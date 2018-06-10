Генерал СБУ назвал «реальные» сроки возвращения Донбасса и Крыма

Мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои территории. Скорее всего, это будет полицейская операция без применения армии,

Пророссийские настроения в Донбассе и Крыму не позволят Киеву в ближайшее время вернуть эти территории, приводит украинский ресурс replyua.net заявление бывшего начальника Главного следственного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка.В понимании генерала, выражение «в ближайшее время» подразумевает «5-10-15 лет».По его словам, жители Донбасса не хотят возвращения на Украину, у многих сегодня украинские паспорта.Надо говорить правду людям, а не смешить их заявлениями о том, что 99% жителей ДНР и ДНР готовы хоть завтра вернуться под юрисдикцию Киева, отметил Вовк. Реальная ситуация такова, что народ проживающий даже не в оккупированных районах (в так называемой «серой зоне») смотрит в сторону России.Можно, конечно, рассуждать о «хорватском» сценарии, но людям, которые об этом говорят, следует понять, что на Украине совершенно иная ситуация: у нее под боком с одной стороны Россия, а с другой – Евросоюз.Что касается «аннексированного» Крыма, то его жители «ненавидят Украину», сказал Вовк. И украинские паспорта они сохранили, конечно же, не из патриотических соображений. Документы им нужны лишь для того, «чтобы приехать на Украину, получить загранпаспорт и по безвизу летать за рубеж».Напомним, в минувший четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в скором времени Донбасс будет «освобожден» без помощи ВСУ.По словам министра, будет достаточно двух тысяч сотрудников МВД.сказал он.Глава МВД сообщил, что «освобождение» Донбасса будет проходить поэтапно «путем установления украинской власти и проведения выборов» в каждом населенном пункте по мере продвижения полицейских сил.Затем Аваков поделился результатами неких социологических исследований, которые якобы были проведены в самопровозглашенных республиках. Согласно этим данным, в Россию хотят только 20% жителей ДНР и ЛНР, а 60% мечтают вернуться на Украину. Еще 20% не определились с предпочтениями и опасаются «переходного периода».