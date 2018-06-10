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Израильский премьер пообещал спасти иранцев от экологической катастрофы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал выложить в интернет переведенные на фарси технологии водопользования, которые, как предполагается, помогут миллионам жителей Ирана справиться с засухой и избежать голода, передает РИА Новости.
По данным самих иранских властей, в связи с изменением климата, 96% территории страны в той или иной степени подвержены засухе. Из-за этого, около 50 млн. жителей могут покинуть свои дома.
Как отметил Нетаньяху, израильские специалисты знают, как предотвратить иранскую катастрофу, и власти поделятся этой технологией. Подробная инструкция о том, как переработать сточные воды, сохранить урожай и накормить семьи, будет запущена в сеть.
Он добавил, что народ, проживающий в Иране, «хороший и достойный», и он не должен в одиночку бороться с «жестоким режимом».
Ранее в воскресенье премьер-министр на заседании правительства призвал западные страны сформулировать «широкое международное соглашение», которое потребовало бы от Тегерана вывести свои войска с территории Сирии. Он сообщил, что его идею уже поддержали Германия, Франция и Британия.
Но, по его мнению, необходимо широкое международное соглашение «о том, что Иран должен покинуть Сирию».
По словам премьера, он прекрасно осознаёт, что вывод иранских сил из САР – процесс длительный. Тем не менее, если знаешь, куда идешь, то у тебя более высокие шансы прийти именно туда, сказал он.
По данным самих иранских властей, в связи с изменением климата, 96% территории страны в той или иной степени подвержены засухе. Из-за этого, около 50 млн. жителей могут покинуть свои дома.
Как отметил Нетаньяху, израильские специалисты знают, как предотвратить иранскую катастрофу, и власти поделятся этой технологией. Подробная инструкция о том, как переработать сточные воды, сохранить урожай и накормить семьи, будет запущена в сеть.
Иранский режим кричит: "Смерть Израилю". В ответ Израиль кричит: "Жизнь народу Ирана",заявил премьер.
Он добавил, что народ, проживающий в Иране, «хороший и достойный», и он не должен в одиночку бороться с «жестоким режимом».
Мы с вами,заключил Нетаньяху.
Ранее в воскресенье премьер-министр на заседании правительства призвал западные страны сформулировать «широкое международное соглашение», которое потребовало бы от Тегерана вывести свои войска с территории Сирии. Он сообщил, что его идею уже поддержали Германия, Франция и Британия.
Но, по его мнению, необходимо широкое международное соглашение «о том, что Иран должен покинуть Сирию».
По словам премьера, он прекрасно осознаёт, что вывод иранских сил из САР – процесс длительный. Тем не менее, если знаешь, куда идешь, то у тебя более высокие шансы прийти именно туда, сказал он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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