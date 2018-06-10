13:36 11 июня
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Западные шулеры требуют от России доказать, что она не сбивала "Боинг"

Первый заместитель постпреда РФ в Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский отметил, что все обвинения со стороны так называемого голландского следствия, основанные на данных из социальных сетей и мнениях неназванных «экспертов», базируются на подделках. По словам российского дипломата, авторами многочисленных подделок и фальсификаций по делу о сбитом «Боинге» стали представители группы Bellingcat. Эта группа наиболее активно представляла свои «данные» о крушении малайзийского авиалайнера, обвиняя в крушении Россию.

Западные шулеры требуют от России доказать, что она не сбивала "Боинг"


Как только Дмитрий Полянский сделал публикацию по поводу фейков от Bellingcat, в комментариях представители этой самой группы объявили, что российскому дипломату ещё и нужно доказывать факт подделок. То есть, самой Bellingcat доказывать ничего было не нужно, как считает эта «исследовательская группа», достаточно было насобирать фотографий и видеороликов в соцсетях, выдавая их за «имеющие отношений к катастрофе», а от того, кто обвинил их во лжи, требуют предоставления доказательств. Типичный подход шулеров, изначально притягивающих за уши версию о «вине России».


Напомним, что ранее в Минобороны прокомментировали доводы голландского следствия, основанные на выводах Bellingcat. В главном военном ведомстве такие доводы, как откровенная имитация некоего радиоперехвата, «доступного спецслужбам Украины», назвали откровенной глупостью.

В своём комментарии к твиту Bellingcat "Военное обозрение" призвало эту группу для начала вспомнить о "доказательствах" в виде пробирки Пауэлла, демонстрация которой в ООН привела, как известно, к гибели миллионов иракцев.


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Комментарии 75

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  1. Тралл Вчера, 17:39
    Русские богатыри Полоний, Мельдоний и Новичок заявили, что не сбивали Боинг wassat
    Тралл
    1. poquello (poquello) Вчера, 17:45
      Цитата: Тралл
      Русские богатыри Полоний, Мельдоний и Новичок заявили, что не сбивали Боинг wassat

      это белингкатовские троли обожрались полония, мельдония и новичка и выдают свои глюки за реальность
      poquello
      1. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 18:13
        Нееет.... У них подход весьма логичный, на основе прецедентного права, которое сегодня, из их уст, звучит примерно так: "ПРИЗНАЛИ ДОПИНГ - ПРИЗНАЕТЕ И "БОИНГ". И для успеха им осталось всего ничего - найти в правящих кругах России своего "мистера Жукова"....
        Грэг Миллер
        1. poquello (poquello) Вчера, 18:19
          Цитата: Грэг Миллер
          Нееет.... У них подход весьма логичный, на основе прецедентного права, которое сегодня, из их уст, звучит примерно так: "ПРИЗНАЛИ ДОПИНГ - ПРИЗНАЕТЕ И "БОИНГ". И для успеха им осталось всего ничего - найти в правящих кругах России своего "мистера Жукова"....

          фейковость весёлых белингкатовских картинок давно уже доказана в тех же сетях где они картинки натырили, им под нос их совать - много чести, боинг был сбит укропами и доказательств более чем, вопрос только в целях его уничтожения
          poquello
          1. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 18:31
            Только вы не хотите понять одного, для простого западного обывателя фейком является то, о чем говорят наши чиновники и RT, а фактом является то, о чем сообщил CNN... И плевать уже там всем на то, что МакЛарен сказал, что фактов применения допинга в России не обнаружили... Главное для них - глава ОКР Жуков допинг признал, заплатил и покаялся. Всё, больше им ничего не надо!
            Грэг Миллер
            1. poquello (poquello) Вчера, 18:41
              Цитата: Грэг Миллер
              глава ОКР Жуков допинг признал, заплатил и покаялся

              дык пусть заявит что показания давал под пытками
              poquello
              1. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 18:50
                Если мистер Жуков сейчас подобное заявит, то с его сынишкой, проживавшем ранее в Лондоне, может случиться несчастье какое-нибудь...
                Грэг Миллер
                1. poquello (poquello) Вчера, 19:55
                  Цитата: Грэг Миллер
                  Если мистер Жуков сейчас подобное заявит, то с его сынишкой, проживавшем ранее в Лондоне, может случиться несчастье какое-нибудь...

