической подвеской, которая установлена снаружи, что позволило увеличить внутренний объем. При боевой массе свыше 30 тонн двигатель Deutz мощностью 550 л.с. в сочетании с семиступенчатой автоматической трансмиссией ZF составляет силовой блок машины PARS III 8х8. Абсолютно новые системы приводов и рулевого управления разрабатывались для того, чтобы уменьшить обшить объем обслуживания до минимума. Оманские машины PARS III будут поставлены в 14 вариантах; 88 из них (по большей части 8x8) будут изготовлены в варианте БМП с новой башней FNSS Sabre. Машины не плавающие, что позволяет обеспечить более высокий уровень баллистической защиты. Поставки машин начались в августе 2017 года и уже в конце этого же года новые машины поступили в подразделения армии Омана. Поставки должны завершиться к концу 2020 года.Что касается вышеупомянутой турецкой программы, то компания FNSS предлагает машину в конфигурации 8x8, которая последует за линейкой PARS Scout 6x6, в настоящее время предлагаемой для конкурса по машине 6x6. Основные отличия от платформы PARS 8x8 следующие: новая машина плавающая (обязательное требование Турции), независимая регулируемая по высоте гидропневматическая подвеска и передняя кабина с бронированным лобовым стеклом, позволяющая сидящим бок о бок командиру и водителю иметь обзор 180°.В августе 2016 года израильское министерство обороны объявило о завершении разработки прототипа перспективной колесной машины Eitan израильской армии, первой в своем роде. Бронемашина колесной формулы 8x8 будет доступна в различных конфигурациях, прототип же представляет собой бронетранспортер, оборудованный ДУМВ с 12,7-мм пулеметом. Впрочем, планируется вариант БМП с 30/40-мм пушкой, а также противотанковый вариант. Более тяжелый вариант будет иметь боевую массу порядка 35 тонн, двигатель мощностью 750 л.с. обеспечивает удельную мощность 21,4 л.с./т у самого тяжелого варианта, максимальная скорость составляет 90 км/ч. В конфигурации БТР Eitan перевозит 12 человек, водитель, оператор-стрелок, командир и 9 десантников, которые имеют доступ в машину через кормовую аппарель. Защиту обеспечивает комбинация пассивной брони и комплекса активной защиты. Бронемашина Eitan разработана Управлением по танку Merkava и заменит большую часть гусеничных бронетранспортеров М113, которые до сих пор стоят на вооружении Израиля. Насколько Eitan станет частью экспортного портфолио, пока не известно в виду серьезной конкуренции на мировом рынке.