13:33 11 июня
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Израильский премьер пообещал спасти иранцев от экологической катастрофы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал выложить в интернет переведенные на фарси технологии водопользования, которые, как предполагается, помогут миллионам жителей Ирана справиться с засухой и избежать голода, передает РИА Новости.



По данным самих иранских властей, в связи с изменением климата, 96% территории страны в той или иной степени подвержены засухе. Из-за этого, около 50 млн. жителей могут покинуть свои дома.


Как отметил Нетаньяху, израильские специалисты знают, как предотвратить иранскую катастрофу, и власти поделятся этой технологией. Подробная инструкция о том, как переработать сточные воды, сохранить урожай и накормить семьи, будет запущена в сеть.

Иранский режим кричит: "Смерть Израилю". В ответ Израиль кричит: "Жизнь народу Ирана",
заявил премьер.

Он добавил, что народ, проживающий в Иране, «хороший и достойный», и он не должен в одиночку бороться с «жестоким режимом».

Мы с вами,
заключил Нетаньяху.

Ранее в воскресенье премьер-министр на заседании правительства призвал западные страны сформулировать «широкое международное соглашение», которое потребовало бы от Тегерана вывести свои войска с территории Сирии. Он сообщил, что его идею уже поддержали Германия, Франция и Британия.

Но, по его мнению, необходимо широкое международное соглашение «о том, что Иран должен покинуть Сирию».

По словам премьера, он прекрасно осознаёт, что вывод иранских сил из САР – процесс длительный. Тем не менее, если знаешь, куда идешь, то у тебя более высокие шансы прийти именно туда, сказал он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 141

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  1. 210окв (дмитрий) Вчера, 17:50
    Методика раздачи печенок и кружевных трусиков?
    210окв
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Вчера, 17:55
      С Ираном она не прокатит. Они трусы не носят и халявное "не халяльное" печенье не кушают.
      ALEXXX1983
      1. 210окв (дмитрий) Вчера, 17:58
        Ну,дай Аллах.Только учтите,там есть свои каспаровы,собчаки,навальные...И там трусики подойдут.
        Цитата: ALEXXX1983
        С Ираном она не прокатит. Они трусы не носят и халявное "не халяльное" печенье не кушают.
        210окв
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Вчера, 18:00
          Цитата: 210окв
          Только учтите,там есть свои каспаровы,собчаки,навальные...

          Есть, но живут не долго.
          ALEXXX1983
          1. Shurik70 (Александр) Вчера, 19:05
            Представляю их "рецепты" в интернете.
            1) Свергаете своё правительство.
            2) После свержения правительства ставите фильтры на стоки.
            3) Поливаете отфильтрованной водой поля.

            Правда, Нетаньяху как то забыл, что в Иране самая жёсткая цензура интернета в мире (кто не верит - спросите Гугл). И уж любой изральский источник точно до иранского потребителя не дойдёт.
            Shurik70
            1. BlackMokona Вчера, 22:20
              Иранцы так же чихают на свою цензуру и качают интернеты со спутников
              BlackMokona
        2. Lek3338 (Лекъ) Вчера, 18:11
          Цитата: 210окв
          каспаровы,собчаки,навальные

          Эх если бы ,там больше Шуваловых,Медведевых,Чаек,Усмановых,Соловьевых,Ро
          тенбергов и так далее.Им и нам не помешал бы свой Навальный с фондом ФБК
          Lek3338
          1. taiga2018 (Макар) Вчера, 19:44
            Цитата: Lek3338
            свой Навальный с фондом ФБК

            есть у нас свой,чуть чуть допустили до власти и уже "кировлес..."правдолюбец из помойки...
            taiga2018
            1. Antidote (Павел) Сегодня, 03:04
              Поинтересуйтесь, чем эта история закончилась
              Antidote
        3. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 00:39
          Вероятно аятоллы вообще трусиков не носят под платьями. Жарко, засуха.
          Zina389
      2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 18:24
        Цитата: ALEXXX1983
        Они трусы не носят

        Поразительное осведамлённость! Так и подмывает задать вопрос? В прочем воздержусь stop
        Владимир Тер-Одиянц
    2. poquello (poquello) Вчера, 17:57
      Цитата: 210окв
      Методика раздачи печенок и кружевных трусиков?

      шестеренчатые прыгнули а америкактусовскую струю, только вот борьба с режимом отчасти именно неуважение иранского народа
      poquello
    3. sgazeev (Александр) Вчера, 18:07
      Цитата: 210окв
      Методика раздачи печенок и кружевных трусиков?

      Скорее этот "добродетель" будет раздавать бомбы и ракеты.
      sgazeev
      1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 18:34
        Цитата: sgazeev
        Цитата: 210окв
        Методика раздачи печенок и кружевных трусиков?

        Скорее этот "добродетель" будет раздавать бомбы и ракеты.

        Цитата: sgazeev
        Скорее этот "добродетель" будет раздавать бомбы и ракеты

        А перед этим,сионисты обычно начинают мутить изнутри.Вы думаете,для чего нынешние рук.Израиля окучивают Хана Абшерона? Верно Карл! Удачная логистика+почти 30 млн.,юж.азербайджанцев.Всё это в совокупности использует Моссад.А в качестве одной из благодарностей оказывает поддержку клану Алиева,на межд.арене,предупреждает вызовы самому режиму Алиевщины на территории Азербайджана со стороны оппозиции.
        Владимир Тер-Одиянц
        1. Shahno (Павел) Вчера, 18:47
          Ну, так в чем проблема. Не можете нас перехитрить и не пытайтесь... Можно просто где то договориться...Тем более когда израильская сторона не против.
          Shahno
          1. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 06:04
            Цитата: Shahno
            Не можете нас перехитрить и не пытайтесь.

