13:31 11 июня

Товарищи, догоним и перегоним Канаду!

Россия является одной из немногих стран, у которой нет экономических проблем (в нормальном понимании слова). Огромный внутренний рынок (почти 150 миллионов своего населения и добрые двести миллионов со странами Таможенного союза), мощная промышленная и технологическая база, развитое сельское хозяйство, хорошо обученное население, достойная транспортная инфраструктура, фактическое отсутствие внешнего долга, стабильный профицит внешней торговли, сложившийся за счёт высокого спроса на российское сырьё…



Сразу уточню (не то представляю, что сейчас подумали записные экономисты, иногда почитывающие публикации на «ВО»): всё, о чём сказано выше, не говорит о том, что мы за два года должны въехать в потребительский рай и по уровню жизни обогнать Канаду, потому что накопленные блага тоже влияют на подобные показатели. А мы, к сожалению, добрую сотню лет благосостоянием нации пренебрегали.


Нет, речь идет о том, что у нас есть буквально все для того, чтобы обеспечить себе достаточно длительный и ощутимый экономический рост. Не будем пугать обывателя цифрами, но вполне можно говорить о росте в 6-7% в ближайшие десять-пятнадцать лет. И это только основываясь на той технологической и профессиональной базе, которую мы имеем, и на тех инвестициях, которые мы могли бы обеспечить за счет более адекватной финансовой политики.

Но ничего этого нет, как говорится, и в помине. Почему? А на это однажды отлично ответил наш премьер, Дмитрий Анатольевич Медведев, сказавший, что большинство наших проблем — от некачественного управления. Правда, было бы совсем хорошо, если бы он начал исправлять проблемы с самого себя и сразу после этого спича подал в отставку. Но это уже частность, и мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз.

Так вот, поверим Дмитрию Анатольевичу и примем как данность низкое качество государственного управления в России. Но тогда нам очень помогло бы выявление причин столь низкого качества нашего правящего класса. А если бы удалось понять, погоня за какими миражами мешает нашей экономике двигаться вперед, было бы и вовсе замечательно.

О природе нашей «экономической элиты» я, кажется, уже высказывался. Но такое и повторить не грех, и да простят меня те, кто это уже слышал.

Давным-давно наша страна существовала по законам так называемой плановой экономики. Что это за зверь такой, понять до сих пор никто не может, но не о том речь. Эту самую плановую экономику обслуживали и идейно двигали советские экономисты. Они мало что понимали в самой экономике, но считать, надо отдать им должное, умели. И опираясь на это свое умение, им удавалось худо-бедно двигаться вперед: от затоваривания к дефициту, от хлеба, которым кормили свиней, до экономического кризиса конца восьмидесятых и последовавшего затем коллапса государства.

Ещё раз обращу ваше внимание: о реальной экономике они почти ничего не знали. Поэтому химеры, строившиеся с их подачи, могли хоть как-то работать в условиях «советского лагеря» и активного, почти военного, противостояния систем. Но даже это ещё не самое плохое...

В недрах этой советской экономической школы, где-то глубоко-глубоко на её задворках, работали (или просто числились) совсем уж никчемные экономисты. Такие, что даже по меркам того не очень взыскательного времени считались браком, отрыжкой бесплатного высшего образования и т.д. И все было бы нормально, если бы однажды не грянула перестройка, гласность и не задули свежие ветры перемен.

Вот тут-то и случилось самое страшное: пока те, кто был умнее и порядочнее, кто не менял, как флюгер, своих убеждений, пытались осознать новую реальность и как-то адаптировать свои нехитрые знания под новые требования, «бракованные» почувствовали шанс выбраться из безвестности и, надо отдать им должное, великолепно его использовали.

Увы, глупому человеку всегда легче адаптироваться: он просто поменяет в сознании плюсы на минусы и решит, что уж теперь-то он точно познал истину. А что будет, если в «Капитале» поменять плюсы на минусы, и наоборот, объяснять, наверное, не надо: мы все это помним по девяностым и миллионам «не вписавшихся в рынок».

Волна гласности и болезненной политизированности наших СМИ конца восьмидесятых моментально вознесла этих «прозревших» псевдоэкономистов на вершину профессионального и политического Олимпа, и мы получили целые плеяды «экономистов-рыночников», начиная с Явлинского и заканчивая нынешними главами счетных палат.

А вместе с ними пришли и укоренились мифы исковерканного некомпетентностью и спесью сознания, которые давно уже живут своей жизнью и раз за разом, будто рифы, бьют нашу страну при попытке выбраться из той гавани стабильности, которую нам худо-бедно обеспечивает наша нефтяная труба.

Поэтому черт с ними, с «экономистами». Давайте погорим о мифах в надежде, что когда-то эта псевдоэкономическая формация сменится, и здравый смысл все-таки будет востребован.

Сельское хозяйство – черная дыра экономики

Этот миф является, пожалуй, единственным, сформированным ещё в СССР. Точнее, так: тогда об этом хотя бы не говорили вслух, но с приходом перестройки об этом начали не просто говорить – кричать!



Дело в том, что экономика так устроена, что в её основе лежит удовлетворение потребностей потребителя. А потребность в пропитании – абсолютно базовая, критическая, безотлагательная. А значит, экономика любого крупного государства обречена на то, чтобы холить и лелеять своего крестьянина, потому что именно продукт его труда лежит в основе ежедневных потребностей каждого гражданина и, как следствие, в основе экономического благополучия государства.

Понятное дело, что это не относится к очень маленьким государствам – в том же Сингапуре, безусловно, выгоднее строить фабрики и банковские офисы, потому что при любой интенсивности с/х все равно будет невозможно прокормить огромный многомиллионный город. Но то очень специфический случай городов-государств, и этот пример нужен нам лишь для того, чтобы понимать: всякое сравнение России с Сингапуром есть либо глупость, либо сознательное манипулирование.

Россию же разумнее сравнивать с Канадой, США, Китаем, Аргентиной или Бразилией, а также с Евросоюзом, проводящим солидарную экономическую политику. А в случае этих государств и образований мы имеем очень мощную поддержку своего сельского хозяйства, сознательный протекционизм и довольно мощные дотации, в разы или в десятки раз превышающие то, что государство выделяет крестьянину в России.

А теперь вспомним о том, что климатические условия в РФ значительно хуже, чем в любой упомянутой стране. И осознаем, что российское сельское хозяйство никогда не станет по-настоящему конкурентоспособным, либо мы должны будем всегда держать село на полуголодном положении, чтобы обеспечить хоть какую-то конкурентоспособность за счет низкой оплаты труда в сельскохозяйственном секторе.