                  а может не случится, если наши этими методами не пользуются это совсем не значит что они в них непрофи, буржуи прекрасно это понимают
                  poquello
                2. майор147 Вчера, 22:09
                  Цитата: Грэг Миллер
                  Если мистер Жуков сейчас подобное заявит, то с его сынишкой, проживавшем ранее в Лондоне, может случиться несчастье какое-нибудь...

                  Так сынишка в тамошней тюрьме уже своё отсидел?
                  майор147
                3. Peresvet_54 (Светлана) Сегодня, 06:57
                  ..."старичок" на унитазе обнаружат ?
                  Peresvet_54
            2. AwaZ (Walery) Сегодня, 07:21
              соглашусь что наши чиновники реально сами всю эту историю спровоцировали и даже Путин в этом дерьме приложился своими признаниями.
              Однако , обыватель в ЕС очень даже позитивно относятся к тому что говорят из RT. Я конечно не могу говорить за всех, но есть у меня знакомые испанцы ( настоящие ) в разговорах с которыми , те признались что уже больше доверяют тому что RT говорит, чем заявлениям собственных СМИ по разным ситуациям как в мире вообще так и о России или даже о событиях в Испании. Про события в Каталонии эти люди сказали что только RT рассказали об этом ближе всего к истине , с максимальным уважительным подходом к взглядам обоих сторон.
              AwaZ
          2. demo (Ван) Вчера, 20:11
            Доказательств - более чем?
            А кто на них посмотрит и примет?
            "Прогрессивное человечество"?
            А на счет цели - тут более чем прозаический ответ.
            Необходимо было на Россию и на поддерживаемых ее Республик Донбасса наклеить ярлык - человеконенавистники.
            А уж тогда можно делать все что угодно и опять виноватая - Россия.
            И те, кто этот кровавый спектакль поставили, рассудили правильно.
            Но не довели до логического завершения.
            Как жаль что я не могу лично спросить у того кто это сотворил - зачем ты живешь на белом свете?
            demo
            1. poquello (poquello) Вчера, 20:23
              Цитата: demo
              Доказательств - более чем?
              А кто на них посмотрит и примет?
              "Прогрессивное человечество"?

              )))) а шо это?
              запад всё больше превращается в локальную группу
              poquello
          3. Piramidon (Степан) Вчера, 20:27
            Не даром Bellingcat созвучно белым каскам.
            Piramidon
            1. poquello (poquello) Вчера, 20:32
              Цитата: Piramidon
              Не даром Bellingcat созвучно белым каскам.

              разные филиалы одного хозяина
              poquello
        2. 73bor (Борис) Сегодня, 00:58
          Обвиняемый в любом деле не обязан ничего доказывать ,на это есть соответствующие структуры которые и должны работать,а ежели они не хотят работать ,остаётся только разводить руками!
          73bor
      2. svp67 (Сергей) Вчера, 18:52
        Цитата: poquello
        это белингкатовские троли

        А оценим их последние "правдивое" обвинение
        "Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи"
        В эксперименте "Алмаз-Антей" по моделированию катастрофы рейса MH17 применили ракету, выпущенную в 1987 году. Минобороны утверждало, что после 25 лет службы все ракеты ЗРК "Бук" подлежат утилизации.

        В рамках расследования крушения рейса MH17 исследовательская группа Bellingat в очередной раз поймала на лжи Министерство обороны России. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил в своем микроблоге Twitter основатель группы Элиот Хиггинс. Эксперты Bellingcat установили, что ракеты, использованные российским концерном "Алмаз-Антей" для моделирования катастрофы MH17 в 2015 году были произведены в 1987 году. Это удалось выяснить по номеру на корпусе, который был виден в материалах эксперимента, распространенных концерном.