            Палестинцы как-то раз поверили и получили, как в одной недоброй сказке зайчик, живший в лубяной избушке, поверил лисе с ледяной.
            22 dmdc
        2. Комментарий был удален.
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                2. Комментарий был удален.
                  1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 22:38
                    Цитата: Шестая палата
                    оскорблял этническую группу из юга Азербайджана

                    Отнеситесь к первоисточнику! Так талышей называет Титульная Нация Азербайджана! Но,в прочем посетителю палаты№6,пос Маштаги не ведом цивилизованный диалог.Вы привыкли переходить на Личности! Оскарбляя покойнных,неугодных Вам Форумчан.И ещё Вы надеетесь завлечь,Нас в нынешний "лучезарный"Азербайджан?!Что бы жить среди таких как "Вы"???
                    Владимир Тер-Одиянц
                    1. Комментарий был удален.
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                  1. Комментарий был удален.
                    1. Комментарий был удален.
                  2. Karenius Сегодня, 00:27
                    Привет, Лек!
                    Я сегодня тебе интересную историю расскажу, из нашей прошлой жизни...
                    У меня друзья, четыре кузена между собой, как-то лет так 35 назад, поехали на шашлычок на берегу Севана... там ещё рядом деревня тюрков находилась... Так вот, когда мясо уже было готово и начали кушать, чуть в дали показался человек в религиозной одежде... Самому молодому среди них сказали, иди, позови того попа, пусть с нами покушает. У молодого глаз позорче был, он и говорит, да это вроде молла там. Ну, атеист наш ему объясняет, типа, поп, молла, какая разница, это опиум для народа, пару выражений покрепче, ты иди как человека пригласи. Молла тот дал понять знаками, что подойдёт к компании. Подошёл... и говорит:"у меня слух необычный, я всё слышал, и говорю вам...человек не имеет права жить без веры своего народа, никто." Потом уже, во время трапезы и интересной беседы, он открылся моим друзьям, что обладает даром ясновидения... Чтобы показать, что не шутит, начал рассказывать про их прошлое и настоящее...всё правильно было... оказались правильными и его предсказания об их будущем на десятилетия вперед...
                    Вот я и думаю уже 30 лет: может, и мне стоит не игнорировать религию? пока не получается...
                    Karenius
    4. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 18:22
      Цитата: 210окв
      Методика раздачи печенок и кружевных трусиков

      Не угадали.Скорее всего,сей государственный муж имел в виду,как предыдущие спасители спасали в своё время палестинцев,в Сабре и Шатиле.
      Владимир Тер-Одиянц
    5. Маз Вчера, 18:53
      Бойтесь данайцев дары приносящих.
      Маз
      1. taiga2018 (Макар) Вчера, 19:46
        Цитата: Маз
        дары приносящих.

        новый анекдот про еврея спасающего мусульман...
        taiga2018
    6. Incvizitor (Андрей) Вчера, 21:36
      По моему так же Гитлер в своё время хотел "помочь" жителям СССР против "советского режима". lol
      Incvizitor
  2. Totah155 (Alex) Вчера, 17:54
    Треть Африки пользуется израильскими технологиями водоочистки.
    А сельскохозяйственные полмира использует.
    Totah155
    1. 210окв (дмитрий) Вчера, 17:56
      От Ирана будут требовать другого..При чем тут водоочистка?
      Цитата: Totah155
      Треть Африки пользуется израильскими технологиями водоочистки.
      А сельскохозяйственные полмира использует.
      210окв
    2. андрсон (андерсон ..) Вчера, 17:56
      Ну если так, то молодцы они..
      андрсон
    3. Касым (Даурен) Вчера, 18:16
      На АЭС в Бушере предусмотрена в двух новых энергоблоках установка опреснительных агрегатов. Около 200тыс. кубов при нужде 70тыс. кубов в провинции. Так что Иран может с помощью АЭС все вопросы по воде решить. hi
      Касым
      1. asv363 (Сергей) Вчера, 22:22
        Не уверен, что в проекте сейчас присутствуют установки по опреснению. Во всяком случае, в большем объёме, чем необходимо для обеспечения собственных нужд блоков.
        asv363
        1. poquello (poquello) Вчера, 23:29
          Цитата: asv363
          Не уверен, что в проекте сейчас присутствуют установки по опреснению. Во всяком случае, в большем объёме, чем необходимо для обеспечения собственных нужд блоков.

          дык не буржуи проектируют, запас прочности на аварийную ситуацию должен быть
          poquello
          1. asv363 (Сергей) Сегодня, 01:40
            Конечно, не буржуи. Первый блок АЭС "Бушер" - ВВЭР-1000/В-446. Бушер, это новое произношение, на старых бумажных картах - Бушир.

            Новые блоки ВВЭР-1200/ В-528 (по памяти). Если Вам нужно, уточню после праздника/выходных. Может и раньше уложусь по времени.

            По опреснению в промышленных масштабах - я просто не уверен.

            И, кстати, за АЭС "Бушер". Иран едидинственная страна, которая заплатила вовремя и реальными деньгами - было несколько переводов по мере выполнения этапов ввода в строй.
            asv363
    4. рич (дмитрий) Вчера, 23:39
      Израильский премьер пообещал спасти иранцев от экологической катастрофы

      Как бы сказали наши друзья с земли обетованной: "Что он хочет иметь взамен? feel
      рич
  3. poquello (poquello) Вчера, 17:54
    чет королей с тузами путает, борьба то с засухой то с режимом
    poquello
  4. san4es Вчера, 17:57
    Израильский премьер пообещал спасти иранцев от экологической катастрофы

    ..."Избавив" от нефтяных месторождений am
    Агаджари месторождение
    Ахваз месторождение
    Ахваз месторождение
    Биби-Хекиме месторождение
    Биби-Хекиме месторождение
    Гечсаран месторождение
    Гечсаран месторождение
    Марун месторождение
    Марун месторождение
    Пазенан месторождение
    Пазенан месторождение
    Реги-Сефид месторождение
    Реги-Сефид месторождение
    Фереидун-Марджан месторождение
    Фереидун-Марджан месторождение
    Хангиран месторождение
    Хангиран месторождение
    Южный Парс месторождение
    Южный Парс месторождение
    Месторождение компании Sinopec
    Ядараван месторождение
    san4es
    1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 18:05
      Вот уж этого "добра" нам точно не нужно. stop
      Израиль потому так и развивается быстро, что
      нефте-газовых труб нет. Даже тот шельфовый газ, что у нас нашли
      (а его много), не торопимся разрабатывать и продавать.
      И нефтяное месторождение (сланцевое) у нас есть.
      Огромное, кстати. Но не собираются его разрабатывать.
      voyaka uh
      1. san4es Вчера, 18:11
        Цитата: voyaka uh
        Вот уж этого "добра" нам точно не нужно. stop
        Израиль потому так и развивается быстро, что
        нефте-газовых труб нет. Даже тот шельфовый газ, что у нас нашли
        (а его много), не торопимся разрабатывать и продавать.
        И нефтяное месторождение (сланцевое) у нас есть.
        Огромное, кстати. Но не собираются его разрабатывать.

