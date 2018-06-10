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В Венгрии по тревоге были подняты в воздух истребители
Пара истребителей ВВС Венгрии этой ночью была подняты в воздух из-за инцидента на украино-венгерской границе в районе пункта пропуска «Лужанка – Берегшурань», сообщает Мукачево.net.
Согласно сообщению, в ночь с субботы на воскресенье венгерские пограничники зафиксировали небольшой украинский самолет (Ан-2), вторгшийся в воздушное пространство республики. Тут же была объявлена тревога и оповещены государственные органы безопасности.
В воздух были подняты два многоцелевых истребителя Saab JAS 39 Gripen из состава дежурной смены.
Украинский самолет-нарушитель, успевший сделать до этого несколько маневров над чужой территорией, покинул воздушное пространство Венгрии. Спецслужбы полагают, что это было очередное контрабандное судно, используемое для доставки в ЕС нелегалов и запрещенные товары.
Так, в январе текущего года в Венгрии недалеко от города Ниредьгаза был задержан в поле украинский Ан-2, доставивший нелегальных мигрантов из Афганистана (3 человека) и Вьетнама (8 человек). Все иностранцы были задержаны полицией. Самолет прилетел с территории Закарпатья.
А в августе прошлого года воздушное судно из того же региона Украины доставил десять нелегалов в Словакию. Причем, мигрантов задержали, а Ан-2 успел покинуть страну.
Напомним, отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне принятия Украиной закона об образовании, который среди прочего сокращает возможность обучения на других языках. Правительство Венгрии заявило, что закон нарушает права национальных меньшинств, среди которых есть и венгерская диаспора.
Согласно сообщению, в ночь с субботы на воскресенье венгерские пограничники зафиксировали небольшой украинский самолет (Ан-2), вторгшийся в воздушное пространство республики. Тут же была объявлена тревога и оповещены государственные органы безопасности.
В воздух были подняты два многоцелевых истребителя Saab JAS 39 Gripen из состава дежурной смены.
Украинский самолет-нарушитель, успевший сделать до этого несколько маневров над чужой территорией, покинул воздушное пространство Венгрии. Спецслужбы полагают, что это было очередное контрабандное судно, используемое для доставки в ЕС нелегалов и запрещенные товары.
Так, в январе текущего года в Венгрии недалеко от города Ниредьгаза был задержан в поле украинский Ан-2, доставивший нелегальных мигрантов из Афганистана (3 человека) и Вьетнама (8 человек). Все иностранцы были задержаны полицией. Самолет прилетел с территории Закарпатья.
А в августе прошлого года воздушное судно из того же региона Украины доставил десять нелегалов в Словакию. Причем, мигрантов задержали, а Ан-2 успел покинуть страну.
Напомним, отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне принятия Украиной закона об образовании, который среди прочего сокращает возможность обучения на других языках. Правительство Венгрии заявило, что закон нарушает права национальных меньшинств, среди которых есть и венгерская диаспора.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, http://www.mukachevo.net
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