        Давайте теперь разберемся, где тут правда где ложь.
        1. Был ли проведен данный эксперимент - ДА, был.
        2. Использовалась ли при этом боевая часть ракеты, имеющей аналогичные убойные элементы, найденные в телах жертв и элементах конструкции сбитого "Боинга", рейса МН-17 - ДА, были . Об этом прямо заявили представители концерна "Алмаз-Антей", во время своей пресс-конференции. Это ПРАВДА.
        3. А теперь самое интересное. Является ли концерн "Алмаз Антей" структурным подразделением нашего Министерства Обороны? Нет, не является. Это самостоятельное коммерческое предприятие. И эта ракета ПРИНАДЛЕЖАЛА именно "Алмаз-Антею", в момент проведения эксперимента. Так, что обвинение нашего МинОбороны - ЛОЖЬ.
        4. На видео прекрасно видно, что ракета в нужную точку поднималась, не при помощи своего порохового заряда, а с помощью специального подъемного устройства. И я более, чем уверен, что имея на складах еще боеприпасы довоенного выпуска, которые просто ожидают своей очереди на обязательную утилизацию, где то могут и лежать, опять же в ожидании утилизации такие ракеты. Например в Приднестровье, на арсеналах нашей бывшей 14-ой армии, которые мы не можем утилизировать, до сих пор, из-за позиции наших "зарубежных партнеров". Так, что вполне допускаю, что найти, такую НЕ ГОДНУЮ к пуску, но вполне годную, для проведения подобного эксперимента ракету еще можно. Ведь согласно заявлению нашего МинОбороны: "Соответственно ракеты, созданные в 1986 году, были в 2011 году изъяты, списаны и отправлены на утилизацию" Но не сказано, что они уже утилизированы. Так, что обвинение нашего МинОбороны во лжи, само по себе ЛОЖЬ.
        Сама логика проведения такой операции ИСКЛЮЧАЕТ, то, что бы единичная ПУ, при работе по самолетам, использована некондиционные ракеты, мало того, что угрожающие срывом выполнения задания, но и жизням экипажа и целостности самой установки. Простите, но как то не верится.
        И если украинские "Буки", просто иного не имели, в своих арсеналах и вынуждены, до сих пор применять эти ракеты, то у наших "Буков" вполне хватает более свежих, по году выпуску ракет
        svp67
        1. poquello (poquello) Вчера, 20:12
          Цитата: svp67
          ракеты, использованные российским концерном "Алмаз-Антей" для моделирования катастрофы MH17 в 2015 году были произведены в 1987 году.

          этим больноголовым надо показать музейные снаряды, чтобы отличали оборудование (в частности ракеты) выведенные из эксплуатации в армии и всякие гохраны и склады, это надо быть очень тупыми чтобы не понимать что в РФ их уже не применяют, что собственно МО и сказало
          poquello
          1. reminin (Юрий) Сегодня, 11:13
            А что мешало производителю ракет "Бук" произвести одну ракету в 2014 году из имеющегося металлолома? и от куда "клоуны" знают год производства ракеты модели 1987-го года изготовленной для опыта? (Может 1988;1989 или 2014 -й?).
            reminin
        2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 01:43
          Цитата: svp67
          Цитата: poquello
          это белингкатовские троли

          В рамках расследования крушени... Давайте теперь разберемся

          Это чистая манипуляция формулировками, этакое жонглирование словами. Есть достойные учителя: Хилари Клинтон например. Она сказала что самолет был сбит by russian missile. Она сказала правду: да. Она сказала недоказанную чушь: да. Вот так и жонглируют словами...
          Pete Mitchell
    2. Слесарь (Сергей) Вчера, 18:59
      Цитата: Тралл
      Русские богатыри Полоний, Мельдоний и Новичок заявили, что не сбивали Боинг wassat

      Это все козни богатыря "каши мало ел" laughing Полоний сразу заявил -нифига не видно ,не светится wink
      Мельдоний и Новичок взялись за ручки и сказали что "реально не катит братан" belay
      блин а я не догадался сразу -не помыл руки laughing
      Слесарь
      1. рич (дмитрий) Вчера, 23:42
        Западные шулеры требуют от России доказать, что она не сбивала "Боинг"

