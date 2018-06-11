13:30 11 июня

Легко жить украинской пропаганде! И тяжело — российской

Старый журналистский анекдот.

Наполеону и его маршалам дозволили посмотреть одним глазком на современную Америку.
Маршал Мюрат говорит Наполеону: «Сир, если бы у нас были такие танки, то мы бы не проиграли Ватерлоо».
Маршал Ней говорит: «Сир, если бы у нас были пулеметы, мы бы не проиграли Ватерлоо».
Маршал Груши говорит: «Сир, если бы нам такую авиацию…»

Наполеон перебивает: «Идиоты, если бы у меня была бы такая пресса и телевидение, то мир никогда бы не узнал о Ватерлоо!»

У Порошенко и стаи его единомышленников есть пресса и телевидение, о которых мечтал Наполеон. Виртуальные величайшие победы в борьбе со зловредной Россией и нескончаемый путь Украины к процветанию и счастью. Населению в глаза и в уши вливают такую несусветную пургу, что возникает желание заткнуть киевский фонтан красноречия.



Заставьте же замолчать эту музу! Не знаю, что для этого нужно сделать: обрезать ли провода, расстрелять ли передающую вышку из всех доступных видов оружия, бросить ли в колодец с кабелями интернета бутылку с зажигательной смесью. Будь моя воля, я бы вошел в тайный сговор с украинскими приемщиками металлолома и выкупил бы кабели связи с большой премией от нынешней цены! И оптоволоконные тоже бы покупал. Главное условие: чтоб эти самые сдатчики сдавали их длиной не более метра. Чтоб не было соблазна повторно использовать. И через неделю-другую в стране, которая «под-над усе», будет тихо в телеэфире. Правда, придется заплатить за звенящую тишину.

Нынешнее телевещание во всех странах постсоветского пространства демонстрирует запредельное количество насилия. Детективы следуют за военными драмами, фантастика в жанре антиутопий — за новостями. Все время на экране кого-то режут, взрывают, насилуют, убивают пулями. Если прежде для сюжета художественного криминального боевика достаточно было похитить картину или бриллианты, то ныне в самом затрапезном сериале герои и злодеи убивают сто человек и не теряют при этом аппетита. Отличить героя от злодея практически невозможно ни по поступкам, ни по алгоритму действий, ни по применяемому оружию.

Что после этого всего сообщения об обстреле Горловки! Большинству населения России и всего мира это название ничего не говорит. А между тем г. Горловка имеет население 266.100 человек! Так, наверное, и должны звучать сообщения в военных сводках нашего времени: «Город Донецк, в котором проживает 952 тысячи человек, подвергся артиллерийскому обстрелу». Чтоб каждый, заряжающий на той стороне орудие, помнил о миллионе человек, которых он берет на прицел. Чтобы каждый, кто посылает денежку на украинское воинство, знал, что обрекает на страдания тысячи людей.

Украинская пропаганда легко устроилась: есть военные успехи, значит, скоро макнём бурятов в Байкал, а на кремлёвскую звезду натянем вышиванку. Дело идет плохо – мы есмь чудо-богатыри, которые спасают Европу от нашествия монголов и финно-угоров.

Российская пропаганда в силу различных политических причин стоит нерушимо на единственном тезисе: «Наши бьют». Тезис хороший, но уж слишком короткого действия, недолго работающий. На грабли с надписью «Наших бьют» русская общественность наступила в 1914 году, когда в патриотическом угаре ломанулась защищать сербов от австрийцев. Чем это кончилось для России, не нужно напоминать. Пора пристально посмотреть на состояние пропагандистского аппарата и людей, его обслуживающих. Поглядев, приходишь к печальным выводам. Налицо небольшой пул с давно утраченным интеллектом. Растеряли былую легкость в словесных упражнениях!

А может, не так глупы телевизионные чучела, как хотят показаться, а всё оттого, что высшее руководство России, греясь в лучах народной поддержки, за столько лет не удосужилось придумать внятную идеологическую конструкцию как для Украины, так и для всего мира? Что предложено нашим соседям по планете?

— Давайте все будет, как было при Януковиче!

Нет, это не пройдет.

— Мы — братские народы!

Тоже нет.

— Брат, Крым чей?

Пауза затянулась. Пора взглянуть правде в лицо.

Между капиталистами России и Украины нет никакого антагонизма! Бизнес-интересы определяют тактику и стратегию. А чаще всего власть имущие реагируют на внешние раздражители как лягушка в физическом опыте. Ударили током — дернула лапой. Никакого видимого планирования, никакой последовательной работы на внешнем фронте.

