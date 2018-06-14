Боец Первой мировой в полный рост. Ч. 1. 1914 год

Как выглядел солдат-фронтовик Первой мировой войны в полной выкладке?Ответ на этот вопрос позволяет дать очень интересная серия планшетов L. Mirouze, с соответствующими комментариями.Небольшая бельгийская армия доблестно противостояла первому тевтонскому натиску на Западном фронте Первой мировой – но силы были слишком неравны.Силуэт бельгийского пехотинца 1914 г. был одним из самых архаичных в Западной Европе: его отличительными атрибутами стали войлочный шако в характерном чехле и старомодная шинель. Как и в соседней Франции, верховное командование медленно проводило необходимые реформы, экипировка бельгийского солдата была плохо приспособлена к нуждам современной войны, и первые изменения произошли через несколько недель. Первые же изменения включали в себя повышение функциональности и упрощение - продиктованное как экономическим, так и военными соображениями.1. Черный войлочный шако – в центе обозначен номер полка (в данном случае – линейной пехоты); в походном состоянии закрывался черным чехлом. Подбородочный ремень и красный шерстяной помпон придавали шако вид кивера 19 века.2. Шинель из тяжелой ткани «Грос Блю». Имела отложной воротник и два борта, на пяти латунных пуговицах был выбит номер полка. Для шинели были характерны большие боковые карманы, на марше полы могли подворачиваться.3. Черный сатиновый шарф, обшитый кожей, защищал шею от натирания.4. Серо-синие штаны, имели вертикальные боковые карманы.5. Черный кожаный ремень с латунной пряжкой.6. Черный кожаный подсумок.7. Черный кожаный чехол для штыка.8. Большой ранец. В нем хранилась смена обмундирования и паек. К нему могли крепиться, например, запасные сапоги.9. Алюминиевый котелок, крепился к ранцу.10. Малый ранец.11. Алюминиевая литровая фляга для воды в чехле.12. Лопатка.13. Черные кожаные гетры, зашнурованные спереди - при помощи металлических крючков.14. Сапоги черной кожи.15. Винтовка Маузера М1889, 7,65-мм калибра.Унтер-офицер пехотного полка № 13 (1-го Вестфальского) облачен в современную униформу цвета «фельдграу», основой которой является полевой мундир (feldrock) - по покрою схожий со старым мундиром синего цвета. Пережитком эпохи становления Второго Рейха являются шлем с пикой (пикельхаубе) и характерные сапоги.1. Шлем пикельхаубе М1895. Ведет свое происхождение от шлема обр. 1842 г. Изготавливался из вареной кожи, аксессуары - латунные. Шлем обтянут тканью, нанесен номер полка.2. Полевой однобортный мундир (feldrock) М1907/10 цвета «фельдграу» на 8 пуговицах имел отложной (в большинстве полков) воротник и два прорезных кармана (закрывались откидными клапанами) на уровне бедер. Мундир (бранденбургского (как в данном случае), шведского или немецкого типа) имел кант, который шел по борту, краям воротника и обшлагам. Золотой галун унтер-офицеров был на полевых мундирах заменен на басон желтого шелка.3. Кожаный пояс М1895 имеет пряжку с изображением, присвоенным соответствующей «земле» (в данном случае прусского типа) – на медальоне прусская корона и надпись «С нами Бог».4. Подсумки для патронов М1909. Изготовлены из коричневой шагреневой кожи. В общей сложности – на 120 выстрелов.5. Ранец телячьей кожи М1895. Хранились предметы униформы, одеяло, пайки.6. Сухарная сумка светло-коричневой ткани. Носились пайки, личные вещи и т.д.7. Фляга М1907.8. Шанцевый инструмент М1887. Крепятся также ножны штыка.9. Брюки М1907/10. Цвет «фельдграу», с кантом вдоль наружного шва штанины. Имели два диагональных боковых прорезных кармана и небольшой передний карман.10. Кожаные походные сапоги М1866.11. Винтовка Маузер М1898, 7,92 мм.12. Штык. Теоретически унтер-офицерам полагались штыки специального образца.