        Доказательство простое. На это им уже ответил гениальный Тарас Шевченко : "Не одна российская ракета не может долететь до середины Днепра" yes
        Какой вопрос - такой ответ laughing
        рич
  2. Троль Вчера, 17:42
    "Обвиняемый" должен доказывать свою невиновность? Это что-то новенькое. Насколько помню, обычно, прокурор и следствие доказывают виновность подозреваемого. И если доказательств нет, то дело разваливается.
    Троль
    1. kit88 (Александр) Вчера, 17:46
      На откровенную глупость следует ответить еще большей глупостью.
      Пусть докажут, что самолет вообще упал на землю.
      А может не было никакого боинга? Доказывайте.
      kit88
      1. Арберес Вчера, 18:03
        Цитата: kit88
        Пусть докажут, что самолет вообще упал на землю.


        Не, не так, уважаемый kit88
        Пусть докажут, что самолет вообще в воздухе на определенной высоте летел, а не передвигался по земле в качестве автомобильного транспорта и врезавшись в танк ВСУ(который шел с явным превышением скорости) развалился на мелкие кусочки.
        Цитата: kit88
        На откровенную глупость следует ответить еще большей глупостью


        Ох, если бы это было нашей панацеей от всех бед!
        Арберес
      2. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 18:20
        Есть теория что обломки и трупы привезли и разбросали. Есть даже доказательства. Например отсутствие в трупах крови. Кто в курсе - в моргах откачивают плазму крови. Откуда у "погибших" в "катастрофе" вид словно их из морга привезли и разбросали местами даже забыв одеть на покойника одинаковые носки или приложить обувь своего размера? Атака на Боинг может быть вообще фальсификацией западных выродков
        Beltasir Matyagu
      3. svp67 (Сергей) Вчера, 18:26
        Цитата: kit88
        На откровенную глупость следует ответить еще большей глупостью.

        Тут видимо стоит заявить иное, а пусть докажут, что это ракета сбила самолет, а не самолет ракету... Понимаешь летела ракета по своим делам, а глупый самолет, отчаянно маневрируя, под руководством украинских диспетчеров, гонялся за ней по небу, пока не сбил...
        svp67
        1. kit88 (Александр) Вчера, 18:57
          Интересная теория, однако.
          Тоже пусть доказывают!
          kit88
      4. venik (Владимир) Вчера, 19:39
        Цитата: kit88
        Пусть докажут, что самолет вообще упал на землю.

        =========
        Американский анекдот:
        Суд.
        Судья - потерпевшему: Вы узнаете в обвиняемом, человека, угнавшего ваш автомобиль?
        Потерпевший: Ваша Честь! После пламенного выступления Адвоката Обвиняемого, я уже начал сомневаться, А был ли у меня автомобиль!!!!??
        venik
    2. ALEXXX1983 (Алексей) Вчера, 17:47
      Так ведь давно известно, что у них в отношении России и других неугодных вместо "презумпции невиновности" действует "презумпция виновности".
      ALEXXX1983
      1. Kurare Вчера, 17:56
        Цитата: ALEXXX1983
        "...презумпции невиновности" действует "презумпция виновности".

        В англо-саксонском праве есть дествительно моменты, где виновный должен доказать свою невиновность, например в экономическом праве, но ни в коем случае не в уголовном праве.
        Понимая, что никогда до суда это не дойдёт - это чистой воды пропагандистское давление на Россию. Т.е. Вы абсолютно правы, на Россиию нормальные правовые нормы не распространяются!
        Kurare
        1. Rusticolus Вчера, 19:06
          Вообще то и в российском праве то же есть такие моменты когда обвиняемый должен доказывать свою невиновность, иначе априори он признается виновным.
          Rusticolus
          1. Kurare Вчера, 20:35
            Не знал, не слышал. Приведите пример, если можно.
            Kurare
            1. kit88 (Александр) Вчера, 20:58
              Согласен, хотелось бы пример.
              А так.


              Ст. 14 УПК РФ

              2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
              kit88
            2. Dym71 (Андрей) Вчера, 22:32
              Цитата: Rusticolus
              Вообще то и в российском праве то же есть такие моменты когда обвиняемый должен доказывать свою невиновность, иначе априори он признается виновным.

