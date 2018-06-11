Футбольная война и крушение «Минска»

Главным внешнеполитическим событием «Прямой линии» с Владимиром Путиным стал ответ президента России Захару Прилепину, российскому писателю и советнику главы ДНР Александра Захарченко, высказавшему тревогу в связи с тем, что бандеровцы воспользуются Чемпионатом мира по футболу в России и начнут активные боевые действия на Донбассе. Президент России сказал: «Я надеюсь, до таких провокаций дело не дойдёт. Но, если это случится, это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».Понятно, что вопрос Прилепина был ожидаемым, а ответ Путина был подготовленным, в нём каждое слово имеет значение. В первой части ответа Владимир Владимирович повторяет свои слова на такой же вопрос в 2016 году, когда тоже ожидали наступления ВСУ на Донбассе. Во второй части Путин сказал нечто новое: об «очень тяжёлых последствиях для украинской государственности», причём отвечая на вопрос советника главы ДНР, что вряд ли случайно.Вообще, Вашингтон довольно откровенно подталкивает сейчас Порошенко к наступлению на Донбассе. Начал подстрекать «циничного Бандеру» спецпредставитель США Курт Волкер во время своего визита на Украину, одновременно с поставками «Джавелинов», а продолжил министр обороны США Джеймс Мэттис 7 июня на встрече министров обороны НАТО с участием Степана Полторака: «Успешное проведение военной реформы на Украине напрямую связано с безопасностью США и НАТО. Россия нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным помогать Украине». Генсек НАТО Столтенберг демонстративно пригласил Порошенко на очередной саммит.При этом никто из них не говорит о Минских соглашениях, о недопустимости военного решения вопроса, только о «территориальной целостности и независимости Украины». Раньше они не делали это так откровенно. Порошенко как бы в тон заявил, что «Минского формата переговоров не существует».Более того, Порошенко позволил себе сказать, что «СП – 2» не будет реализован»! Это наглое, вызывающее заявление как бы подтверждает готовность наступать на Донбассе, поскольку эскалация на Донбассе – это единственная для Киева возможность сорвать строительство «СП – 2», вызвав новый кризис в отношениях Европы и России. Порошенко повторяет заявления США по «СП — 2», но в более категоричной форме, что говорит о том, кто стоит за сегодняшней эскалацией на Донбассе.Только Россия настаивает сейчас на безальтернативности «Минска», нормандские гаранты повторяют этот тезис только при встречах с Путиным, делая упор уже на миротворческую операцию на Донбассе. И вот Путин сказал о «тяжёлых последствиях для украинской государственности в целом». Это будут последствия чего и каких ответных действий России?В целом Москва говорит, что наступление ВСУ на Донбассе приведёт к срыву Минских соглашений, в результате чего и наступят «тяжёлые последствия», но вряд ли на линии фронта. Там будут военные последствия, Путин подтвердил, что Москва поможет Донецку и Луганску отразить наступление ВСУ.По сути, Путин сказал, что последствия для украинской государственности могут наступить в результате крушения «Минска»: Москва намекает, что откажет Киеву в легитимности, которая держится только на Минских соглашениях. После этого Путин может рассматривать режим Порошенко как «бандеровский режим» и может относиться к нему так же, как США относятся к Башару Асаду, со всеми вытекающими из этого тяжёлыми последствиями.Ввиду начала активных боевых действий на Донбассе Москва может приостановить все отношения с «бандеровским режимом», кроме международного газового транзита, подобно тому, как США действовали в отношении Кубы во время Карибского кризиса. Москве достаточно прекратить поставки на Украину всех видов энергоносителей, включая ядерное топливо для АЭС, и это уже приведёт к очень тяжёлым последствиям для «украинской государственности».Киев может ответить прекращением транзита российского газа в Европу. Эта угроза до сих пор сковывала действия Москвы, но что-то, видимо, изменилось. Может быть, судебный произвол Стокгольмского арбитража сделал своё дело. Что будет тогда? Цены на энергоносители в Европе взлетят вверх, но за этот форс-мажор ответственность будет нести Киев, блокировавший транзит.Москва за счёт роста цен может в какой-то мере компенсировать снижение объёмов поставок газа в Европу. Интересен в этой связи трёхдневный визит Путина в Китай на саммит ШОС явно в противовес саммиту G7, который шёл в эти же дни в Канаде. Возможно, Россия подстраховывается финансово, в 2014 году Китай сам предлагал финансовую помощь России. Россию на G7 не пригласили, в то время как Китай отказался от такого приглашения. Правда, президент Трамп неожиданно заявил о необходимости вернуть Россию в этот западный клуб, но, кажется, уже поздно, Россия откажется вслед за Китаем в пользу ШОС.После военной денонсации «Минска» никакого транзита газа через Украину после 2019 года быть не может. Украинский транзит будет прекращён, и Германия с Европой могут остаться без газа, российского трубного в ожидании американского сланцевого. Строительство «СП – 2» станет тогда для Европы вопросом экономического выживания.После отказа бандеровскому режиму в легитимности Москва может признать ЛДНР, о возможности такого сценария говорит участие советника главы ДНР Захара Прилепина в «Прямой линии» Путина. В совокупности всё это и приведёт к «очень тяжёлым последствиям для украинской государственности», так что контрнаступления вооружённых сил Донецка и Луганска не потребуется. В этом не будет необходимости.9 июня состоялся телефонный разговор между Путиным и Петром Порошенко (по инициативе последнего). Обсуждали гуманитарные вопросы по обмену задержанными лицами. Думается, это не более чем удобный предлог. Петро спрашивал: найдётся ли ему местечко в Ростове?