И последнее по этому вопросу. Мне не раз указывали, что сельское хозяйство дает очень небольшой процент в экономике промышленно развитых стран. Там, буквально, от двух до (в редких случаях) пяти процентов. И стоит ли об этом вообще говорить?

Стоит, ибо это фундамент экономики. Обычно эти рассуждения я парирую следующим примером: высота Останкинской телебашни составляет 540 метров, а глубина её фундамента – всего 4,6 метра. Это вообще меньше процента! Но если фундамент правильный, если его грамотно рассчитали и залили, строение может простоять десятилетия, или даже больше, не смотря на огромнейшие ветровые нагрузки.

А это именно то, чего нам сейчас не хватает…

Низкая инфляция придет – порядок наведет!

О том, как низкая инфляция спасет нашу экономику и мгновенно привет нас к процветанию, я слышу уже больше тридцати лет. И вот она, нарядная… В общем, инфляция в РФ на данный момент бьет все рекорды, и составляет, если мне не изменяет память, менее двух процентов.

Наше правительство гордится низкой инфляцией, которую мы наконец-то имеем. И всюду тыкает ею в глаза как свидетельством якобы своей компетентности и верности выбранного курса.

Я отнюдь не являюсь сторонником высокой инфляции. И все-таки вынужден огорчить наших «министров-монетаристов»: нет ничего особенного в том, чтобы иметь инфляцию меньше двух процентов при ставке ЦБ почти 8%. Вот когда вы сделаете 2% инфляции при ставке хотя бы в 3%, мы с вами поговорим о ваших успехах (а заодно и посмотрим, к чему это приведет по итогам вашего управления).

Есть и более общий момент: святая уверенность в том, что, раз уж деньги являются кровью экономики, то здоровая кровь решит все наши экономические проблемы. Это на первый взгляд почти разумный миф…

Но при ближайшем рассмотрении мы пронимаем, что это, мягко говоря, не совсем так. И не оспаривая самоценность стабильной кредитно-денежной системы, я все-таки позволю себе продолжить аналогию. А здоровая кровь лечит от слабоумия? Она заставит утерянную ранее руку отрасти? Снимает бельмо с глаза? Удаляет раковую опухоль?

Нет, ничего подобного мы ожидать не можем. Экономикой нужно управлять, а денежные потоки умело направлять в нужное русло – только тогда, как показывает опыт того же Китая, можно рассчитывать на серьезный экономический прорыв.

Увы, чисто монетаристский подход к экономике такого государства, как Россия, со всеми проблемами и вызовами, стоящими перед ней, является свидетельством, мягко говоря, не очень зрелого ума. Давайте же никогда не забывать об этом.

Забота о «кармане потребителя»

Карман потребителя давно стал чуть ли не святым Граалем российской политической и чиновничьей верхушки. Уж так они о нем заботятся, так заботятся… И даже не очень понятно, почему мы так плохо живем, при такой-то искренней заботе.

Что ж, попробую объяснить.



Дело в том, что в нормальной экономике потребитель является ещё и получателем. У него не один, а два кармана – из одного он тратит, а вот в другой получает заплату или какие-то социальные выплаты. Карманы эти являются сообщающимися сосудами. И в потребительском кармане всегда столько денег, сколько он складывает в зарплатный.

Опыт множества стран показывает, что хорошо живут не там, где низкие цены, а там, где хорошо зарабатывают. Для примера давайте возьмем, скажем, Норвегию и Марокко.

В Норвегии о кармане потребителя в привычном нам смысле не заботятся вообще. Налоги огромные, цены на все ужасные, на пять евро можно разве что кофе с рогаликом в кафе попить.

А вот в Марокко на эти же пять евро, особенно в стороне от туристических кварталов, можно очень даже прилично пообедать. Все довольно дешево, а уж без «туристической» наценки и вовсе «даром». Казалось бы, живи да радуйся!

Но слышали ли вы хоть раз об огромных очередях норвежцев, желающих мигрировать в Марокко? Нет?

А вот марокканцев, желающих переехать в Норвегию или даже куда победнее, но в Европу – сотни тысяч, если не миллионы.

Забота о кармане потребителя у нас давно стала прикрытием для тех, кто хочет пошарить в зарплатном кармане россиянина. И когда вы это слышите, знайте: вас опять хотят ограбить, либо лишив работы, либо меньше заплатив. Делается это с помощью массы способов: то ввозные пошлины снизят, то гастарбайтеров легализуют, то какую-нибудь «зону свободной торговли» создадут. Это всегда сопровождается сладкими рассказами о благе потребителя и страны в целом, но на деле, к сожалению, всегда приводит к очередному витку обнищания миллионов и обогащения избранных.

Говорить на эту тему можно ещё долго, а всего так и не вспомнить, настолько у нас развито мифотворчество в экономической сфере. Поэтому благоразумнее будет остановиться, напоследок акцентировав ваше внимание всего на одном моменте.

Мифотворчество, о котором говорится в данной статье, вовсе не безобидно. К сожалению, мы с вами на собственном опыте убедились в том, что самозваные Моисеи могут уже тридцать лет водить целый народ по пустыне своего разума, периодически призывая всех устремиться к очередному миражу. Вы можете соглашаться или спорить с автором в частностях, но должны, вероятно, согласиться с ним в главном: если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то штат её лоцманов (или поводырей) не мешало бы сменить.

Но пока у нас только одна хорошая новость: Кудрина из экономистов разжаловали в счетоводы.

Будем же верить, что это только первая ласточка. А что нам ещё остаётся?
Автор: Виктор Кузовков

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 58

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  1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 04:51
    По мне так редакция почувствовала ветер перемен,ну и понеслось...
    Вас Влад
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 05:28
      Россия является одной из немногих стран, у которой нет экономических проблем (в нормальном понимании слова). Огромный внутренний рынок (почти 150 миллионов своего населения и добрые двести миллионов со странами Таможенного союза)
      серьёзно...??? когда эти "добрые 200 лимонов,стали "внутренним рынком" России ? wassat
      К сожалению, мы с вами на собственном опыте убедились в том, что самозваные Моисеи могут уже тридцать лет водить целый народ по пустыне своего разума, периодически призывая всех устремиться к очередному миражу.
      Моисей евреев завел в единственное место на востоке,где нет нефти и газа,и ничего,живут. а нас водят прямо по нефти и газу,говоря:смотрите,это Ваше! но руками не трогать ! tongue
      Дедкастарый
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:01
        Автор конечно загнул насчет мощной промышленной и технологической базы....Была бы та база...И не только возле Москвы и Питера ,а по всей стране,вопросов бы не возникало...И Канада бы замучилась пыль глотать...Так скажем словами "классика" yes
        Цитата: Дедкастарый
        Россия является одной из немногих стран, у которой нет экономических проблем (в нормальном понимании слова). Огромный внутренний рынок (почти 150 миллионов своего населения и добрые двести миллионов со странами Таможенного союза)
        серьёзно...??? когда эти "добрые 200 лимонов,стали "внутренним рынком" России ? wassat
        К сожалению, мы с вами на собственном опыте убедились в том, что самозваные Моисеи могут уже тридцать лет водить целый народ по пустыне своего разума, периодически призывая всех устремиться к очередному миражу.
        Моисей евреев завел в единственное место на востоке,где нет нефти и газа,и ничего,живут. а нас водят прямо по нефти и газу,говоря:смотрите,это Ваше! но руками не трогать ! tongue
        210окв
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 11:08
          Цитата: 210окв
          Сегодня, 06:01
          Автор конечно загнул насчет мощной промышленной и технологической базы....Была бы та база...И не только возле Москвы и Питера ,а по всей стране,вопросов бы не возникало...И Канада бы замучилась пыль глотать...Так скажем словами "классика

