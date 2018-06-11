370 лет назад, 11 июня 1648 года, в Москве начался Соляной бунт. Причиной стихийного восстания стало недовольство народа деятельностью главы правительства Бориса Морозова и его приспешников.Смута, вызванная резким ростом социальной несправедливости, разложением боярства (элиты) и вмешательством внешних сил, заинтересованных в ослаблении и гибели Руси, не завершилась пришествием к власти Романовых и серьёзными уступками Москвы Польше и Швеции (Столбовский мир и Деулинское перемирие). XVII столетие стало «бунташным». Романовы шли по пути вестернизации России (перелом произойдёт при Петре Первом); почти все крупные боярские семьи, которые были причастны к организации Смуты, сохранили свои позиции; происходило оформление крепостного уклада – крестьяне становились собственностью помещика, дворяне укрепляли свои позиции в государстве; происходило увеличение налогов; казаков начали лишать их привилегий, ограничивать. Таким образом, предпосылки Смуты начала столетия никуда не делась – происходило ухудшение экономического и социального положения населения России, то есть социальная справедливость была нарушена и как следствие шёл рост недовольства народа.Русское государство было разорено Смутой, борьбой со шведами, поляками и крымскими татарами. Казне требовались большие средства для укрепления государственности, обеспечения обороны, восстановления и содержания армии. При этом старые источники пополнения казны были подорваны. В частности, некоторые крупные города получили временную льготу от уплаты налогов из-за их полного разорения в годы Смуты. Среди был ранее один из самых богатых русских городов – Новгород, который шведы вернули по Столбовскому миру в 1617 году. В результате вся тяжесть ликвидации последствий Смуты и интервенции перекладывали на простой народ. Часто стали прибегать к чрезвычайным сборам «пятинных денег». Это был чрезвычайный налог, введенный правительством царя Михаила Федоровича. Пятина представляла собой налог в размере пятой части с чистого годового дохода или с наличного движимого имущества, или с оклада, который устанавливался с учетом движимой и недвижимой собственности. Первый запрос на основе добровольности был назначен Земским собором в 1613 году с монастырей, крупных светских землевладельцев и крупных торговцев, но не дал значительных средств. Поэтому в 1614 году Земский собор назначил сбор пятины, которая падала на торгово-промысловое население города и уезда. В 1614 - 1619 гг. было осуществлено шесть сборов пятины, ещё два сбора провели во время Смоленской войны с Польшей 1632 – 1634 гг.В январе 1642 года был созван Земской собор по проблеме Азова, захваченного донскими казаками в 1637 году. Дворяне воспользовались случаем и потребовали укрепления и расширения своих прав на землю, обеспечение поместий рабочей силой, защиты от произвола властей и крупных землевладельцев (бояр). Также дворяне, монастыри и другие землевладельцы жаловались на бегство и насильственный увод крестьян другими феодалами. Многие требовали отмены урочных лет - срок, в течение которого владельцы могли требовать возвращения им беглых крестьян. В 1637 году правительство Михаила Фёдоровича издало указ об увеличении срока урочных лет до 9, в 1641 году оно увеличило срок до 10 лет для беглых крестьян и до 15 лет для уведённых другими феодалами. В 1645 году служилые люди, собранные под Тулой для возможного отражения нападения крымской орды, снова попросили отменить урочные лета. При составлении в 1646 году переписных книг было отмечено, что впредь «по тем переписным книгам крестьяне и бобыли, и их дети, братья, и племянники будут крепки и без урочных лет». Это было закреплено в Соборном уложении, и приблизило полное оформление крепостного права.В 1645 году умер царь Михаил Федорович, на престол взошёл его 16-летний сын Алексей Михайлович. При Алексее руководящее положения заняла боярская группировка, в которую входили родственники государя – Милославские и один из крупнейших землевладельцев своего времени, воспитатель царя Борис Иванович Морозов. Боярин стал ещё ближе к молодому царю, когда женился на сестре царицы — Анне Милославской. До конца жизни Морозов оставался самым близким и влиятельным человеком при царе. Он фактически был правителем России. Современники характеризовали его как человека умного и опытного в политике, проявляющего интерес к западным достижениям. Боярин интересовался техническими и культурными достижениями Европы, приглашал на службу в Россию иностранцев. Этот интерес он сумел привить и своему воспитаннику. Морозов также поощрял увлечение царя духовными вопросами, а «мирские» хлопоты оставил себе. Слабым местом Морозова было сребролюбие. Будучи начальником нескольких важных приказов - Большой Казны, Стрелецким, Аптекарским и Новой чети (доходы от винной монополии), он искал возможности к дальнейшему обогащению. Брал взятки, раздавал права на монопольную торговлю купцам, которые ему угождали.