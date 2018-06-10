13:36 11 июня
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Генерал СБУ назвал «реальные» сроки возвращения Донбасса и Крыма

Пророссийские настроения в Донбассе и Крыму не позволят Киеву в ближайшее время вернуть эти территории, приводит украинский ресурс replyua.net заявление бывшего начальника Главного следственного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка.



В понимании генерала, выражение «в ближайшее время» подразумевает «5-10-15 лет».


По его словам, жители Донбасса не хотят возвращения на Украину, у многих сегодня украинские паспорта.

Надо говорить правду людям, а не смешить их заявлениями о том, что 99% жителей ДНР и ДНР готовы хоть завтра вернуться под юрисдикцию Киева, отметил Вовк. Реальная ситуация такова, что народ проживающий даже не в оккупированных районах (в так называемой «серой зоне») смотрит в сторону России.

Можно, конечно, рассуждать о «хорватском» сценарии, но людям, которые об этом говорят, следует понять, что на Украине совершенно иная ситуация: у нее под боком с одной стороны Россия, а с другой – Евросоюз.

Что касается «аннексированного» Крыма, то его жители «ненавидят Украину», сказал Вовк. И украинские паспорта они сохранили, конечно же, не из патриотических соображений. Документы им нужны лишь для того, «чтобы приехать на Украину, получить загранпаспорт и по безвизу летать за рубеж».

Напомним, в минувший четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в скором времени Донбасс будет «освобожден» без помощи ВСУ.

По словам министра, будет достаточно двух тысяч сотрудников МВД.

Мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои территории. Скорее всего, это будет полицейская операция без применения армии,
сказал он.

Глава МВД сообщил, что «освобождение» Донбасса будет проходить поэтапно «путем установления украинской власти и проведения выборов» в каждом населенном пункте по мере продвижения полицейских сил.

Затем Аваков поделился результатами неких социологических исследований, которые якобы были проведены в самопровозглашенных республиках. Согласно этим данным, в Россию хотят только 20% жителей ДНР и ЛНР, а 60% мечтают вернуться на Украину. Еще 20% не определились с предпочтениями и опасаются «переходного периода».

Использованы фотографии: Новости Украины - From-UA
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Комментарии 65

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Вчера, 19:25
    Все мечтатели о возврате Крыма и Донбасса в Укрошумерию, помрут с этой мечтой. Во сне можно все, наяву несбыточная реальность.
    Egorovich
    1. Комментарий был удален.
      1. cniza (Виктор) Вчера, 20:27
        Никогда и ни за что ... , а вот образования Украина точно скоро не будет.
        cniza
        1. Siegen (Валентин) Вчера, 20:49
          Украина обратилась к странам-гарантам территориальной целостности
          по поводу аннексии Крыма, получила ответ
          "Извините, но гарантийный срок истёк!" fellow
          Siegen
        2. РУСС (Максим) Вчера, 20:59
          Цитата: cniza
          Никогда и ни за что ...

          Скорее да.
          Цитата: cniza
          а вот образования Украина точно скоро не будет.

          Это навряд ли.
          РУСС
        3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:20
          Нужны практические действия.
          1. Разрешить обладателям паспортов ДНР и ЛНР не ограниченное по времени пребывание на территории РФ, выдача по обращению Вида на жительство с разрешением трудоустройства.
          2. Разрешить регистрацию предприятий ДНР и ЛНР на територии РФ под юрисдикцией РФ, но с уплатой налогов по месту нахождения - в ЛНР и ДНР.
          3. В связи с фактическим выходом Украины из Минского процесса, убрать с границы РФ с ДНР и ЛНР представителей погранслужбы и таможни Украины и представителей ОБСЕ.
          Капитан Пушкин
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Вчера, 20:27
        Каждый, из новой шумерии, мнит себя Нострадамусом, а в итоге получается очередное трепло. hi
        Egorovich
        1. rocket757 (Виктор) Вчера, 21:30
          Генераль опять из бывших ... со службы ушёл\ли извилины зашевелились! Адекватно рассуждает!
          Аваков на службе, потому и бредит беспробудно .... со службы спихнут, по другому заговорит???
          rocket757
        2. ПалБор (Павел) Вчера, 21:57
          Нострадамус не смог предсказать гибель своей семьи от чумы... А уж властям Украины только один совет:"Бегите!!!"
          ПалБор
          1. рич (дмитрий) Вчера, 23:34
            Генерал СБУ назвал «реальные» сроки возвращения Донбасса и Крыма