          Мое мнение.
          У нас в России, сложилась такая патовая ситуация, что никто и ни за что не отвечает. Это особенно заметно в административных учреждениях.
          Можно добавить низкий профессиональный уровень исполнителей всех рангов. Кругом сплошные недоучки или работающие не по профилю.
          Как итог - крайне низкая производительность труда.
          stalkerwalker
      2. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 09:00
        Цитата: Дедкастарый
        серьёзно...??? когда эти "добрые 200 лимонов,стали "внутренним рынком" России ?

        "Внутренний рынок" в кавычках!!! может в этом проблема??
        aybolyt678
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:13
      Канаде скоро придут кранты. У них импорт пальмового масла снижается, а у нас на треть увеличился. belay
      сибиралт
    3. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 09:16
      Какие перемены?... Производство Горбуши в томате возобновить не можем, а ведь как вкусно было!
      ШУРУМ -БУРУМ
    4. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 09:34
      Цитата: Вас Влад
      По мне так редакция почувствовала ветер перемен

      какой ветер перемен?? вокруг одни импортные комбайны, единственно что реально видно - больше сохраняется урожая, больше элеваторов. Что касается животноводства то львиную долю составляет стоимость импортного оборудования, антисептиков, хлорка и каустик только Китайские!!! витамины и антибиотики вроде бы наши но у нас обычно только расфасованные из импортного сырья под нашими этикетками! поддерживая якобы наше С/Х мы на самом деле поддерживаем чужую промышленность.
      aybolyt678
  2. Михаил м (Михаил) Сегодня, 05:15
    Но пока у нас только одна хорошая новость: Кудрина из экономистов разжаловали в счетоводы.
    Будем же верить, что это только первая ласточка.

    Одна ласточка весны не делает. Целая стая осталась в своих насиженных гнёздах. И коршуна, способного шугануть стаю, совсем не видно.
    Михаил м
  3. Rimlianin (Евгений) Сегодня, 05:33
    Дабы страна развивалась, власть должна действовать в интересах страны, всех ее граждан. У нас же власть только и занимается, что лоббирует интересы крупных сырьевых капиталистов. Грустно слушать людей, все еще верящих ВВП...
    Rimlianin
    1. mari.inet (Марина) Сегодня, 11:14
      Если бы ВВП занимался только словоблудием, не подкрепляя свои речи делами, никто бы ему и не верил. Люди-то - не дураки. Уши под лапшу не подставляют. Оценивают президента по делам, а не по словам.
      И поддержка Путина на выборах наглядно показывает, что дела в России идут неплохо. Граждане их замечают, оценивают и дают "добро" на продолжение этих дел. Страна действительно развивается. Путин успевает везде: и во внешней политике, и во внешней торговле, и во внутренней экономике, в создании благоприятной внутренней политической атмосферы.. Разумеется, работает в команде с надёжными, проверенными людьми.
      Не вижу поводов для грусти. Налицо поводы для оптимизма.
      mari.inet
  4. zyzx (Костик) Сегодня, 05:47
    С сельским хозяйством не совсем соглашусь. По моему скромному мнению,корова должна иметь конкретного хозяина. Я помню какие полу трупы по весне выгружали на первую травку,эти коровы даже ходить не могли. Потому,что вроде сена заготавливали много,вот только 2/3 его было на бумаге.
    Ну а в итоге,все пришло опять к колхозам,просто сейчас они имеют собственника и называются агрохолдингами. А байки про фермера единоличника который прокормит страну по тихому сдохли.
    zyzx
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 06:22
      Дельное замечание,хотя и не везде они такие дохлые.У нас в порту на черном море в том году голландских коров перегружали там упитанные породистые жиробасы такмие ,ничего так на вид хотя вонища была такая что аж в пригороде люди окна закрывали))
      Heterocapsa
  5. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 06:04
    На мой взгляд проблема начинается с того, что мы слишком большая страна и эта огромность никогда не даст нам развиться, ибо наша геополитическая величина постоянно вгоняет нас в постоянные войны и ркволюции которые обнуляют все попытки предыдущих поколений у которых чтото получилось и вместо развития мы получаем развал ,средневековье и метания из стороны в сторону,к тому же искустно работает программа по оболваниванию населения, сплотитесь говорят постоянно, подтяните пояса, пугают террористами и страшной америкой каждый день уводя народ от проблем.Мышление обывателя затачиваеться потихоньку под существующее в простонародье видимость наполнения стакана.Ктото воспринимает все как стакан наполовину полным а ктото на половину пустым.К примеру голосующие за власть говорят ,что не хотят обратно в 90ые и оно понятно и готовы терпеть лишь бы не было повторений.Другие же способны мыслить вне своих рамок мечтая о постоянных переменах но не понимают что перемены далеко не всегда могут произойти в лучшую сторону.С дивана то оно все легко.Расстрел,конфискация,прогрессивная шкала,уход от гонки вооружений, персональная ответственность .На вскидку.помо ему так почему нельзя ввести уголовную ответственность к примеру за ремонт дорог в дождь и снег.Колоссальные бабки просто в трубу.Каждый день по всей стране идет такой ремонт.Не хватит времени чтобы накидать с десяток таких экономий.Но главное в том, что нет зозяина.И не нужно думать что В В один а кругом бездари.Хозяин в стране кто? Президент ,он несет главную ответственность.А на местах сидят ушлепки которые только после прямых линий начинают работать но потом импульс пристального внимания к ним затухает и болото успокаивается.Ручное управление у нас и по этому ничего у нас не получится.Предпосылок к этому нет вообще никаких.Поэтому страна падает на стакан и уходит от ответственности,предпочитая тащить все что не правильно лежит.Я это вижу на местах.Поговорите с обычным работягой любого завода и предприятия кроме тех где государство создало небольшлй рай ибо там большой интерес типо оборонки или нефтянки и вы услышите злобу и безнадегу с перегаром.Живем одним днем.Перемен не ждите еще лет 6 .Потому что народ и правительство живет в разых мирах.
    Heterocapsa
    1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 08:23
      Цитата: Heterocapsa
      На мой взгляд проблема начинается с того, что мы слишком большая страна и эта огромность никогда не даст нам развиться,

