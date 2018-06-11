В Японии разбился американский F-15. Губернатор Окинавы заявил о чувстве гнева

В моих чувствах нет ничего, кроме гнева. Это была прямая угроза для местного населения. Лишь по счастливой случайности, никто из местных жителей не пострадал.

Спасибо, что вы быстро отреагировали и осуществили поиск и спасения нашего пилота F-15 сегодня утром.

Минобороны Японии обратилось к командованию военным контингентом США по поводу крушения американского самолёта F-15, приписанного к авиабазе Кадена. Американский истребитель потерпел крушение на Окинаве, упав в воду примерно в 80-ти км от города Наха.По последним данным, американский лётчик выполнял тренировочный полёт. При этом крушение истребителя произошло через несколько секунд после его взлёта. Пилот катапультировался. На берег его доставили военнослужащие японских сил обороны. Известно, что при катапультировании пилот сломал ногу. Его доставили в госпиталь Фостер (американская оккупационная зона Окинавы).Глава префектуры Окинава заявил буквально следующее по поводу инцидента:Японские власти призвали США к «ответственному осуществлению полётов авиации», на что получили от командования американской авиабазы следующий ответ:Это далеко не первый инцидент с американскими военными самолётами в Японии. При этом в Токио всякий раз пытаются выражать озабоченности в адрес США, но в США эти озабоченности обычно игнорируют.