        ...Так ведь своё то жалко, а в Иране всё разработано...Приходи и бери -- "спасай иранцев" от экологической катастрофы bully
        san4es
        1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 18:28
          Какое у Вас все-таки извращенное восприятие
          информации. sad Диву даешься...
          Написано: "опубликуют на персидском языке
          в интернете технологии сельского хозяйства, очистки воды и др."
          san4es: "хотят украсть нефть".
          voyaka uh
          1. san4es Вчера, 18:59
            Цитата: voyaka uh
            ....
            san4es: "хотят украсть нефть".

            ...Это где написано?
            san4es
        2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 18:46
          Цитата: san4es
          Так ведь своё то жалко, а в Иране всё разработано.

          Пока пасьянс,складывается в пользу рук.Израиля.Но! Думаю,не надолго учитывая нынешний расклад карт на Бл.Востоке.
          Владимир Тер-Одиянц
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 18:12
        Вояка hi -Алексей, не трогайте вы эти сланцы, не убивайте почву! Ее и так у вас кот наплакал! Сиюминутная выгода выйдет через годы вам огромными бедами -будите привыкать, как японцы, к непрерывным землятрясениям, да и эрозия почвы убьет остатки плодородных земель! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Нормаль ок (Петр) Вчера, 20:55
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          не трогайте вы эти сланцы, не убивайте почву! Ее и так у вас кот наплакал! Сиюминутная выгода выйдет через годы вам огромными бедами

          Замечательный совет. И это при том, что в России активно развивают добычу сланцевого газа wassat
          Нормаль ок
          1. poquello (poquello) Вчера, 23:32
            Цитата: Нормаль ок
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            не трогайте вы эти сланцы, не убивайте почву! Ее и так у вас кот наплакал! Сиюминутная выгода выйдет через годы вам огромными бедами

            Замечательный совет. И это при том, что в России активно развивают добычу сланцевого газа wassat

            а поподробней можно, нафига он нужен когда обычного полно?
            poquello
      3. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 18:13
        voyaka uh (Alexey)
        Израиль потому так и развивается быстро, что
        нефте-газовых труб нет. Даже тот шельфовый газ, что у нас нашли
        (а его много), не торопимся разрабатывать и продавать.
        И нефтяное месторождение (сланцевое) у нас есть.
        Огромное, кстати. Но не собираются его разрабатывать.
        Молодцы какие.А можете своих от нас забрать? И мы тоже так будем.
        А то ваши у нас на постах таких исдят и смотрят чтобы у нас так не получалось.
        Наблюдатель2014
        1. voyaka uh (Alexey) Вчера, 18:31
          Нет. Мы Сечина не возьмем. negative Вы уж сами с ним
          разбирайтесь, почему Роснефть по уши в долларовых долгах.
          voyaka uh
        2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 18:47
          Цитата: Наблюдатель2014
          А можете своих от нас забрать?

          Даже не думайте.У Них свего"добра" валом!
          Владимир Тер-Одиянц
      4. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 18:43
        Цитата: voyaka uh
        Вот уж этого "добра" нам точно не нужно.

        Лукавите.Добра как и денег много не бывает!
        Цитата: voyaka uh
        Израиль потому так и развивается быстро,

        Секрет Полишинеля! Не для,никаго не секрет,во сколько Израиль обходится налогплательщикам usA.+ Практически полная модернизация ВМФ Израиля за счёт ФРГ.
        Цитата: voyaka uh
        И нефтяное месторождение (сланцевое) у нас есть.

        А зачем природу травить?Для этого,у Вас есть Азербайджан с Его нефтью и газом по демпинговым ценам!
        Владимир Тер-Одиянц
        1. Krasnodar Вчера, 20:57
          Цитата: Владимир Тер-Одиянц
          Цитата: voyaka uh
          Вот уж этого "добра" нам точно не нужно.

          Лукавите.Добра как и денег много не бывает!
          Цитата: voyaka uh
          Израиль потому так и развивается быстро,

          Секрет Полишинеля! Не для,никаго не секрет,во сколько Израиль обходится налогплательщикам usA.+ Практически полная модернизация ВМФ Израиля за счёт ФРГ.
          Цитата: voyaka uh
          И нефтяное месторождение (сланцевое) у нас есть.

          А зачем природу травить?Для этого,у Вас есть Азербайджан с Его нефтью и газом по демпинговым ценам!

          ))))
          США башляет Израилю с конца 70-х сумму, равную примерно двум процентам бюджета страны. Идентичную сумму получают на оборонку Египет с Иорданией (всовокупности).
          Секрет экономического процветания Израиля прост:
          Государственная поддержка перспективных направлений (IT, например), хорошо работающие социальные лифты (подняться с нуля, если ты толковый и трудолюбивый оч быстро) и быстрый доступ к динным, дешёвым деньгам - около 5% в среднем.
          А "дэнег неееет, помогиии", "бэрусь за всеее, но эта сложна оказалась" в Израиле не прокатит априори ;)
          Krasnodar
          1. Karenius Вчера, 21:16
            Да, Краснодар, что евреи делают для себя любимых в Израиле, достойно уважения.
            Но то, что они делают по всему миру - наоборот
            Karenius
      5. Маз Вчера, 18:58
        Цитата: voyaka uh
        Какое у Вас все-таки извращенное восприятие
        информации. sad Диву даешься...
        Написано: "опубликуют на персидском языке
        в интернете технологии сельского хозяйства, очистки воды и др."
        san4es: "хотят украсть нефть".