      Страна огромная, а вся власть в Москве сосредоточилась. Тянут из регионов последнюю рубашку, загнали в долги и веселятся, как скоро мы стали доживать до семидесяти двух лет. А взять этого утырка, у которого вечно для нас нет денег, он и рыбку любит поесть и присесть...
      Нет у нашей власти персональной ответственности. Как была воровская шобла, так и осталась. Противные рожи, оторвавшиеся от реальной жизни, не способные ни к каким воздержаниям для общего блага.
      ROSS 42
      1. mari.inet (Марина) Сегодня, 11:27
        Вон оно как. "Утырок", "воровская шобла", "рожи".. Жаргончик, однако, примечательный. Но несправедливый. Российское правительство - не шобла, а сплочённая сильная команда людей, которые работают в сложных условиях, тянут изо всех сил "бегемота из болота". Успешно тянут.
        Честь и хвала этим парням. Так держать.
        mari.inet
    2. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 09:07
      Цитата: Heterocapsa
      На мой взгляд проблема начинается с того, что мы слишком большая страна и эта огромность никогда не даст нам развиться

      В наш век телефонов и интернетов - расстояния не имеют критического значения. Стержнем проблемы является отсутствие юридической силы и финансовой поддержки у слова Патриотизм которое часто повторяет президент.
      aybolyt678
  6. Vard Сегодня, 06:11
    По странному совпадению инфляция в России совпадает со ставкой финансирования ЦБ... Так что 8 процентов ставка и 2 процента инфляция... Это что то невероятное...
    Vard
  7. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:18
    В статье все правильно отмечено, только делать то что? Как эту забравшуюся во власть свору поменять? Нет рецептов ...
    Rostislav
    1. свободный (Андрей) Сегодня, 09:58
      Цитата: Rostislav
      В статье все правильно отмечено, только делать то что? Как эту забравшуюся во власть свору поменять? Нет рецептов ...

      Тот кто считает себя даже не коммунистом,а хотя бы защитником своей Родины должен день и ночь объяснять тем кто вокруг них текущий момент,всецело способствовать сплочению рабочих масс,проводить ликвидацию политической безграмотности.Для того что бы когда случится революция(а пока все к тому и идет) из этой рабочей,сознательной массы появился народный лидер способный повести за собой массы людей.Для того чтобы революция была не буржуазной(когда одних олигархов поменяли на других),а социалистической,предающей власть народу.
      Такая деятельность потребует серьезного самообразования и самоотдачи,но это того стоит!Ищущим информацию рекомендую сайт"Марксистско-ленинское движение рабочий путь".
      свободный
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:54
        А в народе то же полно воров и жуликов - передача власти от одних равнозначных элементов к другим.
        Вадим237
  8. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 08:35
    Мне вот интересно:
    "Экстреми́зм (от лат. extremus — крайний, чрезмерный) — приверженность крайним взглядам, методам действий"

    А призывы: Вы можете соглашаться или спорить с автором в частностях, но должны, вероятно, согласиться с ним в главном: если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то штат её лоцманов (или поводырей) не мешало бы сменить.
    Это не крайние взгляды? Методы действия? Это по сути не разжигание экстремизма?

    Как на мой взгляд так очень и очень крайние, крайнее может быть только смерть.
    korvin1976
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 10:39
      Цитата: korvin1976
      Это не крайние взгляды? Методы действия? Это по сути не разжигание экстремизма?

      Песец. Теперь уже выражение недоверия правящей власти является экстремизмом. Давайте расстреляем нас всех...
      Экстремизм в политике: приверженность к крайним взглядам, к использованию крайних мер (включая теракты и взятие заложников) для достижения своих целей.

      В общем, передергивать-то не надо:)))
      Андрей из Челябинска
      1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 11:36
        Цитата: Андрей из Челябинска
        В общем, передергивать-то не надо:)))

        А ни кто не передергивает. Недовольство высказывать ни кто не запрещает, сменить одного другого руководителя не запрещает, а вот сменить "лоцманов (или поводырей)", это уже по сути начало экстремизма. По Вашему революционные призывы это не проявление экстремизма? "весь мир разрушим, а затем". Чем они по сути отличаются от вот таких вот лозунгов?
        Автор статьи по сути должен был написать свои мысли, свои взгляды и так далее, но не делать ни каких призывов в конце статьи, а именно это он и сделал, Вы уж извините, но по другому это назвать нельзя
        korvin1976
        1. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 11:53
          Давайте вы в детский сад с такой демагогией пойдете там может она и прокатит.
          IS-80_RVGK2
          1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 12:22
            А давайте не будем говорить, что мне делать и как мне делать. Как правило на такие советы бывают ответы примерно того же характера.
            Давайте.......
            korvin1976
        2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 13:01
          Цитата: korvin1976
          По Вашему революционные призывы это не проявление экстремизма?

          Я не увидел в статье призывы к революции. А менять лоцманов можно и законным путем - судя по всему, это для Вас новость:))))
          Андрей из Челябинска
          1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 13:06
            Цитата: Андрей из Челябинска
            А менять лоцманов можно и законным путем - судя по всему, это для Вас новость:))))

            Когда меняют лоцманов ЗАКОННЫМ путем, не пишут в таком формате.
            Я писал уже в этой ветке буквально недавно, что ПРЯМОГО призыва к экстремизму там нет, но формулировка оставляет желать лучшего. И если автор не смог сформулировать свою мысль правильно, то поправить эту мысль задача редакции сайта. Поправить, либо же не выпускать статью в "тираж".
            Именно вот с таких вот маленьких допущений, пропусков и развивается большое и не хорошее.

            З.Ы. И если Вы заметили, я всегда пишу развернутые комментарии, с разъяснениями и пояснениями, за частую с разнообразными примерами. И не опускаюсь до уровня: Сам не умный
            korvin1976
            1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 13:10
              Цитата: korvin1976
              Когда меняют лоцманов ЗАКОННЫМ путем, не пишут в таком формате.

              Вполне себе пишут.
              Цитата: korvin1976
              Именно вот с таких вот маленьких допущений, пропусков и развивается большое и не хорошее.

