13:30 11 июня

Футбольная война и крушение «Минска»

Главным внешнеполитическим событием «Прямой линии» с Владимиром Путиным стал ответ президента России Захару Прилепину, российскому писателю и советнику главы ДНР Александра Захарченко, высказавшему тревогу в связи с тем, что бандеровцы воспользуются Чемпионатом мира по футболу в России и начнут активные боевые действия на Донбассе. Президент России сказал: «Я надеюсь, до таких провокаций дело не дойдёт. Но, если это случится, это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».

Понятно, что вопрос Прилепина был ожидаемым, а ответ Путина был подготовленным, в нём каждое слово имеет значение. В первой части ответа Владимир Владимирович повторяет свои слова на такой же вопрос в 2016 году, когда тоже ожидали наступления ВСУ на Донбассе. Во второй части Путин сказал нечто новое: об «очень тяжёлых последствиях для украинской государственности», причём отвечая на вопрос советника главы ДНР, что вряд ли случайно.

Вообще, Вашингтон довольно откровенно подталкивает сейчас Порошенко к наступлению на Донбассе. Начал подстрекать «циничного Бандеру» спецпредставитель США Курт Волкер во время своего визита на Украину, одновременно с поставками «Джавелинов», а продолжил министр обороны США Джеймс Мэттис 7 июня на встрече министров обороны НАТО с участием Степана Полторака: «Успешное проведение военной реформы на Украине напрямую связано с безопасностью США и НАТО. Россия нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным помогать Украине». Генсек НАТО Столтенберг демонстративно пригласил Порошенко на очередной саммит.




При этом никто из них не говорит о Минских соглашениях, о недопустимости военного решения вопроса, только о «территориальной целостности и независимости Украины». Раньше они не делали это так откровенно. Порошенко как бы в тон заявил, что «Минского формата переговоров не существует».

Более того, Порошенко позволил себе сказать, что «СП – 2» не будет реализован»! Это наглое, вызывающее заявление как бы подтверждает готовность наступать на Донбассе, поскольку эскалация на Донбассе – это единственная для Киева возможность сорвать строительство «СП – 2», вызвав новый кризис в отношениях Европы и России. Порошенко повторяет заявления США по «СП — 2», но в более категоричной форме, что говорит о том, кто стоит за сегодняшней эскалацией на Донбассе.

Только Россия настаивает сейчас на безальтернативности «Минска», нормандские гаранты повторяют этот тезис только при встречах с Путиным, делая упор уже на миротворческую операцию на Донбассе. И вот Путин сказал о «тяжёлых последствиях для украинской государственности в целом». Это будут последствия чего и каких ответных действий России?

В целом Москва говорит, что наступление ВСУ на Донбассе приведёт к срыву Минских соглашений, в результате чего и наступят «тяжёлые последствия», но вряд ли на линии фронта. Там будут военные последствия, Путин подтвердил, что Москва поможет Донецку и Луганску отразить наступление ВСУ.

По сути, Путин сказал, что последствия для украинской государственности могут наступить в результате крушения «Минска»: Москва намекает, что откажет Киеву в легитимности, которая держится только на Минских соглашениях. После этого Путин может рассматривать режим Порошенко как «бандеровский режим» и может относиться к нему так же, как США относятся к Башару Асаду, со всеми вытекающими из этого тяжёлыми последствиями.

Ввиду начала активных боевых действий на Донбассе Москва может приостановить все отношения с «бандеровским режимом», кроме международного газового транзита, подобно тому, как США действовали в отношении Кубы во время Карибского кризиса. Москве достаточно прекратить поставки на Украину всех видов энергоносителей, включая ядерное топливо для АЭС, и это уже приведёт к очень тяжёлым последствиям для «украинской государственности».

Киев может ответить прекращением транзита российского газа в Европу. Эта угроза до сих пор сковывала действия Москвы, но что-то, видимо, изменилось. Может быть, судебный произвол Стокгольмского арбитража сделал своё дело. Что будет тогда? Цены на энергоносители в Европе взлетят вверх, но за этот форс-мажор ответственность будет нести Киев, блокировавший транзит.