            Похоже у него симптом "ложной беременности"
            рич
        3. майор147 Сегодня, 11:34
          Цитата: Egorovich
          Каждый, из новой шумерии, мнит себя Нострадамусом, а в итоге получается очередное трепло. hi

          Да кто вспомнит его его слова через "5, 10, 15 лет", а сейчас они звучат в тему.
          майор147
  2. DeGreen Вчера, 19:27
    Вовк,Потрошок,Ассакоа и прочие ....и не мечтаете.
    DeGreen
  3. 210окв (дмитрий) Вчера, 19:29
    Наверное пора заканчивать ссылаться на убытков...Есть реальные люди,защитники Новороссии.Спросите у них..
    210окв
  4. Altona (Евгений) Вчера, 19:32
    Как то уже напрягает читать очередные мрии сумасшедших. Такое впечатление, что новостная лента из Украины это "Записки из сумасшедшего дома".
    Altona
    1. артефакт (Андрей) Вчера, 20:12
      так пан хенераль вроде как и немриит о возвращении, ибо сроки оговаривает после которых донбас навсегда (остаточно) забудет незалежную.
      артефакт
    2. майор147 Сегодня, 11:36
      Цитата: Altona
      Как то уже напрягает читать очередные мрии сумасшедших. Такое впечатление, что новостная лента из Украины это "Записки из сумасшедшего дома".

      "Доктору" нужно знать, мысли псих.больных no
      майор147
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 19:33
    Напомним, в минувший четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в скором времени Донбасс будет «освобожден» без помощи ВСУ.
    Арсенчик Авакян что-то сильно разговорился..
    Наблюдатель2014
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Вчера, 20:56
      Цитата: Наблюдатель2014
      Напомним, в минувший четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в скором времени Донбасс будет «освобожден» без помощи ВСУ.
      Арсенчик Авакян что-то сильно разговорился..

      А с помощью кого интересно Донбасс будет "освобождён"? Наверное Путин введет войска и и на блюдечке преподаст этот регион Украине.
      Проксима
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 21:00
        Проксима (Оболенский Сергей)
        А с помощью кого интересно Донбасс будет "освобождён"?
        Инопланетяне.Всё в их щупальцах laughing
        Наблюдатель2014
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Вчера, 21:22
          Цитата: Наблюдатель2014
          Проксима (Оболенский Сергей)
          А с помощью кого интересно Донбасс будет "освобождён"?
          Инопланетяне.Всё в их щупальцах laughing

          Наверное, эти освободят. Неудивительно, что ВСУ называют своих элитных бойцов киборгами. Наверное предчувствуют их появление.
          Проксима
          1. kit88 (Александр) Вчера, 22:40
            Чего сразу инопланетяне!
            Неужто в вильной украйне гарных хлопцев не осталось?
            kit88
  6. solzh (Сергей) Вчера, 19:34
    Генерал СБУ назвал «реальные» сроки возвращения Донбасса и Крыма

    Никогда, от слова совсем никогда.
    solzh
  7. ltc22A (Дмитрий) Вчера, 19:34
    Киевские мечтатели и фантазеры. negative
    Какие
    социологические исследования, которые якобы были проведены в самопровозглашенных республиках
    Кто их проводил? Когда? hi
    ltc22A
    1. майор147 Сегодня, 11:39
      Цитата: ltc22A
      Киевские мечтатели и фантазеры. negative
      Какие
      социологические исследования, которые якобы были проведены в самопровозглашенных республиках
      Кто их проводил? Когда? hi

      Только я знаю три источника использованных в подобных исследованиях: пол, палец, потолок! good
      майор147
  8. LSA57 (Сергей) Вчера, 19:34
    Напомним, в минувший четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в скором времени Донбасс будет «освобожден» без помощи ВСУ.

    по щучьему велению... laughing
    LSA57
  9. taiga2018 (Макар) Вчера, 19:36
    намечается конфликт СБУ против МВД?
    taiga2018
    1. Балу (Балу, просто Балу) Вчера, 20:22
      Цитата: taiga2018
      намечается конфликт СБУ против МВД?