        Цитата: voyaka uh
        Вот уж этого "добра" нам точно не нужно. stop
        Израиль потому так и развивается быстро, что
        нефте-газовых труб нет. Даже тот шельфовый газ, что у нас нашли
        (а его много), не торопимся разрабатывать и продавать.
        И нефтяное месторождение (сланцевое) у нас есть.
        Огромное, кстати. Но не собираются его разрабатывать.


        Если мы такие самообеспеченные , то что у нас в Израиле бензин и соляр почти по семь шекелей, то. Есть 2$ за литр? И зачем лезть в Иран? Что нефти мало? Что вы лапшу вешаете... Рассказать про цены? Легко, посмеемся вместе?
        Маз
        1. Totah155 (Alex) Вчера, 21:03
          Цитата: Маз
          Если мы такие самообеспеченные , то что у нас в Израиле бензин и соляр почти по семь шекелей, то. Есть 2$ за литр? И зачем лезть в Иран? Что нефти мало? Что вы лапшу вешаете... Рассказать про цены? Легко, посмеемся вместе?

          Раздвоение личности наступило, что себя с Израилем ассоциировать начал?
          Totah155
        2. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 07:59
          Цитата: Маз
          Если мы такие самообеспеченные , то что у нас в Израиле бензин и соляр почти по семь шекелей, то. Есть 2$ за литр?


          в Швеийцарии дороже будет. Маз не бери в голову, купи самокат и плюнь на всё!
          Маки Авелльевич
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 18:14
      Санчес hi -нефть у них есть, как не странно, небольшие местрождения, вроде как три штуки. Но они у них неприкосновенны до навсегда! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. solzh (Сергей) Вчера, 18:00
    Нетаньяху сказал в лучших традициях американской пропаганды
    Он добавил, что народ, проживающий в Иране, «хороший и достойный», и он не должен в одиночку бороться с «жестоким режимом».
    Мы с вами, заключил Нетаньяху.
    solzh
    1. shornik (Shornik) Сегодня, 00:32
      В лучших лицемерных традициях советской и российской пропаганды тоже. Типа украинцы братский народ но "фашистская хунта" захватила власть и боремся с ней а не с народом. Или народ Афганистана, и далее по списку...
      shornik
      1. poquello (poquello) Сегодня, 03:21
        Цитата: shornik
        Типа украинцы братский народ но "фашистская хунта" захватила власть и боремся с ней а не с народом.

        а что не так? майдбанда на Украине власть не захватывала или боремся так что миллионами к нам бегут?
        poquello
  6. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 18:02
    Ничего не скажешь, благородно... Капельный полив реально экономит очень много воды. Иначе Израиль не смог бы производить столько продовольствия. Практически в бывшей пустыне. И никаких шансов иметь больше пресной воды у Израиля нет. А население уже прилично выросло...
    Горный стрелок
    1. Totah155 (Alex) Вчера, 18:11
      Цитата: Горный стрелок
      Ничего не скажешь, благородно... Капельный полив реально экономит очень много воды. Иначе Израиль не смог бы производить столько продовольствия. Практически в бывшей пустыне. И никаких шансов иметь больше пресной воды у Израиля нет. А население уже прилично выросло...

      Большую часть питьевой воды в Израиле, получают на опреснительных установках.
      Totah155
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 18:08
    Это типа взятки -вода в обмен на продажу национальных интересов Ирана? ??А просто по человечески поделиться технологией, или в израиле такое не прокатит? ??
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Голован Джек (Роман) Вчера, 18:23
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А просто по человечески поделиться технологией, или в израиле такое не прокатит?

      Не, нормальненько так у Вас с логикой:
      - Иран (на госуровне) грозится стереть Израиль Вас с лица земли. Вот то есть буквально так. Ну, и регулярно устраивает всякие мелкие подлянки.
      - а Израиль Вы ему за это - технологии... надо ж людя́м-то помочь...
      У меня переполнение стека и мозх перегревается от таких вот подач request
      Голован Джек
      1. Ясен Пинь (Роман) Вчера, 18:31
        а израиль не планировал стереть Иран с лица земли, сколько у них планов было по бомбежки, сколько они пакостей делали, почитайте в инете...кстати если генетически то иранцы к нам очень близки, особено если сравнивать с евреями..
        Ясен Пинь
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 18:35
          Цитата: Ясен Пинь
          если генетически то иранцы к нам очень близки

          Мне глубоко плевать, кто там к кому "генетически близок".
          Цитата: Ясен Пинь
          а израиль не планировал стереть Иран с лица земли

          Насколько я знаю - нет. У Иранских же духовных руководителей это что-то вроде идеи фикс.
          Цитата: Ясен Пинь
          почитайте в инете

          Ссылочкой побалуйте... а догадываться, что Вы там в виду имели, мне лениво request
          Голован Джек
        2. Shahno (Павел) Вчера, 18:37
          Не планировал, уничтожение соседних арабских государств никогда не было нашей целью. А то ведь и Дамаск и Каир был в нашей власти, мировое сообщество умоляло не трогать... Голланы вот оставили как компенсацию за наши потери.
          Shahno
        3. KarabasBarabas (Michael) Вчера, 21:49
          Ну кому что ближе.
          Только вы маленько попутали.
          У Израиля были прекрасные отношения с Ираном. После исламской революции Иран решил попытатся стать лидером в исламском мире. А рецепт очень простой. Победить Израиль если не делом так словом. Были в этой роли уже Египет и Сирия, товарищ Эрдоган в последнее время большое всех стараеться. Нам тут своих придурков хватает по соседству,стали бы мы грозить далекому Ирану? А вот Аятоллы при любой возможности угрожают стереть израиль с лица земли. Так что прикажете делать?
          KarabasBarabas
          1. andrewkor Вчера, 22:42
            В Биробиджане Вас ни арабы,ни персы точно не достанут!
            andrewkor
      2. Totah155 (Alex) Вчера, 18:54
        Цитата: Голован Джек
        Не, нормальненько так у Вас с логикой

        У этого товарищЧа (древнейшего), когда идёт речь об Израиле, логика даёт сбой wassat
        Totah155
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 18:58
          Цитата: Totah155
          У этого товарищЧа (древнейшего), когда речь об Израиле, логика даёт сбой