Кроме того, он покровительствовал в этом деле своим близким людям. Среди них был руководитель Земского приказа Леонтий Плещеев и его шурин глава Пушкарского приказа Пётр Траханиотов. Плещеев заведовал охраной порядка в столице, исполнял обязанности земского судьи, разбирал торговые дела – настоящее «золотое дно». Плещев распоясался, вымогал взятки у обеих тяжущихся сторон, обирал людей до нитки. Заимел штат лжесвидетелей. Купцов и богачей оговаривали, арестовывали, а затем обирали за освобождение. Траханиотов на посту главы Пушкарского приказа прикарманивал средства, выделявшиеся на финансирование артиллерии, её производства, а также использовал в своих интересах деньги, которые выделялись на жалованье пушкарям и рабочим. Чиновник обогащался, скупал землю и дорогие вещи. А подчиненные, если и получали жалованье, то с сильным опозданием и частично.Таким образом, происходил процесс увеличения налогового бремени. Люди залезали в долги, разорялись, некоторые самые смелые бежали на окраины-«украины» (в частности. Дон), другие предпочитали лишиться свободы, отдав себя и семью под власть феодала, чем голодать. Бывало, что целые деревни уходили в леса, скрывались от сборщиков налогов. Посадское население стремилось уйти в привилегированные «белые слободы» - на земли светских и духовных феодалов, освобождённые от государственных повинностей и уплаты государственных налогов (тягла). В связи с освобождением населения белых слобод от посадского тягла, последнее ложилось на меньшее количество плательщиков (посадских людей «чёрных слобод» и «чёрных сотен»), и ухудшало их положение.Дальнейший рост прямых налогов мог привести к серьёзным негативным последствиям, включая открытое сопротивление. Поэтому правительство Морозова пошло по пути увеличения косвенных налогов, значительно повысив цены на соль, продажа которой была государственной монополией. Соль стоила 1 гривну (10 коп.) за пуд (16 кг). Это было не дешево. Так, корова стоила 1 – 2 руб., а овца – 10 коп. Теперь пошлину повысили ещё на 2 гривны. А два старых налога отменили: «стрелецкие» и «ямские» деньги. Объявили, что подорожание соли лишь компенсирует упраздненные подати. Но в реальности соль была важнейшим товаром, её массово использовали как единственный консервант для рыбы, мяса, овощей. А тогда в году было 200 постных дней, когда люди питались соленой капустой, грибами, рыбой и т. д. Косвенный налог был особенно тяжел для бедных, так как заставлял их отдавать больше денег в процентном отношении, чем богатых. Бедняки оказались не способны платить высокие цены на соль. Потребление соли упало. Кроме того, сразу нашлись охотники нелегально вывозить соль с промыслов и продавать по дешевке. Оптовые покупатели старались сэкономить. В результате нераспроданная соль портилась, оставаясь на складах, а плохо просоленная рыба быстро портилась. Все несли убытки. Разорялись производители, купцы получившие подряды на соляную монополию, торговцы рыбой, солониной и т. д. А казна по-прежнему была пуста.В результате правительство в декабре 1647 года отказалось от этого налога. Взамен соляного налога правительство решило взыскать двухгодовую задолженность за отмененные ранее подати: последовало увеличение сборов с черных слобод. Недоимки выжимали сурово: судами, конфискациями, побоями. В целях экономии государственных средство правительство лишало жалованья служилых людей, включая стрельцов, подъячих, кузнецов, плотников и т. д.Правительство совершило и другие просчёты. Раньше употреблять и торговать табаком было запрещено и каралось. Правительство Морозова табак разрешило и сделало государственной монополией. Под особое покровительство Морозов взял иностранцев. В стране назревал конфликт русского и британского купечества. Англичане беспошлинно торговали в русских городах, захватывая рынок России. А когда русские купцы попытались торговать в Англии, у них не стали ничего покупать и «объяснили», что им нечего делать на острове. Русские купцы жаловались на иностранцев, передали царю челобитную. Но до царя жалоба не дошла. Морозов принял сторону британцев и предоставил им подряд на поставки в Россию табака. Дальнейшие реформы правительства Морозова также ударили по русским купцам.