Народная идея «русского мира», идея «русской весны» дала в 2014 году огромный импульс патриотизма. Власть поддержала ее, отреагировав молниеносными военными и политическими действиями. Крым вернулся в лоно отчизны нашей подобно библейскому блудному сыну.

Народ российский отреагировал по-христиански, по-библейски: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться». Евангелие от Луки. Глава 15.

Но еще раз повторюсь: идея большого русского реванша не может быть поддержана нынешней властью, ибо по факту между отечественными миллиардерами и политиками на Западе нет идеологических разногласий. Попытки В.В. Путина устроить «Европу от Португалии до Тихого океана» была встречена европейскими политиками очень и очень холодно. «Общий дом»? Извините, подвиньтесь, это риторика из археологического прошлого, из перестройки. Об «Общем доме» и «Мире без насилия и границ» европейцы будут говорить с придыханием тогда, когда будет восстановлена Германская Демократическая Республика, компартия Польши под рукоплескания всего прогрессивного человечества займет парламент, а русские танки будут стоять в Будапеште и Праге.

Уже давно сверху заявлено, что у России не может быть национальной идеи в связи с тем, что страна многонациональная. Очень мило, почему тогда не разогнаны кафедры философии и институты изучения проблем современного мира? Раз нет идеи и ее невозможно выдумать сверху, то пользуйтесь тем, что предложила народная мысль.

Вопросы, поставленные на повестку дня геополитикой, и интересы бизнесменов не всегда совпадают. Газовая труба — хороший аргумент в спорах, но есть вероятность того, что немцы в один прекрасный момент вспомнят про свои запасы угля и угольные бассейны Польши. Тогда они плюнут на экологию и начнут топить тепловые энергетические станции добытым в Силезии углем. Или присобачат какие-нибудь хитрые стекла на свои солнечные батареи и начнут пользоваться солнечным светом с утроенной энергией.

Мир меняется стремительно, и люди не всегда поспевают за изменениями. Искренне недоумевают российские олигархи, когда попадают под санкции. Дескать, нас за що? Мы живем с семьями в Лондоне, детки учатся манерам в Итоне, деньги держим на Западе, клубы спортивные содержим. Мы такие же, как вы! Мы ваши, «свои, буржуинские». «Нет, наши маленькие партнеры, — отвечают в Лондоне, — Как же свои? У вас расцвет православия – храмов строится больше, чем школ. Вы геев на парад не пускаете. У вас в Кисловодске белок кормят семечками! У вас блины и икра! Медведи с балалайками… Идите отсюда, пока ветер без камней».

И тогда, под свист камней, посылаемых в спину, приходит понимание, что не нужно было снимать с повестки дня лозунг: «От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!», а также максиму: «Нам нужен мир, желательно весь». А все это «мирное сосуществование двух политических систем» есть гиль и дичь. Это пораженчество и декаданс. База нашего морского флота где-нибудь на острове Мальта или военный аэродром в Сербии лучше любого чемпионата мира продемонстрирует наши доброжелательные намерения по отношению к соседям и всему миру.

Легко жить украинской пропаганде! И тяжело — российской



Агитматериалы 1920-х и 1930-х гг. Архивные фото


Пора подобно гоголевскому Вию сказать: «Поднимите мне веки». Пора задушить киевского философа Хому Брута в железных объятиях. Время не ждет.
Автор: Геннадий Генераленко

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:46
    "Пора задушить киевского философа Хому Брута в железных объятиях. Время не ждет...Так за чем дело стало?Мундиаль мешает?Или Заратустра(грефы,кудрины,чубайсы)не позволяет?
    210окв
    1. Vard Сегодня, 05:56
      Россия в этой ситуации напоминает кота Леопольда с его... Давайте жить дружно... Пора бы уже понять... С нами ни кто дружить не собирается... И вести себя соответственно...
      Vard
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:56
        Цитата: Vard
        Россия в этой ситуации напоминает кота Леопольда с его... Давайте жить дружно... Пора бы уже понять... С нами ни кто дружить не собирается... И вести себя соответственно...