          Я этого товарища знал еще тогда, когда он назывался Изгоняющий Дроидов.
          Так что, в общем, я где-то в теме yes
          Голован Джек
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 19:52
            Романголован hi так и я вас с аватаркой кота хорошо помню, hi тем более, вы тут главный по грамматике wassat hi drinks !!!
            ДРЕВНЕЙШИЙ
            1. Голован Джек (Роман) Вчера, 20:11
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              вы тут главный по грамматике

              У меня аллергия на опечатки.
              Профессиональная деформация, наверное what
              Голован Джек
  8. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 18:10
    В иране есть древняя система колодцев, и подземных пещер. Уж не устроил ли Израиль там какую гадость
    Beltasir Matyagu
    1. Vadim851 (Вадим) Вчера, 18:49
      В то время на территории Ирана жило не 80 млн, да и климат влажнее был намного.
      Vadim851
  9. Shahno (Павел) Вчера, 18:11
    Тут дело в том, что Израиль делает шаг навстречу, ждет, и получает в ответ молчание, провокации на границах и пренебрежение ранее озвученными договоренностями... Мы делаем трудные шаги, ход за Ираном.
    Shahno
    1. Ясен Пинь (Роман) Вчера, 18:28
      евреи никогда не делают шаг на встречу если выгоды нет..судя по всему по примеру штатов цветную революцию готовят..
      Ясен Пинь
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 18:54
      Цитата: Shahno
      Тут дело в том, что Израиль делает шаг навстречу, ждет,

      Разве,Вам не ведомо официальное комюннике аятол Ирана по поводу Государственности Израиля? Преступное незнание, граничащие с вредом для здоровья а возможно и угрозой для жизни Еврея-Израильтянина!
      Владимир Тер-Одиянц
  10. Shahno (Павел) Вчера, 18:13
    Методика понятна, хотите переговоров, пожалуйста, вот вам печеньки. Не хотите... Будем бить. Восток, здесь церемоний не любят.
    Shahno
    1. Ясен Пинь (Роман) Вчера, 18:29
      рано или поздно вас будут бить...
      Ясен Пинь
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 18:58
      Цитата: Shahno
      Не хотите... Будем бить

      Вот с этого надо начинать.А то развели здесь цивилизованный развод для Форумчан,в "миролюбии" нынешних ястребов рук.Израиля.
      Владимир Тер-Одиянц
      1. Krasnodar Вчера, 21:15
        Цитата: Владимир Тер-Одиянц
        Цитата: Shahno
        Не хотите... Будем бить

        Вот с этого надо начинать.А то развели здесь цивилизованный развод для Форумчан,в "миролюбии" нынешних ястребов рук.Израиля.

        Евреи всегда хорошо относились (по большому счету, и относятся на человеческом уровне) к персам, и, кстати, иранцы тоже антисемитами не являются. До прихода к власти Хомейни у Израиля с Ираном были прекрасные отношения, не вижу ни одной причины не делиться с ними ноу хау и вообще - власть одно, народ другое.
        Krasnodar
        1. Shahno (Павел) Вчера, 21:23
          А у нас тут на сайте есть иранские товарищи? Или языкам не обучены...
          Shahno
  11. андрон-30 (Андрей) Вчера, 18:22
    Пример Государства Израиль просил своих министров не буте жестокими там живут люди
    андрон-30
  12. мерцание (Николай) Вчера, 18:22
    Что значит не смог подписать против Ирана НАТО. Беня показал пример того, как надо переобуваться в прыжке. Просто и виртуозно, наши аплодисменты good
    мерцание
    1. Shahno (Павел) Вчера, 18:28
      Вот я в связи с заявлением Генсека НАТО подумал.. А если член НАТО нападет на партнера(Турция на Израиль), что будет заявлять Генсек?
      Shahno
      1. Weyland (Константин) Вчера, 18:59
        Цитата: Shahno
        А если член НАТО нападет на партнера(Турция на Израиль), что будет заявлять Генсек?

        НАТО - союз оборонительный. Сам нападал - сам пусть и отбивается! (с) Туркам надо сделать так, чтобы Израиль сам на них напал - вот в чем закавыка!
        Weyland
      2. мерцание (Николай) Вчера, 20:07
        А что будет делать? Скажет, что это их личные разборки.
        мерцание
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 18:26
    Что-то подобное с Ираком было...Нефть в обмен на продовольствие...При Саддаме...И что сейчас с Ираком..процветает?..Бойтесь данайцев, дары приносящих...Кстати , аналгичная история...Данайцы, троянцам коня типа подарили..деревянного...Трои не стало...
    parusnik
    1. Голован Джек (Роман) Вчера, 18:37
      Цитата: parusnik
      Трои не стало

      А с конем что случилось?
      Голован Джек
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 19:43
        Иллиаду и Одиссею Гомера , Энеиаду Вергилия,почитайте...Найдете ответ на свой вопрос...Мы же с вами не на клифту лагерном, что бы я вам романы тискал... hi
        parusnik
        1. Голован Джек (Роман) Вчера, 19:47
          Цитата: parusnik
          Иллиаду и Одиссею Гомера

          Да читал я... забыл просто request
          Цитата: parusnik
          Мы же с вами не на клифту лагерном, что бы я вам романы тискал...

          Уй, ёёё...
          Ну, то, что клифт - это таки одежа какая-то, я точно помню.
          И что "чтобы" вместе пишется - тоже помню...
          Прочее комментированию не подлежит laughing
          Короче, понятно: про коня мне никто не расскажет... пичалька sad
          Голован Джек
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 19:56
            Романголован hi -ищите человека с лошадиной фамилией hi , -он вам про коней столько расскажит lol что вы его в конце концов заставите этого самого коня двинуть wassat , или копыта ему протянуть! !!!
            ДРЕВНЕЙШИЙ
            1. Голован Джек (Роман) Вчера, 20:01
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              ищите человека с лошадиной фамилией

              Блин, я занят. У меня собак копытом (!!!) землю роет, гулять требует... конь, блин, ретивый belay
              Так что как-нить в другой раз... или вообще - не в этой жизни request
              Голован Джек
          2. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 20:01
            Когда перечитывать не хочется, начинаются придирки к опечаткам...Спасибо, я учту , в следующий раз буду внимательней, когда буду печатать...И опечатки проверять.Благодарю за замечания.А Гомера с Вергилием перечитайте....Там и про коня узнаете...Литература сеет доброе и вечное.Читайте больше,будете помнить..А так странно звучит, читал ,но забыл...Право, как студент на экзамене..
            parusnik
            1. Голован Джек (Роман) Вчера, 20:05
              Цитата: parusnik
              А Гомера с Вергилием перечитайте...