              В основном оно развивается от бездарности властных структур:)))
              Цитата: korvin1976
              И если автор не смог сформулировать свою мысль правильно, то поправить эту мысль задача редакции сайта

              Это что еще за КГБ времен 80-х?:))))) Ну хорошо, давайте проведем эксперимент - сформулируйте высказанную автором мысль ПРАВИЛЬНО hi
              Андрей из Челябинска
              1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 13:29
                Оригинал:
                если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то штат её лоцманов (или поводырей) не мешало бы сменить.
                Мое представление: если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то руководству государства, министрам, правительству требовалось бы задуматься о изменение направления работы, об уходе в отставку не эффективных руководителей.
                Примерно так.

                Звучит практически одинаково, согласен, но..... в оригинале призыв идет о смене ВСЕХ, в мое случае о смене/замене не эффективных. Думаю Вы понимаете, что в этом есть разница. Или же Вы хотите сказать, что в правительстве нет ни одного эффективного управленца? Я с Вами в таком случае не соглашусь.

                С другой стороны, это МЫ видим не эффективность, на самом деле реалии могут быть совершенно другие.
                Возьмем для примера Сердюкова бывшего МО, нравится ли он мне? Нет не нравится, при этом, я считаю, что Сердюков выполнил поставленную перед ним задачу. Да не обошлось без эксцесов, да возможно задача была выполнена не на 5+, но свою задачу, поставленную именно перед ним, в тот период, он выполнил. Хвалить его за это? Я не считаю нужным, он выполнил свою задачу, при чем на мой взгляд не совсем чисто, хотя и тут я могу ошибаться. При чем, если Вы обратили внимание на события, то в определенный период времени, да и сейчас порой, эта фигура выступает определенной "пугалкой" для разнообразных структур.
                Именно по этому, в достаточной мере НАМ очень сложно судить о том, какой управленец эффективен, а какой нет. Мы не обладаем ПОЛНОТОЙ ВСЕЙ информации.
                Для примера: Нравится ли мне Мутко...... нет, но.....
                При Мутко, у нас в городе (районом) построен ледовый дворец, построены закрытые теннисные корты, построено еще очень много разнообразных спортивных зданий и сооружений. Спорт в городе перешел на новую ступень существования и развития.

                Не стоит судить обо всем и обо всех, по своему первому взгляду и первому мнению
                korvin1976
    2. Mart (Олег Чувакин) Сегодня, 11:15
      Цитата: korvin1976
      Мне вот интересно:
      "Экстреми́зм (от лат. extremus — крайний, чрезмерный) — приверженность крайним взглядам, методам действий"

      А призывы: Вы можете соглашаться или спорить с автором в частностях, но должны, вероятно, согласиться с ним в главном: если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то штат её лоцманов (или поводырей) не мешало бы сменить.
      Это не крайние взгляды? Методы действия? Это по сути не разжигание экстремизма?

      Как на мой взгляд так очень и очень крайние, крайнее может быть только смерть.


      Какая похвальная бдительность! Не забудьте признать экстремизмом выборы. И парламентские, и президентские. Это же ужас какой-то: на выборах дозволяется голосовать против действующего главы государства! И таким образом его можно сменить! Значительное число людей проголосовало в марте 2018 г. за других кандидатов, не за Путина. Значит, они за смену власти. Господи, это же миллионы экстремистов в стране! Всем сшить дело, всех по этапу!

      У прилагательного "крайний" нет превосходной степени. Допускаю, что вы разжигаете безграмотность.
      Mart
      1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 11:44
        Цитата: Mart
        У прилагательного "крайний" нет превосходной степени. Допускаю, что вы разжигаете безграмотность.

        Цитата: Mart
        Какая похвальная бдительность!

        Спасибо за поправку. Мужики то не знают. Теперь будут знать.
        Ваши слова, не мои:
        Цитата: Mart
        дозволяется голосовать

        Вы путаете, экстремизм с призывом к экстремизму. Для Вас я так понимаю разницы нет ни какой. Для Вас нет разницы законная смена власти, не законная смена власти, для Вас нет между ними ни какой разницы, они тождественны.
        Цитата: Mart
        Значительное число людей проголосовало в марте 2018 г. за других кандидатов, не за Путина. Значит, они за смену власти.

        Я так понимаю, что Вы за ВВП не голосовали, и от того что он победил, в Вас скопилось изрядное количество желчи?
        korvin1976
    3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:20
      Цитата: korvin1976
      Это не крайние взгляды? Методы действия? Это по сути не разжигание экстремизма?

      ИМХО не стоит искать злой умысел в том, что вполне объяснимо глупостью (с).
      Явного призыва к экстремистским действиям в цитате я не увидел. Формулировка - да, пограничная... ну, не вполне еще автор словом овладел, я бы на этом и остановился yes
      Голован Джек
      1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 12:25
        Цитата: Голован Джек
        Явного призыва к экстремистским действиям в цитате я не увидел.

        Так я и не говорил о ЯВНОМ призыве, но как Вы выразились:
        Цитата: Голован Джек
        Формулировка - да, пограничная...

        И я считаю, что в статьях, и именно в статьях, редакция сайта должна отслеживать такие пограничные формулировки, отслеживать и редактировать, либо же не выпускать статьи "в печать".
        korvin1976
  9. Умник (Вася) Сегодня, 08:46
    Все думаю о чем статья? Что хотел сказать автор? Какой главный посыл?
    Умник
    1. народник (юрий) Сегодня, 09:15
      Вы можете соглашаться или спорить с автором в частностях, но должны, вероятно, согласиться с ним в главном: если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то штат её лоцманов (или поводырей) не мешало бы сменить.

      Необходимо сменить неспособных руководителей - главная мысль автора. И в этом автор прав. good
      народник
      1. свободный (Андрей) Сегодня, 10:10
        Цитата: народник
        Вы можете соглашаться или спорить с автором в частностях, но должны, вероятно, согласиться с ним в главном: если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то штат её лоцманов (или поводырей) не мешало бы сменить.

