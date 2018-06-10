13:35 11 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Венгрии по тревоге были подняты в воздух истребители

Пара истребителей ВВС Венгрии этой ночью была подняты в воздух из-за инцидента на украино-венгерской границе в районе пункта пропуска «Лужанка – Берегшурань», сообщает Мукачево.net.



Согласно сообщению, в ночь с субботы на воскресенье венгерские пограничники зафиксировали небольшой украинский самолет (Ан-2), вторгшийся в воздушное пространство республики. Тут же была объявлена тревога и оповещены государственные органы безопасности.


В воздух были подняты два многоцелевых истребителя Saab JAS 39 Gripen из состава дежурной смены.

Украинский самолет-нарушитель, успевший сделать до этого несколько маневров над чужой территорией, покинул воздушное пространство Венгрии. Спецслужбы полагают, что это было очередное контрабандное судно, используемое для доставки в ЕС нелегалов и запрещенные товары.

Так, в январе текущего года в Венгрии недалеко от города Ниредьгаза был задержан в поле украинский Ан-2, доставивший нелегальных мигрантов из Афганистана (3 человека) и Вьетнама (8 человек). Все иностранцы были задержаны полицией. Самолет прилетел с территории Закарпатья.

В Венгрии по тревоге были подняты в воздух истребители


А в августе прошлого года воздушное судно из того же региона Украины доставил десять нелегалов в Словакию. Причем, мигрантов задержали, а Ан-2 успел покинуть страну.

Напомним, отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне принятия Украиной закона об образовании, который среди прочего сокращает возможность обучения на других языках. Правительство Венгрии заявило, что закон нарушает права национальных меньшинств, среди которых есть и венгерская диаспора.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, http://www.mukachevo.net
34

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Вчера, 16:56
    "Кукурузник"он такой..Неуловимый..Особенно когда пилоты невменяемы. А тут ещё и небратья..
    210окв
    1. Касым (Даурен) Вчера, 17:20
      Меня больше удивляет, что такой способ заработать могли придумать. Видимо совсем берега потеряли - сбить могут запросто. Да и это же "мафия" целая. Кто-то нелегалов "богатых" находит, кто самолет с безбашенными пилотами. hi
      Касым
      1. Тралл Вчера, 17:37
        Да это обычный пилот сельхозавиации после опыления кукурузного поля от саранчи решил воспользоваться безвизом и выпить чашечку кофе из термоса в Венгрии smile
        Тралл
        1. Касым (Даурен) Вчера, 17:41
          Так то понятно, но как он мог таких буратин-нелегалов найти? И как не боится, что за решетку попадет или тот самолет конфискуют? Что говорить, если венгры оружие применят?! hi
          Касым
          1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:28
            Цитата: Касым
            Так то понятно, но как он мог таких буратин-нелегалов найти? И как не боится, что за решетку попадет или тот самолет конфискуют? Что говорить, если венгры оружие применят?! hi

            Так У-2 (ПО-2) он такой..... laughing
            sabakina
        2. Allitet Вчера, 20:25
          Перевозит, наверно, то пилот, который пролетел над пляжем в Запорожской области на МИГ-25. Понизили в звании! soldier
          Allitet
      2. t-4 Вчера, 18:12
        Цитата: Касым
        сбить могут

        Это вам не СССР, где чуть что - сразу сбить, уничтожить.
        Две европейские страны, никто против никого не враждует. Нарушил конечно, но за это не убивают.
        За превышение скорости на дороге не расстреливают, а выписывают штраф, ну прав лишат на край.
        t-4
        1. Касым (Даурен) Вчера, 18:25
          Венгрия имеет вообще-то притензии к Киеву по вопросу своих соотечествеников. И врят ли им понравится такой новый канал по переправке нелегалов, тем более со стороны Украины.
          Согласен, что это слишком радикальный способ решения проблемы. Хватит и конфискации ЛА. Так Украина может быстро лишиться малой авиации. laughing hi
          Касым
        2. freddyk (Александр) Вчера, 19:13
          Цитата: t-4
          Цитата: Касым
          сбить могут

          Это вам не СССР, где чуть что - сразу сбить, уничтожить.
          Две европейские страны, никто против никого не враждует. Нарушил конечно, но за это не убивают.
          За превышение скорости на дороге не расстреливают, а выписывают штраф, ну прав лишат на край.