              Ага, точно... вот только по специальности пару книг добью...
              Не-ког-да, знаете такое слово? Это щас выходной и делать нечего, кроме как по дому. А на неделе я вааще не человек - 7 часов на сон, остальное - дорога - работа - дорога.
              Да пес с ним, с конем, это я так... прикололся не по делу. Не очень-то и хотелось request
              Голован Джек
              1. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 20:26
                Т.е. что бы скрасить вам Ваш выходной, я вам должен литературные произведения пересказывать...? laughing ...Однако... laughing У меня так же рабочие дни загружены...Однако, что бы голову разгрузить, читаю перед сном..Тем более 21 век новые технологии, как например электронная книга, там целую библиотеку при желании поместить можно..Ежели вы на машине, аудиокниги..Для разнообразия, что бы не монотонно было к вашим услугам Радио Звезда...И музыка,и познавательная информация и литературные произведения читают, рекомендую..То что прикол был не по делу, понял сразу..Потому так и ответил..Так по постановке вопроса видно, что сами произведения вы и не читали..А если и читали, то адаптированное для детей, в детстве я как и вы с простого начинал..Нормальный вариант, уже по позже прочитал.. hi
                parusnik
                1. Weyland (Константин) Вчера, 22:07
                  Цитата: parusnik
                  Так по постановке вопроса видно, что сами произведения вы и не читали..

                  А кто читал? У Гомера этого нет, это Вергилий - а его в школе не проходят (во всяком случае, в совке не проходили!)
                  Weyland
        2. Weyland (Константин) Вчера, 22:05
          Цитата: parusnik
          Иллиаду и Одиссею Гомера , Энеиаду Вергилия,почитайте

          Джек, только Энеиду - или гуглите по цитате timeo danaos et dona ferentes. А в Илиаде и Одиссее про коня ничего нет! laughing
          Weyland
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:23
            Есть такая книга Гомер. Поэмы, сокращенное издание.. Издание это, созданное для юношества, имеет преимущество, которое как раз важно для начинающих. В этой книге дается пересказ всех главнейших мифов о Троянской войне, без которого невозможно разобраться в сюжете поэм. И, кроме того, текст "Илиады" и "Одиссеи" расположен здесь не в порядке самих поэм, надо заметить, что порядок этот, довольно запутанный, но в том порядке как происходили события. Поэтому начинающие получают как бы единое и цельное, вполне последовательное развертывание сюжета.А Энеиада неоднократно, издавалась и переиздавалась в переводе Ошерова, если не ошибаюсь и большими тиражами.Все эти произведения изданы в сборнике Библиотека Всемирной литературы,распространялась в советское время по подписке.А в школе Гомер не изучался,по программе был отнесен как внеклассное чтение,помню в задание на лето,какие книги прочитать записывали Гомера, но в переводе Жуковского..как лучший.Преподаватель по литературе делала акцент именно на это...
            parusnik
      2. voyaka uh (Alexey) Вчера, 21:44
        "А с конем что случилось?"///

        Пальто на него одели. И родилась поговорка. drinks
        voyaka uh
  14. Ясен Пинь (Роман) Вчера, 18:27
    она естественно знают, отжали голаны теперь вода у них есть)))
    Ясен Пинь
  15. Vard Вчера, 18:41
    Не все так хорошо в государстве Израилевом... Раз они до такого опускаются...
    Vard
  16. Vadim851 (Вадим) Вчера, 18:47
    Если это так, то это хорошо. Израиль - лидер в технологиях орошаемого земледелия, рационального использования и переработки воды. Простой народ Ирана не виноват, что аятоллы грозятся Израилю войной и не обязан страдать изза их прихотей, в Иране люди живут очень хорошие в подавляющем большинстве.
    Vadim851
  17. XXXIII (Владимир) Вчера, 18:49
    Иранский режим кричит: "Смерть Израилю". В ответ Израиль кричит: "Жизнь народу Ирана", заявил премьер.
    ...Пейте свою грязную воду сами.... negative
    пс. 9 месяцев за не предумышленное убийство палестинца 17 лет...к....
    Прокуратура требует ужесточить приговор бойцу МАГАВ за убийство палестинца
    В апреле окружной суд признал Бена Дери виновным и приговорил его к 9 месяцем тюрьмы. Суд также обязан магавника выплатить семье убитого компенсацию в 50 тысяч шекелей.
    https://news.israelinfo.co.il/law/72713

    XXXIII
    1. Shahno (Павел) Вчера, 18:52
      Грязная, ну у нас из источников. Чище чем в некоторых российских городах...
      Shahno
      1. XXXIII (Владимир) Вчера, 20:02
        Цитата: Shahno
        Грязная, ну у нас из источников. Чище чем в некоторых российских городах...

        Водой из источников и полы моете наверно.... lol wink hi
        XXXIII
        1. Shahno (Павел) Вчера, 21:00
          Нет, конечно, мы полы вообще не моем. Но мой город на половину снабжается из водоносных слоев Негева. Вода по качеству весьма не плохая. Конечно, в центре страны ситуация похуже.
          Shahno
          1. XXXIII (Владимир) Вчера, 21:20
            Цитата: Shahno
            Нет, конечно, мы полы вообще не моем. Но мой город на половину снабжается из водоносных слоев Негева. Вода по качеству весьма не плохая. Конечно, в центре страны ситуация похуже.

            В грязной квартире живете? belay
            XXXIII
            1. Tiras (Виктор) Вчера, 22:16
              Цитата: XXXIII
              В грязной квартире живете?


              Tiras
              1. Dym71 (Андрей) Вчера, 23:18
                Виктор, всё то Вы знаете, откуда такая уверенность? Может у Павла интерьер оформлен в Берберском стиле и полы в самом деле не моют - всё в коврах! wink
                Dym71
                1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 10:29
                  Был в прошлом году в Марокко в берберской деревне ... коврами там и не пахнет. Глинобитный пол.
                  brigadir
                  1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 11:13
                    Цитата: brigadir
                    Был в прошлом году в Марокко в берберской деревне ... коврами там и не пахнет. Глинобитный пол.