        Необходимо сменить неспособных руководителей - главная мысль автора. И в этом автор прав. good

        Вот только автор попутно чернит социальное устройство государства,а это не минуемо приведет к смене одних воров на других,для народа это ничего не принесет кроме бед(Украина в пример).Менять руководителей нужно,но только на народных руководителей.
        свободный
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 10:39
          Цитата: свободный
          Вот только автор попутно чернит социальное устройство государства

          Государство это давно уже сделало за автора
          Андрей из Челябинска
  10. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 08:54
    И еще добавлю:
    В свое время я "написал" "сказку" не "сказку", так..... ерунду одну:
    В некотором царстве, в некотором государстве жил был Царь. Ну как сказать Царь..... царем то он по факту не был, но вражины (о них ниже) его так и называли Царь.
    И был тот Царь, сильный да смелый, мудрый да прозорливый.
    И был у Царя Главный министр, ну Вы сами понимаете, что при сильном и мудром Царе, особливо умный главный министр особо не нужен, по этому и был этот Главный министр, так... для отводу глаз, есть и есть, ну а не ест пускай с тамогочиками балуется. Ну хватит о ГМ, перейдем к следующим персонажам нашей сказки.
    Был у Царя Шут. Шут это очень важный и полезный персонаж, без шута сильному и мудрому Царю совсем беда. Вот допустим захочет Царь сказать дураку что драк он и в Америке , но не может, он же умный Царь. А Шут!? А что Шут ему можно, он же Шут. Вот для таких дел и нужен Шут, говорить, то что у Царя на уме, но чего Царь не может сказать, в силу своей мудрости. Но тут возникает у Вас вопрос, и почему же тогда Шут, это Шут? Все просто, для того что бы Шут был Шутом, он должен шутить и нести всякую околесицу, ну по типу, введения в царстве многоженства, мытья сапог в Индийском океане (сапоги от соленной воды испортятся же), ну и прочих забавных придумок.

    При сильном лидере всегда был премьером по сути человек ни о чём.
    Вот многие наезжают на ДАМа, да не спорю, ДАМ не фонтан, но это по сути и не его задача.
    Возьмем для примера Германию, вот кто то с лету назовет мне как зовут в Германии Президента? Знаю назовете, но далеко не все, скажем так наверно даже большинство не назовет, а если уж спросить у тех кто не сидит на этом сайте, то ответ неприятно удивит. А ведь Президент в Германии есть.
    Возьмем Молдову, там то же есть Президент фамилия Додон, мы его знаем, а почему? да потому что он нам по сути нравится, а вот премьер Молодовы нам не нравится, и мы как и в случае с Германией не особо то и знаем как его зовут. При этом по сути Додон, это формальная фигура, да что то делает, что то ПЫТАЕТСЯ делать, но по факту он ФОРМАЛЬНАЯ фигура.
    И так во многих странах и государствах. У них там ПАРЛАМЕНТСКИЕ государства, от этого роль президентов формальная.
    У нас же страна ПРЕЗИДЕНТСКАЯ у нас руководит Президент. По этому роль премьера по сути ФОРМАЛЬНАЯ.

    Если ВВП нужен такой ДАМ на месте Премьера, то наверное это для чего то нужно?
    Или было бы лучше, когда и Президент и Премьер были бы "на ножах"? Постоянно проявляли конкуренцию, строили друг другу козни и так далее? Не думаю.
    З.Ы. Мне не нравится ДАМ, ни тогда, ни сейчас, ни когда, но если он занимает свою должность, то возможно это кому то нужно, и нужно не просто так (как известно просто так только кошки)
    korvin1976
    1. свободный (Андрей) Сегодня, 10:12
      Цитата: korvin1976
      И еще добавлю:
      В свое время я "написал" "сказку" не "сказку", так..... ерунду одну:
      В некотором царстве, в некотором государстве жил был Царь. Ну как сказать Царь..... царем то он по факту не был, но вражины (о них ниже) его так и называли Царь.
      И был тот Царь, сильный да смелый, мудрый да прозорливый.
      И был у Царя Главный министр, ну Вы сами понимаете, что при сильном и мудром Царе, особливо умный главный министр особо не нужен, по этому и был этот Главный министр, так... для отводу глаз, есть и есть, ну а не ест пускай с тамогочиками балуется. Ну хватит о ГМ, перейдем к следующим персонажам нашей сказки.
      Был у Царя Шут. Шут это очень важный и полезный персонаж, без шута сильному и мудрому Царю совсем беда. Вот допустим захочет Царь сказать дураку что драк он и в Америке , но не может, он же умный Царь. А Шут!? А что Шут ему можно, он же Шут. Вот для таких дел и нужен Шут, говорить, то что у Царя на уме, но чего Царь не может сказать, в силу своей мудрости. Но тут возникает у Вас вопрос, и почему же тогда Шут, это Шут? Все просто, для того что бы Шут был Шутом, он должен шутить и нести всякую околесицу, ну по типу, введения в царстве многоженства, мытья сапог в Индийском океане (сапоги от соленной воды испортятся же), ну и прочих забавных придумок.

      При сильном лидере всегда был премьером по сути человек ни о чём.
      Вот многие наезжают на ДАМа, да не спорю, ДАМ не фонтан, но это по сути и не его задача.
      Возьмем для примера Германию, вот кто то с лету назовет мне как зовут в Германии Президента? Знаю назовете, но далеко не все, скажем так наверно даже большинство не назовет, а если уж спросить у тех кто не сидит на этом сайте, то ответ неприятно удивит. А ведь Президент в Германии есть.
      Возьмем Молдову, там то же есть Президент фамилия Додон, мы его знаем, а почему? да потому что он нам по сути нравится, а вот премьер Молодовы нам не нравится, и мы как и в случае с Германией не особо то и знаем как его зовут. При этом по сути Додон, это формальная фигура, да что то делает, что то ПЫТАЕТСЯ делать, но по факту он ФОРМАЛЬНАЯ фигура.
      И так во многих странах и государствах. У них там ПАРЛАМЕНТСКИЕ государства, от этого роль президентов формальная.
      У нас же страна ПРЕЗИДЕНТСКАЯ у нас руководит Президент. По этому роль премьера по сути ФОРМАЛЬНАЯ.

      Если ВВП нужен такой ДАМ на месте Премьера, то наверное это для чего то нужно?
      Или было бы лучше, когда и Президент и Премьер были бы "на ножах"? Постоянно проявляли конкуренцию, строили друг другу козни и так далее? Не думаю.
      З.Ы. Мне не нравится ДАМ, ни тогда, ни сейчас, ни когда, но если он занимает свою должность, то возможно это кому то нужно, и нужно не просто так (как известно просто так только кошки)

      Кто ж спорит,конечно нужно.А для чего это и так понятно."Бензин подорожал?Так это не я, это правительство".
      свободный
      1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 11:05
        Цитата: свободный
        Так это не я, это правительство".