              Цитата: Kurare
              Не знал, не слышал. Приведите пример, если можно.

              Административные нарушения, совершенные с использованием транспортных средств в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
              Dym71
    3. LSA57 (Сергей) Вчера, 18:56
      Цитата: Троль
      Насколько помню, обычно, прокурор и следствие доказывают виновность подозреваемого.

      они и "доказали". фейками
      И если доказательств нет, то дело разваливается.

      это при нормальном не политизированном следствии с заранее назначенным виновным
      LSA57
  3. NF68 (Николай.) Вчера, 17:43
    Еще одна стая Мосек. Пусть для начала представители этой группы предоставят заключение какого либо высококвалифицированного прихиатра о том, что с головами у них всё в порядке по скольку в настоящее время западным психиатрам уже нельзы особо доверять. Потом видно будет-оставить это гавканье без внимания или просто пожелеть болезных.
    NF68
  4. Zubr Вчера, 17:47
    laughing
    Западные шулеры требуют от России доказать, что она не сбивала "Боинг"

    Только после ВАС, мы истинные джентльмены, всегда даме уступим место. smile
    А ВЫ попробуйте доказать, что это сбила Россия. lol
    Zubr
    1. Арберес Вчера, 18:09
      Цитата: Zubr
      А ВЫ попробуйте доказать, что это сбила Россия.


      Ну обычно так система правосудия и работает, но Запад опять меняет правила игры с Россией.
      Единственное правило в отношении России - никаких правил в отношении к России.
      У шулеров честно не выиграешь!
      Арберес
      1. Zubr Вчера, 18:47
        Добрый вечер. hi Что самое интересное они же научили быть нас шулерами в их отношении, а теперь пытаются защищаться.. smile Но ученик должен быть всегда лучше учителя.. smile
        Zubr
        1. Арберес Вчера, 18:55
          Лично у меня ощущение, что мы все еще пытаемся играть честно.
          И Вам добрый вечер, уважаемый Zubr hi
          Арберес
          1. Zubr Вчера, 19:04
            Это наша основная составляющая Русского народа.
            Ещё князь Олег очень хорошо сказал: "Худой мир, гораздо лучше хорошей драки".
            Zubr
  5. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 17:51
    Россия ведёт себя настолько несуетливо под градом обвинений, что враги начинают метаться. Громоздят одну ложь на другую, кричат как можно громче... Как будто чем громче крик - тем надежнее доказательства laughing
    Горный стрелок
    1. LeonidL (Леонид) Вчера, 18:09
      Увы, но крик идет грязной волной по всем иноСМИ, то, что наляпано в соцсетях свидомыми и их прихлебаями понять западному обывателю не сложно - умишка хватает, а вот доказательства России - они ведь технологичны, требуют знаний, определенной эрудиции, многое рассчитано на специалистов - обывателя эта лишняя работа мозжечка напрягает, а напрягаться обыватель не любит. Ему желательно сесть перед ТВ с попкорном, жвачкой и пивом и потреблять нечто, его скудному обывательскому умишку доступное.
      LeonidL
      1. Слесарь (Сергей) Вчера, 19:08
        Цитата: LeonidL
        Увы, но крик идет грязной волной по всем иноСМИ, то, что наляпано в соцсетях свидомыми и их прихлебаями понять западному обывателю не сложно - умишка хватает, а вот доказательства России - они ведь технологичны, требуют знаний, определенной эрудиции, многое рассчитано на специалистов - обывателя эта лишняя работа мозжечка напрягает, а напрягаться обыватель не любит. Ему желательно сесть перед ТВ с попкорном, жвачкой и пивом и потреблять нечто, его скудному обывательскому умишку доступное.

        Да ,так и есть ,Страна которая родила пендолсов должна понимать ,что рано или поздно фарт кончится .
        и придется воочию принять факт наличия отсутствия не только интеллекта ,но и адекватных жителей =это страшно .... am
        Слесарь
  6. LeonidL (Леонид) Вчера, 18:05
    Нидерландский межсобойчик напоминает мне три обезъянки адмирала Канариса - не желают ничего слышать, не желают ничего видеть, но зато ляпают языком все что только может спасти истинных виновников гибели Боинга - Попрошенко и бандитов из укровермахта.
    LeonidL
    1. Pollux (Сергей) Вчера, 20:04
      Цитата: LeonidL
      все что только может спасти истинных виновников гибели Боинга - Попрошенко и бандитов из укровермахта.