                    О! Ещё один "всезнайка" нарисовался! wassat
                    Специально для Вас пример интерьера в берберском стиле:

                    Dym71
  18. Комментарий был удален.
  19. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 19:01
    О, где-то я это слышал laughing Дайте ка вспомню... А, в святые 90-е от американских благодетелей! Вот тогда помогли нам, спасибо. Братцы, а может мы иудейским иль полосатоухим товарищам поможем, как там от терроризма защититься или намечаемый взрыв Йеллоустоуна предотвратить? Главное чтоб доверились нашим кураторам и двери нараспашку открыли.
    Сармат Саныч
  20. ljoha_d (Драницын Алексей) Вчера, 19:02
    Очень правильное решение со стороны Биньямин Нетаньяху, вернуть всё в русло диалога или хотя бы попытаться. Хватит вести конфронтацию и раскалять и так тяжёлую обстановку в регионе. Я прекрасно понимаю Израиль, они действуют жёстко исходя из прошлых конфликтов и анализируя обстановку на данный момент (Что не плохо было бы делать и нам самим т.к. уже 60.000 контингент амер,ико,сов уже у наших границ), но чтоб не возвращаться к прошлому нужно менять настоящее. Я тут читал комментарий что это мол всё ,,пресловутые печеньки,, как на Майдане, но тут всё дело происходит между соседями и никто никуда уезжать не собирается, так что связывать эти эпизоды нельзя. Основательная и открытая помощь может положить конец вражде, даже упрямый Иран может изменить своё мнение и взгляды. Только мудрый сделает первый шаг к решению таких проблем мирным путём.
    ljoha_d
  21. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 19:04
    Цитата: Shahno
    Грязная, ну у нас из источников. Чище чем в некоторых российских городах...

    В каких "некоторых"? В российских городах вода одна из чистейших мире, я много где побывал и могу судить. Плюс мы обладаем 30% мировых запасов пресной воды - самым бесценным активом человечества. Скоро и вы будете её у нас покупать. По цене нефти laughing
    Сармат Саныч
    1. Tiras (Виктор) Вчера, 19:42
      Цитата: Сармат Саныч
      В каких "некоторых"?


      Вот вы как раз вовремя спросили, так как роспотребнадзор опубликовал недавно данные :

      http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?E
      LEMENT_ID=10145

      Тут немного раскрывается тема + видео
      http://www.ntv.ru/novosti/2027580/

      И тут
      https://life.ru/t/здоровье/1123140/rospotriebnadz
      or_nazval_rieghiony_s_samoi_ghriaznoi_pitievoi_vo
      doi
      Tiras
  22. Маз Вчера, 19:07
    Цитата: voyaka uh
    Какое у Вас все-таки извращенное восприятие
    информации. sad Диву даешься...
    Написано: "опубликуют на персидском языке
    в интернете технологии сельского хозяйства, очистки воды и др."
    san4es: "хотят украсть нефть".

    Цитата: voyaka uh
    Вот уж этого "добра" нам точно не нужно. stop
    Израиль потому так и развивается быстро, что
    нефте-газовых труб нет. Даже тот шельфовый газ, что у нас нашли
    (а его много), не торопимся разрабатывать и продавать.
    И нефтяное месторождение (сланцевое) у нас есть.
    Огромное, кстати. Но не собираются его разрабатывать.

    Цитата: Shahno
    Грязная, ну у нас из источников. Чище чем в некоторых российских городах...

    Кому воду надо чистить ,тот её и чистит , видимо потому что грязной много. И технологии придумывает, потому как Ливан прибрать к рукам не удалось... Потому что это единственная страна на БВ у которой избыток пресной воды. А сколько воевали!
    Маз
    1. Tiras (Виктор) Вчера, 19:22
      Цитата: Маз
      . И технологии придумывает, потому как Ливан прибрать к рукам не удалось



      Израиль ни разу не использовал воды ливанской реки для нужд собственного водного хозяйства, в том числе в период с 1982 по 2000 года, когда ЦАХАЛ контролировал отдельные участки реки.

      И уже давно согласно ООН Израилю и Ливану делить нечего.

      Цитата: Маз
      Ливан прибрать к рукам не удалось...


      Ну конечно ради пресной воды кормить 4.5 миллиона арабов Ливана fool
      Tiras
      1. sxfRipper (Александр) Вчера, 19:56
        Израиль ни разу не использовал воды ливанской реки
        Пока хватает воды, отжатой у Сирии. Про Голанские высоты не забывайте.
        sxfRipper
        1. Tiras (Виктор) Вчера, 19:57
          Цитата: sxfRipper
          Пока хватает воды, отжатой у Сирии. Про Голанские высоты не забывайте.


          Правда?
          Сколько от общего потребления воды в Израиле составляет вода с Голанских высот? wassat
          Tiras
          1. Totah155 (Alex) Вчера, 21:09
            Цитата: Tiras
            Цитата: sxfRipper
            Пока хватает воды, отжатой у Сирии. Про Голанские высоты не забывайте.


            Правда?
            Сколько от общего потребления воды в Израиле составляет вода с Голанских высот? wassat

            Это та, что в бутылках продается.
            Totah155
  23. sxfRipper (Александр) Вчера, 19:54
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал выложить в интернет переведенные на фарси технологии водопользования