Москва за счёт роста цен может в какой-то мере компенсировать снижение объёмов поставок газа в Европу. Интересен в этой связи трёхдневный визит Путина в Китай на саммит ШОС явно в противовес саммиту G7, который шёл в эти же дни в Канаде. Возможно, Россия подстраховывается финансово, в 2014 году Китай сам предлагал финансовую помощь России. Россию на G7 не пригласили, в то время как Китай отказался от такого приглашения. Правда, президент Трамп неожиданно заявил о необходимости вернуть Россию в этот западный клуб, но, кажется, уже поздно, Россия откажется вслед за Китаем в пользу ШОС.

После военной денонсации «Минска» никакого транзита газа через Украину после 2019 года быть не может. Украинский транзит будет прекращён, и Германия с Европой могут остаться без газа, российского трубного в ожидании американского сланцевого. Строительство «СП – 2» станет тогда для Европы вопросом экономического выживания.

После отказа бандеровскому режиму в легитимности Москва может признать ЛДНР, о возможности такого сценария говорит участие советника главы ДНР Захара Прилепина в «Прямой линии» Путина. В совокупности всё это и приведёт к «очень тяжёлым последствиям для украинской государственности», так что контрнаступления вооружённых сил Донецка и Луганска не потребуется. В этом не будет необходимости.

9 июня состоялся телефонный разговор между Путиным и Петром Порошенко (по инициативе последнего). Обсуждали гуманитарные вопросы по обмену задержанными лицами. Думается, это не более чем удобный предлог. Петро спрашивал: найдётся ли ему местечко в Ростове?
Автор: Виктор Каменев

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:50
    Ростов(как город)не резиновый..А в Ростовском СИЗО шконка ему найдется...
    210окв
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:06
      Ну не попадёт он в Ростов,и в СИЗО местное не попадёт.ему уже давно забронировано место в какой нибудь западной клинике для алкоголиков.вот он его успешно и отрабатывает. hi
      Фил77
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:25
        Порошенко себе в Испании на прожить "постелил". Интересно, что Меркадер был родом из Испании. winked
        сибиралт
        1. jjj Сегодня, 12:29
          В Испании интересно законодательство по недвижимости. Любой гражданин может занимать чужую собственность, если там на данный момент нет хозяев. Под эту сурдинку отнять у Порошенко домик у моря вполне реально и законно
          jjj
  2. Михаил м (Михаил) Сегодня, 06:21
    Объясните мне, тёмному, почему футболисты перестанут играть, если Порошенко начнёт боевые действия на Донбассе. Снаряды до стадионов вроде долетать не будут. Политики мяч катать языком не научились. Команды и болельщики уже прибывают. Где связь?
    Михаил м
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:25
    Цитата: Михаил м
    Объясните мне, тёмному, почему футболисты перестанут играть, если Порошенко начнёт боевые действия на Донбассе. Снаряды до стадионов вроде долетать не будут. Политики мяч катать языком не научились. Команды и болельщики уже прибывают. Где связь?

    Да просто напросто нагнетают.Ну или готовят народ к чему либо!Во!Мы же говорили!Мы же предупреждали! am
    Фил77
    1. Михаил м (Михаил) Сегодня, 06:39
      Цитата: Фил77
      Ну или готовят народ к чему либо!Во!

      К объяснению игры нашей сборной? На войну лучшие игроки ушли?
      Михаил м
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:13
        Цитата: Михаил м
        Цитата: Фил77
        Ну или готовят народ к чему либо!Во!

        К объяснению игры нашей сборной? На войну лучшие игроки ушли?

        Да нет,к боевым действиям.А об'яснить игру нашей сборной,боюсь,Вам никто не сможет! hi
        Фил77
  4. Fitter65 Сегодня, 06:30
    9 июня состоялся телефонный разговор между Путиным и Петром Порошенко (по инициативе последнего). Обсуждали гуманитарные вопросы ....... Петро спрашивал: найдётся ли ему местечко в Ростове?