          Ну если не сбивают, что ж не полетать то?:-):-)
          А СССР правильно делал, что сбивал. И штаты бы сбивали, не сомневайтесь. Просто наши так не борзели.
          freddyk
          1. NKT (Сергей) Вчера, 20:50
            Штаты сбивали даже не над своей территорией. Показалось что-то капитану корабля - бах и иранский пассажирский самолет завалили.
            NKT
          2. LSA57 (Сергей) Вчера, 21:15
            Цитата: freddyk
            А СССР правильно делал, что сбивал.

            руста не сбили, сколько голов полетело
            LSA57
          3. t-4 Вчера, 21:59
            Цитата: freddyk
            А СССР правильно делал, что сбивал. И штаты бы сбивали, не сомневайтесь. Просто наши так не борзели.

            Вы не путайте, когда американец к нам залетит или наш к американцам, или террорист угнавший лайнер направляет его не туда куда надо. Тогда война, тогда сбивают.
            И если пьяный французский фермер на своем кукурузнике случайно в испанию залетит, или белорус из досаафа заблудится и в России окажется над болотами, где нет ничего кроме жирных лягушек. Тут никто никого сбивать не станет. Сопроводят, дорогу укажут.
            t-4
            1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:42
              Цитата: t-4
              Вы не путайте, когда американец к нам залетит или наш к американцам, или террорист угнавший лайнер направляет его не туда куда надо. Тогда война, тогда сбивают.
              И если пьяный французский фермер на своем кукурузнике случайно в испанию залетит, или белорус из досаафа заблудится и в России окажется над болотами, где нет ничего кроме жирных лягушек. Тут никто никого сбивать не станет. Сопроводят, дорогу укажут.
              Только на 51-ом году жизни, я узнал, как поют дрозды..тьфу, как поют лягушки в болотах России!
              sabakina
              1. Голован Джек (Роман) Вчера, 22:48
                Цитата: sabakina
                я узнал, как поют дрозды..тьфу, как поют лягушки в болотах России!

                Это еще что... а вот как иволга орет поет - знаете?
                Голован Джек
                1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:51
                  Ромка, прЮвет! fellow Я не знаю, как кто поёт, но в детстве я запросто пел "Крылатые качели". Попробуй щас напеть wink ...
                  sabakina
                  1. Голован Джек (Роман) Вчера, 22:55
                    Салют hi
                    Иволга орет, как кошка, которой хвост прищемили. Правда, еще и свистеть умеет, довольно мелодично и приятно. Но уж, как заоре-е-еееет belay
                    Цитата: sabakina
                    в детстве я запросто пел "Крылатые качели". Попробуй щас напеть

                    Лехко. 7 лет музыкалки в детстве (фано), и потом черт-те-сколько лет аккомпанировал на гитаре. И щас тоже могу tongue
                    Голован Джек
                    1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 23:02
                      Рома, 7 лет музыкалки? belay Я на аккордеон меньше ходил! Правда учитель, меня так и не научил, как играть одновременно и басами (левая клава) и правой (клавиатурой) laughing
                      sabakina
                      1. рич (дмитрий) Вчера, 23:45
                        наверное венгры ни чего не слышали про украинский "безвиз"))))
                        рич
                      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:52
                        Цитата: sabakina
                        7 лет музыкалки?

                        Сорок минут чистой музыки на выпускном экзамене... меня всерьез для поступления в училище готовили, а я хотел... ну, уже неважно, что я там хотел, но точно не в музучилище.
                        Кончилось паллиативом - физфак МГУ, полбалла недобрал, по конкурсу - в МИСиС... ну, и понеслась душа по кочкам.
                        Прикольно сейчас вспоминать, давно уже все это было what
                        Голован Джек
  2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Вчера, 16:57
    Чтоб перехватить древний кукурузник, Венгрия поднимает весь воздушный флот, хах laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. 210окв (дмитрий) Вчера, 20:28
      Так на индикаторе не написано что "Ан-2"....Всего навсего-цель..Опознавания "свой-чужой"нет,полет явно не согласован..Точнее не было уведомления.
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Чтоб перехватить древний кукурузник, Венгрия поднимает весь воздушный флот, хах laughing
      210окв
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Вчера, 20:53
        Кукурузник это же Звезда Смерти, можно и перепутать laughing
        Генерал Песчаных Карьеров
  3. Rostislav (Ростислав) Вчера, 16:58
    Медленно венгры реагируют.
    Rostislav
    1. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 18:19
      Ну да, несколько лет назад в Белоруссии, шведы из Литвы на Минск парашютный десант выбросить успели и в Литву смыться....
      Грэг Миллер
      1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:45
        Цитата: Грэг Миллер
        Ну да, несколько лет назад в Белоруссии, шведы из Литвы на Минск парашютный десант выбросить успели и в Литву смыться....