    Треть Африки пользуется израильскими технологиями водоочистки

    Переведёнными на суахили, банту етс... Или разработанными сразу на английском.
    Это первое. А вишенка на торте - выложит только бла-бла-бла или же ВСЮ проектную документацию? Во второе верится с трудом.И нахрена её выкладывать в интернет? Не прще ли передать пачку дисков с документацией через посредника?
    Задумал что-то Беня. Не спроста это он.
    sxfRipper
  24. лысова (владимир) Вчера, 20:44
    Его бы слова, да Аллаху в уши, хоть какая то сдвижка и была бы. Проблем море. Хитростью дохлый номер.
    лысова
  25. Леонид Дымов (Леонид) Вчера, 20:49
    Израиль не хочет враждовать с Ираном, потому делает шаг навстречу. России тоже нужны Израиль и Иран в качестве партнеров, а не врагов. Для нас враг - это США и его марионетки из НАТО. Путин не заинтересован в том, чтобы Иран и Израиль были в состоянии конфликта.
    Леонид Дымов
  26. Грац (Грац) Вчера, 21:22
    если еврей захочет тебе помочь, лично я бы приготовил топор для отмахивания
    Грац
    1. Shahno (Павел) Вчера, 21:26
      Бросьте вы эти замашки, не те нынче времена... Штампы до добра не доводят.
      Shahno
      1. Грац (Грац) Вчера, 21:29
        это вы вашему еврейскому собрату Соросу скажите, восточные европейцы не знают как выгнать его структуры из своих стран, тоже ведь помочь хочет, научить и облагодетельствовать неразумных
        Грац
        1. Комментарий был удален.
    2. sxfRipper (Александр) Сегодня, 11:53
      Пару раз было, что свой, русский, норовил спихнуть, а еврей подставлял плечо. Не надо по уроду судить обо всей семье.
      ЗЫ - а у меня "если кто и есть в родне - так и тот - татарин" ©
      sxfRipper
  27. Комментарий был удален.
  28. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Вчера, 22:21
    Сам себя антисемитом не считаю, но когда я слышу о том, что евреи кому-то собрались помогать задаром(!) у меня стойкое ощущение нереальности происходящего. Но вот картину дополняет выражение про "жестокий режим" и, вроде бы, все становится на свои места. Этих речей в исполнении демократизаторов наслушались по всему миру. Вот разве нельзя было просто промолчать про "жестокий режим" ? Выглядело бы в разы лучше.
    КОТ БАЮН
    1. Dym71 (Андрей) Вчера, 23:25
      Цитата: КОТ БАЮН
      Сам себя антисемитом не считаю

      Наши израильские товарищи по ВО, запросто объяснят Вам, насколько Вы заблуждаетесь! wassat
      Dym71
      1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:26
        Наши израильские товарищи по ВО, запросто объяснят Вам, насколько Вы заблуждаетесь!

        Да и бог с ними laughing Пусть объясняют. У них все, кто имеет мнение отличное от их собственного, очень быстро попадает в разряд антисемитов yes
        КОТ БАЮН
    2. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 01:01
      Просто у Вас нет понятия, как живут в Иране. А израильская разведка хорошо знает. Вот смотришь на две Кореи, становится реально жалко северных.
      Zina389
      1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:31
        Даже если израильская разведка хорошо знает как живут в Иране, это еще не повод лезть с "добрыми советами" по поводу государственного устройства. Иранцы живут так как живут. Они сами вправе сделать свой выбор. А вот эти отсылы к "народ хороший, а правительство никудышнее" весьма дурно пахнут и очень напоминают потуги общемировых демократизаторов.
        КОТ БАЮН
  29. Berkut24 (Алексей) Вчера, 22:23
    Когда евреи предлагают кого-либо спасти, то понятно, что это будет запредельно дорого и с процентами на всю оставшуюся жизнь. Что для евреев, что для англосаксов - помочь кому-нибудь это как помыть еду перед употреблением.
    Berkut24
    1. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 01:04
      хорошо что все антисемиты глупые, легко их обманывать
      Zina389
  30. XXXIII (Владимир) Вчера, 22:30
    Израильский премьер пообещал спасти иранцев от экологической катастрофы
    В Европе ничего не прокатило, как приехал обратно, включил свой плеер с угрозами Ирана. Уже наверно все проблемные места Ирана знает лучше чем сам Иран, Биби надо туда завхозом устроится, тогда он может заметит проблемы Израиля... negative
    XXXIII
    1. Комментарий был удален.
    2. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:27
      Включил и правильно сделал.
      Иран спонсирует террористов вокруг Израиля и помогает им оружием.
      Нужно об этом и говорить и одновременно ударять по террористам - как Израиль и делает
      Tiras
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:46
        Цитата: Tiras

        Иран спонсирует террористов вокруг Израиля и помогает им оружием.
        С одной стороны смотрите и одним глазом..... lol
        XXXIII
  31. Yarik (Ярослав) Вчера, 22:35
    Бойтесь данайцев..... wink
    Yarik
  32. Radikal Вчера, 23:31
    Ранее в воскресенье премьер-министр на заседании правительства призвал западные страны сформулировать «широкое международное соглашение», которое потребовало бы от Тегерана вывести свои войска с территории Сирии. Он сообщил, что его идею уже поддержали Германия, Франция и Британия.
    "Пацифист" Беня "забыл" указать ещё несколько столиц в своём предложении - Вашингтон, Лондон, Париж, Анкару, ну и кое-кого "помельче". wassat
    Radikal
  33. Шестая палата (Uldis) Вчера, 23:38
    Давай лучше лицом к лицу с тобой.Тем более ты не долеко!Владимир Тер-Одиянц,
    Шестая палата
    1. Комментарий был удален.
  34. Runoway (Runoway) Сегодня, 00:30
    Ой когда бы это евреи гоям добра желали
    Runoway
    1. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 01:07
      у каждого еврея есть свой любимый гой. Ой ты гой еси старый казак да Илья Муромец...
      Zina389
  35. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 06:23
    Цитата: Shahno
    А у нас тут на сайте

    Ой! я кажется на сионистский сайт случайно зашёл. Если всё же дома, то что тут у меня шестерёнчатые свою пропаганду ведут?
    22 dmdc
  36. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 06:29
    Цитата: Dym71
    Наши израильские товарищи по ВО

    Никак не пойму, что на российском ВО пропагандируют эти шестерёнчатые товарисчи?
    22 dmdc
  37. DRA-75 Сегодня, 06:57
    Поговорка про Израиль ; "Одной рукой лечит,другой калечит!"
    DRA-75
  38. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 12:48
    Хм. Как израильтяне спасали персов - в библии описано. В результате Персия как государство перестало существовать, а на генетическом уровне было физически истреблено более 80% высокопоставленного управленческого персонала.
    МИМО ПРОХОДИЛ
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