        Опять очередное приписывание Президенту функций бога, разве не так?
        По вашему разумению, Президент ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВСЁ, обо ВСЁМ знать и так далее, и отвечать за ВСЁ. Вопрос. Зачем тогда правительство?
        Может быть Вы все таки немного путаете функции Президента, путаете или не совсем не понимаете.
        Вы категорически против (не именно Вы, но такие как Вы) в том что бы отдать абсолютную власть в руки Президента, по Вашему мнению он тогда станет Царем, Императором, Фараоном и так далее, но при этом Вы же спрашиваете с него как с Бога. Вы ни чего не попутали?
        ОДИН человек НЕ МОЖЕТ знать ВСЁ, обо ВСЁМ ведать и ВСЕМ управлять, извините, но это просто НЕВОЗМОЖНО. Следовательно ему требуется аппарат, аппарат на который будет докладывать о тех или иных проблемах, ситуациях и прочего. И вот тут уже кроется соответствующая проблема, в аппарате точно так же работают ЛЮДИ, со своими слабостями, со своими проблемами, и они точно так же, не могут знать ВСЕ, да же в той сфере за которую отвечают, какими бы они не были профессионалами.
        А теперь представьте высоту всего этого аппарата, всю эту цепочку. Пока информация от низов дойдет до верхов (играет роль, нерешительность, докладывать или нет, работа на авось, не понимание ситуации в целом, ну поднялась цена на бензин, но не на 10 рублей сразу, а на 10 копеек, ерунда), проходит достаточно большое время. А если учесть, еще не понимание низами вводных от вышестоящего руководства, подлог информации (недостоверность доведения информации) вышестоящему начальству, то получается очень интересная картина.
        Просто пример (уже приводил, но он очень наглядно показывает о чем я говорю):
        В свое время Президент издал указ о наличии широкополосного интернета во всех учреждениях образования, культуры и спорта. Были выделены деньги, при чем по сути не малые деньги.
        Итог: Программа закончилась, спрашиваю в комитете по образованию: Интернет везде есть?, ответ: Президенту отчитались, что везде. Спрашиваю, а по факту? По факту в 5 учреждениях нет совсем, в 7 тяпляп. А Президент то уверен, что интернет есть ВЕЗДЕ. И издает новый указ: Перейти на цифровой документооборот. И вот тут началось...... Да что этот Президент творит, как мы будем, у нас интернета нет, и так далее и тому подобное. Президент виноват? При всем при этом те объекты (которые без интернета), не были подключены не по тому что не было возможности, а потому что на местах решили что он там просто не нужен, по разным причинам. И когда интернет понадобился, подключить его было уже проблематично, денег по программе нет, деньги на абон.плату в бюджет не заложены. И ОКАЗЫВАЕТСЯ в этом виноват Президент и его идиотские указы.

        Так что не стоит приводить такие примеры, ПРЕЗИДЕНТ не БОГ, он не может ЗНАТЬ всего.
        У Президента хватает СВОИХ ошибок, за которые ему и отвечать, перед нами, перед БОГом, не суть. Повышение цен на бензин возможно и можно было предугадать, скорее всего можно было, но все равно это по большей части как стихия. А вы пытаетесь обвинить Президента на подобие западных "друзей", в выборах, в отравлении Скрипалей, и так далее, чуть что так сразу ВВП виноват.
        Не делайте из Президента Бога, он просто Президент, и просто человек (просто возможностей у него чуть больше)
        korvin1976
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 10:32
      Цитата: korvin1976
      Или было бы лучше, когда и Президент и Премьер были бы "на ножах"?

      Было бы лучше, если бы они были профессионалами и занимались бы реальным улучшением российской экономики и промышленности.
      Цитата: korvin1976
      Мне не нравится ДАМ, ни тогда, ни сейчас, ни когда, но если он занимает свою должность, то возможно это кому то нужно, и нужно не просто так (как известно просто так только кошки)

      Это нужно президенту, так как на фоне плохого премьера, президент у нас " хороший". А кошки то же не просто так:)))
      solzh
      1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 10:42
        Цитата: solzh
        Это нужно президенту, так как на фоне плохого премьера, президент у нас " хороший". А кошки то же не просто так:)))

        То есть по Вашему рассуждению, на фоне Франка-Вальтера Штайнмайера фрау Меркель выглядит хорошо? Ведь именно так получается?
        Лучше конечно как в США, когда у Президента по сути связаны руки Конгрессом и Сенатом?
        Когда борьба идет не только на внешних фронтах, но и на внутренних.
        Вы сами же смеетесь на США в той ситуации в которой они по сути оказались, и тут же предлагаете то же самое для нашей страны.
        Лично как по мне, так лучше как сейчас, чем бодания и не принятие ни каких решений.
        korvin1976
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 10:57
          Я о Германии и США словом не обмолвился. Мне на Германию и США, извините за грубость глубоко... Я говорю о том, что наш президент и наш премьер занимались бы лучше улучшением экономики и промышленности России, а не играли бы в плохого и хорошего.
          solzh
          1. korvin1976 (Дмитрий) Сегодня, 12:00
            Цитата: solzh
            Я о Германии и США словом не обмолвился. Мне на Германию и США, извините за грубость глубоко...

            То есть когда Вам приводят примеры для сравнения, (для того что бы можно было сравнить и отличить, а именно для этого производится сравнение), Вам это не нравится. Мне интересно как Вы сможет отличить белое от черного, не методом сравнения, при этом не имея понятия, что такое белое и что такое черное.
            В моем, случае сравнение, именно такого толку, а не как сравнение: посмотрите как у них плохо, а у нас хорошо.
            Цитата: solzh
            наш президент и наш премьер занимались бы лучше улучшением экономики и промышленности России,

            ТО есть по Вашему экономика страны не поднимается? Она находится в глубоком регрессе, новые предприятия не открываются, производство не увеличивается, благосостояние не улучшается? Так что ли? Извините, если в Вашей местности ПОКА еще ни чего такого нет, но Ваша местность, это центр Земли? России? Нулевой меридиан? У Вас может и ни чего нет, а вы попробуйте проехать по стране, поинтересоваться, где, что, как..... Понимаю не везде хорошо, и во многих местах так же как у Вас, но....... есть и другие места. Для примера: Калининградская область: Строительство 4 электростанций
            Тульская область: Узловский Технопарк, стороительства автозавода HAVAL, строительство других чуть менее мелких производств (Арнест, Трубный завод) и еще больше более мелких. Вы поищите информацию то, попробуйте выйти из своей раковины, и оглядеться вокруг.
            Цитата: solzh
            а не играли бы в плохого и хорошего.