      При чем тут Порошенко и "укровермахт"? Тут явно спецоперация ЦРУ. Американцы - прямые виновники сбития этого боинга.
      Pollux
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 18:05
    Чего им доказывать и кому если они заказ против России отробатывают? ??Спустили против нас думали волкодавы, а в реальности -шавки, которых можно грозным окриком с дороги прогнать! Правда, даже из подворотни, они все равно будут бессильно рычать и тявкать в нашу сторону.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 18:14
    В праве принято доказывать виновность. Они этого не могут. Невиновный же не оправдывается.
    Beltasir Matyagu
  9. polpot (Andru) Вчера, 18:15
    Облокатились мы на них ,собаки лаят караван идет
    polpot
  10. 123456789 Вчера, 18:25
    По словам российского дипломата, авторами многочисленных подделок и фальсификаций по делу о сбитом «Боинге» стали представители группы Bellingcat. Эта группа наиболее активно представляла свои «данные» о крушении малайзийского авиалайнера, обвиняя в крушении Россию.


    Солженицына я, конечно, не читал... laughing
    Если малазийский Боинг сбит ЗРК Бук, то необходимо найти обломки ракеты, включая серийный №, по которому не сложно установить принадлежность ракеты. Почему за четыре года этого никто не сделал? Кому выгодно? Is fecit cui prodest
    123456789
    1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Вчера, 18:56
      Так ведь нашли и показали. Правда с оговоркой, что доказательств, что именно этой ракетой сбит боинг МН-17, нет.
      Товарищ Берия
      1. 123456789 Вчера, 19:16
        Цитата: Товарищ Берия
        Так ведь нашли и показали. Правда с оговоркой, что доказательств, что именно этой ракетой сбит боинг МН-17, нет.

