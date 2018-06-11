13:33 11 июня
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В Японии разбился американский F-15. Губернатор Окинавы заявил о чувстве гнева

Минобороны Японии обратилось к командованию военным контингентом США по поводу крушения американского самолёта F-15, приписанного к авиабазе Кадена. Американский истребитель потерпел крушение на Окинаве, упав в воду примерно в 80-ти км от города Наха.

По последним данным, американский лётчик выполнял тренировочный полёт. При этом крушение истребителя произошло через несколько секунд после его взлёта. Пилот катапультировался. На берег его доставили военнослужащие японских сил обороны. Известно, что при катапультировании пилот сломал ногу. Его доставили в госпиталь Фостер (американская оккупационная зона Окинавы).

В Японии разбился американский F-15. Губернатор Окинавы заявил о чувстве гнева



Глава префектуры Окинава заявил буквально следующее по поводу инцидента:
В моих чувствах нет ничего, кроме гнева. Это была прямая угроза для местного населения. Лишь по счастливой случайности, никто из местных жителей не пострадал.


Японские власти призвали США к «ответственному осуществлению полётов авиации», на что получили от командования американской авиабазы следующий ответ:
Спасибо, что вы быстро отреагировали и осуществили поиск и спасения нашего пилота F-15 сегодня утром.


Это далеко не первый инцидент с американскими военными самолётами в Японии. При этом в Токио всякий раз пытаются выражать озабоченности в адрес США, но в США эти озабоченности обычно игнорируют.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 42

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:07
    В Японии разбился американский F-15. Губернатор Окинавы заявил о чувстве гнева
    ну не знаю...мне-нравится. yes (и гнев и разбитость )
    Дедкастарый
    1. Тралл Сегодня, 06:11
      Харакири не хватает еще smile
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 06:13
        В Японии разбился американский F-15. Губернатор Окинавы заявил о чувстве гнева
        Японцы видимо хотят, чтобы Трамп повысил пошлины на их авто на 50%. wassat
        Харакири не хватает еще
        ...вот вот...а перед этим пусть облыбзает американский сапог, гордый самурай.... laughing
        Чёрный
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:51
          Цитата: Чёрный
          Японцы видимо хотят, чтобы Трамп повысил пошлины на их авто на 50%.

          да запросто. раз уж канадцев опустил...
          LSA57
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:25
            Цитата: LSA57
            да запросто. раз уж канадцев опустил...

            США - основа Нового Мирового Порядка, их государственность и протекционизм, к чему стремится Трамп - обрушит сей Порядок. Для Америки он созидатель, но для надгосударственных образований разрушитель.
            хрыч
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:33
              Цитата: хрыч
              Для Америки он созидатель

              у него приоритет "Всё для америки". на всё остальное ему наплевать
              LSA57
      2. Vard Сегодня, 06:13
        Гнев у него... Вот если бы пилота бы притопили... Вот тогда это был бы гнев...
        Vard
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:05
          "Вот если бы пилота бы притопили"////

          Притопили, пристрелили... negative Вы слышали о "мгновенной карме"?
          Это так: один день все дружно глумятся над американской аварией,
          на следующий день трагедия случается в Хмеймим и: "ах!" "почему?"
          Потому - не радуйся, когда у соседа корова сдохла, у самого дом сгорит.
          voyaka uh
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:46
        Цитата: Тралл
        Харакири не хватает еще

        не. в начале в знак протеста голодовку, а уж потом на голодный желудок харакири lol
        LSA57
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:19
      А что, для японского генерала лучше, если бы упал японский самолет? belay
      сибиралт
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 08:24
        Чувство гнева прозвучало, а чувство злорадства со всех щелей ваперает.
        Неплохой
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:34
        Цитата: сибиралт
        А что, для японского генерала лучше, если бы упал японский самолет?

        свой не так больно ударит lol
        LSA57
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:07
    Гнев свой можете выразить возле ворот амерзской базы...Куда вас,губернатор(а вы на своей земле)дальше шлакбаума не пустят..
    210окв
  3. Грац (Грац) Сегодня, 06:10
    так выгоняйте янки, договаривайтесь с северокорейцами, кто мешает
    Грац
    1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:36
      так выгоняйте янки, договаривайтесь с северокорейцами, кто мешает
      Мешает "самураям" то же самое, что и мелкобританским "джентельменам" - для них корейцы (все и не только корейцы) просто забавные обезьянки.
      Ну вот Вы пришли в зоопарк (или в джунгли) и вдруг решили с макаками переговоры вести, а мы здесь дружно читаем о ходе переговоров и показываем на Вас пальцем.
      Неприятно-с Вы себя почувствуете даже при успешном ходе переговоров...
      Victor_B
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 07:18
        Цитата: Victor_B
        для них корейцы (все и не только корейцы) просто забавные обезьянки.

