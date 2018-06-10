Западные шулеры требуют от России доказать, что она не сбивала "Боинг"

Первый заместитель постпреда РФ в Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский отметил, что все обвинения со стороны так называемого голландского следствия, основанные на данных из социальных сетей и мнениях неназванных «экспертов», базируются на подделках. По словам российского дипломата, авторами многочисленных подделок и фальсификаций по делу о сбитом «Боинге» стали представители группы Bellingcat. Эта группа наиболее активно представляла свои «данные» о крушении малайзийского авиалайнера, обвиняя в крушении Россию.Как только Дмитрий Полянский сделал публикацию по поводу фейков от Bellingcat, в комментариях представители этой самой группы объявили, что российскому дипломату ещё и нужно доказывать факт подделок. То есть, самой Bellingcat доказывать ничего было не нужно, как считает эта «исследовательская группа», достаточно было насобирать фотографий и видеороликов в соцсетях, выдавая их за «имеющие отношений к катастрофе», а от того, кто обвинил их во лжи, требуют предоставления доказательств. Типичный подход шулеров, изначально притягивающих за уши версию о «вине России».Напомним, что ранее в Минобороны прокомментировали доводы голландского следствия, основанные на выводах Bellingcat. В главном военном ведомстве такие доводы, как откровенная имитация некоего радиоперехвата, «доступного спецслужбам Украины», назвали откровенной глупостью.В своём комментарии к твиту Bellingcat "Военное обозрение" призвало эту группу для начала вспомнить о "доказательствах" в виде пробирки Пауэлла, демонстрация которой в ООН привела, как известно, к гибели миллионов иракцев.