        Расстреляли? wink
        sabakina
        1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 07:57
          Нет, послов выгнали...
          Грэг Миллер
  4. Овсень (Иван) Вчера, 16:58
    Прочитал новость и расстроился. Я думал это тот самый "героический" Ан-26 венгров решил погонять, покошмарить. А это всего лишь контрабандисты. Не ,это не перемога. request
    Овсень
    1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 18:25
      Не. Это зрада.
      Beltasir Matyagu
    2. LSA57 (Сергей) Вчера, 20:57
      Цитата: Овсень
      А это всего лишь контрабандисты.

      не факт. мог быть и разведчик. разведывал где у венгров грибы растут
      LSA57
      1. Овсень (Иван) Вчера, 21:09
        Свои все уже съели?
        А грибы то , ой какие разные бывают, ой разные
        Овсень
        1. LSA57 (Сергей) Вчера, 21:17
          Цитата: Овсень
          А грибы то , ой какие разные бывают, ой разные

          естесссно laughing
          LSA57
          1. Овсень (Иван) Вчера, 21:23
            Посля таковских тарталеток точно радоздь будет lol и небо в ромашишках:
            Овсень
            1. LSA57 (Сергей) Вчера, 21:26
              Цитата: Овсень
              Посля таковских тарталеток точно радоздь будет lol и небо в ромашишках:

              а мы всё удивляемся, что в раде творится laughing
              LSA57
              1. Овсень (Иван) Вчера, 21:28
                Цитата: LSA57
                а мы всё удивляемся,

                Уже нет.
                Этот шумерский цирк и кони уже не удивляет. И даже не смешит.
                Овсень
                1. LSA57 (Сергей) Вчера, 21:30
                  Цитата: Овсень
                  Цитата: LSA57
                  а мы всё удивляемся,

                  Уже нет.
                  Этот шумерский цирк и кони уже не удивляет. И даже не смешит.

                  да надоели они уже хуже горькой редьки. уже не удивление и смех, а брезгливость
                  LSA57
                  1. Овсень (Иван) Вчера, 21:31
                    Цитата: LSA57
                    брезгливость

                    Точнее не скажешь.
                    Овсень
                    1. LSA57 (Сергей) Вчера, 21:34
                      Цитата: Овсень
                      Цитата: LSA57
                      брезгливость

                      Точнее не скажешь.

                      противно ещё и то, что буквально все виноваты и буквально все им должны
                      LSA57
  5. solzh (Сергей) Вчера, 17:03
    А граница то у венгров дырявая lol
    solzh
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 17:06
    украинский самолет (Ан-2), вторгшийся в воздушное пространство республики. Тут же была объявлена тревога и оповещены государственные органы безопасности.
    laughing Укропы Венгрию перехватили wassat laughing
    Наблюдатель2014
  7. askort154 (Александр) Вчера, 17:12
    Ночью, на бреющем - перехватить Ан-2... ? Проще F-35 из Израиля. Два Saab больше топлива сожгли, чем стоит Ан-2. bully
    askort154
    1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 17:16
      На Украине видать Ан 2 начали радиопоглощающей краской покрывать - невидимый стал как F 35.
      Вадим237
      1. yustas (Юрий) Вчера, 17:22
        Его проще услышать, чем увидеть laughing wassat
        yustas
      2. askort154 (Александр) Вчера, 17:25
        Вадим237....На Украине видать Ан 2 начали радиопоглощающей краской покрывать - невидимый стал как F 35.