То что униформа французского пехотинца была устаревшей для современной войны, в 1914 году ни для кого неожиданностью не было. Несмотря на то что союзники французов после Англо-бурской и Русско-японской войн перешли на униформу защитного цвета, «пуалю» продолжали придерживаться традиций. Причем в 1903 - 1914 гг. было проведено множество испытаний экспериментальных форм серого, серо-голубого, бежево-синего и резеда-зеленого цветов, но ни одна из них не была принята на вооружение. По иронии судьбы, решение было принято 27 июля 1914 года, и французский пехотинец встретил первые месяцы войны в форме, которая почти не изменилась со времен Франко-прусской войны. Красные штаны значительно облегчали стрелкам противника их задачу.1 – Кепи M 1884 в чехле обр. 1913 г.2 - Синий галстук.3- Шинель M 1877 сине-серого цвета. Почти не изменившийся со времен Второй Империи китель был двубортным, с 2 задними карманами и воротником-стойкой. На последнем – петлицы с номером полка (продублированы на воротнике шинели).4 – Патронные подсумки для винтовки системы Лебель крепятся к поясному ремню черной кожи с латунной пряжкой.5 – Ранец M 1893 черной кожи (на деревянном каркасе). К ранцу крепятся др. предметы снаряжения.6. Сухарная сумка М 1892 содержит ежедневные пайки, столовые приборы и (теоретически) кружку.7. Литровая фляга для воды M 1877 из луженого железа в тканевом чехле; обычно носилась на правом бедре.8. Красные суконные брюки М 1867, модифицированные в 1893 и 1897 гг. - изменения были минимальными. Брюки прямого кроя имели карман в каждом боковом шве и один правый передний карман.9. Гетры М 1913 черной кожи.10. Черные кожаные полусапоги.11. Винтовка Лебель М 1886/93 калибра 8 мм.Накануне Великой войны британская армия была отлично экипирована и вооружена. Уроки последних войн были учтены, и британский солдат обладал простой, практичной и неприметной формой цвета хаки. Снаряжение было новаторским - как по материалу, так и по дизайну. Система снаряжения обеспечивала разумное распределение веса, а оружие солдата было хорошо приспособлено для современной войны. Несмотря на относительно небольшую численность, Британские экспедиционные силы дали достойный отпор германским дивизиям, которые летом 1914 года хлынули в Бельгию и Северную Францию.1. Фуражка М 1905 имела жесткий козырек и эмблему полка.2. Походный мундир M 1902 цвета хаки с отложным воротником.3. Брюки М 1902, имели два вертикальных косых боковых кармана; носились с подтяжками.4. Снаряжение М 1908. На левом бедре – сухарная сумка, содержащая пайки и столовые принадлежности. Под ней - ножны штыка и шанцевый инструмент. На передней части корпуса – патронные подсумки на 150 выстрелов.5. Портянки М 1902.6. Ботинки.7. Укороченная магазинная винтовка системы Ли Энфилд Mk3.8. Винтовочный ремень М 1908.После Русско-японской войны 1904-1905 гг. русскую армию ждала реформа обмундирования – находившаяся под личным контролем императора. Было введено практичное, удобное и функциональное обмундирование и снаряжение.1. Фуражка М. 1907/10 с кожаным козырьком и оловянной кокардой.2. Гимнастерка М 1912 хлопчатобумажной ткани (шерстяной вариант – для зимнего комплекта формы) со стоячим воротником на 2-3 пуговицах и нагрудными карманами.3. Шаровары М 1907 с двумя вертикальными боковыми карманами.4. Кожаные сапоги – основная обувь для всех родов войск (за исключением специалистов – таких, например, как самокатчики).5. Шинельная скатка. Шинель M 1911 – однобортная, на пяти латунных пуговицах, прямые обшлага.6. Концы скатки плотно скреплены трынчиками и закреплены.7. Алюминиевая фляга М 1909 в тканевом чехле. Солдатская кружка привязана к нижней части фляги.8. Кожаный ремень с пряжкой обр. 1904 г.9. Патронные подсумки М 1893 коричневой кожи. В каждом – по 30 патронов.10. Лопатка в кожаном чехле.11. Сухарная сумка М 1910.12. Винтовка Мосина M 1891, калибра 7,62 мм со штыком.Шотландский пехотинец-горец был, пожалуй, наиболее колоритным из всех бойцов пехоты враждующих сторон. Традиционно сильные бойцы и традиционно приверженные традициям, шотландцы сохранили в своей форме элементы традиционного национального костюма – в частности, гленгарри и килт. Последний сохранили лишь части, набранные в горах северной и западной Шотландии. В 1914 году таких было 5 двухбатальонных полка – и 8 батальонов отправились во Францию, в т. ч. полк Сифорта, боец 2-го батальона которого представлен на иллюстрации.1. Гленгарри, традиционный головной убор шотландской пехоты. Расцветка и эмблематика идентифицировала шотландские части.2. М 1902 – полевой китель, присвоенный шотландским частям.3. М 1908 – полевое снаряжение. Включало пояс, плечевые портупеи, сухарную сумку, чехол для штыка.4. Килт, шерстяная юбка. Каждый полк имел свою расцветку.5. Чехол (фартук) цвета хаки.6. Чулки. Части различались расцветкой чулков. Были заменены чулками цвета хаки7. С особыми подвязками.8. Гетры.9. Ботинки.10. Винтовка Ли Энфилда.