      возможно торопятся продать себя подороже будущим управляющим Украиной.Как говорят яхтсмены-ловят ветер.
      Балу
  10. Комментарий был удален.
  11. polpot (Andru) Вчера, 19:43
    Когда рак на горе свиснет
    polpot
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Вчера, 19:47
    Очередное заявление о не о чем! Кастрюля на черепную коробку давит, лысину уже стерла всю, вот и разговорился! А ведь у него поверх кастрюли чугунок и каска -так что бреда мы еще услышим огого сколько! !!! belay
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Комментарий был удален.
  13. mavrus (Андрей) Вчера, 19:54
    В то, что 20% на Донбассе и вашим, и нашим... в это можно ещё как-то поверить. А вот в то, что остальные 80 (в 2014-м проголосовавших за Россию), вдруг, после всех "украинских прелестей": невыплат пенсий, обстрелов Донецка и других населённых пунктов, всевозможных блокад и т.д. вдруг "воспылали нежной страстью" к Киевским властям...
    Психически здоровому человеку поверить трудно.
    mavrus
  14. PValery53 (PValery53) Вчера, 19:54
    Неподалёку от Василия Вовки стояла сивая кобыла. Видать, сильно повлияла на ход мыслей этого Вовки.
    PValery53
    1. Удав КАА (Александр) Вчера, 20:24
      Цитата: PValery53
      Неподалёку от Василия Вовки стояла сивая кобыла. Видать, сильно повлияла на ход мыслей этого Вовки.

      Валера, вообще-то "вовк" по-украински -- ВОЛК по-русски!
      Поэтому, желание сожрать-таки "сивую кобылу" ,видимо в самом деле, сильно давило на пищеварительную систему животного! laughing
      Удав КАА
  15. Симон (Вячеслав) Вчера, 20:01
    Цитата: Наблюдатель2014
    Напомним, в минувший четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в скором времени Донбасс будет «освобожден» без помощи ВСУ.
    Арсенчик Авакян что-то сильно разговорился..

    Очередные фантазии! Он думает, что на Украине очень крутое МВД - "По словам министра, будет достаточно двух тысяч сотрудников МВД. " Две тысячи сотрудников у них все решат, а что тогда так долго войну то ведут? fool
    Симон
    1. артефакт (Андрей) Вчера, 20:23
      не, ну если перед этим пройдутся и освободят всю территорию от ополченцев войска "миротворцев" то бишь натовцы - то двух тыщь для зачистки старушек вполне хватит. только не пройдут твари и не зачистят, скорее наоборот будет.
      артефакт
  16. faterdom (Андрей) Вчера, 20:02
    Ну раз Вовка - точно агент Путина, хоть и Васька!
    faterdom
  17. артефакт (Андрей) Вчера, 20:06
    5 10 15 лет!? то есть ни когда?
    артефакт
    1. Балу (Балу, просто Балу) Вчера, 20:24
      Цитата: артефакт
      артефакт (Андрей) Сегодня, 20:06 Новый

      Никогда. Столько крови пролито, трудно проверить , что на Донбассе люди это простят бандерлогам.
      Балу
  18. лысова (владимир) Вчера, 20:28
    Подобные высказывания льются не год и не два, положа руку на сердце, ну не могут там быть все, с подобными высказываниями - повёрнутые. Сомневаюсь, что за подобные заявления им ещё платят ( слишком мелко ). Они хоть думают, что с ними будет завтра ?
    лысова
    1. Балу (Балу, просто Балу) Вчера, 20:35
      Цитата: лысова
      Подобные высказывания льются не год и не два, положа руку на сердце, ну не могут там быть все, с подобными высказываниями - повёрнутые. Сомневаюсь, что за подобные заявления им ещё платят ( слишком мелко ). Они хоть думают, что с ними будет завтра ?


      «Преднамеренный огонь из запрещенных вооружений по мирным населенным пунктам уже недостаточно устраивает украинских силовиков, так как люди научились укрываться от огня артиллерии и минометов в бомбоубежищах. Поэтому Наев приказал комбригам в своей зоне ответственности привлекать снайперов-убийц для прицельной стрельбы по мирным жителям, чтоб добиться гарантированных жертв и запугать жителей Донбасса», —заявил Безсонов.
      Киеву нужны гарантированные жертвы: Наев и дальше будет использовать снайперов для убийства мирных жителей Донбасса
      Как сообщалось ранее, накануне вечером вражеский снайпер выстрелил в жительницу населенного пункта Васильевка. В результате преступных действий противника девушка получила пулевое ранение брюшной полости.