    А почему не в Липецке? поближе к родному "свечному заводику". laughing
    Fitter65
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:40
      Цитата: Fitter65
      9 июня состоялся телефонный разговор между Путиным и Петром Порошенко (по инициативе последнего). Обсуждали гуманитарные вопросы ....... Петро спрашивал: найдётся ли ему местечко в Ростове?

      А почему не в Липецке? поближе к родному "свечному заводику". laughing

      А его вроде прикрыли?нет?
      Фил77
      1. Fitter65 Сегодня, 06:42
        Цитата: Фил77
        А его вроде прикрыли?нет?

        Ну, тогда тем более ему туда надо ехать, по новой производство восстанавливать lol
        Fitter65
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:15
          Цитата: Fitter65
          Цитата: Фил77
          А его вроде прикрыли?нет?

          Ну, тогда тем более ему туда надо ехать, по новой производство восстанавливать lol

          Ему,гаду,сперва надо от алкоголизма подлечиться!
          Фил77
          1. Fitter65 Сегодня, 07:18
            Цитата: Фил77
            Ему,гаду,сперва надо от алкоголизма подлечиться!

            А кто тогда будет ликёро-водочным отделам Липецких магазинов выручку делать ? drinks
            Fitter65
            1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:51
              Нормальные люди,которые иногда употребят,но в телеящик с дурацкими речами не лезут! drinks
              Фил77
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:10
    Петро спрашивал: найдётся ли ему местечко в Ростове?
    ....Подселить к Януковичу... wink
    parusnik
  6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:03
    СП 2 не будет сорван уже ни при каких обстоятельствах, пускай начинает боевые действия на Донбассе - Россия больше ни на какие Минские подписываться не будет, дальнейшие переговоры только с руководством ЛДНР. Позиция России "Нас там нет" - всё.
    Вадим237
  7. Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 11:41
    Интересно, что судьба Порошенко волнует больше УКраины. Всё-таки укрский "свидомизм" - это болезнь, больные ею не могут понять, что Россия не потерпит на своих границах наглого американского сукина сына, слова Путина о конце украинской государственности будут претворяться в жизнь, так или иначе. "Украинской" Путин называет её только из природной вежливости.
    Виктор Каменев
  8. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:11
    Цитата: 210окв
    Ростов(как город)не резиновый..А в Ростовском СИЗО шконка ему найдется...

    Угу.... как и для Саакашвили нашлась...
    Грэг Миллер
  9. Антарес (Антарес) Сегодня, 12:20
    ну еще бы, мастер ХПП на основе слов президента и не такой ХПП составит..
    Заодно и поставки энергоносителей вспомнили. А столько РБ тыкали-мол топливом снабжают..И про шведов вспоминают(стержни для АЭС) мол нельзя, а вот угрозу отказа Энергоатома поставлять как интерпретировать(если довериться Каменеву, хотя кому в здравом уме это придется?)
    Теперь понятно желание Украины диверсифицировать поставки...А то "назло России" "ради Америки"...а вот автор покрова и срывает о причинах...

    В общем подогревание темы ВСУ и наступления. Которого НЕТ уже который год! Но которое будет на днях!
    РФ в этом "наступлении" заинтересована больше ВСУ(необходимость маленькой победоносной войны или демонстрации силы, ибо Сирия не возбуждает уже)
    А чемпионат для лучшего выбора российского народа очень важен.
    Кстати-писали на ВО что в Украине он будет запрещен.
    Канал Интер будет показывать ЧМ 2018 да и матч открытия с участием команды хозяйки.Со всей рекламой мундиаля.(Газпром и все остальные)
    Предсказуемо было.
    Россия не потерпит на своих границах наглого американского сукина сына, слова Путина о конце украинской государственности будут претворяться в жизнь, так или иначе. "Украинской" Путин называет её только из природной вежливости.

    Какой американский ? Лучший выбор украинского народа и уважаемый Петр Алексеевич! ПАРТНЕР украинский!
    Вежливый...вежливый политик...
    Путину возможно украинская государственность важнее российской! Иначе друзья партнеры не поймут.
    Ответ Путина -это просто одно из посланий партнерам. А действия его давно предсказуемы.
    Трубный бизнес(или замена буквы Б на букву П)
    Антарес
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