Все эти противоречия, как и в современное время, особенно проявлялись в городах, столице. Так, вспышка народного недовольства переросла в мощное восстание, которое началось 1 (11) июня 1648 года. В этот день молодой царь Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева монастыря. При въезде в город царя встретила большая толпа. Люди попытались передать царю челобитную, направленную против «простого народа мучители и кровопийцы и наши губители». В частности, была просьба об отставке и наказании главы Земского приказа Леонтия Плещеева, ведавшего управлением столицы. Одним из главных пунктов челобитной было требование созыва Земского Собора. Царь пообещал это сделать, возможно, этим бы всё и закончилось, но друзья Плещеева из придворных стали бранить и избивать народ, въехали в толпу на лошадях. Стрельцы разогнали толпу, арестовав при этом несколько человек.Крайне возмущенный этим народ схватился за камни и палки. Брожение продолжалось и на следующий день. Люди собрались на кремлевской площади, требуя удовлетворения челобитных. Алексей Михайлович вынужден был дать согласие на освобождение заключенных. Борис Морозов отдал стрельцам приказ разогнать толпу, но стрельцы «обратились с речью к толпе и сказали, что ей нечего бояться». Стрельцы заявили, что «сражаться за бояр против простого народа не хотят, но готовы вместе с ним избавить себя от их [бояр] насилий и неправд». Вскоре восставшие перешли к действиям: «разграбили многие боярские дворы и окольничих, и дворянские, и гостиные». Начались пожары. Сам Морозов отдал приказ своим слугам поджечь город, чтобы отвлечь людей. Огонь уничтожил много домов, погибли люди.3 (13) июня бунтовщиков пытался успокоить патриарх Иосиф и другие церковные иерархи. Также в переговорах с народом участвовала делегация бояр во главе с Никитой Романовым, противником Морозова. Люди требовали освободить от всех государственных постов и выдать главных правительственных чиновников: «и покамест его, великого государя, о том указ к нам не будет, и мы из города из кремля вон не пойдем; и будет междуусобная брань и кровь большая з бояры и со всяких чинов людьми у нас, у всяких людей и у всей черни и у всего народу!» В итоге собравшимся был выдан Плещеев, которого убили «как собаку, ударами дубины». Убит был также глава Посольского приказа Назарий Чистый. Пытавшегося бежать из Москвы Траханиотова по приказу царя догнали, доставили в столицу и казнили на Земском дворе. Сам «всесильный» боярин Морозов едва спасся от расправы, укрывшись в царском дворце.Правительство смогло восстановить порядок в столице. Стрельцам выдали повышенное жалованье. В руках властей оказалась военная сила. Зачинщиков схватили и казнили. Непосредственным результатом московского восстания стало то, что 12 (22) июня царь специальным указом отсрочил взимание недоимок и тем самым успокоил людей. Также сменили судей в главных приказах. Царь вынужден был удалить на некоторое время своего любимца — Морозов под сильным конвоем был выслан в Кирилло-Белозерский монастырь. Правда, это не изменило отношения Алексея Михайловича к Морозову. В монастырь были направлены царские грамоты со строгим наказом охранять и оберегать боярина. Царь клятвенно обещал никогда не возвращать его в столицу, но через четыре месяца Морозов вернулся в Москву. Он уже не занимал высоких постов во внутреннем управлении, но всё время был при царе.Таким образом, восстание было стихийным и не привело к серьёзным переменам в жизни простых людей, однако выражало общую ситуацию в обществе. Как отмечал историк С. Бахрушин: «...московское восстание явилось лишь выражением общего настроя, господствовавшего в государстве. Глубина и сложность причин, обусловивших его, проявилась в той быстроте, с которой оно распространилось по всему пространству Русского государства… [В]олна восстаний охватила все Русское государство: и посадские центры торгового северо-востока, и старинные вечевые города, и недавно заселенные военные окраины «поля» и Сибири». В итоге правительство вынуждено было частично удовлетворить требования дворян и посадских людей, что нашло выражение в Соборном вложении 1649 года. Также «закрутили гайки» - ужесточив наказания за выступления против церкви и государственной власти.