        Кота Леопольда в худшем варианте.Да забирайте всё,только давайте жить дружно!
        Фил77
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:54
      Нация и национальность понятия совершенно разные. Первое - государствообразующее общество, а второе - этническое. А там уж как как исторический расклад ляжет: от моноэтнического (Армения) до мульти, полилиэтнического (Россия, США, Китай). Термин "многонациональное государство" подразумевает наличие разных национальностей (этносов, народностей) в составе единой нации.
      сибиралт
      1. DRA-75 Сегодня, 10:11
        «, если бы у меня была бы такая пресса и телевидение, то мир никогда бы не узнал о Ватерлоо!»

        Это еврейский анекдот...!
        Цитата: сибиралт
        Нация и национальность понятия совершенно разные.

        Именно это нам вбивают в мозги в СМИ ! Гражданин мира вот основа ,что сейчас творится в политике и еще "общество потребителей" которыми можно манипулировать(реклама и т.д.) ! Знакомо мужики ..? Социализм отдыхает .. soldier
        DRA-75
  2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:11
    Как-то с идеями у европейцев и американцев туго. Продвижения *европейских ценностей* возможно только откровенным обманом и подкупом, при случае и войска применить не стесняются для *продвижения идей*. Идеология европеоидов делится на для *себя* и для * остальных*. Мягко говоря идеологи европеоидов обгадились и в теории *идеологии* и в практике. При столь широком доступе к информации это очень наглядно.
    Жалко что и в РОССИИ до сих пор всякие-разные либералы и прочая шушера *правит бал* что в СМИ что в телевизоре. Для них ло сей поры европеоиды *свет в окошке*. А пора бы и власть применить и к откровенным русофобам и деятелям по продвижению *евроценностей*.
    василий50
    1. DRA-75 Сегодня, 10:19
      Цитата: василий50
      А пора бы и власть применить и к откровенным русофобам и деятелям по продвижению *евроценностей*.

      Далеко ходить не нужно все здесь можно понаблюдать ... bully
      DRA-75
    2. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 12:08
      северные корейцы также думают как вы, все на Западе куплено и марионетки США, а у нас особый путь и великий вождь.
      Андрій Πривалов
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:53
    Вот что по настоящему интересно!Почему в условиях холодной войны наши пропагандисты работали на "ура",ну или по крайней мере на твёрдую "4"Союзники СССР были по всему миру!А у нынешних всё из рук валится,ну ничего у них не получается!Даже если мы правы,они и это убедительно доказать не в состоянии!!!! am Почему?!?
    Фил77
    1. проходящий (Андрей) Сегодня, 12:03
      Цитата: Фил77
      Вот что по настоящему интересно!Почему в условиях холодной войны наши пропагандисты работали на "ура",ну или по крайней мере на твёрдую "4"Союзники СССР были по всему миру!А у нынешних всё из рук валится,ну ничего у них не получается!Даже если мы правы,они и это убедительно доказать не в состоянии!!!! am Почему?!?

      Мне кажется ,это от того,что Социальные лифты не работают,профессионально растут не (простите за тавтологию)профессионалы ,а родственники ,удобные,подлизы и т.д. К сожалению это происходит во всех сферах деятельности.
      проходящий
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:07
        Личная преданность решает всё?А после нас хоть трава не расти?!?Наверное да.
        Фил77
  4. Комментарий был удален.
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:04
    по факту между отечественными миллиардерами и политиками на Западе нет идеологических разногласий.
    .....Вместо отечественными миллиардерами и политиками на Западе....я бы написал "отечественными миллиардерами и миллиардерами на Западе"...А вкладывать деньги в свою экономику затратно для производства чего то....Надо оформить для начала землю,построить здание ,завести оборудование,найти кадры, а в случае чего и подготовить..выйти на рынок и прибыли это сразу не принесет...поэтому дешевле заключить контракт на производство чего либо за рубежом и осуществлять поставки..
    parusnik
  6. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 08:43
    Очень правильная статья.
    seti
  7. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:07
    Мне понравилось. Толково.
    vladimirvn
  8. БастаКарапузикИ (Андрей) Сегодня, 09:19
    Крым это не блудный сын. Он и не по своей воле оказался в составе УССР. Блудным сыном можно было бы назвать Украину в целом, но она пока, как целое, домой не торопится, только частями.
    БастаКарапузикИ
  9. Prosha (Сергей) Сегодня, 09:37
    Замечательная статья! а теперь по факту, какая замечательная оперативность, стоило только что то написать не по шерсти с официальной пропагандой и тут же комментарий был удален ! А вы говорите наша пропаганда отстает!!! Браво!!! так держать!
    Prosha
    1. DRA-75 Сегодня, 10:16
      Цитата: Prosha
      А вы говорите наша пропаганда отстает!!! Браво!!! так держать!