        Из того, что нашли и показали было ясно только, что ракета была изготовлена на Российском заводе laughing
        Как только заговорили о серийном №, тему экстренно закрыли.
        123456789
  11. Андрій Πривалов (посетитель 1) Вчера, 18:50
    западфшоке
    Андрій Πривалов
  12. Weyland (Константин) Вчера, 19:02
    Голландцы совсем берега потеряли... Я понимаю - дикие островитяне-наглы бы такое заявили, у них право прецедентное wassat или лягушатники с их кодексом Наполеона, в котором действует презумпция виновности - но в остальной-то материковой Европе право романское, презумпция невиновности рулит!
    Weyland
  13. ljoha_d (Драницын Алексей) Вчера, 19:07
    Что то резко опять начал шевелиться весь этот демократический муравейник. С долбанутыми претензиями.
    ljoha_d
  14. Rusticolus Вчера, 19:09
    Ну наши тогда то же должны заявить, что голландцы сами свой самолет заминировали и сами же его и взорвали.
    Путь то же оправдываются.
    Rusticolus
  15. Zubr Вчера, 19:20
    Ещё добавлю, мне это напоминает, когда следаки, пытаются закрыть глухаря.. laughing
    Zubr
  16. NordUral (Евгений) Вчера, 19:32
    Пустое это дело, играть с шулерами.
    NordUral
    1. Zubr Вчера, 19:36
      Очень занятное и интересное.. smile
      Zubr
  17. Ros 56 (Юрий) Вчера, 19:58
    Да плевать нам с высокой горы, на все их закидоны и требования. Пусть у своих жен/мужей требуют, а мы будем делать так, как нам нам необходимо для развития НАШЕЙ страны и НАШИХ детей и внуков. А тем чиновникам чьи жены и дети уехали за бугор в тамошние дома и виллы и живут там на счета в западных банках пинка под зад, все равно толку от них не будет, одни убытки.
    Ros 56
  18. ser65 (Сергей) Вчера, 20:11
    они так торопились фотошопить что даже лючки на буках не замазали добросовестно.
    ser65
  19. пищак Вчера, 20:13
    hi В советском фильме-классике "Здравствуйте, я ваша тётя!" герой Михаила Козакова говорил:"Я старый солдат, не знающий слов любви..", а я при этом вспоминал боевого подполковника-танкиста, героя арабо-израильский войн, своего преподавателя тактики, который учил меня всегда видеть главную цель и всеми наличными силами рваться к ней, сбивая по ходу засады на дорогах и обходя мелкие очаги сопротивления...
    Так и здесь, нужно давить всех этих тявкающих и требующих "доказательного опровержения фальсификаций" фальсификаторов одним и тем же, простым и понятным всем( даже самым дремучим дилетантам), вопросом:"Кому это сбитие "Боинга" было выгодно?"! , а не погружаться в навязываемую ими долгоиграющую "ловлю блох" и "мышиную возню" в мусоре Сети! имхо
    пищак
  20. Нормаль ок (Петр) Вчера, 20:58
    Ну то, что Боинг сбил Российский Бук и коню понятно (хорошо помню новости того дня, что сбили очередной украинский Ан и ура-комментарии на ВО, которые потом поудаляли). Вопрос только в доказательной базе.
    Нормаль ок
    1. казак 471 (Казак) Вчера, 21:48
      У мерикосов 2 спутника пролетали над Донбассом . если бы мы были виновны . то МО США немедленно представило доказательства и "мировое сообщество " нас просто сожрало . А этого нет Ведь всё можно проверить . начиная от наличия ракет к ЗРК Украины и заканчивая допросом диспетчеров . а это старательно избегают . с чего бы . а НОРМАЛЬ ОК ?
      казак 471
      1. казак 471 (Казак) Вчера, 21:55
        Кстати . почитайте насчет "ура комментариев" во время вьетнамской войны . Если падал американский самолет . то его записывали себе на счет все . и ЗРК ПВО и зенитчики и ВВС . по принципу "мы ведь тоже стреляли " и неважно а могли ли снаряды от ЗПУ залететь на такую высоту Поэтому "коню понятно " . а мне старому ПВОшнику --нет . там одна нелепость "подтверждает" другую .
        казак 471
    2. Пофиг Сегодня, 01:08
      Статья ещё на месте. Можно освежить в памяти:
      https://www.google.com/amp/s/topwar.ru/amp:54473-
      an-26-ukrainskih-vvs-sbit-bliz-toreza-opolchency-
      zayavlyayut-i-o-sbitoy-sushke.html

      А вот комменты действительно повытирали. Они были очень интересные.
      Пофиг
  21. kaban7 (Андрей) Вчера, 21:48
    Надо на Bellingcat подать в суд за клевету и отсудить у них хорошие бабки.
    kaban7
  22. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Вчера, 22:23
    А имеет ли смысл реагировать на заявления этих, с позволения сказать, экспертов? В суд подать можно, но это их только распиарит.
    КОТ БАЮН
  23. tolmachiev51 (александр) Сегодня, 04:23
    Вспоминаю слова А.Райкина - " запустим дурочку ,а там пусть разбираються" !!! Сказаны 50 лет назад , а как актуально в современном мире.
    tolmachiev51
  24. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 06:24
    Видать, эти зайчики-прилежные ученики Геббельса и Вышинского...
    Злой 55
  25. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 06:47
    Цитата: Слесарь
    Это все козни богатыря "каши мало ел"

    Правильную кашу надо кушать товарисч!
    22 dmdc
  26. DRA-75 Сегодня, 07:13
    А ведь доказательства то есть...И у наших и у американцев со спутников ,просто пока никому невыгодно их предоставлять !
    DRA-75
  27. besik (юрий) Сегодня, 07:22
    Цитата: Dym71
    Цитата: Rusticolus
    Вообще то и в российском праве то же есть такие моменты когда обвиняемый должен доказывать свою невиновность, иначе априори он признается виновным.

    Цитата: Kurare
    Не знал, не слышал. Приведите пример, если можно.

    Административные нарушения, совершенные с использованием транспортных средств в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
    besik
  28. Пленник (Айрат) Сегодня, 11:33
    Пусть вначале сами докажут, что сбивали.
    Пленник
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