            Это для Вас, это игры, а зачастую это необходимость. В доме не может быть ДВУХ хозяев, в доме есть хозяин, и те кто под ним. ДАМ исполнитель, тень ВВП, там где не успевает ВВП, туда посылают ДАМ. НЕ в самые критичные точки, но в те в которых влияния ДАМ хватит. Как по мне, так ДАМ мальчик на побегушках, исполнитель без права голоса (но это мое личное мнение), и думаю он с этими обязанностями относительно справляется, кроме тех случаев когда пытается проявить инициативу.
            korvin1976
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:06
    А вот марокканцев, желающих переехать в Норвегию или даже куда победнее, но в Европу – сотни тысяч, если не миллионы
    .    ......Сомалийский иммигрант прибыл в Берлин. Он останавливает первого человека, которого он видит и говорит: "Благодарю вас, господин. Германия позволила мне жить в этой стране, дала мне жилье, денег на еду, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование и никаких налогов!" Прохожий отвечает: "Вы ошибаетесь, я афганец." Человек идет дальше и встречает другого прохожего: "Спасибо за то, что такая красивая страна Германия! и т.д.". Человек говорит: "Я не немец, я из Ирака!" Вновь прибывший идет дальше, к следующему человеку, пожимает ему руку и говорит: "Спасибо за прекрасную Германию!" "Этот человек поднимает руку и говорит: "Я из Пакистана, я не из Германии!" Он, наконец, видит - идет милая дама. Спрашивает: "Вы немка?" Она говорит: "Нет, я из Индии!" Озадаченный, он спрашивает ее: "А где же немцы?" Индуска проверяет часы и отвечает: "Так они сейчас работают!" ....Поэтому марокканцы и едут в Норвегию..., а норвежцы не едут в Марокко
    parusnik
    1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 09:50
      Цитата: parusnik
      Сомалийский иммигрант прибыл в Берлин

      через поколение будет война с чернокожими немцами не помнящими Гитлера
      aybolyt678
  12. Strashila (I) Сегодня, 09:50
    "А теперь вспомним о том, что климатические условия в РФ значительно хуже, чем в любой упомянутой стране. И осознаем, что российское сельское хозяйство никогда не станет по-настоящему конкурентоспособным,"... давайте не будем проо тополя, т.е. ля-ля. При должном подходе можем не хуже... только эффективных управленцев убрать в сторону. У самого дед был агрономом... в Сибири могли собирать урожаи не меньше чем в Канаде... здесь все просто, государство должно способствовать, а не препятствовать работать. И основное... развал сельского хозяйства в СССР... кто курировал от ЦК КПСС этот процесс... правильно... Горбачев.
    Strashila
  13. Урантиец (Андрей ) Сегодня, 09:51
    Давно пора всех либерастов вышвырнуть из органов власти...
    Урантиец
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:57
      Есть другой радикальный вариант, сократить весь чиновничий аппарат на 60%, а их функции заменить одним окном Остальных контролировать будет проще, деньги появятся, да и дела пойдут намного быстрее.
      Вадим237
  14. solzh (Сергей) Сегодня, 10:16
    плановую экономику обслуживали и идейно двигали советские экономисты. Они мало что понимали в самой экономике

    Не надо говорить, что советские экономисты ничего не понимали в экономике. Почитайте советские экономические книги и сравните их с западной экономической литературой и вы увидете, что они практически идентичные. Если сравнить буржуйскую компанию и советский трест, то можно увидеть, что и там и там были экономические планы нацеленные на развитие производства, расширение рынка сбыта, уменьшение процента бракованной продукции (в качестве примера можно привести компанию Canon, в конце 70-х годов, эта компания поставила задачу перед своими сотрудниками по снижению брака по плану на следующие 10 лет.) Если вы решите прочитать историю любой компании западной, то увидите очень много схожего с советскими предприятиями.
    solzh
  15. sarissa (Мак) Сегодня, 10:17
    Цитата: zyzx
    С сельским хозяйством не совсем соглашусь. По моему скромному мнению,корова должна иметь конкретного хозяина. Я помню какие полу трупы по весне выгружали на первую травку,эти коровы даже ходить не могли. Потому,что вроде сена заготавливали много,вот только 2/3 его было на бумаге.
    Ну а в итоге,все пришло опять к колхозам,просто сейчас они имеют собственника и называются агрохолдингами. А байки про фермера единоличника который прокормит страну по тихому сдохли.
    Согласен.Товарищ И.В.Сталин с дореволюционными буржуями посоветовался и провёл коллективизацию.Нонешные буржуи с т.Сталиным посоветовались и провели деколлективизацию с сохранением крупнортоварного с/х предприятия с углубленой депопуляцией.(Там паровозы на запасных путях есть ишо?)
    sarissa
  16. sarissa (Мак) Сегодня, 10:28
    Цитата: Rostislav
    В статье все правильно отмечено, только делать то что? Как эту забравшуюся во власть свору поменять? Нет рецептов ...

    Та е, друже!Тiлькi щэ нэ кiпэт.Час нэ прэйшоỹ.
    sarissa
  17. mari.inet (Марина) Сегодня, 10:58
    Статья двоякая. С одной стороны - автор в чём-то прав. С другой стороны - явная натяжка всего текста к заключительной мысли: " если более тридцати лет такая страна, как Россия, не может преодолеть свои экономические трудности, то штат её лоцманов (или поводырей) не мешало бы сменить."
    И вот по поводу этой мысли хотелось бы не голословия, а конкретных имён и фамилий. Если сменить, то на кого? Какие российские фигуры способны сегодня быстро вписаться в работу и стать достойными лоцманами и поводырями отечественной экономики? Пускай фамилии и имена окажутся неизвестными широкой общественности. Важно услышать от автора, что он знает таких людей.
    А без конкретики всё рассуждения теряют свою силу, становятся абстрактным набором предложений, не единожды звучавшим со страниц СМИ.
    mari.inet
  18. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:06
    Куда идём мы с Пяточком? Большой большой секрет... winked
    sabakina
  19. vlad007 (Владимир) Сегодня, 11:11
    Раздел ВО "Аналитика" деградирует на глазах - мало статей с серьезным профессиональным анализом темы, в большинстве статей какой-то поток общих фраз из которого невозможно выделить , что же хотел сказать автор.
    Ругать Медведева много ума не надо, предложите другую кандидатуру.
    vlad007
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 12:21
      Ругать Медведева много ума не надо, предложите другую кандидатуру.


      А толку менять ? Пусть сидит. Его не мы выбираем, а власть имущие капиталисты. И рецепт не в новой кандидатуре. Он стар , как мир - "Пролетарии, объединяйтесь ". И вот смех , во всех странах есть работающие профсоюзы, забастовки , требования зарплаты. Фиг просто так уволишь с большинства профессий, а залезешь в карман на пару центов с доллара -получишь бунт . А мы всё на Путина, Медведева , причём ПЕРСОНАЛЬНО. Да плевать на них, ещё куклы будут. Раз капитализм, так и классовая борьба должна быть, а не сопли о единстве России и Аликперова с работягами.
      dauria
      1. vlad007 (Владимир) Сегодня, 12:47
        Цитата: dauria
        И вот смех , во всех странах есть работающие профсоюзы, забастовки , требования зарплаты.

        Ценное замечание, трудно не согласиться. Нужны лидеры, неформальные, как сейчас принято говорить.
        "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"
        В.С. Высоцкий. Из песни "Письмо в редакцию телепередачи "Очевидное-Невероятное".
        vlad007
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