      "Нашей" пропоганды уже давно нет... hi
      DRA-75
      1. Prosha (Сергей) Сегодня, 11:32
        Пропаганды нет? Есть! Вон сколько желающих напрямую с президентом пообщаться, чтобы пенсионные вопросы порешал, газ помог провести, улицы помог отремонтировать, что это как не пропаганда? Зачем нужен целый штат бездельников и дармоедов, если президент все в состоянии решить на одном телемосту. Вот это и есть пропаганда! Чем больше будет народа в это задействовано тем меньше шансов у нас из этой ямы выбраться!
        Prosha
        1. DRA-75 Сегодня, 12:11
          Цитата: Prosha
          Пропаганды нет? Есть! Вон сколько желающих напрямую с президентом пообщаться,

          А на западе вашем хваленном "демократическом" этого нет и не было !
          Цитата: Prosha
          Вот это и есть пропаганда! Чем больше будет народа в это задействовано тем меньше шансов у нас из этой ямы выбраться!

          Вот как раз и сможем выбраться из этой грязи , которые льют на нас "наши СМИ" ..Путин все знает , кто манипулимрует "общественным мнением" И пытается противостоять таким образом , понятно что не все может !!! И все же у народа есть надежда , что не все пропало ..(в сми безполезно обращаться , они все в одной волне ..)
          Всему свое время и зачистка будет глобальная в России!! soldier
          DRA-75
  10. Авиатор_ (Сергей) Сегодня, 11:18
    Всё верно в статье, только утверждение
    [/quote] в 1914 году, когда в патриотическом угаре ломанулась защищать сербов от австрийцев. Чем это кончилось для России, не нужно напоминать.[quote]
    несколько неполное. "Патриотический угар" 1914 года, когда переименовали Петербург в Петроград (хорошо, что до Оренбурга не добрались, чтобы переименовать) и разгромили немецкие магазины - это было для внутреннего употребления. А реально - нечего было брать французские займы у тогдашних "инвесторов", вот эти инвесторы и заставили воевать страну за свои личные интересы.
    Авиатор_
    1. Татьяна Сегодня, 12:06
      Цитата: Авиатор_
      Всё верно в статье, только утверждение
      в 1914 году, когда в патриотическом угаре ломанулась защищать сербов от австрийцев. Чем это кончилось для России, не нужно напоминать.
      несколько неполное. "Патриотический угар" 1914 года, когда переименовали Петербург в Петроград (хорошо, что до Оренбурга не добрались, чтобы переименовать) и разгромили немецкие магазины - это было для внутреннего употребления. А реально - нечего было брать французские займы у тогдашних "инвесторов", вот эти инвесторы и заставили воевать страну за свои личные интересы.

      Браво, Сергей! Правильно подмечено! А то этой православной лажей православные историки от РПЦ кормят русский народ до сих пор.

      СПРАВКА
      ЛАЖА — ерунда, чушь, безделица; ложь, подделка; что-либо нежелательное; блеф.
      Татьяна
  11. Антарес (Антарес) Сегодня, 12:07
    Легко жить украинской пропаганде! И тяжело — российской

    автор изволит шутить...
    По возможностям-несопоставимость, количество и качество.(правда не утруждаются качеством особо, используют такие же примитивные штампы даже хуже...всякие "бандеровцы" фашисты нацисты и пр"
    Интересно что в случаи с Украиной-это Украина, в случаи с РФ-это все "олигархи"(их нет же по Пескову) какие то..сама Россия в белом.
    На деле очень много украинцев сидят в интернете. Тут уже примитив не работает. Приходиться изгаляться блогерам, интернетчикам и пр глашатаям войны.В России, не смотрящих телевизор-больше чем украинцев количественно. Но им эта тема не так остра. А очень нужно подогревать интерес к теме. Поэтому используют все приемы, чтобы не остывал уровень интереса(а что используют для интереса? Конечно примитивные эмоции-страх, насилие, исторические аналогии и пр)
    Можно много и долго описывать подробности аспекта информационной войны. Однако автор опять же угодил в нее саму заинтересованной стороной---да еще и с лозунгом...
    примитивно. Но работает.
    PS Я поражаюсь насколько работают простейшие приемы манипулированием сознанием. В условиях доступности информации и возможностей граждан. Мы можем легко проверять ту или иную информацию...но мы не хотим. Проще высказывать созревшую эмоцию..это проще...
    Антарес
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