        На него не надо краску переводить. У него железа - кот наплакал. Фору даст
        любому "невидимки". Его локаторы обнаруживают только по пеленгу при р/связи. recourse
        askort154
        1. KVIRTU (Григорий) Сегодня, 00:04
          Погранцы венгров визуально или по шуму двигателя обнаружили, не локация,конечно. Или местные при посадке, до летящего кому какое дело.
          Мигранты не самый доходный груз у них. Сигареты выгоднее и безопаснее - где то 0,5 евро на Украине, 4,5 там. Сдают по 2,0 оптом , тысяч 10 пачек Ан-2 возьмет же. Такие суммы крутятся. А сам самолет у нас, например 200-300 тыр без летных документов.
          KVIRTU
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 17:28
    Укроинцы десант хотели забросить wassat , да венгры самолет, по стойкому запаху самогона, wassat вычислили! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 17:32
    А если без смеха, на серьезном уровне украинцы мигрантов в Венгрию поставляют...Многие структуры в этом деле задействованы...В том числе и силовые...ВВС Венгрии, противостоят по сути гос.структурам сопредельного государства...
    parusnik
    1. poquello (poquello) Вчера, 17:41
      Цитата: parusnik
      А если без смеха, на серьезном уровне украинцы мигрантов в Венгрию поставляют...Многие структуры в этом деле задействованы...В том числе и силовые...ВВС Венгрии, противостоят по сути гос.структурам сопредельного государства...

      стоит вспомнить методы переворота в укропии - угрозы семьям это мафиозные приёмы
      poquello
  10. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 18:04
    Венгры - в плане территорий самый "кинутый" народ и страна после Первой и Второй Мировых, их земли есть и в Румынии и в Австрии и в Сербии и в Словакии и на Украине, там всегда будут сильны течения реваншизма с соответствующими политиками. Венгры ждут часа и именно поэтому с откровенным скептицизмом относятся к политике Евросоюза - она сковывает их претензии к соседям - членам ЕС. И тут laughing появляется слабый и раненый сосед-калека под названием "Украина", да к тому же не входящий в "цивилизованную" семью. Я друзья как-то смотрел венгерско-украинские форумы, так там мадьяры чмырят древнеукров жёстко, покруче чем Киселёв и Первые каналы, всё им вспоминают, и объясняют что у них нет ни истории ни своей государственности и то что они сейчас в лучшем случае европейские полотёры и даже объясняют что к Крыму рогули никакого отношения не имеют))). Причём пишут на русском laughing . А ведь венгры - это жёсткий даже сказал бы садистский народец, во времена Великой Отечественной они были суровее немцев. Вангую - угорцы будут давить скакуасов до победного и в конце-концов откусят себе Закарпатье. Возможно это произойдет лет чз 15, но это будет, и будет СПРАВЕДЛИВО, тем более Руина и так на стадии распада.
    Сармат Саныч
    1. Fayter (Роман) Сегодня, 09:03
      Накусь выкусят они а не Закарпуття!
      Это только если закарпутцы сами туда не сбегут, что судя по выданным венграми паспортам близко к истине.
      Fayter
  11. alien308 (Александр) Вчера, 18:13
    А как же винт? Дуралевый винт модулирует отражённый синнал по самое не могу.
    alien308
    1. aleks26 (Александр) Вчера, 20:56
      Цитата: alien308
      А как же винт? Дуралевый винт модулирует отражённый синнал по самое не могу.

      А на время контробандного полета его меняют на деревянный. laughing
      aleks26
  12. Влад Петров (Владимир) Вчера, 18:25
    Венгерское правительство должно купить у дяди Вовы Панцирь-С1" . однако у шумеров есть Javelin вот.
    Влад Петров
  13. кот баюн. (кот баюн) Вчера, 18:27
    А вот сейчас, селюки- рогули самостийные. испытали- гордость !!!
    На какой то старый, на ладан дышащий АН-2 подняли на перехват два боевых истребителя !!!
    АН-2→ красавчиг good
    Власти, недостраны404 жалкие laughing fool negative
    кот баюн.
  14. ЦУС-ВВС (Валерий) Вчера, 19:25
    а как же безвиз парашенки?
    ЦУС-ВВС
Картина дня