      Вот ведь мразь, выстрелил в живот, чтоб смерть была мучительной. В этом вся суть бандерлогов. Разве это воины. Сказал бы, так уважаемый Банши опять забанит. И так ясно, кто такие .
      Балу
      1. лысова (владимир) Вчера, 20:58
        Добрый вечер Балу. И так каждый день. За всё должны ответить. Помнить, помнить и помнить - за всё что натворили. Пускай потом это называют " охотой на ведьм ". А потом подумать надо, кому доверить освобождённую территорию.
        лысова
  19. Удав КАА (Александр) Вчера, 20:31
    Скорее всего, это будет полицейская операция без применения армии...
    Да кто же вас туда пустит устанавливать киевскую власть после смертоубийства стариков, женщин и детей!?
    Нацики даже силой оружия войти не могут. А вы открыли хлебальники на выборы по украинским законам, запрещающим русскоязычие, и это в ЛНР и ДНР, где право быть русскоязычными отстаивают силой оружия и ценой своих жизней?
    Удав КАА
    1. Офицер запаса (Алексей) Вчера, 21:05
      Абсолютно правильный комментарий, Александр. Самая суть.
      Добавлю, что скорее области нынешнего образования "Украина" войдут в состав России. И именно на правах областей, а никакой очередной автономии с особыми правами. Кто бы что бы не говорил, но это будет обязательно. Нашу страну именовали по-разному - и Российская Империя, и Советский Союз, и Российская Федерация. Но тяга искусственно созданных осколков страны друг к другу - наблюдалась всегда. Сейчас отсутствует только политическая воля руководителей. Но они не вечны. Придут другие.
      Офицер запаса
  20. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 20:37
    Заявы, конечно интересные...Тут в инете инфа прошла,дескать США военнослужащих своих на Украину перебросили..совсем не давно..Бывший эсбэушник называет большие сроки, действующий министр МВД, более сжатые.. к чему бы это..
    parusnik
    1. майор147 Сегодня, 11:45
      Цитата: parusnik
      Заявы, конечно интересные...Тут в инете инфа прошла,дескать США военнослужащих своих на Украину перебросили..совсем не давно..Бывший эсбэушник называет большие сроки, действующий министр МВД, более сжатые.. к чему бы это..

      Канадский "спецназ" уже "повоевал"!
      Командование Генштаба Минобороны Украины получало информацию о том, что к местам базирования ополчения ЛДНР выдвинулись разведгруппы канадского спецназа «1», «2» и «3». Перед группами ставилась задача незаметного проникновения на позиции ЛДНР для зачистки блокпостов и иных военных объектов, с выведением из строя объектов военной инфраструктуры с дальнейшим возвращением назад незамеченными. Однако реальность оказалась несколько иной, нежели планировали себе организаторы «мастер-класса» от канадского спецназа.

      Группа «1» в составе 6 человек была уничтожена полностью, предположительно помимо легкого стрелкового оружия использовался крупнокалиберный пулемет. Группа «3» в составе 7 человек была обнаружена при попадании на заминированный участок, после чего сразу же попала под снайперский огонь. Погибшими числятся 5 человек, о степени ранения выживших данных нет. Группа «2» сумела попасть на территорию ЛДНР незамеченной, однако на фоне произошедшего с группами «1» и «3» получила срочный приказ вернуться на исходные позиции. Непосредственно при отходе группа «2» в составе 7 человек была обнаружена, однако безвозвратных потерь ей удалось избежать. Возможны потери у ВСУ при попытки эвакуировать тела.
      майор147
  21. Siegen (Валентин) Вчера, 20:47
    А не засланные ли казачки пытаются превратить эпоху возврата Крыма
    в эпоху невозможности дожить до пенсии? belay
    Siegen
  22. Ретвизан 8 (Евгений) Вчера, 21:07
    Аваков - каратель гребаный !
    Две тысячи палицаев зачистят Донбасс!
    А две роты наших десантников зачистят твоих полицаев!
    Ретвизан 8
  23. dimy44 (Димон) Вчера, 21:09
    "5-10-15 лет....."
    Ну что, состоятельные кроты, посчитаем? Пять ю пять, двадцать пять, дважды два четыыыре, шесть ю шесть, тридцать шесть, пять ю восемь сооорок. . Я с Евпатории, да, много непоняток, но никто в Украину не хочет.
    dimy44
  24. Комментарий был удален.
  25. ZAVal (Александр) Вчера, 21:32
    Документы им нужны лишь для того, «чтобы приехать на Украину, получить загранпаспорт и по безвизу летать за рубеж»