        Настолько "забавные", что в своё время джапы боялись корейцев до визга и поноса. Даже новое понятие ввели, когда корейский флот разметало ураганом.
        Avis-bis
        1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:34
          Настолько "забавные", что в своё время джапы боялись корейцев до визга и поноса.
          Ну ежели вступить в переговоры с бабуинами, то тоже можно и визг и понос испустить...
          Victor_B
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:52
      Цитата: Грац
      так выгоняйте янки,

      щаззззз. это хуже тараканов. раз завелись, то уже ничем не выведешь.
      LSA57
  4. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:21
    Как чувство гнева может возникать у холопов по отношению к Хозяину? what Бунт на корабле??? belay
    Допускается лишь проявление пресмыкание у ног с лелейным взглядом в в глаза в надежде, что богоподобный Хозяин потреплет по головке wassat
    рюрикович
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:54
      Цитата: рюрикович
      что богоподобный Хозяин потреплет по головке

      и назначит любимой женой laughing
      LSA57
  5. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 06:24
    Если вы японцы хиросиму стерпели и зыбыли то и это стерпите.Молчите и терпите дальше ,тепло вам под одеялом с америкой и ничего что они вас шпилят под одеялом жто стерпиться.
    Heterocapsa
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:25
    Токио всякий раз пытаются выражать озабоченности в адрес США, но в США эти озабоченности обычно игнорируют.
    Выгоняйте американцев и проблем у вас не будет.
    Симон
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 06:26
    Я раньше думал что сломать можно только позвонки но никак не ногу.Проясните как так можно? Не правильная техника положения тела при отстреле чтоли?
    Heterocapsa
    1. Andy (Андрей) Сегодня, 06:38
      на что приземлился то и сломал
      Andy
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 06:41
        Просто смутило что об воду сломал видимо
        Heterocapsa
        1. demo (Ван) Сегодня, 08:04
          Об воду можно и убиться.
          Не сжимаемое вещество.
          demo
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:21
            Цитата: demo
            Об воду можно и убиться.
            Не сжимаемое вещество.

            Можно. Но как сломать ногу — трудно представить. К тому же, он опускался на парашюте.
            Avis-bis
  8. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 06:31
    Судя по количеству "озабоченностей" японцы-самая озабоченная нация, озабоченная всем, кроме избавления от америГАДской оккупации..
    Злой 55
  9. DRA-75 Сегодня, 06:45
    Мелочь , а приятно..-1!
    DRA-75
  10. лысова (владимир) Сегодня, 07:03
    Спросите у наших пилотов и техников - повседневная реальность ни о чём, она разве не приедается?
    лысова
  11. Peresvet_54 (Светлана) Сегодня, 07:24
    Блин, только ногу сломали пилоту. Явно хотелось большего. Но, какая выдержка, у потомков самураев
    Peresvet_54
  12. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:27
    Гордые японские самураи - гнев проявлять изволят? По поводу того, что наглые янки творят на их земле - что хотят? Ну так прогоните их, наглых... Слабо? Тогда кланяйтесь молча! wassat
    Горный стрелок
  13. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 07:47
    Стерпится-слюбится. С 40-х годов под пяткой мериканцев, так что смешно слышать про всякие "чувства гнева".
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 07:48
    Жители Окинавы, гоните эту шушеру со своей земли! Даёшь общеяпонский гражданский протест! Мало того что пошлины вводят, так ещё и наголову сыпятся регулярно, то гляди прибьёт железякой.
    Сармат Саныч
  15. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 07:54
    «Горе побеждённым»
    Vae victis (wai wiːktis, с лат. — «горе побеждённым») — латинское крылатое выражение, которое подразумевает, что условия всегда диктуют победители, а побеждённые должны быть готовы к любому трагическому повороту событий.
    Rostislav
  16. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 08:06
    Да... Сплошные заботы-озабоченности..)
    То,русские,на Курилы,новую связь тянут ,то американцы,всю рыбу,вокруг,распугали...)
    Трудно жить,под оккупацией,и при этом делать вид,что независимы..)
    Сибирский цирюльник
  17. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 09:23
    Япония это колония США,они будут сидеть и не дёргаться,и предоставлять американским солдатам всё что они захотят.
    Yak28
  18. AID.S Сегодня, 10:21
    В Японии разбился американский F-15. Губернатор Окинавы заявил о чувстве гнева

    Что-то пошло не так....
    AID.S
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 10:38
    Цитата: voyaka uh
    Притопили, пристрелили... negative Вы слышали о "мгновенной карме"?

    --------------------
    Вы сейчас какую из религий имели в виду?
    Altona
  20. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:50
    "При этом в Токио всякий раз пытаются выражать озабоченности в адрес США, но в США эти озабоченности обычно игнорируют."
    А не такие мы и разные с Японцами...
    Vol4ara
  21. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:57
    Что то сявка тявкать начала, видать давно ЯО не бомбили.
    Incvizitor
  22. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 13:04
    Злые какие эти японцы! Губернатор злой. На защитников - то своих... Нет чтоб проведать летчика, яблочков там каких-нибудь, больничный усиленный... Ведь не бомбил же...
    Jovanni
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