    За рубеж мы прекрасно ездим по Российскому загранпаспорту, по Украинскому ездят не многие у кого не истек их срок действия и единицы оформивших новые биометрические. Украинские паспорта Крымчанам нужны для посещения родственников оставшихся в\на Украине. Из Крыма попасть в\на можно только по "трезубому". Так что, это в любом случае, просто "проездной документ".
    ZAVal
  26. Ретвизан 8 (Евгений) Вчера, 21:35
    Реальные сроки?
    Да, хоть завтра!
    Если придёт к власти Иуда типа Горбачова или Ельцина.
    Ретвизан 8
    1. dimy44 (Димон) Вчера, 21:46
      Цитата: Ретвизан 8
      Реальные сроки?
      Да, хоть завтра!
      Если придёт к власти Иуда типа Горбачова или Ельцина.

      Надеюсь, нет. По крайней мере даже мой сын 15 лет и то мне зарядил, что если не выберем Путина, то "Россию во все дыры". Хотя старший был за коммуняку...
      dimy44
      1. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 23:20
        при комуняках на страну не то что санкции ,или рот открыть -боялись криво посмотреть.... stop
        Сергей иппон
      2. Выстрел слева (Константин) Сегодня, 13:12
        Это говорит о том, что 15-летним легче всего было промыть мозги про "поднимание с колен".
        Частица "даже" тут неуместна
        Выстрел слева
    2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:31
      Цитата: Ретвизан 8
      Реальные сроки?
      Да, хоть завтра!
      Если придёт к власти Иуда типа Горбачова или Ельцина.

      Медведев сгодится?
      Капитан Пушкин
    3. Выстрел слева (Константин) Сегодня, 13:13
      Если учитывать дела, а не говорильню и политические спектакли "как мы бодаемся с Америкой", то горбачевы-ельцины никуда и не уходили.

      Кстати, это по Чубайсам-Кудриным хорошо видно. И по исполнению приказов из Израиля.
      Выстрел слева
  27. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Вчера, 21:50
    Глава МВД сообщил, что «освобождение» Донбасса будет проходить поэтапно «путем установления украинской власти и проведения выборов» в каждом населенном пункте по мере продвижения полицейских сил.


    Голубые мечты. Банан ему на воротник в чугунном исполнении от Народной Милиции ЛНР и ДНР.
    Генерал Песчаных Карьеров
  28. Dimon Grin (Dimon Grin) Вчера, 22:02
    Это Крым и Донбасс скоро вернут себе Киев.
    Dimon Grin
  29. Weyland (Константин) Вчера, 22:27
    «в ближайшее время» подразумевает «5-10-15 лет».
    боюсь, Незапэжная столько уже не проживет (во всяком случае, в нынешних границах)
    Weyland
  30. Metallurg_2 (Михаил) Вчера, 23:04
    Это не генерал. Это капитан. Капитан Очевидность...
    Metallurg_2
    1. gippernano (Neo) Вчера, 23:58
      Капитан подводной лодки Запорожье.
      gippernano
  31. gippernano (Neo) Вчера, 23:42
    Вовка обожрался морковки.Со всем своим НАТО обгадятся тысячу раз, просто к Крыму близко подойти.
    gippernano
  32. Комментарий был удален.
  33. DRA-75 Сегодня, 07:02
    Скорее всего Киев вернется к Донбассу..Этот вареант более реалистичен!
    DRA-75
  34. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:27
    Скорее бы уже ополченцы выполнили обещание Захарченко и освободили и Донбасс и Киев от этой нацистской плесени!
    LeonidL
  35. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 08:48
    Скорее Крым и Донбасс вернёт себе Киев и всю окраину Руси.
    Dimon Grin
  36. Vladimir Сегодня, 09:10
    Ну в принцыпе правильно сказал.
    Vladimir
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:23
      Цитата: Vladimir
      Ну в принцыпе правильно сказал.

      Как говорил профессор Преображенский, не читайте, Владымир, по утрам украинских газет и перестаньте смотреть украинское телевидение. И тогда слова генерала не покажутся Вам правильными, в принципе. yes
      Николай Фёдоров
  37. Валерьевич (Евгений ) Сегодня, 10:42
    Генерал где то подлечиться успел?
    Валерьевич
  38. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:15
    Цитата: пахан МВД Аваков
    Мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои территории.

    Путин ясно сказал - есть лишь шанс полной потери государственности. О каких ещё надеждах могут говорить эти укро-юноши?
    Николай Фёдоров
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